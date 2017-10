Horoscope du jeudi 26 octobre 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



Les natifs du signe connaîtront aujourd’hui de grands élans amoureux et auront d’intenses satisfactions sentimentales. Cette journée verra la concrétisation d’un projet qui leur tient particulièrement à cœur.

Argent



Attention à votre situation matérielle ! Vous pourriez bien grever votre budget en dépensant un peu à tort et à travers. Pensez à serrez la ceinture. Aussi, faites preuve de vigilance, ne vous lancez pas dans des opérations financières hasardeuses, elles pourraient vous coûter cher.

Travail



La patience et la sérénité au travail ne seront pas les traits marquants de votre caractère aujourd’hui. Vous aurez la nette impression que tout se ligue contre vous pour retarder vos projets et compliquer votre vie. Ne vous découragez pas !

Famille



Aujourd’hui, vos relations avec vos proches ne poseront plus le moindre problème. Si vous avez des enfants, le ciel vous permettra d’espérer une période très facile à vivre avec eux. Ils seront en très grande forme ; et vos relations, basées sur le respect et la compréhension, vous procureront beaucoup de joie.

Loisirs



Grace au ciel, votre magnétisme sera à son apogée. Vous forcerez le respect et l’admiration par votre volonté farouche de réussir ce que vous entreprendrez.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Cancer et Verseau

Chiffres de chance : 3 9 4







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Vous connaîtrez des difficultés sentimentales. Si vous vous sentez mis en cause, préférez le retrait stratégique à l’attaque frontale. Avec le temps, les choses se tasseront et vous n’aurez pas à vous plaindre.

Argent



Vous devrez veiller à vous occuper de toutes vos obligations pécuniaires en suspens, qu’il s’agisse de factures, de traites à payer ou d’autres corvées. Vous devrez aussi mettre bon ordre dans vos papiers et dans votre comptabilité. La fin de la journée risque d’être perturbée.

Travail



Cet aspect du ciel permettra aux natifs du premier décan de bénéficier de circonstances agréables et faciles dans leur vie professionnelle. Au programme, donc : du travail et, dans l’immédiat tout au moins, peu de satisfactions d’amour-propre.

Famille



Si vous avez négligé vos enfants, ce sera maintenant le moment de rectifier le tir et de vous montrer à la hauteur de ce qu’ils attendent de vous. Les responsabilités parentales sont bien lourdes, il est vrai, mais elles peuvent donner lieu à des joies ineffables et un sens à votre vie. Alors, ne vous dérobez pas.

Loisirs



Le ciel décuplera votre curiosité intellectuelle et votre envie de bouger. Mais attention à ne pas tomber dans votre péché mignon, qui est de vous prendre de passion pour un domaine nouveau, que vous survoleriez sans l’approfondir. Vous vous en détourneriez dès qu’une nouvelle piste éveillerait votre intérêt. Essayez au contraire de ne pas vous disperser et, si possible, de vous intéresser à un secteur que vous pourrez utiliser dans votre vie professionnelle.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Sagittaire et Capricorne

Chiffres de chance : 3 6 4







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



Les rencontres sentimentales seront nombreuses, les flirts et les aventures ne manqueront pas. Ce tourbillon pourrait peut-être combler certains de vos désirs, car vous souffrez en ce moment d’un pénible sentiment de solitude, que vous soyez marié ou célibataire. Toutefois, ne vous laissez pas trop prendre à ce jeu assez dangereux, car « on ne badine pas avec l’amour » (Alfred de Musset).

Argent



Attention, un influx astral pourra vous souffler aujourd’hui des envies d’achats ruineuses, qui mettraient par terre tous vos efforts. Ne cédez surtout pas aux coups de tête, prenez au moins le temps de réfléchir et de faire vos comptes avant toute opération.

Travail



Soyez vigilant dans votre travail : un conflit pourrait brusquement éclater avec l’un de vos supérieurs à propos d’une petite bagatelle et avoir de fâcheuses répercussions sur votre avenir professionnel.

Famille



Surveillez bien la santé de vos enfants. Un examen médical complet chaque semestre est recommandé, même s’ils ne présentent aucune anomalie ou aucun symptôme inquiétant. « Tout bien portant est un malade qui s’ignore » (Jules Romains).

Loisirs



Votre instinct vous conseillera la perspicacité et la vigilance. Certaines sectes religieuses possèdent des techniques très raffinées de manipulation mentale. Vous devrez vous en méfier. Le mieux serait de ne pas mettre le doigt dans l’engrenage.

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Balance et Scorpion

Chiffres de chance : 3 9 4







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Concernant vos amours, la détente sera à l’ordre du jour. Après avoir connu bien des soucis, vos relations avec votre conjoint ou partenaire s’amélioreront sensiblement. Vous parviendrez à nouveau à dialoguer avec lui, au lieu de vous enfermer dans le silence à la moindre contrariété. Cependant, il faudra tout de même un peu de temps pour que des liens de complicité et de confiance s’établissent à nouveau entre vous deux.

Argent



Climat astral nettement ambigu côté argent. Un influx astral trônera dans votre secteur d’argent. Cet influx est signe de restriction et de limitation, inutile de vous dire qu’il vous promet une période de vaches maigres, où vous devrez surveiller de près vos dépenses. Mais autre influx sera aussi là. Est-ce vraiment un bienfait ? Cet influx lui est bénéfique, il va sans doute vous aider à renflouer votre budget. Mais cet astre est aussi celui qui rend le plus dépensier. Et si vous cédez aux envies folles qu’il va vous souffler, attention, vous aurez à payer vos excès. La morale de l’histoire, c’est qu’il vaudra mieux rester extrêmement prudent et faire des économies.

Travail



L’aspect de votre ciel astral démolira les barrages sur votre route. Mais sachez que votre réussite sera à la mesure des efforts que vous consentirez. Passez sans tarder à la réalisation de vos projets, car « la roue de la Fortune tourne plus vite que celle du moulin » (Cervantès).

Famille



Ah, les joies de la vie de famille ! Vous pourrez les apprécier en vrai connaisseur cette fois-ci, car, grâce aux impulsions des astres, vos relations avec vos proches seront au beau fixe, et vous aurez le même sentiment que Marmontel : « Où peut-on être mieux Qu’au sein de sa famille ? »

Loisirs



Vous aimez recevoir des amis, vous avez le désir de vous sentir entouré, et le contact avec les autres est un besoin que vous ressentez profondément. Mais il ne faut pas transformer votre maison en hall de transit où chacun entre et sort à sa guise. Efforcez-vous de faire un choix dans vos relations et éliminez impitoyablement celles qui vous paraissent trop envahissantes ou intéressées.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Verseau et Poissons

Chiffres de chance : 6 4 7







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



Vous ressentirez une peur viscérale de perdre l’objet de votre amour, et cette peur vous fera entrer dans une forte crise de jalousie. Mais un peu de jalousie, c’est bien ; beaucoup de jalousie, bonjour les dégâts !

Argent



Attention aux désillusions financières dues au mauvais calcul du montant de vos ressources disponibles ! De plus, cette position de votre ciel astral laisse présager soit une rentrée d’argent inespérée, soit, plus certainement, une fâcheuse tendance à gaspiller l’argent du ménage. Les deux pourront arriver en même temps d’ailleurs.

Travail



Vous resterez toujours très préoccupé par votre situation professionnelle et matérielle. Malgré un éclaircissement progressif de votre ciel astral, vous devrez toujours faire preuve de prudence et éviter les risques inutiles.

Famille



Vous aurez probablement des sujets de mécontentement et de colère à propos d’un de vos enfants qui ne cesse de faire des sottises. Mais ni les reproches ni les punitions ne seront efficaces pour remédier à la situation. Vous devrez essayer de comprendre cet enfant, préférablement avec l’aide d’un psychologue. En tout cas, sachez que « rien n’est moins raisonnable que de vouloir que les enfants le soient » (Madame de Maintenon).

Loisirs



Vous allez faire la connaissance de personnes qui vous plaisent, et vous serez très enclin à leur faire des confidences. Résistez à votre tendance : il est souhaitable de préserver son jardin secret.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Gémeaux et Cancer

Chiffres de chance : 8 2 6







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



Sous l’impulsion des astres, vous devriez succomber aujourd’hui à un fameux coup de foudre. Vous aurez envie de cette personne, et le reste ne comptera pas. Marié(e), pas marié(e) ? Peu importe, direz-vous ; vous ne chercherez même pas à le savoir ! En tout cas, cette passion volcanique n’aboutira vraisemblablement pas, mais vous mettra les sens à l’envers et illuminera agréablement vos nuits.

Argent



Le secteur argent continuera à être protégé. Vous aurez encore l’occasion de bénéficier d’opportunités intéressantes. Si vous avez une décision financière importante à prendre, concernant un achat, un placement ou un investissement, ce sera le moment. Vous aurez tous les atouts en main pour faire le bon choix.

Travail



Au travail, vous aurez tendance à commettre des imprudences et à sous-estimer la ténacité de vos concurrents et de certaines personnes de votre entourage professionnel, jalouses de vos succès. Voilà qui pourrait vous coûter très cher. Il faudra, au contraire, vous tenir sur vos gardes et ne pas relâcher votre vigilance si vous voulez conserver votre position.

Famille



Vie familiale calme et agréable. Toutefois, vous devrez surveiller de très près vos enfants, surtout s’ils sont tout petits, car il y aura de grands risques d’accidents domestiques. Mettez les médicaments, les produits toxiques et les allumettes définitivement hors de leur portée.

Loisirs



Un influx puissant dans votre Maison VII ne vous incitera pas au pardon. Au contraire, votre désir de vengeance du mal qu’on vous a fait sera exacerbé. Mais en méditant de vous venger, vous ne ferez qu’entretenir vos propres blessures et vous rendre malheureux vous-même.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Capricorne et Verseau

Chiffres de chance : 8 4 2







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Si vous vivez en couple, un grand vent de gaieté et de bien-être soufflera dans votre vie. Momentanément libéré de l’influence pesante d’un influx négatif, qui a longtemps alourdi l’atmosphère conjugale, vous recréerez avec votre partenaire des liens privilégiés, faits de sensualité, de compréhension profonde, et d’une certaine désinvolture. Vous pratiquerez avec lui le seul sport présentant un réel intérêt à vos yeux : l’amour physique. Si vous êtes célibataire, vous rencontrerez un partenaire tout disposé à participer à vos jeux érotiques les plus insensés !

Argent



Vous tracerez votre sillon, consciencieusement, scrupuleusement. Mais ce côté bosseur ne vous empêchera pas d’utiliser votre imagination et surtout votre flair accru en matière financière. Résultat : vous améliorerez sensiblement votre situation matérielle.

Travail



L’action du ciel sera négative mais pas très méchante. Elle pourrait se traduire avant tout par un excès de confiance et d’optimisme chez les natifs, ayant pour conséquence des erreurs de jugement et un manque appréciable d’esprit critique.

Famille



Veillez à ne pas négliger votre entourage familial, malgré vos multiples obligations ailleurs. Tâchez d’être plus à l’écoute de votre conjoint et de vos enfants. Tenez compte de leurs aspirations et désirs.

Loisirs



Les bons aspects du ciel vous feront jouir de rapports faciles avec vos amis, avec ceux que vous aimez vraiment. Ils vous rendront aussi plus indulgent envers les autres que vous ne l’avez été ces derniers temps.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Lion et Sagittaire

Chiffres de chance : 6 1 9







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Ce sera une journée très heureuse et épanouie. Vos relations amoureuses seront vécues sur la base de la plus grande franchise. Chacun respectera la personnalité de l’autre, dépassant la notion de couple traditionnel pour s’attacher plus aux affinités communes qu’au quotidien subi ensemble.

Argent



Vu cet aspect des astres, vous aurez intérêt à vous montrer raisonnable et organisé en matière financière. Tout ira bien pour les natifs fourmis, capables de gérer prudemment leur budget, que leurs rentrées soient momentanément plus faibles ou, au contraire, plus élevées. En revanche, les imprudents qui compteront sur une bonne fée pour les aider se retrouveront dans une situation périlleuse.

Travail



Vos rapports avec votre entourage professionnel s’avéreront tendus. Si vous partez en vacances, réglez les problèmes importants, ou vous aurez de mauvaises surprises à votre retour, vos collègues n’étant pas tendres avec vous.

Famille



Les secteurs de votre thème liés à la vie de famille en général et aux enfants en particulier n’hébergent aucune planète, ce qui est l’indice d’une journée facile à vivre et sans histoire dans ce domaine. Vos enfants, notamment, seront en excellente forme, et vous n’aurez aucun souci à vous faire à leur sujet. Seul point un peu plus fragile : vos relations avec vos frères et sœurs. L’arrivée d’in influx perturbateur dans la zone de votre ciel qui les concerne, pourra se traduire par une brouille avec l’un d’entre eux. Essayez de ne pas jeter de l’huile sur le feu.

Loisirs



Vous serez assez porté à l’introspection et rechercherez plus volontiers la solitude. Mais cela ne vous empêchera pas d’être agréable lorsque vous serez en société. Profitez de cet état de tranquillité et de stabilité pour chercher à améliorer vos conditions d’existence, surtout en ce qui concerne son côté spirituel et culturel.

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Balance et Scorpion

Chiffres de chance : 8 2 4







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Votre vie amoureuse sera riche en péripéties. Certains d’entre vous seront au bord de la rupture. Des difficultés d’ordre sexuel viendront s’ajouter à bien d’autres problèmes. Mais des événements imprévus, et heureux, viendront tout faire basculer.

Argent



Si vous envisagez depuis un certain temps d’effectuer des transactions de grande envergure ou de modifier le mode de gestion de vos ressources matérielles, ce sera le moment de vous lancer. Grâce à l’appui des planètes, vous saurez faire les bons choix et éviter les écueils.

Travail



C’est vrai, l’astre qui trône dans votre secteur carrière n’est pas très facile à vivre. Cette planète très puissante va une fois de plus réveiller votre ambition ; mais, comme elle est opposée à un autre influx, le succès ne vous tombera pas tout cuit dans le bec. Reste que vous allez pouvoir utiliser ces influx planétaires d’une manière positive : les ont l’un et l’autre pour effet de renforcer la volonté. Vous qui, habituellement, renoncez facilement, vous allez cette fois vous accrocher jusqu’au succès total.

Famille



Ne laissez pas de vieilles histoires en principe oubliées refaire surface et perturber vos relations avec vos proches. Votre tempérament quelque peu rancunier ne vous aide pas à laisser les blessures anciennes cicatriser, et pourtant c’est la seule manière d’évoluer. Alors, faites l’effort de comprendre les autres et de pardonner du fond du cœur. Ainsi, non seulement l’ambiance sera beaucoup plus facile, mais encore vous vous sentirez nettement mieux dans votre peau !

Loisirs



C’est par des sorties, des déplacements, une vie mondaine animée que vos affaires prendront cette fois de l’expansion. Vous rencontrerez des gens qui vous seront non seulement agréables, mais utiles. Les attractions et les sympathies se noueront de manière spontanée et rapide sous l’œil complice du ciel.

Couleur porte-bonheur : Bleu

Affinités astrales : Lion et Capricorne

Chiffres de chance : 8 4 2







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



La présence d’un influx positif en Maison XI favorisera les rencontres amoureuses. Si votre cœur est libre, vous n’aurez que l’embarras du choix : passion brûlante, complicité intense, ou aventure sensuelle.

Argent



Bien soutenu par le ciel en bons aspects, vous passerez une journée sans problème financier et pourrez même espérer des rentrées conséquentes ou une augmentation de salaire. Si votre métier touche de près ou de loin la joaillerie, faites preuve de vigilance et de prudence dans vos diverses transactions.

Travail



Vous allez enfin récolter le résultat de vos efforts. Pour tous, une nette amélioration est en vue. Dans certains cas, la moisson sera conséquente : promotion importante, mise en vedette, succès de tous ordres sont possibles. Pour ceux qui n’avaient pas de travail, le ciel apportera très certainement un poste fixe dans sa musette.

Famille



Le bonheur des vôtres illuminera cette journée. Vous en garderez des photos-souvenir ou tout au moins des souvenirs ineffables. Profitez bien de ces moments sans vous poser des questions inutiles.

Loisirs



Ne refusez pas l’invitation qu’on vous aura faite à une soirée : il y aura de fortes chances que vous y rencontrerez une personne qui prendra une grande importance dans votre vie, à un titre ou à un autre.

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Vierge et Verseau

Chiffres de chance : 2 6 1







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Vous aurez envie d’être pris en charge et chouchouté, ce qui risque de peser à votre partenaire. Tâchez d’avoir un comportement plus actif, plus autonome ; vous n’aurez pas à le regretter.

Argent



Le domaine de vos finances sera troublé et plein de confusion ; toutefois, il ne sera pas mis véritablement en péril. Par ailleurs, observez une grande prudence dans les déplacements que vous effectuerez.

Travail



Vous devrez compter avec un influx rétrograde. Celui-ci risque de retarder momentanément votre essor professionnel. Rien de grave, en principe : vos acquis ne seront pas menacés. Seuls ceux d’entre vous qui adopteront une attitude trop négative pourront connaître quelques ennuis. Évitez de râler contre vos conditions de travail et de vous montrer trop exigeant avec votre entourage.

Famille



Aujourd’hui vous risquez de vous heurter à un mur d’indifférence, d’incompréhension, voire d’hostilité, de la part de vos proches et notamment de votre conjoint. Celui-ci pourrait vous accuser de divers crimes, par exemple de chercher à échapper à vos responsabilités. N’essayez pas de vous disculper ou de vous justifier, ce serait inutile et même dangereux ; prouvez-lui, par des actes, qu’il se trompe.

Loisirs



Vous aurez envie que les choses bougent autour de vous et n’hésiterez pas à vous lancer dans un tourbillon de sorties et de réceptions. Cette vie mondaine ne sera pas inutile puisque vous en profiterez pour nouer des contacts intéressants sur le plan professionnel. Certains d’entre vous pourraient d’ailleurs trouver une excellente situation de manière tout à fait inattendue.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Bélier et Poissons

Chiffres de chance : 6 2 4







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Vous avez de la chance : votre vie amoureuse continuera à bénéficier de très solides protections astrales. Si vous êtes solitaire, la journée semble particulièrement favorable à une rencontre importante. Si vous êtes déjà lié, le bonheur sera au rendez-vous, dans un climat tendre et sensuel.

Argent



Le ciel perturbera votre jugement. Aussi, évitez d’effectuer des transactions financières aujourd’hui. Une affaire litigieuse reviendra à l’ordre du jour et vous mettra dans l’embarras.

Travail



Cette journée est favorable aux artistes : on reconnaîtra leur talent, souvent même à l’étranger, et cela les encouragera encore plus dans leurs recherches et leur créativité. Les écrivains, eux aussi, bénéficieront de ce gâteau planétaire.

Famille



Avec les dissonances du ciel, qui vous affecteront, vous vous ferez beaucoup de souci pour les êtres que vous aimez. Essayez de dominer votre anxiété, qui ne contribuera qu’à compliquer les choses.

Loisirs



Vos élans impétueux, votre fougue, votre esprit d’initiative séduiront votre entourage. Vous saurez aussi vous enflammer pour des causes que vous jugez nobles, et vous serez tout prêt à défendre la veuve et l’orphelin.