Horoscope du dimanche 8 janvier 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour

Des remous risquent d’agiter votre vie conjugale. Il faut dire que vous ne supporterez pas les contraintes, les habitudes. Pour vous, l’amour sera plus que jamais synonyme de magie et de merveilleux. Hélas, si vous vivez en couple depuis plusieurs années, vous aurez bien du mal à échapper à la routine.

Argent

Côté finances, vous ne pourrez pas vous permettre de faire preuve d’insouciance ou de négligence. Les factures impayées, les échéances fiscales oubliées, les transactions financières hasardeuses, tout cela pourrait bien vous entraîner beaucoup plus loin que vous ne l’imaginez. Un effort de rigueur dans la gestion de votre budget sera nécessaire.

Travail

Aujourd’hui, misez sur les rencontres imprévues et les contacts avec des personnes nouvelles. Avec l’appui du ciel, il ne serait pas étonnant que vous vous fassiez remarquer dans le travail par votre éloquence et votre sens de la répartie.

Famille

Cet aspect de votre ciel astral risque d’occasionner de petites tensions dans votre foyer. Pour les éviter, essayez de ne pas vous montrer trop exigeant avec votre entourage. Si vos enfants affichent des goûts que vous réprouvez ou si des membres de votre famille ont un style de vie différent du vôtre, acceptez-les ainsi, en faisant preuve d’une plus grande tolérance.

Loisirs

D’heureuses configurations planétaires vous pousseront à la gaieté et aux rencontres qui se feront dans la spontanéité. Mais veillez à ne pas accorder votre confiance à n’importe qui, sinon vous risquez d’être déçu, et alors vous serez tenté de vous recroqueviller sur vous-même.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Balance et Verseau

Chiffres de chance : 5 4 2







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour

En amour, vous ne serez pas d’humeur à faire des concessions. Si vous êtes marié, attention : à force de ne rien passer à votre conjoint ou partenaire, vous allez finir par le décourager complètement. Un peu de tendresse et de tolérance serait bienvenu. Si vous êtes solitaire, vous regarderez de haut ceux qui essaieront de vous faire du charme, ce qui n’est pas le meilleur moyen de trouver le bonheur à deux !

Argent

Gare à l’imprévoyance ! Surveillez de très près vos comptes et vérifiez que vous avez bien payé vos impôts et autres charges fiscales. Sans quoi, vous pourriez recevoir une grosse tuile sur la tête aujourd’hui, car l’astre Tau Thu ne vous fera pas de cadeau gratuit.

Travail

Votre avenir professionnel se présente plutôt bien. Les efforts patients que vous avez fournis au cours des derniers mois, malgré les obstacles, commenceront à porter leurs fruits. Vous serez en position de supériorité.

Famille

Si vous avez des enfants, vous vous sentirez plus proche d’eux que jamais. Vous réussirez à établir avec eux de bons liens de complicité. Ils se confieront à vous comme ils le feraient à leur meilleur ami.

Loisirs

Méfiez-vous des apparences. Avec ce climat astral, vous risquez de tomber dans tous les pièges qu’on vous tendra aujourd’hui. Alors, tâchez d’être sur vos gardes ; cela vous évitera de cruelles désillusions.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Lion et Vierge

Chiffres de chance : 8 2 1







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour

Vos amours auront la vedette, que vous soyez marié ou célibataire. La passion sera au rendez-vous. Mais Attention : si vous menez de front plusieurs aventures, vous ne saurez plus où donner de la tête et du cœur !

Argent

Aucune planète n’occupera votre secteur argent. Vous n’aurez donc aucune mauvaise surprise à redouter. De plus, vous devriez avoir l’occasion de profiter de quelques coups de chance. La journée semble également très favorable pour réorganiser vos placements.

Travail

Vous serez rempli d’optimisme et vous vous sentirez de taille à pulvériser tous les obstacles qui se dressent sur votre route. Comme « le succès fut toujours un enfant de l’audace » (Crébillon), en avant pour l’aventure et les exploits !

Famille

Vous souhaiterez sincèrement éviter problèmes et désaccords avec vos proches. Pourtant, votre attitude entraînera des malentendus. Soyez plus expansif, plus communicatif : vous n’êtes pas un livre ouvert.

Loisirs

Pleins feux sur la Maison VI (vie sociale) ! Vous serez donc très entouré, et vous vivrez dans une ambiance de fête. Que cela ne vous empêche pas de rester vigilant sur le plan professionnel.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Gémeaux et Cancer

Chiffres de chance : 3 2 7







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour

Même si votre vie affective a été assez neutre ces temps-ci, vous vous sentirez léger sans raison particulière ou définie. C’est que le ciel est en train de concocter une bonne surprise pour votre cœur.

Argent

Les transactions seront favorisées aujourd’hui. La chance prendra le visage du commerce, de la publicité, des relations publiques et de la communication. Misez sur des projets bien particuliers. Cherchez à accroître vos revenus en faisant appel à votre imagination et à votre entregent. Vos talents seront mis en valeur et vous vous découvrirez de nouvelles forces. Si nécessaire, prenez conseil auprès de personnes avisées.

Travail

Attention au ciel en aspect négatif ! Cette dysharmonie ne touchera pas directement votre vie quotidienne au travail, mais elle pourra affecter vos projets professionnels. Vous serez très certainement obligé de revoir certains de vos plans, dont la concrétisation demandera plus de temps que prévu.

Famille

Vous aurez des sujets de mécontentement à propos de l’un de vos enfants. Ne vous montrez pas trop inquisiteur à son égard. Cherchez plutôt à capter sa confiance. S’il se livre à vous, vous n’aurez aucune peine à lui prodiguer les conseils utiles dont il a besoin.

Loisirs

Tenez coûte que coûte vos engagements si vous les avez pris. Votre bonne réputation l’exige et, si c’est pénible, cela vous apprendra à ne pas donner votre parole à la légère. Souvenez-vous toujours qu’ « on connaît les hommes à la sueur et à la parole donnée » (proverbe arabe).

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Balance et Poissons

Chiffres de chance : 2 6 4







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour

Pas de grands bouleversements dans la vie affective des célibataires. Vous connaîtrez de bons moments, qui éclateront comme les gros orages d’été. Allez, n’en soyez pas désabusé ; pas de regrets inutiles ; vivez pleinement au jour le jour en attendant l’arrivée de quelque chose de plus solide.

Argent

De grâce, n’écoutez pas les conseils de votre entourage pour la gestion de vos finances. Au besoin, demandez l’avis d’experts et prenez votre propre décision. Ne vous laissez pas embarquer dans des aventures farfelues.

Travail

Ne négligez pas le côté relations publiques de votre vie professionnelle, car une bonne image de marque contribue grandement à la réussite.

Famille

Le ciel sèmera la zizanie. Il est donc possible que vos relations avec certains de vos proches passent par une phase délicate. Si c’est le cas, n’évitez pas la discussion tout en gardant votre sang-froid. Une bonne explication pourra permettre d’évacuer enfin de vieilles rancunes. Pour quelques natifs, c’est un problème concernant leur domicile qui retiendra leur attention.

Loisirs

Le ciel en cet aspect vous rendra un peu plus émotif, avec des penchants artistiques ou mystiques. Laissez-vous allez à vos tendances - elles seront sans danger - et prenez le temps de vivre. Pouvoir de prémonition.

Couleur porte-bonheur : Rouge

Affinités astrales : Scorpion et Verseau

Chiffres de chance : 3 5 2







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour

Aujourd’hui vous n’échapperez sans doute pas à des remises en question. Si votre partenaire réclame davantage d’attention ou de considération, écoutez-le : il n’est pas en ce moment d’humeur à faire des concessions ; et faute de réponse favorable de votre part, il pourrait bien s’éloigner de vous. Quant à vous, essayez de ne pas vous montrer trop exigeant : ce ne sera vraiment pas le moment !

Argent

Le ciel vous incitera à faire des dépenses déraisonnables et parfois inutiles, alors que l’état de vos finances ne permettra que des achats indispensables. Sachez résister à vos envies déraisonnables en vous disant : « C’est pour le superflu que l’on sue » (Sénèque).

Travail

Au travail, la chance vous accompagnera à nouveau. Mais cette fois, vous aurez tout intérêt à user de persuasion plutôt que de force. Dans votre entreprise, on attendra que vous teniez le rôle de conciliateur.

Famille

Accordez la priorité à votre vie privée. Profitez des influences favorables actuelles pour vous rapprocher de vos parents et de vos enfants, surtout si vous êtes en vacances : quelques jours passés tous ensemble vous enchanteront.

Loisirs

Vous aimez vos amis et entendez maintenir de bonnes relations avec eux. Mais cette fois vous risquez de vous heurter sérieusement à l’un d’eux. Cherchez à vider l’abcès avant qu’il n’ulcère vos rapports.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Taureau et Gémeaux

Chiffres de chance : 2 1 4







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour

L’horizon sera quelque peu bouché, les dissonances astrales laissant présager des conflits de personnalité. Si vous êtes déjà lié, peut-être votre partenaire vous fera-t-il trop ressentir son autorité ou sa possessivité, et vous vous rebellerez à satiété. Si vous êtes encore sans attaches, vous ne serez guère pressé de vous laisser capturer : vous repousserez les cœurs trop accrochés.

Argent

Votre équilibre financier ne devrait en principe poser aucun problème en ce moment, puisqu’aucune planète de poids ne stationne dans votre secteur argent. Attention, cependant : vous risquez de tout faire pour saboter cette belle stabilité ! Vous serez donc saisi par une véritable fièvre de dépenses, qu’il faudra absolument contrôler, sous peine de courir à la catastrophe.

Travail

Avec la bénédiction des astres, vos projets professionnels auront de grandes chances d’aboutir dans les meilleures conditions. Mais il importera d’agir avec discernement. Méfiez-vous d’un comportement trop anarchique : sachez mesurer et coordonner vos efforts ; sporadiques, ils vous empêcheraient d’effectuer une progression harmonieuse en entraînant de nombreuses possibilités d’échec.

Famille

L’environnement planétaire perturbera l’entente entre les générations. Certains natifs ne manqueront pas ce jour de connaître des problèmes en rapport avec les parents. Les jeunes adultes se verront reprocher l’insouciance par leurs parents. Quant aux jeunes enfants, ils auraient l’impression d’être exagérément couvés et seraient tentés de se rebeller.

Loisirs

Vous devrez veillez à l’équilibre de votre union ou de votre association. La patience et la diplomatie seront de rigueur. Ne cherchez en aucun cas à forcer le cours des choses.

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Lion et Vierge

Chiffres de chance : 1 4 2







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour

Un examen de conscience va vous permettre de faire progresser votre couple, de stimuler vos rapports sans les détruire. Vous allez pouvoir définir chacun votre place.

Argent

Faites confiance à votre bonne étoile dans le domaine de l’argent : il pourrait y avoir des rentrées imprévues aujourd’hui. Mais n’allez pas dépenser vos deniers avant même de les avoir engrangés.

Travail

Dans le domaine professionnel, libérez-vous dès le début de la journée de certaines contraintes ennuyeuses. Vous aurez ensuite les coudées franches et, avec l’aide des astres, croyez bien que cela ne passera pas inaperçu !

Famille

Votre vie familiale pourrait bien vous réserver quelques surprises pas très agréables. Soyez doublement sur vos gardes si vous êtes né du premier décan. Les membres de votre famille risquent de se liguer contre vous et de vous attaquer systématiquement.

Loisirs

Sachez tenir votre langue malgré l’incitation du ciel à vous épancher. Pas de confidences intimes aux amis et relations, car très vite elles deviendraient le secret de polichinelle et vous vous en mordriez le doigt. « Dis ton secret à ton ami, et il te tiendra le pied sur la gorge » (proverbe espagnol).

Couleur porte-bonheur : Noir

Affinités astrales : Balance et Scorpion

Chiffres de chance : 3 4 1







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour

Durant cette journée, les couples déjà formés auront toutes les chances de jouir de la quiétude. Faites avec votre conjoint des projets de longue haleine. Quant aux célibataires, il leur sera difficile de découvrir l’âme sœur, malgré leurs efforts de recherche. Méfiez-vous de vos emballements amoureux qui pourraient vous pousser à des dépenses excessives.

Argent

Le Ciel sera assez ambigu. D’un côté, il promet non pas une petite augmentation de salaire, mais un essor notable de vos revenus. Mais de l’autre, il risque de vous souffler une attitude qui saboterait vos chances, soit en vous poussant à dépenser plus que de raison, soit en vous soufflant des revendications excessives qui se retourneront contre vous.

Travail

Le ciel va à la fois réveiller votre ambition et souffler un comportement assez maladroit. Attention, donc. Si vous voulez que vos efforts soient couronnés de succès, vous aurez intérêt à rester discret. Inutile de crier vos ambitions sur tous les toits. Attention, également, à ne pas vous lancer dans des revendications hâtives qui agaceraient vos supérieurs.

Famille

Quelques disputes entre conjoints pourront faire leur apparition aujourd’hui. Aussi, soyez particulièrement vigilant dans vos rapports et ne vous emportez pas pour des peccadilles.

Loisirs

Cette journée qui s’annonçait monotone sera en fait très gaie, car, sous l’influence du ciel en aspect harmonique, vous laisserez éclater votre optimisme et votre bonheur. Tous ceux qui viendront en contact avec vous ne résisteront pas à votre entrain. Vous nouerez aussi des liens d’amitié qui résisteront à l’épreuve du temps.

Couleur porte-bonheur : Rose

Affinités astrales : Bélier et Taureau

Chiffres de chance : 6 1 2







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour

Les secteurs de votre thème natal liés à la vie amoureuse n’hébergent aucun astre. Seul un influx astral, pourra avoir un certain impact en vous soufflant des pulsions quelque peu désordonnées. Plus favorable en fin de journée, cet influx vous aidera à retrouver une libido plus cohérente. Mais ne comptez pas sur elle pour vous offrir le grand amour.

Argent

Attention aux arnaques ! Vous aurez probablement besoin d’un dépanneur à domicile. Exigez toujours un devis avant l’exécution des travaux. Faites appel au besoin à deux ou trois entreprises différentes et comparez les prix.

Travail

Tout ce qui exige de la minutie sera bien protégé. Travaillez donc avec plus de méthode, et les résultats se feront bientôt sentir. Un accroissement rapide de votre compétence est prévisible. Mettez du cœur à l’ouvrage

Famille

Ambiance mitigée au foyer. Si le ciel vous accorde quelques jolis moments de tendresse et de complicité avec vos parents ou vos enfants, d’un autre il va se charger de ternir ce tableau familial. Attendez-vous à ce que vos relations avec vos proches passent par une phase délicate. À vous de savoir affronter la réalité.

Loisirs

Vous ressentirez un vif besoin de rencontrer du monde, de vous voir entouré, écouté. Ne recherchez pas la popularité à n’importe quel prix. Faites attention : une simple maladresse peut vous causer un grand tort.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Cancer et Verseau

Chiffres de chance : 2 4 3







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour

Il arrivera que des questions matérielles s’insinuent dans votre vie sentimentale. Méfiez-vous-en, car vous pourriez gâcher la bonne entente si vous ne dressez pas un mur infranchissable entre les questions de cœur et celles d’argent.

Argent

Vu l’aspect de votre ciel astral, vous devriez pouvoir gérer votre budget sans histoire. À l’abri des coups durs, vous ne pourrez pas non plus compter sur la chance pour mettre du beurre dans les épinards !

Travail

On ne pourra certes pas vous reprocher de manquer d’esprit d’initiative. Vous prendrez d’excellentes décisions, et vous mènerez habilement votre barque. Vous parviendrez même à réaliser un projet ambitieux.

Famille

Si vos enfants ne se conduisent pas comme vous le souhaiteriez, ne dites rien pour l’instant car vos reproches seraient très mal pris. Essayez plutôt le dialogue calme et franc.

Loisirs

Rayonnant, chaleureux, vous créerez autour de vous un formidable climat de gaieté et d’optimisme. Tous ceux que vous entraînerez dans votre sillage se sentiront dynamisés sinon galvanisés.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Gémeaux et Poissons

Chiffres de chance : 8 9 7







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour

Il y aura du remue-ménage dans votre vie amoureuse. La passion pourrait bien faire irruption dans votre existence et tout bousculer sur son passage. Vous serez prêt à suivre votre nouvel amour jusqu’au bout du monde, ou encore à divorcer sur-le-champ si votre couple bat de l’aile. Prudence, prudence ! Prenez au moins le temps de la réflexion, ou vous risquez de regrettez amèrement d’avoir agi sur un coup de tête.

Argent

Vous allez probablement dépenser sans compter et pas toujours à bon escient. Ne soyez pas aussi large : on va finir par abuser de votre gentillesse. Sachez que l’estime et l’amitié ne s’achètent pas. Comptez plutôt sur vos compétences et vos qualités de cœur.

Travail

Malgré vos succès éclatants, ne vous laissez pas griser par la réussite. Gardez la tête froide ou, sans vous en rendre vraiment compte, vous imposerez votre volonté et deviendrez tristement tyrannique.

Famille

Vous aurez tendance à vous renfermer sur vous-même. Un vrai mur ! Pas facile de communiquer avec vous dans ces conditions. Vos proches risquent d’en souffrir. Tâchez de sortir de votre tour.

Loisirs

Attention à une désinvolture démesurée et à un excès de confiance en vous-même que vous insufflera certainement le ciel. Sachez que ces attitudes, même si elles ne vous causent pas de tort palpable, néanmoins ne vous porteront pas chance.