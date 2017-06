Horoscope du lundi 12 juin 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



Vous n’aurez pas fini de subir les reproches et les récriminations de votre conjoint ou partenaire parce qu’il supporte difficilement une recrudescence de votre goût volage. Mais il vous sera possible d’éviter une dangereuse confrontation si vous cherchez avec diplomatie et tact à dialoguer avec votre bien-aimé et à lui faire admettre certaines choses pas très agréables pour lui. Célibataire, vous chercherez à profiter au maximum de votre liberté. Pourtant, il y a de fortes chances pour qu’une personne, bien sous tout rapport, kidnappe bientôt votre cœur.

Argent



Sur le plan financier, vous aurez une envie quasi irrésistible de vider votre compte en banque dès qu’il sera quelque peu réapprovisionné. Peut-être feriez-vous bien de mettre quelques économies de côté, car rien ne dit que vous n’en aurez pas bientôt besoin.

Santé



Attention, votre énergie vitale sera un peu en baisse en raison des turbulences planétaires. La solution ? Augmenter votre ration journalière de protéines et dormir davantage. Si cela ne suffit pas, un supplément de vitamines vous rendra votre tonus.

Travail



Vous n’aurez rien de vraiment grave à craindre pour votre métier. Reste que le train-train quotidien, dans votre travail, pourra être perturbé par des événements sans doute imprévus. Essayez de garder confiance en vous et agissez sans attendre pour relever les défis. Votre combativité vous permettra de retourner la situation en votre faveur.

Famille



Vie familiale agréable, car il y aura du nouveau dans ce domaine. Vous entreprendrez des travaux de réfection pour donner un coup de neuf à votre intérieur, à moins que vous ne décidiez de changer de cadre. Carnet rose pour beaucoup. Vous assisterez au mariage d’amis, vous pourrez même être témoin ou rencontrer l’âme sœur à cette occasion.

Loisirs



Noyez vos soucis dans la poursuite d’un hobby passionnant, ou dans une œuvre bénévole ou humanitaire. Il est nécessaire que vous vous sortiez de vous-même afin de dégager votre esprit des obsessions moroses. Souvenez-vous qu’ « on n’est guère malheureux que par réflexion » (Joubert).

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Vierge et Balance

Chiffres de chance : 6 2 5







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



La journée s’annonce très prometteuse côté couple. Le Ciel bien aspecté vous incitera à cueillir le jour et à savourer toutes les joies de l’existence en compagnie de votre conjoint ou partenaire. Les liens du cœur seront à la douceur, et l’amour vous offrira ses riches heures. Pour vous, célibataires, cette journée sera placée sous le signe du plaisir. Vous n’aurez guère envie de vous fixer. Pourtant, un influx astral sera là, ce qui pourrait vous amener à rencontrer celui qui vous donnera follement envie de vous marier dans les plus brefs délais !

Argent



Vous aurez tendance à vous lancer dans des opérations financières risquées. Il vaudrait mieux attendre encore quelques jours, lorsque les influx planétaires deviendront nettement plus favorables.

Santé



Si vous n’avez pas la possibilité ou la volonté de faire régulièrement du sport, pensez à faire de la marche pour entretenir le bon fonctionnement de votre corps. Voilà l’activité physique la plus simple et qui semble bien vous convenir. Elle a sur vous un effet calmant et vous permet, en outre, de bien digérer, ce qui sera surtout important aujourd’hui.

Travail



Au travail, on vous mènera la vie si dure que vous pourriez envisager de donner votre démission. Tâchez de tenir bon quelques jours, en attendant une amélioration de la situation qui ne devrait pas tarder. Votre moral risque d’être au plus bas, mais vous reprendrez vite le dessus si vous décidez de ne pas lâcher prise, car les astres vous soutiennent en ce moment.

Famille



Le Ciel mal aspecté pourra faire naître quelques malentendus dans vos relations avec les personnes âgées de votre famille. Prenez conscience que les vôtres auront besoin de liberté ; ne les étouffez pas.

Loisirs



Ce mauvais aspect de votre Ciel astral créera une atmosphère favorisant le racisme et la xénophobie. Vous devrez être particulièrement vigilant, d’autant plus que ces deux sentiments existent à des degrés divers chez tout être humain. Soyez assez lucide pour faire la distinction entre la lutte contre l’immigration clandestine et le racisme, entre la xénophobie et la nécessité d’un contrôle strict du flux migratoire. « En méprisant les autres, on se méprise soi-même », disait un philosophe chinois.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Capricorne et Poissons

Chiffres de chance : 4 1 2







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



Votre Ciel conjugal s’annonce complexe et inattendu. En parfait séducteur, vous saurez pincer au bon endroit la corde sensible du cœur de votre conjoint ou partenaire. Vous utiliserez votre bonne connaissance de la psychologie pour rendre l’autre de plus en plus amoureux. Pour les célibataires, une union enrichissante à tous points de vue pourra se conclure. Ce sera l’un des moments les plus chanceux de l’année ; alors, usez de votre audace légendaire !

Argent



Pour l’instant, le moindre accroissement de vos dépenses pourra déstabiliser votre budget. A vous de contrôler sérieusement vos achats pour vous en sortir correctement. Si vous faites partie des natifs plus aisés qui ont placé leurs économies, une chute boursière pourra faire légèrement diminuer votre capital.

Santé



Il faudra vous surveiller du coin de l’œil sur le plan alimentaire. Moins de graisses, moins de sucres, moins de sel, s’il vous plaît, et vous aurez plus de chances d’avoir une silhouette harmonieuse et un organisme débarrassé de ses toxines.

Travail



Le Ciel vous encouragera à prendre des initiatives hardies dans votre métier et à promouvoir vos bons rapports avec vos collègues de travail. Attention, cette journée sera survoltée et susceptible de créer des perturbations autour de vous !

Famille



Soyez attentif aux besoins réels de vos enfants et ne cherchez pas à imposer à ceux-ci votre point de vue et vos goûts coûte que coûte. Faites preuve de générosité et de compréhension comme vous savez le faire.

Loisirs



Il ne fera pas bon vous prendre à rebrousse-poil ! Vous serez hypersensible, surtout avec ceux qui vous sont les plus proches. Gare aux disputes, qui risquent de laisser des marques qu’il serait très difficile d’effacer par la suite.

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Bélier et Sagittaire

Chiffres de chance : 7 4 1







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Vos relations avec l’homme (ou la femme) de votre vie seront excellentes. Toute l’intensité et toute la passion dont vous êtes capable seront cette fois concentrées sur votre partenaire, qui saura apprécier. Votre destin conjugal paraîtra radieux ! Célibataire, en raison de l’obstruction astrale, le climat sentimental risque d’être peu harmonieux. Il y aura entrave à l’épanouissement affectif, à la manifestation des sentiments, à tout projet de légalisation d’une union. Prenez votre mal en patience : tout s’arrangera assez vite.

Argent



Vous serez porté à réduire vos dépenses. Plus question de vous offrir de petites folies. Vous ferez votre possible pour équilibrer votre budget. Et vous réussirez.

Santé



Sous l’impulsion des astres, vous éprouverez le besoin de vous dépenser physiquement. Eh bien, profitez-en pour remodeler votre corps en pratiquant à la fois la natation, le sport qui vous fait le plus de bien, et la gymnastique aquatique. En douceur, sans forcer, vous affinerez votre silhouette. Ajoutez à cela une alimentation légère et saine, et vous obtiendrez des résultats étonnants.

Travail



Dès le début de la journée, vous éprouverez un net regain de dynamisme et d’enthousiasme. Très motivé pour réaliser de hautes ambitions professionnelles, vous déploierez une activité intense, et vous serez pressé d’atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés.

Famille



Vous aurez des rapports très positifs avec vos proches. Cependant, ne laissez pas certaines de ces personnes abuser de votre gentillesse, de vous prendre pour une vache à lait.

Loisirs



Votre Ciel astral en mauvais aspects vous agacera et vous poussera à des réactions désordonnées. Tâchez tout de même de vous montrer suffisamment responsable afin d’éviter discordes et brouilles.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Scorpion et Verseau

Chiffres de chance : 8 2 3







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



Eloignez-vous des tentations, freinez vos passions. Les influx astraux vous inciteront ce jour à la modération en matière amoureuse. Consacrez-vous à votre vie de famille et mettez tout en œuvre pour désamorcer les conflits conjugaux dans l’œuf. Inviter des amis vous aidera à renforcer vos liens avec votre conjoint ou partenaire. Célibataire, les astres influenceront le secteur d’amour de votre Ciel. Leur impact sera bénéfique : ils vont donner leur mesure, en vous offrant une rencontre à vous couper le souffle !

Argent



Vous ne trouverez pas de meilleur moment que cette journée pour effectuer des transactions financières ou des opérations immobilières importantes. Les circonstances vous seront particulièrement favorables, et le succès vous sera acquis d’avance.

Santé



C’est sûr : vous aurez du tonus à revendre. Mais encore faudra-t-il savoir l’optimiser, ce qui n’est pas toujours votre cas. Vous imposer une semaine de performances sportives épuisantes pour tomber dans la sédentarité la semaine suivante n’est pas la solution ! Ce qu’il faut, c’est un juste milieu.

Travail



Des bouleversements sont à craindre dans votre vie professionnelle. Vous aurez intérêt à faire preuve de diplomatie pour vous en sortir. Evitez les remarques déplaisantes, les critiques, les mouvements de révolte vis-à-vis de vos collègues ou de vos supérieurs. La patience pourra produire des miracles.

Famille



Des changements très favorables devraient intervenir dans votre environnement familial. Nombreux sont les natifs qui décideront de changer de résidence pour emménager dans un logement plus spacieux. Il y aura aussi d’heureux événements dans l’air.

Loisirs



Vie sociale très active et favorisée. Vos amis vous distrairont du train-train quotidien. Vous aurez l’occasion de faire de nombreuses rencontres.

Couleur porte-bonheur : Noir

Affinités astrales : Cancer et Lion

Chiffres de chance : 7 3 1







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



Vous aurez besoin d’établir un dialogue authentique avec votre partenaire. Les câlins, d’accord ; mais il n’y a pas que le corps, il y a aussi l’esprit, vous en serez convaincu ! Vous communiquerez beaucoup avec l’autre par la parole. Célibataire, vous aurez une grande envie de tomber amoureux. Mais attention : ne vous lancez dans une aventure que si vous avez le sentiment que cette histoire pourra durer, sinon elle ne vaudra pas la peine. Vous aurez des chances de faire la rencontre dont vous rêvez.

Argent



Le Ciel vous préparera un mélange bien dosé d’inspiration et de sens pratique concernant vos affaires d’argent. Profitez-en pour réaliser les améliorations toujours bienvenues en ce domaine.

Santé



L’ambiance planétaire de la journée, sera facteur de vitalité physique. Mais elle sera aussi souvent responsable d’une tension intérieure assez forte qui peut conduire à des maladresses gestuelles. Chez certains natifs, elle sera à l’origine d’élancements et de douleurs spasmodiques.

Travail



Vous serez rempli d’optimisme et vous vous sentirez de taille à pulvériser tous les obstacles qui se dressent sur votre route. Comme « le succès fut toujours un enfant de l’audace » (Crébillon), en avant pour l’aventure et les exploits !

Famille



Evitez une trop forte maniaquerie au foyer, qui risquerait d’agacer vos proches. Les discussions avec les enfants seront utiles ; agissez avec tact envers eux.

Loisirs



Ne faites pas de grandes promesses et ne vous engagez pas inconsidérément. Votre euphorie et votre débonnaireté actuelles risquent en effet de vous entraîner trop loin. D’autre part, fuyez les complications en amitié. Recherchez la compagnie de personnes stables en qui vous pouvez avoir confiance : cela vous évitera bien des erreurs.

Couleur porte-bonheur : Bleu

Affinités astrales : Gémeaux et Scorpion

Chiffres de chance : 2 4 6







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



L’ensemble des beaux aspects planétaires de la journée facilitera grandement le charme et la facilité, l’aisance des relations des célibataires avec autrui. Il vous incitera à opter pour la stabilisation de vos liens dans la voie du mariage, peut-être avec quelqu’un de plus âgé. Vos relations avec votre partenaire seront plus faciles, et ceux d’entre vous qui ont réussi à tenir bon n’auront désormais plus trop de souci à se faire concernant leur union.

Argent



Vous serez tenté de prendre de gros risques pour forcer la chance. Mauvais calcul : les astres ne verront pas d’un bon œil une telle témérité en ce moment. Méfiez-vous plus que jamais du jeu et des investissements spéculatifs.

Santé



Vous serez en bonne forme sur le plan purement physique. Mais avec une planète régissant le système nerveux et la résistance psychique et qui sera mal aspecté, vous risquez d’être légèrement fragilisé sur ce plan. Si vous vous sentez plus angoissé que d’habitude, ou si vous résistez mal au stress, un peu de repos ou un massage suffiront à vous rééquilibrer.

Travail



La chance se manifestera dans tout ce que vous entreprendrez, surtout si votre travail demande un important apport personnel. Vos idées seront excellentes, et vous aurez du flair.

Famille



En famille, vous serez tenté de mener votre petit monde d’une main ferme, surtout s’il y a du nouveau. Attention ! Il n’est pas toujours avantageux de jouer les dictateurs. La douceur a ses mérites.

Loisirs



Avec vos amis, n’échangez que des propos optimistes, propres à les rassurer, et ne vous laissez pas investir par leurs projets personnels. Dans votre cercle amical, vous devrez peut-être opérer une sélection, bien que ce mot vous déplaise.

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Taureau et Capricorne

Chiffres de chance : 9 3 2







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Ce jour, le Ciel se dégagera pour vos amours conjugales. Vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront beaucoup plus sereines, plus heureuses, et plus sensuelles aussi. Célibataire, bonjour le coup de foudre ! Vous voudrez aussitôt convoler en justes noces puisque vous ne pourrez plus vous passer de cette personne. Il serait pourtant sage d’attendre un peu, histoire de reprendre vos esprits !

Argent



Vous vous promettez toujours de faire de sévères économies. Mais votre bonne volonté sera mise à rude épreuve : seriez-vous capable de résister à l’envie d’acquérir cet objet dont vous rêvez depuis longtemps ?

Santé



Les turbulences astrales vont soumettre votre secteur santé à rude influence. Non pas qu’une maladie grave vous menace, rassurez-vous, mais vous risquez de vous sentir plutôt fatigué, même après une bonne nuit de sommeil. Si cela persiste, faites-vous prescrire un bilan sanguin, histoire de pallier d’éventuelles carences en fer ou en magnésium.

Travail



Vous aurez intérêt à écouter les conseils que vous prodiguera votre entourage de travail. Certes, ils ne vous plairont pas outre mesure, car on vous prêchera surtout la modération, qualité que vous n’aimeriez pas avoir. Pourtant, vous aurez intérêt à en tenir compte si vous voulez éviter les pires déboires qui vous attendent.

Famille



L’aspect de votre Ciel astral étant maléficié, les conflits entre parents et enfants seront difficilement évitables. Mais d’autres influx atténueront les tensions et aideront à dénouer les crises.

Loisirs



Votre dynamisme accusera une forte diminution. Attendez-vous à une perte sensible de l’ascendant qui vous caractérise et qui assure le rayonnement que vous exercez dans votre entourage professionnel et social.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Balance et Scorpion

Chiffres de chance : 2 5 7







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Vous aurez sans doute du mal à trouver un terrain d’harmonie avec votre conjoint ou partenaire. Ce dernier risque de se montrer exigeant et hautain, surtout si vous êtes du premier décan. Si vous êtes des autres décans, vous auriez peut-être affaire à un compagnon agressif ou démoralisé. Célibataire, vous pourrez faire une rencontre excitante ce jour. Mais attention, rien ne durera ! Ainsi, ne vous faites pas trop d’illusions et ne chantez pas trop vite l’amour-passion, sous peine de vous exposer à de graves déceptions.

Argent



Vous devrez faire très attention à votre équilibre financier. Evitez de contracter un emprunt, et tâchez de remettre à plus tard d’éventuelles modifications de vos placements. Le Ciel sera très bientôt plus favorable pour votre budget.

Santé



Halte aux excitants ! Vous vous sentirez véritablement mieux si vous renoncez au café, au thé fort, aux boissons alcoolisées, aux liqueurs, au tabac et aux sauces piquantes. Dites-vous qu’il existe bien d’autres plaisirs dans la vie, qui sont non seulement inoffensifs mais encore revigorants. Ne prenez que ceux-là.

Travail



Dans le travail, ne vous lancez pas trop brusquement, votre humeur étant instable en ce moment et vos projets sujets à des revirements soudains. Si vous ne vous engagez pas dans une situation compliquée, vous profiterez mieux de vos avantages et de vos possibilités.

Famille



Vous vous sentirez plus que jamais prisonnier des contraintes familiales, et cela risque de vous attrister un peu. Sachez cependant que vous avez les qualités nécessaires pour organiser votre vie de manière à rendre ces contraintes moins pesantes. Pensez surtout à déléguer le pouvoir et à vous méfier du perfectionnisme.

Loisirs



Evitez d’entrer en conflit avec les personnes qui sont justement susceptibles de vous aider dans vos projets professionnels ou sociaux. Votre attitude tantôt trop vaniteuse, tantôt trop agressive pourrait les exaspérer, et elles tireraient une secrète vengeance en vous laissant vous débattre seul dans les difficultés.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Lion et Vierge

Chiffres de chance : 7 9 3







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Le climat astral actuel se prête merveilleusement à la bonne entente conjugale ; profitez-en ! Tout sera plus facile si vous parvenez à bien vous entendre avec votre conjoint ou partenaire. Le fardeau de la vie sera ainsi beaucoup plus léger. Les Vietnamiens affirment qu’un couple uni serait capable, à lui tout seul, de vider la Mer de Chine ! Célibataire, vous, au moins, vous aurez une sacrée chance ! L’euphorie ne vous abandonnera pas. Vous serez particulièrement heureux en amour.

Argent



Cet aspect de votre Ciel astral aura du bon, mais aussi du mauvais. Son impact positif, c’est qu’il vous motivera et vous poussera à vous donner du mal pour améliorer vos revenus. Mais attention au côté néfaste de son influence : il rend en effet impulsif et imprudent. Vous risquez donc de vous retrouver propriétaire d’une superbe chaîne hi-fi et d’un compte en banque effondré, sous prétexte que vous avez oublié de réfléchir !

Santé



D’où vient cette forme olympique que vous pourrez afficher toute la journée ? Remerciez les astres. Vos facultés intellectuelles atteindront même un degré qui vous étonnera agréablement.

Travail



Abstenez-vous de programmer des rendez-vous d’affaires importants aujourd’hui. Avec un Ciel en aspect défavorable, vous risquez de prendre de mauvaises décisions ou de juger vos interlocuteurs de façon trop arbitraire ou subjectif. Veillez aussi à faire taire votre esprit de critique, sinon vous n’échapperez pas à quelques altercations très désagréables.

Famille



Vous vous sentirez très proche de votre famille. Le Ciel influençant votre signe renforcera votre sens des valeurs traditionnelles, et donc votre attachement à vos proches. Très protecteur, vous prendrez tout le monde, enfants, parents et frères et sœurs, sous votre aile. Vos enfants ne s’en plaindront pas : choyés et entourés, ils se sentiront comme des coqs en pâte.

Loisirs



La journée sera bénéfique pour vos relations sociales. La diplomatie devra être de rigueur ; bannissez la dureté et le dogmatisme. Ayez pour devise cette sentence du chancelier Oxenstierna : « On réussit souvent mieux avec la queue du renard qu’avec la griffe du lion ».

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Cancer et Verseau

Chiffres de chance : 3 5 6







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Vous voudrez affirmer vos valeurs conjugales. Vous ferez comprendre à votre partenaire que vous l’aimez très fort, mais que vous êtes trop sauvage pour accepter de vivre emprisonné même dans les bras de quelqu’un. La réaction de l’autre pourra être positive ou négative ; cela dépendra beaucoup de votre façon de vous exprimer. Célibataire, vous serez un vrai bourreau des cœurs, jusqu’à ce qu’une personne follement séduisante kidnappe le vôtre ! Vous ne vous relèverez probablement pas de ce coup de foudre, mais vous ne vous en plaindrez pas !

Argent



Si les placements vous intéressent, il s’agira aujourd’hui d’avoir une vision réaliste et de ne pas laisser dormir certaines valeurs dont le cours pourrait baisser bientôt. Débarrassez-vous-en en temps utile, sans regrets.

Santé



Vous avez trop souvent tendance à croire que vous êtes infatigable et très résistant. Mais à force de tirer sur la corde, vous risquez d’avoir des surprises pas très agréables côté santé. Montrez-vous plus raisonnable.

Travail



Des changements, parfois positifs, parfois déroutants, sont à prévoir. Les contrariétés et soucis risquent de vous gêner quelque peu. Cependant, votre travail quotidien vous donnera bien des satisfactions.

Famille



Ne laissez pas de vieilles histoires en principe oubliées refaire surface et perturber vos relations avec vos proches. Votre tempérament quelque peu rancunier ne vous aide pas à laisser les blessures anciennes cicatriser, et pourtant c’est la seule manière d’évoluer.

Loisirs



Vous entretenez d’excellentes relations avec vos amis. Cependant, n’accordez pas une entière confiance à certains d’entre eux, car il y aura des risques de déloyauté, plus par faiblesse que par méchanceté.

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Taureau et Gémeaux

Chiffres de chance : 3 4 7







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Certains natifs joueront la carte du romantisme en couvrant leur partenaire d’attentions et de cadeaux, alors que d’autres, moins heureux en ménage, pourraient nouer une liaison extraconjugale ! Célibataire, vous aimez séduire, mais aussi susciter l’admiration de votre partenaire et l’admirer en retour. Pas facile dans ces conditions de trouver quelqu’un à la hauteur de vos exigences

Argent



Journée difficile pour vous en raison des contraintes financières extrêmement pénibles que vous imposera le Ciel. Vous ne pourrez pas faire grand-chose pour remédier à la situation. Mais vous pourrez empêcher de tels déboires de revenir vous importuner dans l’avenir en modifiant vos habitudes de dépense. N’essayez pas de gagner de l’argent par le biais de jeux de hasard ou d’autres paris : le bon argent, ça se mérite !

Santé



Vous aurez un tonus formidable. Dynamique et débordant d’allant, vous bénéficierez d’une excellente résistance physique, et votre organisme luttera efficacement contre les attaques microbiennes et virales. Cependant, gare à la nervosité et à l’agressivité !

Travail



Vous vous affirmerez dans votre travail. Si l’on cherche à vous déstabiliser ou à vous intimider, vous montrerez sans hésitation de quel bois vous vous chauffez. Ça crépitera !

Famille



Soyez très attentif aux agissements de certains de vos proches, car vous n’êtes pas à l’abri de manœuvres sournoises ou intéressées. Ne péchez pas par défaut de vigilance. « C’est sur le chemin où tu n’as pas peur que le fauve se jettera sur toi » (proverbe nigritien).

Loisirs



Le Ciel sera en aspect dysharmonique, voilà qui vous laisse craindre quelques désaccords avec vos amis. Rien de grave, rassurez-vous ; mais commencez par éviter les sujets qui fâchent : cela vaudra mieux !