Horoscope du jeudi 15 juin 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



Un climat de remise en question de votre vie amoureuse s’installera. Vous serez placé devant des choix parfois difficiles, et contraint de regarder la réalité en face. Dans ce contexte astral assez pesant, certains d’entre vous pourraient rencontrer une personne liée à l’étranger, mais il n’est pas certain que cette relation vous apporte l’épanouissement escompté. Même s’il vous en coûte, sachez-vous montrer assez réaliste pour ne pas vous investir dans une liaison sans avenir.

Argent



La prudence s’imposera dans la gestion de vos finances. Prévoyez un budget très serré. Ne jetez pas l’argent par les fenêtres, autrement vous vous retrouveriez rapidement face à des problèmes angoissants !

Santé



Ne tirez pas trop sur vos réserves énergétiques. Même si vous avez beaucoup à faire, essayez de trouver le temps de dormir sept ou huit heures par nuit, sans quoi vous sombrerez dans le stress et la nervosité. Ce qui, du coup, vous rendrait trop agressif dans vos relations avec les autres.

Travail



De bonnes perspectives professionnelles. Vous aurez la ferme volonté de réussir. Mais attention, un astre pourrait vous souffler des ambitions déraisonnables. Essayez de bien mesurer ce à quoi vous pouvez prétendre. Ceux d’entre vous qui visent trop haut iront en effet au-devant d’une déception qui peut leur faire perdre du temps. Au contraire, si vous parvenez à cibler correctement vos projets, le succès sera à portée de main.

Famille



Vos relations avec vos proches pourront par moments être un peu tendues, surtout si vous vous montrez trop exigeant. Evitez de demander des résultats brillants à vos enfants. Il vaudrait mieux dialoguer avec eux.

Loisirs



Vous aurez l’occasion, aujourd’hui, d’approfondir vos relations avec les personnes que vous fréquentez habituellement, de vous lancer dans une aventure exaltante, ou encore d’entreprendre un projet dont la réalisation devrait avoir d’heureuses conséquences sur votre situation sociale.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Balance et Lion

Chiffres de chance : 4 8 3







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Le Ciel vous promet une journée pleine de complicité si vous vivez en couple. Pensez à organiser un maximum d’activités en commun, ce sera le meilleur moyen de consolider votre entente. Si vous êtes solitaire, cela pourra être favorable à une rencontre décisive.

Argent



Vous aurez l’opportunité de mieux gérer votre budget. Faites vos comptes et essayez de détecter les secteurs dans lesquels vous avez du mal à contrôler vos dépenses ; vous pourrez ainsi éviter les fuites. Pour quelques-uns d’entre vous, l’impact astrale pourra se traduire par une baisse momentanée de leurs revenus, mais cela ne durera pas.

Santé



La protection toute puissante d’un Ciel en aspect harmonique vous vaudra une excellente résistance physique. Vous serez également en grande forme psychique. Si vous souffrez d’une maladie chronique, cette journée devrait vous permettre de déceler une amélioration.

Travail



Avec cet aspect de votre Ciel astral, ce sera à nouveau le signe d’une étape à franchir dans votre profession. Elle sera relativement douce cette fois-ci. Pourtant, il vous faudra vous impliquer affectivement dans vos relations de travail, ce que vous n’avez pas envie de faire. Ce sera le seul moyen de montrer votre motivation afin de progresser dans la hiérarchie.

Famille



Cet aspect des Cieux vous donnera une humeur casanière et vous fera amateur de joies domestiques. Il sera fort difficile de vous faire sortir de votre cocon douillet et de vos pantoufles. Vos amis auront toutes les peines du monde à vous inviter à leur soirée. Et vous aurez l’art de créer, chez vous, une ambiance chaleureuse.

Loisirs



Votre entêtement pourrait vous valoir quelques déboires. N’hésitez pas à reconnaître vos erreurs, et vous rattraperez aisément la situation. Soyez impartial et honnête, vous y gagnerez tôt ou tard.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Vierge et Gémeaux

Chiffres de chance : 2 6 1







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



a détente sera à l’ordre du jour. Après avoir connu récemment des moments un peu difficiles, vous serez maintenant en mesure de renforcer les liens qui vous unissent à votre conjoint ou partenaire. Cependant, gardez les pieds sur terre, et ne vous mettez pas à trop idéaliser l’être aimé. Célibataire, vous serez plus sociable que d’habitude, et vous aurez l’occasion de faire des rencontres prometteuses. D’importantes transformations pourraient alors se produire dans votre vie amoureuse.

Argent



Soyez très vigilant en ce qui concerne vos finances. Vous ne risquez rien de grave si vous restez attentif et si vous contrôlez soigneusement vos dépenses. Mais si vous manquez de rigueur, vous risquez de le payer cher. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’un astre, planète de restriction, sera mal aspecté. Attention, donc, aux oublis dans vos comptes, ainsi qu’à une fausse appréciation de votre situation, qui vous amènerait à prendre trop de risques sur le plan financier.

Santé



Vive la décontraction ! Si vos passez sans cesse de l’abattement à l’hyper nervosité, une seule chose à faire : ralentir les cadences et vous accorder des moments de détente, autant que possible dans la nature. « Prenez un peu de repos, afin de finir plus tôt » (George Herbert). D’autre part, allégez vos contraintes, qu’elles soient d’ordre professionnel ou privé. Consacrez un peu moins de temps aux autres et davantage à vous-même : vous en avez grand besoin !

Travail



Votre vie professionnelle sera brièvement influencée par une planète de nature bénéfique. Elle vous promet une ambiance agréable sur votre lieu de travail. Cependant, un influx astral mal aspecté pourra vous souffler quelques angoisses, mais elles ne seront pas justifiées. Alors, détendez-vous !

Famille



Le superbe soutien de votre Ciel astral vous promet pour cette fois de profondes joies familiales, peut-être l’annonce d’un grand bonheur.

Loisirs



Une agréable journée en perspective. Votre bonne humeur facilitera vos contacts avec des gens. Des rencontres intéressantes pourront avoir lieu dans l’après-midi ou en tout début de soirée.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Capricorne et Balance

Chiffres de chance : 2 5 1







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Si vous êtes libre, vous serez plus sociable que d’habitude, et vous aurez l’occasion de faire des rencontres prometteuses. D’importantes transformations pourraient alors se produire dans votre vie amoureuse. Comme vous vous connaissez bien, vous savez mieux de personne que, dans les moments de stress ou de grande fatigue, vous avez bien du mal à maîtriser votre esprit de critique. Cette fois, prenez bien soin de ne pas dépasser les bornes, sinon un pénible climat de tension s’installera dans votre couple.

Argent



Les natifs du deuxième décan éprouveront sans doute une contrainte financière. Celle-ci pourra provenir de charges anciennes qu’il sera plus difficile que précédemment d’honorer. L’heure pourrait être venue pour faire des économies sévères, et cela malgré l’euphorie de la journée. Pour les autres natifs, la situation sera assurément moins restrictive, mais la prudence restera de mise.

Santé



Chez vous, quand le moral va, tout va. Cette fois justement, vous serez en très bonne forme sur ce plan, et le reste suivra ! De plus, vous aurez un tonus d’enfer et vous ne ressentirez pratiquement plus ces légères sensations de fatigue dont vous êtes coutumier.

Travail



Tous ceux d’entre vous qui ont eu des inquiétudes concernant leur avenir professionnel, ou qui ont dû faire des choix importants dernièrement, vont rapidement retrouver leur optimisme. Votre travail quotidien vous apportera de nombreuses satisfactions.

Famille



Les rapports avec les parents proches seront sous de bons auspices. Vous aurez assez de patience et de bonne humeur pour subir les visites, pas toujours désintéressées d’ailleurs, que l’on vous rendra impromptu. N’hésitez pourtant pas à résister vigoureusement si quelqu’un essaie de s’immiscer dans votre vie privée, notamment dans vos relations avec votre conjoint ou dans la gestion de votre patrimoine.

Loisirs



Côté intuition, vous serez gâté. Votre flair sera infaillible, surtout pour détecter le manque d’authenticité chez les gens. Vous ferez clairement comprendre aux frimeurs qu’ils ne vous intéressent pas.

Couleur porte-bonheur : Bleu

Affinités astrales : Scorpion et Taureau

Chiffres de chance : 9 7 3







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



Vous pourrez franchir une nouvelle étape en donnant à votre couple un tour plus constructif. Des projets d’enfant ou d’aménagement de votre nid d’amour occuperont vos conversations. Une journée heureuse, en somme ! Côté amour, les plus avantagés des natifs seront en ce jour bien sûr les célibataires, qui vivront une merveilleuse idylle, en toute quiétude, avec un mélange d’aventures et de passions sans lendemain.

Argent



Cette position du Ciel pourra compromettre votre équilibre budgétaire. Mettez-vous dans la tête que l’heure est à la mise en ordre de vos comptes et non aux dépenses décidées impulsivement. Vous parviendrez peut-être ainsi à faire quelques économies.

Santé



Pour être en forme, vous serez en forme, et pour cause : c’est le concentré d’énergie du Ciel, qui va prendre les commandes de votre secteur santé. Sous pareille escorte, non seulement vous ne tiendrez pas en place, mais vous pourrez même, par moments, vous sentir survolté. Pour évacuer ce surplus de nervosité, le sport est tout indiqué, à condition de respecter l’échauffement.

Travail



Tâchez d’être plus souple avec votre entourage professionnel, ou vous ne tarderez pas à le regretter. « On réussit souvent mieux avec la queue du renard qu’avec la griffe du lion » (Chancelier Oxenstierna).

Famille



Veillez à vous montrer un peu plus diplomate avec votre entourage familial, à composer. Ce sera le seul moyen d’éviter des heurts permanents. Il serait suicidaire de toujours vouloir avoir le dernier mot.

Loisirs



Vous vous sentirez attiré par certaines recherches d’ordre spirituel. Profitez-en pour élever le niveau de vos conversations et réunions. Ce sera l’occasion d’établir des contacts suivis avec des personnes intéressantes, susceptibles de vous ouvrir de nouveaux horizons dans bien des domaines.

Couleur porte-bonheur : Rose

Affinités astrales : Verseau et Lion

Chiffres de chance : 8 3 6







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



Natifs mariés, vous serez comblés : un climat sensuel très intense qui décuplera l’ardeur et la vigueur des célibataires. Le feu de vos désirs vous brûlera, tandis que votre excellente forme physique vous permettra de bien résister en traversant sans dommage les dernières murailles ardentes qui vous séparent de l’extase.

Argent



Les nombreuses planètes influençant en ce moment les secteurs d’argent de votre thème forment des configurations favorables, mais aussi des combinaisons beaucoup moins bénéfiques. Il vous faudra donc gérer prudemment votre budget si vous voulez éviter les difficultés. Cela ne devrait pas vous demander trop d’efforts.

Santé



Votre système neurovégétatif réagira au moindre décalage. Aussi, mangez lentement, à heures régulières, et de façon équilibrée. Ce sera maintenant le bon moment pour éclaircir les problèmes de santé en suspens.

Travail



Grâce aux beaux aspects astraux, votre envie de réussir sera décuplée, et vous saurez admirablement éviter les écueils et les peaux de banane. En plus, vous aurez l’art de vous mettre en valeur, ce qui ne sera pas donné à tout le monde.

Famille



Vous baignerez donc dans un climat familial tonique et animé. Mais attention aux disputes et aux conflits, toujours possibles. N’essayez pas de convertir vos parents ou vos frères et sœurs à vos idées politiques ou autres. Aussi, évitez de remettre sur le tapis les questions litigieuses, notamment financières.

Loisirs



En face de tout problème délicat, n’agissez pas selon vos impulsions. Tenez compte de l’avis de ceux qui vous veulent du bien. Agissez en personne avisée : « Les bons conseils pénètrent jusqu’au cœur du sage ; ils ne font que traverser l’oreille des méchants » (proverbe chinois).

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Vierge et Taureau

Chiffres de chance : 3 9 1







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Vous vivrez des moments chaleureux, qui pourraient vous donner l’envie d’agrandir la famille ou de vous investir avec votre conjoint dans un projet. Le dialogue, la sérénité et la tendresse seront au menu. Célibataire, vos affaires de cœur prendront les allures d’une tornade. Il faudra avoir les nerfs solides pour les assumer. Ce sera éprouvant et parfois même douloureux, mais vous ne vous en plaindrez pas, car vous y trouverez un charme que les amours paisibles ne sauraient vous procurer.

Argent



Financièrement, vous pourriez connaître des moments difficiles. Mais le Ciel en bel aspect vous donnera le don de passer par le chas de l’aiguille et de redresser les situations les plus compromises. Il n’y aura donc pas de danger d’une catastrophe. Mais ce ne sera pas une raison pour se laisser commettre des imprudences !

Santé



Pensez à dormir suffisamment. Le sommeil est capital pour le bon fonctionnement de notre organisme. Le meilleur moyen d’avoir un sommeil profitable consiste à se coucher et à se lever à des heures régulières, de préférence avant minuit, car c’est là que l’on récupère le mieux, le temps de sommeil lui-même variant selon les individus.

Travail



Côté travail, vous serez entreprenant, dynamique et très motivé pour réaliser vos plus hautes ambitions. De plus, vous réussirez à bien concentrer votre énergie sur des objectifs spécifiques, ce qui vous permettra de gagner en efficacité. D’ailleurs, de nouvelles responsabilités pourraient vous être confiées.

Famille



En famille, attention au manque d’organisation si vous avez des enfants ! Si vous laissez la pagaille s’installer sous votre toit et chacun suivre ses propres horaires sans tenir compte de ceux des autres, vous serez très vite débordé. Alors, un conseil : réunissez toute la famille et établissez, en accord avec tous, des règles de vie et un emploi du temps bien structurés.

Loisirs



Vous risquez d’encourir des problèmes inutiles si vous ne savez pas vous montrer un peu plus souple que d’habitude dans vos relations sociales. Ne vous accrochez pas désespérément à des valeurs totalement dépassées. Sachez que « l’homme absurde est celui qui ne change jamais » (A.M. Barthélemy). Intéressez-vous à ceux qui ont des opinions libérales et des idées progressistes. Cela vous aidera à évoluer.

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Poissons et Vierge

Chiffres de chance : 9 5 3







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Ceux d’entre vous qui sortent d’une période de bouderies ou d’incompréhension en couple vont pouvoir jouer cartes sur table et entamer un dialogue qui permettra de régler les difficultés. Si vous êtes célibataire, ce sera une journée agréable : votre charme sera en hausse, et vous serez d’humeur très romantique.

Argent



Journée idéale pour effectuer des placements à long terme ou pour réaliser une opération immobilière juteuse. Vous bénéficierez de beaux coups de chance. L’audace paiera, grâce aux influx de Mercure.

Santé



La journée s’avérera favorable côté santé. Vous serez en bonne forme. Mais il faudra quand même vous méfier des risques d’embarras gastriques. Evitez les conserves, les plats gras, les sauces relevées. Si vous souffrez de troubles inflammatoires, ils s’atténueront sensiblement grâce aux bons offices d’un Ciel bien aspecté.

Travail



Vous déciderez de ne plus travailler dans l’ombre, avec votre discrétion habituelle. Estimant que votre valeur n’est pas assez reconnue, vous le ferez clairement savoir à tout votre entourage professionnel.

Famille



Vos relations avec vos proches seront animées. Des disputes sont possibles ; mais ne vous inquiétez pas trop, car cela aidera à mettre les choses au point. Attention, cependant, à ne pas vous emporter trop violemment contre vos enfants : ils ne comprendraient pas.

Loisirs



Aujourd’hui, le Ciel favorisera un bon climat d’entente en vous incitant à plus de tolérance et de compréhension. Vous accepterez plus facilement la différence des autres. Ce climat jouera aussi bien dans les relations sociales que dans les simples contacts amicaux.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales :: Sagittaire et Lion

Chiffres de chance : 4 8 9







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Quelques petits problèmes de couple sont à craindre. Ils surviendront surtout à cause de divergences d’opinion sur l’éducation des enfants et le sens qu’il faut donner à vos ambitions. Mais tout cela ne tirera probablement pas à conséquence. Célibataire, votre charme en hausse sera d’une rare efficacité. Une rencontre importante pourrait avoir lieu ce jour. Surtout, ne jouez pas les timides ; ce serait trop dommage de rater une aussi belle occasion !

Argent



Sous l’influence des influx astraux, votre tendance à la dilapidation s’estompera. Vous serez plus sage en matière pécuniaire et saurez éviter les écueils et illusions qui peuplent parfois votre imagination. Ce sera le moment d’investir dans l’immobilier.

Santé



Une planète bien aspectée vous incitera à préserver votre santé par tous les moyens possibles. Elle vous fera comprendre viscéralement qu’ « il n’y a pas de richesse préférable à la santé du corps » (L’Ecclésiastique). Vous devrez surtout vous méfier du surmenage ; en effet, à quoi sert d’assurer votre avenir si vous y laissez la vie !

Travail



Faites preuve de réflexion dans l’élaboration de vos projets professionnels, et de la ténacité et de l’enthousiasme dans leur exécution. Alors, le succès sera toujours à vous. Bon rendement pour tous les travailleurs du signe.

Famille



N’oubliez pas que le foyer est pour vous un élément stabilisateur très important. Vous devrez vous en servir comme un refuge où vous pourrez oublier les ennuis extérieurs. Faites tout votre possible pour que y règne une atmosphère de douceur et d’harmonie parfaites.

Loisirs



Dans le domaine amical, vous serez quelque peu en porte-à-faux sur le plan des idées. D’où malentendus, brouilles imprévues, ce qui ne facilitera guère les contacts. Certains amis sur lesquels vous pensiez compter s’esquiveront en douce, ou mentiront afin de tirer leur épingle du jeu. Ne soyez donc pas expansif selon votre bonne habitude.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Gémeaux et Poissons

Chiffres de chance : 4 2 8







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Célibataire, il est hautement probable qu’une amitié prenne une tournure beaucoup plus sentimentale que vous ne l’aviez imaginé. Cependant, assurez-vous que vos sentiments sont partagés avant de vous déclarer ou de laisser à l’autre la possibilité de le faire. Cette position des astres indique que vous êtes en ce moment dans une journée de réflexion concernant votre vie conjugale. C’est en acceptant de tirer les leçons du passé que vous pourrez adapter votre attitude et vos demandes affectives de manière à être plus serein et plus heureux.

Argent



La gestion des finances familiales vous posera des problèmes aujourd’hui. Vous essaierez d’instaurer un programme d’économies, mais vos proches rechigneront. En revanche, vous pourrez effectuer de bons placements.

Santé



Remerciez la configuration astrale d’aujourd’hui : ce sera une journée où vous débordez d’énergie et de dynamisme, où tout vous paraît facile, et où même le mauvais temps ne réussit pas à entamer votre bonne humeur.

Travail



Vous aurez besoin du concours de votre conjoint ou partenaire pour résoudre certains problèmes professionnels. Exprimez votre désir tout simplement, sans fausse modestie ni agressivité

Famille



Avec cette ambiance planétaire, vous serez craintif et anxieux dans le domaine affectif. Vous redouterez de voir se détacher de vous les êtres que vous aimez. Et cette peur vous paralysera. Vous ferez bien de réagir, en vous efforçant de montrer votre amour par des faits et gestes, car « ceux-là n’aiment pas qui ne montrent pas leur affection » (Shakespeare).

Loisirs



La solitude ? Vous ne saurez pas ce que c’est ! Vous serez tellement chaleureux, ouvert aux autres, que vous serez constamment entouré. Certaines personnes viendront même à vous pour que vous leur communiquiez un peu de votre énergie, de votre dynamisme, de votre joie de vivre !

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Verseau et Cancer

Chiffres de chance : 5 6 8







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Pas de planète influençant le secteur vie de couple : voilà qui, à défaut de vous propulser au septième ciel, est au moins garant de la paix des ménages. Entre vous deux, il régnera un climat de compréhension et de partage agréable à vivre. En raison de la présente ambiance astrale, il sera question de patience et de temps concernant les rencontres. Ceux qui viennent de se rencontrer approfondiront tranquillement leurs liens, histoire de ne pas se tromper dans leur engagement. Si une rencontre se présente, vous aurez besoin d’être mis en confiance.

Argent



Vous devrez faire un effort pour garder la tête sur les épaules et pour ne pas vous lancer dans des entreprises irréalistes. Vos idées seront géniales, certes, mais elles s’avéreront souvent difficiles sur le plan pratique, du moins dans les circonstances actuelles.

Santé



L’influence des Cieux sera à double tranchant sur le plan de la santé. Les troubles nerveux et l’anémie seront en régression. Par contre, les natifs souffrant d’affections aux yeux risquent de traverser une journée délicate. Attention aussi aux blessures à la tête ou aux pieds.

Travail



Les astres seront très propices à la concentration et à la réalisation de projets de grande envergure. Cette journée pourra donc être le début d’une étape très importante dans l’évolution de votre carrière. Vous pourrez repartir sur de nouvelles et solides bases.

Famille



Tout ce qui concerne vos proches sera sous de deux astres bénéfiques. Vos relations avec vos parents seront placées sous le signe de la tendresse. En ce qui concerne vos enfants, vous n’aurez aucun souci à vous faire. Ils pétilleront de vitalité, menant leur vie avec entrain et joie de vivre.

Loisirs



Vous saurez faire appel à votre sens de la diplomatie. Vous développerez ainsi vos horizons en multipliant les échanges humains dans tous les domaines. Vos succès seront perceptibles surtout dans vos relations amicales et sociales. N’oubliez pas de faire de petits cadeaux opportuns, car « les présents d’un homme lui élargissent la voie » (Livre des Proverbes).

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Capricorne et Lion

Chiffres de chance : 3 2 1







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Cet aspect de votre Ciel astral vous promet de bons moments en ménage. Il faudra cependant veiller à ne pas provoquer la jalousie de votre conjoint ou partenaire, sinon la situation de votre vie de couple risque de devenir intolérable. Célibataire, vous éprouverez un désir impérieux de fonder un foyer, de rechercher le mariage ou du moins l’union stable, et perdrez le goût des passades ou des amours sans lendemain. Mais alors il faudra éviter une passivité qui vous serait préjudiciable.

Argent



Votre équilibre budgétaire sera protégé. Un coup de chance incroyable est d’ailleurs possible. Si vous faites partie des heureux élus qui ont droit à une bonne surprise, restez quand même prudent : placez cet argent au lieu de le dépenser.

Santé



Si vous avez des cheveux ternes ou des ongles cassants, c’est le signe d’un manque de vitamine A. Consommez beaucoup de carottes, d’épinards, de haricots verts, d’endives, de foie, et un peu de beurre.

Travail



Vous devrez vous contenter de vivre des expériences inédites dans votre travail. Il vous faudra prendre patience jusqu’à ce que des influx planétaires plus stables engendrent des circonstances plus favorables qui vous permettront de passer à l’action.

Famille



L’atmosphère de détente régnera dans votre milieu familial. Certains conflits entre parents et enfants seront résolus et vite oubliés, et tout le monde se sentira bien d’être ensemble.

Loisirs



Un de vos amis aura besoin de vous. Vous saurez comment l’aider. Alors, n’hésitez pas une seconde. Cela vous redonnera un moral d’acier. La générosité vous réussit bien !