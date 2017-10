Horoscope du dimanche 22 octobre 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



Influx astraux des plus favorables sur le plan conjugal. L’entente parfaite que vous connaîtrez dans votre vie de couple se reflétera sur toutes vos autres activités. Souvenez-vous que l’amour conjugal est une fleur fragile qu’il faut entretenir avec mille soins constants. Célibataire, le bonheur continue. Après une période très protégée sur le plan amoureux, vous allez avoir droit, cette fois, au soutien d’une configuration céleste exceptionnelle. Une rencontre de rêve vous attend. Lorsque vous croiserez l’âme soeur, ne la laissez pas repartir loin de vous sans réagir !

Argent



Le Ciel en cet aspect sera un facteur de chance et de protection sur le plan pécuniaire. Mais attention : il rendra très naïf. N’accordez pas votre confiance sans réflexion, sinon vous seriez la proie idéale pour des escrocs.

Santé



Le Ciel va vous doter d’une très bonne résistance de base. Bien sûr, il faudra par moments vous méfier de l’impact d’un influx astral, qui pourra vous pousser à des excès de table. Vous qui êtes l’un des signes les plus gourmands du Zodiaque, vous devrez veiller à ne pas vous offrir des repas bien arrosés, que vous adorez tant. « Je n’ai vu personne mourir de faim, mais j’en ai vu cent mille périr d’intempérance » (proverbe espagnol).

Travail



Plus que jamais vous viserez haut, et vous concentrerez vos forces vives sur la réalisation de vos ambitions professionnelles. Cependant, il vous faudra de la patience mais c’est, hélas, ce qui vous manquera le plus en cette journée.

Famille



Les astres vont avoir un impact déterminant sur votre vie familiale. Avec, en prime, une planète influençant le secteur du foyer et de la famille, la journée sera facile à vivre pour la plupart d’entre vous. Vos parents sauront vous soutenir ; et vos enfants, même s’ils mènent une vie trépidante, seront bien dans leur peau et travailleront sérieusement.

Loisirs



On vous reproche souvent votre rigidité et votre froideur. Cette fois-ci, vous prouverez que ces gens-là ont tort : vous montrerez que vous êtes capable de laisser parler votre cœur, vous préférerez les grands sentiments aux principes, et vous délaisserez quelque peu la rigueur rationnelle pour tâter du flou artistique : en un mot, vous paraîtrez volontiers beaucoup plus humain. Tant mieux !

Couleur porte-bonheur : Noir

Affinités astrales : Taureau et Gémeaux

Chiffres de chance : 8 3 1







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Un astre règne sur le secteur mariage, ce qui aurait de quoi vous réjouir s’il n’était pas mal aspecté ! Eh oui, cette planète si bénéfique pourrait l’être un peu moins. Rien de grave, mais vous risquez d’être souvent à cran et, du même coup, de vous accrocher pour des broutilles avec votre conjoint ou partenaire. Célibataire, du nouveau dans votre vie amoureuse ? Oui, même si l’affaire a besoin de temps pour se conclure. Le Ciel planète prêche pour une histoire qui évoluera pas à pas.

Argent



C’est une journée de chance que vous allez vivre ! Vous bénéficierez d’une rentrée d’argent inattendue, ou d’une opportunité soudaine de déménager et de vous installer dans un cadre plus agréable.

Santé



Vous ne manquerez pas de tonus, et il en faudra beaucoup pour vous fatiguer. Le risque, car risque il y aura, c’est que vous viviez par moments sur les nerfs, et que cela se traduise par des douleurs d’origine psychosomatique ou par des insomnies. Il est facile de vous conseiller de vous détendre, mais un peu moins de le faire. Pourquoi ne pas avoir recours au yoga ?

Travail



Vous saurez canaliser votre énergie vers des buts positifs et faire preuve d’une remarquable combativité. Alors, mettez les bouchés doubles, et vous pourrez atteindre de très ambitieux objectifs professionnels.

Famille



Vos relations avec vos enfants vont entrer dans une phase plus constructive. Plus tolérant, moins perfectionniste, vous cesserez de critiquer vos rejetons à tout bout de champ. De leur côté, et quel que soit leur âge, ils accepteront mieux vos remontrances et feront un effort pour comprendre votre point de vue.

Loisirs



Placez votre confiance dans les planètes. Elles vous aideront à sortir progressivement de votre coquille. Vous vous sentirez donc plus détendu dans vos relations avec les autres. Elles vous aideront aussi à vaincre votre susceptibilité, qui motive bien souvent vos réactions. Votre comportement général s’en ressentira : ayant moins l’impression d’être menacé, vous serez plus conciliant, moins agressif, plus diplomate et plus persuasif.

Couleur porte-bonheur : Rouge

Affinités astrales : Vierge et Balance

Chiffres de chance : 5 6 7







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



Une planète va influencer favorablement vos secteurs d’amour. Elle vous aidera à resserrer les liens forts tendres avec votre conjoint ou partenaire. Célibataire, vos rapports avec l’autre sexe seront teintés de romantisme. Vous aurez toutes les chances - ou malchances ? - de tomber amoureux. Les rencontres seront agréables, mais il y aura peu de chance qu’elles se termineront par le mariage.

Argent



Votre secteur des biens acquis un influx astral, qui n’est pas très réputé pour ses largesses financières. Cela laisse présager que votre situation financière ne sera pas reluisante et qu’il faudra encore faire attention à ne pas vous engager dans des dépenses superflues.

Santé



Vous utiliserez votre vitalité de façon inégale. Tantôt vous aurez la tendance de dépasser la mesure sans chercher à économiser vos forces, tantôt vous ne ferez pas grand-chose pour les restaurer. Cela dit, il n’y aura rien de préoccupant à cet état de fait, car il ne vous handicapera pas.

Travail



En cette journée, vu la configuration astrale dans son ensemble, n’avancez dans le travail qu’avec prudence et agissez avec méthode pour obtenir les avantages désirés ou la situation souhaitée. Il ne servirait à rien de vouloir brûler les étapes ou de frapper fort, car « la toge que l’on drape en courant se défait en courant » (proverbe éthiopien).

Famille



Vos relations avec votre entourage familial risquent d’être pour vous une source de frustrations. Vous serez écartelé entre l’obligation d’assumer vos responsabilités et le désir de vivre votre vie. Evitez de céder à l’impulsivité ; la réflexion dans le calme sera bien meilleure conseillère.

Loisirs



Avec cet aspect de votre Ciel astral, sortez, voyez du monde. Vous ferez peut-être des rencontres intéressantes à plus d’un titre. En tout cas, ça ne vous fera pas de mal et ça vous changera agréablement les idées.

Couleur porte-bonheur : Bleu

Affinités astrales : Gémeaux et Capricorne

Chiffres de chance : 6 3 1







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Si vous vivez en couple, vos relations avec votre conjoint ou partenaire pourront passer par une phase en demi-teinte. N’en faites pas toute une histoire. Il est évident qu’en vivant tout le temps ensemble, on ne peut pas baigner en permanence dans un climat de passion échevelée ! Célibataire, cet aspect de votre Ciel astral accroîtra votre énergie et vos désirs amoureux. Vous serez fier comme un coq. Le danger sera de foncer trop vite ou d’être momentanément mal servi par la chance.

Argent



Ne vous reposez pas les yeux fermés sur vos intuitions, car elles seront rendues trompeuses cette fois-ci par l’ambiance astrale. Votre trop belle assurance risque de vous entraîner dans des aventures scabreuses sur le plan des finances. Fiez-vous plutôt à votre sens de l’organisation, qui sera une de vos qualités dominantes cette fois-ci.

Santé



Si vous vous fiez à l’impression de bien-être que le Ciel vous procurera à partir d’aujourd’hui et si vous n’adoptez pas un mode de vie équilibré, vous risquez de connaître bientôt de sérieux problèmes de santé. Si, par contre, vous savez jouir de la vie avec juste mesure, un influx astral vous donnera pour quelque temps une vitalité accrue et une impression très agréable de grande forme générale.

Travail



Deux événements célestes affecteront votre vie professionnelle. Premier de ces événements : cette configuration rare du Ciel vous promet un courant de chance exceptionnel. L’autre événement remarquable, l’arrivée d’un influx positif et puissant dans votre Ciel, inaugurera une période de construction et de consolidation. Ce cocktail planétaire vous assurera du succès. Saisissez l’opportunité !

Famille



Vu la configuration astrale actuelle, votre vie familiale devrait vous procurer cette fois la sérénité, la tranquillité et l’harmonie à laquelle vous aspirez. Même en cas de tensions, vous saurez ne rien dramatiser.

Loisirs



Cette journée sera vraiment excellente pour nouer des relations amicales avec des personnes appartenant à un milieu différent du vôtre.

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Lion et Sagittaire

Chiffres de chance : 2 7 9







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



Calme plat dans le domaine conjugal. C’est exactement ce qu’il vous faudra en ce moment : « Il y a un temps pour tout, un temps pour embrasser et un temps pour s’abstenir d’embrassements » (L’Ecclésiaste). Célibataire, le climat astral vous donnera une humeur conquérante. Vous fuirez la facilité dans le domaine amoureux. Vous vous sentirez irrésistiblement attiré par des personnes peu accessibles et délaisserez celles qui sont à votre portée.

Argent



Profitez de cette journée sans histoire pour revoir vos placements et vos investissements : vous trouverez de bonnes solutions. D’autre part, vous devriez profiter de la présente configuration de votre Ciel astral pour ouvrir un compte épargne, et pourquoi pas, pour lancer un compte épargne action : cela vous aidera à économiser chaque mois un peu d’argent et, lentement mais sûrement, à vous constituer un capital.

Santé



En principe, vous devriez bénéficier d’une assez bonne résistance, même si votre tonus est en dents de scie sous l’impact d’un Ciel dysharmonique. Attention, cependant : quelques rares natifs du premier décan pourront connaître une alerte de santé, qu’il faudra soigner sans attendre. Tout ira bien si vous prenez tout de suite les choses en main ; mais des problèmes surgiront si vous laissez perdurer la situation.

Travail



Plusieurs planètes mettront de l’animation dans votre Ciel. Conséquence : votre vie professionnelle sera encore privilégiée. En cas d’événement imprévu, ne vous accrochez pas à la routine ; c’est en innovant et en vous adaptant que vous l’emporterez.

Famille



Vous aurez encore beaucoup de mal à dominer votre émotivité, et les discussions avec votre entourage familial risquent de prendre très vite les allures de disputes. Pourtant, il suffira d’un peu de bonne volonté de part et d’autre pour que l’harmonie règne dans votre vie privée.

Loisirs



Ne vous affligez pas trop du comportement déplorable des gens qui vous entourent. Rien ni personne ne nous a jamais assuré que nous sommes des anges, n’est-ce pas ? Afin d’éviter d’amères déceptions, adoptez plutôt l’attitude réaliste et résignée de Marc Aurèle : « Dès l’aurore, dis-toi : je rencontrerai un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un égoïste, un envieux ».

Couleur porte-bonheur : Bleu

Affinités astrales : Scorpion et Sagittaire

Chiffres de chance : 2 1 9







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



Dans la vie conjugale, l’écueil à éviter sera une dureté de cœur consécutive à un besoin presque irrépressible de dominer, de régenter, de critiquer, bref, de réduire votre conjoint ou partenaire en esclavage. Résistez énergiquement aux influences perverses d’un astre en posture délicate. Célibataire, le Ciel bien aspecté vous offrira aujourd’hui des chances d’épanouissement amoureux et peut-être même de grand amour. Ouvrez bien l’œil et surtout les bras.

Argent



Vous pourrez profiter de cette journée calme pour réorganiser votre budget. Grâce au soutien des astres, vous saurez en effet améliorer nettement votre gestion, au point, pour quelques natifs, de s’apercevoir qu’ils peuvent très facilement faire quelques économies.

Santé



Soignez votre sourire, car ce sera l’un de vos plus grands atouts de séduction. Pour avoir une belle dentition et être à l’abri de caries, renoncez au sucre, au pain blanc, aux produits raffinés. Evitez également l’excès de viande, riche en déchets acides, et les sodas. Consommez des aliments riches en fluor : l’épinard, les céréales complètes, les poissons de mer.

Travail



Vous connaîtrez une phase de croissance importante dans le domaine professionnel. Mais vous risquez de ne pas reconnaître vos limites, d’où des débordements ou des actions impulsives que vous pourriez regretter ensuite. Prenez le temps de la réflexion et soyez ambitieux modérément. Sachez que « quand les ailes poussent à la fourmi, c’est pour sa perte » (proverbe persan).

Famille



Dialogue facile et belle complicité en famille. Grâce à l’action des astres, vos relations avec les personnes plus âgées de votre entourage et notamment avec vos parents seront particulièrement agréables. Si vous avez des enfants, le Ciel fera régner un climat de grande tendresse. Mais attention, veillez à ne pas être trop permissif.

Loisirs



Vive la fête ! Vous serez prêt à casser un peu vos habitudes, à apprécier l’imprévu et même l’improvisation pour donner plus de relief à votre vie sociale. Pas du tout pantouflard, vous aimerez les sorties.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Vierge et Balance

Chiffres de chance : 3 1 9







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Les circonstances, arrangées par Mercure, vous permettront d’améliorer vos relations avec l’homme (la femme) de votre vie. Profitez-en, car de sérieux sujets de discorde planent sur vous. Célibataire, cette journée vous sourira en matière de cœur. Une amitié amoureuse prendra de plus en plus d’importance dans votre vie ; le piège se refermera tout doucement sur vous, sans même que vous vous en rendiez compte. N’est-il pas vrai qu’il existe des amitiés dont on se passe de plus en plus difficilement ?

Argent



La journée sera vraisemblablement assez mouvementée. Vous aurez tout à coup envie de vous passer tous vos caprices, d’acheter un objet très coûteux mais plutôt inutile. Cependant, vous pouvez vous attendre à des rentrées d’argent imprévues, mais il y aura également des dépenses à prévoir ; soyez à jour dans vos échéances.

Santé



Vous serez le grand favori du Ciel. Sur le plan physique, il apportera une nette amélioration. Après une période de fatigue ou une maladie, ce sera une journée idéale pour récupérer. Il vous redonnera tonus et vitalité. Mais si vous êtes un natif de type congestif ou pléthorique, attention tout de même aux excès !

Travail



Le Ciel mal aspecté pourrait provoquer des retards et des contretemps dans votre vie professionnelle. Vous aurez souvent l’impression que rien ne fonctionne, et seule la patience vous aidera à triompher.

Famille



Il serait temps de vous occuper plus sérieusement de vos enfants, de prendre part à leurs soucis et à leurs projets. Les liens affectifs s’en resserreront et pourront conduire à une vraie complicité.

Loisirs



Vos expériences actuelles dans le domaine de la vie sociale se révéleront fort utiles. Ne vous découragez pas si elles ne portent pas immédiatement leurs fruits : tout vient à point qui sait attendre !

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Capricorne et Poissons

Chiffres de chance : 7 1 9







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Vos désirs amoureux pourraient être exaucés. Votre conjoint ou partenaire vous prouvera son attachement. Vous aurez, avec lui, un accès direct au septième ciel. Célibataire, en amour, vous miserez cette fois, plus que jamais, sur la stabilité et le respect de la parole donnée. Voilà une attitude des plus heureuses. Vos efforts porteront bientôt leurs fruits, qui dépasseront nettement vos espérances.

Argent



Dans le domaine matériel, vous pourrez effectuer des transactions très profitables, tout spécialement l’achat ou la vente de biens immobiliers. Mais attention aux risques excessifs et aux opérations mal préparées.

Santé



Pour la santé, il va falloir mettre un peu d’ordre dans votre hygiène de vie et adopter un régime plus sain. Evitez tout excès, alimentaires et sexuels notamment.

Travail



Bonne journée, en principe, sur le plan professionnel. Mais un influx astral pourrait faire interférence en vous détournant de vos objectifs. Ne vous laissez pas entraîner dans une impasse.

Famille



Le secteur famille recevant l’influence de certains astres, il va y avoir de l’imprévu dans l’air. Une mutation professionnelle en province ou à l’étranger serait-elle la cause d’un possible déménagement ? En tout cas, les discussions iront bon train sur le sujet. Si vous avez des enfants, ils se chargeront de lever vos dernières hésitations. L’idée de changer d’horizon et de rompre avec une existence routinière les ravira.

Loisirs



Des relations fortes et directes mais susceptibles de dégénérer en conflits, c’est ce que suggère l’aspect de votre Ciel. A vous de contrôler ses pulsions en évitant la critique systématique.

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Cancer et Lion

Chiffres de chance : 5 2 7







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Vive la stabilité conjugale ! Telle sera votre devise en cette journée. Vous ne ménagerez pas vos efforts pour consolider vos relations de couple. Ceux d’entre vous qui vivent seuls auront des chances de rencontrer quelqu’un qui leur fera pas mal d’effet. Mais attention, avec une planète, momentanément mal positionnée, il faudra peut-être faire preuve de patience. Ce n’est que dans quelques petites semaines que vos désirs pourront se concrétiser.

Argent



Tout ne sera pas rose sur le plan financier. Vous aurez probablement de sérieux problèmes de trésorerie parce que vous avez manqué de rigueur dans la gestion de votre budget. Concernant vos spéculations, la prudence s’imposera. Sachez patienter sans enrager. Un déblocage bénéfique pourrait intervenir si vos projets restent intelligents et raisonnables. En attendant, évitez absolument de laisser l’argent filer entre vos doigts.

Santé



Pour contrecarrer l’action perverse d’un influx maléficié, vous devriez mettre votre survêtement et filer droit devant vous : un petit jogging ou une longue promenade en forêt vous fera voir la vie en rose.

Travail



Les puissantes influences astrales qui vous motivent en ce moment vont vous aider à affirmer vos ambitions dans le domaine du travail. N’hésitez pas à voir grand et à prendre des risques : la chance sera de votre côté.

Famille



Vous aurez probablement des sujets de mécontentement à propos de l’un de vos enfants. Ne vous montrez pas trop inquisiteur à son égard. Cherchez plutôt à capter sa confiance. S’il se livre à vous, vous n’aurez aucune peine à lui prodiguer les conseils utiles dont il a besoin.

Loisirs



Certains amis vous rendront la vie facile ce jour. Par ailleurs, votre fréquentation de groupements ou d’associations vous fera beaucoup de bien, en ce sens que vous attirerez l’attention sur vous en évoluant avec diplomatie et parviendrez ainsi à en tirer des avantages sur le plan pratique.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Vierge et Scorpion

Chiffres de chance : 2 6 7







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Votre vie de couple rimera, aujourd’hui, avec partage et complicité. Certes, vous aurez parfois de petites chamailleries, mais vous aurez assez d’humour et de recul pour les désamorcer. Cool et heureux de vivre, vous riez beaucoup ensemble, et plus encore si vous avez la chance de pouvoir vous échapper dans un lieu qui vous plaît ! Célibataire, le grand amour, n’y comptez pas trop en ce moment. Mais le Ciel ne vous délaissera pas : vous aurez beaucoup d’occasions de lier des connaissances.

Argent



Profitez bien de cette journée pour vous attaquer à vos problèmes d’argent. Avec cet aspect de votre Ciel astral, vous gérerez vos finances avec efficacité et vous viendrez à bout des difficultés.

Santé



Dans l’ensemble, les astres, qui influencent votre secteur santé en ce moment, devraient bétonner votre résistance et, en cas de petit problème, vous aider à récupérer vite. Vous n’aurez donc aucun souci à vous faire concernant votre santé.

Travail



Vous aurez de grandes chances d’obtenir une promotion ou une augmentation de salaire. Si vous exercez une profession indépendante, veillez à ne pas prendre de risques excessifs et méfiez-vous du fisc. Pour ceux qui vivent de leur plume, une petite chance leur sourira. Les praticiens des disciplines occultes auront le vent en poupe.

Famille



Vous aurez l’impression de ne pas pouvoir vous exprimer pleinement dans le cadre familial. C’est à l’extérieur que vous serez le plus heureux, et vous vous sentirez plus proche de vos amis que de votre famille.

Loisirs



Même si c’est difficile pour vous, faites un effort pour comprendre un ami qui a un point de vue totalement opposé au vôtre. Un influx astral vous aidera à suivre ce conseil parce qu’il favorise la tolérance et la compréhension. Faites comme Montaigne, qui dit : « Je m’avance vers celui qui me contredit ».

Couleur porte-bonheur : Noir

Affinités astrales : Cancer et Verseau

Chiffres de chance : 2 1 9







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Votre vie de couple pourrait avoir à traverser une journée de tension et d’animosité. Cherchez à remédier immédiatement à la situation, sans lui donner une seule occasion de s’envenimer. Essayez d’avoir un dialogue franc et calme avec l’autre. Il est probable que tout ne soit que le résultat d’un malentendu. En tout cas, soyez persuadé que la tolérance et la compréhension pourront tout arranger. Célibataire, vous aurez probablement la sensation, au début de la journée, que l’amour vous boude. Mais une rencontre avant la fin de la journée va tout changer.

Argent



Cet aspect du Ciel pourra vous fragiliser sur le plan financier. Mais son impact s’atténuera vite pour disparaître complètement. Alors, courage : restez encore un peu raisonnable, la contrainte touchera vite à sa fin.

Santé



Grâce aux bons influx du Ciel, la fébrilité et la nervosité que vous avez dû ressentir dernièrement s’atténueront. Vous réussirez à nouveau à mieux canaliser votre énergie et à économiser vos forces. En prime, vous bénéficierez d’un dynamisme accru.

Travail



Attention ! Si vous cherchez la bagarre avec certains collègues, vous pourriez bien vous retrouver dans une situation très difficile. Essayez d’être plus tolérant et de modérer votre franchise brutale.

Famille



La journée sera calme pour vous sur le plan familial. Sous l’impulsion de des influx astraux, vous serez plus attentif à vos proches, et vous saurez vous montrer plus compréhensif et plus bienveillant à l’égard de votre conjoint et vos enfants.

Loisirs



Vous voudrez voir d’autres horizons et changer d’ambiance. La force de vos désirs vous poussera à tout changer, autant dans votre action que dans vos sentiments. En effet, plus vous bougerez, plus les choses évolueront et plus vous ferez de nouvelles rencontres ou trouverez des ouvertures intéressantes.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Sagittaire et Capricorne

Chiffres de chance : 3 9 4







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Journée très peu favorable aux fredaines amoureuses. Si vous vous montrez volage et infidèle, vous n’emporterez pas votre conjoint ou partenaire au paradis. Ce sera comme ça ! L’autre sera très vigilant et manifestera clairement l’intention de vous enfermer dans une cage dorée. Mais les cœurs solitaires qui désirent sincèrement mettre fin à leur état actuel auront la bonne fortune de rencontrer des âmes compatissantes.

Argent



Un influx astral générateur de chance et de réussite, devrait vous protéger très efficacement sur le plan financier. Ce sera le moment de demander une prime quelconque ou de prendre rendez-vous avec votre banquier pour voir comment optimiser votre gestion. Si vous avez des placements, il serait sans doute opportun de les modifier. N’attendez pas pour agir.

Santé



Vous serez sous de bonnes influences astrales. Ainsi votre dynamisme et votre bonne volonté vous permettront d’utiliser au maximum votre énergie vitale. Si vous sortez d’une période de maladie ou de déprime, les astres vous permettront de vous rétablir et de retrouver votre vitalité très rapidement.

Travail



Dans le travail, vous aurez beaucoup de difficultés à vous entendre avec vos associés ou collègues, sauf si vous êtes d’avis qu’ « il faut parfois concéder que les navets sont des poires » (proverbe allemand).

Famille



Les rapports seront bons avec la parenté proche, après avoir subi quelques tensions et des incertitudes. Les enfants pourront être source de grandes satisfactions ; efforcez-vous d’être un peu plus disponible pour eux.

Loisirs



Sur le plan social et relationnel, le Ciel sera particulièrement précieux. Son rôle consistera, non pas à rendre les natifs plus méfiants qu’à l’accoutumée ou plus critiques vis-à-vis d’autrui, mais au contraire plus nuancés et plus fins dans leur jugement, lequel sera basé principalement sur l’instinct et le flair.