Horoscope du lundi 13 février 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



Si votre vie conjugale est très fragile, cette journée risque d’être éprouvante, sans être catastrophique. Mais si votre entente avec votre partenaire est solide, vous saurez rester complices malgré des petites dissensions possibles concernant le travail ou les relations avec la famille. Beaucoup de célibataires commenceront ce jour à vivre une romance amoureuse qui leur procurera d’immenses satisfactions. Il y aura aussi du mariage dans l’air !

Argent



Il s’agira pour vous d’une journée de chance exceptionnelle, dont il conviendra de tirer tout le parti possible. Les astres vous assureront financièrement de tout leur appui. Vous pourrez parfaitement compter sur une heureuse évolution de vos affaires. Mais il vous faudra faire preuve de toute votre souplesse et de votre diplomatie pour contourner les obstacles que les envieux ne manqueront pas de dresser sur votre route.

Santé



Aucune maladie grave ne vous menace en ce moment : vous pouvez être sans crainte. Et, côté énergie, vous aurez ce qu’il faut. Reste qu’avec les astres, mal aspectés, quelques-uns d’entre vous ne seront pas à l’abri de soucis digestifs ou circulatoires.

Travail



Les négociations avec l’étranger seront favorisées. La journée sera bonne si vous avez des actes, des contrats à signer. Cette journée vous donnera toute l’habileté nécessaire pour régler les affaires délicates.

Famille



Ah, les soucis familiaux ! Vous en aurez plus que votre part. Les petits ennuis qui se sont accumulés depuis quelque temps risquent d’avoir raison de vos nerfs. Essayez tout de même de vous calmer.

Loisirs



Vos obligations sociales seront nombreuses, et il vous faudra dresser un emploi du temps judicieux pour y faire face. Vous aurez, entre autres, une réunion très sympathique entre amis, au cours de laquelle vous pourrez vous exprimer avec brio sur un sujet qui vous tient à cœur. Ne laissez pas votre vie sociale trop empiéter sur votre vie familiale.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Gémeaux et Scorpion

Chiffres de chance : 9 6 8







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Dans le domaine amoureux, le côté constructif aura la priorité, avec la possibilité d’organiser, de faire des projets à long terme et de mettre l’ordre au service de l’imagination. Grâce aux bons influx des astres, les couples déjà formés auront de bonnes perspectives, mais meilleures encore seront celles des célibataires à la recherche de l’âme sœur.

Argent



Vous aurez fort à faire pour maintenir votre équilibre budgétaire. Après une période faste où vous avez mené grande vie comme vous savez si bien le faire, attention aux restrictions ! On vous réclamera le paiement d’une facture en retard ou d’une amende administrative que vous avez négligée et que vous ne pourrez plus reculer. Vous serez sûrement obligé de renoncer à un achat qui vous faisait envie.

Santé



Dans l’ensemble, vous vous sentirez en bonne forme. Cet aspect du ciel vous donnera un regain de vitalité. Vous pourrez entreprendre un traitement contre les boutons ou l’acné, avec de fortes chances de réussite.

Travail



Toutes vos innovations au travail seront efficaces. En outre, vous serez très inspiré, surtout si vous faites œuvre de création. Votre entourage professionnel appréciera vos conseils éclairés.

Famille



Plus que jamais vous aimerez la vie familiale et souhaiterez voir les vôtres s’épanouir près de vous. Vous aimerez aussi guider au mieux ceux que vous aimez. Mais attention ! N’adoptez pas à l’égard de vos êtres chers une attitude paternaliste, qui peut devenir pesante si elle est trop accentuée ou appliquée à des natures sensibles.

Loisirs



Vous serez aujourd’hui la cible de certaines provocations. Ne sortez pas de vos gonds bien huilés, demeurez imperturbable devant les attaques sournoises : ce sera le meilleur moyen d’en venir à bout.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Vierge et Balance

Chiffres de chance : 2 3 7







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



Votre Ciel, vous aidera à résoudre vos petites difficultés sur le plan conjugal. Les malentendus entre votre partenaire et vous seront rapidement dissipés, et votre Ciel amoureux redeviendra ensoleillé. Célibataire, une rencontre inattendue pourra transformer agréablement votre vie. Ne laissez pas passer cette opportunité. Les mariages bénéficieront de bons aspects : ce sera le moment de convoler en justes noces si vous en aviez déjà caressé l’idée.

Argent



Vous serez bien inspiré sur le plan financier. Grâce aux bons aspects astraux, vous gérerez efficacement votre situation matérielle, et les résultats ne se feront pas attendre longtemps.

Santé



Aucune influence astrale notable dans le secteur santé aujourd’hui. Votre résistance physique sera donc bonne dans l’ensemble. Ceux d’entre vous qui ont souffert dernièrement vont cette fois récupérer toute leur énergie. Si vous souffrez d’une maladie chronique, l’amélioration en cours va se confirmer. Surtout, ne changez pas sans raison de traitement si vous commencez à obtenir de bons résultats.

Travail



D’un côté, le ciel facilitera la mise au point de vos projets ; mais de l’autre, un influx astral mal aspecté pourrait vous mettre des bâtons dans les roues. Faites attention, ne tombez pas dans un piège grossier.

Famille



La plupart des natifs mèneront leur vie de famille tambour battant, et tout se passera bien. Pour ceux du premier décan, en revanche, des complications sont possibles. Il ne s’agira sans doute de rien de grave, mais vous aurez tendance à beaucoup trop vous angoisser, ce qui ne facilitera rien. Décrispez-vous !

Loisirs



Vos ennemis tiendront beaucoup de place dans votre esprit. Mais la vie est trop courte pour vous occuper de ceux que vous détestez. Pensez à vous au lieu de penser à eux : « Le dédain est la forme la plus subtile de la vengeance » (Baltasar Gracian).

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Cancer et Lion

Chiffres de chance : 8 7 1







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



L’ambiance astrale de la journée exercera une très discrète et subtile influence sur votre vie affective. Selon les circonstances et votre humeur propre, elle vous aidera à maintenir l’harmonie dans votre cœur, avec l’être aimé, ou vous incitera à papillonner en fonction de sentiments fluctuants, inconsistants. Vous n’opposerez aucune résistance aux sollicitations dont vous pourriez être l’objet, notamment en voyages, à l’étranger.

Argent



Votre goût du risque sera décuplé par cette ambiance astrale et vous poussera à effectuer des opérations financières audacieuses. Vous aurez envie de tenter le tout pour le tout et de forcer les choses, histoire de gagner le maximum d’argent en un minimum de temps. Mais, vous n’irez pas au-devant d’une catastrophe et pourrez vraisemblablement faire une bonne prise ; dans le pire des cas, vous sauverez tout de même votre mise.

Santé



Le ciel va vous doter d’une excellente résistance de base. Bien sûr, il faudra par moments vous méfier de l’impact de certains influx, qui pourraient vous pousser à des excès. Vous qui êtes l’un des signes les plus gourmands du Zodiaque, vous devrez veiller à ne pas vous offrir des repas bien arrosés, que vous adorez tant.

Travail



Votre manque de réalisme risque de vous faire commettre de graves erreurs dans le domaine professionnel. Essayez de limiter au maximum les dégâts en attendant quelques jours pour traiter d’importantes affaires.

Famille



Le bel aspect des astres favorisera les projets entrepris avec des proches. Vous surmonterez tous les obstacles. Si vous travaillez avec votre partenaire, vous obtiendrez un beau succès.

Loisirs



Grâce aux influx favorables, vous remporterez aujourd’hui une victoire sur un concurrent, ce qui vous vaudra un succès d’estime. Comme vous y êtes très sensible, ce sera une bonne journée pour votre ego.

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Gémeaux et Verseau

Chiffres de chance : 5 2 4







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



Passion et remous seront au programme de cette journée. Bien sûr, vous ne risquez pas de vous ennuyer. Mais vous devrez rester vigilant et raisonnable, sinon la situation finira par vous échapper. Célibataire, sur le plan sentimental, vous connaîtrez ce jour un tournant éprouvant mais bienfaisant à long terme. Mais consolez-vous : la fin de la journée comptera déjà des heures délicieuses et même de petits échantillons d’éternité.

Argent



Vous devriez ouvrir un compte épargne, et pourquoi pas, pour lancer un compte épargne action : cela vous aidera à économiser chaque mois un peu d’argent et, lentement mais sûrement, à vous constituer un capital.

Santé



Au plan physique, le ciel va vous garantir une excellente vitalité. Reste que d’autres impacts célestes, moins bénéfiques, risquent par moments de jouer sur votre état d’esprit et votre équilibre nerveux. Ainsi, un influx en mauvaise posture pourra provoquer des doutes chez vous et vous rendre facilement agressif.

Travail



Influençant le secteur travail, le ciel va à la fois réveiller votre ambition et souffler un comportement assez maladroit. Attention, donc. Si vous voulez que vos efforts soient couronnés de succès, vous aurez intérêt à rester discret. Inutile de crier vos ambitions sur tous les toits. Attention, également, à ne pas vous lancer dans des revendications hâtives qui agaceraient vos supérieurs.

Famille



Vos relations avec vos proches ne subiront aucune influence astrale négative, et chacun, parents, enfants ou frères et sœurs, mènera son bonhomme de chemin sans difficulté particulière. Attention simplement à la possibilité de quelques malentendus ou au réveil de vieux conflits familiaux.

Loisirs



Attention à une tendance aux simplifications extrêmes ! N’essayez pas de coller des étiquettes sur les personnes qui vous entourent, en refusant de voir la complexité de leur personnalité. Du fait de cette propension, vous risquez d’être confronté à une situation difficile aujourd’hui

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Cancer et Lion

Chiffres de chance : 3 7 6







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



Il est possible que, par votre faute, votre conjoint ou partenaire soit tenté d’aller chercher ailleurs la tendresse et l’affection que vous négligiez de lui donner. Cette situation pourrait dans certains cas mener à la rupture. Réparez les dégâts, vite. Si vous êtes célibataire, un renouveau amoureux pourrait se faire sentir. Tout au bonheur d’une nouvelle rencontre, vous irez droit à l’essentiel, et du même coup, vous toucherez votre partenaire en plein cœur. Placée sous d’excellents auspices, cette relation aura toutes les chances d’aller très loin.

Argent



Vous êtes un joueur dans l’âme, et cette tendance sera accentuée cette fois. Ainsi, vous serez très tenté d’effecteur des opérations financières audacieuses et notamment de jouer en Bourse, en espérant réussir des « coups fumants ». Si vous restez malgré tout dans les limites du raisonnable, vous devriez obtenir d’excellents résultats.

Santé



Soyez prévoyant en matière de santé : prenez, dès maintenant, de bonnes habitudes alimentaires et faites provision d’énergie pour être en excellente forme physique. Le moment sera bien choisi puisque les planètes vous seront très favorables sur le plan physique aujourd’hui.

Travail



Excellentes perspectives professionnelles au sein des changements en cours. Acceptez ceux-ci gracieusement au lieu de vous lamenter. Exercez votre intelligence en souplesse pour vous faciliter la tâche.

Famille



Des discussions animées auront lieu avec les êtres que vous aimez le plus. Emporté par votre élan, vous risquez de proférer des paroles blessantes, que vous regretterez aussitôt, mais pas assez tôt ! Surveillez-vous donc !

Loisirs



Attention ! Il pourrait y avoir de soudaines complications dans la vie sociale. Vous ne supporterez de bon cœur ni Loi ni contrainte. En fait, vous remettrez beaucoup de choses en question, surtout les conventions sociales, que vous considérerez comme absurdes.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Verseau et Poissons

Chiffres de chance : 2 4 1







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Votre vie à deux se portera le mieux du monde. Vous vous présenterez à votre partenaire en éternel fiancé, cassant les habitudes et la routine, et multipliant les attentions. Ce sera si vous aviez bien compris qu’ « en amour, il n’y a pas de plus affreux désastre que la mort de l’imagination » (George Meredith). Célibataire, vous connaissez une bien séduisante personne depuis quelque temps, vous remuerez ciel et terre pour l’épouser dans les plus brefs délais ? Vos chances sont excellentes. De toute façon, cette journée vous promet bien des joies côté cœur.

Argent



Les questions financières ne seront guère intéressantes, et vous ne pourrez compter que sur vous-même pour résoudre les difficultés qui surgiront plus ou moins brusquement.

Santé



Cette ambiance planétaire vous incitera à vous préoccuper de votre apparence extérieure - de votre look. Vous pourrez entreprendre une grande opération de remise en forme. Soignez d’abord votre peau. Ensuite, faites des exercices physiques ; ce sera un bon moyen de faire baisser votre taux de sucre et de cholestérol et, en même temps, de vous muscler et de vous affiner.

Travail



Attendez vous a un renouveau dans le monde professionnel, des contacts vont se créer, des affaires en suspend vont revenir a la surface. Ce n’est pas de la chance c’est le résultat de ce que vous avez fourni depuis de semaines.

Famille



N’abordez pas de sujets épineux avec vos proches durant cette journée. De fil en aiguille, la discussion s’animerait et déboucherait sur une dispute, alors même que vous aurez besoin de vous sentir encouragé, soutenu par votre entourage familial.

Loisirs



Vous aurez une envie irrésistible de vous amuser et de rire entre amis. Pourtant vous devrez vous montrer sélectif dans vos relations. Faites preuve d’objectivité et de lucidité.

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Vierge et Balance

Chiffres de chance : 1 9 3







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Si vous vivez en couple, vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront empreintes de tendresse, de complicité et d’une belle sensualité. Célibataire, sur le plan amoureux, bien des obstacles qui gênaient la réalisation de vos désirs disparaîtront. Vous manquerez néanmoins de ressort, et vous hésiterez à prendre des initiatives. Ce sera pourtant le moment ou jamais de vous exprimer !

Argent



Des soucis financiers pourraient recommencer à vous empoisonner la vie. Vous devrez faire preuve de beaucoup de rigueur dans la gestion de votre situation matérielle pour redresser rapidement la barre.

Santé



Votre équilibre physique sera toujours sous la protection efficace des astres. Rien à craindre, donc, pour la plupart d’entre vous. Seuls quelques rares natifs pourront, se sentir assez fébriles et nerveux.

Travail



Cette journée vous donnera l’envie d’effectuer des changements dans l’organisation de votre activité professionnelle. Toute initiative prise aujourd’hui est promise à un bel avenir. Alors, n’hésitez pas.

Famille



Vous serez soumis à des tensions dans votre famille. Des soucis pour la santé d’un de vos proches, ou des problèmes avec vos enfants perturberont votre tranquillité d’esprit. Fort heureusement, vous libérerez vous ressources intérieures, et alors vous ferez preuve d’un courage insoupçonné. Tenez bon, vous finirez par triompher des épreuves !

Loisirs



Vous serez plus ouvert avec ceux qui vous entourent, et vous vous sentirez plus disponible affectivement. Si vous avez la chance de voyager pour le travail, vous aurez des résultats positifs. Certains natifs devront se méfier de leurs coups de tête ou coups de cœur.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Taureau et Gémeaux

Chiffres de chance : 2 8 3







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Vos relations avec votre conjoint ou partenaire s’annoncent beaucoup plus sereines que récemment. Vous retrouverez cette fois un état d’esprit nettement plus positif, et il vous sera plus facile, dans ces conditions, de tisser à nouveau de puissants liens de complicité avec l’être cher. Célibataire, vous vous trouverez probablement devant un choix délicat, car votre situation comportera les implications de l’argent dans l’amour. Faites preuve d’extrême prudence.

Argent



Cela ne va pas vous plaire, mais vous serez obligé aujourd’hui de renoncer à certaines petites joies de l’existence. Mieux vaudra placer votre argent que le dépenser en gadgets très vite inutiles.

Santé



Vous bénéficierez d’une journée on ne peut plus favorable à la santé. Vos petits maux, votre fatigue ou votre stress, qui ont dernièrement ralenti votre rythme et perturbé votre tonus, ne seront plus qu’un mauvais souvenir. Cependant, ne relâchez pas votre vigilance. Envisagez de faire une cure, de vous soigner avec des produits sains et naturels, de rester au calme. Utilisez la méthode douce, ce sera la plus appropriée

Travail



En ce moment, des facteurs intellectuels ou artistiques peuvent développer vos facultés d’inspiration et représenter une voie de créativité très profitable. Valorisez dès maintenant votre savoir-faire et vos compétences, et vous gagnerez l’estime de vos coéquipiers ou de personnes en place.

Famille



Aimé, adulé, chouchouté en famille, vous vous épanouirez comme une fleur. Veillez à donner autant que vous recevrez, ou bien vos proches se sentiront frustrés, et les ennuis surgiront.

Loisirs



Cet aspect de votre ciel astral épanouira votre personnalité et vous aidera à obtenir ce que vous voulez dans vos démarches. Vous allez avoir de bons atouts en main, à vous de bien les utiliser.

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Bélier et Poissons

Chiffres de chance : 2 4 3







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Natif vivant en couple, vous ne vous sentirez bien aujourd’hui que si vous êtes amoureux, et pas forcément de la même personne ! Votre conjoint ou partenaire devra se mettre en quatre pour vous plaire et vous retenir au bercail. Sinon, vous vous échapperez par la pensée, quand ce n’est pas dans la réalité ! Célibataire, une journée haute en couleur vous attend. Qui devrait vous valoir une journée très heureuse en amour.

Argent



C’est surtout dans les affaires financières que vous pourrez obtenir le plus d’avantages, soit par le biais des affections, soit par des protections haut placées et agissantes. Profitez à fond de ces circonstances favorables.

Santé



N’ayez pas mauvaise conscience de vous chouchouter plus que d’habitude. Dormez, faites une cure de vitamines, offrez-vous un massage à base d’huiles essentielles énergisantes. Et si ça ne suffit pas, riez de bon cœur avec vos proches : ce sera le meilleur des remontants !

Travail



Sur le lieu de travail, vous vous intéresserez subitement à ceux qui vous entourent et vous sortirez de votre habituelle réserve. Cela s’avérera avantageux.

Famille



C’est surtout dans les affaires financières que vous pourrez obtenir le plus d’avantages, soit par le biais des affections, soit par des protections haut placées et agissantes. Profitez à fond de ces circonstances favorables.

Loisirs



Ne vous laissez pas aller à répondre à des provocations gratuites : cela vous ferait beaucoup plus de tort que de bien. Ayez un comportement honnête et correct, et ne prêtez nullement attention à ce qu’on dit ou pense de vous.

Couleur porte-bonheur : Rose

Affinités astrales : Cancer et Verseau

Chiffres de chance : 5 7 8







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Si vous êtes marié, l’entente au sein de votre couple sera bonne cette fois-ci ; mais il faudra toutefois veiller à ne pas déstabiliser votre conjoint ou partenaire. Célibataires, n’hésitez pas à faire vos valises et à partir à l’étranger aujourd’hui : l’amour aura de grandes chances d’être au bout du voyage. Cependant, il n’est pas dit qu’il débouchera forcément sur un mariage, ce qui peut rassurer tous ces natifs et natives non conformistes qui ont horreur de se mettre la corde au cou.

Argent



Il vous faudra faire attention à l’impact du ciel, qui pourra vous incliner à prendre trop de risques sur le plan financier. Résistez à vos ruineuses envies d’achats.

Santé



Pour contrecarrer l’action perverse des astres vous devriez mettre votre survêtement et filer droit devant vous : un petit jogging ou une longue promenade en forêt vous fera voir la vie en rose.

Travail



Le travail d’abord ! Vous mettrez tout en œuvre pour améliorer votre image et accroître votre prestige. Vous y parviendrez assez aisément.

Famille



Vous devriez avoir droit aujourd’hui à un climat de confiance et de complicité sans faille en famille. Vos proches, tant vos parents que vos enfants ou frères et sœurs, seront tous en bonne forme, et établiront avec vous des relations pleines de tendresse et de confiance.

Loisirs



Une vieille affaire litigieuse pourra revenir sur le tapis. Un procès qui traîne, ou des huissiers qui vous harcèlent, et cela suffira à vous faire passer une nuit blanche ! Pourtant, pas d’inquiétude : si vous êtes dans votre bon droit, tout finira par s’arranger.

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Balance et Scorpion

Chiffres de chance : 1 3 4







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Très bonne journée pour ceux qui rêvent de passer des moments de calme auprès du conjoint ou partenaire. Profitez-en, pour organiser un jour de solitude à deux, loin des tracas du monde. Célibataire, vous pourriez bien rencontrer l’homme (ou la femme) fait(e) sur mesure pour vous, à la faveur du bel aspect des astres. Et peut-être passerez-vous bientôt devant Monsieur le Maire ! Tous mes vœux !

Argent



La protection du ciel vous apportera dans le domaine matériel des occasions que vous n’osiez plus espérer. Ne vous fiez pourtant pas toujours aux apparences ; étudiez méthodiquement les propositions qui pourraient vous être soumises.

Santé



Encore un peu de nervosité, due à l’influence des astres dans votre secteur santé. Mais votre état général devrait tout de même s’améliorer notablement cette fois. Le ciel vous aider à récupérer rapidement. En revanche, il a tendance à rendre très gourmand. Même vous, qui savez spontanément respecter une bonne hygiène alimentaire, vous devrez surveiller votre foie.

Travail



Un associé prend du retard dans les tâches urgentes et vous met ainsi dans l’embarras. N’hésitez pas, sermonnez-le, sans toutefois le traiter de tous les noms ou le faire douter de ses capacités réelles.

Famille



Votre vie familiale sera placée sous le signe de la joie de vivre et du dialogue. Vos proches, qu’il s’agisse de vos parents ou de vos enfants, feront preuve d’une grande vitalité et auront à cœur de réussir ce qu’ils entreprennent.

Loisirs



Journée faste pour l’amitié, ce qui n’arrive pas très souvent. N’oubliez pas vos amis de longue date ; reprenez contact, soit en les invitant à passer une soirée chez vous, soit en organisant une sortie en commun.