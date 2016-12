Horoscope du dimanche 25 décembre 2016



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



Voici venir une des journées où, vous aurez tendance à accorder beaucoup d’importance à ce qui ne va pas plutôt que d’apprécier ce qui marche bien dans vos relations conjugales. Pensez à redresser la barre. Surtout, chassez cet amour-propre mal placé. Si vous êtes un cœur solitaire, la journée sera favorable à une rencontre, surtout si vous êtes du premier décan.

Argent



A cause des influx astraux adverses, évitez, pour le moment, les transactions ou les argumentations trop longues ; sinon, ne les supportant pas, vous risquez de commettre des erreurs de jugement et d’utiliser des moyens violents pour arriver à vos fins, ce qui n’est certainement pas une bonne solution. Organisez-vous et vous saurez alors trouver des aides appréciables pour mener à bien vos affaires.

Santé



Aucune planète négative n’aura d’impact sur votre santé. Vous devriez donc bénéficier d’un tonus sans faille. Toutefois, il faudra vous méfier des effets du Ciel, qui suscitera votre gourmandise naturelle. Il faudra vous montrer raisonnable en matière de nourriture. Ceux d’entre vous qui souffrent de maladies chroniques vont observer une nette amélioration de leur état.

Travail



Vous allez bénéficier du soutien d’in Ciel astral en bel aspect. Cela pourra se traduire par de solides encouragements dans la vie professionnelle, une amélioration de situation. Il se pourra aussi que vous ayez un nouveau chef, avec lequel vous vous entendrez formidablement bien.

Famille



Malgré quelques soucis, vous vous sentirez très bien en famille, et vous suivrez de très près les activités de vos enfants, en leur apportant toute l’aide nécessaire. Les résultats ne se feront pas attendre.

Loisirs



Vous cherchez bien souvent des complications, là où les choses sont pourtant simples. Et cette attitude va sans doute gâcher ce jour de nouvelles relations fort agréables et profitables. Pensez à rectifier votre tir pour ne pas compromettre vos chances.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Cancer et Poissons

Chiffres de chance : 9 6 7







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Si vous avez connu dernièrement des déboires conjugaux, cette journée, vous aidera à réparer les pots cassés et à retrouver votre sérénité. Célibataire, le Ciel en cet aspect découragera les aventures d’un jour et les flirts ; il invitera les natifs sans attaches à rechercher une situation stable et durable. Des chances importantes sont promises à ceux qui envisagent sérieusement de former un couple ou une union solide.

Argent



Les astres influençant le secteur argent pourront par moments vous jouer des tours. Vous aurez donc intérêt à rester vigilant et à ne pas vous lancer dans des dépenses trop importantes. Si vous vous montrez raisonnable, le Ciel vous inclinera à rééquilibrer votre budget, voire à vous lancer dans des investissements rentables.

Santé



Vous devriez pouvoir venir à bout de vos petites misères de santé aujourd’hui. Si quelques insomnies empoisonnent encore vos nuits de temps en temps, vous pourrez les combattre efficacement en prenant des infusions de tilleul ou de passiflore.

Travail



Adoptez une discipline plus rigide, et votre horizon professionnel sera moins sombre sous peu. N’oubliez pas que si l’on a besoin de vous, on peut aussi se passer de vos services si nécessaire.

Famille



Vos rapports avec vos proches prendront une très grande importance à vos yeux. Vous vous efforcerez de faire régner l’harmonie et la bonne entente dans votre vie familiale. Mais ne vous montrez pas trop exigeant.

Loisirs



Vos démarches, vos contacts, vos échanges auront le vent en poupe. Vos relations avec vos amis, notamment, seront stimulantes et épanouissantes.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Sagittaire et Capricorne

Chiffres de chance : 3 7 5







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



Il est possible que vous fassiez l’expérience désagréable d’être poursuivi par les assiduités d’une personne que vous n’aimez pas. Votre situation n’est évidemment pas enviable puisque « aimer, c’est jouir, tandis que ce n’est pas jouir que d’être aimé » (Aristote). Vous aurez intérêt à prendre la fuite le plus vite possible au lieu de laisser traîner les choses pour flatter votre amour-propre. Cela n’aura pas l’air très aimable sur le moment ; mais vous savez que le moindre geste courtois pourrait être interprété comme un signe d’encouragement de votre part et risque d’être fatal en causant beaucoup de souffrances à l’autre.

Argent



Gérez sagement votre budget, et tout ira bien. Les astres n’auront pratiquement aucune influence sur votre équilibre financier cette fois. Vous voilà donc à l’abri des difficultés imprévues qu’auraient pu provoquer des planètes négatives. En revanche, vous ne pourrez pas non plus compter sur le soutien providentiel d’astres bénéfiques.

Santé



Vous serez en bonne forme. Cependant, les astres an pourront vous valoir une tension nerveuse accrue. Même si vous parvenez à gérer le stress de la journée, vous aurez peut-être ensuite du mal à vous détendre et à trouver le sommeil. Pensez à vous relaxer, quitte, pour cela, à vous offrir quelques séances d’acupuncture ou de yoga.

Travail



Des responsabilités professionnelles importantes pourraient vous être confiées. Sur le moment, vous hésiterez à les accepter, craignant de ne plus être suffisamment disponible pour votre famille ou votre vie sociale.

Famille



Vous serez en quête d’harmonie et de bien-être. Aussi accepterez-vous de faire quelques concessions pour améliorer vos relations avec votre entourage familial. Si votre conjoint vous reproche de jouer un peu trop souvent les courants d’air, vous vous efforcerez d’être plus présent et de participer plus fréquemment aux activités du foyer.

Loisirs



Certains amis pourraient décourager vos espoirs et vos sentiments. Mais n’en soyez pas fâché : leurs intentions ne sont pas mauvaises. Vivez votre propre vie. Si vous découvriez vraiment une erreur dans vos conclusions au sujet de quelqu’un, reconnaissez-la et revenez tout simplement sur les engagements que vous aviez pris antérieurement

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Taureau et Poissons

Chiffres de chance : 8 5 2







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Le Ciel deviendra un allié de votre couple. Il influencera le secteur de la vie à deux, ce qui constitue l’une des figures astrales les plus positives sur le plan conjugal. Il vous promet une journée particulièrement heureuse en ménage ; joie de vivre, complicité, tendresse et sensualité seront au rendez-vous. Célibataire, vous jurerez que vous allez vous ranger ; mais, en réalité, vous multiplierez les coups de cœur. Vous prendrez le maximum de bon temps, et vous fuirez les complications sentimentales.

Argent



Il faudra penser à maîtriser votre facture téléphonique. Vous étiez souvent trop bavard au téléphone, et cela a eu des incidences désagréables sur vos fins de mois ! Abandonnez votre mauvaise habitude de raconter votre vie au téléphone !

Santé



Grâce au trio dynamisant des astres qui influencera votre secteur santé, vous devriez être plein d’énergie et de joie de vivre. Les choses peuvent légèrement se gâter pour quelques-uns. Il y aurait alors de petits soucis de digestion ou de peau, qui pourraient avoir une origine allergique mais qui se soignent facilement.

Travail



Vous risquez d’être confronté à de sérieux problèmes dans votre métier. Il faudra faire des choix, éviter les pièges, songer non seulement au présent mais aussi à votre avenir professionnel. Beau programme !

Famille



Pourquoi ne pas transformer de fond en comble la décoration de votre intérieur, avec l’aide de toute votre famille ? En ce moment, vous aurez besoin de changement et de nouveauté dans votre environnement quotidien pour garder un bon moral. Choisissez des tons gais, agréables, et privilégiez le caractère fonctionnel de certains de vos meubles.

Loisirs



Si vous songez à engager une poursuite judiciaire, réfléchissez bien. Une solution à l’amiable serait préférable. « La justice est chère. Prenez une pinte et arrangez-vous » (proverbe écossais).

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Lion et Vierge

Chiffres de chance : 2 1 7







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



Vous aborderez cette journée avec de bonnes résolutions : remettre de l’ordre dans votre vie de couple, arracher les mauvaises herbes du doute et de l’ennui, et dissiper une fois pour toutes les derniers malentendus. Les influx astraux stimuleront votre volonté et mettront les résultats à la hauteur de vos exigences. Célibataire, le climat astral qui affecte vos amours en ce moment est extrêmement ambigu ! Difficile de dire si vous allez au-devant d’une excellente surprise ou si, au contraire, votre vie amoureuse va sérieusement tanguer.

Argent



Une bonne intuition vous permettra de profiter des fluctuations du marché pour réussir une opération avantageuse. Mais ne prenez pas de risques inutiles : votre chance restera plutôt limitée.

Santé



Votre formidable tonus du moment vous poussera à entreprendre d’ambitieux nouveaux projets. C’est très bien. Mais quel que soit le domaine, avant de passer à une nouvelle étape, il faudra solder le passé. Cela peut freiner votre élan, mais c’est nécessaire pour réussir vos projets qui ne supporteront pas l’improvisation.

Travail



Fidèle à votre esprit d’indépendance et à votre franc-parler, vous ne ménagerez pas vos instances supérieures et critiquerez sans ménagement leurs directives, que vous jugez sans fondement valable ou même absurdes. Votre attitude créera sans doute des tensions avec votre entourage professionnel. Vous vous en moquerez. Mais ne serait-il pas plus sage de faire preuve de diplomatie afin d’éviter de vous créer des difficultés inutiles ?

Famille



Vous serez très satisfait de vos enfants. Quel que soit leur âge, ils seront en parfaite confiance, comprenant que vous respectez leur personnalité, et que la discipline que vous leur imposez n’a qu’un but : les aider à grandir et à développer leurs potentialités.

Loisirs



Le secteur relations sera un peu en retrait cette fois. Hormis votre meilleur(e) ami(e), avec qui vous partagez tous vos secrets, votre job et votre famille ne vous laisseront guère de temps pour voir vos bons copains.

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Gémeaux et Sagittaire

Chiffres de chance : 7 3 2







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



Un influx astral, qui avait longtemps empoisonné vos rapports conjugaux, cesse enfin d’influencer le secteur amour de votre thème, laissant le champ libre a un astre positif. Difficile de trouver meilleure escorte pour votre couple et, du même coup, réchauffer vos relations. Célibataire, vous serez d’humeur séductrice. Pas forcément pour vous engager, mais pour découvrir de nouvelles sensations. Le moment s’annonce plus sensuel que sentimental ; mais avec la dose d’anticonformisme qu’on vous connaît, vous assumerez vos choix.

Argent



Sur le plan pécuniaire, vous bénéficierez d’une certaine chance et trouverez des solutions futées pour mieux gérer votre budget. Mais restez toujours vigilant pour ne pas vous lancer dans des achats ruineux.

Santé



Vous serez en bonne santé, c’est sûr. Une vie saine et équilibrée sera le secret de votre forme. Vous parviendrez à maîtriser vos influx nerveux. La pratique régulière d’un sport vous permettra une meilleure élimination des toxines. Votre seule faiblesse concernera votre alimentation : il va falloir vous montrer raisonnable en évitant les excès de table.

Travail



Un voyage d’affaires en ce moment serait très profitable et s’effectuerait dans les meilleures conditions. Echanges d’idées très intéressants sur le plan professionnel. Soyez d’une parfaite discrétion. Votre travail quotidien vous donnera beaucoup de satisfactions.

Famille



Vous aurez le cœur au bord des lèvres. D’une émotivité exacerbée, vous comprendrez mal pourquoi vous êtes jusqu’ici si réticent envers ceux que vous aimez. Vos proches n’en reviendront pas ! Continuez à être explicite dans la manifestation de vos sentiments ; cela est nécessaire car « ceux-là n’aiment pas qui ne montrent pas leur affection » (Shakespeare).

Loisirs



Vous accueillerez avec joie toutes les occasions de voir de nouveaux visages. Cela ne vous empêchera pas de prendre plaisir à rassembler vos proches en organisant une grande réunion amicale.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Balance et Scorpion

Chiffres de chance : 4 5 9







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Ne vous laissez pas déstabiliser par les bourrasques qui souffleront sur votre Ciel conjugal aujourd’hui. Ce ne seront que des bourrasques plutôt que des tornades. Dans un certain sens, ces coups de vent s’avéreront bénéfiques - rien de tel pour réveiller un amour heureux mais qui s’endort ! Célibataire, une rencontre exaltante vous fera oublier la réalité et perdre la notion du temps. Restez quand même suffisamment lucide, ou le retour sur terre risque d’être rude. Tâchez de rêver les yeux ouverts.

Argent



Le Ciel en cet aspect vous incitera à vous lancer dans des spéculations audacieuses non dénuées d’intérêt et de rendement. Il vous protégera et vous permettra de vivre sans trop de préoccupations matérielles.

Santé



Toutes les émissions de télévision ne sont pas bonnes pour vous. Faites-en un choix sévère et allez souvent vous coucher tôt le soir, surtout en ce jour, alors que vous aurez les nerfs en boule à cause d’une ambiance astrale à forte coloration martienne. La lecture de quelques pages d’un bon livre le soir vous sera bien plus profitable qu’un feuilleton télévisé d’un goût douteux.

Travail



Soyez sur vos gardes si vous ne vous entendez pas très bien avec vos collègues, qui s’avéreront encore plus pénibles que d’habitude. Vous ne sera pas à l’abri d’un coup bas féroce !

Famille



Pas question de laisser à quiconque le soin de gérer le budget familial ! C’est vous qui vous occuperez de tout, de A à Z. Vous serez d’ailleurs en mesure de réaliser une excellente opération sur des biens familiaux.

Loisirs



Elargissez votre champ d’action et de vision. Si vous continuez à vous enfermer dans un cercle restreint d’activités et d’habitudes, vous finirez par étouffer, et vous n’aurez plus qu’un seul désir, celui de vous échapper.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Cancer et Lion

Chiffres de chance : 3 2 8







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Vous aurez à cœur de réussir votre vie conjugale, et vous saurez vous en donner les moyens. Vos efforts pour établir une bonne complicité avec votre conjoint ou partenaire seront couronnés de succès. Pour les célibataires, cet aspect de Ciel implique une certaine recherche du plaisir sans contrainte. Donc, même si la voie est libre, vous ne serez pas pressé de légaliser une passion qui marche bien. Les plus conventionnels d’entre vous se mettront soudain à défendre l’union libre.

Argent



Des astres, pas très gentils, se ligueront. Leur impact combiné peut se révéler dangereux sur le plan financier. Manque de prévoyance, impulsivité, dépenses imprévues et importantes pourront-vous déséquilibrer. Reste que quelques natifs sauront profiter de cet impact planétaire pour tenter leur chance et réussir une opération très rentable.

Santé



Vous avez décidé de faire du sport ? Bravo et bravissimo ! Mais je vous recommande quelques précautions. Alors, n’oubliez pas de vous échauffer correctement et de vous masser à l’arnica : vous mettrez ainsi vos muscles à l’abri des risques de claquage.

Travail



Vous aurez du mal à obtenir satisfaction dans votre travail ; vous aurez même l’impression d’être exploité et traité comme un esclave ou comme une vache laitière. N’en faites pas trop quand même ! Prenez patience : la baisse du moral ne sera que passagère, et vous aurez bientôt une vue beaucoup plus optimiste de la même situation.

Famille



Votre vie de famille sera très agréable : on vous entourera, vous témoignera de l’affection et vous gâtera beaucoup. Chouette !

Loisirs



Avec un influx astral en mauvaise position dans votre Ciel, votre sphère amicale habituelle vous paraîtra un peu étroite. Vous chercherez de nouvelles expériences auprès de personnages originaux.

Couleur porte-bonheur : Noir

Affinités astrales : Capricorne et Verseau

Chiffres de chance : 8 3 1







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Le cadeau de cette journée, ce sera sans conteste la présence d’un astre dans votre Ciel. En formant une configuration favorable, cette planète va protéger votre vie conjugale. Elle va vous offrir une belle journée de tendresse et de complicité. Célibataire, puisque vous êtes sans attaches sentimentales, elle vous donnera une grande envie de sortir, de vous montrer plus ouvert, plus sociable. Ainsi, vous évoluerez dans un climat favorable aux rencontres et aux amitiés qui déboucheront facilement et rapidement sur l’amour.

Argent



Vous ne pourrez pas vous permettre de fantaisie dans la gestion de vos biens matériels. Il faudra de la rigueur, sinon de mauvaises surprises surgiront, au moment le plus inattendu qui soit.

Santé



Question forme, vous jouirez une fois de plus d’une résistance qui fera bien des envieux. Sans doute le devrez-vous a l’aspect de votre Ciel astral, qui prolonge son influence dans votre signe et, du même coup, se charge de renforcer vos défenses naturelles. Seul problème : un influx astral pouvant provoquer de petits accidents, ne prenez pas de risques si vous faites du sport, et redoublez de prudence au volant.

Travail



Dans le travail, on va beaucoup exiger de vous, et on ne vous fera pas de cadeau. Mais n’ayez crainte, les astres vous aideront, en vous donnant des torrents d’énergie et de dynamisme. Ne négligez ni votre apparence physique, ni vos paroles, ni votre comportement général, car votre personnalité entière sera mise dans la balance. Si vous arrivez à convaincre vos interlocuteurs, le succès total sera à vous.

Famille



Le climat familial sera harmonieux et serein : tout le monde sera content et heureux d’être ensemble. Afin de maintenir ce climat idyllique, trouvez un bon prétexte pour organiser une petite fête chez vous.

Loisirs



Durant cette journée, vos relations avec les personnes de nationalité étrangère ou de culture différente risquent d’être une source de problèmes et de conflits. Regardez bien où vous poserez les pieds. Mais tout rentrera dans l’ordre rapidement.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Scorpion et Sagittaire

Chiffres de chance : 6 2 4







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Profitez de l’ambiance plus sereine que d’habitude pour faire part à votre conjoint ou partenaire des idées qui vous obsèdent, des projets qui vous hantent, des désirs qui vous habitent. Sortez de votre réticence coutumière, et vous verrez que votre partenaire sera enchanté de la confiance que vous placez en lui. Les natifs qui ont décidé de bien profiter de la vie avant de se mettre la corde au cou connaîtront des moments exaltants.

Argent



Cette configuration de votre Ciel astral pourra fragiliser votre équilibre budgétaire. Vous aurez intérêt à vous montrer économe si vous ne voulez pas voir empirer la situation. Ceux d’entre vous qui auraient fait preuve de négligence vis-à-vis du fisc pourraient se voir réclamer un reliquat d’impôt !

Santé



Tâchez de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, au sens propre de l’expression. Votre bon appétit, rendu insatiable par les aspects planétaires tortueux, vous poussera à frôler l’embonpoint. N’exagérez pas et, si possible, mettez-vous à la diète. Rappelez-vous toujours que « la gueule tue plus de gens que le glaive » (proverbe français).

Travail



Vous aurez l’énergie nécessaire pour mener à bien tout ce qui peut faire progresser votre situation professionnelle. Mais vous devrez rester discret, sous peine de vous faire souffler quelques idées. Gardez surtout le sens des réalités et faites sérieusement le point de temps à autre ; cela vous évitera de vous faire dépasser par des gens mieux organisés.

Famille



Vos enfants vous donneront du fil à retordre, surtout si ce sont des adolescents. Essayez de les comprendre, ne montez pas sur vos grands chevaux, mais tout en faisant preuve d’une certaine fermeté. Ils ont besoin d’une discipline adéquate bien qu’ils en aient horreur, et vous seront, plus tard, reconnaissants de la leur avoir imposée.

Loisirs



Un voyage au cours de cette journée vous ouvrirait de nouveaux horizons. Vous pourriez également décider du lieu et de la date de vos prochaines vacances ou faire une visite à des amis chers. Tout ce qui vous fait rêver d’une évasion sera bien favorisé.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Lion et Vierge

Chiffres de chance : 2 9 3







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Cette fois, vos rapports amoureux dépendront exclusivement de votre comportement personnel. À vous de prendre des initiatives désirables pour créer une excellente harmonie. Vous solliciterez plus la compréhension spirituelle que les élans passionnés, et vous trouverez auprès de l’être aimé l’harmonie recherchée. Si vous vivez en couple, le Ciel vous promet une journée heureuse, marquée par la complicité et la sensualité.

Argent



Cet aspect de votre Ciel astral est souvent l’indice de rentrées d’argent qui peuvent être importantes. Ceci est valable dans l’absolu. Mais cette fois, si vous n’êtes pas extrêmement vigilant dans vos dépenses, vous ne serez pas à l’abri de déboires pécuniaires.

Santé



Très bonne forme physique, avec un léger risque de nervosité. Vous ne manquerez pas de tonus, au point, parfois, de ne plus pouvoir vous arrêter ! Prenez des tisanes calmantes avant de vous coucher.

Travail



Votre individualisme cédera le pas à l’esprit d’équipe, que vous serez le premier à encourager dans votre milieu professionnel. Mais vous n’accepterez pas que certains collègues omettent de renvoyer l’ascenseur.

Famille



Dépêchez-vous de faire toute la lumière sur une affaire familiale compliquée tant que le Ciel sera là pour vous soutenir. Bientôt cette question risque de prendre des proportions sérieuses et inquiétantes.

Loisirs



La journée sera favorable à la communication avec vos amis et à la réalisation de vos idées. Ce sera le temps des initiatives, de l’originalité et de l’esprit d’aventure. La patience sera votre alliée précieuse

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Gémeaux et Cancer

Chiffres de chance : 5 6 1







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Le domaine conjugal sera sous la haute protection des astres. Les couples se sentiront solidaires et complices. Cette influence sera plus sensible si vous êtes du deuxième décan. Pour certains natifs du troisième décan, attention aux prises de bec, qui risquent par moments de dégénérer. Célibataire, nette accalmie sur le front amoureux. Les astres vous favoriseront. Mais attention : vous ne serez pas toujours très lucide. Avant de vous laisser emporter par vos émotions, prenez le temps de réfléchir.

Argent



Vous serez légèrement optimiste dans votre métier et le Ciel vous incitera à sous-estimer les difficultés. Alors, efforcez-vous, même devant des propositions alléchantes, de garder la tête froide et d’examiner à fond le problème.

Santé



Le Ciel vous rappellera que vous devez utiliser votre énergie débordante de façon positive, sous peine de la voir se retourner contre vous. Pourquoi ne pas en profiter pour faire du sport très régulièrement ? L’exercice physique n’est pas un luxe, mais une nécessité, surtout dans notre société actuelle où l’on jouit d’un très grand confort. « Il faut entretenir la vigueur du corps pour conserver celle de l’esprit » (Vauvenargues).

Travail



Plus perfectionniste et travailleur que jamais, vous pourrez, grâce au soutien inconditionnel des astres, mettre la dernière touche à un ambitieux projet auquel vous tenez beaucoup. Mais cela ne vous empêchera heureusement pas de faire votre travail quotidien de façon fructueuse.

Famille



N’oubliez pas que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Voilà qui vous évitera de faire involontairement de la peine à certains membres de votre famille.

Loisirs



Sénèque a fait remarquer que « le malheureux est chose sacrée ». Exagérait-il ? Pas vraiment ! Car, il faut bien le reconnaître, nombreux sont ceux qui considèrent leurs malheurs comme un enviable symbole de prestige ou une belle distinction honorifique ! Si vous rencontrez ces gens, n’essayez surtout pas de les consoler, vous risqueriez d’en faire de farouches ennemis.