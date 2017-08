Horoscope du lundi 14 août 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



Cette journée sera surtout utile pour procéder à une mise au point de votre vie conjugale. Essayez de la faire en douceur et avec diplomatie, sinon le foyer ne sera pas un lieu très calme. Après quoi, vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront au beau fixe. Célibataire, le Cielvous rendra très attractif et, du même coup, facilitera vos conquêtes. L’une d’entre elles pourrait prendre un tour plus sérieux et vous conduire à renoncer à votre sacro-sainte indépendance pour envisager l’avenir à deux. Cela n’aurait rien d’impossible !

Argent



Ce sera le moment de vous occuper sérieusement de votre situation financière. Une gestion saine et efficace vous permettra de faire fructifier vos ressources. Vous pourriez bénéficier d’un coup de veine. Chance aux jeux accrue ; n’oubliez pas de consulter votre nombre de chance.

Santé



Le Ciel vous rappellera que « tout bien portant est un malade qui s’ignore » (Jules Romains). D’une façon générale, essayez d’améliorer la qualité de votre alimentation ; diminuez fortement les graisses, sucreries et alcools, qui surchargent inutilement votre organisme.

Travail



Vous aurez de fortes chances d’obtenir de bons résultats professionnels. Et cela parce que vous saurez allier la souplesse à la fermeté, le sens de la diplomatie à la rigueur. Certains d’entre vous se verront confier d’importantes responsabilités.

Famille



Un influx astral, qui vous était défavorable dernièrement, sera maintenant très positif. Résultat : vos relations avec vos parents seront beaucoup plus faciles. S’ils sortent d’une période difficile, ils vont commencer à aller mieux. Avec vos enfants, cette planète sera aussi favorable, vous aidant à faire preuve d’un mélange équilibré d’autorité et de tendresse.

Loisirs



Il faudra peut-être s’attendre à des conflits. Cela dit, si vous prenez les devants, si vous attaquez ceux que vous méprisez, si vous décidez de votre guerre, cela donnera des résultats intéressants. Mais alors il faudra faire fi de votre diplomatie et jouer plus serré.

Couleur porte-bonheur : Bleu

Affinités astrales : Taureau et Cancer

Chiffres de chance : 4 2 7







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Vous penserez avoir enfin résolu vos problèmes de couple, et vous vous croirez à l’abri pour de bon des mauvaises surprises. Malheureusement, votre conjoint risque de vous décevoir subitement et cruellement. Supportez votre mal avec résignation et stoïcisme. Célibataire, cette ambiance facilitera vos échanges amoureux. Elle éveillera peut-être en vous un sentiment insolite, faisant vibrer une corde secrète dont vous ne parlerez pas.

Argent



Ces aspects planétaires nne vous seront favorables. Conséquence : la tendance financière sera à la hausse ! Ce sera le moment d’aller de l’avant pour obtenir ce que vous voulez et le conserver. Vous aurez toutes les chances d’y arriver. Dans l’après-midi, les affaires tourneront rondement.

Santé



Avec deux planètes toniques, influençant les secteurs de votre thème liés à la santé, vous ne manquerez pas d’énergie. Mais attention au surcroît de nervosité qu’elles pourront entraîner. Attention, aussi, au risque de petits accidents, toujours présent lorsque ces planètes sont concernées. Evitez les travaux de bricolage trop compliqués, et restez prudent en voiture ou en vélo.

Travail



Vous sortirez de votre réserve habituelle pour voler dans les plumes de certains collègues que vous jugez indélicats. Et vous administrerez une correction au vu et au su tous, sans arrière-pensée.

Famille



Des malentendus sont possibles en famille. Le Ciel mal aspecté risque de provoquer confusions et incompréhensions. Vos relations avec vos parents ou vos enfants passeront sans doute par une phase un peu délicate, où vous aurez l’impression que le dialogue devient impossible.

Loisirs



Une vieille connaissance ou un cousin débarquera à l’improviste à votre lieu de travail ou votre domicile. Cela vous redonnera du punch, et vous vous amuserez bien ensemble.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Scorpion et Verseau

Chiffres de chance : 2 9 6







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



Le climat astral de la journée incitera à l’agitation dans votre vie sentimentale. Tâchez de vous contrôler, sachant qu’il n’est pas profitable d’entreprendre sans préparation et essayer d’arriver avant même d’être parti. Comptez davantage sur le bon sens et la mesure que sur l’action brutale pour mener à bien vos entreprises amoureuses. Si vous laissez la passion prendre le pas sur la raison, vous pourrez à subir des dégâts considérables, car le Ciel ne vous fera pas de cadeau

Argent



En présence de deux influences contradictoires, vous devrez vous montrer prudent dans vos dépenses et dans vos transactions. C’est à cette seule condition que vous pouvez espérer une amélioration de vos revenus. Un peu de patience, et vos qualités de gestionnaire seront récompensées.

Santé



Pas de problème particulier sur le plan santé. L’action bienveillante des astres vous protégera de toutes les maladies. Mais vous aurez tendance à dépasser les bornes. Quoi qu’il en soit, le rappel à l’ordre se fera dans la douceur et sans entamer votre bonne forme physique et mentale.

Travail



Avec la bénédiction des astres, vos projets professionnels auront de grandes chances d’aboutir dans les meilleures conditions. Mais il importera d’agir avec discernement. Méfiez-vous d’un comportement trop anarchique : sachez mesurer et coordonner vos efforts ; sporadiques, ils vous empêcheraient d’effectuer une progression harmonieuse en entraînant de nombreuses possibilités d’échec.

Famille



Ne vous laissez pas absorber à l’excès par vos affaires au détriment de ceux qui vous aiment, sinon vous risquez de vous retrouver fort isolé ou incompris. Il est probable que vous aurez à vous occuper d’un proche, malade ou dans l’embarras ; faites-le sans rechigner, et un avantage autre que la satisfaction morale pourrait en découler pour vous.

Loisirs



Soyez attentif afin d’éviter des complications inutiles et frustrantes. Vérifiez avec le plus grand soin les textes, notamment les actes juridiques ou notariés, que vous seriez amené à signer. Des litiges pourraient surgir à propos de sommes dues ; n’en remettez pas au lendemain le règlement, surtout s’il s’agit de vos impôts.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Balance et Sagittaire

Chiffres de chance : 3 4 1







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Le Ciel en aspect harmonique va favoriser votre vie conjugale. Vous vivrez des moments chaleureux, qui pourraient vous donner l’envie d’agrandir la famille ou de vous investir avec votre conjoint dans un projet. Le dialogue, la sérénité et la tendresse seront au menu. Célibataire, vos affaires de cœur prendront les allures d’une tornade. Il faudra avoir les nerfs solides pour les assumer. Ce sera éprouvant et parfois même douloureux, mais vous ne vous en plaindrez pas, car vous y trouverez un charme que les amours paisibles ne sauraient vous procurer.

Argent



Le pronostic concernant votre vie financière est dans l’ensemble assez encourageant. Bien des indices font penser à une hausse de vos revenus courants. Mais n’essayez pas de dépenser l’argent que vous n’aurez pas effectivement empoché.

Santé



Les astres influenceront les secteurs santé de votre thème. Mais comme ils s’opposeront l’un à l’autre, vous ne serez pas à l’abri de petits soucis. Tout ce qui est contagieux, y compris les maladies sexuellement transmissibles, représentera un risque contre lequel il faudra vous prémunir. Autre point faible : les excès qui peuvent fragiliser votre foie ou votre estomac. Les gourmands qui ont l’habitude de trop manger et de trop boire sont priés d’être plus raisonnables cette fois !

Travail



Aujourd’hui, c’est dans les affaires et par de nouvelles idées que vous progresserez le mieux et que vous serez en mesure de réaliser vos ambitions. Les influx astraux seront particulièrement profitables aux natifs du premier décan.

Famille



Sous l’œil complice du Ciel, vos relations avec votre entourage familial seront agréables, naturelles. Si certains de vos proches ont traversé récemment des difficultés, si par exemple vos parents étaient fatigués, ils vont aller beaucoup mieux cette fois.

Loisirs



Avec vos amis, tout ira pour le mieux. Mais ne les imitez pas aveuglément : vous n’avez pas besoin de vous installer à leur remorque. N’achetez surtout pas ce qu’ils ont et qui ne vous est pas vraiment indispensable.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Taureau et Scorpion

Chiffres de chance : 6 3 7







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



Climat astral extrêmement favorable à la vie conjugale. Trois astres dorloteront votre cœur. Vous conjuguerez le verbe « aimer » sur tous les tons, tous les registres. Harmonie et équilibre sentimental sur toute la ligne. Vous aurez même envie d’arrêter le temps, tellement vous vous sentirez bien et heureux ! Les célibataires, hommes et femmes, feront de nombreuses rencontres. Certaines d’entre elles pourraient aboutir à un heureux mariage ; d’autres, par contre, ne feront qu’un feu de paille mais pourront procurer d’immenses satisfactions.

Argent



Votre situation financière sera directement affectée par un influx astral aujourd’hui. Il est possible donc qu’elle subisse des modifications. Qu’il s’agisse d’une légère baisse ou, au contraire, d’une amélioration, ne nourrissez pas d’inquiétudes excessives : vous saurez vous adapter gracieusement.

Santé



Le Ciel en bel aspect vous conseillera cette fois de prendre les bonnes décisions concernant votre santé. Mettez en place les réformes nécessaires, une bonne hygiène de vie. Une alimentation saine et équilibrée, un temps de sommeil suffisant et, surtout, des horaires réguliers, un peu de sport, et le tour sera joué !

Travail



Vous ne manquerez pas d’occupation dans votre travail. Vous, qui d’habitude aimez bien prendre votre temps, allez devoir accélérer le rythme pour ne pas vous laisser déborder. Cela ne sera pas toujours facile, car le Ciel risque de jalonner votre parcours de quelques obstacles. Dans ce climat chargé, vous pourrez compter sur d’autres planètes, qui vous aideront à vaincre ces difficultés.

Famille



Vous aurez intérêt à ménager la susceptibilité de votre entourage familial. Si vous en faites voir de toutes les couleurs à vos proches, ils se ligueront contre vous et vous mèneront la vie dure.

Loisirs



La journée sera défavorable pour engager un procès. Mieux vaudra prendre un arrangement à l’amiable. Evitez les discussions ; écrivez des lettres : si les paroles s’envolent, les écrits restent.

Couleur porte-bonheur : Noir

Affinités astrales : Scorpion et Poissons

Chiffres de chance : 3 6 4







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



Votre vie conjugale ne devrait pas être triste ! Tous ceux dont le couple est harmonieux vont avoir droit à un océan de tendresse et de sensualité. Si votre couple bat de l’aile, ce sera le moment ou jamais de renouer le dialogue. Célibataire, vous découvrirez cette fois que l’affection et la tendresse sont tôt ou tard gagnantes et que la fidélité charpente le bonheur, alors que le flirt et les sentiments superficiels ne laissent finalement que la solitude et l’amertume.

Argent



Vos secteurs financiers seront influencés par des planètes favorables, qui décupleront les gains. Mais aussi par des astres plus inquiétants, qui pourraient faire de vous un panier percé ! Mais votre sort sera en fin de compte entre vos mains : si vous agissez avec prudence et évitez les placements trop aléatoires et les dépenses futiles, vous devriez arrondir votre capital. Dans le cas contraire...

Santé



Physiquement, vous tiendrez la pleine forme dans l’ensemble. Seule la résistance nerveuse pourrait laisser quelque peu à désirer. Mis à part cette réserve, vous vous sentirez capable de conquérir le monde !

Travail



Un conflit pourrait éclater avec l’un de vos supérieurs. Cela permettra de débloquer la situation à votre avantage si vous savez faire preuve de calme et de modestie. Rappelez-vous toujours ce bon proverbe arabe : « Quand tu lances la flèche de la vérité, trempe la pointe dans du miel ».

Famille



L’impact astral pourra se traduire par une évolution de votre vie de famille. Pour de nombreux natifs, ce sera un accroissement de leurs responsabilités familiales qui semblent s’annoncer. Il s’agira certainement d’un événement heureux. Une naissance ? Pourquoi pas ? Vous aurez beaucoup à accomplir ; mais ne vous inquiétez pas, vous saurez certainement faire face.

Loisirs



Vous aurez la conversation facile, des discussions intéressantes et animées. Le revers de la médaille, c’est que vous parlerez trop et que vous risquez de laisser échapper des propos que vous aurez à regretter. « On se repent souvent de parler, jamais de se taire » (Simonide d’Amorgos).

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Cancer et Capricorne

Chiffres de chance : 5 2 1







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Le Ciel en superbe configuration vous rendra beaucoup plus lucide en amour que d’habitude. Cela ne veut pas dire que vous ne tomberez pas amoureux ; mais vous ne vivrez plus dans un climat d’illusion. Vous saurez choisir quelqu’un qui vous convienne et qui répondra à votre flamme. De nombreux petits incidents émailleront votre vie de couple, qui sera faite de brouilles et de réconciliations successives. Vous serez aimé, mais vous ne saurez pas à quel point votre humeur changeante peut avoir des conséquences sur les nerfs de votre partenaire.

Argent



Vous serez à l’abri de problèmes pécuniaires graves, mais en même temps vous ne bénéficierez pas de coups de chance inespérés. Vous récolterez ce que vous aurez semé : un bel équilibre financier si vous gériez sagement votre budget, et quelques problèmes passagers si vous manquiez de prudence.

Santé



Un influx astral en mauvais aspect agira de manière assez néfaste sur votre tonus et votre vitalité. Vous n’aurez pas à craindre une maladie ou un accident, mais vous ne devrez pas négliger les signes de fatigue en puisant inconsidérément dans votre capital nerveux. Soyez attentif aux signaux que vous enverra votre corps, et s’il vous dit stop, obtempérez !

Travail



Les portes s’ouvriront toutes seules devant vous. De nouvelles possibilités professionnelles germeront littéralement sous vos pieds. Restez concret, ne perdez de vue aucun détail. Surtout, ne prenez aucune décision hâtive ; en effet, vous subirez en cette journée un influx qui vous donnera l’envie d’agir pour agir sans réfléchir pour autant.

Famille



Aurez-vous le temps de vous occuper de votre famille ? Rien n’est moins sûr. Vous serez en effet très pris par votre vie professionnelle ou autre. Tout ira bien à la maison tant que les uns et les autres mèneront tranquillement leur vie. Mais au moindre problème, vous risquez de réagir avec agacement, ce qui ne simplifiera pas les choses.

Loisirs



Vous ne serez pas d’humeur vraiment massacrante, mais on n’osera pas vous marcher sur les pieds. Evitez de vous mettre tout le monde à dos en ce moment où vous aurez besoin de toutes les bonnes volontés.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Taureau et Cancer

Chiffres de chance : 2 4 1







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



En l’absence de planètes dans le secteur couple, votre vie conjugale s’annonce tranquille, et peut-être même un peu trop à votre goût. Pour pimenter une monotonie qui peut sembler bien terne, rien ne vaut un petit conflit bien calculé. Un influx astral bien aspecté vous soufflera quelques sujets de discorde et de querelle... Pour les célibataires, l’influence actuelle se prête davantage à l’aventure qu’à un engagement sérieux. Mieux vaut le savoir, car cette planète a souvent tendance à provoquer des coups de foudre ou des attirances physiques, pas forcément vouées à durer.

Argent



Méfiez-vous des escrocs de tous poils qui chercheront à abuser de votre confiance, à profiter de votre crédulité. Attention aussi aux transactions financières risquées : « Mieux vaut perdre la laine que le mouton » (proverbe italien).

Santé



Le domaine de la santé pourrait être perturbé aujourd’hui. Surtout, n’en tirez pas une conclusion catastrophique : aucune maladie grave ne vous menacera, mais plutôt des petits moments de fatigue et de manque de vitalité, des problèmes digestifs sans gravité, ou peut-être une certaine tension nerveuse qui pourra vous valoir des insomnies.

Travail



Vous aurez certainement des problèmes urgents à résoudre dans votre milieu professionnel. Pour vous en sortir, montrez de la fermeté et organisez avec un soin méticuleux le programme de vos futures activités. Comme il vous sera impossible d’être à la fois au carillon et à la procession, entourez-vous d’une équipe dévouée et digne de votre totale confiance.

Famille



Les influx astraux du jour favoriseront les rapports entre parents et enfants. Ce qui présage d’heureux moments pour les parents du signe, dont la dévotion à leur progéniture est bien connue.

Loisirs



Vous bénéficierez d’un climat de compréhension et de bienveillance. Il permettra de trouver des terrains d’entente dont vous devez profiter, tant dans votre situation professionnelle que dans votre vie privée. Exposez vos idées, vos sentiments et vos points de vue : ils seront bien accueillis.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Balance et Capricorne

Chiffres de chance : 1 7 6







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Il y aura des hauts et des bas dans votre vie à deux. Il semble qu’actuellement la moindre chose prenne des proportions démesurées, ce qui n’arrangera évidemment rien. Il faudra vous occuper davantage du conjoint ou partenaire qui, à juste titre, se sentira délaissé. Célibataire, le Ciel, vous aidera à faire les bons choix côté cœur et à tirer le meilleur de votre vie amoureuse actuelle. Une rencontre est semble tout à fait possible.

Argent



L’action conjuguée de plusieurs planètes favorisera des rentrées d’argent inattendues. Si c’est votre cas, ne dépensez pas cet argent, mettez-le de côté : c’est plus prudent et plus avantageux.

Santé



Le Ciel va aider tous ceux d’entre vous qui étaient en petite forme dernièrement à retrouver un bien meilleur tonus. Si vous avez été touché par une maladie d’une certaine gravité, il vous aidera à guérir complètement et à retrouver un aussi bon équilibre qu’avant cette alerte.

Travail



Journée de grande efficacité. Profitez-en pour abattre beaucoup de travail, pour liquider tout ce qui a du retard et pour prévoir ce que vous devrez faire dans l’avenir immédiat. Apportez les modifications et les améliorations que vous estimez utiles afin de rendre votre activité professionnelle plus payante.

Famille



Les troubles dans votre vie familiale s’expliqueront par les vibrations venues des Cieux. Vous aurez l’impression que votre conjoint fait exprès de vous énerver. Vous ne vous sentirez pas assez aimé et soutenu. Et vos enfants, selon vous, devraient montrer plus de gratitude envers vous. Tâchez de dédramatiser la situation, qui n’est vraiment pas aussi catastrophique que cela !

Loisirs



Le bel aspect de votre Ciel astral vous donnera aujourd’hui un surcroît de sens de la diplomatie. Vous saurez alors composer et suggérer sans imposer, en tirant habilement votre épingle du jeu.

Couleur porte-bonheur : Noir

Affinités astrales : Balance et Poissons

Chiffres de chance : 2 7 6







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Deux gentils astres influençant votre secteur amour prêcheront pour la bonne humeur et la complicité. Deux atouts qui devraient profiter à votre vie de couple et qui vous aideront l’un et l’autre à mieux vous accomplir, tant dans la sphère privée que dans votre évolution professionnelle. Célibataire, pas évident l’amour, en ce moment ! D’un côté, un astre a tendance à vous isoler, par excès d’exigence ; de l’autre, un autre astre risque de vous exposer à une déception : promesses non tenues, amour impossible...

Argent



Votre équilibre financier est stable, et il va le rester cette fois. Vous n’aurez donc pas de réelles inquiétudes à vous faire. Il faudra toutefois vous méfier de l’impact astrale, qui pourra vous souffler des envies d’achats onéreux et peu utiles. Attention, notamment, aux coups de cœur pour des vêtements très beaux, certes, mais dont vous pourriez parfaitement vous passer.

Santé



Vous n’aurez pas de souci à vous faire concernant votre santé. En forme et d’humeur joyeuse, vous assurerez sur tous les plans ! Reste que le Ciel formera des figures négatives, ce qui pourrait causer aux plus âgés d’entre vous de petits problèmes de digestion ou de sommeil.

Travail



Cette journée demandera beaucoup d’application et de persévérance dans votre travail, car des motifs de découragement ne manqueront pas. Il y aura des tâches importantes à ne pas négliger.

Famille



Il faudra vous attendre à des dissentiments, des discussions assez animées au sein de votre famille. Si vous voulez minimiser les choses, les arranger au mieux, ne permettez pas à votre parenté d’intervenir dans votre vie privée.

Loisirs



La présence des certains influx astraux dans votre Ciel vous permettra de développer vos talents de diplomate et de les exploiter à fond. Ainsi, vous parviendrez à vos fins sans avoir à consentir de gros sacrifices.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Taureau et Lion

Chiffres de chance : 7 3 1







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Ne vous laissez pas ébranler par les turbulences qui souffleront sur votre Ciel conjugal. Ce ne seront que des bourrasques plutôt que des tornades. Dans un certain sens, ces coups de vent seront bénéfiques : rien de tel pour réveiller un amour heureux mais qui s’endort ! Célibataire, une rencontre exaltante vous fera oublier la réalité et perdre la notion du temps. Restez quand même suffisamment lucide, ou le retour sur terre risque d’être rude. Tâchez de rêver les yeux ouverts !

Argent



Les astres vont être la cause d’un peu d’instabilité dans le domaine financier. Par son côté soudain et inattendu, le Ciel pourrait être à l’origine de la défaillance d’appareils électroménagers, qui vous obligera à faire face à des dépenses imprévues. Ne comptez pas trop sur la chance pour arranger les choses : la spécialité de cette planète est de vous faire miroiter des rentrées d’argent qui peuvent s’avérer illusoires.

Santé



Pas de problème particulier dans le secteur santé, qui ne sera affecté par aucune planète. Vous devriez être en bonne forme physique. Tout au plus serez-vous sujet à une baisse de moral passagère due à l’aspect tortueux que le Ciel formera. Mais votre capacité à affronter l’adversité devrait vous permettre de réagir rapidement et de retrouver votre allant.

Travail



Les peintres, poètes et romanciers bénéficieront de l’influx faste des astres. L’inspiration les accompagnera tout au long de cette journée. Tous les travailleurs du signe tireront de grandes satisfactions de leur activité.

Famille



Un projet familial ou immobilier, retardé jusque-là, pourrait se concrétiser sans encombre grâce au coup de main de la part d’une personne bien placée de votre entourage et, bien entendu, grâce à une sympathique planète.

Loisirs



Ambiance planétaire électrique, favorable à la nervosité et à l’agressivité. Surveillez étroitement vos rapports avec les autres. Evitez tout sujet de discussion susceptible de dégénérer en dispute.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Cancer et Scorpion

Chiffres de chance : 3 9 1







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Un vent de jalousie soufflera sur vos relations de couple. Il viendra de tous côtés. La plus grande vigilance s’imposera donc. Un peu de jalousie, ça va ; mais beaucoup de jalousie, bonjour les dégâts ! Célibataire, ce jour, le Ciel se dégage pour vos amours. Vous aurez donc toutes les chances de nouer de nouvelles relations idylliques. Les relations existantes s’approfondiront.

Argent



Vous devrez vous montrer un peu plus vigilant dans le domaine financier. Vous n’aurez rien de grave à craindre. Mais cet aspect du Ciel indique que vous aurez plus de mal que d’habitude à redresser la barre si vous vous laissez aller à des dépenses exagérées. Prudence, donc !

Santé



De la prudence, vous n’en manquez pas, et cette fois elle vous sera bien utile pour passer au travers des petits soucis de santé que vous réservent les astres. Rien d’inquiétant ; mais les astres pourraient vous exposer à un risque de gastro-entérite ou d’intoxication alimentaire. Veillez donc à ne consommer que des produits d’extrême fraîcheur ; faites l’impasse temporairement sur les fruits de mer.

Travail



Le Ciel favorisera la progression de vos affaires. D’autant que vous travaillerez d’arrache-pied pour faire aboutir vos projets. De son côté, un astre veillera sur votre ascension et pourrait vous valoir d’entreprendre une formation nouvelle, peut-être à l’étranger.

Famille



Tout devrait bien se passer en famille. Vos rapports avec vos parents seront faciles et sans histoire. Pour ce qui est de vos enfants, il faudra tenir compte de la présence de certains influx astraux : vos petits chéris auront besoin de davantage d’indépendance.

Loisirs



Votre grande force cette fois sera un sens aigu des relations publiques. Vous évoluerez avec aisance dans tous les milieux, et vous saurez présenter habilement les requêtes les plus délicates.