Horoscope du jeudi 9 février 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



L’amour passera cette fois avant tout le reste, même si vous avez juré de fermer définitivement votre porte à Cupidon. Votre horizon sentimental sera très dégagé. Une charmante rencontre est probable, ou une embellie spectaculaire dans vos relations existantes. À vous tous les plaisirs du cœur et du corps ! Profitez-en au maximum, car ce sont ces plaisirs qui vous donneront le moment de l’infini et de l’éternité.

Argent



Dans le domaine financier, les beaux aspects qui vous entourent protégeront votre vie matérielle ou tendront à l’améliorer de manière importante. Vous saurez consolider votre patrimoine, investir dans des valeurs sûres. Cette journée, surtout pour les natifs du troisième décan, sera parsemée de possibilités d’associations nouvelles, de satisfactions légales, de contrats signés, d’engagements qui vous avantagent.

Santé



En influençant votre secteur santé, le ciel devrait neutraliser les petites misères que vous aviez depuis quelque temps. Votre santé devrait donc s’améliorer. Mais veillez simplement à ne pas prendre de mauvaises habitudes alimentaires, en forçant sur les sucreries.

Travail



Dans le travail, le Ciel vous réservera des changements salutaires. Ne luttez pas contre le progrès, adaptez-vous sans attendre. D’autre part, ne reculez pas devant des propositions qui heurteraient votre modestie naturelle, autrement vous le regretteriez.

Famille



Mener de front une activité professionnelle absorbante et une vie de famille équilibrée n’est pas un jeu d’enfant ! Mais vous réussirez cette gageure grâce à un très bon sens de l’organisation.

Loisirs



Si vous songez à engager une poursuite judiciaire, réfléchissez bien. Une solution à l’amiable serait préférable. « La justice est chère. Prenez une pinte et arrangez-vous » (proverbe écossais).

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Sagittaire et Capricorne

Chiffres de chance : 2 3 1







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Vous accorderez la priorité absolue à votre vie conjugale, et vous aurez raison. Quand le cœur va, tout va, c’est bien connu ! Vous saurez apprécier et favoriser la tendresse et la complicité. Vos relations avec votre conjoint seront au grand beau fixe. Célibataire, côté cœur, les peurs, les hésitations qui s’emparent de vous de temps en temps seront totalement neutralisées cette fois. Vous vous affirmerez avec force. Puisque vous êtes encore libre, vous partirez, vaillant, à la conquête des cœurs, avec d’excellentes chances de réussite.

Argent



Plus que jamais vous serez tenté de gérer vos finances à coups d’inspiration. Il vous faudra beaucoup de maîtrise de vous-même pour résister à vos impulsions déraisonnables, pour ne pas jeter votre argent par la fenêtre.

Santé



Si vous avez eu à pâtir depuis longtemps de nervosité et d’insomnies, ne cherchez plus : c’était à cause des astres mal aspectés. Fini maintenant leur influence néfaste ! Mieux dans votre corps comme dans votre tête, vous devriez jouir d’un bon équilibre de base.

Travail



Influx déterminants pour votre travail, surtout si vous avez des projets d’une certaine envergure. Votre prestige va augmenter grâce à votre présence d’esprit et à la belle suite dans vos idées. Félicitations !

Famille



Vous mènerez votre petit monde à la baguette. Votre entourage devra marcher droit et se soumettre à vos exigences. Cependant, méfiez-vous des risques d’incompréhension avec certains membres de votre famille. Justifiez vos choix et vos décisions.

Loisirs



Vous aurez envie de faire la fête, et vous ne vous en priverez certainement pas. Ça bougera autour de vous, vous permettant de nouer de nouvelles amitiés intéressantes. Mais une rupture risque de se produire avec une personne qui vous est chère si vous ne savez pas faire preuve d’une extrême souplesse et d’une grande tolérance.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Vierge et Balance

Chiffres de chance : 2 4 9







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



Votre recherche de renouveau dans vos sentiments ou vos affections pourra ne pas plaire à votre conjoint ou partenaire et causer quelques discussions et désaccords. Le climat conjugal pourra ainsi en souffrir. Célibataire, vos relations sentimentales seront plutôt tributaires de vos pulsions émotives et sexuelles. Elles resteront ainsi assez agitées quoique pleines de sel et d’imprévus et, vraisemblablement, de jalousies pour corser le tout.

Argent



Avec cette configuration astrale, le pronostic est fort bon en ce qui concerne les placements et les obligations. Les natifs seront bien inspirés dans leurs transactions. L’on pourrait même ajouter qu’ils bénéficieront d’une chance au jeu bien plus grande qu’à l’habitude ; n’oubliez pas de consulter votre nombre de chance.

Santé



Apparemment, vous connaîtrez un surcroît de travail qui, tout en menaçant de vous épuiser, vous offrira une occasion inespérée de faire un grand bond en avant dans votre carrière. Vous devrez donc gérer sagement vos forces, en vous ménageant des moments de repos durant la journée, sinon vous ne tiendrez pas le coup. Evitez de manger dans des endroits trop bruyants.

Travail



Stimulé, vous travaillerez d’arrache-pied avec de très bons résultats. Vous saurez saisir au vol les occasions, les provoquer au besoin, multiplier les contacts, et vous mettre en valeur.

Famille



Quelques divergences d’opinion pourront apparaître avec les grands-parents ou parents âgés. Quant aux enfants du signe, ils rechercheront davantage le contact avec leur père qu’avec leur mère.

Loisirs



Quelques tensions dans vos relations amicales, mais aussi des rencontres inattendues, intéressantes. Votre devise devrait être celle de Lénine : « Plus d’amis, moins d’ennemis ».

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Lion et Vierge

Chiffres de chance : 7 6 1







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Aujourd’hui, vous songerez surtout à profiter des plaisirs de la vie conjugale. Vous évoluerez dans un climat sensuel et voluptueux, qui vous permettra de vous épanouir pleinement auprès de votre conjoint ou partenaire. Couettes solitaires, vous aurez une âme de collectionneurs ce jour. Mais vous resterez insatisfaites et regarderez dans l’assiette du voisin en vous apitoyant sur votre sort. Mais bien sûr, « l’herbe du pré voisin est toujours plus verte » (proverbe anglais) !

Argent



Le ciel en aspect dysharmonique ne sera guère favorable à la prospérité. Limitez au maximum les risques financiers, en maîtrisant vos envies d’achat et en refusant les opérations trop risquées.

Santé



Les planètes vous perfuseront d’une vitalité qui vous rendra plein d’allant. Fidèle à votre légende, vous mènerez de front plusieurs activités avec une facilité déconcertante. Les planètes vous insuffleront aussi une humeur très sensuelle. Et, vous le savez bien, l’amour constitue la meilleure des vitamines !

Travail



De bonnes opportunités professionnelles se présenteront. Sachez en profiter sans trop vous perdre dans les sorties et les mondanités. Soignez pourtant votre standing et votre image de marque : ce sont là des atouts précieux qui aideront à votre essor.

Famille



Grandes satisfactions dans la vie familiale. Votre conjoint se montrera conciliant. Ambiance de détente avec vos enfants. Vous recevrez en outre des visites agréables de vos proches.

Loisirs



Loin de refuser les mondanités, vous les rechercherez. Il faut dire qu’avec cet aspect de votre ciel astral, vous vous sentirez aussi bien à l’aise dans les grandes réunions qu’en petit comité.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Taureau et Gémeaux

Chiffres de chance : 3 2 4







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



La priorité sera donnée en ce moment à votre famille. Votre conjoint et vous chercherez à asseoir vos relations sur des bases toujours plus solides. Une attitude évidemment très propice à un regain de tendresse et de confiance au sein du couple ! Célibataire, pour vous, qui raffolez des contes de fées, le Ciel pourrait vous inciter à croire au Prince Charmant et compagnie. Que cela soit ou non une réalité est une autre histoire ! Gare aux carrosses qui se transforment en citrouille et à leur lot de désillusions !

Argent



Sous l’influence des astres mal aspecté, vous serez pris d’une fringale dépensière, avez-vous déjà oublié les conséquences financière il y a quelques mois de cela. Soyez prudent.

Santé



Comme le dit un dicton français, « une pomme tous les matins chasse les médecins ». Pensez à ce fruit merveilleusement bienfaisant. Une étude médicale récente montre que la pomme fait baisser le taux de « mauvais » cholestérol. De plus, elle contient de la vitamine C, peu de calories, et des fibres végétales, qui facilitent la digestion.

Travail



C’est avec une farouche détermination que vous vous mettrez au travail, dès le début de la journée. Votre rythme sera plus rapide que d’habitude, et vous aurez hâte d’atteindre vos objectifs. Ne cherchez pourtant pas à brûler les étapes, car « une petite impatience ruine un grand projet » (Confucius).

Famille



Vos relations avec vos parents ainsi qu’avec vos frères et sœurs seront aujourd’hui sans histoire. Cependant, il est possible que vos enfants soient nerveux ou agressifs, et que vous ayez du mal à instaurer la discipline à laquelle vous tenez. Il n’y aura pourtant rien de grave, rassurez-vous !

Loisirs



Si vous avez des ennemis, méfiez-vous ; si vous n’en avez pas, soyez encore plus prudent, car une vipère pourrait très bien se trouver sous votre manche. Inversement, ne vous disputez pas avec votre collaborateur, et surtout évitez les conflits du type frères ennemis ou guerre des chefs. L’ambiance de la journée sera globalement propice aux querelles, à l’agressivité, à la dureté. Prudence donc, afin de ne pas commettre des débordements regrettables.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Lion et Vierge

Chiffres de chance : 3 7 8







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



Avec pareille ambiance astrale, les courants contradictoires et des divergences d’opinion pourraient s’établir entre votre partenaire et vous. Ne laissez pas la situation dégénérer. Pour y remédier, expliquez clairement à l’autre votre point de vue, et faites preuve de compréhension et de tolérance. Célibataire, vous serez enclin à vous lancer dans n’importe quelle aventure, au risque d’être déçu. Mais un coup de foudre retentissant est possible pour certains natifs.

Argent



Il vous est formellement déconseillé de vous lancer dans des opérations spéculatives, quelle qu’en soit la nature, et à plus forte raison si elles vous amènent à risquer tout ou partie du patrimoine familial. La politique taoïste du non-agir sera idéale pour le moment.

Santé



Faire du sport ? Excellente idée. Mais l’astre, qui influence votre secteur santé, vous recommande d’y aller progressivement, et plus encore si vous reprenez une activité physique après une longue interruption. Inutile de risquer un claquage musculaire.

Travail



Vous aurez ce jour l’impression d’avoir des ailes. Tout dans votre travail vous semblera facile tout d’un coup. Mettez immédiatement à exécution vos projets les plus chers. Le ciel vous aidera dans toutes vos démarches et entreprises. Mais attention tout de même ! Pas d’initiatives fracassantes comme vous avez l’habitude d’en faire.

Famille



Si votre conjoint et vos enfants rêvent de calme à la maison, ils seront déçus ! Aussi exigeant envers vos proches qu’envers vous-même, vous les obligerez à se surpasser. La paresse et la facilité seront interdites !

Loisirs



Vous vous contrôlerez assez mal aujourd’hui. En particulier, vous aurez tendance à hausser le ton pour obtenir ce que vous estimez être votre dû. Il semble que vous ayez intérêt à savoir qu’ « on réussit souvent mieux avec la queue du renard qu’avec la griffe du lion » (Chancelier Oxenstierna). La douceur et la diplomatie n’ont jamais tué personne et pourtant elles font toujours des merveilles !

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Sagittaire et Capricorne

Chiffres de chance : 2 6 3







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Aucune planète ne se mêlera cette fois de votre vie conjugale. Vous aurez donc le champ libre pour vivre paisiblement avec votre conjoint ou partenaire, qu’il soit tout nouveau ou de longue date. L’harmonie prévaudra au sein de votre couple. Célibataire, plus que jamais vous aimerez flirter. Vous aurez, dans certains cas, tendance à vous lier aisément, mais aussi à vous détacher encore plus vite. Les amours simples vous sembleront ennuyeuses, et une personne ne vous paraîtra valable que dans la mesure où elle résistera à vos avances. Cependant, vous risquez de lâcher la proie pour l’ombre !

Argent



Vous aurez intérêt à vous surveiller du coin de l’œil en matière financière. Sans quoi, vous risquez de vous retrouver dans une situation délicate. Vous serez enclin à céder à votre goût du luxe et du confort, et manquerez de réalisme. Aussi, vous n’aurez guère envie de mettre le nez dans vos comptes, et vous ferez comme si tout allait pour le mieux. Voilà une attitude qui risque de vous coûter cher !

Santé



Vous qui étiez déjà une force de la nature, allez voir votre énergie encore décuplée. Premier levé, dernier couché, du dynamisme et de la joie de vivre à revendre, vous allez faire bien des envieux autour de vous. Attention à ne pas trop en faire !

Travail



Rien ni personne ne pourra vous distraire du but que vous vous êtes fixé. Galvanisé, vous ferez preuve d’une redoutable efficacité. Votre travail quotidien vous apportera de nombreuses satisfactions.

Famille



Un influx astral influencera vos relations avec vos enfants, qui se montreront plus décidés et volontaires que d’habitude. Apprenez à comprendre et à respecter les désirs de vos enfants.

Loisirs



Cette journée vous donnera envie de bouger de changer d’horizons. Pourquoi ne pas envisager la pratique d’un sport de plein air, comme la randonnée, par exemple.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Balance et Scorpion

Chiffres de chance : 5 6 7







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Des sentiments ardents vous animeront. Seront-ils sagesse ou folie ? À vous d’en décider ! Vous voudrez jouir à fond des plaisirs de la vie en compagnie de votre conjoint ou partenaire. Célibataire, une affaire de cœur pourra prendre une tournure très favorable et plus durable, si vous modérez vos goûts d’indépendance et de liberté. Cette relation pourrait vous apporter beaucoup de bonheur et une plus grande harmonie de vie.

Argent



Les questions financières vous intéresseront particulièrement. Vous saurez vous battre pour obtenir gain de cause quand il le faudra. Toutefois, vous saurez aussi contourner les obstacles quand cela s’avérera nécessaire. Ne profitez pas de ce climat d’euphorie pour jeter l’argent par les fenêtres ; restez modéré.

Santé



Malade, vous ? Sûrement pas cette fois-ci. Votre vitalité sera au top. Ensuite parce que votre secteur santé est toujours influencé par un influx astral, le meilleur des antidotes planétaires. Et comme il ne subira aucune turbulence, en cas de petit coup de fatigue, il vous remettra d’aplomb en un rien de temps.

Travail



Vous ne manquerez pas d’occupation dans votre travail. Vous aurez tant à faire qu’il va vous falloir faire preuve d’organisation si vous ne voulez pas vous laisser déborder. Cela ne sera pas toujours facile, en raison des obstacles que le ciel semera sur votre parcours.

Famille



Les astres vous promettent harmonie et tendresse en famille. Vos enfants, vos parents et vos frères et sœurs se porteront bien et iront leur bonhomme de chemin sans difficultés. Vous ne risquez pas de voir certains membres de votre famille tomber malade ou traverser une épreuve particulière.

Loisirs



Une personne, à qui vous avez rendu un petit service auparavant, vous témoignera de sa reconnaissance. Cette marque vous touchera profondément et vous fera oublier momentanément toutes vos peines.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Lion et Vierge

Chiffres de chance : 2 7 9







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Votre partenaire ou conjoint a-t-il des habitudes bizarres ? Prenez ses manies avec humour et tolérance. Selon les psychologues, de telles manies ne sont qu’une façon comme une autre de calmer ses angoisses et méritent notre indulgence. Célibataire, fort de la bonne influence du ciel, qui vous permettra d’être compris sans avoir à vous livrer, vous pourrez succomber au coup de foudre réciproque en pratiquant les dialogues muets et les regards qui en disent long.

Argent



Attention, sur le plan financier, à ne pas croire trop vite au père Noël. Un coup de chance est possible, mais vérifiez bien cette affaire avant de vous lancer en toute confiance. Abstenez-vous des jeux de hasard, à moins que vous ne vous contentiez d’une toute petite mise.

Santé



Assumer un emploi du temps très chargé en ce moment, alors même que vous vous sentirez un peu patraque, c’est tirer sur vos réserves d’énergie. Pour tenir le coup, soignez votre alimentation, accordez-vous de bonnes nuits de sommeil, et, si possible, filez au grand air.

Travail



Votre ciel astral en cet aspect devrait favoriser votre expansion professionnelle. Ne vous braquez pas en cas de changement imprévu dans votre travail ; ce sera au contraire une bonne occasion pour vous d’améliorer votre situation.

Famille



Un influx astral en aspect dysharmonique pourra semer une certaine confusion dans vos relations avec vos proches. Des difficultés sont possibles avec votre belle-famille. Attention, aussi, à ce qui concerne vos enfants : surveillez d’un peu plus près leur évolution et leurs activités.

Loisirs



Prenez garde aujourd’hui à ne pas pécher par excès de confiance ou d’optimisme. Vous pourriez avoir de bien mauvaises surprises en constatant que vous n’avez pas le soutien inconditionnel des astres. Certaines personnes, qui vous paraissaient si honnêtes et si gentilles, se révéleront des canailles à pendre ! Méfiez-vous aussi de certains amis, et faites en sorte de ne pas introduire le loup dans la bergerie.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Gémeaux et Poissons

Chiffres de chance : 7 5 2







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Les jeunes mariés seront en pleine lune de miel ; quant aux couples un peu essoufflés, un brin de romantisme, de tendresse, et c’est reparti pour un tour ! Célibataire, inutile de vous dire que, vu cette ambiance astrale, votre besoin de séduire sera sans limites. Cela devrait vous valoir un coup de cœur passionné, et beaucoup plus si affinités !

Argent



Ce sera le moment ou jamais d’investir dans les secteurs de pointe. Si vous osez le faire, les retombées dépasseront vos espérances. Profitez aussi de cette journée pour changer de voiture ou pour acquérir un nouvel ordinateur : on vous proposera de vraies bonnes affaires.

Santé



Vous aurez de l’énergie et du dynamisme... pour quatre ! Peut-être aurez-vous un peu trop tendance à abuser de la viande rouge et des plats épicés, mais vous les supporterez bien. Il n’y aura donc pas péril en la demeure. Consommez tout de même assez de légumes verts, qui ne doivent pas être trop cuits, c’est-à-dire qu’ils doivent rester encore quelque peu croquants.

Travail



Le moment sera tout indiqué pour intensifier vos efforts dans le travail. Plus vous vous appliquerez, meilleurs seront les résultats obtenus. Vous gagnerez ainsi l’approbation de vos collègues et leur respect pour vos capacités et votre sens de l’organisation. Vous en serez le premier bénéficiaire.

Famille



Le ciel en cet aspect vous obligera sans doute à faire un effort pour assumer vos responsabilités familiales. Vous estimez que la fraternité et l’amitié ont autant d’importance que la vie de famille, mais cette fois il faudra faire passer vos proches avant le reste.

Loisirs



Vous pourrez vous trouver en désaccord avec un ami intime. Ne vous appesantissez pas sur le sujet. Laissez vos émotions en dehors de la course, et vous serez parfaitement en mesure de comprendre le point de vue de l’autre. Bientôt vous serez contents tous deux de voir les choses s’arranger.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Sagittaire et Capricorne

Chiffres de chance : 9 3 2







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Autant dire que ce sera le beau fixe entre vous et votre conjoint ou partenaire. Plus proches que jamais l’un de l’autre, vous regarderez l’avenir en évoquant un grand projet : acheter une maison, ou avoir un enfant, selon vos désirs et votre situation ! Célibataire, l’amour que vous trouverez en ce moment sera fort en sensations. Vous aurez tous les atouts pour entraîner qui vous voulez dans une histoire pleine de sensualité.

Argent



Sous l’aile protectrice d’un excellent influx astral, qui influencera le secteur finances, oubliez vos soucis pécuniaires. D’abord, l’argent arrivera régulièrement sur vos comptes. Ensuite, vous avez fait depuis quelque temps déjà des placements dont vous avez toutes les chances de récolter maintenant les fruits. Vous voilà récompensé pour votre saine gestion et vos efforts louables pour économiser.

Santé



Pour bien vous porter, privilégiez les aliments à haute teneur protéique, tout en réduisant les graisses et l’alcool. A vous les poissons et les viandes bien maigres ! Vous pourrez faire des brochettes de bœuf, d’agneau, ou d’abats ; cuisinez le poisson en papillote ou au gril sur un lit d’herbes aromatiques.

Travail



Vous jouirez d’une énergie considérable. Vos entreprises actuelles auront des retombées favorables dans un proche avenir. Si vous travaillez en collaboration, gare aux conflits avec vos associés, car les astres vous rendront intransigeant. Très bon rendement pour tous les travailleurs du signe.

Famille



Relations faciles dans l’ensemble avec vos proches. Si vous voyez vos parents, attention, ce ne sera pas le moment de mettre sur le tapis des sujets de discussion épineux, cela risque en effet de faire éclater des disputes. Avec vos enfants, climat facile et porteur.

Loisirs



Vous risquez d’être un peu déçu par l’attitude d’un de vos amis. Pourtant, d’heureuses influences planétaires vont ramener le sourire sur vos lèvres en compagnie de quelqu’un qui vous veut du bien.

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Balance et Scorpion

Chiffres de chance : 2 3 7







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



L’environnement planétaire du jour mettra votre cœur en ébullition : vous ressentirez des sentiments et des émotions très intenses. Vous submergerez votre conjoint ou partenaire de vos marques d’affection et d’attachement. Si vous êtes esseulé, vous mettrez tout en œuvre pour trouver l’âme sœur, et il est probable que vous réussissiez cette fois dans votre quête. Personne ne pourra rester de marbre devant vos tentatives de séduction !

Argent



Le Pérou n’est pas encore à portée de votre main ! Mais, vous devriez vous en sortir sur le plan financier si vous restez raisonnable. Les grosses dépenses, ce sera pour plus tard, même si elles sont justifiées !

Santé



Et comme par ailleurs aucune planète négative n’influencera votre santé, vous disposerez de bonnes résistances immunitaires. Si vous sortez d’une maladie, ou si vous souffrez d’une affection de longue durée, cette journée sera marquée par une bonne récupération ou une nette amélioration.

Travail



Fidèle à votre esprit d’indépendance et à votre franc-parler, vous ne ménagerez pas vos instances supérieures et critiquerez sans ménagement leurs directives, que vous jugez sans fondement valable ou même absurdes. Votre attitude créera sans doute des tensions avec votre entourage professionnel. Vous vous en moquerez. Mais ne serait-il pas plus sage de faire preuve de diplomatie afin d’éviter de vous créer des difficultés inutiles ?

Famille



Vos relations avec vos proches seront dans l’ensemble équilibrées. Vos parents se montreront conciliants et protecteurs, tandis que vous aurez à cœur d’assumer sérieusement vos responsabilités vis-à-vis de vos enfants. Attention simplement à ne pas vous laisser envahir par votre travail au point de négliger la famille.

Loisirs



Vos liens amicaux s’annoncent très protégés, vu la présente configuration astrale. En cas de difficulté, vous aurez la bonne surprise de voir que vous pouvez entièrement vous reposer sur ceux qui vous aiment.