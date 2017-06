Guérison pranique avancée (niveau 2)

Les énergies pranique de couleur ont un effet plus ciblé sur le corps énergétique et les chakras. Les déséquilibres physiques plus importants répondent plus rapidement aux pranas de couleurs.

Résumé des enseignements du cours avancée :

Apprendrez les méthodes avancées de guérison énergétique de couleurs.

Développerez des compétences plus avancées pour scanner

Apprendrez des applications spécifiques puissantes, tels que la « guérison rapide des plaies, la régénération cellulaire, le nettoyage des organes internes, le nettoyage du sang » et des techniques pour stimuler le système immunitaire.

Apprendrez les méthodes énergiques pour renforcer la capacité innée du corps à faire face à des problèmes plus sévères, comme : le sida, le cancer, les accidents vasculaires cérébraux, le diabète, et d’autres maladies sévères.

Utiliserez la guérison invocatrice pour aider à accélérer la guérison et le rétablissement.

Et bien plus encore...

Durée : 2 Jours (9h-17h30 samedi et dimanche)

Prix : 40 000 fcfa (avec livre, CD et repas)

Pré-requis : Guérison Pranique de Base

Réservation obligatoire.

Pour toutes inscriptions ou demande de renseignement supplémentaire, contacter Aurélie au : 77 435 19 90 / 33 860 18 55

/B_documents_decompte>