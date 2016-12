Horoscope du jeudi 22 décembre 2016



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour

Le présent climat astral favorisera les amours tranquilles en fortifiant votre sagesse naturelle. Vous sacrifierez vos pulsions dangereuses aux convenances, vous résisterez aux tentations inopinées, vous refuserez de laisser le moindre élan passionnel submerger votre raison. Bref, vous démentirez cette affirmation du vénérable Publilius Syrus : « On ne saurait être sage quand on aime, ni aimer quand on est sage ».

Argent

Belles perspectives dans le domaine immobilier. Vous bénéficierez des appuis solides des astres. Prenez quand même toutes les garanties nécessaires en étudiant soigneusement les papiers à signer ; ne soyez pas négligent.

Travail

Vous aurez la possibilité de vous distinguer dans votre profession. Sachez vous mettre en avant, ce sera le bon moment. Vous saurez particulièrement bien tirer profit de toutes les situations présentes.

Famille

Cette fois, ce sont vos relations avec vos frères et sœurs qui pourraient vous occasionner quelques soucis ou déceptions. Heureusement, vous serez optimiste.

Loisirs

Avec un ciel en bel aspect, ce sera le moment d’aller à la découverte, d’élargir vos horizons. Il faudra donner suite à de nouvelles relations amicales, qui vous enrichiront sur le plan de l’intellect.

Couleur porte-bonheur : Noir

Affinités astrales : Verseau et Poissons

Chiffres de chance : 5 1 3







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour

Votre couple commence-t-il à donner des signes d’essoufflement à cause de la banalité de la vie quotidienne ? Eh bien, aujourd’hui les astres mettront un peu d’animation dans votre ménage en provoquant quelques petites dissensions ou ranimeront l’attention des jolis cœurs dans votre sillage. Sachez jouer sagement avec le feu !

Argent

Le ciel, bien aspecté, vous donnera un précieux coup de pouce. Ainsi, un placement plutôt raisonnable devrait vous rapporter des bénéfices inespérés très confortables. Vous contrôlerez efficacement la gestion de vos finances, et tout se déroulera selon vos plans.

Travail

La journée semble assez calme dans votre travail, du moins si l’on s’en tient au fait qu’aucune planète n’influencera directement le secteur professionnel de votre thème. Mais le ciel en cet aspect risque de vous obliger à des réajustements dans vos relations avec les autres, et notamment avec vos collègues. Soyez donc attentif ; et si des tensions ou des malentendus empoissonnent vos relations, n’attendez pas pour ouvrir le dialogue et essayez de trouver une solution rapidement. Tout vaudra mieux que de laisser la situation se dégrader.

Famille

Ne soyez pas trop intransigeant avec vos enfants ; ils auront besoin de vos conseils objectifs et aussi de votre complicité.

Loisirs

Jugement et logique seront stimulés. Votre esprit critique agira en votre faveur. Pourtant, soyez attentif à vos fréquentations et ne vous laissez pas compromettre avec des gens qui pourraient ternir votre réputation.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Lion et Vierge

Chiffres de chance : 2 3 1







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour

Vous aurez l’occasion de renouer de vrais liens de complicité et de tendresse avec votre conjoint ou partenaire. Célibataire, vous semblerez irrésistiblement attiré par les amours impossibles. Ce ne sera évidemment pas très épanouissant. Revenez vite à la réalité, et contentez-vous de ce qui est à votre portée.

Argent

Des questions d’argent risquent d’assombrir vos rapports avec certaines de vos relations d’affaires. Évitez pour le moment de traiter avec les natifs du Sagittaire, surtout s’il s’agit de vous engager par contrat.

Travail

Sur le plan professionnel, les plus grands espoirs vous sont permis. En effet, vous saurez déjouer tous les pièges qui émailleront votre route, et notamment celui de la dispersion. Bien concentré sur vos objectifs, vous réussirez à canaliser votre énergie. Conséquence : vous afficherez une belle confiance et attacherez moins d’importance que d’habitude au jugement d’autrui. Voilà qui vous donnera une grande liberté d’action et vous permettra de défendre vos intérêts avec vigueur.

Famille

N’oubliez pas que le foyer est un élément stabilisateur très important. Vous devrez vous en servir comme un refuge où vous pourrez oublier les ennuis extérieurs. Faites tout votre possible pour que y règne une atmosphère de douceur et d’harmonie parfaites. Le ciel vous aidera dans ces efforts.

Loisirs

Un petit changement dans votre vie, peut-être un coup de téléphone inattendu ou une visite qui remuerait de vieux souvenirs. Cela aura comme effet de vous donner un coup de fouet dont vous aurez besoin car, débordé de travail, vous serez enclin au découragement et à la morosité.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Cancer et Lion

Chiffres de chance : 5 6 1







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour

Pas de planète pour troubler le secteur vie à deux. Mieux : le ciel vous aidera à arrondir les angles. Vous devriez donc réussir à maintenir un climat agréable dans votre vie de couple. Bonne entente et plaisir d’être ensemble seront au rendez-vous, à plus forte raison si vous avez l’occasion de vous échapper en amoureux ! Le présent contexte astral se prête à une rencontre forte et même surprenante. Certains verront resurgir un amour du passé, d’autres tomberont fous amoureux à deux pas de chez eux !

Argent

Vous tracerez votre sillon, consciencieusement, scrupuleusement. Mais ce côté bosseur ne vous empêchera pas d’utiliser votre imagination et surtout votre flair accru en matière financière. Résultat : vous consoliderez votre position professionnelle et améliorerez sensiblement votre situation matérielle.

Travail

L’action pesante du ciel aura pour effet de ralentir votre rythme de travail ou bien de vous épuiser. Vous devriez mobiliser toutes vos ressources dans la réalisation de projets modestes. Ce sera donc un petit mauvais moment à passer.

Famille

Il vous plaira de mener votre petit monde à la baguette. Cependant, cette fois-ci, vous ne vous contenterez pas d’imposer votre volonté ; vous saurez aussi écouter et prodiguer des paroles réconfortantes.

Loisirs

Moment rêvé pour faire la fête, pour s’amuser de tout, pour profiter au maximum des bonnes choses de la vie. Les chances seront de votre côté, à condition de ne pas refuser de sortir, de bouger, de vous extérioriser.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Taureau et Sagittaire

Chiffres de chance : 3 9 4







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour

Durant toute cette journée, le ciel en bel aspect vous donnera beaucoup d’aplomb. Vous mobiliserez tout votre potentiel de séduction, et vous serez en mesure de plaire facilement et durablement. Des amours solides vous apporteront des satisfactions concrètes.

Argent

Votre ciel est par nature assez favorable, et il devrait vous aider à bien réorganiser votre budget, voire, dans certains cas, à augmenter vos revenus. Un point à noter : certains d’entre vous seront amenés cette fois à engager des frais importants concernant leur habitation, achats ou travaux ; mais, en principe, ils feront les bons choix et trouveront les meilleures conditions.

Travail

Le ciel titillera votre amour-propre. Vous supporterez très mal les critiques de vos collègues. Mais sachez que certaines de ces critiques sont en fait des compliments déguisés : elles signifient que les autres sont jaloux de vos succès.

Famille

Si vous êtes père (ou mère) de famille, il vous faudra sans doute être un peu plus vigilant en ce qui concerne vos enfants. Leurs envies de liberté se réveilleront, ce qui ne sera pas toujours de votre goût. S’ils sont plus âgés, vos relations avec eux ne seront en principe pas mauvaises, mais ils pourront se heurter à quelques difficultés momentanées dans leurs études ou leur travail.

Loisirs

Tout au long de la journée, les influences planétaires favoriseront les relations amicales durables et profitables. Vous saurez faire preuve de la diplomatie nécessaire pour vaincre les réticences ou résistances et obtenir ce que vous désirez.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Capricorne et Verseau

Chiffres de chance : 2 6 4







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour

Côté cœur, vous naviguerez sous un vent très favorable. Il y aura de la joie dans l’air et du succès dans vos entreprises amoureuses. Cependant, comme vous plairez beaucoup, il pourrait vous arriver d’être aux prises avec des personnes qui ne sont pas libres, ou avec certaines autres personnes qui s’intéressent davantage aux membres de leur propre sexe qu’à ceux de l’autre. Il vous incombera donc d’être prudent, de rechercher la qualité et non la quantité si vous voulez bien profiter des agréables moments qui passent.

Argent

Dans le domaine matériel, un peu trop d’insouciance et de laisser-aller pourrait vous coûter cher. Vous aurez au contraire tout intérêt à vous montrer fort attentif et à tout faire pour protéger vos intérêts financiers. Sans quoi, un événement malencontreux risque de s’abattre sur vous.

Travail

Un climat conflictuel n’est pas impossible dans votre milieu de travail, et vous ne pourrez l’ignorez malgré votre désir de tranquillité. Pour le régler, choisissez la voie de la diplomatie.

Famille

Excellent climat en famille grâce au ciel, qui va influencer vos relations avec vos enfants. Quel que soit leur âge, ils seront en une forme superbe, et vous passerez avec eux des moments de belle complicité.

Loisirs

Vous serez dans le collimateur de certaines planètes, qui ne seront pas très bien disposées à votre égard. Ne faites pas de grand voyage aujourd’hui, car les risques d’un accident seront assez grands. Si vous devez quand même partir à l’étranger, souscrivez une assurance spéciale.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Balance et Poissons

Chiffres de chance : 3 1 7







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour

Les relations de votre couple commencent à prendre des allures d’une guerre froide. Partez au vert : vous aurez besoin de calme et d’être loin des importuns habituels, votre famille et les mondanités en tête. Avec votre conjoint, tout devrait bien rentrer dans l’ordre, à condition, bien entendu, que vous soyez un peu moins despotique.

Argent

Évitez les dettes : vous pourriez avoir du mal à les rembourser, et cela vous mettrait dans une situation très pénible. Savez-vous que « les dettes réduisent l’homme libre en esclavage » (Publilius Syrus) ?

Travail

Le ciel vous placera à un tournant professionnel qui se dessine déjà depuis plusieurs semaines sinon plusieurs mois. Sous sa puissante influence, vous vous sentirez prêt à revendiquer vos choix et à remettre en cause l’ordre établi. Il vous donnera l’occasion de passer à l’acte. Cet impact planétaire vous sera profitable, à condition que votre attitude reste mesurée. Bannissez la provocation, qui vous attirerait les foudres de vos supérieurs sans pour autant servir votre cause.

Famille

Le foyer sera bien influencé, et vous devriez vivre en bonne entente avec le conjoint et les enfants, à condition que vous ne commettiez pas de maladresse psychologique.

Loisirs

Les influx vous inclineront à l’autoritarisme et au dogmatisme. Soyez donc sur vos gardes si vous devez participer à une réunion ou à des discussions. Vous risquez, en effet, d’émettre vos opinions comme des édits royaux et de ne faire aucun cas de celles des autres. Une telle attitude vous sera préjudiciable, car vous allez choquer vos interlocuteurs et les rendre intransigeants.

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Bélier et Taureau

Chiffres de chance : 1 3 4







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour

Ciel sentimental chargé de nuages et d’orages. La situation ne saurait en être autrement, compte tenu des perturbations astrales actuelles. Des malentendus entre amoureux pourront surgir. Ou des tensions, parce que vous vous passerez tous vos caprices aux dépens de votre partenaire, parce que vous bousculerez l’autre de façon brutale. Les rencontres seront décevantes, car on résistera difficilement à l’envie de ne parler que de soi-même.

Argent

Cette journée verra une nette amélioration de votre situation matérielle. Vous pourrez effectuer des transactions profitables, à condition toutefois de choisir des placements sûrs. Une rencontre se révélera très utile.

Travail

Après une période embrouillée par suite de négligences, ce sera maintenant le moment de remettre de l’ordre dans vos affaires ou de résoudre un problème professionnel qui vous préoccupait. Ensuite, tout va bouger pour vous dans le bon sens, et ce sera à vous d’en tirer parti en faisant des démarches, en recherchant des contacts utiles ou en sollicitant des appuis.

Famille

En famille, joies auprès des enfants et réconfort auprès de vos aînés. Un climat de complicité chaleureuse.

Loisirs

Ne vous laissez pas trop ennuyer par ceux avec qui vous entrerez en contact. Maintenez une petite distance entre vous, n’intervenez pas dans les querelles et ne prenez pas parti : votre tranquillité sera à ce prix.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Cancer et Poissons

Chiffres de chance : 2 4 6







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour

Le ciel en cet aspect pourra vous valoir quelques remous sur le plan amoureux. Et pour vous qui, en bon natif du signe, n’usurpez pas votre réputation de grand amoureux du Zodiaque, ce ciel pourra mettre le feu aux poudres en vous plongeant dans une passion sensuelle intense. Quelques-uns d’entre vous choisiront d’ailleurs pour cible leur partenaire habituel (habituelle). Mais espérons qu’il (elle) sera partant(e) !

Argent

Votre équilibre financier ne posera aucun problème, même si, il faut le préciser, votre budget risque de stagner plutôt qu’être en expansion. Seul point à surveiller de plus près : ceux d’entre vous qui voyagent ou en vacances en ce moment risquent de devoir faire face à des dépenses plus importantes que prévu.

Travail

En raison des nombreuses dissonances astrales dans votre thème, le travail quotidien vous apportera plus de désagréments que de satisfactions. Vous vous sentirez entravé par des contraintes absurdes mais incontournables, qui risquent de vous mettre de très mauvaise humeur. Vous devrez faire appel à tout votre self-control pour dominer la situation. En revanche, vos projets à long terme se présenteront très bien, et vous aurez intérêt à vous y consacrer.

Famille

Des tensions, liées au ciel mal aspecté, pourraient survenir dans votre entourage familial. À vous de les éviter en marchant sur la pointe des pieds et en considérant l’agitation de vos proches avec décontraction et humour.

Loisirs

Si vous avez la sagesse de vous contenter de ce que vous avez au lieu de vous ronger à envier les autres, cette journée sera pour vous très supportable et même, à certains points de vue, agréable. Sachez profiter au mieux de ce que la vie vous offre, et rappelez-vous que « la plus véritable marque d’être né avec de grandes qualités, c’est d’être né sans envie » (La Rochefoucauld).

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Scorpion et Sagittaire

Chiffres de chance : 3 9 1







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour

Journée particulièrement favorable aux célibataires endurcis et non endurcis. Le ciel les aidera à savoir exactement ce qu’ils veulent côté cœur et à remuer ciel et terre pour l’obtenir. Il provoquera aussi de belles rencontres. Vous trouverez les mots justes pour exprimer votre flamme et convaincre l’heureux élu. N’ayez aucun doute au sujet de votre pouvoir de séduction et de persuasion.

Argent

Méfiez-vous des dépenses excessives ! Si vous voulez vivre au-dessus de vos moyens, ayez tout de même conscience des conséquences que cela implique. Sinon, vous risquez fort d’en avoir un aperçu bientôt.

Travail

Superbe créativité ! En plus, vous aurez le chic pour promouvoir très habilement vos idées et projets. Dans ces conditions, vous devriez collectionner les succès. Pour certains, la gloire sera à porté de main.

Famille

L’immobilier ne sera pas des plus favorables aux natifs du signe aujourd’hui. Il pourrait réserver bien des imprévus et des surprises négatives. Le moment ne sera donc pas indiqué pour acheter un appartement ou une maison. Attendez des circonstances plus favorables.

Loisirs

Des rencontres, vous en ferez beaucoup. Aucune pourtant ne vous apportera de grandes satisfactions. Les conversations risquent de tourner autour des banalités et pourront parfois dégénérer en méchant bavardage. Méfiez-vous !

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Vierge et Balance

Chiffres de chance : 2 6 1







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour

Vous ferez preuve d’une excessive jalousie. Les conséquences pourraient en être très négatives, car il pourrait s’ériger un mur de silence et d’incompréhension de nature à miner la relation existante. Alors, réagissez et ressaisissez-vous !

Argent

Les spéculations seront favorisées, mais restez prudent si vous placez de l’argent à l’étranger ou si vous y achetez un bien immobilier.

Travail

Aisance et facilité de communication seront vos meilleurs atouts. Pourtant, vous saurez aussi canaliser votre énergie et fournir des efforts intenses pour atteindre vos objectifs. Risque de conflit d’autorité.

Famille

Prenez la résolution de garder votre sang-froid coûte que coûte en toutes circonstances, même si vos enfants sont doués pour vous mettre dans tous vos états. Si vous n’y parvenez pas, l’ambiance de votre foyer sera proprement insoutenable.

Loisirs

Des gens bien habillés et bien polis, qui se présentent comme « missionnaires », sonneront probablement chez vous. Ce sont des démarcheurs de religions. Ils essaieront peut-être de sauver votre âme. Mais ce qui est bien plus certain, c’est qu’ils lorgneront aussi du côté de votre portefeuille. Prudence, prudence !

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Cancer et Lion

Chiffres de chance : 4 8 3







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour

Le ciel en mauvais aspects pourrait jouer à la manière d’une fatalité extérieure contre laquelle il sera très difficile de lutter. Certains natifs verront avec déplaisir leur partenaire ou leur conjoint changer brutalement au point de vouloir la dissolution du couple. Il s’agira alors d’accepter l’épreuve avec calme et résignation, en évitant des scènes intempestives et inutile.

Argent

Vos gains devraient augmenter, et vous saurez gérer avec efficacité vos placements et vos investissements. Attention simplement à un point :Le ciel pousse à prendre des risques. Même si vous êtes bien protégé, ne vous lancez tout de même pas dans des opérations trop casse-cou.

Travail

Vous rencontrerez des obstacles dans la réalisation de vos projets. Cependant, les événements tourneront vite en votre faveur. Donnez libre cours à votre nature enthousiaste, qui vous fera faire des rencontres opportunes et stimulantes.

Famille

Le domaine sentimental sera favorisé. L’entente sera bonne, car tout le monde y mettra du sien pour rendre la vie agréable. Il faudra profiter de ce havre de paix pour vous détendre au foyer et y trouver le repos qui vous est tellement nécessaire.

Loisirs

Pleins feux sur votre vie sociale ! Vous serez donc très entouré, et vous vivrez dans une ambiance de fête. Que cela ne vous empêche pas de rester vigilant sur le plan professionnel.