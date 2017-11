Horoscope du jeudi 2 novembre 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour< /b>

Même si elle manque un peu de fantaisie à votre goût, votre vie de couple s’annonce plutôt agréable à vivre. Sans avoir à gérer de problèmes majeurs ni de tensions graves, vous aurez plaisir à être ensemble, pour voir vos amis, et partager les activités que vous aimez. Célibataire, vous venez de faire une rencontre, et tout va pour le mieux ? Voilà une bonne nouvelle ! Mais ne vous emballez pas trop vite tout de même. Les astres pourraient vous aveugler et vous montrer de cette personne une image qui n’est pas la sienne !

Argent< /b>

Le secteur argent continuera à être protégé. Vous aurez encore l’occasion de bénéficier d’opportunités intéressantes. Si vous avez une décision financière importante à prendre, concernant un achat, un placement ou un investissement, ce sera le moment. Vous aurez tous les atouts en main pour faire le bon choix.

Travail< /b>

Soyez sur vos gardes ! Dans votre milieu professionnel, vous serez l’objet de violentes jalousies. Alors, ne faites rien qui puisse vous rendre vulnérable aux critiques ou nuire à votre réputation.

Famille< /b>

Les présentes configurations astrales tendues pourront affecter la vie de famille. Certains d’entre vous risquent de voir leurs relations avec leurs parents ou leurs enfants passer par une phase délicate. Il est aussi possible que des problèmes concernant votre domicile requièrent toute votre attention. Qu’il s’agisse d’un déménagement, de travaux ou d’entretien, suivez les choses de près afin que tout se passe bien.

Loisirs< /b>

Quelques honneurs glanés çà et là viendront bien à point pour vous remonter le moral d’abord, et ensuite pour vous permettre de vous introduire dans un milieu qui pourra vous être utile à un titre ou à un autre. Ne soyez pas trop modeste ou timide.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Scorpion et Sagittaire

Chiffres de chance : 8 3 1







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour< /b>

Le ciel en cet aspect vous inspirera les meilleures initiatives amoureuses. Si votre désir est de séduire, vous irez de succès en succès ; vous pourrez batifoler à votre aise, sans aucun risque de vous retrouver pris au piège. Mais si vous voulez mettre fin définitivement à votre solitude, vos vœux seront aussi exaucés.

Argent< /b>

Organisez-vous pour résister à l’adversité financière qui sera pour bientôt. Ce ne sera pas le moment de prendre les vessies pour des lanternes : les dettes deviendront redoutables. Si vous tenez compte de l’avertissement des astres, vous serez en mesure d’éviter la tempête ou tirer votre épingle du jeu honorablement.

Travail< /b>

Même dans le domaine socioprofessionnel, pensez à cultiver la reconnaissance. C’est une vertu que tout le monde néglige allégrement, et pourtant c’est une vertu prospective par excellence !

Famille< /b>

Les astres vous inciteront à vous montrer assez strict sur la discipline tout en cherchant à protéger vos enfants et à les aider à progresser. Ce climat de fond positif sera toutefois mis à mal par un aspect dysharmonique du ciel. Des questions d’argent, notamment, pourront perturber vos relations avec vos enfants, surtout s’ils entrent dans l’âge adulte, ou sont déjà mariés et eux-mêmes parents. Attention à ce que des questions pécuniaires ne soient pas l’occasion d’un désaccord grave avec eux.

Loisirs< /b>

Vous serez tenté de faire la roue comme le paon pour vous faire remarquer et vous mettre en valeur. Mais ce ne sera pas une bonne tactique ; pour aujourd’hui, du moins, la modestie s’avérera beaucoup plus payante : « Voulez-vous qu’on croie du bien de vous ? N’en dites point » (Pascal). Pour vous donner le maximum de chance, soyez plus naturel et affable.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Lion et Balance

Chiffres de chance : 2 4 7







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour< /b>

L’arrivée d’un influx perturbateur dans le secteur amour pourrait compliquer votre situation de vie à deux. Peur du lendemain ? Interrogations sur votre capacité à vivre en couple ? On dirait que l’heure des remises en question a sonné ! Pour le moment, il s’agit d’une amitié, et uniquement d’une amitié. Mais le temps qui passe et les moments que vous partagez, forcément, resserrent chaque jour un peu plus vos liens. Ce sera le cas, en ce moment encore ; mais d’ici peu, si vous le souhaitez, cette histoire pourrait bien se transformer en amour.

Argent< /b>

Sous l’impulsion du ciel, vous vous donnerez beaucoup de mal pour rentabiliser au mieux vos activités. Ainsi, vous réussirez à arrondir votre bas de laine. Mais si vous avez une décision financière importante à prendre, ne vous précipitez pas, faites-vous conseiller par des spécialistes : ce sera le meilleur moyen d’éviter de faire un mauvais choix.

Travail< /b>

Vous devez vous attendre à un ralentissement de vos activités ou des affaires. Il sera nécessaire de bien planifier votre temps et d’éviter la précipitation. Profitez de cette accalmie forcée pour affûter vos armes et peaufiner vos projets.

Famille< /b>

La vie de famille devrait se dérouler sous de bons auspices. Vos relations avec vos enfants, comme avec vos parents, seront placées sous le signe de l’harmonie. Attention toutefois ; il faudra veiller à ce que des difficultés liées à un autre secteur de votre vie ne perturbent pas l’ambiance familiale.

Loisirs< /b>

Il est vrai que c’est hors de chez vous et durant un déplacement ou un voyage que vous rencontrerez le plus d’occasions de vous distraire et de profiter d’une bouffée d’air frais. Mais n’affrontez personne de front. Éludez dans le charme !

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Sagittaire et Capricorne

Chiffres de chance : 5 3 4







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour< /b>

Célibataires, vous ferez une rencontre marquante aujourd’hui, à la faveur du bel aspect de votre ciel astral. Si vous êtes marié, vous serez fortement encouragé à essayer de renforcer vos liens conjugaux.

Argent< /b>

Pour tous les natifs du signe, mais particulièrement pour ceux du premier décan, les influences astrales ne seront pas des plus favorables sur le plan financier. Vous devrez donc vous montrer très vigilant en affaires et éviter tous les investissements pouvant vous engager à long terme.

Travail< /b>

Les initiatives diverses seront favorisées par les astres. Vous serez convaincant si vous proposez des idées nouvelles bousculant de vieilles habitudes. Mais ne vous noyez pas dans les illusions.

Famille< /b>

Un influx astral négatif, qui valait à certains d’entre vous des déceptions ou des soucis concernant leurs enfants, va quitter votre ciel. Son départ devrait se traduire par une nette amélioration. Vos relations avec vos enfants seront donc beaucoup plus harmonieuses. Bonne ambiance, aussi, avec vos parents.

Loisirs< /b>

Soyez prudent dans les lettres que vous écrirez aujourd’hui. Veillez à ce que leur contenu ne puisse se retourner contre vous dans le cas où elles tomberaient entre les mains de personnes mal intentionnées à votre égard. Si vous avez des documents compromettants à détruire, brûlez-les puis écrasez soigneusement les cendres.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Cancer et Lion

Chiffres de chance : 3 5 9







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour< /b>

Le domaine affectif sera très favorisé. Le ciel en bons aspects rendra les natifs très ouverts, très désireux de rencontres. Pareil climat sera positif tant pour ceux qui aiment collectionner les cœurs que pour ceux qui souhaitent vivre un réel bonheur sentimental. Chez bien des jeunes, la journée offrira l’occasion du premier amour, beau et pur comme du cristal.

Argent< /b>

Votre situation pécuniaire paraîtra chancelante. Vous vous trouverez sur des sables mouvants, car vous devrez faire face à d’importantes dépenses alors que l’argent tarde à entrer dans votre escarcelle comme prévu. Il n’y aura pas d’autres solutions que de procéder à de sévères mesures d’économie. Interrogez-vous sur le bien-fondé des dépenses envisagées, et vous vous rendrez compte que quelques-unes d’entre elles ne sont pas indispensables.

Travail< /b>

Dans votre travail, faites le point, organisez-vous au mieux, de manière à ne pas perdre de temps en efforts inutiles. Prenez de bonnes résolutions qui faciliteront vos tâches. C’est ainsi que vous pourrez profiter à fond des bonnes influences du ciel et vous ouvrir de belles perspectives professionnelles.

Famille< /b>

Vous n’aurez guère le moral ! Vous éprouverez le besoin d’être soutenu, réconforté par vos proches. Pourtant, ceux-ci se feront un peu tirer l’oreille, et vous aurez bien du mal à leur pardonner leur attitude.

Loisirs< /b>

Multipliez les hobbies et toutes les activités susceptibles de vous passionner, de sorte que vous n’aurez jamais le temps de vous apitoyer inutilement sur votre sort. Pourquoi ne pas vous lancer, par exemple, dans la photographie, la philosophie ou l’astrologie ? Vous passerez ainsi de bons moments en votre propre compagnie. Sachez que « celui qui connaît l’art de vivre avec soi-même ignore l’ennui » (Érasme).

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Bélier et Sagittaire

Chiffres de chance : 4 6 2







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour< /b>

Vous aurez l’occasion de faire d’agréables rencontres, et vous aurez du mal à résister à la tentation. Bref, le fruit défendu vous paraîtra terriblement savoureux. Seulement, vous ne pourrez pas compter sur votre partenaire pour se montrer indulgent... Vos relations risquent alors de devenir conflictuelles. Célibataire, vous vivrez d’excitantes aventures, et l’idée de vous fixer ne vous effleurera peut-être pas. Pourtant, une séduisante personne pourrait kidnapper votre cœur !

Argent< /b>

Soyez très vigilant en ce qui concerne vos finances. Vous ne risquez rien de grave si vous restez attentif et si vous contrôlez soigneusement vos dépenses. Mais si vous manquez de rigueur, vous risquez de le payer cher. Attention, donc, aux oublis dans vos comptes, ainsi qu’à une fausse appréciation de votre situation, qui vous amènerait à prendre trop de risques sur le plan financier.

Travail< /b>

Vous remarquerez, dans votre milieu professionnel, une ambiance perturbée en raison des complications que rencontrera votre entreprise. Mais cela ne devrait pas vous affecter directement. Par contre, si vous êtes patron, vous pourrez avoir quelques sueurs froides, surtout si vous n’avez pas l’appui bancaire nécessaire.

Famille< /b>

Vos relations avec votre entourage familial seront assez tendues. Il y aura des explosions de colère qui ne laisseront heureusement pas de traces. Il vous suffirait d’un peu de bonne volonté pour opérer un rapprochement.

Loisirs< /b>

Méfiez-vous des rencontres que vous serez amené à faire aujourd’hui : elles pourront vraisemblablement ne pas être aussi désintéressées qu’elles le paraissent de prime abord, et vous en concevriez beaucoup de dépit. Ne vous engagez donc qu’après un bon temps d’observation. Il ne vous arrive que trop souvent de laisser les sentiments l’emporter sur la raison ; essayez de faire davantage intervenir votre intellect, et vous courrez moins le risque d’être déçu.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Balance et Scorpion

Chiffres de chance : 3 2 9







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour< /b>

Votre conjoint fera beaucoup d’efforts. Mais, il n’est pas dit que vous vous en contenterez. Très critique et facilement agacé, vous aurez tendance à bousculer l’autre, voire à le rabrouer, surtout si vous jugez que votre couple tourne un peu en rond !.

Argent< /b>

Prenez vos dispositions pour gérer avec rigueur l’évolution de vos finances. Attention aux solutions apparemment faciles mais plus ou moins en marge de la légalité. Soyez très prudent dans vos relations avec le fisc car il ne vous fera jamais de cadeau.

Travail< /b>

Le ciel en cet aspect va momentanément mettre en vedette votre vie professionnelle. Après une courte période de doute, vous vous sentirez à nouveau sûr de vous, et aurez à cœur de voir vos efforts reconnus. Le ciel vous étant en ce moment favorable, vous devriez obtenir les compliments ou la promotion que vous espérez. Si vous souhaitez changer d’activité, ou travailler d’une manière plus indépendante, les astres vous appuieront. Mais attention, restez tout de même lucide, et ne lâchez pas la proie pour l’ombre.

Famille< /b>

Vous vous sentirez très proche de vos enfants. Les discussions familiales seront enjouées, animées. Cependant, ce courant chaleureux risque d’être perturbé vers la fin de la journée parce que le ciel fera interférence : brusquement, tout le monde se chamaillera et les critiques seront beaucoup plus nombreuses que les compliments. Essayez de rétablir le dialogue.

Loisirs< /b>

La présente configuration astrale soulignera les insatisfactions que vous ressentez au sein de votre environnement familier, et votre détermination à vous en sortir. Vous aurez envie de donner libre cours à votre soif d’évasion, d’aventure, de liberté, à votre imagination, à votre inspiration, à vos nouvelles croyances et convictions.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Cancer et Vierge

Chiffres de chance : 9 2 5







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour< /b>

Le flirt, généralement peu recommandable, pourrait cependant vous offrir aujourd’hui des moments agréables et sans conséquences sérieuses. Ne vous en privez pas ; sortez et vivez. Cela vous donnera une nouvelle bouffée de vitalité et d’espoir.

Argent< /b>

Vous continuerez à mener grand train et à faire des dépenses extravagantes comme si la fête n’était jamais terminée. Pensez à vérifier l’état de votre compte en banque ; voilà une précaution qui s’impose.

Travail< /b>

Les initiatives dans votre vie professionnelle vous réussiront très bien et vous permettront d’établir des contacts utiles à votre expansion. Vous serez encouragé et soutenu dans vos efforts, à condition de les diriger dans une voie sérieuse et bien préparée.

Famille< /b>

Vos relations avec vos proches, notamment avec les membres plus âgés de votre famille, vont vous demander plus d’attention. Il est possible que vos parents aient davantage besoin de vous, de vos conseils ou de votre présence. Faites face sans rechigner à ces obligations : le plaisir que vous ferez à vos êtres chers vaudra toutes les récompenses.

Loisirs< /b>

Le ciel vous conseillera de modérer votre esprit de critique et de voir le bon côté des gens et des choses. Agissant ainsi, vous aplanirez le chemin devant vous et progresserez mieux dans la voie qui vous intéresse.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Gémeaux

Chiffres de chance : 7 6 2







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour< /b>

Pour les couples de longue date, l’usure du temps se fera sentir cette fois. Vous devrez déployer des trésors d’imagination afin de rompre avec le train-train quotidien et de retrouver l’enthousiasme des débuts de votre union. Pourquoi ne pas vous offrir un petit voyage en amoureux ? Rien de tel pour raviver vos sentiments et enterrer vos différends. Célibataire, vous serez peut-être un peu trop désabusé pour remarquer les occasions qui se présenteront ce jour à vous sur le plan amoureux. Sachez pourtant qu’un nouvel amour peut apporter un air de fraîcheur dans votre existence. Bon Dieu, réveillez-vous donc !

Argent< /b>

En matière d’opérations financières, l’impulsivité sera mauvaise conseillère. Adoptez une attitude prudente, sans pour autant vous cantonner dans l’immobilisme. Vous serez bientôt mieux inspiré.

Travail< /b>

Pas question de vous étioler dans des emplois subalternes ou, pire encore, dans des métiers qui ne vous conviennent pas ! Galvanisé par les astres, vous viserez haut, et vous aurez les moyens de réaliser vos ambitions.

Famille< /b>

Si vous décidez de refaire la peinture de toutes les pièces de votre appartement, votre compte en banque risque d’en souffrir. C’est ennuyeux, mais sans plus. En revanche, si vous exigez de vos enfants que leur conduite soit irréprochable et si vous ne leur pardonnez pas la moindre erreur, ils risqueront d’être complètement découragés !

Loisirs< /b>

Laissez s’épanouir le côté boute-en-train de votre nature. N’ayez pas peur de faire rire les gens, car cela les aidera à se détendre et instaurera une ambiance bénéfique à tous : « On n’est jamais puni pour avoir fait mourir de rire » (proverbe chinois). Passez votre soirée avec des personnes dont vous appréciez la compagnie ; vous connaîtrez ainsi des moments extrêmement agréables.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Cancer et Balance

Chiffres de chance : 2 8 3







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour< /b>

Rien n’est plus exaltant et plus désespérément sublime que l’amour impossible. C’est ce que vous allez probablement découvrir aujourd’hui. Vous risquez, de vous éprendre d’une personne qui n’est pas libre mais dont le charme vous semble irrésistible. Si vous êtes habile, vous auriez de bonnes chances de connaître ensemble des moments d’extase aussi mémorables qu’éphémères. Mais ne vaudrait-il pas mieux mettre une croix sur cette affaire et entreprendre une autre qui soit parfaitement à votre portée ?

Argent< /b>

Situation contradictoire : le ciel vous poussera à dépenser, et un influx astral vous inciteront à épargner. Vous naviguerez entre ces deux eaux. État, oh ! Combien inconfortable !

Travail< /b>

Vous aurez de fortes envies de changement dans votre travail. Mais, compte tenu des influx adverses, ne faites rien pour les concrétiser. Les choses se décanteront d’elles-mêmes, à votre profit.

Famille< /b>

Prenez en considération cette fois les conseils de votre entourage familial, ce que vous n’avez pas l’habitude de faire. En effet, ces conseils sont judicieux, notamment en ce qui concerne les questions budgétaires.

Loisirs< /b>

Bien soutenu par certains astres en bonne position dans votre ciel, vous arriverez à conserver votre sérénité en face des provocations et des mesquineries de vos voisins. Ceux-ci se lasseront vite de leurs agissements.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Lion et Poissons

Chiffres de chance : 5 4 3







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour< /b>

Les natifs du signe auront envie en ce moment d’une relation sentimentale mieux approfondie que précédemment ou se plairont à certaines remises en cause pour améliorer la relation existante. Chez les couples mariés, il s’agira de consolider les liens conjugaux ou de les rénover. Célibataire, à en juger par le présent environnement planétaire, l’amour sera délicieux comme les plats qu’on a mijotés longtemps avec tendresse. Il est même probable que le coup de foudre ait lieu dans l’immédiat.

Argent< /b>

Journée faste sur le plan financier. Le ciel en bel aspect aura tendance à vous faire des cadeaux. Certes, ce ne sera pas très puissant, et vous ne devez donc pas vous attendre à gagner le jackpot. Mais une prime imprévue ou une plus-value inattendue pourront arriver à point pour vous permettre de vous faire plaisir ou de gâter vos proches.

Travail< /b>

Audacieux, entreprenant, toujours en quête de nouveaux défis, vous vous lancerez dans des projets professionnels très ambitieux. Ce sera d’ailleurs le moment idéal pour monter votre propre affaire ou encore pour choisir un métier indépendant après avoir longtemps exercé une activité salariée. Bref, vos initiatives hardies seront couronnées de succès. Mais ne prenez pas de risques inconsidérés, sinon vous perdrez tout le bénéfice des efforts fournis jusque-là.

Famille< /b>

Tâchez d’user d’un peu plus de psychologie vis-à-vis de vos relations familiales. Vous éviterez ainsi bien des malentendus et des dissentiments avec vos proches. Faites le point de la situation de temps en temps, afin de ne pas commettre d’erreurs préjudiciables.

Loisirs< /b>

Tout ce qui est dans le vent vous sera éminemment favorable et vous aidera à progresser et à amplifier votre action. Il y aura beaucoup de nouvelles, de correspondances, de déplacements et de contacts durant cette journée. Tout s’accélérera et se bousculera, à votre plus grande satisfaction.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Lion et Vierge

Chiffres de chance : 9 3 2







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour< /b>

Journée assez stérile sentimentalement, qui n’inclinera pas tellement les amoureux à faire preuve de tolérance, de compréhension et d’un minimum d’oubli de soi. Il y aura aussi le risque de s’attacher aux êtres auxquels on ne comprend rien et de s’entêter à résoudre des problèmes manifestement sans solution. Ajoutez à cela les risques de conflits pour des questions d’argent.

Argent< /b>

Ne gaspillez pas votre argent dans des dépenses superflues, inutiles. Si vous suivez cette ligne de conduite, vous ne risquez pas de vous retrouver dans une situation matérielle critique. « L’argent est comme le temps : n’en perdez pas, vous en aurez toujours assez » (Gaston de Lévis).

Travail< /b>

Accrochages avec certains collègues ou collaborateurs. Ces prises de bec continuelles risquent de nuire à l’efficacité de votre travail. D’autant plus que des clans se formeront au sein de votre équipe.

Famille< /b>

Le climat astral favorisera la vie de famille, en particulier les relations entre les différentes générations. Si vous recevez des membres de votre famille, « ne faites pas la porte plus grande que la maison » (proverbe anglais), c’est-à-dire qu’il ne faudra pas faire de folies chez le fleuriste, le pâtissier ou le restaurateur, au trop grand détriment de votre bourse.

Loisirs< /b>

Les occasions de divertissements et de rencontres ne manqueront pas. Votre cercle d’amis sera en pleine expansion. En plus des amis de longue date qui seront très présents, vous apportant chaleur et confort, de nouveaux amis viendront prendre de l’importance dans votre vie, et ce sera très heureux pour vous.