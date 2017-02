Horoscope du dimanche 5 février 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



Vous parviendrez plus facilement à vous extérioriser, à exprimer ce que vous ressentez. Voilà un plus significatif pour vos relations conjugales, car votre réticence habituelle vous a fait souvent du tort. Célibataire, voilà une journée qui s’annonce très prometteuse sur le plan amoureux. Vous ne raterez pas une seule occasion de briller en société et de faire des conquêtes mignonnettes. Mais n’envisagez pas trop vite l’éventualité de vous mettre un anneau au doigt.

Argent



Vous aurez l’occasion de mener une transaction financière concernant des biens familiaux. Les beaux aspects du Ciel vous permettront d’agir avec une grande habileté et d’obtenir de grands avantages.

Santé



Vous serez probablement en proie au doute ou aux idées négatives. Prenez soin de vous en vous offrant une séance en institut de beauté ou un massage. Rien de tel pour vous détendre, relancer vos circuits énergétiques et soutenir votre moral.

Travail



Avec les mauvais influx de Jupiter, vous serez probablement en proie au doute ou aux idées négatives. Prenez soin de vous en vous offrant une séance en institut de beauté ou un massage. Rien de tel pour vous détendre, relancer vos circuits énergétiques et soutenir votre moral.

Famille



Méfiez-vous d’une tendance à vouloir repartir à zéro dans votre vie familiale. Les ruptures avec les parents ou l’envie de fonder ailleurs un autre foyer devront être soigneusement pensées. Avant toute décision engageant l’avenir, réfléchissez bien et, si nécessaire, prenez conseil.

Loisirs



Effectuez des coupes sombres dans votre carnet d’adresses. Eliminez sans pitié les importuns et les vagues relations qui ne font que vous faire perdre du temps. Vous pourrez ainsi vous consacrer davantage à vos intimes, aux êtres qui vous intéressent vraiment.

Couleur porte-bonheur : Bleu

Affinités astrales : Gémeaux et Cancer Chiffres de chance : 8 7 9







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



A la faveur des superbes aspects astraux, vous connaîtrez un regain de passion pour celui qui partage actuellement votre vie. Pourquoi ne pas vous offrir une escapade en amoureux, histoire de revivre l’heureuse époque de votre lune de miel ? Célibataire, ne commettez pas d’imprudences ; évitez surtout d’ébranler votre relation actuelle à cause d’une aventure assez agréable mais décidément éphémère que l’espiègle planète Mercure ne manquera pas de vous ménager aujourd’hui.

Argent



Les finances seront excellentes. Vous n’aurez pas trop de souci à vous faire, et vous pourriez même toucher des arriérés si l’on vous doit de l’argent. Mais pour certains natifs, une question d’héritage sera source de contrariétés, et ils devront être très vigilants pour ne pas se faire déposséder.

Santé



Ce jour, vous vous sentirez capable de déplacer des montagnes ! Veillez tout de même à ne pas en faire trop et à respecter les limites de votre corps. Si vous décidez d’entamer un régime minceur, évitez les privations excessives pour ne pas détraquer votre équilibre énergétique. Privilégiez les méthodes douces d’amaigrissement, vous obtiendrez de bien meilleurs résultats

Travail



Profitez de cet aspect de votre Ciel astral pour vous attaquer de front aux problèmes qui freinent vos progrès dans le domaine professionnel. Si vous faites preuve d’ambition et de volonté, vous saurez prendre des décisions judicieuses et rapides, et l’action suivra aussitôt la réflexion.

Famille



En famille, l’ambiance sera très bon enfant. Vous saurez faire les concessions nécessaires pour maintenir un climat harmonieux et chaleureux. Vous maîtriserez soigneusement votre redoutable esprit de critique, et vous vous montrerez très tolérant envers vos proches. Le bonheur domestique sera au rendez-vous.

Loisirs



Sans que ce soit forcément fondé, l’amitié sera un domaine qui peut vous décevoir. Mais si vous avez l’impression que vos amis ne vous donnent pas ce que vous attendez, n’est-ce pas aussi parce que vous êtes trop exigeant ?

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Capricorne et Poissons

Chiffres de chance : 2 1 5







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



Vos relations conjugales ne seront pas très favorisées, compte tenu de cette configuration des Cieux. Vous devrez impérativement mettre une sourdine à vos critiques acerbes, sous peine de rompre l’harmonie que vous voulez d’ailleurs préserver coûte que coûte. Célibataire, bénéficiant d’influx astraux magnifiques, vous aurez un fort pouvoir de séduction et vous n’aurez aucun mal à faire des conquêtes. Mais vous serez peut-être trop enclin à ne voir que l’aspect sexuel de vos relations, ce qui risque d’amener certains de vos partenaires à s’offusquer d’être considérés comme des objets !

Argent



Vous vous contenterez de vivre au jour le jour, et vous aurez plus de difficultés que récemment à mettre un peu d’argent de côté. Cependant, si vous acceptez de faire preuve d’un minimum de rigueur dans la gestion de votre situation matérielle, les gros soucis pécuniaires vous seront épargnés. Vous pourrez même effectuer des transactions profitables, et notamment réaliser dans de bonnes conditions l’achat ou la vente de biens immobiliers.

Santé



Vous serez en bonne forme grâce à l’influence d’un astre dans votre signe. La protection de cette planète vous vaudra un moral en nette hausse, ce qui aura des répercussions positives sur votre résistance physique.

Travail



Vous subirez de plein fouet les mauvais aspects de votre Ciel astral. Voilà pourquoi vous vous retrouverez probablement dans une situation professionnelle difficile. Heureusement, le sentiment de frustration et d’anxiété que vous ressentez ne va pas tarder à s’atténuer. Des changements très positifs devraient intervenir bientôt.

Famille



Des événements imprévus éclaireront d’un jour tout à fait nouveau certains problèmes d’ordre familial. Vous pourrez trouver assez facilement une solution à ces difficultés si vous n’oubliez pas de consulter vos proches.

Loisirs



Vous devenez trop exigeant. Vous n’arrêtez pas de tout critiquer. A force d’insister pour que les autres pensent comme vous, vous pourriez vous retrouver le bec dans l’eau aujourd’hui, alors que le Ciel se tiendra prêt à vous jouer quelques tours pendables. Faites preuve d’un peu plus de discernement et sachez apprécier ce que vos amis ont dans leur tête.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Balance et Verseau

Chiffres de chance : 7 4 1







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Célibataire, préparez-vous à une journée particulièrement favorable côté cœur : un astre puissant influençant le secteur mariage, voilà qui vous promet le meilleur à venir ! Ne soyez ni désabusé ni étourdi au point de rater vos chances. Ne jouez pas trop avec le cœur de votre conjoint ou partenaire ! Si vous le mettez sur des charbons ardents et provoquez un peu trop souvent sa jalousie en pensant, à chaque fois, pouvoir le rattraper facilement, vous pourriez avoir une bien mauvaise surprise.

Argent



Soyez à l’affût des bonnes affaires et des placements intéressants. Il s’en présentera beaucoup cette fois. Mais il faudra redoubler de vigilance afin de ne pas risquer de dilapider vos économies.

Santé



Toutes les planètes de vitalité influencent en ce moment votre signe. Elles vont vous valoir un dynamisme haut de gamme, qui vous permettra de profiter à cent pour cent de bons moments. Seuls quelques-uns d’entre vous ressentiront un peu de fatigue ; si c’est le cas, une petite sieste ou une bonne nuit de sommeil suffiront à les remettre d’aplomb.

Travail



Vos initiatives professionnelles seront couronnées de succès. De son côté, le Ciel va vous aider à faire face et à remplir toutes vos obligations. La chance devrait vous accompagner. Ne relâchez donc surtout pas vos efforts.

Famille



Ambiance toujours dynamique en famille. Ce secteur de votre vie, influencé par un Ciel astral en bel aspect, devrait vous donner entière satisfaction. Attention toutefois à ne pas laisser le ton monter. Si vous êtes investi de responsabilités parentales, veillez à ce que vos enfants ne se montrent pas insolents ou cachottiers. Avec les personnes âgées de votre entourage, les relations seront sans histoire.

Loisirs



Une planète en aspect favorable vous permettra d’effectuer des démarches délicates et de prendre des contacts utiles. Mais à condition de déployer votre charme et de présenter vos idées et projets sous un jour sérieux et convaincant.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Gémeaux et Vierge

Chiffres de chance : 2 6 9







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



Vous serez animé de désirs contradictoires. Vous rechercherez la stabilité conjugale tout en rêvant tout haut d’aventures exaltantes. En fait, vous ne saurez pas ce que vous voulez exactement, et vous tournerez en rond comme un fauve en cage. Célibataire, aujourd’hui, les choses n’iront pas trop mal puisque votre cœur n’ira pas trop mal non plus. Les planètes vous stimuleront et vous feront croire sans doute à la grande passion, au grand amour. Gardez certaines de vos illusions pour votre bien, mais ne perdez pas le contact avec la réalité.

Argent



Vous prendrez vos dispositions pour gérer avec rigueur l’évolution de vos finances. Attention aux solutions apparemment faciles mais plus ou moins en marge de la légalité. Soyez très prudent dans vos relations avec le fisc, car il ne vous fera jamais de cadeau.

Santé



Vous devriez retrouver un meilleur tonus que dernièrement. Mais attention, le climat astral de base restera toujours fragile. Non que vous risquiez une maladie grave, mais plus simplement que vous manquerez de résistance. Certains d’entre vous seront par moments la proie d’une grande nervosité. Un traitement homéopathique ou des séances d’acupuncture devraient suffire à les remettre d’aplomb.

Travail



Le Ciel vous incitera à faire preuve d’exigence et de lucidité dans votre travail. Mais il pourra aussi mettre par moments des obstacles sur votre route. Attention à ne pas vous montrer trop orgueilleux et sûr de vous dans vos relations professionnelles.

Famille



Avec vos enfants, vous ne vous sentirez pas sur la même longueur d’onde. En tout cas, ne leur faites surtout pas de chantage aux sentiments, car les ponts risqueraient d’être coupés pour longtemps.

Loisirs



Vous réussirez à mêler habilement travail et plaisir. Ainsi, vous sortirez encore plus que d’habitude, en vous arrangeant pour rencontrer des personnes influentes capables d’être utiles à votre carrière.

Couleur porte-bonheur > : Indigo

Affinités astrales : Vierge et Capricorne

Chiffres de chance : 2 3 9







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



En couple, le moment sera certainement à marquer d’une pierre blanche. Vous serez détendu, bien dans votre peau, et ce bel équilibre aura d’heureuses répercussions sur votre vie conjugale. Vous aurez envie de renforcer les liens qui vous unissent à votre conjoint ou partenaire et de construire, au fil du temps, un bonheur de plus en plus solide. Pour vous, célibataire, le moment pourrait bien marquer le début d’une grande passion. Une passion qui se transformera en amour durable, au point de vous donner envie de sacrifier votre chère liberté !

Argent



Si vous envisagez depuis un certain temps d’effectuer des transactions de grande envergure ou de modifier le mode de gestion de vos ressources matérielles, ce sera le moment de vous lancer. La journée y sera tout à fait propice. Vous saurez faire les bons choix.

Santé



Les mécanismes de défense de votre organisme seront forcément efficaces et vous aideront à combattre microbes et virus de tous bords. Attention cependant aux chutes susceptibles d’entraîner des foulures ou des fractures, surtout dans l’après-midi.

Travail



Vous serez en mesure de réaliser de belles performances au travail. Vous bénéficierez d’un grand pouvoir de concentration, et vous n’hésiterez pas à prendre des initiatives audacieuses au moment le plus opportun.

Famille



Vous saurez vous montrer extrêmement gentil et affectueux avec vos proches, et vous consacrerez le maximum de temps à vos enfants, sachant qu’ils ont particulièrement besoin de votre attention en ce moment.

Loisirs



Votre humeur s’annonce drôlement fluctuante. Vos proches ne sauront pas trop sur quel pied danser avec vous. Vous ne serez pas à prendre avec des pincettes. La moindre remarque risque de vous mettre hors de vous.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Gémeaux et Sagittaire

Chiffres de chance : 3 2 4







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Tendresse, bonne entente sur le plan conjugal. Il y aura quand même une tendance à trop rêver, ce qui ne vous mettra pas à l’abri de déceptions. Il est possible que vous soyez attiré par un être très différent de vous ; résistez à la tentation, pour le bien de votre couple ! Célibataire, voilà une journée où l’âme sœur a bien peu de chances de vous faire signe. Si vous craquez pour quelqu’un qui feint l’indifférence à votre égard, le Ciel vous conseillera de jouer la carte de l’amour courtois et de laisser les choses se faire.

Argent



Le domaine financier ne connaîtra de changements. Vos ressources seront saines et bien gérées. Les rentrées seront régulières, stables. Vous serez tenté de faire des cadeaux à ceux que vous aimez, en particulier à l’être cher et d’autant plus si vous songez à convoler !

Santé



Il vous faudra penser à consommer beaucoup moins de beurre que d’habitude. Optez pour les margarines, qui offrent un bon apport en acides gras essentiels et en vitamines A et E. Elles se tartinent plus facilement que le beurre, et il est plus aisé d’en mettre moins sur ses tartines.

Travail



L’influence astrale sera plutôt discrète, voire imperceptible. Elle pourrait impliquer une certaine chance dans le travail quotidien, spécialement pour ceux qui travaillent comme salariés dans une hiérarchie, et aussi pour les commerçants, qui verront probablement une extension de leur clientèle.

Famille



Amélioration de vos relations familiales. Vous prendrez les choses en main, et votre partenaire appréciera votre sens des responsabilités. Vous ferez preuve de beaucoup de patience avec vos enfants.

Loisirs



Le Ciel en cet aspect vous insufflera un sens de l’humour décapant. Vous vous montrerez volontiers sarcastique, et aimerez rire et faire rire aux dépens des autres. Attention ! Ce genre d’amusement risque fort de contrarier certains de vos amis, et alors vous vous trouveriez victime d’un retour de flamme.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Verseau et Poissons

Chiffres de chance : 2 8 3







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Aujourd’hui, les couples déjà formés auront toutes les chances de jouir de la quiétude. Faites avec votre conjoint des projets de longue haleine. Quant aux célibataires, il leur sera difficile de découvrir l’âme sœur, malgré leurs efforts de recherche. Méfiez-vous de vos emballements amoureux qui pourraient vous pousser à des dépenses excessives.

Argent



Vous ressentirez une fringale de dépenses. Vous voudrez tout : changer de look, transformer de fond en comble la décoration de votre intérieur, acquérir une nouvelle voiture... Et la liste n’est nullement limitative ! Achetez ce que vous voulez, mais rien à crédit, sinon vous connaîtrez bientôt de sérieuses difficultés qui assombriront vos jours.

Santé



Quelle résistance ! Vous disposerez de solides réserves énergétiques et d’excellentes capacités de récupération. Si vous avez envie de faire du sport, choisissez de préférence une activité de plein air qui combine efforts physiques et contact avec la nature, comme la randonnée ou l’équitation

Travail



Vous serez plus sûr de vous que jamais, et vous échafauderez des projets professionnels plus ambitieux les uns que les autres. Mais attention à l’excès de confiance, qui risque d’obscurcir gravement votre jugement. Si vous sous-estimez vos concurrents ou si vous croyez pouvoir prendre des risques excessifs sans en subir les conséquences, bonjour les dégâts !

Famille



Attention aux problèmes de communication avec votre entourage familial. Si vous éludez les questions délicates, il n’y aura bientôt plus aucun dialogue avec vos proches. Faites un effort sur vous-même en prenant l’initiative et en faisant preuve de souplesse.

Loisirs



Ambiance astrale chargée d’électricité. Si vous réagissez trop violemment aux gens et aux choses, vous ne ferez que créer un climat de tension et de violence. Plus de compréhension de votre part serait nécessaire pour arrondir les angles et vous éviter de gâcher vos possibilités.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Vierge et Sagittaire

Chiffres de chance : 7 9 3







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Célibataires du signe, ne maugréez plus, car votre solitude prendra probablement fin aujourd’hui. Sous la houlette astrale, vous allez probablement faire une rencontre très prometteuse, mais de façon tout à fait inattendue ou dans un endroit tout à fait insolite. Votre cœur fera des bonds délicieux, et vous en oublierez de manger ou de dormir ! Et dire que vous désespériez de l’amour il n’y a pas si longtemps ! Les natifs mariés continueront à vivre tranquillement leur vie de couple.

Argent



Le Ciel en aspect dysharmonique risque de donner du fil à retordre à vos finances. Il pourrait bien vous valoir des dépenses inattendues et mettre à mal votre équilibre budgétaire. Ceux qui auront surestimé leurs possibilités risquent à présent de s’en mordre les doigts.

Santé



Votre vie mondaine battra son plein, pour votre plus grand plaisir et votre avantage. Mais il faudra quand même équilibrer votre emploi du temps et ne pas abuser des sorties, car votre santé pourrait en faire les frais.

Travail



Vos efforts passés vont enfin payer, et vous pourrez toucher du doigt les résultats acquis. Vous en serez fier, avec raison. Mais attention aux jaloux : vous pourriez avoir à vous en défendre. Profitez de la situation pour en tirer certains avantages, en faisant fi de votre modestie habituelle. Ne vous laissez pas voler vos lauriers comme cela vous est déjà arrivé plus d’une fois.

Famille



Petites contrariétés dans votre vie familiale. Essayez d’être un peu moins directif et laissez vos proches agir et penser à leur guise, comme vous l’exigez pour vous-même. Et vos rapports s’amélioreront aussitôt.

Loisirs



N’accordez pas votre confiance trop facilement, en ce moment. Vous risquez d’être victime de personnes peu scrupuleuses, qui vous raconteront pas mal de mensonges pour vous manipuler. Soyez très vigilant.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Cancer et Sagittaire

Chiffres de chance : 8 3 6







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Vu cet aspect des Cieux, deux alternatives pour les couples. Soit vous vivez déjà une relation forte et harmonieuse, et alors l’impact astral va vous aider à encore approfondir votre complicité, voire à construire des projets communs. Soit votre couple bat de l’aile, et cette journée qui commence pourra se révéler très délicate ; pour quelques-uns, une rupture semble probable. Célibataire, vos amours tumultueuses risquent fort de défrayer la chronique ! Vous vous laisserez voguer au gré de vos sentiments, qui seront diablement passionnés.

Argent



Vous n’aurez pas de catastrophe financière à craindre, pas plus, d’ailleurs, que de coup de chance à espérer. Votre équilibre budgétaire sera entre vos mains, solide si vous gérez bien vos avoirs, instable si vous cédez à des tentations ruineuses.

Santé



Votre énergie et votre vitalité seront en hausse, à un point tel qu’elles pourraient même, à certains moments, vous déborder. Les configurations planétaires actuelles doivent vous inciter à ne pas prendre de risques, quelle que soit leur nature. Il vous faudra, à la fois, utiliser cette énergie dans tout son potentiel, mais aussi la limiter dans ses excès éventuels. Evaluez au plus juste vos possibilités réelles.

Travail



Si votre présent emploi ne vous donne pas entière satisfaction, soyez patient, ne lâchez pas prise. D’ici quelques semaines, des changements favorables se produiront, et vous pourrez faire un choix.

Famille



Aucune planète n’aura d’impact direct sur votre vie familiale. Tout se passera donc bien, et vos proches seront en une forme superbe. Reste que votre caractère indépendant, pourra vous pousser à négliger votre famille.

Loisirs



De la souplesse et de la tolérance ! Voilà ce qu’il vous faudra pour traverser cette journée sans encombre. Essayez d’améliorer vos relations avec votre entourage amical. Si les personnes les mieux intentionnées à votre égard finissent par se désintéresser de vous, ce sera le début de la fin. Restez ouvert aux suggestions.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Lion et Sagittaire

Chiffres de chance : 8 2 6







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Vous devrez être d’une extrême prudence dans les propos que vous allez échanger avec votre conjoint ou partenaire. Le présent climat astral sera tel qu’un rien pourra mettre le feu aux poudres. Evitez d’aborder vos divergences, surtout si elles touchent de près ou de loin à la politique ou aux questions d’argent. Célibataire, cette journée marquera le commencement de quelque chose d’important et de nouveau dans votre vie amoureuse. Une rencontre pourra jouer un rôle déterminant et de façon fulgurante.

Argent



Sur le plan des finances, vos évaluations passées s’avéreront inexactes. Revoyez chaque poste et faites-en une estimation plus sévère. Vous verrez qu’il est nécessaire de prendre des mesures draconiennes.

Santé



Vous bénéficierez d’une grande résistance. Les planètes d’énergie seront bien aspectées. Si vous souffrez d’une maladie chronique, ce climat astral vous permettra de trouver un traitement plus efficace.

Travail



Sur le plan professionnel, il sera temps de rassembler vos forces comme pour un saut d’obstacles. Plus question de tergiverser ! L’heure sera à l’efficacité, d’autant qu’un influx astral puissant commencera à poindre dans votre Ciel natal dès le début de la journée pour vous donner un bon coup de pouce.

Famille



Vous vous sentirez souvent écartelé entre votre métier et votre vie familiale. Vos proches vous reprocheront de les délaisser. Mais vos supérieurs hiérarchiques, eux, pourraient se plaindre de votre manque d’assiduité. Quelle vie ! Prenez courage et, avec le soutien du Ciel, essayez de trouver un équilibre.

Loisirs



Excellentes perspectives dans votre vie sociale. Des occasions en or se présenteront à vous, vous permettant de réaliser une percée spectaculaire. Ce ne sera pas le moment de vous montrer timide, hésitant. Vous devrez cependant veiller à ne pas accorder trop facilement votre confiance : certaines personnes pourraient vous cacher leurs véritables mobiles.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Lion et Verseau

Chiffres de chance : 3 6 1







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Il vous faudra prendre des mesures concrètes et énergiques pour vaincre votre timidité, pour être sûr de vous, si vous ne voulez pas avoir des regrets tout le reste de votre vie. En effet, une chance de rencontre amoureuse phénoménale s’offrira à vous ce jour et, si vous ne savez pas la saisir, elle vous sera perdue à jamais !

Argent



Si les placements vous intéressent, il s’agira aujourd’hui d’avoir une vision réaliste et de ne pas laisser dormir certaines valeurs dont le cours pourrait baisser bientôt. Débarrassez-vous-en en temps utile, sans regrets.

Santé



Ce jour, vous incitera à vous intéresser aux régimes alimentaires végétariens ou à la macrobiotique, et vous voudrez sans doute préférer les légumes, les fruits, les laitages à la viande. Attention cependant aux carences protéiques et aux excès de graisses ! Si vous abusez des œufs, du fromage ou du lait - surtout si ces produits ne sont pas allégés -, vous risquez de surcharger vos filtres rénaux et hépatiques !

Travail



L’aide de personnes influentes vous permettra de réaliser une partie de vos ambitions professionnelles. Toutefois, n’y comptez pas trop et veillez à conserver au maximum votre indépendance, autrement vous vous retrouverez dans de beaux draps !

Famille



Soyez très attentif aux agissements de certains de vos proches, car vous n’êtes pas à l’abri de manœuvres sournoises ou intéressées. Ne péchez pas par défaut de vigilance. « C’est sur le chemin où tu n’as pas peur que le fauve se jettera sur toi » (proverbe nigritien).

Loisirs



Vous avez une attirance naturelle marquée pour le signe de la Balance, même si vous n’en êtes pas conscient. Or, seul un natif de ce signe peut vous sortir de vos contradictions, comme ce sera le cas aujourd’hui. Vous pourrez vous en féliciter.