Horoscope du dimanche 29 janvier 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



Votre contentieux avec votre conjoint ou partenaire ne sera pas près de s’estomper. Vous ne pourrez pas résister à l’envie de ressasser les mêmes griefs vis-à-vis de l’autre, l’obligeant ainsi à rester indéfiniment sur ses positions. Pourquoi ne pas essayer d’oublier, de penser à autre chose ? Ou mieux, pourquoi ne pas chercher à engager un vrai dialogue avec votre douce moitié ? Un petit cadeau bien pensé en serait un bon prologue. Célibataires, si c’est une rencontre de qualité que vous recherchez, alors tenez-vous prêts !

Argent



Un astre accroîtra sensiblement vos ressources. Son influence pourra correspondre à l’obtention d’une prime quelconque. Mais, comme plus souvent il joue sur des rentrées qui ne dépendent pas directement de votre travail personnel, il peut indiquer dans certains cas la promesse ou l’arrivée d’un héritage et, dans d’autres, l’obtention d’une bourse, ou encore l’amélioration d’une retraite, d’une pension.

Santé



Le temps de la modération est arrivé ! Sport, alimentation, sorties nocturnes... Le Ciel risque de vous pousser à des excès, qu’il serait bon de contrôler si vous voulez rester en forme. Votre défi en ce moment ? Vous faire plaisir tout en observant une meilleure hygiène de vie.

Travail



Malgré de possibles soucis personnels, vous opterez pour une attitude combative. Vous parviendrez à mener à bien des projets auxquels vous tenez beaucoup. Ces succès auront d’heureuses répercussions sur votre vie en général.

Famille



Vous aurez sans doute quelques difficultés à établir le contact avec votre entourage familial. Mais il suffira d’un minimum de bonne volonté de votre part pour que les choses s’arrangent. Faites donc les efforts nécessaires.

Loisirs



Les relations amicales seront plus difficiles, parfois trompeuses. Vous aurez la langue bien pendue, et votre humour acidulé, décapant, ne vous fera pas que des inconditionnels. Ne manquez pas à votre parole envers ceux que vous aimez, autrement vous pourriez gravement blesser ceux auxquels vous tenez le plus.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Balance et Sagittaire

Chiffres de chance : 8 6 1







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Attention : un astre en aspect tortueux pourra semer la zizanie dans votre couple. Votre conjoint ne sera plus d’accord pour accepter ce qui, à ses yeux, ne va pas dans votre vie conjugale, et vous risquez de réagir avec agacement à ses revendications. Pourtant, seuls l’écoute et le dialogue vous permettraient de sortir de l’impasse. Célibataire, le Ciel en cet aspect pourrait bien vous faire succomber au charme plantureux d’un natif de votre propre signe. Regardez à droite, regardez à gauche : le coup de cœur viendra sûrement si vous le désirez.

Argent



C’est un astre qui influencera votre secteur argent. Or, il n’est pas, en matière de finances, le plus joyeux des compagnons ! Sachez-le : il se montre favorable lorsqu’on fait preuve de prudence, d’organisation et de sens de l’économie. En revanche, son impact risque de se révéler délicat pour les têtes en l’air qui dépensent trop, s’endettent, ou oublient de vérifier leurs factures. Vous savez donc ce qui vous reste à faire !

Santé



Excellent état de santé. Malgré cela, il faudra surveiller les yeux et la gorge, qui pourront être le siège d’inflammations. L’alimentation devra faire l’objet d’attentions particulières en raison des risques de dysenterie.

Travail



Un changement dans votre situation professionnelle est possible et devrait vous être très bénéfique. En tout cas, la chance vous fera un clin d’œil, et vous n’aurez qu’à vous en féliciter si vous savez en profiter.

Famille



Attention, si une affaire d’argent vient sur le tapis chez vous, à ménager la sensibilité des uns et des autres. Vous pourriez en effet, sans même vous en apercevoir, lancer quelques remarques assez blessantes.

Loisirs



Vous attirerez naturellement des sympathies et créerez autour de vous un climat de confiance. C’est un privilège qu’il faudra savoir apprécier et dont il conviendra de tirer le meilleur parti. Ne repoussez pas ceux qui viendront vous conter leurs malheurs : vous éprouverez une grande satisfaction à pouvoir les aider, ne serait-ce qu’en leur prêtant une oreille attentive.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Scorpion et Verseau

Chiffres de chance : 3 4 9







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



L’entente dans le couple sera bonne, bien que des discussions financières risquent de provoquer des heurts. Il ne faudra toutefois pas hésiter à aborder de front des problèmes délicats en ce moment. Célibataire, enthousiaste et passionné comme vous ne l’avez jamais été, vous rejetterez la tiédeur amoureuse. Pour vous, cette fois, amour ne devrait pas rimer avec raison. Par contre, vous serez prêt à donner beaucoup de vous-même pour consolider des liens qui comptent plus que tout à vos yeux.

Argent



Les questions financières deviendront une préoccupation majeure dans les foyers. L’état du budget familial sera donc un sujet sans fin de discussions avec votre conjoint. Vous risquez même de vous disputer violemment. Il serait sage de mettre au point ensemble une stratégie délimitant les responsabilités de chacun de vous deux.

Santé



Le surmenage vous guettera si vous ne vous réservez pas des plages de récupération. Votre travail vous accaparera d’autant plus que vous aurez le sentiment de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur.

Travail



Sur le plan professionnel, il faudra notamment vous méfier des malentendus. Si vous voulez éviter toute confusion, vous devrez faire l’effort de vous exprimer très clairement. Attention, aussi, à ne pas prêter foi à des rumeurs.

Famille



Vous exigerez beaucoup des êtres que vous aimez. Attention ! Si votre affection est trop étouffante, vos proches auront tout naturellement tendance à prendre de la distance, ce qui risque de vous perturber et vous faire basculer de l’amour à l’indifférence !

Loisirs



Conseil du Ciel : si vous voulez éviter des ennuis plus que probables, résistez à l’envie de vous porter caution pour des amis que vous aimez d’ailleurs très fort. « Pourquoi t’exposer à ce qu’on t’enlève ton lit de dessous toi ? » (Livre des Proverbes). La bonne foi de vos amis ne devrait peut-être pas mise en doute, mais la vie comporte toujours tant d’aléas que votre élan de générosité risque fort de se retourner contre vous.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Gémeaux et Sagittaire

Chiffres de chance : 2 4 6







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Cette journée sera très bénéfique pour l’ensemble des natifs du signe. Les perspectives seront donc bonnes. Vous pourrez exploiter au maximum vos atouts pour séduire et conquérir. Des relations nouvelles et sympathiques se noueront ; elles ne sont peut-être pas destinées à durer, mais cela sera sans importance.

Argent



« La pauvreté arrive comme un voyageur, et l’indigence comme un homme armé ». Cet avertissement du Livre des Proverbes devra vous faire réfléchir aujourd’hui. De sérieuses difficultés financières pourront s’abattre sur vous. Ce ne sera certainement pas le moment de faire montre de prodigalité, de s’offrir une folie quelconque. Il faudra absolument serrer votre ceinture et réduire vos dépenses au strict minimum.

Santé



Tout devrait aller pour le mieux sur le plan santé. Mais attention : un astre rend très gourmand, tout en fragilisant le système digestif ! Vous aurez sans doute envie de vous offrir des repas pantagruéliques ; mais si vous cédez à la tentation, vous risquez de vous retrouver ensuite quelque peu patraque !

Travail



Certains projets ambitieux seront retardés par l’obstruction de votre Ciel astral. Pourtant, tout n’est pas perdu. Vous réussirez bientôt à redresser la situation si vous faites preuve de doigté et de tact.

Famille



Il vous faudra en ce moment tenir compte de vos proches. Non que votre entourage familial ait des problèmes particuliers, mais ceux qui vous aiment auront besoin de votre présence. Si vous avez des enfants encore jeunes, accordez-leur davantage de votre temps. Vos relations avec eux seront alors faciles et enrichissantes.

Loisirs



La vie amicale sera privilégiée. Vous multiplierez les projets avec vos amis. Vous apprécierez des natifs du verseau et aurez des entretiens réconfortants avec ceux du Taureau.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Vierge et Poissons

Chiffres de chance : 7 3 2







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



Pas de planète influençant le secteur vie de couple : voilà qui, à défaut de vous propulser au septième ciel, est au moins garant de la paix des ménages. Entre vous deux, il régnera un climat de compréhension et de partage agréable à vivre. En raison de la présente ambiance astrale, il sera question de patience et de temps concernant les rencontres. Ceux qui viennent de se rencontrer approfondiront tranquillement leurs liens, histoire de ne pas se tromper dans leur engagement. Si une rencontre se présente, vous aurez besoin d’être mis en confiance.

Argent



Point sensible : vos finances ! Prenez vos précautions : serrez les cordons de la bourse, ouvrez un plan d’épargne-logement, cachez vos lingots d’or au fond du jardin, bref, préparez-vous à affronter une tempête. Rien ne dit, pourtant, qu’elle se terminera en catastrophe. Certains natifs vont se débrouiller pour transformer ces péripéties financières en triomphe, mais il leur faudra se montrer prévoyants, prudents et parfaitement organisés.

Santé



Les astres de vitalité vous prodigueront aujourd’hui des conseils de sagesse et de modération. Si vous ne les écoutez pas, vos excès pourraient vous conduire à votre perte. Il est souhaitable que vous sachiez savourer les bonnes choses de la vie, mais il est aussi important que vous parveniez à contenir vos appétits dans tous les domaines. « Ce n’est pas la charge, mais l’excès de charge qui tue la bête » (Cervantès).

Travail



Cette journée s’annonce très créative. Des transformations majeures se produiront et les événements vous feront profondément évoluer, tout à votre avantage. Vous réaliserez un projet d’envergure.

Famille



Vous mettrez toute la douceur du monde dans vos propos pour ne pas céder aux caprices déraisonnables d’un de vos enfants. Vous aurez parfaitement raison d’agir ainsi car « une main douce conduit l’éléphant avec un cheveu » (proverbe persan).

Loisirs



Le ciel vous incitera à être moins exigeant dans vos relations. Vous saurez davantage apprécier les qualités de vos amis que de vous appesantir sur leurs travers. Votre comportement fera la joie de tous.

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Cancer et Verseau

Chiffres de chance : 8 9 4







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



Journée très orageuse, pour ne pas dire survoltée, pour les sujets du troisième décan, aussi possessifs que passionnés affectivement et sensuellement. Ils rugiront, et cela ne passera pas inaperçu. Ils seront sans doute attirés vers qui ne leur convient guère ou qui ne veut pas leur appartenir jusqu’à la pointe des ongles. Pour les autres natifs du signe, ce sera pratiquement le calme plat sur le plan amoureux.

Argent



Méfiez-vous des risques financiers excessifs. Si vous souhaitez effectuer une opération boursière de grande envergure, prenez conseil d’un spécialiste, car vous n’aurez pas toute la faveur des astres.

Santé



Pas facile, bien sûr, quand le Ciel n’en fait qu’à se tête, de vous fixer une bonne ligne de conduite concernant votre santé, et surtout de vous y tenir ! La tendance sera plutôt à dévaliser le réfrigérateur ou à vous gaver de sucreries pour tromper vos petits coups de déprime. Essayez tout de même de vous aérer régulièrement.

Travail



Les influx astraux seront favorables, et vos projets n’auront besoin que d’un suivi attentif pour éclore. Votre dynamisme, vos idées originales vous rendront maître de la situation. Ne prenez pas trop d’engagements.

Famille



Autant vous prévenir : avec trois planètes dans le secteur foyer, les complications familiales ne vont pas manquer. Heureusement, l’influence d’un autre astre dans ce même secteur devrait vous permettre de rétablir chez vous des relations plus harmonieuses.

Loisirs



Vous risquez de faire une rencontre dangereuse. Une personne de votre proche entourage essaiera d’abuser de votre confiance ou de votre crédulité. On cherchera surtout à vous soutirer de l’argent. A bon entendeur, salut !

Couleur porte-bonheur : Bleu

Affinités astrales : Balance et Scorpion

Chiffres de chance : 7 3 6







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Prenez le temps nécessaire pour vous consacrer à vos relations conjugales. Ne faites pas l’amour à la sauvette. Certains natifs vivant en couple entreverront une joie secrète, porteuse d’espoirs infinis. Célibataire, vous tenterez par tous les moyens de charmer et de séduire. Alors, parlez moins de vous-même, de vos exploits réels ou imaginaires, et intéressez-vous davantage à ce que la personne qui vous intéresse dit ou fait ; c’est de cette façon que vous deviendrez intéressant. « Pour plaire, oublie-toi toi-même » (Ovide).

Argent



Belles perspectives financières ! Vous aurez la possibilité de faire fructifier vos ressources matérielles et, parallèlement, vous saurez vous montrer plutôt raisonnable et éviter les dépenses excessives. Le moment sera aussi favorable pour effectuer de judicieux placements et réaliser des opérations habiles.

Santé



Avec la dose d’énergie que diffuseront deux planètes, vous vaquerez à de multiples occupations en étant efficace sur tous les fronts. Attention tout de même aux effets pervers d’un des astres. Si celui-ci vous donne des moyens de résister aux efforts, il amoindrira votre résistance au froid et pourra vous valoir des problèmes rhumatismaux ou dentaires. Dans ce cas, consultez.

Travail



Soyez vigilant envers votre entourage professionnel : des personnes mal intentionnées pourraient vous préparer quelques embûches et vous contraindre à vous incliner devant elles. Montrez-vous ferme et décidé, vous n’en obtiendrez que plus de respect.

Famille



Les influx planétaires de la journée vous aideront à apaiser les querelles dans le cercle de votre famille et à rendre le climat environnant plus serein, plus chaleureux malgré l’agressivité de certains membres.

Loisirs



Les planètes seront mal aspectées aujourd’hui. Ne soyez donc pas étonné si la question religieuse reviendra vous hanter. Devant la multiplicité des religions et le pullulement des sectes, votre scepticisme ne fera que grandir.

Couleur porte-bonheur : Rouge

Affinités astrales : Bélier et Sagittaire

Chiffres de chance : 4 2 1







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Le climat conjugal sera très heureux et surtout détendu. Vous vous montrerez plus expansif qu’à l’habitude. Tout sera propice à la douceur, la gentillesse, la bienveillance et l’harmonie. Ce climat ira en s’intensifiant. Si vous vivez seul, un influx astral se contentera de vous donner envie de stabilité et de sécurité en amour. Mais un autre Planète, elle, aura une influence plus délicate. Vous allez en effet être si exigeant que vous n’aurez pratiquement aucune chance de rencontrer quelqu’un à la hauteur de vos aspirations.

Argent



Ne gaspillez pas votre argent dans des dépenses superflues, inutiles. Si vous suivez cette ligne de conduite, vous ne risquez pas de vous retrouver dans une situation matérielle critique. « L’argent est comme le temps : n’en perdez pas, vous en aurez toujours assez » (Gaston de Lévis).

Santé



Votre résistance nerveuse sera excellente, et la santé ne devrait pas poser de problème, à la condition de vous méfier des risques d’accident. Prenez garde à tout ce qui se rapporte au feu et à l’eau.

Travail



Allons, un peu de ressort ! Vous venez de passer une petite période difficile, mais ce n’est pas une raison pour vous laisser aller. Votre avenir professionnel se présentera aujourd’hui sous de bons auspices. Soyez inventif. Et si vous flanchez, demandez conseil à un de vos amis.

Famille



En famille, l’ambiance sera tonique et agréable. Vos relations avec vos proches ne poseront aucun problème en cette journée. Vos parents ainsi que vos frères et sœurs seront vos meilleurs confidents, tandis que vos enfants mèneront leur vie avec enthousiasme et succès.

Loisirs



Sachez éviter les disputes : elles ne feraient que compliquer les choses. Un peu de diplomatie vous aidera à harmoniser vos rapports avec autrui. Gardez vos pensées pour vous-même ; ne les imposez pas.

Couleur porte-bonheur : Rose

Affinités astrales : Taureau et Capricorne

Chiffres de chance : 2 8 7







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Avec le présent aspect du Ciel, votre vie amoureuse sentira le soufre ! Votre cœur sera bouleversé, chaviré. Vous préférerez les liaisons dangereuses aux amours tranquilles. Vous chercherez à vivre l’amour sur des montagnes russes, et vos plaisirs se révéleront aussi intenses que variés. Les couples liés depuis longtemps connaîtront ensemble de nouvelles expériences, et les « migraines » seront oubliées au profit d’une quête effrénée d’érotisme.

Argent



Les astres ne vous faisant pas de cadeau cette fois-ci, soyez très circonspect dans le choix des affaires à traiter. Ne vous jetez pas dans des trafics illicites ou des entreprises à la limite de la légalité. Toute entorse aux lois pourrait vous être préjudiciable à plus ou moins longue échéance. Sachez aussi qu’il y a des moments où votre instinct est capable de vous jouer de mauvais tours ; ne vous fiez pas trop à lui en ce moment !

Santé



Avec des astres positifs, influençant le secteur santé, vous devriez vous sentir en bonne forme. Ceux d’entre vous qui souffrent d’une maladie chronique devraient chercher de nouvelles méthodes de soins : l’aspect du Ciel astral, indiquera la possibilité de rencontrer un thérapeute qui saura vous aider et vous soulager. Si vous êtes en bonne santé, attention aux excès de table, toujours possibles.

Travail



Votre vie professionnelle sera avant tout influencée par un astre. Les combinaisons de cette planète pourront provoquer certaines difficultés dans votre travail. Il faudra en particulier vous méfier de tout ce qui manque de clarté. Attention, notamment, aux rumeurs sans fondement, mais aussi aux manipulations.

Famille



L’éducation de vos enfants, l’organisation de votre vie familiale seront vos principales préoccupations. Vous vous donnerez du mal pour remplir correctement votre rôle de parent et de chef de famille.

Loisirs



Ne jouez pas au moulin à paroles aujourd’hui comme d’habitude. Si vous ne prenez garde, de sérieux problèmes vont s’abattre sur vous. Sachez que celui qui parle beaucoup est souvent réduit au silence.

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Lion et Scorpion

Chiffres de chance : 3 2 9







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Cet aspect de votre Ciel astral est apte à compliquer les relations sentimentales, à créer des tensions, des jalousies, des différences de sensibilité, des conflits larvés ou ouverts. Certains couples formés battront de l’aile, car chaque partenaire exigera beaucoup de l’autre, sans chercher vraiment à faire quelques concessions lui-même. Il y aura des difficultés de régularisation ou de légalisation pour d’autres couples. Les célibataires ne verront pas leur situation évoluer favorablement.

Argent



La journée sera favorable aux investissements. Mais il serait peut-être opportun de consulter un psychologue à propos de vos associés. Aujourd’hui, vos intérêts financiers seront bien soutenus, et vos affaires devraient connaître une activité supérieure à la normale.

Santé



Le Ciel vous gratifiera d’une énergie et d’une vitalité très intenses. Mais vous aurez, tendance à les dépenser sans compter et d’une manière désordonnée. Faites preuve de modération et de discernement.

Travail



Avec cet aspect de votre Ciel astral, il semble bien que vos propositions et vos suggestions seront rejetées aujourd’hui. Vous n’aurez aucune chance de convaincre qui que ce soit. Patience !

Famille



Les joies de la famille primeront sur toute autre chose. Les enfants seront source de satisfactions. Une certaine amélioration matérielle, consécutive à une conjoncture favorable, viendra renforcer cette atmosphère euphorique.

Loisirs



Vous aurez l’impression que tout le monde est contre vous. Seulement, si vous acceptez d’être plus objectif, vous vous apercevrez qu’en réalité vous n’admettez pas la contestation ou la critique.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Vierge et Balance

Chiffres de chance : 6 4 7







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Vos rapports avec votre conjoint seront placés cette fois sous le signe du dynamisme et de l’activité. Plus que d’habitude, vous serez conscient du risque que peut représenter la monotonie dans un couple, et vous ferez tout pour éviter ce piège. La journée sera extrêmement favorable à un redémarrage amoureux. Vous pourrez rompre définitivement vos attaches passées ou simplement nettoyer soigneusement la poussière qui encrassait une relation nouée depuis déjà longtemps.

Argent



Le Ciel étant en aspect favorable, tout devrait bien se passer sur le plan financier. Attention, pourtant : la déesse de l’amour, de la beauté et de l’harmonie pourrait pousser certains d’entre vous à dépenser des fortunes pour des soins esthétiques, ou à engager un décorateur pour refaire luxueusement les tapisseries du salon...

Santé



Ambiance astrale tonique, rien à signaler sur le plan de la santé. Employez-vous à sauvegarder votre bon équilibre physique. Respectez vos limites, cultivez un bon moral, et prenez l’air de temps en temps. Si vous vous sentez tout à coup bizarre, envahi par le pessimisme, luttez immédiatement contre cette tendance avec la dernière énergie. Surtout, ne négligez pas votre violon d’Ingres, qui s’avère une échappatoire indispensable.

Travail



Au travail, vous pourriez recueillir aujourd’hui le fruit des efforts que vous avez déployés dans les semaines passées. Grâce à la protection astrale, vous reconnaîtrez les meilleures opportunités au fur et à mesure qu’elles se présenteront, et vous n’aurez pas besoin que l’on vous souffle ce que vous aurez à faire pour servir vos intérêts.

Famille



En famille, ne laissez pas de vieilles histoires en principe oubliées refaire surface et perturber vos relations avec vos proches. Faites l’effort de comprendre les autres et de pardonner du fond du cœur. Ainsi, non seulement l’ambiance sera beaucoup plus facile, mais encore vous vous sentirez nettement mieux dans votre peau !

Loisirs



Le côté sociable et même un brin mondain de votre personnalité ressortira en raison de cet aspect des Cieux. Vous saurez à la fois vous distraire avec de bons copains et cultiver les relations utiles.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Lion et Capricorne

Chiffres de chance : 1 8 2







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Célibataires, vous aurez droit à une très belle histoire d’amour, mêlant sentiments et sensualité. Mais à une condition : que vous osiez faire part de votre émoi à celui (ou celle) qui vous attire. Si vous êtes déjà en ménage, cette journée sera sans doute perturbée. Les astres de l’amour influenceront la vie de couple. Ce n’est donc probablement pas votre conjoint ou partenaire qui éveillera votre passion. Et ceux d’entre vous qui céderont à l’appel de leurs sens le feront en cachette !

Argent



Cette journée devrait vous aider à nettement améliorer vos revenus, ou à réorganiser vos placements de manière à ce qu’ils soient plus rentables. Mais un astre s’ingéniera au contraire à essayer de saper votre équilibre budgétaire et à faire jouer le sort contre vous. Difficile, dans ces conditions, de rester serein. Heureusement, ce sera passager.

Santé



La configuration astrale actuelle n’affectera pas votre tonus, mais risque de vous rendre momentanément assez maladroit. Il faudra donc vous montrer un peu plus vigilant que d’habitude. Méfiez-vous des petits accidents, notamment si vous faites du sport ou du bricolage.

Travail



Excellentes perspectives sur le plan professionnel. Vous viserez haut, et vous aurez bien raison puisque vous aurez les moyens de vos ambitions. Mais attention ! Ne laissez pas de soucis sentimentaux ou autres vous déstabiliser.

Famille



Vie de famille animée. L’ambiance sous votre toit sera plutôt bohème. Vous feriez bien de relâcher un peu la discipline : la fantaisie n’a jamais fait de mal à personne. « L’ordre est le plaisir de la raison ; mais le désordre est le délice de l’imagination » (Paul Claudel). Si vous êtes du premier décan, vous aurez tendance à trop vous angoisser pour vos proches.

Loisirs



Le Ciel vous donnera une certaine fortitude d’âme. En apparence du moins, rien ne vous touchera. Vous arborerez un visage lisse, un air serein. Il faut dire que vous bénéficierez d’un superbe équilibre général. Si les êtres que vous chérissez vous blessent involontairement, vous n’en montrerez rien, mais vous serez peiné quand même.