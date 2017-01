Horoscope du dimanche 1 janvier 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



Cette journée, se révélera très propice aux fantasmes amoureux en couple. Ce sera l’occasion d’un enrichissement de vos relations avec votre conjoint ou partenaire par la découverte d’un type nouveau de sensualité. Célibataire, vous vivrez des moments très agréables, mais ce n’est pas maintenant que vous aurez de grandes chances de faire une rencontre qui transformera votre vie de fond en comble.

Argent



Il serait vain de compter sur une rentrée d’argent inattendue aujourd’hui. Mais cela ne vous empêchera pas de penser à consommer malin sans mettre à mal votre porte-monnaie. Plus que jamais il sera nécessaire de mettre du savoir-faire et de la vigilance dans sa consommation.

Santé



Vous vous porterez aussi bien que possible, faisant montre d’une endurance exceptionnelle. L’homéopathie et les produits naturels conviendront parfaitement à ceux qui ont de petits problèmes constants. Bon moment pour procéder à une intervention chirurgicale d’ordre esthétique.

Travail



Si vous envisagez de monter votre propre affaire ou de travailler chez vous, les influences planétaires vous seront très favorables à partir d’aujourd’hui. Vos projets aboutiront beaucoup plus vite que vous ne l’envisagiez.

Famille



Les turbulences planétaires sèmeront le désordre dans votre vie familiale. Certains conflits latents pourront éclater au grand jour. Vous aurez sans doute quelque mal à colmater les brèches. Tâchez cependant de garder votre sang-froid.

Loisirs



En influençant votre secteur relations, un astre bienveillant pourrait favoriser des amitiés de proximité : voisins ou collègues de travail. Mais cette planète ne ferait rien pour vous prémunir contre de possibles dérapages. Si de telles amitiés dégénèrent, en effet, elles deviendront très pénibles car vous pourrez difficilement les éviter.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Vierge et Sagittaire

Chiffres de chance : 1 3 7







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Les planètes vous dorloteront : elles vous rendront ce jour ardent et conquérant dans vos sentiments, fervent dans la démonstration de votre amour. Aussi aurez-vous des relations faciles, enthousiastes, harmonieuses avec l’être cher. Vous vous sentirez moins matérialiste que d’habitude et plus enclin à privilégier les valeurs sentimentales.

Argent



Méfiez-vous de cet aspect de votre voute astrale. Vous pourriez être tenté par des dépenses inutiles ou être surpris par une dette oubliée qui se rappelle à votre bon souvenir !

Santé



Vous allez bénéficier d’un tonus sans faille, et vous n’aurez aucun sérieux problème de santé à craindre. Sur le plan psychique, en revanche, vous serez vulnérable aux idées noires. Tâchez de ne voir que le bon côté des choses. « Le pessimisme est d’humeur ; l’optimisme est de volonté » (Alain).

Travail



Les choses pourront momentanément se compliquer sur le plan professionnel. Les planètes pourront en effet vous doper et vous transformer en ambitieux aux dents longues. Mais ces astres pourront aussi vous valoir des difficultés inattendues et vous obliger à fournir un effort important pour redresser la barre. Cela dit, pas de panique, vous aurez la force de faire face.

Famille



Nombreuses perspectives de bonheur domestique grâce à l’aspect favorable des astres. Le courant passera merveilleusement entre vous et vos êtres chers. Vous ferez accepter vos projets par toute la maisonnée.

Loisirs



Les relations amicales seront plus difficiles, parfois trompeuses. Vous aurez la langue bien pendue, et votre humour acidulé, décapant, ne vous fera pas que des inconditionnels. Ne manquez pas à votre parole envers ceux que vous aimez, autrement vous pourriez gravement blesser ceux auxquels vous tenez le plus.

Couleur porte-bonheur : Noir

Affinités astrales : Cancer et Capricorne

Chiffres de chance : 7 4 6







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



Quelques problèmes de couple sont à craindre. Ils surviendront surtout à cause de divergences d’opinion sur l’organisation de la vie quotidienne commune. Mais tout cela ne tirera pas à conséquence, et la fin de la journée verra une très nette amélioration de vos rapports. Célibataires, une planète va avant tout protéger vos amours. Il se pourrait bien, en effet, qu’elle vous vaille une rencontre importante. Pour certains d’entre vous, il y aura même un mariage en perspective !

Argent



Le Ciel relâchera sa pression, ce qui devrait vous permettre de retrouver un meilleur équilibre budgétaire. Vous allez sortir de la période de vaches maigres, et l’amélioration de vos finances commencera à se faire sentir.

Santé



C’est sûr : du tonus, vous en aurez à revendre. Mais encore faudra-t-il savoir l’optimiser, ce qui n’est pas toujours votre cas. Si vous enchaînez de longues journées de travail sur de soirées tardives et un brin arrosées, vous finirez par être... fatigué !

Travail



Les circonstances vous obligeront à marquer un temps d’arrêt dans votre course à la réussite. Ce ne sera pas plus mal. Et même si vous rencontrez une situation difficile, vous en retirerez une leçon salutaire.

Famille



Vos rapports avec vos enfants iront en s’améliorant. Malgré vos multiples soucis et obligations, passez plus de temps avec vos chérubins. Il est très important de leur parler et de prendre part à leurs intérêts ou à leurs activités diverses.

Loisirs



Pas question de vous replier dans votre cocon. Vous prendrez des initiatives audacieuses, et vous mènerez une vie sociale active. Il faudra seulement éviter de faire trop facilement confiance à tout le monde.

Couleur porte-bonheur : Bleu

Affinités astrales : Bélier et Gémeaux

Chiffres de chance : 3 4 9







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Une certaine remise en question de votre vie de couple vous amènera à écouter avec une oreille nouvelle les désirs de votre conjoint ou partenaire. Songez à ménager la susceptibilité de l’autre et surtout son amour-propre : la bonne entente de votre couple en dépendra. Célibataire, voilà un climat sensuel très intense qui décuplera votre ardeur et votre vigueur amoureuses. Le feu de vos désirs vous brûlera, mais vous n’en serez nullement mécontent, bien au contraire !

Argent



Côté finances, vous aurez droit à un petit coup de pouce du sort. Attention cependant au revers de la médaille : cet aspect astral pourra tout à coup vous donner envie de dépenser des fortunes en vêtements, en coiffure ou en beaux meubles pour la maison. Réfrénez-vous !

Santé



Bénéficiant d’un bien meilleur tonus général que dernièrement, vous saurez en outre adopter une bonne hygiène de vie. Vous qui adorez les petits plats en sauce, vous serez même capable, cette fois, de rééquilibrer sérieusement votre régime alimentaire. Ce qui, bien entendu, vous fera le plus grand bien !

Travail



Toutes vos activités professionnelles vont bénéficier d’influx positifs. Vous vous consacrerez corps et âme à une entreprise très importante, un peu différente de votre travail habituel mais qui s’y rattachera. Quant aux natifs du deuxième décan, ces influx les feront avancer dans leurs tâches ingrates, avec de grands profits non seulement pour eux mais aussi pour leur entourage.

Famille



Vous vous renfermerez vite sur vous-même au moindre heurt avec votre entourage familial. Ensuite, pour vous tirer un mot, il faudra déployer des trésors de patience. Mais vous serez le premier à souffrir de cette situation !

Loisirs



Un de vos amis a essayé et essaiera encore d’abuser de votre gentillesse. Il faut y mettre le holà immédiatement. « Laissez le coq passer le seuil, vous le verrez bientôt sur le buffet » (proverbe slovène).

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Scorpion et Verseau

Chiffres de chance : 3 9 7







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



Vous serez beaucoup plus facile à vivre en couple que dernièrement. Le Ciel bien aspecté vous aidera à rester de bonne humeur. Votre conjoint ou partenaire sera moins tendu aussi. Un léger risque de tension est possible, mais les choses ne devraient pas aller trop loin si vous vous donnez la peine de vous montrer attentif aux besoins de l’autre. Célibataire, ce jour, vos préoccupations seront essentiellement orientées vers les enfants. Nombre de célibataires penseront à fonder un foyer principalement avec l’idée d’avoir bientôt de petites têtes blondes.

Argent



Des problèmes matériels, vous en aurez quelques-uns, comme tout le monde ; mais ils seront sans gravité. D’ailleurs, cette fois, vous aurez la possibilité de réaliser une opération des plus fructueuses. Avant la fin de la journée, quelques-uns d’entre vous obtiendront une substantielle prime quelconque. Voilà qui vous permettra d’améliorer sensiblement votre pouvoir d’achat.

Santé



Les influences planétaires actuelles vous permettront de vous détendre, de vous décontracter, de vous distraire, de profiter pleinement des plaisirs de la vie. Vous aurez de la vitalité, du tonus ; mais ne gaspillez pas votre énergie inutilement.

Travail



Le Ciel astral vous assurera la stabilité dans votre travail, laquelle pourra même s’assortir d’un engagement très officiel ou d’un contrat. Il pourra cependant y avoir des tensions ou des conflits d’autorité avec les collègues ou confrères. Agissez avec optimisme et bienveillance.

Famille



Tout ce qui touche à vos enfants sera protégé. Ils vont faire des étincelles, briller à la maternelle, conquérir un diplôme difficile, révéler un talent pour le piano ou le théâtre... Bref, vous pourrez être fier d’eux. De plus, votre relation avec eux sera parfaitement épanouie et heureuse, ce qui vous comblera tous.

Loisirs



Vous bénéficierez d’une conjoncture astrale très favorable à l’épanouissement de vos sentiments de compassion, de générosité, d’altruisme. Les sollicitations des organisations humanitaires toucheront votre cœur et vous feront ouvrir votre portefeuille.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Gémeaux et Poissons

Chiffres de chance : 8 3 1







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



Pour les solitaires, journée favorable à une rencontre. Attention simplement à ne pas vous enthousiasmer pour quelqu’un qui n’en vaudrait pas la peine. Prenez au moins le temps de choisir si plusieurs candidats sont en lice. Si vous vivez en couple, votre instinct de propriété sera très aiguisé. Vous aurez tendance à adopter une attitude cavalière avec votre conjoint ou partenaire, comme si vous n’aviez que des droits et aucun devoir envers lui. Il ne se laissera pas faire !

Argent



Votre équilibre budgétaire devrait être assez stable, car aucune planète n’influencera le secteur finances.

Santé



L’action d’une planète en excellent aspect sera un facteur de vitalité et d’énergie. Elle renforcera votre volonté d’agir, votre sens de l’initiative ainsi que votre curiosité intellectuelle. Mais cela se ne fera pas sans danger : soumis à une tension nerveuse accrue, vous risquez d’avoir des réflexes désordonnés qui pourraient donner lieu à des maladresses gestuelles ; soyez donc très prudent dans vos déplacements et dans la conduite automobile. L’excès de tension impliquera aussi une tendance à l’intransigeance et un désir parfois non dissimulé d’engager l’épreuve de force inutilement.

Travail



Concernant votre travail, il va s’agir impérativement, pour vous, de retomber sur vos pieds en mettant toutes les chances dans votre camp, en vue d’une partie encore plus difficile que celle où vous avez eu l’imprudence de vous engager.

Famille



Votre famille ne semble pas d’accord sur certaines de vos options concernant le bien-être commun, mais vous saurez, avec tact et diplomatie, amener tout le monde à vous suivre. Le consensus sera à l’origine d’un climat exceptionnellement gai et chaleureux.

Loisirs



Dans vos relations sociales, ne vous fiez pas aux apparences car elles sont trompeuses. Une personne dont l’abord vous a semblé revêche cache en fait un cœur d’or. « Garde-toi, tant que tu vivras, De juger les gens sur la mine » (La Fontaine).

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Gémeaux et Capricorne

Chiffres de chance : 2 5 8







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Le Ciel, pourra provoquer un climat de grave mésentente dans votre couple. Pourtant, avec une planète influençant un autre secteur lié à la vie amoureuse, quelques-uns d’entre vous passeront au contraire par une journée de grande passion amoureuse. Les célibataires seront en quête de sensations multiples. Le pouvoir de séduction dont ils seront capables, pour autant qu’ils veuillent s’en donner la peine, leur attirera bien des bonnes fortunes. Mais leurs conquêtes amoureuses, bien que nombreuses, seront éphémères.

Argent



En début de journée, un problème financier pourra vous perturber quelque peu. Mais la fin de la journée verra ce problème résolu. Evitez, de toute façon, d’échafauder des projets utopiques ; gardez les pieds sur terre et ne présumez pas de vos possibilités, ni de celles des autres d’ailleurs.

Santé



Un astre sera un allié positif puisqu’il vous dotera d’un dynamisme en hausse et d’une bonne résistance aux maladies. Mais attention : vous risquez d’être nerveux. Gare, alors, aux insomnies ainsi qu’aux petits accidents dus à l’imprudence ou à la maladresse.

Travail



Des risques de désaccords avec des personnages importants devront vous inciter à n’effectuer ce jour que les démarches indispensables. Mieux vaudra éviter les rencontres qui ne pourront que dégénérer en discussions oiseuses.

Famille



L’attitude compréhensive et affectueuse que vous avez décidé d’adopter à l’égard de vos enfants favorisera une ambiance fertile en promesses de bonheur. Ne changez pas de cap.

Loisirs



Tenez-vous éloigné des réunions mondaines et du tapage urbain. Si vous ne pouvez jouir des bienfaits de la campagne, adonnez-vous à une activité intellectuelle ou au bricolage ou encore à vos collections.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Gémeaux et Vierge

Chiffres de chance : 6 2 1







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Votre vie de couple sera en principe riche et harmonieuse. Vous dialoguerez avec votre partenaire et retrouverez avec lui une profonde complicité. Attention simplement, si votre couple bat de l’aile en ce moment, à ne pas aborder de sujets trop épineux ! Célibataire, l’influence astrale dans votre signe vous promet une phase très favorisée sur le plan amoureux. Votre charme en hausse fera des ravages, et décuplera votre sensualité.

Argent



Ne prenez pas de risques sur le plan financier, en particulier en cautionnant des amis ou même des membres de votre famille pour des emprunts importants. Il ne s’agira pas de vous méfier systématiquement de vos proches, mais il serait prudent de prévoir les cas de force majeure toujours possibles. Et c’est pourquoi « qui se porte caution de quelqu’un se prépare des ennuis » (Chilon de Sparte).

Santé



Pensez à faire régulièrement des exercices physiques. Si vous savez user raisonnablement de votre constitution et profiter de votre capital santé, vous pourriez accomplir des prouesses dans bien des domaines.

Travail



Mettez de l’ordre dans votre travail, car l’action en dents de scie n’est pas le meilleur moyen de réussir. Le moment paraît bien choisi pour vous lancer dans une affaire nouvelle, soit avec votre conjoint, soit avec un associé. Mais ne vous laissez pas aller à des décisions subites et souvent contradictoires.

Famille



Avec vos enfants, vous ne vous sentirez pas sur la même longueur d’onde. En tout cas, ne leur faites surtout pas de chantage aux sentiments, car les ponts risqueraient d’être coupés pour longtemps.

Loisirs



Votre vie relationnelle et sociale sera très animée, pour votre plus grand plaisir et aussi pour votre plus grand profit. Soyez toujours d’une loyauté et d’une discrétion exemplaire, fuyez les ragots et les combines.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Cancer et Poissons

Chiffres de chance : 9 2 7







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Votre vie conjugale sera bien protégée dans l’ensemble. Cependant, cet aspect des Cieux pourrait provoquer un conflit d’autorité entre vous et votre conjoint ou partenaire. Célibataire, aujourd’hui, vous vous sentirez parfaitement à l’aise avec les personnes de l’autre sexe. Oublié la timidité habituelle ! Vous communiquerez par tous vos sens, sans exception. Votre regard, en particulier, en dira plus qu’un long discours, et l’on vous comprendra si bien !

Argent



Vous serez tenté de prendre des risques financiers. Evidemment, vous aurez une possibilité sur deux de perdre gros, car les astres garderont une singulière neutralité. Mais vous pourrez aussi réaliser des gains intéressants, à condition de ne pas vous lancer complètement à l’aveuglette. Une opération financière bien montée pourra vous permettre de tirer habilement votre épingle du jeu.

Santé



Avec l’influence des astres, vous afficherez une forme que beaucoup vous envieront. A surveiller cependant : une nervosité qui pourrait perturber votre sommeil et accentuer un petit risque accidentel. Si vous faites du sport, allez-y doucement.

Travail



Au travail, on ne pourra pas vous reprocher de mener un rythme de vie trop lent, ou de réfléchir trop longtemps avant d’agir. Stimulé, vous ne perdrez pas de temps en longues supputations. Sitôt pensé, sitôt fait. Côté réalisations, vous serez champion.

Famille



Vos relations avec vos proches, qu’il s’agisse de vos parents, de vos frères et sœurs ou de vos enfants, seront placées sous le signe de la tendresse. Attention simplement à ne pas vous énerver sans raison contre un de vos enfants. Prenez le temps d’analyser la situation avant de réagir.

Loisirs



Le climat astral de la journée sera assez exaltant. Vos idées seront excellentes. Mais méfiez-vous d’une tendance à adopter de nouvelles conceptions simplement pour vous démarquer des autres. L’originalité est comme le sel, pas trop n’en faut ; on n’est pas forcément génial quand on ne pense pas comme tout le monde !

Couleur porte-bonheur : Bleu

Affinités astrales : Taureau et Scorpion

Chiffres de chance : 2 7 6







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



L’influence astrale, qui régit l’amour et le mariage, sera exceptionnellement forte. Il vous sera offert l’occasion de revivre une nouvelle lune de miel avec votre partenaire de longue date. Les célibataires, eux, se sentiront attirés par la vie de couple, même s’ils ont toujours fait grand éloge de leur liberté et de leur indépendance.

Argent



Vous peinez depuis un certain temps pour améliorer votre situation financière et vivre, sinon dans l’opulence, du moins dans une confortable aisance. Cette fois, vous franchirez un cap très important : avec l’appui de plusieurs astres harmoniques dans votre Ciel, vous réussirez à gonfler votre compte en banque en réalisant point par point le programme rigoureux que vous vous êtes fixé.

Santé



Un peu de fatigue pourrait se faire sentir. Ne vous inquiétez pas. L’action épuisante de votre Ciel astral sera passagère : vous retrouverez vite votre belle énergie, à condition toutefois de garder le moral.

Travail



Cet environnement astral promet des changements et des contretemps dans votre travail. Il faudra vous faire violence pour vous adapter et, parfois aussi, vous lancer dans l’inconnu, une chose que vous n’aimez pas particulièrement.

Famille



En famille, soyez conciliant, ouvert au dialogue ; évitez de vous montrer agressif dès qu’on vous adresse la parole. Tout finira bien par s’apaiser, et vous retrouverez le bonheur ce soir.

Loisirs



Vos amis voudront vous offrir un cadeau qui vous fasse vraiment plaisir, mais ils ne sauront quoi choisir puisque votre personnalité individualiste et plutôt réticente laisse difficilement transparaître vos goûts. Soyez gentil de leur faciliter la tâche en vous livrant davantage : vous aurez tout à y gagner.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Vierge et Sagittaire

Chiffres de chance : 6 8 7







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Natifs vivant en couple, vos désirs amoureux les plus puissants pourraient être exaucés, vu la bonne position de votre Ciel. Vous réussirez à créer un climat exceptionnellement chaleureux dans votre foyer. Votre conjoint vous donnera d’éloquentes preuves de son attachement. Célibataire, en amour, vous miserez, plus que jamais, sur la stabilité et le respect de la parole donnée. Voilà une attitude des plus heureuses. Vos efforts porteront bientôt leurs fruits, qui dépasseront vos plus folles espérances.

Argent



Méfiez-vous des conseils donnés par vos proches en matière pécuniaire. Aussi, évitez de prêter de l’argent à des amis : ce serait une source de disputes, voire de rupture ; sachez leur dire non.

Santé



Vous aborderez cette journée en bonne forme physique, avec beaucoup d’énergie et de ressort. Continuez à surveiller votre foie et votre tension. Tâchez d’éviter les excès, qui ne sont jamais bons.

Travail



Les astres formeront de puissants aspects dans votre Ciel. Vous saurez galvaniser l’énergie et l’enthousiasme de ceux qui travaillent avec vous. Malgré certains conflits, vous obtiendrez des résultats.

Famille



Vous devriez vous occuper un peu plus de votre intérieur : quelques travaux d’embellissement ne seront pas superflus et, comme vous avez en général bon goût, vous prendrez un réel plaisir à vous occuper de la décoration.

Loisirs



Sachez moduler vos propos. Même si vos griefs sont justifiés, n’éclatez pas dans une colère qui vous ferait prononcer des paroles qui pourraient bien se retourner contre vous. « Quand le sage est en colère, il cesse d’être sage » (le Talmud).

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Taureau et Cancer

Chiffres de chance : 3 4 6







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



L’amour se déferlera sur les célibataires par de puissantes vagues successives. Même les plus blasés goûteront les délices que leur instillera le Ciel. Seul point noir à ce panorama idyllique : ces natifs ne seront pas seuls dans les jardins de l’Éden, car la concurrence sera rude.

Argent



La chance financière vous sourira cette fois. Et si vous avez vécu une malheureuse expérience, une faillite par exemple, vous en sortirez plus audacieux et plus fort qu’avant !

Santé



Le Ciel en cet aspect vous conseillera de maintenir la forme physique que vous avez réussi à obtenir pendant vos dernières vacances, en pratiquant régulièrement une activité sportive. Si vraiment votre emploi du temps est trop chargé, alors rendez-vous tous les jours à votre travail en marchant un peu.

Travail



Un influx astral très bénéfique, en bonne position dans votre Ciel natal vous donnera de l’imagination à revendre. Si vous avez des projets à élaborer, ce sera bien le moment.

Famille



Vous tiendrez absolument à tout diriger dans votre foyer. Mais vos proches, et votre conjoint en particulier, rejetteront votre autorité, et un conflit sera difficilement évitable. Pourquoi ne pas faire preuve d’un peu de diplomatie ? « On réussit souvent mieux avec la queue du renard qu’avec la griffe du lion » (Oxenstierna).

Loisirs



Votre pouvoir de persuasion sera décuplé. Profitez-en pour entreprendre des démarches difficiles, exigeant un sens aigu de la diplomatie, ou encore pour favoriser une meilleure entente au sein de votre cercle amical.