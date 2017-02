Horoscope du dimanche 12 février 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



Le Ciel vous promet des joies dans la sphère conjugale. Les aspirations de votre cœur seront assouvies. Vous passerez sûrement la journée pleine de gaieté et d’entrain, heureux de manifester votre ardeur amoureuse à l’être cher et de recevoir de lui d’exquises marques d’attachement. Les célibataires multiplieront à plaisir les aventures. Mais aucune d’elles ne semble susceptible de conduire au mariage, ce qui peut rassurer ceux qui sont hostiles à cette vénérable institution !

Argent



Le Ciel en bel aspect vous offrira de superbes occasions d’empocher des revenus supplémentaires, surtout si vous vous intéressez à l’art. Si vous êtes vous-même artiste, peintre ou sculpteur, vous rencontrerez des amateurs qui vous feront des propositions intéressantes pour vos œuvres. Mais encore faudrait-il que vous osiez les montrer !

Santé



Avec cette ambiance astrale favorable, pensez à entretenir votre corps. Si vous voulez éviter de vous rouiller et d’être patraque, quelques exercices de gymnastique quotidiens pourraient suffire. N’attendez pas les prochaines vacances pour entamer une remise en forme !

Travail



Ce jour vous aurez l’embarras du choix des offres d’emploi ou de poste qui vous seront ouvertes. Sachez que vous pouvez donner le meilleur de vous-même dans le show business ou les relations publiques. Choisissez sans hâte, mais n’allez tout de même pas jusqu’à laisser échapper votre chance : les temps sont difficiles, et « pour un seul poisson dans l’étang, il y a dix pêcheurs sur la berge » (proverbe vietnamien).

Famille



La vie au foyer sera particulièrement agréable et harmonieuse. Certains d’entre vous changeront leur style de vie, leur manière d’être à travers une nouvelle installation, des acquis immobiliers.

Loisirs



Méfiez-vous d’une tendance à prendre des positions tranchées, qui vous habitera aujourd’hui. Un peu de scepticisme et de tolérance seront bénéfiques pour votre équilibre et vous éviteront d’éventuelles ruptures ou inimitiés désagréables.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Gémeaux et Poissons

Chiffres de chance : 6 3 9







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Un grand vent de gaieté soufflera dans votre vie de couple. Enfin libéré de l’influence pesante d’un astre, qui a longtemps alourdi l’atmosphère conjugale, vous recréerez avec votre partenaire des liens privilégiés, faits de sensualité, de compréhension profonde, et d’une certaine désinvolture. Vous pratiquerez avec l’autre le seul sport présentant un réel intérêt à vos yeux : l’amour physique. Célibataire, faites attention : une personne aussi habile que séduisante pourrait trouver le moyen infaillible de vous prendre dans ses filets !

Argent



Veillez à éviter les initiatives hasardeuses et les transactions trop risquées. Grâce au soutien de certains influx astraux, vous pourrez consolider progressivement votre situation financière et améliorer votre pouvoir d’achat.

Santé



Un astre de vitalité, va vous doper sérieusement. Vous allez disposer d’une énergie en nette hausse. Voilà qui vous aidera à retrouver un excellent tonus physique et psychique. Ceux d’entre vous qui souffrent d’une affection chronique devraient pouvoir trouver un traitement mieux adapté à leur cas, et plus efficace.

Travail



Très motivé pour réaliser vos ambitions professionnelles, vous vous fixerez des buts précis. Ce sera l’un des secrets de votre réussite. Vous saurez aussi mettre en valeur vos qualités spécifiques.

Famille



Vous attachez une importance primordiale à vos proches, et vous allez le prouver une fois de plus cette fois. Vous vous préoccuperez du bien-être de vos parents et suivrez de près l’évolution de vos enfants.

Loisirs



Les amitiés auront la vedette aujourd’hui. Les influences astrales seront propices à la réparation d’un accroc qui vous avait tenu éloigné d’une personne qui vous est chère. Rappelez-vous cependant que « les amitiés renouées demandent plus de soins que celles qui n’ont jamais été rompues » (La Rochefoucauld).

Couleur porte-bonheur : Bleu

Affinités astrales : Cancer et Lion

Chiffres de chance : 8 7 3







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



L’entente avec votre conjoint ou partenaire demeurera excellente. Certes, vos ébats amoureux seront un brin moins éblouissants que dernièrement. En revanche, vous renforcerez vos liens de complicité. Si vous êtes célibataire, attention ! Bien souvent, la passion et le désir obscurciront votre jugement. Résultat : vos amours risquent de vous procurer quelques complications ! Soyez particulièrement vigilant.

Argent



Attention aux opérations financières imprudentes ! Après avoir longtemps hésité, tergiversé, vous pourrez vous lancer subitement dans des transactions hasardeuses. Réfléchissez encore et prenez conseil.

Santé



Avec le cyclone astral qui balaiera votre secteur santé, vous aurez du mal à tenir en place. Pour éviter que votre énergie ne vire à la nervosité, trouvez une activité qui vous permette de vous défouler. Evitez les attitudes risquées, en famille, en amitié, et même dans votre travail ou vos amours. A vous de trouver le juste milieu, entre les remises en question utiles et les provocations gratuites.

Travail



Les professions qui exigent de la minutie et de la patience seront particulièrement favorisées. De plus, les natifs dont les occupations réclament de nombreux déplacements auront ce jour la possibilité de réaliser des opérations exceptionnelles. Les natifs du premier décan verront l’avenir avec un regard neuf et atteindront leurs objectifs s’ils veulent bien fournir un effort soutenu.

Famille



Vous aimez évoluer dans un cadre agréable. Dépêchez-vous donc d’aménager votre domicile car, bientôt, vous serez trop préoccupé pour vous y consacrer. Demandez à tous les membres de votre famille de vous aider ; cela contribuera grandement à favoriser ou à consolider la bonne entente générale.

Loisirs



Grâce à cet aspect des Cieux, vous pourrez avec succès effectué des démarches délicates, présenter des requêtes, solliciter des appuis. Si vous poursuivez des études, vous obtiendrez de bons résultats.

Couleur porte-bonheur : Rouge

Affinités astrales : Taureau et Scorpion

Chiffres de chance : 9 3 4







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Tout comme dernièrement, vous assumerez parfaitement vos responsabilités conjugales, et votre conjoint ou partenaire pourra difficilement vous prendre en défaut sur ce point. De plus, vous mettrez plus d’intensité, plus de passion dans vos relations avec l’autre. Célibataire, de grands sentiments vous animeront et pourront vous apporter des joies appréciables dans le domaine du cœur. Si, en plus, vous êtes du deuxième décan, vous aurez devant vous une journée qui a toutes les chances de vous mettre en vedette et de faciliter vos succès amoureux.

Argent



Il existera des risques pour vous sur le plan financier, car les aspects du Ciel vous seront contraires. Soyez très prudent ; il faudra vous confiner strictement dans le réalisme et éviter les spéculations n’offrant pas suffisamment de garantie. Les associations ne vous seront pas très favorables pour le moment.

Santé



Les astres vous inciteront à renforcer les défenses naturelles de votre organisme par l’alimentation. D’abord en évitant les aliments tels que le pain, le sucre ou la farine, qui peuvent être déminéralisant. Méfiez-vous aussi des légumes et fruits acides : tomate, oseille, pamplemousse, citron, framboise, groseille, etc. En revanche, consommez des légumes verts cuits dans deux eaux et parsemez de germes de blé. Mettez aussi beaucoup de persil dans vos préparations. En cas de flatulence, buvez de la tisane de badiane.

Travail



Dans le travail, le Ciel vous soutiendra en cas d’innovations importantes, surtout si vous appartenez au troisième décan. Mais, dans tout ce que vous entreprendrez, ne perdez pas de vue que des bouleversements sont toujours possibles. Vous devrez estimer au plus juste leur retentissement sur votre avenir, vous accrocher et faire bon accueil aux nouveautés, même si elles ne vous séduisent guère.

Famille



Les astres vont avoir un heureux impact sur votre vie familiale. Avec, en prime, une planète influençant le secteur du foyer et de la famille, la journée sera facile à vivre pour la plupart d’entre vous. Vos parents sauront vous soutenir ; et vos enfants, même s’ils mènent une vie trépidante, seront bien dans leur peau.

Loisirs



Tout le monde le sait, vous pourriez difficilement vivre sans vos copains. Réjouissez-vous, car la le Ciel vous réserve de grandes joies en leur compagnie. Vos copains ne perdront pas une occasion de vous dire à quel point ils vous apprécient.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Sagittaire et Poissons

Chiffres de chance : 2 4 9







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



L’influx favorable du Ciel vous sera acquis. Votre vie de couple arrivera à un tournant décisif, et vous y attacherez une importance inhabituelle. Montrez-vous tolérant et compréhensif. Célibataire, vos perspectives amoureuses semblent très prometteuses. Mais ce n’est pas une raison pour que vous vous endormiez sur les lauriers que vous n’avez pas encore gagnés définitivement. Il faudra œuvrer activement pour favoriser les événements souhaités.

Argent



Aujourd’hui, de bonnes opportunités de gains vont se présenter. Si vous avez des démarches à faire auprès de votre banque ou d’un organisme de crédit, le Ciel en bel aspect vous facilitera les choses.

Santé



Vos secteurs de santé sont influencés en ce moment par les astres. Vous serez donc en bien meilleure forme cette fois. Cependant, quelques-uns d’entre vous pourraient souffrir d’une certaine morosité. Il leur faudra alors essayer de se reposer davantage et chercher à se divertir.

Travail



Ce sera le moment de préparer vos entreprises et vos projets pour les prochaines semaines, qui seront très propices à vos affaires et à votre vie professionnelle. Prenez dès maintenant les contacts qui soutiendront vos efforts. Le Ciel vous permet de bien affirmer votre personnalité et d’obtenir ce que vous voulez par la diplomatie et votre pouvoir d’expression.

Famille



Vos relations avec vos enfants seront au beau fixe durant cette journée privilégiée pour eux et aussi pour vous. Vous prendrez conscience qu’une plus grande fermeté serait nécessaire avec eux.

Loisirs



Votre esprit de compétition sera très aiguisé. Que ce soit dans votre travail ou dans vos loisirs, vous chercherez à prouver que vous restez le meilleur.

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Cancer et Lion

Chiffres de chance : 6 2 7







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



Les influx astraux vous seront favorables. Profitez-en pour arranger vos relations conjugales et y faire régner un climat de sérénité, sans vous laisser tourner la tête à la première occasion. Célibataire, précautionneux, vous le serez jusqu’au bout des ongles cette fois-ci. Même si vous vous sentez très attiré par une séduisante personne, vous ne vous engagerez pas à la légère ; vous ne cesserez pas de lui poser insidieusement des tas de questions afin de pouvoir envisager la situation sous tous ses angles possibles.

Argent



Côté sous, le manque de rigueur pourrait vous coûter cher. Veillez à gérer votre budget avec sérieux, et ne vous laissez pas entraîner dans des transactions ou des placements hasardeux.

Santé



Avec les astres en bel aspect, vous recevrez de formidables poussées d’énergie. Mais sachez vous arrêter à temps. Inutile de vous imposer des efforts excessifs : il vous faudrait beaucoup de temps, ensuite, pour récupérer !

Travail



Côté travail, ne vous endormez pas sur vos lauriers, car vous devrez pousser à la roue pour voir le couronnement de vos efforts. Ne vous laissez pas non plus aller aux distractions qui vous feraient perdre du temps, car vous êtes ces temps-ci dans une position de prestige durant laquelle vous pouvez beaucoup faire pour améliorer votre situation.

Famille



Un influx astral en cet aspect vous promet bien évidemment un climat harmonieux et réconfortant en famille. Vos relations avec vos proches se dérouleront sous le signe de l’amour, de la tendresse et de la joie de vivre.

Loisirs



Votre sens des contacts sera renforcé. Profitez-en pour présenter certaines requêtes délicates. Si vous devez faire un emprunt, ce sera également le moment d’en soumettre la demande.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Vierge et Capricorne

Chiffres de chance : 2 8 1







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Si votre vie de couple ne vous satisfait pas totalement, ce sera à vous de faire les premiers pas, d’ouvrir le dialogue, de vous expliquer et d’essayer de comprendre votre partenaire. Vos efforts seront bien récompensés par les astres. Célibataire, l’ambiance astrale de la journée vous inclinera à plus de conservatisme, voire plus de prosaïsme en amour. Vous éviterez soigneusement les excès et les remises en question ; vous préférerez les épaules solides aux jeunes écervelés, ou les têtes avisées aux jupons courts.

Argent



Côté finances, un astre va vous mettre des bâtons dans les roues. Attention, quelques natifs pourraient recevoir une tuile sur la tête aujourd’hui : retards d’impôts, vieille dette qui réapparaît, etc. Quoi qu’il arrive, vous feriez bien d’adopter des mesures de prévention et de mettre une petite somme de côté tant qu’il est encore temps.

Santé



Vous vous sentirez beaucoup plus détendu et sécurisé que pendant ces derniers temps. Et comme conséquence immédiate, la fatigue nerveuse s’atténuera et vous pourrez employer votre énergie à des fins positives. Faites de l’exercice ou du sport tous les jours.

Travail



Le climat astral de la journée sera orienté vers une intense activité professionnelle. Il contribuera à la réalisation de fructueuses et grandes affaires. Mais ne laissez pas l’instinct et la passion dominer la raison, car cela vous conduirait à vouloir réaliser ce qui est bien au-delà de vos moyens. « Avant de bâtir la tour, il faut calculer la dépense » (Evangile).

Famille



Des changements très bénéfiques devraient intervenir dans votre environnement familial. Nombreux sont les natifs qui décideront de changer de résidence pour emménager dans un appartement plus spacieux. Il y aura aussi d’heureux événements dans l’air, par exemple l’arrivée d’un nouveau bébé.

Loisirs



C’est la susceptibilité d’autrui que vous devrez ménager en cette journée. Mettez du miel sur votre langue, assez pour adoucir les remarques acides que vous ne pourrez vous empêcher de faire. Mais, au fait, pourquoi ne pas mobiliser tous vos efforts pour tenir votre langue complètement ? Rappelez-vous : « Ta langue est un lion : si tu l’attaches, il te gardera ; si tu le laisses échapper, il te dévorera » (proverbe arabe).

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Lion et Scorpion

Chiffres de chance : 6 2 4







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Les affaires de cœur seront peu prospères, surtout si elles concernent l’étranger. Célibataires, méfiez-vous de vos amours exotiques : elles vous réservent bien des déconvenues ! Si vous êtes marié, l’heure sera à la tolérance et la compréhension. À force d’être intransigeant avec votre conjoint ou partenaire comme vous savez l’être, vous allez provoquer une belle bagarre, et c’est surtout vous qui ferez les frais de cet incident.

Argent



Votre logique vous dira de penser à faire jouer votre assurance responsabilité civile plus souvent que jusqu’ici. Elle vous permet, par exemple, de rembourser vos voisins, un commerçant ou un passant quand vos enfants ou votre chien a causé des dégâts.

Santé



Côté santé, l’aspect de votre Ciel astral vous rendra assez fragile. Pas de panique : vous ne risquez rien de grave. Mais vous manquerez de résistance générale. Attention également à la nervosité et aux troubles mal définis, le plus souvent d’origine psychosomatique, qui pourront vous fatiguer.

Travail



Votre vie quotidienne dans le cadre de votre travail ne sera pas facile ; mais si vous faites face sans affolement, vous devriez pouvoir progresser quand même. De très nombreuses planètes risquent de vous valoir un emploi du temps surchargé et une ambiance de travail assez tendue.

Famille



Une planète mal aspectée va vous soumettre à un climat de nervosité. Prévoyez-le en ayant auparavant réglé les problèmes domestiques qui traînent. Puis évitez prudemment les discussions de toute nature en famille aujourd’hui.

Loisirs



Des problèmes sont à prévoir avec le voisinage ou l’environnement. La manière forte ne résoudra rien. Usez de diplomatie et faites intervenir, non pas l’autorité, mais vos relations et influences.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Sagittaire et Poissons

Chiffres de chance : 7 5 1







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Quelques petites ombres dans votre vie conjugale : l’ambiance, en couple, ne sera pas vraiment folichonne. Au mieux, vous essuierez quelques bouderies ; au pire, des mensonges. Célibataire, tout sera permis en amour quand les planètes influençant ensemble votre thème vous feront miroiter une éternité d’amour. Cette journée vous offrira le bonheur sur terre ; vous allez être comblé !

Argent



Votre équilibre financier risque de souffrir de cet impact de votre Ciel astral. Ne vous affolez pas : tout ira bien si vous mettez de l’ordre dans vos finances et gérez sagement votre budget. Seuls les natifs irresponsables risquent quelques problèmes.

Santé



Vous bénéficiez d’une bonne santé, il est vrai, mais vous devez la ménager, surtout aujourd’hui où un influx astral agira contre vous. Si vous mangez trop, vous n’échapperez pas à des désagréments. Attention également aux malaises dus à l’engorgement du foie. Pour tous ces maux, un régime alimentaire bien pensé restera la meilleure parade.

Travail



Concret, pragmatique, vous obtiendrez de bons résultats professionnels. Etudiants, lycéens, vous récolterez la réussite, grâce à votre acharnement au travail et à votre pouvoir de concentration. Bon rendement pour tous les autres travailleurs du signe.

Famille



Ce climat astral amplifiera démesurément votre agressivité. Vous ne parviendrez plus à la contrôler. Voilà qui promet des affrontements mémorables avec votre entourage familial. Attention donc !

Loisirs



Vous serez, une fois de plus, d’humeur très conviviale : toutes les occasions seront bonnes pour réunir vos amis et refaire le monde jusqu’à point d’heure. D’autre part, le Ciel vous proposera de nouer de nouvelles relations.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Capricorne et Verseau

Chiffres de chance : 7 8 3







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Dans vos relations avec votre conjoint ou partenaire, vous aurez du mal à vous parler franchement, et vous risquez de multiplier les cachotteries et les petits mensonges. A vous de voir si cette option vous convient ou s’il ne vaudrait pas mieux crever l’abcès une bonne fois pour toutes. Célibataires, pour la plupart d’entre vous, il faudra considérer cette journée comme une transition nécessaire vers un bonheur qui ne s’est pas encore décidé. Ne pressez rien, faites preuve de patience ! « Tout vient à point, qui peut attendre » (Rabelais).

Argent



Sur le plan pécuniaire, vous aurez intérêt à élaborer une stratégie à moyen terme. C’est elle qui vous permettra d’obtenir les meilleurs résultats. Si vous voulez effectuer une importante transaction immobilière, prenez toutes les précautions nécessaires

Santé



Vous serez tenté d’envisager une remise en forme complète. Allez-y sans hésiter, au profit de votre pouvoir de séduction. Commencez par privilégier les aliments riches en vitamine C : prenez beaucoup d’oranges, de pamplemousses, de citronnade fraîche ; préparez des salades de saison copieusement parsemées de persil et d’ail, pour effacer la fatigue. Faites aussi une cure de levure de bière, riche en vitamine B ; cela donnera, entre autres, de l’éclat à vos cheveux. Enfin, n’oubliez pas le sport et un sommeil suffisant.

Travail



Un influx astral en bonne position vous aidera à fournir de très gros efforts, à travailler comme un forçat tout en vous assurant un excellent jugement sur les gens et les événements. La journée sera le moment parfait pour prendre une importante décision d’ordre professionnel, changé de travail, vous engager pour une mission ou pour signer un contrat.

Famille



Vous découvrirez que l’un de vos proches commence à vous apprécier à votre juste valeur, et cela vous fera beaucoup plaisir. Continuez à vous montrer gentil, attentionné, et vous serez très richement récompensé.

Loisirs



Ça bougera beaucoup dans votre vie ! C’est parce que vous accueillerez favorablement toutes les occasions de changer, de voir de nouvelles têtes, d’élargir vos horizons. Mais il faudra vous méfier d’une nette tendance à la dispersion et à l’instabilité. Apprenez à cultiver la patience et la tolérance, sinon vous risquez d’avoir des problèmes avec vos amis et relations.

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Balance et Scorpion

Chiffres de chance : 8 6 4







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Avec la configuration actuelle du Ciel astral, vous pourrez, si vous êtes solitaire, connaître un coup de cœur foudroyant ! Si vous êtes déjà en ménage, l’ambiance sera assez explosive : bonheur fou pour les uns, rupture pour les autres, tout est possible !

Argent



Sur le plan matériel, les soucis vous seront épargnés. Il est vrai que vous saurez gérer votre budget avec beaucoup d’habileté, et régler efficacement les problèmes concrets. Et puis, vous n’hésiterez pas à vous lancer dans des opérations financières audacieuses, tout en évitant de prendre des risques excessifs. Vous obtiendrez de beaux succès.

Santé



En principe, vous ne devriez pas manquer de tonus. L’astre Cu Mon va notamment vous valoir une solide résistance physique et morale. Mais il faudra vous méfier d’une planète d’énergie risque en effet de vous faire passer par une alternance de bonne forme et de nervosité. Une solution pour retrouver l’équilibre : la pratique du yoga ou de la relaxation ou, plus simplement, un peu de marche à pied.

Travail



Attention ! Il y aura, dans votre présente situation professionnelle, un côté abrupt ou impulsif susceptible vous faire agir dans le mauvais sens. Si vous cédez à votre penchant actuel, vous provoquerez des heurts fâcheux avec vos supérieurs ou collègues. Il faudra coûte que coûte éviter que cela puisse arriver.

Famille



Vous serez très attentif à l’éducation de vos enfants. Vous essaierez de les élever et de les éduquer d’une manière moins sentimentale, moins débonnaire que par le passé, en respectant mieux leur psychologie.

Loisirs



Une planète mal aspectée vous mettra de très mauvaise humeur. Pour contrebalancer cette tendance, accrochez-vous solidement à votre bon sens. Evitez d’envenimer les choses et chassez toute idée de vengeance.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Lion et Vierge

Chiffres de chance : 3 1 7







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Bonne entente avec l’être cher, gentillesse et cordialité. Amitiés amoureuses que vous cultiverez avec délices. Une charmante journée pour voyager et rencontrer l’âme sœur. Excellente journée aussi pour concrétiser un projet d’union matrimoniale ou pour partir en voyage de noces. Tous les natifs amoureux auront la bénédiction des astres.

Argent



Le Ciel astral pourrait vous souffler des idées totalement inadaptées ou de vous mettre face à des personnes indélicates, pour ne pas dire franchement dissimulatrices. Prudence, donc, sur le front pécuniaire. Prudence, aussi, si vous devez signer des contrats ; relisez-en bien tous les détails.

Santé



En général, vous appréciez les plaisirs de la table, et vous savez en profiter avec modération. Mais, cette fois, un astre mal aspecté vous inclinera aux excès qui pourraient entraîner des troubles hépatiques ainsi qu’une augmentation du taux d’acide urique. Les personnes sujettes à la goutte devront redoubler de vigilance.

Travail



Si vous devez prendre une décision importante concernant votre carrière, attendez de préférence deux jours encore. Vous disposerez alors de plus d’informations et, surtout, vous aurez un jugement beaucoup plus objectif.

Famille



Vous aurez besoin d’affirmer votre autorité en tant que chef de famille. Si votre conjoint cherche à vous la disputer, les conflits ne tarderont pas. Tâchez d’être conciliant et diplomate.

Loisirs



Vous aurez envie que les choses bougent autour de vous et n’hésiterez pas à vous lancer dans un tourbillon de sorties et de réceptions. Cette vie mondaine ne sera pas inutile puisque vous en profiterez pour nouer des contacts intéressants. Certains d’entre vous pourraient d’ailleurs trouver une excellente situation professionnelle ou sociale de manière tout à fait inattendue.