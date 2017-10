Horoscope du jeudi 19 novembre 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



On ne peut pas dire que vous ferez tout pour être aimable aujourd’hui. Vous aurez le don de trouver la petite phrase, le détail qui fera mouche et qui fera s’étrangler de fureur votre pauvre conjoint ou partenaire. Célibataire, ce ne sera peut-être pas le moment rêvé pour des engagements définitifs fleurant l’oranger, car vous ne serez vraiment pas dans votre assiette. Prenez le temps de la réflexion. En attendant, acharnez-vous contre un punching-ball pour passer vos humeurs acides !

Argent



Votre équilibre financier est stable, et il va le rester cette fois. Vous n’aurez donc pas de réelles inquiétudes à vous faire. Il faudra toutefois vous méfier de l’impact du Ciel, qui peut vous souffler des envies d’achats onéreux et peu utiles. Attention, notamment, aux coups de cœur pour des vêtements très beaux, certes, mais dont vous pourriez parfaitement vous passer.

Santé



Avec des astres pour vous coacher, vous serez très résistant, et vous aurez de quoi augmenter vos performances. Ce sera perceptible dans tous les domaines, mais plus encore si vous êtes sportif où, à force d’entraînement, vous atteindrez un niveau très encourageant.

Travail



Les buts que vous vous étiez fixés seront en bonne voie de réalisation. Le moment serait donc mal choisi pour vous en désintéresser. Si vous donnez un dernier coup de collier, vous ferez pencher la balance de votre côté, et une progression apparaîtra. Soyez déterminé, entreprenant, audacieux. Avancez sans faiblir dans la voie tracée. Donnez toute l’énergie dont vous êtes capable.

Famille



Les relations avec vos proches seront toniques, mais parfois non dénuées d’une certaine agressivité. Essayez au moins de ne pas en rajouter en vous montrant cassant ou autoritaire là où seul le dialogue permettrait de trouver des solutions efficaces, notamment avec vos enfants. Si ceux-ci jouent les révoltés, essayez de les amadouer au lieu de les contrer.

Loisirs



Vous aurez envie de tout quitter pour d’autres horizons. Commencez aujourd’hui par ouvrir une parenthèse dans vos travaux routiniers, en prenant le temps de vous évader du quotidien. Vous respirerez déjà mieux.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Cancer et Balance

Chiffres de chance : 2 8 3







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Aucune planète n’influencera vos secteurs d’amour. Ce sera donc le moment de profiter de la tranquillité dans vos relations de couple. Vous pouvez tout envisager avec confiance pour votre vie conjugale. Célibataire, une personne fascinante pourrait surgir dans votre vie. Mais, vu les aspects astraux du moment, rien de gratifiant ne semble pouvoir en découler, si ce n’est une charmante apparence, qui n’aura plus aucun effet lorsque tout sera dit et fait. Ne vous laissez pas dominer par vos premières émotions.

Argent



Quels que soient vos engagements du moment, ils ne pourront pas nuire à votre situation financière. Celle-ci se portera bien, et vous offrira même de nouvelles perspectives très alléchantes.

Santé



Vive l’évasion ! Les courses, les soirées télé, les mêmes histoires au bureau... Ras le bol du train-train quotidien qui mine votre moral et affecte votre énergie ! Et si vous mettiez les voiles, le temps d’un week-end, histoire de casser la routine ? En famille ou entre amis, rien de tel qu’un petit voyage pour vous changer les idées ! Pensez-y !

Travail



Vous pourrez mener à bien vos entreprises avec les capacités d’organisation qui vous caractérisent. Vous vous attacherez à consolider votre position. Bonne journée pour former de nouveaux projets.

Famille



Avec les influx venus de votre Ciel astral, vous serez très ouvert au dialogue. Profitez-en pour liquider définitivement certains malentendus qui infestaient vos relations avec votre entourage familial.

Loisirs



Votre pouvoir de séduction va battre son plein. Il vous attirera faveurs et invitations flatteuses. Vous pourrez en profiter pour monter dans l’échelle sociale ou pour améliorer votre situation professionnelle.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Vierge et Poissons

Chiffres de chance : 9 2 1







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



L’ambiance astrale étant plutôt mélancolique, vous vous ennuierez probablement un peu aujourd’hui, et vous aurez fort envie de mettre de l’originalité et une pointe d’humour dans votre vie conjugale. Célibataire, l’heure ne sera pas à la prudence ou à l’indifférence côté amour. Vous serez fortement enclin à foncer aveuglément, sans savoir où cela pourra mener. Ce sont les émotions et non pas les sentiments profonds qui domineront. Attention ! Vos coups de tête pourront avoir de lourdes conséquences sur une très longue durée.

Argent



Cette journée sera à marquer d’une pierre blanche. De nombreuses planètes créeront les conditions idéales pour vous aider à gagner aux jeux de hasard. Si vous ne franchissez pas les portes de votre buraliste pour faire valider quelques tickets de loterie, vous risquez de laisser passer une belle chance. Et ce sera tant pis pour vous !

Santé



Bonne résistance d’ensemble pour la majorité d’entre vous. Quelques rares natifs du signe pourront cependant passer par une phase de baisse de tonus ou de découragement. Ce sera surtout le cas pour ceux d’entre vous qui sortent d’une période fatigante, ou qui se remettent seulement d’une maladie. Ne vous découragez pas, un régime approprié, avec un apport suffisant de vitamines et d’oligo-éléments, vous permettra de remonter la pente.

Travail



Vous mettrez un tigre dans votre moteur. Dynamique, hyperactif, vous mènerez votre travail rondement. Et puis, vous n’hésiterez pas à user de votre pouvoir de persuasion pour atteindre vos objectifs professionnels.

Famille



La vie familiale sera au centre de vos préoccupations. Vous ferez tout ce qu’il faut pour que vos enfants prospèrent et pour que la vie à la maison soit bien organisée et facile pour tous. Vos efforts seront réussis.

Loisirs



Des relations affectueuses et attentionnées, ça oui, mais aussi teintées de jalousie ou de passion : c’est ce que vous réserve l’influence de votre Ciel astral.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Gémeaux et Capricorne

Chiffres de chance : 8 5 2







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Les orages affectifs vous seront épargnés, et vous pourrez savourer de délicieux moments de détente et de bien-être auprès de la personne qui partage votre vie. Cette harmonie conjugale vous procurera également un profond équilibre intérieur. Célibataire, votre vie amoureuse sentira le soufre ! Votre cœur sera bouleversé, chaviré. Vous préférerez les liaisons dangereuses aux amours tranquilles. Vous chercherez à vivre l’amour sur des montagnes russes, et vos plaisirs se révéleront aussi intenses que variés.

Argent



Excellente journée pour étudier de près l’état de vos finances. Vous pourrez faire davantage fructifier vos ressources, en étudiant de nouveaux modes de placement et en prenant quelques risques contrôlés.

Santé



Encore une journée assez faste pour votre santé, surtout si vous tirez le maximum de profit des aspects positifs des astres. Continuez à adopter une alimentation tonifiante. Alternez poisson, viande, foie, volaille, en limitant les quantités à 120 g par jour, et en évitant de consommer ces aliments au repas du soir.

Travail



Rien de plus prometteur que cet aspect de votre Ciel astral : vous serez plein de force, d’habileté, d’esprit d’initiative et de sens de l’entreprise. Vous aurez droit à de belles victoires. Profitez de cette journée pour entreprendre des démarches délicates qui exigent assurance, dynamisme et audace. Vous obtiendrez facilement la sympathie de ceux que vous rencontrerez.

Famille



Votre vie familiale vous procurera de vives satisfactions. Vos proches vous manifesteront sans réserve leur affection et leur admiration. Il est vrai que vous serez l’âme du foyer, et heureux de l’être.

Loisirs



Attention aux œillères ! N’ayez pas des idées trop arrêtées, et soyez prêt à tenir compte des suggestions de votre entourage. Si vous restez sur vos positions coûte que coûte, vous risquez de commettre de graves erreurs, aux lourdes conséquences.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Cancer et Verseau

Chiffres de chance : 3 2 7







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



Votre vie de couple occupera le devant de la scène. Avec cet aspect de votre Ciel astral, la balle sera plutôt dans le camp de l’autre ; mais comme il a pour vous estime et admiration, tout s’arrangera. Les couples liés depuis longtemps renforceront leur confiance mutuelle. Si vous vivez seul, votre charme sera très efficace. Mais vous ne serez sans doute pas d’humeur à vous lancer dans une grande passion pour l’instant.

Argent



Cette position des astres Ha pourra compromettre votre équilibre budgétaire. Mettez-vous dans la tête que l’heure est à la mise en ordre de vos comptes et non aux dépenses décidées impulsivement. Vous parviendrez peut-être ainsi à faire quelques économies.

Santé



Vous traverserez la journée avec un tonus à toute épreuve et un moral d’acier. C’est ce qu’il vous faudra pour entreprendre le régime qui semble s’imposer. Certains d’entre vous se sentiront même de taille à se lancer dans une nouvelle activité sportive. C’est ce qu’ils feront de mieux, car le Ciel les soutiendra dans leurs efforts et les aidera à éliminer facilement leurs kilos superflus.

Travail



De la discipline avant toute chose ! Il vous en faudra beaucoup pour aller au bout de vos projets. En effet, vous serez tenté d’abandonner en route, dès que vous commencerez à vous ennuyer un peu.

Famille



Vous aurez les meilleures intentions du monde. Mais sachez que « l’enfer est pavé de bonnes intentions » (Samuel Johnson). Votre amour envahissant sera très mal accepté par vos enfants, et votre attitude à leur égard pourrait vous causer quelques ennuis. Gare à la possessivité étouffante !

Loisirs



Sans que ce soit forcément fondé, l’amitié sera un domaine qui peut vous décevoir. Mais si vous avez l’impression que vos amis ne vous donnent pas ce que vous attendez, n’est-ce pas aussi parce que vous êtes trop exigeant ?

Couleur porte-bonheur : Rouge

Affinités astrales : Taureau et Capricorne

Chiffres de chance : 2 3 4







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



Grâce aux bons influx astraux, vous gagnerez en confiance et en assurance, et vos relations avec l’être cher en seront transformées. En effet, vous saurez user de vos atouts de séduction pour exercer un pouvoir plus puissant sur votre conjoint ou partenaire. Cette tactique amoureuse se révélera efficace, et vous mènerez votre bien-aimé par le bout du cœur. Célibataire, du succès en amour, vous en aurez à revendre au cours d’une soirée branchée. Vous brillerez de tous vos feux et vous ne risquez pas de passer inaperçu.

Argent



Côté finances, méfiez-vous des propositions trop belles pour être honnêtes. Soyez très vigilant et n’accordez pas trop vite votre confiance ; sinon vous risquez de le regretter. Choisissez de jouer la carte de la sécurité.

Santé



Le climat astral de cette journée vous apportera beaucoup d’énergie et de tonus. Cela a du bon, mais en même temps est susceptible de vous inciter à brûler la chandelle par les deux bouts. Veillez à ne pas vous laisser emporter par cette griserie et vous engager dans des promesses que vous ne serez pas capable de tenir. N’oubliez pas que, malgré tout, vos ressources physiques ne sont pas illimitées.

Travail



Dans le domaine professionnel, vos efforts seront louables. Jamais vous n’aurez fait preuve d’autant de bonne volonté dans l’organisation et la méthode, d’audace et d’esprit d’initiative. Mais prenez tout de même garde aux excès ; vous risquez parfois de vous laisser entraîner un peu loin, vers des impasses. Rappelez-vous constamment que « dépasser le but, c’est comme ne pas l’atteindre » (Confucius).

Famille



Toutes vos initiatives concernant la famille seront accueillies avec enthousiasme. N’oubliez pas de tenir compte de la personnalité de chaque membre de votre maisonnée, et tout se passera bien. Mais si vous manquez de souplesse et de compréhension, vous obtiendrez l’inverse de ce que vous souhaitez.

Loisirs



Les influx astraux inciteront à la générosité et au dévouement. Ecoutez votre cœur : c’est lui qui vous dira qu’ « il y a plus de joie à donner qu’à recevoir » (Bible), et vous indiquera ce que vous devrez faire.

Couleur porte-bonheur : Bleu

Affinités astrales : Gémeaux et Verseau

Chiffres de chance : 6 8 4







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



En couple, vous serez beaucoup plus facile à vivre que dernièrement. Votre partenaire, quant à lui, sera moins tendu aussi. Un léger risque de tension ou de déception est possible, mais les choses ne devraient pas aller trop loin si vous vous donnez la peine de vous montrer attentif aux besoins de l’autre. Une atmosphère ambiguë s’installera aujourd’hui côté cœur. Vous ne saurez vraiment plus où situer la démarcation entre l’amour et l’amitié. Vous aurez bien du mal à vous y retrouver.

Argent



Vous aurez l’opportunité de mieux gérer votre budget. Faites vos comptes et essayez de détecter les secteurs dans lesquels vous avez du mal à contrôler vos dépenses ; vous pourrez ainsi éviter les fuites. Pour quelques-uns d’entre vous, l’impact astral pourra se traduire par une baisse momentanée de leurs revenus, mais cela ne durera pas.

Santé



La santé sera bonne dans l’ensemble. Mais il faudra ménager vos nerfs si vous ne voulez pas connaître de vilains moments de dépression. Le nerf sciatique, lui, pourrait vous causer quelques douleurs. Si vous faites du sport, attention aux chutes, car vos os seront fragilisés et guériront mal en cas de fracture.

Travail



La journée s’annonce très positive côté travail. Vous conclurez pas mal de projets, et vous ne serez pas mécontent de votre efficacité. Enthousiasme et dynamisme à votre actif ! Vous vous lancerez dans des projets très ambitieux. En même temps, vous saurez éviter les risques excessifs.

Famille



Vos relations avec vos parents seront placées sous le signe de la tendresse. En ce qui concerne vos enfants, vous n’aurez aucun souci à vous faire. Ils pétilleront de vitalité, menant leur vie avec entrain et joie de vivre.

Loisirs



Les tendances très contradictoires de votre personnalité seront exacerbées aujourd’hui. Tantôt vous partirez en guerre contre toutes les formes de dépendance, tantôt vous serez prêt à faire des concessions pour avoir la paix.

Couleur porte-bonheur : Rouge

Affinités astrales : Taureau et Poissons

Chiffres de chance : 4 6 2







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Vous venez de faire la connaissance d’une personne que vous aimeriez bien avoir dans votre vie ? Pour assurer durablement votre succès, gardez confiance en vous. Rien ne serait plus fâcheux qu’une jalousie manifeste dès le début ! Dans votre vie de couple, vous vous arrangerez pour multiplier les projets en commun. Et puis, pour certains d’entre vous, la naissance d’un enfant marquera la concrétisation du plus joli des projets.

Argent



Votre Ciel astral formera des aspects favorables au secteur des biens matériels. Son influence sera efficace ! Gardez-vous cependant d’être trop optimiste en prenant des risques financiers excessifs.

Santé



Aujourd’hui, vous serez moins sensible que tout autre à la fatigue ou au surmenage, capable d’efforts soutenus et même violents. Vous pourriez très bien faire de la compétition sportive, vous seriez sûr de battre tout le monde.

Travail



Votre situation professionnelle sera bonne dans l’ensemble. Vous allez être gâté malgré quelques petits nuages çà et là : vous aurez des idées originales, et vous serez soutenu et aidé par votre entourage. Votre intuition, très grande cette fois-ci, vous aidera à éviter les peaux de banane qui pourraient être mises sur votre chemin.

Famille



Des difficultés d’ordre familial pourraient résulter de cette lourde ambiance astrale. Si vos parents sont âgés, des tensions risquent d’exister entre vous et eux en raison de votre manque de tact ou de votre autoritarisme excessif. Des jalousies pourraient naître entre frères et sœurs concernant une donation faite par les parents ou grands-parents, ou au sujet d’un prêt consenti par un père, un oncle...

Loisirs



Le Climat de votre Ciel astral vous rendra un peu plus émotif, avec des penchants artistiques ou mystiques. Laissez-vous allez à vos tendances, elles seront sans danger, et prenez le temps de vivre. Pouvoir de prémonition.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Scorpion et Sagittaire

Chiffres de chance : 3 1 9







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Aujourd’hui, il vous sera hautement possible cette fois d’améliorer sensiblement vos relations avec votre conjoint ou partenaire. Ne laissez surtout pas échapper cette belle occasion de créer un climat d’équilibre et de complicité. Les célibataires du signe auront tendance à se laisser guider par leur côté romanesque ; mais heureusement un bon sens assez solide leur permettra de juger jusqu’où ils pourront se laisser aller. Pour certains natifs, une amitié amoureuse pourra commencer à prendre une place importante dans leur vie.

Argent



Il faudra vous imposer une discipline très stricte et faire une croix sur les dépenses superflues. Ne vous laissez pas non plus entraîner dans des opérations financières hasardeuses ou mal préparées. En respectant ces consignes de prudence, vous parviendrez sûrement à consolider votre situation pécuniaire.

Santé



Physiquement, vous vous porterez aussi bien que possible : résistance nerveuse à souhait, bonne utilisation de l’énergie psychique, capacité de récupération rapide après l’effort soutenu. Si vous êtes en vacances, faites le plein de tonus et de vitalité pour les longs mois à venir ; évitez l’abus de soleil.

Travail



On sera plus exigeant avec vous dans votre travail. De votre côté, vous chercherez à bien faire. Moins dispersé que d’habitude, vous ne lancerez de nouveaux projets qu’une fois vos activités en cours déjà bien organisées.

Famille



Contrairement à vos habitudes, vous ne serez ni trop réservé ni trop discret, et vous ne chercherez plus à dissimuler vos sentiments. Avec votre entourage familial, vous manifesterez ouvertement votre tendresse. Et les heureux résultats ne se feront pas attendre.

Loisirs



Vous aurez bien du mal à refréner les confidences qu’il vous démangera de faire et qui pourraient se retourner contre vous. D’autre part, supportez calmement les critiques dont vous ferez l’objet ; tirez-en profit.

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Verseau et Poissons

Chiffres de chance : 7 2 3







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Cette journée marquera un renforcement de vos rapports affectifs avec votre conjoint ou partenaire. De toute manière, votre vie à deux s’épanouira. Votre charme opérera de façon irrésistible. Célibataire, votre pouvoir de séduction s’avérera diablement efficace, et vous serez bien décidé à vous en servir pour faire le maximum de conquêtes. Vous aurez un succès fou, et vous profiterez pleinement de votre liberté. Pour vous mettre en cage, il faudra se lever de bonne heure !

Argent



Par sa maîtrise sur le secteur de la vie matérielle, il n’est pas impossible que le climat astral impose à certains d’entre vous une contrainte financière assez importante. C’est vrai surtout pour ceux qui se sont lancés dans des projets exagérément grandioses et qui ont pris des décisions par excès d’optimisme.

Santé



Avec les astres influençant votre secteur santé, c’est certain, vous aurez du mal à tenir en place. Si vous vivez sous tension permanente pour assumer votre quotidien, votre travail et des soirées qui se prolongent, votre corps va réagir désagréablement !

Travail



Ayez un peu plus de considération, surtout en cette journée, pour les avis de vos collègues ou de vos associés. Il leur arrive parfois aussi d’avoir raison ; sachez le reconnaître sportivement.

Famille



Vos efforts de concorde n’ont pas été vains : vous en remarquerez aujourd’hui les effets très positifs dans vos relations avec votre entourage familial. Continuez dans cette bonne voie, et vous goûterez aux joies les plus profondes.

Loisirs



Soyez plus sûr de vous et ayez confiance en vos possibilités. N’hésitez pas à affirmer vos conceptions profondes ; ne vous laissez pas influencer par certaines personnes de l’entourage, pas toujours très objectives. Mais d’un autre côté, soyez toujours prêt à entendre d’autres sons de cloche que le vôtre.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Scorpion et Sagittaire

Chiffres de chance : 4 7 3







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Cette journée sera très enrichissante si votre union est solide. Vous aurez en effet suffisamment confiance dans votre conjoint ou partenaire pour lui faire part de vos fantasmes ; et, loin de s’en formaliser, l’autre en sera enchanté. Célibataire, dans le domaine amoureux, le côté constructif aura la priorité, avec la possibilité d’organiser, de faire des projets à long terme et de mettre l’ordre au service de l’imagination. Vous aurez de bonnes perspectives dans votre recherche de l’âme sœur.

Argent



Vos rapports avec l’argent seront difficiles et vos finances vous donneront des sueurs froides. Vous auriez même des démêlés avec votre banquier. Il sera tard, mais pas trop tard, de prendre les devants en faisant de sévères économies.

Santé



Un astre, en influençant un des secteurs santé de votre thème, vous dopera. Vous bénéficierez donc d’une excellente énergie, d’un très bon dynamisme physique et moral. Vous vous sentirez ainsi maître et responsable de votre destin et de votre évolution.

Travail



Mettez de l’ordre dans vos affaires. Ne serait-ce pas le moment de faire le tri dans vos projets et plans, et de mettre en route immédiatement ce qui est réalisable à court terme ? Restez très réaliste.

Famille



Tout devrait bien se passer en famille, à condition de ne pas compromettre la bonne ambiance en vous montrant négatif ou agressif. Vos enfants ne comprendraient pas votre attitude et ne pourraient qu’en souffrir.

Loisirs



« Tout travail profite, mais le bavardage conduit à la disette » (Livre des Proverbes). Pas de vaines paroles, donc ! Gardez le silence chaque fois que c’est possible, car on gagne toujours à taire ce que l’on n’est pas obligé de dire. En parlant beaucoup, vous risquez de dire des sottises.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Balance et Capricorne

Chiffres de chance : 3 2 4







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Le fait que votre conjoint ou partenaire vous complimente vous rendra euphorique. De votre côté, n’oubliez pas de faire fréquemment des compliments à l’autre, à propos de tout et de rien. Cela favorisera la bonne entente et cimentera vos liens conjugaux sans vous coûter grand-chose. Célibataire, vous allez vous transformer en champion de la séduction. Vous mènerez plusieurs liaisons de front et serez amoureux de tout le monde. Et vous le clamerez ! De quoi rendre fous vos différents partenaires !

Argent



Une planète positive sur le plan financier, va vous aider à améliorer vos revenus ainsi qu’à bien gérer votre budget. Seul petit risque : la déesse de l’amour et de la beauté pourrait vous inciter à des dépenses pour votre look (vêtements, crèmes de soins, par exemple), ou pour faire plaisir exagérément à ceux que vous aimez. Modérez-vous si votre situation n’est pas suffisamment solide.

Santé



Malgré tout le mal qu’on a pu dire de la viande, vous devez quand même accorder une grande importance aux protéines animales dont votre organisme a besoin pour accomplir les tâches que vous lui imposez. Cependant, vous n’êtes pas du tout obligé de consommer du bœuf ou de l’agneau, assez onéreux ; le veau et les volailles vous apportent autant de protéines mais moins de graisses.

Travail



L’influence puissante des astres vous stimulera et vous vaudra sans doute quelques succès dans votre travail. Mais vous serez probablement si occupé par vos amours ou vos activités personnelles que vous n’aurez pas le temps de vous consacrer vraiment à votre carrière.

Famille



Vos transactions pour trouver un nouveau logement pour votre famille se feront sans difficultés. Vous aurez probablement affaire à un intermédiaire compétent, qui vous aidera à réaliser pleinement votre désir. De plus, les conditions financières seront avantageuses.

Loisirs



Avec cet aspect des Cieux, vous serez amené à modifier votre attitude vis-à-vis des êtres que vous aimez. Le résultat se révélera positif et encourageant. Continuez.