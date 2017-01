Horoscope du jeudi 12 janvier 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



Vous aurez besoin de fidélité et de sécurité sur le plan conjugal. Car, un influx astral en harmonieuse configuration va développer votre sensualité. Les couples vivront donc un regain de passion amoureuse. Célibataires, le Ciel vous insufflera l’art de soigner votre image et d’affûter vos armes de séduction. Quelles que soient les circonstances, vous parviendrez à vous montrer sous votre meilleur jour et à attirer la sympathie.

Argent



Ne soyez pas en retard dans vos paiements, sinon gare au papier bleu. Surveillez attentivement votre budget. Ne comptez que sur votre salaire. Ne rêvez pas : la chance ne sera pas dans votre camp pour combler les trous ; ne jouez pas gros aux jeux de hasard cette fois-ci.

Santé



Aucune planète défavorable n’occupant votre secteur de santé, vous disposerez d’une bonne résistance physique de base et n’aurez, en principe, pas à vous soucier de cela. Profitez de tous les plaisirs que la vie vous offre, vous en avez les moyens physiques et psychiques en ce moment !

Travail



Influx positifs très puissants à prévoir dans le travail. Vos idées seront d’une rare clarté, votre énergie fera passer n’importe quelle initiative de votre part. Encouragements et appuis ne vous seront jamais marchandés.

Famille



Vous serez tenté de tout refaire à neuf dans votre maison ou votre logement. L’idée n’est pas mauvaise car un meilleur environnement quotidien est susceptible d’améliorer l’humeur et le comportement. Tenez cependant compte que, dans certains cas, le mieux peut être l’ennemi du bien, surtout si ce mieux s’acquiert au prix de nouveaux soucis ou ouvre la voie à de nouveaux besoins.

Loisirs



Gare aux désillusions dans le domaine amical ! Ne comptez pas trop sur l’appui de vos amis cette fois ; vous risquez d’être très déçu par leur attitude. Si vous souhaitez obtenir une introduction auprès d’une personnalité influente, inutile de faire appel à l’un d’eux.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Bélier et Taureau

Chiffres de chance : 2 9 7







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Natifs mariés, vous serez comblés : le Ciel promet aux couples des moments de grande complicité et de sensualité. Résultat : un climat sensuel très intense qui décuplera l’ardeur et la vigueur des célibataires. Le feu de vos désirs vous brûlera, tandis que votre excellente forme physique vous permettra de bien résister en traversant sans dommage les dernières murailles ardentes qui vous séparent de l’extase.

Argent



Pour ceux qui désirent investir dans la pierre, la journée sera propice. Bons placements également dans la restauration, la coiffure, et tout commerce en relation avec la diététique, les produits naturels. Les astrologues et voyants, eux aussi, seront favorisés.

Santé



Les astres vaudront à la plupart d’entre vous un bon tonus et une solide résistance aux infections. Mais attention, Un influx astral pourra vous faire subir des moments de tension ou de fatigue. Si vous êtes victime d’une baisse de forme, ne prenez pas de risques ; évitez de fréquenter les malades et renforcez vos défenses immunitaires en absorbant des vitamines.

Travail



Vous serez tenté d’entreprendre plusieurs projets à la fois. Votre ambition démesurée et déraisonnable ne ferait que vous surmener et abuser vos forces. Faites appel à tout votre sens pratique et analytique pour faire un choix judicieux dans vos activités. Sachez aussi rester modéré dans votre recherche de l’indépendance.

Famille



L’aspect de votre Ciel astral vous poussera à renforcer le pouvoir que vous exercez sur vos proches. Avec vos enfants, toutefois, évitez de vous montrer trop possessif ; favorisez plutôt les rapports de complicité avec eux.

Loisirs



Cette ambiance astrale à nette supériorité uranienne sera particulièrement favorable à la vie sociale et relationnelle. Bien des natifs seront enclins à fournir des efforts louables pour trouver des amitiés nouvelles et pour aller à la rencontre de gens puissants et haut placés, qui pourraient leur valoir des chances dans divers domaines.

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Balance et Poissons

Chiffres de chance : 7 3 6







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



Pour nombre de célibataires, une amitié se transformera en. Ensuite ? Place à l’histoire sérieuse qui viendra répondre à votre besoin de stabilisation. De son côté, un influx astral va doper votre libido, mais sans excès. Un danger vous guette côté vie de couple ! Vous serez enclin à vous endormir dans un petit confort conjugal tranquille, en oubliant que le train-train quotidien et les habitudes sont les pires ennemis de l’amour. Et même si vous n’êtes uni à votre conjoint que depuis assez peu de temps, vous aurez tout du vieux couple !

Argent



Votre situation financière se présentera sous les meilleurs auspices. Vous réussirez à maîtriser votre frénésie de dépenses tout en gérant efficacement vos ressources matérielles. Vous pourrez effectuer les transactions les plus profitables en ce moment.

Santé



On vous verra toujours prêt à bouger, même si vos nuits sont parfois courtes. Quant au Ciel, il veillera sur votre moral comme sur votre résistance physique.

Travail



Dans votre métier, vous saurez vous montrer entreprenant, dynamique, et vous saisirez au vol les occasions qui passeront à votre portée. Cependant, votre succès pourrait faire des jaloux dans votre entourage professionnel, et vous devrez vous garder de vos amis aussi bien que de vos ennemis.

Famille



Autant vous prévenir : avec trois planètes dans le secteur foyer, les complications familiales ne vont pas manquer. Heureusement, l’impact d’un influx astral dans ce même secteur devrait vous permettre de rétablir chez vous des relations plus harmonieuses.

Loisirs



Vous allez trier vos amis sur le volet. Et gare à ceux qui ne réussiront pas l’examen de passage ! Ils seront définitivement rejetés. Et vous vous accommoderez parfaitement de cette situation.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Lion et Verseau

Chiffres de chance : 7 4 1







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Cette journée devrait être intéressante à vivre en couple, l’accent étant mis sur le goût de l’intimité, de la complicité et sur la satisfaction d’une sensualité de bon aloi. Évitez cependant de vous laisser aller à des critiques aussi vaines que dangereuses. Célibataire, une affaire de cœur se développera. Mais ne cédez pas à des caprices ou à des volte-face qui ne feraient qu’apporter du désordre ou des malentendus. Avancez plutôt vos projets communs dans l’harmonie et le bon accord.

Argent



Ne gaspillez pas votre argent dans des dépenses superflues, inutiles. Si vous suivez cette ligne de conduite, vous ne risquez pas de vous retrouver dans une situation matérielle critique. « L’argent est comme le temps : n’en perdez pas, vous en aurez toujours assez » (Gaston de Lévis).

Santé



Un influx astral traversera votre Ciel aujourd’hui, vous apportant vitalité et tonus. Vous ne devriez donc pas avoir de gros problèmes de santé. Vous présenterez une excellente résistance physique, et les défenses de votre organisme fonctionneront efficacement. Les natifs malades se rétabliront rapidement.

Travail



Vous rêvez depuis longtemps d’un avancement. Vos supérieurs savent que vous le méritez parfaitement. Mais il vous faudra attendre encore quelque temps avant d’entreprendre des démarches actives à cause de l’influence inhibitrice des astres. Sachez que le temps travaille pour vous en ce moment. « A qui sait attendre, le temps ouvre les portes » (proverbe chinois).

Famille



Cet environnement astral pourra se traduire par des problèmes concernant soit votre foyer, soit vos enfants, soit vos relations avec vos parents. Inutile d’imaginer le pire : il s’agira de mésentente sans gravité. Mais en revanche, n’attendez pas pour réagir, quelle que soit la situation ; mieux vaudra ne pas laisser les histoires s’envenimer.

Loisirs



Psychologiquement, le Ciel vous orientera vers moins de matérialisme et vers plus d’idéalisme. De la sorte, vous serez nettement plus attentif à ce qui se passe autour de vous, aux grands courants qui agitent la société d’aujourd’hui. Délaissant pour un temps l’immédiat ou l’utilitaire, vous vous pencherez plus volontiers sur les grands problèmes de l’humanité et éprouverez peut-être l’envie d’apporter votre contribution à leur solution.

Couleur porte-bonheur : Rouge

Affinités astrales : Scorpion et Sagittaire

Chiffres de chance : 2 8 5







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



Absence de planète dans le secteur couple. Donc, décisions matérielles, loisirs à organiser... Vous ferez les bons choix. Votre conjoint s’y pliera plus ou moins de bonne grâce ! Vous êtes seul depuis longtemps et vous attendez l’amour qui ne vient pas ? Eh bien, le Ciel devrait changer la donne. Il vous projettera sous les feux de l’amour : coup de foudre pour les uns, retrouvailles pour les autres. Une grande passion s’annonce, et elle devrait durer.

Argent



Gardez votre compte en banque sous haute surveillance, histoire de ne pas avoir de trop mauvaises surprises. Vous serez en effet tenté de dépenser à tort et à travers et de vivre nettement au-dessus de vos moyens.

Santé



Ni la bonne humeur ni le tonus ne vous feront défaut. Si ce n’est déjà fait, vous mettre au sport serait une bonne idée. Pour tenir sur la distance, ne vous infligez pas un rythme trop intensif. Allez-y progressivement.

Travail



Professionnellement, vous travaillerez avec enthousiasme et application, ce qui vous permettra d’achever à grande vitesse tout ce qui peinait ou était en souffrance. Mais n’allez pas trop vite tout de même en surestimant vos possibilités ; n’agissez pas non plus comme le lièvre de la fable, c’est-à-dire en vous y prenant à la dernière minute. Bons rapports avec vos collègues et collaborateurs.

Famille



Cette fois, ce ne sont plus vos relations avec vos parents qui seront touchées, mais plutôt avec vos enfants. Ne vous inquiétez pas, le Ciel ne provoquera aucun incident grave. Simplement, il pourra vous rendre trop exigeant ou souffler à vos enfants des comportements excessifs.

Loisirs



Journée favorable à une vie sociale importante et productive, à condition d’éviter les intrigues personnelles et les commérages. Il sera prudent de ne pas signer certains papiers à la hâte : la nuit portera conseil, et vous serez peut-être amené à préférer changer d’avis.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Capricorne et Poissons

Chiffres de chance : 7 4 8







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



Cette fois, côté du de couple, la réalité pourrait très bien être plus belle que la fiction, à condition toutefois de voir le meilleur aspect des choses. Vous pourrez augmenter votre bonheur en prodiguant à votre conjoint ou partenaire des attentions et un petit cadeau. Les astres voudront ce jour que les voyages favorisent les rencontres sentimentales des célibataires. Il est possible que vous connaissiez enfin la personne qui vous convienne, tant sur le plan physique que sur celui de l’intellect.

Argent



Les astres prescriront aujourd’hui le succès aux affaires d’argent. En particulier, les activités comportant l’achat ou la vente ou se rapportant à une promotion seront favorisées. Attaquez-vous à des projets à longue échéance qui attendent une conclusion. Concentrez aussi votre attention sur toute affaire qui commence à s’agiter et qui mérite que vous vous en occupiez. Ne négligez pas les bons conseils que vous pourrez trouver.

Santé



Tout ira bien côté santé si vous prenez quelques précautions élémentaires et si vous évitez de trop manger. Donnez votre préférence aux fruits frais et aux légumes verts plutôt qu’aux plats lourds que vous affectionnez.

Travail



Pas question d’être diplomate, vous n’en aurez pas le temps ! Vous serez pressé de réussir ce que vous avez entrepris et d’atteindre le sommet de la hiérarchie professionnelle. Bref, vous irez droit au but.

Famille



Bonne ambiance en famille. Vos proches vont passer par une phase de stabilité, et vos relations avec eux vous procureront un sentiment de sécurité. Si vous avez des enfants, vous pouvez vous attendre à voir vos enfants traverser une période de joie de vivre et de succès.

Loisirs



Un petit voyage, une croisière ou un séjour au bord de l’eau seraient tout indiqués pour vous changer les idées aujourd’hui. De nouvelles connaissances, hors de votre cercle habituel, auraient le même effet. Rendez-vous disponible aux invitations, aux sorties, au développement de votre goût pour la beauté et la culture.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Bélier et Balance

Chiffres de chance : 3 2 4







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Votre vie conjugale va bénéficier d’un beau coup de pouce. La bonne influence de du Ciel jouera, bien sûr, vous offrant un climat de sensualité et de complicité. Vous n’aurez vraiment aucune raison de vous plaindre. Célibataire, la prudence sera nécessaire. Ne succombez pas aux charmes des belles paroles. Vous risquez d’être abusé car en ce moment vous serez influençable. Réfléchissez bien ou prenez vos distances, ne vous engagez pas trop vite, sinon vous pourriez aboutir à une impasse totale.

Argent



Subissant les influx planétaires euphorisants dans leur ensemble, vous songerez plutôt au meilleur moyen de dépenser agréablement votre argent. Et si vous êtes à sec, vous trouverez des arguments très convaincants pour persuader vos proches de vous dépanner. Soyez à l’affût des bonnes affaires. Mais évitez absolument les opérations boursières risquées au cours de cette journée.

Santé



Les astres vous inculqueront leur énergie. Difficile de rêver mieux ! Il vous restera à prendre soin de ce précieux capital, en respectant un bon équilibre de vie et en vous ressourçant surtout au contact de la nature. Si des blocages liés à votre passé vous freinent dans votre progression ou vous énervent, le Ciel devrait vous soutenir.

Travail



Un retard va probablement toucher l’un de vos projets professionnels les plus chers. Mais vous aurez la possibilité de le combler au cours des prochaines journées. Prenez patience et surtout évitez de vous disperser. Si vous croyez fermement en vos capacités, vous remporterez finalement la victoire.

Famille



La gaieté régnera dans votre foyer. Vous mettrez votre optimisme et votre enthousiasme au service de votre entourage familial. Vous saurez respecter la liberté de chacun.

Loisirs



Ne vous repliez pas sur votre propre travail en fermant les yeux sur ce qui se passe autour de vous. Gardez le contact avec le monde extérieur. Il est essentiel que vous restiez au courant de tout.

Couleur porte-bonheur : Rouge

Affinités astrales : Vierge et Poissons

Chiffres de chance : 5 4 1







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Vos relations conjugales vont devenir plus claires, et vous comprendrez mieux les sentiments et les intentions de votre conjoint ou partenaire. Cela vous aidera à accepter ses décisions, même si elles sont inattendues ou vous semblent peu judicieuses. Les célibataires seront d’humeur charmante. Ils cumuleront les bonnes fortunes : sans faire aucun effort particulier, ils attireront de nombreuses sympathies. Leurs conquêtes ne se compteront plus, mais elles seront pour la plupart sans lendemain.

Argent



Observez la plus grande prudence en ce qui concerne les associations financières, et veillez à bien vérifier les clauses de vos accords avant de vous engager. Pas de dépenses superflues, s’il vous plaît !

Santé



C’est décidé, vous serez prêt à adopter une meilleure hygiène de vie. Excellente idée, mais inutile pour autant de tomber dans l’excès en vous privant de tout ou en vous imposant un entraînement physique à outrance. Prenez soin de vous, ce sera suffisant.

Travail



Vous vous sentirez mal à l’aise dans votre profession. Il vous arrivera l’idée de remettre en cause le contenu de votre métier et le rôle social que vous êtes appelé à jouer. Vous aurez l’impression de faire un travail qui ne vous convient pas vraiment, qui est étranger à vos aspirations profondes. Et alors vous serez tenté de vous orienter vers une activité différente.

Famille



Vous serez plus décidé à prendre les choses en main et notamment à tenir fermement les rênes du foyer. A la faveur du bel aspect de votre Ciel astral, vous prendrez d’excellentes décisions concernant votre vie familiale.

Loisirs



Les influx astraux mettront sur votre chemin un sage. Ne manquez pas de profiter de sa bonne philosophie de vie. La rencontre pourrait vous ouvrir les portes sur un bonheur simple mais vrai.

Couleur porte-bonheur : Rose

Affinités astrales : Cancer et Verseau

Chiffres de chance : 2 4 1







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Si, dernièrement, vous avez réussi à éviter la séparation, vous pourrez désormais reconstruire une relation harmonieuse avec votre conjoint ou partenaire. Ce mouvement céleste sera également favorable aux solitaires. Moins exigeants, ils auront, en outre, davantage d’occasions de croiser la personne qui éveillera leur désir.

Argent



Les aspects négatifs des astres accentueront votre tendance à jeter l’argent par les fenêtres. Résistez à vos envies d’achat ou de jouer gros. Ne contractez des dettes sous aucun prétexte.

Santé



Grâce au duo hypertonique de deux astres, qui influencera votre secteur santé, vous devriez être plein d’énergie et de joie de vivre. Les choses peuvent légèrement se gâter pour quelques-uns d’entre vous à cause d’un influx astral. Il y aurait alors de petits soucis de digestion ou de peau, qui pourraient avoir une origine allergique.

Travail



Un surplus de travail vous tombera dessus, à un moment où vous vous en seriez bien passé. Ne faites pas grise mine, ni ne bâclez votre tâche. N’oubliez pas que c’est au combat que l’on juge le soldat !

Famille



Le Ciel en cet aspect vous incitera à établir une bonne complicité avec vos petits chéris. Curieux d’esprit, ouverts au dialogue, vos enfants, quel que soit leur âge, seront alors de merveilleux compagnons. D’autre part, il est possible que vos relations avec vos frères et sœurs soient un peu plus délicates que d’habitude.

Loisirs



« Avoir beaucoup d’amis, c’est n’avoir point d’amis » (Aristote). Vous vous êtes rendu bien compte de cela. Cette fois vous allez trier vos relations, pour n’en plus retenir que les plus sûres.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Taureau et Capricorne

Chiffres de chance : 6 9 5







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Vous avez de la chance : votre vie amoureuse continuera à bénéficier de très solides protections astrales. Si vous êtes solitaire, la journée semble particulièrement favorable à une rencontre importante. Si vous êtes déjà lié, le bonheur sera au rendez-vous, dans un climat très tendre et excessivement sensuel.

Argent



Le Ciel mal aspecté pourrait bien vous causer quelques problèmes épineux sur le plan financier, et vous aurez raison de regarder où vous mettez les pieds. Des affaires délicates secoueront votre tempérament économe de bon gestionnaire, pour qui un sou est un sou et doit en rapporter un autre assez vite. Ce sera un exploit si vous y arrivez.

Santé



Cette journée vous vaudra un bon équilibre de base. Profitez aussi de l’influence astrale pour entamer un nouveau régime alimentaire ou des soins de fond qui vous aideront à tenir le coup dans les mois à venir.

Travail



Cette journée peut vous permettre de franchir un cap dans votre vie professionnelle. Vous serez créatif sans être farfelu, en gardant les deux pieds sur terre. Vous serez très apprécié par vos supérieurs. Imbu d’optimisme, vous n’aurez pas peur de viser très haut. Bref, vous réunirez toutes les conditions nécessaires pour passer à la vitesse supérieure.

Famille



Le Ciel vous accordera une vie familiale de rêve, en vous insufflant optimisme, insouciance et euphorie. Vous goûterez pleinement aux joies du foyer et passerez d’agréables moments avec la jeunesse.

Loisirs



Votre besoin de stabilité dans le domaine amical sera très fort, et vous ne ménagerez pas vos efforts pour consolider les liens qui vous unissent à vos amis. Vous avez bien raison, car vous serez largement payé de retour.

Couleur porte-bonheur : Bleu

Affinités astrales : Scorpion et Sagittaire

Chiffres de chance : 8 9 1







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Vous aurez envie de prouver à celui qui vous aime que vous êtes parfaitement capable d’assumer de lourdes responsabilités et de réagir en adulte. La journée vous en fournira la possibilité. Saisissez cette l’occasion pour le convaincre définitivement.

Argent



Evitez de vous lancer dans des spéculations douteuses : les astres refuseront de vous accorder une chance du tonnerre aujourd’hui, et vous risquez de perdre votre mise. Soyez plus réfléchi et moins impatient ; préparez vos projets en profondeur, et ne vous laissez pas influencer par tous les avis divergents que l’on pourra vous donner.

Santé



Vous bénéficierez, d’un dynamisme sans excès et d’une énergie vitale contenue. Ils vous assureront d’une santé stable et d’une maturation tranquille, tant sur le plan physique que sur le plan psychique.

Travail



Priorité absolue à vos ambitions professionnelles ! Vous serez très motivé pour réussir, et réussir vite. Si vous travaillez en équipe, vous risquez d’avoir des heurts avec vos collègues qui n’apprécieront pas votre individualisme. Calmez-vous un peu !

Famille



L’ambiance chez vous s’annonce assez détendue. Le Ciel devrait favoriser les rapprochements familiaux. Vous pourriez trouver un prétexte quelconque pour inviter des membres de votre famille que vous ne voyez pas souvent.

Loisirs



Votre vie relationnelle aura la vedette. Un ami dont vous n’avez pas eu de nouvelles depuis belle lurette débarquera chez vous ou à votre lieu de travail et vous donnera une bouffée d’air revigorant. Des échanges d’idées avec d’autres amis ou relations s’avéreront stimulants et fructueux.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Gémeaux et Poissons

Chiffres de chance : 6 3 4







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Conscient du temps qui passe inexorablement, vous voudrez profiter pleinement de tous les plaisirs qui passent à votre portée. A votre conjoint ou partenaire de vous comprendre et de faire preuve d’indulgence ! Mais l’autre aura beaucoup de mal à se ranger à votre point de vue. Résultat : vos relations de couple risquent d’être conflictuelles ! Célibataire, vous serez très sollicité, et votre vie sociale sera plus brillante que jamais. A vous les conquêtes flatteuses et les rencontres prometteuses. Le mariage et la fidélité, ce sera pour plus tard !

Argent



Avec les astres influençant le secteur argent, ce sont deux poids lourds du Ciel qui joueront sur l’équilibre de vos finances. Des coups de chance seront au programme, mais aussi des revers de fortune pour les plus imprudents. Ces planètes étant capables du meilleur comme du pire, on ne saurait trop vous conseiller de ne pas vous lancer dans des achats inconsidérés ou des placements hasardeux.

Santé



Le Ciel vous incitera à faire un retour aux sources ou en vous-même. Il vous aidera à prendre conscience de beaucoup de choses nouvelles et importantes pour vous. Tout cela vous permettra de renouveler les bases profondes de votre équilibre tant physique que mental.

Travail



Cet environnement astral promet des changements et des contretemps dans votre travail. Il faudra vous faire violence pour vous adapter et, parfois aussi, vous lancer dans l’inconnu, une chose que vous n’aimez pas particulièrement.

Famille



Le Ciel va pousser vos enfants à s’affirmer, quitte à se rebeller contre votre autorité. Mais si vous comprenez qu’ils ont vraiment besoin de la plus grande autonomie qu’ils réclament, et si vous la leur accordez avec confiance, ils vous étonneront par leur maturité et leur sens des responsabilités.

Loisirs



Une belle journée pour intensifier le contact avec les autres. Les conversations vous stimuleront. Tout ce que vous entendrez ou lirez vous sera très profitable. Ramassez de nouvelles idées au passage ; notez-les soigneusement afin de les étudier plus tard dans le calme et en tirer profit.