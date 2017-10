Halloween au monument de la Renaissance : musique et horreur

MF Entertainment & Audyssey Events présentent la soirée « halloween horror », ce mardi 31 octobre au monument de la Renaissance. Après quelques mois d’absence, la plus grande et la plus magique soirée d’halloween fait son retour !

Une soirée riche en sensations vous attends.

Une date : le 31 octobre 2017,

Un endroit : monument de la Renaissance,

Un thème : halloween,

Line-up : DJ Dollar - DJ Meth Skillz

Dress to scare, the dead will dance all night

Entrée : 5000 fcfa sans consommation

La soiree est strictement interdite aux -18 ans.

Carte d’identite requise a l’entree.

Info / réservation au : (+221) 77 505 49 94 / (+221) 77 612 12 12 / (+221) 77 749 51 29

