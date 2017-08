Horoscope du dimanche 20 août 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



Tout sera plus facile si vous parvenez à bien vous entendre avec votre conjoint ou partenaire. Le climat astral actuel se prête merveilleusement à la bonne entente conjugale ; profitez-en ! Célibataire, une atmosphère ambiguë s’installera aujourd’hui côté cœur. Vous ne saurez vraiment plus où situer la démarcation entre l’amour et l’amitié. Vous aurez bien du mal à vous y retrouver. Vous attirerez les hommages et les sympathies sans pouvoir déterminer si on vous aime pour votre esprit ou pour votre corps.

Argent



Votre situation financière est dans son ensemble saine. Mais vous devrez vous méfier des mauvais aspects du Ciel. Evitez toute dépense importante, et attendez un moment plus favorable pour réorganiser vos placements et vos investissements.

Santé



Vous jouirez d’une bonne santé. Mais les influx astraux joueront comme facteur d’hypertension pour les natifs prédisposés : des incidents aux jambes sont possibles. En tout cas, vous aurez intérêt à surveiller de près votre circulation artérielle et veineuse. D’autre part, les oreilles seront sensibles ; veillez à éviter les niveaux sonores trop élevés.

Travail



Les astres en présence devraient vous aider à aller de l’avant et à vous imposer dans votre travail. Attention, si vous vous montrez trop ambitieux ou exigeant, vous risquez de retourner contre vous ceux qui ne demandaient qu’à vous aider. Restez donc calme et discret, et tout ira bien.

Famille



Vous aurez la possibilité aujourd’hui de dialoguer ouvertement avec vos proches et d’aborder des sujets normalement tabous. Profitez-en pour régler certains problèmes qui risquent de devenir gênants.

Loisirs



Le Ciel en aspects négatifs risque de faire éclater au grand jour une grave divergence d’opinion entre vous et l’un de vos amis. Il vous sera bien difficile, ensuite, de faire table rase et de reprendre des relations normales. Vous auriez dû être plus circonspect et faire preuve de sens de l’humour.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Sagittaire et Poissons

Chiffres de chance : 4 2 9







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



A condition de ne pas revenir sur les sujets qui fâchent, votre vie de couple ne devrait plus faire trop de vagues. En effet, une planète qui a longtemps malmené vos relations, se fait peu à peu beaucoup moins gênant, ce qui devrait vous permettre de réinstaller entre vous deux un meilleur climat de compréhension. Célibataire, quelqu’un vous attire ; mais, pour le moment, vous n’avez pas dévoilé votre jeu, et encore moins vos sentiments. Essayez d’en savoir un peu plus sur la situation ou l’état d’esprit de la personne qui vous plaît.

Argent



Sur le plan financier, les planètes seront dans l’ensemble favorables. Mais il faudra vous méfier d’un influx, qui pourra vous inciter à prendre trop de risques. Evitez les dépenses faites sur un coup de tête et les placements peu sûrs. Attention, également, aux opérations trop embrouillées.

Santé



Votre sommeil risque d’être perturbé. Mais vous ferez de nombreux rêves intéressants : notez-les, ils sont autant de précieuses indications sur votre évolution personnelle. D’autre part, vous serez très actif, mais parfois inattentif et maladroit ; risque de blessures aux mains.

Travail



Beaucoup d’opportunités dans le domaine professionnel. Si vous avez subi récemment des retards, des contretemps, vous pourrez maintenant vous rattraper et mener à bien un projet qui vous tient à cœur.

Famille



Vie de famille particulièrement chaleureuse, avec des conversations rassurantes et la solution tant attendue d’un problème assommant. Les enfants se montreront un sujet de joie pour les parents.

Loisirs



Dans vos relations sociales, il sera plus utile de vous attaquer à vos propres idées préconçues que de vous acharner à vouloir détruire celles des autres, étant donné que « les préjugés sont la raison des sots » (Voltaire) et que vous tenez à être ou du moins à paraître intelligent.

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Cancer et Lion

Chiffres de chance : 4 2 6







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



Les efforts que vous avez consentis ces derniers temps pour aplanir les difficultés entre vous et votre partenaire porteront leurs fruits aujourd’hui. Le climat de vos rapports s’adoucira sensiblement et sera même empreint de tendresse. N’en relâchez pas pour autant votre vigilance. Célibataire, vous multiplierez les conquêtes, et vous n’aurez guère envie de vous fixer, alors que tant de séduisantes personnes papillonneront autour de vous.

Argent



Cette journée favorisera des achats intéressants ou un voyage de détente au loin. Les astres seront vos alliés, et vous mènerez une vie agréable en étant généreux avec ceux que vous aimez.

Santé



Les bons influx astraux vous donneront de l’énergie à revendre. Mais vous serez tenté de la gaspiller et de vivre sur les nerfs. Prenez le temps de vous détendre, évitez les excitants, ne vous couchez pas trop tard ! Par ailleurs, les troubles du métabolisme seront en sensible diminution.

Travail



Vous traverserez une journée féconde et créative. Ce sera le moment de vous atteler à des projets très personnels et de donner libre cours à votre imagination. Suivez votre intuition et ne tenez pas compte des conseils que votre entourage vous prodiguera aujourd’hui.

Famille



Profitez des présentes influences astrales favorables pour régler des petits différends familiaux. Passée la journée, il vous sera beaucoup plus difficile de trouver un terrain d’entente avec vos proches, tout simplement parce que vous aurez moins envie d’être conciliant.

Loisirs



Renouveau dans les amitiés et les contacts. Des intermédiaires pourront vous faciliter les choses. Soyez cependant scrupuleux et sélectif dans votre choix, car « ce n’est pas un ami que l’ami de tout le monde » (Aristote).

Couleur porte-bonheur : Noir

Affinités astrales : Gémeaux et Verseau

Chiffres de chance : 3 5 7







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Si vous voulez placer vos sentiments conjugaux sur un plan plus élevé et si vous voulez essayer de comprendre un peu mieux votre conjoint ou partenaire, cette journée sera la bonne. Vous allez connaître des moments heureux ; profitez-en selon vos mérites. Le Ciel en cet aspect ne se prêtera pas à des relations amoureuses exaltantes. Tout au plus pourra-t-il aider les célibataires à franchir une étape vers un engagement plus sérieux.

Argent



Vous serez bien inspiré dans vos transactions financières. N’hésitez pas à agir dans le domaine des placements et des obligations. De plus, vous bénéficierez d’une chance au jeu bien plus grande qu’à l’habitude.

Santé



Pour combattre les idées négatives, offrez-vous ce qui vous fait plaisir : une séance beauté ou un massage en institut, un cinéma ou une balade en pleine nature... A vous de choisir ce qui vous fera le plus de bien.

Travail



Vous devez ralentir votre rythme de travail et faire preuve de plus de prudence et de calme si vous voulez éviter les tracasseries administratives ou autres. Prenez le temps de la réflexion, en pesant le pour et le contre.

Famille



Ambiance toujours facile et sans histoire en famille. Attention cependant à ne pas laisser votre humeur facilement agressive se déverser sur vos proches. Si vous êtes père (ou mère) de famille, ne vous montrez pas subitement tyrannique.

Loisirs



Prenez garde dans vos relations amicales. Le manque de discrétion pourra prendre aujourd’hui des proportions fâcheuses. Possible arrivée inopinée d’amis lointains, qui apporteront une certaine effervescence. Ayez donc un réfrigérateur bien garni en prévision de cette arrivée.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Cancer et Balance

Chiffres de chance : 9 2 1







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



Vous aurez l’impression aujourd’hui que votre conjoint ou partenaire se fait tirer l’oreille pour suivre vos opinions ou votre façon de voir les choses. Vous n’aimez pas en général que l’on remette en cause votre autorité feutrée. Mais ce n’est pas de cette façon que vous pouvez espérer maintenir longtemps une atmosphère conjugale harmonieuse et chaleureuse ! Si vous êtes libre, la solitude vous pèsera lourdement. Rassurez-vous ! Vous devriez faire une rencontre décisive cette fois. Et des projets de mariage seront aussitôt dans l’air !

Argent



A ce train-là, vous allez finir par dévorer la cagnotte qu’on vous a confiée. Soyez un peu plus raisonnable tout de même ! Si vous vous laissez aller, vous risquez de vous empêtrer dans des complications inextricables.

Santé



Les secteurs de votre thème liés à la santé subissent en ce moment l’influence des deux planètes les plus favorables du Ciel. Voilà qui vous promet en principe une santé sans histoire. Mais en principe seulement, car ces deux alliés ont un point faible : l’un comme l’autre incitent à négliger l’hygiène de vie. Trop manger, trop boire et s’abstenir d’exercice physique risquent de se traduire à la longue par des désordres, notamment digestifs.

Travail



Votre vie professionnelle sera plus facile. Reste que votre travail sera assez prenant, et qu’il ne faudra pas vous dérober devant vos responsabilités. Nombre d’entre vous vont avoir à affronter un surcroît de travail, et ils devront adopter un emploi du temps bien pensé pour y faire face.

Famille



En famille, vous serez le centre de toutes les attentions, et cela ne vous déplaira pas, bien au contraire ! Vous jouirez de l’admiration et de l’affection de tous.

Loisirs



Vous vivrez survolté. Les défis vous exciteront, et les risques de scandale ne vous effrayeront pas. Si votre façon de vivre et d’aimer ne plaît pas à tout le monde, vous saurez faire face en coupant l’herbe sous le pied de vos détracteurs. Vous serez déterminé à aller jusqu’au bout de vos ambitions. C’est très louable. Mais ce qui l’est moins, c’est que vous aurez tendance à faire cavalier seul, sans tenir compte des aspirations, des besoins et des sensibilités de ceux qui vous aiment.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Vierge et Sagittaire

Chiffres de chance : 3 2 7







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



Les zones de votre thème natal liées à l’amour n’hébergent en ce moment aucune planète, ce qui vous promet une vie conjugale sans histoire. Vos rapports avec votre conjoint ou partenaire s’approfondiront, et vous goûterez à une merveilleuse complicité. Avec ce Ciel, les amours des célibataires seront favorisées. S’ils cherchent à plaire, ils y réussiront parfaitement. Mais ils devraient veiller à ne pas trop se laisser emporter par leur imagination, qui pourra leur jouer des tours pendables !

Argent



C’est surtout dans les affaires financières que vous pourrez obtenir le plus d’avantages, soit par le biais des affections, soit par des protections haut placées et agissantes. Profitez à fond de ces circonstances favorables.

Santé



Sur le plan purement physique, vous serez en assez bonne forme. Vous serez à l’abri d’ennuis de santé. Ceci dit, l’aspect astral pourra vous valoir un peu de nervosité ou de découragement. Mais tout cela sera purement psychologique ; alors, ne jouez pas les malades imaginaires !

Travail



Un influx astral puissant vous viendra en aide dans vos activités professionnelles en vous permettant de vous exprimer avec aisance et autorité. Vous étonnerez votre employeur et vos collègues, et votre cote de popularité montera en flèche.

Famille



Les secteurs de votre thème natal liés à vos proches ne seront influencés par aucune planète, ce qui veut dire que la vie familiale sera paisible et sans histoire. En aucun cas vos enfants ne vous poseront de problèmes.

Loisirs



Vous vous contrôlerez assez mal aujourd’hui. En particulier, vous aurez tendance à hausser le ton pour obtenir ce que vous estimez être votre dû. Il semble que vous ayez intérêt à savoir qu’ « on réussit souvent mieux avec la queue du renard qu’avec la griffe du lion » (Chancelier Oxenstierna). La douceur et la diplomatie n’ont jamais tué personne et pourtant elles font toujours des merveilles !

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Verseau et Poissons

Chiffres de chance : 3 6 2







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Si vous avez connu des hésitations et des incertitudes dans le domaine conjugal, vous serez cette fois-ci rassuré. Votre vie de couple retrouvera sa sérénité. Les liens déjà noués s’approfondiront. Vous ne vous ennuierez guère avec votre partenaire. Si vous êtes célibataire, vous pouvez vous attendre à une très belle surprise, qui vous remplira de joie.

Argent



Les astres influenceront votre secteur argent. Conséquence : vous devriez rester assez vigilant. Ces deux planètes sont plutôt positives. Tout ira bien si vous ne vivez pas sur le fil du rasoir. Si vous êtes prévoyant, vous vous en sortirez quoi qu’il arrive ; mais les imprudents qui videront leur compte en banque pourront ensuite avoir quelques petits problèmes.

Santé



Votre vitalité sera quelque peu fluctuante. Il va falloir prendre les choses en main pour garder l’équilibre. Même si vous avez beaucoup à faire, accordez-vous du repos supplémentaire et, si possible, filez au grand air. Votre moral pourrait vous jouer des tours, et pourtant vous n’avez rien de bien méchant à redouter. Si vous essuyez une petite déception ou une contrariété, gérez-la avec sens de l’humour, sans faire de drame.

Travail



Cet aspect de votre Ciel assez violent verbalement peut vous être utile si vous désirez affronter un employeur peu aimable, ou vider un abcès dans une querelle avec quelqu’un qui travaille avec vous ou pour vous.

Famille



Bonne entente au foyer, qui sera pour vous un véritable havre de paix. Un peu plus de tendresse et de générosité de votre part serait cependant souhaitable. Ne cherchez pas à refouler ou à dissimuler vos sentiments.

Loisirs



Le Ciel vous incitera à accorder à l’amitié une meilleure place dans votre vie. Vous vous rendrez compte maintenant que « l’amitié double les joies et réduit de moitié les peines » (Francis Bacon). Vos intimes seront toujours là, présents et prêts à vous remonter le moral ou à vous donner un bon conseil si vous en avez besoin. Et cette chaleur qu’ils vous dispensent vous fera le plus grand bien.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Scorpion et Sagittaire

Chiffres de chance : 7 1 5







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Cette journée, vous serez sur la même longueur d’onde que votre conjoint ou partenaire. Complices, en parfaite osmose, vous deux vivrez des moments divins et inoubliables. Mais ne perdez pas votre lucidité pour autant ! Il est bien difficile, dans les circonstances si euphoriques, de ne pas faire des dépenses inconsidérées. Sachez que « quand la pauvreté frappe à la porte, l’amour s’enfuit par la fenêtre » (proverbe allemand) !

Argent



Votre Ciel astral, mettra en vedette les questions financières. En général, vous êtes plutôt doué pour faire fructifier votre épargne. Aujourd’hui, vous trouverez des solutions nouvelles et encore plus ingénieuses pour rentabiliser vos économies.

Santé



Vous risquez de vous sentir un peu ramolli. Alors, marche à pied, gymnastique en plein air... Choisissez votre rythme pour faire circuler votre énergie et tonifier votre corps. Une bonne douche pour finir, et vous voilà en pleine forme !

Travail



Ne restez pas les sabots rivés au sol. Il faudra aller de l’avant et profiter d’un climat astral bénéfique pour multiplier les initiatives et accumuler les nouvelles expériences. Le bilan sera positif.

Famille



Votre foyer fera l’objet de toute votre attention car les astres vous inciteront aujourd’hui à vous intéresser intensément à vos pénates. Ce sera le moment d’entreprendre les changements nécessaires, les embellissements dont vous rêvez, ou même de déménager si vous l’avez envisagé depuis quelque temps. Les rapports avec les parents âgés seront satisfaisants, malgré des heurts inévitables en raison de votre attitude peu compréhensive.

Loisirs



Après avoir tant sué pour consolider votre situation professionnelle, vous songerez maintenant surtout à votre position sociale. Dans l’immédiat, vous vous efforcerez de profiter au mieux de votre temps de loisirs.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Scorpion et Poissons

Chiffres de chance : 2 3 1







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Vous mettrez plus d’intensité, plus de passion dans vos relations avec votre conjoint ou partenaire. Parfois, même, vous n’hésiterez pas à le rendre jaloux, histoire de maintenir en éveil son intérêt et son désir. Une tactique qui donnera d’excellents résultats cette fois-ci. Célibataire, quels que soient votre emploi du temps et vos occupations, la réussite de votre vie amoureuse deviendra désormais une priorité absolue, et que vous allez bientôt faire la rencontre de votre vie.

Argent



Vous préférerez remplir votre bas de laine et vous aurez raison. L’heure sera à l’économie. Pour certains natifs, dépenses imprévues et importantes ; pour d’autres, des complications apparemment inextricables à propos d’un héritage, d’une succession, ou de tout ce qui touche le patrimoine.

Santé



Vous vous sentirez en pleine forme, physiquement et psychiquement. Cela vous permettra d’aborder de façon positive certains problèmes difficiles qui vous accablent.

Travail



Vous hésiterez peut-être à prendre une décision nette et rapide ce jour, car vous ne serez pas sûr que le moment soit bien choisi. Disons tout de suite que la journée sera favorable sur le plan professionnel et qu’elle vous portera au premier plan de votre activité, mais pour des résultats plus lointains. Bon vent !

Famille



Dans votre foyer, vous mettrez gaieté et animation. Votre conjoint sera presque jaloux de la complicité qui vous unira à vos enfants. Voilà ce qu’il faudra à tout prix éviter.

Loisirs



Excellents échanges d’idées avec les amis, accompagnés d’un vif désir de voir de nouveaux visages. Bonnes relations sociales. Votre désinvolture, pour une fois, ne déplaira pas.

Couleur porte-bonheur : Bleu

Affinités astrales : Gémeaux et Capricorne

Chiffres de chance : 5 8 6







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Après les récentes frictions somme toute sans gravité, vous parviendrez à rétablir des rapports harmonieux avec votre conjoint ou partenaire en maîtrisant votre côté instinctif. Le soleil radieux reviendra dans votre Ciel amoureux. Célibataire, cette journée semble tout à fait favorable à une rencontre haut de gamme. Vous aurez de fortes chances de croiser quelqu’un qui vous attirera irrésistiblement, avec qui vous expérimenterez une véritable passion sensuelle. Mieux encore, cette découverte de l’extase s’accompagnera de sentiments aussi enflammés.

Argent



Limitez vos dépenses au strict nécessaire. D’après la configuration astrale de votre thème, vous pourriez bientôt avoir à faire face à des frais imprévus, sans espoir de rentrées inattendues.

Santé



Grâce aux astres en bonne position dans votre Ciel, ce sera la grande forme et le sourire. Le Ciel de son côté, devrait maintenir votre énergie mais aussi, hélas, vous exposer à un petit risque d’entorse ou d’élongation. Alors gare aux escaliers et, si vous pratiquez un sport, pas question de jouer les casse-cou !

Travail



Si vous êtes à la recherche du travail, pensez à structurer votre emploi du temps, rationaliser vos recherches, savoir vous positionner dans votre domaine de compétences et trouver des relais pour vous aider. Ne restez pas dans votre coin à former des vœux pieux, malgré vos réelles compétences : « Le fruit mûr tombe de lui-même, mais il ne tombe pas dans la bouche » (proverbe chinois).

Famille



La gaieté régnera dans votre foyer, sous l’aile protectrice des astres. Votre mettrez votre optimisme et votre enthousiasme au service de votre entourage familial. Vous saurez respecter la liberté de chacun.

Loisirs



Les influx astraux du jour auront pour effet de vous rendre plus sociable et plus sûr de vous. Résultat : vous aurez aujourd’hui une meilleure compréhension de votre entourage, et vous vous insérerez mieux dans les associations ou les clubs dont vous êtes membre depuis longtemps. Tout cela vous aidera, entre autres, à avoir une vue plus équilibrée de vos problèmes personnels.

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Lion et Verseau

Chiffres de chance : 2 7 9







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Vous aurez droit à une vie conjugale particulièrement réjouissante. L’ambiance sera beaucoup plus chaleureuse et sensuelle. Vous passerez des moments heureux auprès de votre conjoint ou partenaire. Célibataire, réjouissez-vous ! Les occasions de vivre une aventure romantique seront nombreuses. Ne vous en privez surtout pas. Mais cela ne veut pas dire qu’il vous sera facile de trouver quelqu’un avec qui fonder un foyer !

Argent



Des soucis pécuniaires ne vous seront pas épargnés. Ne choisissez pas la politique de l’autruche. Prenez le taureau par les cornes, attaquez vos problèmes de front, et la chance viendra vous tirer de ce mauvais pas. Jouez à un jeu de hasard, mais n’oubliez pas de consulter votre nombre de chance.

Santé



Votre Ciel astral vous communiquera une surabondance d’énergie que vous devrez contenir. Ne vous lancez pas dans des entreprises trop grandioses, ne vous agitez pas exagérément : vous donneriez le vertige !

Travail



Sur le terrain professionnel, vous saurez vous organiser. Vous lutterez pour votre idéal, pour vos opinions. Vous ferez valoir vos droits par tous les moyens. D’où quelques conflits possibles avec vos collaborateurs, avec l’Administration. Aujourd’hui, vous feriez bien de respecter vos engagements sans faire de vagues.

Famille



Vos relations avec vos enfants seront très bonnes. Ces derniers s’épanouiront et se sentiront en confiance avec vous. S’ils ont envie de pratiquer un sport ou un art, encouragez-les. Avec le reste de la famille, la journée sera sans complication aucune.

Loisirs



Prenez soin en cette journée de tourner sept fois votre langue dans votre bouche avant de parler. Vous éviterez ainsi de commettre de graves impairs dans vos relations sociales ou amicales.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Gémeaux et Cancer

Chiffres de chance : 6 1 7







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Pour la plupart des natifs liés, l’influence majeure de cette journée sera très positive. La déesse de l’amour décuplera votre pouvoir de séduction et réveillera votre sensualité. Votre cœur va battre plus vite pour votre conjoint ou partenaire. Cet impact sera plus sensible encore si vous êtes du premier décan.

Argent



Ne vous attendez cette fois ni à une grosse rentrée d’argent, ni à des dépenses importantes. Si vous faites une folie, ce sera soit pour vous offrir un petit voyage à l’étranger, soit pour dépanner un de vos amis momentanément dans le besoin.

Santé



Vu cette configuration des Cieux, vous pourriez avoir un peu mal au dos. Le remède ? Dormir sur un matelas ferme, aller à la piscine, vous détendre, et muscler vos trapèzes. Vous ferez alors coup double : soulager vos douleurs et affiner votre silhouette.

Travail



Vous risquez d’avoir affaire, dans votre vie professionnelle, à quelques personnes qui ont une personnalité difficile, voire impossible : parano, maniaque, narcissique, colérique, etc. Mais cela ne devrait pas vous empêcher de prendre la vie avec humour et de faire correctement votre travail.

Famille



Restez très disponible et conciliant avec vos proches. Si vous leur donnez l’impression de refuser le dialogue ou de les négliger, ils pourraient éprouver une profonde amertume. Leur attitude à votre égard changerait alors.

Loisirs



Vous aurez d’excellentes idées pour employer vos heures de loisir. Essayez d’utiliser une partie de votre temps libre à des activités bénévoles. Soutenez le moral de ceux qui ont moins de chance que vous, et ils sont légion ! Ne choisissez pas systématiquement des plaisirs trop égoïstes.