Horoscope du dimanche 22 janvier 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



Vous éprouverez un désir impérieux de fonder un foyer, de rechercher le mariage ou du moins l’union stable, et perdrez le goût des passades ou des amours sans lendemain. Mais il faudra éviter une passivité qui vous serait préjudiciable si vous voulez vraiment que la situation évolue dans un sens conforme à vos aspirations. Il ne s’agira plus de tergiverser, de tourner autour du pot et de remettre à plus tard une décision qui devrait être prise tout de suite. Sachez tout de même qu’une union contractée ou décidée aujourd’hui aura de grandes chances de réussite.

Argent



Ce ne sera pas encore le Pérou ! Mais les astres ne formant pas d’aspect vraiment négatif, vous devriez vous en sortir sur le plan financier si vous restez raisonnable. Les grosses dépenses, ce sera pour plus tard, même si elles sont justifiées !

Travail



Vous bénéficierez d’un climat qui vous permettra de faire preuve d’une confiance en vous-même à toute épreuve. Aucun obstacle ne pourra vous résister si vous vous fixez des buts précis et accessibles et si vous montrez de la persévérance.

Famille



Après les temps paisibles, vous aborderez une journée un petit peu moins facile. Le responsable de ce changement un influx perturbateur dans votre secteur de la vie familiale. Cet influx n’est pas très facile à vivre, mais il n’est tout de même pas trop dangereux : n’allez donc surtout pas vous imaginer que vos proches courent un danger quelconque. Non, ce sera plutôt la qualité de vos relations qui sera désormais un peu moins bonne. D’un côté, vous serez plus intransigeant ; et de l’autre, vos parents ou vos enfants se montreront plus exigeants. Essayez de mettre de l’eau dans votre vin.

Loisirs



Si vous avez par-dessus la tête des contraintes quotidiennes, n’hésitez pas : achetez un billet d’avion et partez au loin. Quitte à faire des économies plusieurs mois après. L’aspect du ciel dans le secteur de l’étranger vous promet en effet non seulement un voyage agréable, mais aussi des rencontres très satisfaisantes au cours de ce déplacement, voire la découverte d’une véritable passion pour un pays étranger. Au point que ce voyage pourrait plus tard avoir des répercussions importantes sur votre destin.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Taureau et Gémeaux

Chiffres de chance : 1 4 7







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Journée décidément placée sous le signe de l’amour. Pour la plupart des natifs, il s’agira d’une journée de tendresse et de compréhension en couple. Pour quelques-uns, il y aura une rencontre très importante. Pour ceux du deuxième décan, la situation sera moins confortable : déjà liés, ils risquent de tomber éperdument amoureux de quelqu’un d’autre ; voilà qui les plongera dans la plus grande perplexité ! Avant de céder à leur penchant, ils devront bien mesurer les risques encourus et se demander si cela en vaut la peine.

Argent



Évitez de prendre des engagements financiers qui, non reconduits dans quelques mois, se traduiraient par autant de pertes sèches. Par ailleurs, ne faites pas le gros achat que vous envisagez.

Travail



Vous pourriez être amené à assumer un surcroît de responsabilités professionnelles, et vous aurez un bref moment d’angoisse devant une charge aussi lourde. Mais vous vous reprendrez vite.

Famille



Vous ferez tout pour améliorer votre standing. C’est l’influence de certains astres en bonne position qui se fera sentir. L’idée d’emménager dans un quartier plus résidentiel fera son chemin dans votre esprit.

Loisirs



Vous avez souvent une propension à agir plus par idéal qu’avec le souci d’assurer votre existence matérielle. Cela est certes louable. Mais efforcez-vous de maintenir un équilibre entre ces deux tendances. Il serait absurde de négliger le côté pécuniaire au profit d’activités généreuses qui, en mobilisant une bonne partie de votre temps, risqueraient de vous placer à la longue en fâcheuse position.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Bélier et Poissons

Chiffres de chance : 3 6 9







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



Il vous arrivera d’avoir l’impression que votre bien-aimé vous néglige. Mais vous en serez responsable, dans la mesure où c’est vous qui êtes rarement disponible à cause de vos obligations professionnelles ou autres. Pourtant, l’entente pourra être bonne si vous agissez avec tact et douceur. Évitez les dissentiments que pourra provoquer votre instabilité d’humeur actuelle.

Argent



Le ciel en cet aspect devrait vous aider à améliorer vos revenus. Mais, il pourra aussi tout de même provoquer de nouvelles perturbations dans ce domaine. Soyez particulièrement vigilant si vous envisagez un achat conséquent ou si vous souhaitez réorganiser vos investissements. Rappelez-vous que tout ce qui brille n’est pas or, avant de signer quoi que ce soit.

Travail



Très bons influx pour votre position professionnelle. Vous ferez un grand bond en avant aujourd’hui. Des propositions intéressantes pourront vous être faites. Mais ne vous endormez pas sur vos lauriers.

Famille



Vous rechercherez sérieusement la franchise dans vos rapports avec vos enfants, surtout s’ils sont adolescents. Bravo ! Cette démarche ne manquera pas de produire des miracles immédiats. Une discussion à bâtons rompus aujourd’hui permettra de régler un problème sous-jacent mais non exprimé.

Loisirs



Vous aurez intérêt à ne pas vous montrer trop conciliant, surtout s’il s’agit de votre patrimoine. Restez ferme, mais sachez respecter les convenances et faire preuve de diplomatie. Ne dramatisez rien.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Taureau et Capricorne

Chiffres de chance : 2 7 6







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Durant cette journée, les natifs sans attache particulière verront leurs vœux et désirs amoureux comblés. C’est dire qu’ils ne resteront plus longtemps dans la solitude. À l’entente sentimentale et sensuelle s’ajouteront l’entente intellectuelle et les échanges les plus féconds. Vous serez particulièrement attiré vers les natifs de la Balance et des Poissons, alors que les Verseaux sont susceptibles de vous entraîner dans une folle ronde tourbillonnante.

Argent



Côté argent, les mauvaises surprises vous seront épargnées. Mais vous devrez, bien entendu, gérer votre budget avec sagesse et réalisme. Vous aurez la possibilité d’améliorer votre pouvoir d’achat grâce à des transactions profitables.

Travail



Des imprévus sont à prévoir dans votre travail. Ne réagissez pas de façon intempestive. Montrez plus de doigté, sinon il en résultera des incidents préjudiciables à votre carrière. Sachez jeter du lest.

Famille



Les soucis familiaux et conjugaux ne vous seront pas épargnés, vu la configuration astrale de la journée. Gardez pourtant le moral, et évitez de sombrer dans le pessimisme le plus noir. Vous finirez par vous tirer d’affaire de façon très honorable.

Loisirs



Vos rapports avec les autres seront plus tendus ou agressifs, presque sans que vous vous en rendiez compte. Mais d’un autre côté, vous ferez montre de très belles intuitions, de sens psychologique, d’instinct.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Lion et Poissons

Chiffres de chance : 6 1 7







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



Vous aurez tendance à croire que votre capacité sexuelle est une panacée pour tous vos problèmes affectifs. Et vous vous étonnez lorsqu’on repousse vos avances. Avez-vous jamais pensé qu’une activité sexuelle bien entendue doit être plus sentimentale que charnelle ? Le jour où vous montrerez à votre partenaire que vous vous intéressez à sa personnalité autant qu’à son physique, vous verrez que les choses s’arrangeront d’emblée, car il y aura une communication de corps et d’âme et non plus une simple relation de bouchon et bouteille.

Argent



Journée très instable concernant vos finances. Gardez-vous de prendre des décisions en ce moment, tout au moins celles qui vous engageront personnellement. Suivez les conseils d’un Cancer ou d’un Scorpion.

Travail



Sur le plan professionnel, vous passerez un nouveau cap et vous serez en mesure d’élargir vos horizons. Si vous souhaitez monter votre propre affaire, ou encore changer complètement d’orientation, ce sera le moment le plus favorable pour vous jeter à l’eau.

Famille



Votre vie familiale sera influencée par le ciel. Il pourra vous obliger à revoir certaines de vos attitudes ou décisions concernant vos proches. De petites difficultés liées à votre domicile sont également possibles : des travaux à faire et que vous avez du mal à organiser, un déménagement plus compliqué que prévu, par exemple, seront dans l’ordre du possible.

Loisirs



Le ciel vous forcera à reconnaître que le bonheur personnel passe presque toujours par une activité tournée vers les autres. « Dans le bonheur d’autrui, je cherche mon bonheur » (Corneille). Ceci est particulièrement vrai pour vous si vous êtes à la retraite. Un grand nombre de retraités l’ont compris et veulent se rendre utiles à la société. Ils le sont souvent d’ailleurs, sans en être vraiment conscients : comptez le nombre de ces grand-mères qui gardent leurs petits-enfants, de ces retraités qui rendent service à leurs voisins. Se rendre utile, c’est finalement une façon de se sentir exister encore plus, de donner un sens à sa retraite. C’est aussi une façon agréable de nouer de nouvelles relations.

Couleur porte-bonheur : Bleu

Affinités astrales : Gémeaux et Cancer

Chiffres de chance : 9 8 4







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



L’ambiance astrale de la présente journée, placée sous la primauté vénusienne, vous sera très avantageuse sur le plan affectif et émotionnel. Elle vous rendra plus ouvert, plus séduisant et plus jeune d’allure que d’habitude, ce qui vous permettra non seulement de faire des rencontres sans lendemain, mais aussi poser les bases d’une relation affective sérieuse si telle est votre intention. En particulier, elle incitera les jeunes natifs à envisager sérieusement de fonder leur premier foyer, sans crainte ni désabusement.

Argent



Vous serez tenté de dépenser à tort et à travers pour calmer certaines angoisses, en oubliant totalement que votre compte en banque n’est pas inépuisable. Ressaisissez-vous vite pour éviter une catastrophe.

Travail



Ce devrait être surtout sur le plan professionnel que les influx astraux de la journée se révéleront défavorables : règlements contraignants, dégradation des conditions de travail, mais aussi autorité plus tatillonne qui limite l’autonomie et le libre arbitre. Malgré le caractère négatif de ces influx, ne réagissez pas ; il vaudrait mieux faire preuve de prudence et de patience.

Famille



Cet aspect astral permet de vous annoncer une journée facile à vivre en famille. Reste que vos proches, dopés par certains influx, ne resteront pas en place. Vos parents autant que vos enfants, du dernier-né au plus âgé, déborderont d’énergie et d’activité. Il faudra parfois intervenir avec autorité pour mettre un peu d’ordre dans le fouillis ambiant !

Loisirs



Votre goût de l’indépendance sera exacerbé par les astres et compliquera vos rapports avec votre entourage amical et professionnel.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Sagittaire et Poissons

Chiffres de chance : 2 4 7







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Le climat astral de la journée incitera à l’agitation dans votre vie sentimentale. Tâchez de vous contrôler, sachant qu’il n’est pas profitable d’entreprendre sans préparation et essayer d’arriver avant même d’être parti. Comptez davantage sur le bon sens et la mesure que sur l’action brutale pour mener à bien vos entreprises amoureuses. Si vous laissez la passion prendre le pas sur la raison, vous pourrez à subir des dégâts considérables, car le ciel ne vous fera pas de cadeau !

Argent



L’état du budget familial sera un sujet sans fin de discussions avec votre conjoint. Vous risquez même de vous disputer violemment. Il serait sage de gérer vos finances avec rigueur.

Travail



Dans le domaine professionnel, vous travaillerez d’arrache-pied, élaborant tout un programme pour l’année à venir. Vous ferez appel à votre intuition, ce qui n’est pas si fréquent. Vos ambitions seront vastes mais justifiées. Attaquez-vous à ce qui vous tient le plus à cœur afin de concrétiser les choses dans les meilleurs délais.

Famille



Le mauvais influx des astres perturbera votre équilibre affectif. Vous aurez le cœur au bord des lèvres, et le moindre désaccord avec l’un de vos proches vous touchera d’une façon démesurée.

Loisirs



Climat astral chargé de dangers. La menace du terrorisme à coloration religieuse restera présente. Il ne faudrait cependant pas céder à la psychose. Attitude à observer : calme et vigilance.

Couleur porte-bonheur : Rose

Affinités astrales : Gémeaux et Verseau

Chiffres de chance : 4 3 9







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Vous sentirez que votre partenaire va vous dire, non pas exactement un mensonge, mais quelque chose qui ne correspond pas exactement à la vérité. Et alors votre réaction risque d’être très brutale. Il est vrai que vous n’admettez pas de nuances dans vos rapports avec l’autre. Tâchez cependant d’être plus souple, plus compréhensif, ne serait-ce que pour préserver l’harmonie et la stabilité de votre couple, tant que l’autre ne fait pas montre manifestement de mauvaise foi.

Argent



Vous pourriez être victime d’une perte financière, voire même d’une escroquerie. D’autre part, une rentrée d’argent sur laquelle vous comptez n’aura pas lieu, et vous vous retrouverez provisoirement dans une situation délicate.

Travail



Journée féconde. Ne perdez pas votre temps en futilités, réfléchissez aux moyens de vous tirer d’affaires, préparez un plan d’action, faites le point sérieusement sur votre situation actuelle.

Famille



Le ciel influencera vos relations avec votre famille. Il va vous inciter à assumer le mieux possible votre rôle de parent si vous avez des enfants, mais aussi à vous occuper de vos parents ou de vos frères et sœurs s’ils ont momentanément besoin de vous. Mais cela n’ira pas sans quelques grincements de dents.. Vous assumerez, certes, mais vous piafferez sérieusement en rêvant de pouvoir tout lâcher pour vous consacrer à votre carrière ou à vos activités personnelles. Courage, vos obligations commenceront bientôt à s’alléger.

Loisirs



Votre devise sera : « Vive l’amitié ! ». Vous ferez de nouvelles rencontres très originales et vous renouvellerez le cercle de vos amis.

Couleur porte-bonheur : Rouge

Affinités astrales : Balance et Poissons

Chiffres de chance : 3 2 5







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Tant que vous ne serez pas disposé à faire un peu plus de concessions, vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront conflictuelles. Ne jetez pas trop d’huile sur le feu, sous peine d’avoir une mauvaise surprise.

Argent



Vous aurez plutôt de la chance ce jour. Sans gagner des sommes d’argent conséquentes, vous bénéficierez d’une certaine aisance matérielle, ce qui vous libérera l’esprit. Des chances amplifiées sont prévues pour ceux du premier décan : de quoi arborer un large sourire ! Satisfactions aussi pour ceux dont le métier est en relation avec l’argent : banquiers, agents de change, etc.

Travail



Cet aspect de votre ciel astral va très certainement vous motiver et vous donner l’envie et la capacité de réussir, ou de modifier votre activité professionnelle de manière à ce qu’elle corresponde davantage à vos désirs.

Famille



Journée chaotique sur le plan familial. Vous aurez beau faire, l’harmonie ne régnera pas dans votre foyer. Vos proches ne cesseront de se chamailler. Laissez les choses se décanter toutes seules.

Loisirs



Vous impressionnerez favorablement votre public si vous n’avez pas peur d’afficher vos opinions. Mais ne sombrez pas dans le dogmatisme. Et n’oubliez pas ce proverbe chinois : « Laisse toujours une petite place à l’erreur. »

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Sagittaire et Verseau

Chiffres de chance : 8 4 6







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Journée peu propice aux projets sentimentaux, car les mauvais aspects du ciel rendront la communication plus difficile et intensifieront les sentiments de frustration. Il y aura plus d’illusions que de sentiments réels, des attaches nuageuses, des situations en porte-à-faux comme dans le cas d’une liaison avec une personne dont le cœur est déjà pris.

Argent



Compte tenu de l’affluence planétaire dans le secteur argent, on peut sans trop se tromper affirmer que ce secteur sera très en vue cette fois. Certains influx devraient vous aider à rétablir l’équilibre financier. Ces influx bénéfiques vont en effet vous fournir l’opportunité d’améliorer vos revenus. Un peu de patience, et vous allez récolter le fruit de vos efforts.

Travail



La journée devrait vous donner satisfaction dans votre métier. Si vous conduisez bien votre barque, vous vous tirerez à votre avantage d’une situation quelque peu délicate.

Famille



Si vous éprouvez des difficultés pour communiquer avec vos enfants, ne laissez pas la situation s’envenimer. N’hésitez pas à faire les premiers pas, à briser le mur d’incompréhension qui se dresse entre vous.

Loisirs



Sachez aussi que vos rapports avec les autres sont propres à vous améliorer l’esprit et le cœur si vous savez en profiter : « Le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise un autre homme » (Livre des Proverbes).

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Gémeaux et Capricorne

Chiffres de chance : 1 5 9







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Soutenu par les planètes en bel aspect, vous ressentirez un puissant regain de passion pour l’homme (ou la femme) de votre vie. La monotonie et la banalité, qui commençaient à envahir votre vie de couple, seront balayées. Un dîner aux chandelles est possible. Une nuit torride est probable. En tout cas, vous exprimerez vos sentiments avec force, et votre partenaire aura l’impression de vivre sur un nuage rose !

Argent



Ce sera le moment ou jamais de tenter votre chance au jeu. De nombreuses planètes indiquent en effet que des rentrées d’argent imprévues et importantes vont venir gonfler votre compte en banque.

Travail



N’hésitez pas à vous déplacer, même par mauvais temps, si votre présence est utile ailleurs pour faire avancer vos affaires. Si vous avez un contrat à signer, vérifiez-en soigneusement toutes les clauses.

Famille



Les astres vont protéger vos relations avec vos enfants, qui seront marquées par une grande tendresse. Ils favoriseront le dialogue avec vos parents ou avec des personnes plus âgées de votre entourage familial.

Loisirs



Que d’agitation autour de vous ! Discussions et revendications abonderont. Essayez de calmer les esprits et les humeurs. Et, surtout, ne versez pas de l’huile sur le feu en donnant libre cours à votre agressivité et à votre esprit de critique !

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Vierge et Scorpion

Chiffres de chance : 6 8 3







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Après l’ambiance orageuse créée par le ciel récemment, un retour au calme sera le bienvenu. Plus tendre, plus patient et plus gentil, votre conjoint vous retrouve tel qu’il vous aime, et vous saurez user de vos atouts charme et vous faire pardonner ! Une love story qui vous tombe dessus comme au cinéma, vous en rêvez sans trop y croire ? Et pourtant... cela pourrait bien vous arriver maintenant. Dans la rue, au tennis ou dans le métro, au premier regard, vous saurez que c’est elle ou lui !

Argent



Vous ne devriez pas avoir trop d’inquiétudes cette fois sur le plan financier. À condition, bien sûr, de rester assez prudent. Certes, Saturne a cessé d’affecter votre équilibre budgétaire, ce qui devrait entraîner une réelle amélioration. Mais n’oubliez pas qu’il y aura toujours la Lune noire dans votre ciel, qui pourra vous jouer des tours si vous dépensez trop ou si vous manquez de jugeote.

Travail



Profitez de l’ambiance planétaire favorable pour reprendre confiance en vous et en vos capacités professionnelles. Allez de l’avant sans peur et sans hésitation. Mercure sera à vos côtés pour vous soutenir.

Famille



Les questions familiales, quelque épineuses qu’elles soient, aboutiront à une solution à partir d’aujourd’hui. L’atmosphère deviendra harmonieuse, surtout en compagnie des plus jeunes.

Loisirs



L’action du ciel mal aspectée sera très négative : elle vous rendra particulièrement agressif aujourd’hui. Vous ne supporterez aucune contradiction et aucune autorité. Vous ne voudrez agir qu’à votre tête, quitte à vous obstiner dans l’erreur. Vous aurez tendance à vous révolter contre tout ce qui vous entoure, n’hésitant pas à créer des conflits qui vous mettront en situation difficile. Il faut bien avouer que les perspectives ne sont pas très réjouissantes !