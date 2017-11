Horoscope du dimanche 5 novembre 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



Votre vie conjugale s’épanouira à un rythme endiablé. Vous n’aurez pas à vous plaindre : votre partenaire vous admirera et vous aimera. Plus vos sentiments seront intenses, plus vous connaîtrez des joies partagées ! Célibataire, avec cet environnement astral, sans doute trouverez-vous l’âme sœur avant que ne retentissent les douze coups de minuit, à condition, bien entendu, de bien ouvrir vos yeux et vos oreilles. Par la suite, vous n’aurez plus aucune raison de vous plaindre de la solitude sentimentale !

Argent



Cet aspect de votre Ciel astral s’accompagne souvent d’un important coefficient de chance pure. Soyez attentif pour en profiter pleinement. Vous aurez peut-être même intérêt à jouer à un jeu de hasard quelconque ; mais n’y investissez pas de grosses sommes. N’oubliez pas de consulter votre nombre de chance du jour.

Santé



Avec un influx astral pour prendre soin de votre petite santé, vous n’aurez a priori aucune raison de vous inquiéter. Cet influx, dont la réputation bénéfique n’est plus à faire, vous promet en effet une excellente vitalité et une solide résistance aux virus ambiants. Son seul défaut ? Accentuer votre goût pour la table en vous poussant aux excès. On ne va pas vous reprocher d’être un fin gourmet, mais juste vous conseiller un peu de modération, dans votre intérêt !

Travail



Un associé prend du retard dans les tâches urgentes et vous met ainsi dans l’embarras. N’hésitez pas, sermonnez-le, sans toutefois le traiter de tous les noms ou le faire douter de ses capacités réelles.

Famille



Si vous avez eu quelques différends avec des parents proches, vous pourrez cette fois, grâce à l’appui du Ciel, vous réconcilier avec eux de façon définitive. Dans l’ensemble, vos rapports avec votre entourage familial seront beaucoup plus harmonieux.

Loisirs



Galvanisé par le Ciel, vous serez impatient et impulsif, comme un cheval emballé qui refuse de se faire commander. Seulement, comme vous devrez malgré tout compter avec ceux qui vous entourent, cela posera parfois d’épineux problèmes.

Couleur porte-bonheur : Bleu

Affinités astrales : Taureau et Cancer

Chiffres de chance : 4 2 7







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Grâce à l’influence euphorisante des astres, votre esprit de critique sera neutralisé, et vous chercherez plus à souligner les qualités de votre partenaire qu’à lui reprocher ses défauts. Voilà qui contribuera à renforcer vos liens de complicité. L’entente sexuelle sera aussi au rendez-vous. Célibataire, votre climat amoureux ne comportera ni ombres ni nuages durant ce jour, ce qui est une bien agréable perspective. Des rencontres nouvelles seront placées sous le signe du flirt, de la gentillesse, de l’amitié amoureuse.

Argent



Vous gérerez intelligemment votre situation financière, en dosant soigneusement la prudence et les risques. N’oubliez pas que la vigilance est toujours nécessaire dans ce domaine.

Santé



Ce jour se trouvera principalement sous l’influence astrale, ce qui signifie qu’un recours à la médecine préventive serait une bonne initiative. Cela ne sera pas valable seulement pour vous, mais également pour les personnes qui dépendent de vous. Les natifs du signe qui sauront prendre soin d’eux-mêmes se sentiront beaucoup mieux que d’habitude.

Travail



Ce sera un jour heureux pour les journalistes, écrivains, reporters, conférenciers, pour tous ceux dont la profession a trait à la communication. Les enseignants, eux aussi, seront très favorisés.

Famille



L’entente avec les enfants sera excellente, même s’ils se montrent nerveux et irritables en raison de petits problèmes de santé ou autres, dont ils hésitent à vous faire part.

Loisirs



Votre tendance à doter vos amis des plus belles qualités va vous causer une déception aujourd’hui. Retenez bien la leçon et soyez plus lucide désormais à l’égard de ceux qui ont obtenu votre confiance.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Scorpion et Verseau

Chiffres de chance : 2 9 6







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



Ne commettez pas l’erreur de promettre quelque chose à votre conjoint ou partenaire pour lui faire plaisir sans avoir l’intention de tenir. Il peut vous arriver d’oublier vos promesses faites dans un moment d’euphorie, mais l’autre ne les oubliera probablement pas ! Côté rencontres, c’est vous qui prendrez les initiatives. Celle de tester votre pouvoir de séduction sans chercher plus loin, ou de sortir le grand jeu si vous croisez quelqu’un qui vous plaît vraiment.

Argent



Vous pourrez avoir quelques petits problèmes côté finances. Il est possible que votre équilibre financier soit perturbé. Vos revenus ne vont probablement pas baisser, mais ils ne vont certainement pas non plus augmenter. C’est pourquoi le moindre accroissement de vos dépenses pourra déstabiliser votre budget. A vous de contrôler sérieusement vos achats pour vous en sortir correctement. Si vous faites partie des natifs plus aisés qui ont placé leurs économies, une chute boursière pourra faire légèrement diminuer votre capital.

Santé



Sous l’égide d’un Ciel astral bien aspecté, vous prendrez des initiatives très raisonnables, ou vous suivrez les conseils avisés de personnes compétentes en matière de santé. Ainsi, vous vous assurerez d’une vitalité saine, stable, et énergique.

Travail



Le Ciel vous conseillera d’envisager sérieusement les possibilités qui s’offriront à vous pour renforcer votre situation ou élargir votre entreprise. Ne prenez pas de décision sans prendre conseil.

Famille



Vous chercherez à maintenir harmonie et équilibre dans vos relations familiales. Vous saurez profiter des joies du foyer, vous vous sentirez sécurisé, paisible. Et si vous avez des enfants, vous vous rapprocherez d’eux davantage en établissant des discussions constructives, des échanges de grande richesse affective et intellectuelle.

Loisirs



« Le grand défaut des hommes est d’abandonner leurs propres champs pour ôter l’ivraie de ceux des autres ». Vous aurez un intérêt tout particulier à méditer cette sentence de Mencius, car, sous l’impulsion des astres, vous allez probablement commettre l’erreur de vouloir réformer les autres au lieu de travailler d’abord à améliorer votre propre comportement. Essayez de vous examiner avec les yeux d’un autre, et vous verrez que vous avez suffisamment à faire avec vous-même.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Balance et Sagittaire

Chiffres de chance : 3 4 1







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Des changements importants dans votre vie amoureuse commenceront à s’opérer. C’est vrai, vous redoutez toujours l’inconnu dans le domaine du cœur. Pourtant, vous n’aurez aucune raison de vous inquiéter : ces transformations vous seront globalement bénéfiques. Pour certains natifs déjà liés, une rupture, bien que douloureuse, sera la bienvenue, car elle mettra fin à une situation intolérable et sans issue.

Argent



Le Ciel aujourd’hui sera le maître de la chance et de la prospérité. Il influencera votre secteur finances. A vous, donc, la baraka au jeu ou, plus simplement, la possibilité d’améliorer vos revenus ! Ouvrez l’œil et saisissez l’occasion dès qu’elle se présentera. Revoir vos placements et investissements sous cette influence serait aussi une bonne idée.

Santé



Côté santé, vous ne manquerez sans doute pas de résistance. Mais attention à la nervosité que pourra entraîner un influx astral mal aspecté, qui pourra vous pousser à des excès que vous supporterez mal : à fuir, donc, les apéritifs, les tablettes de chocolat, les plats en sauce, et tout ce qui risque de vous engorger le foie.

Travail



Le climat de cette journée sera orienté dans une direction favorable. Si vous savez vous organiser et travailler au lieu de passer votre temps à rêver, vous obtiendrez de grandes satisfactions. Vous aurez beaucoup de chances de gagner la confiance de vos associés ou collaborateurs, ce qui vous permettra d’agir avec bien plus de liberté et aisance.

Famille



Le soutien de vos proches est d’une grande utilité, et cette fois encore, n’hésitez pas à vous appuyer sur eux. Vous devrez faire confiance à ceux qui vous aiment. Les effets de la présente phase lunaire seront bénéfiques à votre vie de famille.

Loisirs



Sous l’influence du Ciel, vous vous apercevrez tout à coup que vous placiez votre confiance en des personnes qui ne le méritaient pas. Vous prendrez les mesures nécessaires pour vous protéger.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Taureau et Scorpion

Chiffres de chance : 6 3 7







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



Le Ciel met les sentiments conjugaux à l’honneur. Les couples seront très amoureux, prêts à s’engager ou à poursuivre encore longtemps leur belle histoire. Même si vous n’êtes pas d’accord sur tout, au moins, vous discuterez beaucoup ! Célibataire, cet aspect du Ciel rallume brutalement les feux de l’amour. Pour autant, l’affaire n’ira peut-être pas très loin : il s’agira plutôt d’un coup de cœur, à vivre dans le présent, sans trop vous poser de questions.

Argent



Le Ciel Phu vous protégera efficacement, favorisant non plus les jeux comme le Tiercé ou le Loto, mais les gains lors de parties de cartes entre amis. Aujourd’hui, acceptez les invitations des copains dont vous connaissez l’attrait pour le jeu. Vous serez sûrement le plus fort !

Santé



Vous êtes un grand gourmand, et il arrive trop souvent que votre silhouette en souffre. Réagissez pour ne pas ternir votre image de fonceur. N’oubliez pas qu’une allure saine, aisée, sportive, est l’un des plus grands atouts de réussite dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine amoureux.

Travail



Des projets professionnels tels que vous en concevez ne peuvent se réaliser qu’en temps opportun. Trop de précipitation peut faire effondrer les plus grands espoirs. Faites donc preuve de patience : « La Fortune vend à qui se hâte une infinité de choses qu’elle donne à qui sait attendre » (Francis Bacon).

Famille



Les choses ne se passeront pas très bien dans votre vie familiale. Les êtres que vous aimez pourraient vous reprocher de les délaisser et vous faire du chantage aux sentiments. Mais il n’y aura aucun risque de dérapage : grâce à l’appui des astres, vous parviendrez à prendre la situation en main.

Loisirs



Les relations amicales seront plus difficiles, parfois trompeuses. Aiguillonné, presque malgré vous, la langue bien pendue, et votre humour acidulé, décapant, ne vous fera pas que des inconditionnels.

Couleur porte-bonheur : Noir

Affinités astrales : Scorpion et Poissons

Chiffres de chance : 3 6 4







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



Votre vie conjugale sera agréable ; mais dans l’ensemble, ce domaine vous préoccupera peu. Vous pourrez établir des relations de solide complicité avec votre conjoint ou partenaire, qui vous épaulera efficacement. Célibataire, vous verrez grand. Vous ne connaîtrez plus ni tabous, ni interdits. Aidé par le Ciel en bel aspect, vous mènerez désormais votre vie amoureuse à votre façon, sans vous soucier du qu’en-dira-t-on.

Argent



Vous aurez fort à faire pour maintenir votre équilibre budgétaire. Après une période faste où vous avez mené grande vie comme vous savez si bien le faire, attention aux restrictions ! On vous réclamera le paiement d’une facture en retard ou d’une amende administrative que vous avez négligée et que vous ne pourrez plus reculer. Vous serez sûrement obligé de renoncer à un achat qui vous faisait envie.

Santé



Vous devriez être en grande forme. Votre vitalité en hausse, votre dynamisme retrouvé feront plaisir à voir. Seuls petits points noirs : un influx astral décuplera la gourmandise et pourra vous faire prendre du poids si vous ne vous modérez pas.

Travail



Vous aurez bien du mérite à vouloir poursuivre ce que vous avez entrepris. En effet, vous devrez faire face à des retards, des résistances et des obstructions de toutes sortes. Mais un déclic se produira bientôt. Votre ténacité triomphera.

Famille



Le Ciel en cet aspect va vous aider à établir des relations chaleureuses avec les personnes âgées de votre entourage et notamment avec vos parents. Il protégera aussi vos relations avec vos enfants.

Loisirs



Vous cultiverez et approfondirez vos liens d’amitié avec une personne récemment rencontrée. Vous aurez raison de le faire, car « l’amitié double les joies et réduit de moitié les peines » (F. Bacon).

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Cancer et Capricorne

Chiffres de chance : 5 2 1







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Si vous vivez en couple, l’entente sera bonne, car vous ferez front ensemble aux difficultés diverses qui se présenteront. Et ce sera heureux, car « si le mari et la femme s’accordent, ils pourront ensemble vider la mer de Chine » (proverbe vietnamien). Célibataire, une rencontre sentimentale faite aujourd’hui avec un Bélier ou un Taureau pourrait rapidement se transformer en une aventure plus sérieuse. Si cela ne vous effraie pas, un mariage pourrait bientôt être envisagé.

Argent



Des litiges à propos de finances pourront provoquer quelques complications. Ne réagissez pas de façon exagérée, au point de vous en rendre malade. Prenez les décisions qui s’imposent, après mûre réflexion, et sachez rester objectif en face des événements. Tout rentrera bientôt dans l’ordre.

Santé



Vous pourriez profiter de cette journée favorable, pour faire de l’exercice et pour améliorer votre forme physique, même si cela ne vous inspire guère. Faites une longue marche en campagne ou de la gymnastique douce ; le yoga et la relaxation vous feraient le plus grand bien.

Travail



Le Ciel tendra à favoriser leurs démarches et contacts en tous genres. Pour beaucoup, pas question de laisser leur imagination au vestiaire ! Ils l’exploiteront à fond, aussi bien pour résoudre des problèmes complexes que pour donner une note personnelle à leurs projets professionnels les plus ambitieux.

Famille



Vos enfants pourront vous créer des tracas si vous ne cherchez pas à dialoguer avec eux. Mettez-vous à leur place et essayez de voir leur point de vue de façon à les aider à résoudre leurs problèmes.

Loisirs



Méfiez-vous de votre émotivité. Elle obscurcira totalement votre jugement et pourrait vous pousser à commettre de graves injustices vis-à-vis de certains de vos amis ou relations. Faites un effort d’objectivité.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Taureau et Cancer

Chiffres de chance : 2 4 1







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Votre vie de couple ne devrait plus faire trop de vagues, à condition de ne pas revenir sur les sujets qui fâchent. En effet, un influx astral, qui a longtemps malmené vos relations, se fait peu à peu beaucoup moins gênant, ce qui devrait vous permettre de réinstaller entre vous deux un meilleur climat de compréhension

Argent



Evitez les opérations financières trop risquées. Vous manquerez d’objectivité et vous aurez tendance à vouloir brûler les étapes. Autant d’éléments jouant en votre défaveur et qui pourraient vous valoir de sérieux déboires.

Santé



Le Ciel veillera sur votre santé. Voici une excellente journée pour faire le point de tous les petits maux qui vous tracassent. Pourquoi ne pas envisager un check-up médical général ?

Travail



Ce jour renforcera votre ambition professionnelle tout en vous mettant face à vos responsabilités. Ce ne sera pas le moment de vous défiler et d’essayer d’échapper à vos obligations : la sanction serait immédiate.

Famille



Il est possible que vous ayez plus de mal que d’habitude à assumer vos responsabilités familiales. Quelques-uns d’entre vous verront resurgir des problèmes familiaux qu’ils croyaient réglés depuis longtemps mais qui, finalement, continuent à être perturbants. D’autres devront sacrifier certains loisirs personnels pour s’occuper de leur famille.

Loisirs



Le Ciel formera des aspects harmonieux. C’est dire que vous ne risquez pas de souffrir de la solitude. Vous serez très entouré et diablement chouchouté. Vos amis, vos relations, vos proches parents, sans parler de votre famille, teindront une place importante dans votre vie.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Balance et Capricorne

Chiffres de chance : 1 7 6







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Natif marié, des moments hauts en couleur vous attendent. La puissante protection que vous prodigueront les astres dans votre Ciel, devrait vous valoir une vie conjugale très heureuse. Vous n’arrêterez pas d’apprécier l’atmosphère de paix et de complicité qui règne sur votre couple. Célibataire, la journée sera vraisemblablement marquée par une belle aventure amoureuse. L’ennui, c’est que votre partenaire pourra vite devenir jaloux et que cette passion exclusive vous paraîtra en fin de compte plutôt envahissante et encombrante !

Argent



Quelques planètes, vont chercher cette fois à vous déstabiliser, il vaudra toutefois mieux ne pas tenter le diable. Si vous gérez sagement votre budget et évitez les dépenses inutiles, vos finances seront en équilibre. Mais ceux d’entre vous qui perdront leur habituelle prudence et se laisseront tenter pas des achats ou des investissements au-dessus de leurs possibilités, risquent de connaître des problèmes de trésorerie.

Santé



Pour chasser la déprime et les pensées négatives qui pourraient saper votre énergie, tournez-vous vers des techniques de soins qui traitent en même temps le mental et le corps. Le yoga ou le shiatsu, ces méthodes naturelles qui ont fait leurs preuves, vous aideront à passer ce cap.

Travail



Un malentendu empoisonnera plus ou moins votre vie professionnelle. Mais vous en connaissez les causes, et il ne tiendrait qu’à vous de clarifier les choses. Essayez de vous révéler moins ironique.

Famille



Avec vos enfants, vous ne vous sentirez pas sur la même longueur d’onde. En tout cas, ne leur faites surtout pas de chantage aux sentiments, car les ponts risqueraient d’être coupés pour longtemps.

Loisirs



Prenez soin en cette journée de tourner sept fois votre langue dans votre bouche avant de parler. Vous éviterez ainsi de commettre de graves impairs dans vos relations sociales ou amicales.

Couleur porte-bonheur : Noir

Affinités astrales : Balance et Poissons

Chiffres de chance : 2 7 6







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Votre vie conjugale devrait passer par une phase à marquer d’une pierre blanche. Vous retrouverez une entente exceptionnelle avec votre conjoint ou partenaire. Célibataires, tout ira aussi bien que possible dans le domaine amoureux. Les natifs se sentiront plus passionnés, fervents et juvéniles que jamais. Nouvelle aventure importante pour certains ; projets d’union légale pour d’autres. Vous vivrez une situation positive, tendre, chaleureuse qui vous éblouira.

Argent



La concertation astrale positive pourra aider certains d’entre vous à améliorer leurs revenus. Pour quelques-uns, c’est un coup de chance imprévu qui va intervenir. Gain à un jeu ? Héritage ? Prime fortuite ? Qui sait !

Santé



Le Ciel vous promet un tonus sans faille. Vous bénéficierez d’une bonne résistance physique et d’un bon équilibre moral. Tous ceux d’entre vous qui sortent d’une période de fatigue ou qui souffrent d’une maladie chronique vont voir leur état s’améliorer ou au moins se stabiliser. Bien entendu, si votre santé nécessite un traitement régulier, continuez à le suivre scrupuleusement : le Ciel à beau vous être favorable, il ne remplacera pas la médication dont vous avez besoin.

Travail



Grâce au Ciel en aspect harmonique, vous devriez bénéficier d’un fort courant de chance, et vous sortir de situations délicates en suivant votre intuition, qui sera particulièrement juste. Mais un influx astral pourra provoquer des tensions, des contretemps, voire des revers imprévus, qui exigeront de vous une rapide adaptation. Restez donc très vigilant.

Famille



Vos enfants occuperont la première place dans votre cœur. Vous ferez tout votre possible pour les encourager à prendre des responsabilités, à s’affirmer ou à se réaliser, selon leur âge.

Loisirs



Attention aux malentendus : aujourd’hui, vous aurez du mal à formuler clairement ce que vous ressentez, et des quiproquos avec certaines personnes pourraient en résulter.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Taureau et Lion

Chiffres de chance : 7 3 1







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Ce climat planétaire favorisera davantage les relations paisibles que la passion débridée. Il est donc probable que votre vie de couple se poursuivra dans une certaine routine, où les questions liées à l’intendance du foyer seront dominantes. Célibataire, trop de timidité pourrait vous faire perdre une jolie occasion. Si vous faites un effort, vous arriverez à dominer vos émotions pour aller de l’avant. Ne vous laissez pas non plus désarçonner par un refus, une rebuffade ou par un malencontreux retournement du sort ! À cœur aimant rien d’impossible !

Argent



Faites confiance à votre bonne étoile dans le domaine de l’argent : il pourrait y avoir des rentrées imprévues aujourd’hui. Mais n’allez pas dépenser vos deniers avant même de les avoir engrangés.

Santé



Grâce aux bons offices des astres, vous bénéficierez d’une excellente énergie active, d’un instinct sûr, mais aussi de très bons conseils qui vous seront prodigués par votre entourage. Tout cela vous assurera d’une vitalité saine et stable, et d’un réel libre arbitre.

Travail



Ce jour sera porteur de succès dans les entreprises professionnelles, de chance, de protections et d’opportunités diverses. Durant cette journée, il faudra mettre les bouchées doubles, solliciter tous les contacts haut placés, lancer des projets d’envergure, signer des contrats avantageux, faire le forcing vers la chance, et surtout aller de l’avant avec confiance et dynamisme.

Famille



Priorité à la vie de famille ! Même si vous avez beaucoup à faire dans votre travail, tâchez de passer du temps avec vos proches : ils auront besoin de votre présence. S’ils ne vous voient qu’en coup de vent, ils se désespéreront enfin de vous !

Loisirs



Cette journée sera des plus propices aux invitations, aux sorties et aux plaisirs. Vous aurez droit à d’excellents moments en compagnie d’amis. C’est en vous laissant aller au gré des circonstances, en vous montrant souple et tolérant que vous tirerez le plus de satisfactions des choses et des gens.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Cancer et Scorpion

Chiffres de chance : 3 9 1







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Vous oscillerez entre deux tendances opposées : d’un côté, une envie de vous évader et de connaître de nouvelles sensations fortes ; et de l’autre, une envie de stabiliser votre vie conjugale. Un choix ne sera pas facile à faire ! Célibataires, vous volerez au septième Ciel de la passion. Les astres vous permettront de goûter des joies amoureuses intenses. Les hommes auront la cote auprès des femmes jeunes et jolies, et les femmes se tailleront un franc succès !

Argent



Prenez vos dispositions pour gérer avec rigueur l’évolution de vos finances. Attention aux solutions apparemment faciles mais plus ou moins en marge de la légalité. Soyez très prudent dans vos relations avec le fisc car il ne vous fera jamais de cadeau.

Santé



Physiquement, vous serez en très bonne forme. Mais n’abusez pas de votre résistance et essayez de dormir davantage. Les influx astraux pourraient apporter à quelques-uns d’entre vous des préoccupations d’ordre esthétique.

Travail



Côté travail, vous serez très dynamique et accrocheur grâce aux bons influx astraux. Mais vos relations avec vos collègues seront tendues, et vous en serez plus affecté que vous ne voulez l’admettre.

Famille



La vie au foyer sera vécue avec beaucoup de calme et d’harmonie, car vous aurez la sagesse de laisser au-dehors vos différentes contrariétés et votre humeur maussade qu’elles ont provoquée.

Loisirs



Veillez à ce que les problèmes d’argent n’altèrent pas vos bons rapports actuels avec vos amis. Le cœur de l’homme est quelque chose d’étrange, surtout quand on le porte dans sa bourse, disait Karl Marx.