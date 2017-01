Horoscope du lundi 2 janvier 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



De la jalousie dans le Ciel conjugal ! Cela n’aura rien d’insolite et de dramatique. Mais tout de même ! Sachez que « la jalousie est le plus grand de tous les maux et celui qui fait le moins de pitié aux personnes qui le causent » (La Rochefoucauld). Soyez vigilant si vous tenez beaucoup à l’être cher. Célibataire, vous serez très sélectif, et même les personnes les plus séduisantes auront, à vos yeux, un petit quelque chose qui cloche ! Voilà qui réduira vos chances de trouver l’homme (ou la femme) de votre vie. Tâchez d’être plus ouvert !

Argent



Des coups de chance en argent sont possibles. Mais attention : restez très prudent. La planète qui influence le domaine financier a souvent une action ambiguë : elle peut porter chance mais peut également provoquer des illusions ou des événements embrouillés. Cette fois, elle sera positive et devrait en principe vous protéger. Mais en cas de rentrée d’argent imprévue, vérifiez tout de même bien ce qui se passe !

Santé



Deux astres auront la responsabilité de votre santé, ce qui veut dire que vous ne manquerez ni de tonus, ni de force. Si vous deviez faire face à un petit souci, vous n’auriez aucun mal à récupérer. Côté prévention, cette combinaison planétaire vous engage à surveiller votre tension. Evitez les énervements et les aliments trop riches.

Travail



Côté travail, grâce aux influences planétaires favorables, vous pourrez réaliser avec succès un projet qui vous tient à cœur. Ne reculez pas devant les difficultés, et ne lâchez jamais prise : « Un travail opiniâtre vient à bout de tout » (proverbe latin).

Famille



Le Ciel va mettre en lumière votre secteur de la famille. Il aura un rôle plutôt protecteur. Par ailleurs, l’influence d’un astre sera totalement bénéfique pour votre vie familiale. Il aura en effet un impact direct sur ce secteur de votre thème natal. Au programme : joie de vivre en famille, et, pour certains, possible naissance d’un bébé.

Loisirs



Bien soutenu par les astres, vous aimerez la compagnie des gens. Vous vous sentirez partout à l’aise. Vous brillerez dans les réceptions et rencontres, où vous ferez bien des envieux.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Sagittaire et Poissons

Chiffres de chance : 1 7 8







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Les efforts que vous avez consentis ces derniers temps pour aplanir les difficultés entre vous et votre conjoint ou partenaire porteront leurs fruits aujourd’hui. Le climat de vos rapports s’adoucira sensiblement et sera même empreint de tendresse renouvelée. Des aventures, vécues par les célibataires comme provisoires et superficielles, pourraient prendre une ampleur qu’ils n’avaient pas prévue et même trouver leur conclusion dans le mariage. En tout cas, toute union contractée ou décidée aujourd’hui sera vouée au succès.

Argent



Trois gentilles planètes vous aideront à rééquilibrer votre budget. Si vous prenez le temps de faire vos comptes et d’examiner de près vos postes de dépense, vous vous apercevrez que vous pouvez facilement en limiter certains et donc faire rapidement quelques économies.

Santé



Toutes les méthodes de relaxation vous feront le plus grand bien cette fois. En effet, vous serez très tendu, et vous risquez de souffrir de maux de dos, d’insomnies, ou de névralgies. Pensez également au yoga, ou encore à la pratique d’arts martiaux, particulièrement bien adaptés à votre personnalité ; ils vous permettront d’évacuer l’agressivité enfouie au fond de vous.

Travail



Ceux qui se lanceront dans une profession indépendante pourront prétendre à certaines chances, mais à condition de jouer la carte du long terme. Gardez à l’esprit l’idée que l’on ne se fait pas une bonne et fidèle clientèle en un jour : « Ce qui est fait pour durer est lent à croître » (proverbe chinois).

Famille



Le Ciel en cet aspect risque de provoquer un malentendu au foyer à propos de votre vie professionnelle. Mais vous pourrez le dissiper facilement si vous savez faire preuve de douceur et de gentillesse.

Loisirs



Indépendant, logique et impénétrable, voilà comment votre entourage vous verra aujourd’hui. Vous vous replierez volontiers dans votre tour d’ivoire. Ne boudez pas la vie, mais il serait bon de méditer un peu.

Couleur porte-bonheur : Noir

Affinités astrales : Balance et Scorpion

Chiffres de chance : 5 3 9







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



Si vous vivez en couple, la tendresse et la complicité seront là, pimentées par une belle sensualité. Attention, tout simplement, à ne pas faire de scènes de jalousie à votre partenaire, il ne les mérite sans doute pas, et elles le déstabiliseraient complètement ! Célibataire, cet aspect conflictuel du Ciel sera source de désillusion amoureuse. Vous ne verrez pas les gens sous leur jour véritable et le réveil sera plutôt dur. Attaches nuageuses, compliquées ; tendance à l’infidélité...

Argent



Sur le plan financier, vos chances seront assez bonnes, et une gratification imprévue pourrait venir à point nommé pour vos dépenses imprévues également. Cela dit, n’espérez tout de même pas gagner un pactole !

Santé



Vous ne devriez donc pas avoir de gros problèmes de santé. Vous présenterez une excellente résistance physique, et les défenses de votre organisme fonctionneront efficacement. Les natifs malades se rétabliront rapidement.

Travail



Sur le plan du travail, vous serez peut-être quelque peu désorienté par la tournure que prendront les choses. Mais les influx tonifiants du Ciel vous permettront de surmonter les contretemps.

Famille



Après les récents désaccords familiaux qui empoisonnaient votre vie, vos relations avec vos proches s’amélioreront nettement, le Ciel étant là cette fois pour arranger les choses. Tout le monde saura faire preuve de compréhension. Toutefois, soyez encore sur vos gardes, et ne remettez pas sur le tapis une vieille querelle.

Loisirs



Vos amis et relations feront preuve de bienveillance et de loyauté à votre égard ; vous pourrez compter sur eux pour résoudre certains de vos problèmes épineux. En retour, montrez-vous d’une parfaite franchise et rendez-leur la pareille si l’occasion se présente. N’est-il pas vrai que « la terre nous fait attendre ses présents à chaque saison, mais on recueille à chaque instant les fruits de l’amitié » (Démophile) ?

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Lion et Sagittaire

Chiffres de chance : 9 4 2







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Des astres, en parfaite configuration, devraient vous valoir une vie de couple épanouie. Mais attention à la présence d’un influx astral, qui pourrait provoquer une crise pour les couples en difficulté. Vos exigences risquent en effet d’entrer en conflit avec celles de votre conjoint ou partenaire. Solitaires, beaucoup d’entre vous vivront une romance amoureuse qui leur plaira particulièrement. Les célibataires, même les plus endurcis, songeront à se faire passer la bague au doigt : on dirait qu’ils appartiennent à une race en voie de disparition !

Argent



Evitez les dépenses inutiles. N’ouvrez pas facilement votre bourse et n’achetez que ce qui est indispensable. Résistez à l’envie de toujours faire de nouvelles acquisitions matérielles. « Si vous achetez ce qui est superflu, vous vendrez bientôt ce qui est nécessaire » (B. Franklin).

Santé



Pas de problème majeur de santé à redouter. Vous aurez beaucoup de tonus, de vitalité. Si vous avez été fatigué dernièrement, vous reprendrez rapidement du poil de la bête. Cependant, il faudra tout de même surveiller la circulation et le taux de cholestérol. D’autant que l’influence astrale décuplera votre gourmandise, vous incitant à commettre des excès et à manger plus gras !

Travail



Vos initiatives professionnelles seront couronnées de succès. De son côté, le Ciel va vous aider à faire face et à remplir toutes vos obligations. La chance devrait vous accompagner. Ne relâchez donc surtout pas vos efforts.

Famille



Au vu des excellents influx astraux, vous devrez pouvoir régler certains problèmes qui embrouillaient vos relations avec vos proches. Entamez des discussions dans le calme et la sérénité.

Loisirs



La présence des certains astres décuplera à la fois votre créativité et votre envie de briller. Vous pourrez commencer à prendre des cours d’art dramatique pour assouvir votre désir secret de monter sur les planches. Ou encore vous perfectionner dans la pratique d’un instrument que vous maîtrisez déjà assez bien, histoire d’animer des soirées dansantes entre amis, et d’attirer sur vous toute l’attention.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Balance et Capricorne

Chiffres de chance : 6 3 7







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



Natifs vivant en couple : pour certains d’entre vous, ce sera la joie de vivre et la complicité ; pour d’autres, une journée marquée par un intense besoin de liberté. Célibataire, tout n’ira pas parfaitement dans le domaine amoureux. Une planète mal aspectée brouillera un peu les choses. Il faudra se méfier des rencontres valables en apparence mais peu fiables à long terme. Tendance aux tentations amoureuses pleines de séduction, à l’attirance pour une personne déjà engagée ailleurs.

Argent



Grâce à la présente configuration astrale, vous pourrez équilibrer votre budget, voire même améliorer vos revenus, à condition d’avoir la tête sur les épaules et de ne prendre aucun risque. Vous manquerez en effet par moments de lucidité ou, tout simplement, vous n’aurez pas tous les éléments en main pour faire les bons choix ; seule la prudence sera donc payante.

Santé



Grâce à l’action bienfaisante des Cieux, vous pourrez acquérir un bon équilibre vital et ainsi utiliser profitablement votre dynamisme, dépenser judicieusement votre énergie et agir avec vigueur au mieux de vos possibilités.

Travail



Aucune planète n’influencera directement votre carrière, et vous aurez de fortes chances d’aborder votre travail avec une belle décontraction aujourd’hui. Cela ne portera pas à conséquence, car les configurations néfastes, qui ont fait régner dernièrement une ambiance assez tendue sur votre lieu de travail, laisseront cette fois la place à un Ciel bien dégagé. Vous pourrez vaquer à vos tâches le plus paisiblement du monde.

Famille



Vous aurez un optimisme du tonnerre. Vous ranimerez le moral défaillant de certains de vos proches, ou encouragerez vos enfants s’ils passent des examens, concours ou compétitions.

Loisirs



Vous consacrerez une plus grande partie de votre énergie à votre vie mondaine et relationnelle, qui prendra effectivement une plus grande importance. Votre enthousiasme sera communicatif ; il vous permettra d’accéder à une certaine réussite et de vous faire apprécier de vos amis et de vos contacts divers.

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Scorpion et Sagittaire

Chiffres de chance : 3 2 4







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



Votre vie conjugale pourrait être soumise à des secousses. Vous serez d’humeur intransigeante. Un conflit d’autorité pourrait alors éclater entre vous et votre partenaire, chacun restant campé sur ses positions et refusant d’écouter les arguments de l’autre. Si vous êtes seul, votre charme sera efficace, mais vous hésiterez à vous engager dans une relation amoureuse durable.

Argent



Vous aurez intérêt à vous montrer raisonnable et organisé en matière financière. Tout ira bien pour les natifs fourmis, capables de gérer prudemment leur budget, que leurs rentrées soient momentanément plus faibles ou, au contraire, plus élevées. En revanche, les imprudents qui comptent sur une bonne fée pour les aider se retrouveront dans une situation périlleuse.

Santé



Pour ce qui est de la forme, aucune crainte à avoir ! Reste à faire en sorte que votre dynamisme ne tourne pas à la nervosité, ce qui n’est pas gagné. En effet, avec certains influx astraux en mauvaise position, vous risquez d’avoir du mal à dormir ou d’être en proie à de petites palpitations cardiaques. Pour retrouver un meilleur équilibre, bannissez les excitants comme le café ou le tabac.

Travail



Le Ciel ne formera pas d’aspect majeur aujourd’hui. Vous serez donc, au travail, un peu moins audacieux que ces derniers temps, et des opportunités intéressantes peuvent vous échapper.

Famille



Vous aurez certainement des discussions au sujet de problèmes familiaux. Veillez à modérer vos propos. Mais évitez l’attitude du Normand en tournant autour du pot. Soyez concret, précis et concis.

Loisirs



Grâce aux excellents influx de votre Ciel, vous saurez lutter avec plus d’efficacité contre votre suggestibilité naturelle sans pour autant aller jusqu’à montrer un esprit de contradiction permanent. Vous bénéficierez d’un flair supérieur pour dépister les intentions ou la mauvaise foi d’autrui.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Lion et Vierge

Chiffres de chance : 6 3 1







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Vous rêverez plus que jamais d’amour et d’eau fraîche, prêt à donner tout de vous-même pour les acquérir. Malheureusement, vos aspirations, butant contre les obstructions d’un Ciel mal aspecté, risquent de s’étioler au contact de la tiédeur de votre conjoint ou partenaire actuel ! Célibataires, sensuels et joueurs, vous ferez tourner les têtes. Mais attention, vous risquez de tomber très amoureux sans vous en apercevoir : « Tel est pris qui croyait prendre » (La Fontaine) !

Argent



Une planète influencera votre secteur argent. Elle est la planète de l’habileté, de l’intelligence et du commerce, elle devrait vous aider à bien gérer votre budget ou à trouver le moyen d’améliorer vos revenus. Deux astres, qui influenceront aussi votre vie financière, risquent cependant par moments de vous souffler des idées un peu confuses ou trop audacieuses.

Santé



Le Ciel vous conseillera de remplacer de temps en temps la viande par des produits végétaux comme le soja, dont la richesse en protéines, en vitamines et en minéraux, est bien connue des Asiatiques depuis des millénaires. Par ailleurs le soja combat le cholestérol et prévient certaines formes de cancer.

Travail



En travaillant d’arrache-pied sous les bons auspices des astres, vous décrocherez plusieurs succès intéressants pour l’avenir. Pensez à laisser plus de champ à vos initiatives personnelles

Famille



Si vous avez des enfants adultes, n’intervenez pas dans leurs affaires de cœur ; permettez-leur de prendre leurs responsabilités ; donnez-leur éventuellement un conseil et ensuite laissez-les agir à leur guise.

Loisirs



Grâce à une ambiance astrale favorable, vous pourriez renouer des liens un peu distendus par une brouille récente. N’hésitez pas à faire le premier pas, même si vous estimez que c’est vous qui aviez raison. Et rappelez-vous que « les amitiés renouées demandent plus de soins que celles qui n’ont jamais été rompues » (La Rochefoucauld).

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Taureau et Sagittaire

Chiffres de chance : 8 2 4







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Vous commencerez très fort la journée. Vous aimerez avec fougue, et vous revendiquerez avec impétuosité. Il y a fort à parier que votre violence sera partagée par votre conjoint ou partenaire. Ah, comme il est beau d’aimer ! Célibataire, vous allez augmenter votre capital séduction et faire battre les cœurs sur votre passage. Le Ciel vous donne du magnétisme et un charisme qui rendra votre charme irrésistible. Ce ne sont pas les occasions qui vont vous manquer !

Argent



La prudence en matière d’argent n’a jamais été votre qualité dominante, et ce n’est pas cette fois que cela va commencer ! Heureusement, vous vous garderez de prendre des risques excessifs, ou bien de vous lancer dans des opérations mal préparées ou par trop hasardeuses. Si bien que vous serez en mesure de faire fructifier vos ressources et d’améliorer votre pouvoir d’achat. D’autant plus que vous aurez un flair extraordinaire pour dénicher les bonnes affaires.

Santé



Votre système neurovégétatif sera très sensible : il réagira au moindre décalage. Aussi, mangez lentement, à heures régulières, et de façon équilibrée. Ce sera maintenant un bon moment pour éclaircir les problèmes de santé en suspens.

Travail



Des inimitiés pourraient se déclarer avec des collègues de travail. Pour éviter cela, il conviendra de réagir avec sang-froid et de ne pas faire de sentiments. N’oubliez jamais le facteur temps, ne négligez pas les choses de moindre importance si vous voulez être bien compris et garder une bonne réputation dans votre milieu professionnel.

Famille



Ce sera la journée idéale pour rénover votre foyer, repeindre la cuisine ou acheter de nouvelles lampes. Mais c’est surtout vos relations avec la famille qui prendront de l’importance. Les choses seront plus ou moins faciles selon votre décan.

Loisirs



Profitez de votre temps libre pour voir des amis que vous avez un peu négligés à cause de votre travail et de vos affaires. Vous serez tout heureux de reprendre contact avec quelqu’un qui vous aime bien ou de nouer une idylle prometteuse qui vous ferait passer de bons moments, sans en demander plus. Vous pourrez aussi compter sur le dévouement d’un proche, qui saura apporter le réconfort et la douceur dont vous avez été privé.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Balance et Scorpion

Chiffres de chance : 2 8 3







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Natif vivant en couple, vous n’avez guère été à la fête ces derniers temps. Stressé, en butte à des difficultés de communication avec votre partenaire, vous aviez l’impression d’être incompris, mal aimé. Heureusement, cette journée, s’annonce plus détendue. Vous réussirez à renouer le dialogue avec l’homme (ou la femme) de votre vie, et le bonheur écrit avec un grand B sera au rendez-vous. Célibataire, cette journée sera à marquer d’une pierre blanche. Le grand amour devrait faire irruption dans votre existence et transformer radicalement votre vie !

Argent



Vous devriez, si vous vous en donnez les moyens, pouvoir rééquilibrer votre budget. Ce sera le moment de prendre rendez-vous avec votre banquier, pour échelonner vos dettes, par exemple, ou, si vous avez quelques économies, pour les mettre sur un plan d’épargne, en évitant les placements trop risqués.

Santé



Votre santé se trouvera sous la protection bienveillante d’un astre, planète de la joie de vivre et du bien-être. Un gage d’équilibre et de bonne santé, qui permettra notamment à tous ceux qui sortent d’une période fatigante de récupérer une bonne résistance de base. Attention simplement à un point : Cet astrerend excessivement gourmand, et ceux d’entre vous qui veulent garder la ligne auront intérêt à se méfier des orgies de gâteaux, de chocolats ou même de barres énergétiques aux vitamines, qui, mine de rien, sont très caloriques !

Travail



Journée assez délicate sur le plan professionnel. Il faudra accepter certains compromis, tout en prenant bien soin de rester ferme sur des points fondamentaux. Grâce à un Ciel en bel aspect, la situation s’améliorera progressivement.

Famille



Des surprises très agréables seront dans l’air en ce qui concerne votre foyer et votre famille. Ce serait le bon moment d’apporter à votre home les transformations que vous souhaitez ou d’améliorer votre standing. Moment idéal pour acheter une nouvelle voiture, plus performante et moins gourmande en carburant.

Loisirs



Vous entendrez probablement aujourd’hui quelqu’un dire du mal d’un de vos amis intimes. Votre première réaction serait de prendre immédiatement sa défense. Cependant, refrénez-vous et tâchez de ne rien dire avant d’être parfaitement renseigné sur les faits. « Dans le doute, abstiens-toi » (Zoroastre). Si les accusations portées sur votre ami se révèlent fausses, alors soyez ferme en le défendant. Mais si elles s’avèrent bien fondées, tirez-en une leçon en vous disant qu’on ne peut jamais connaître une personne parfaitement.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Scorpion et Verseau

Chiffres de chance : 5 6 4







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



L’amour des célibataires sera sans doute le point fort de cette journée, qui s’annonce chaleureuse. Votre charme et votre magnétisme naturels vous rendront plus séduisant que jamais. Vous ferez des ravages et aurez l’embarras du choix des cœurs à collectionner. Profitez bien de l’aubaine ! Dans votre vie de couple, méfiez-vous d’une certaine tendance à l’autoritarisme, sinon des conflits éclateront.

Argent



Profitez bien de l’appui des astres pour conduire vos affaires, stimuler votre volonté, et prendre des décisions rapides en neutralisant votre hésitation coutumière. Le succès sera au bout du chemin, à condition de savoir le mériter.

Santé



Vous vous sentirez en excellente forme physique. Vos fonctions de digestion et d’assimilation seront facilitées par la décontraction que vous affichez. Mais pour cela, il faudrait que vous ralentissiez un peu vos activités professionnelles.

Travail



Avec cet aspect de votre Ciel astral, votre situation professionnelle commencera à être en pleine expansion. Vous prendrez des initiatives, et vous décrocherez de superbes contrats. Votre travail quotidien vous donnera beaucoup de satisfactions.

Famille



Les influences de votre Ciel astral vous inciteront à observer la plus grande prudence dans la conduite de votre vie privée. Cela sera d’autant plus indispensable que si vous avez connu dernièrement des conflits familiaux avec des enfants ou à cause d’eux.

Loisirs



Vous vous sentirez vivre vraiment et prendrez un véritable bain de jouvence. Vous aurez une vie sociale très active, multiplierez les échanges et les discussions fructueux avec vos amis.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Gémeaux et Cancer

Chiffres de chance : 2 6 4







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Concernant votre vie de couple, vous serez bien décidé à oublier momentanément votre sens du devoir et vos grands principes pour vous offrir une petite récréation ! Bref, si une aventure prometteuse se présente, vous ne serez guère disposé à résister à la tentation ! Célibataire, vous vivrez au jour le jour, et ne songerez guère à vous fixer. Il faut dire que vous mènerez une vie sociale active et que vous aurez l’occasion de faire des rencontres très agréables. Cette fois, c’est une véritable passion physique qui pourrait bien vous submerger.

Argent



Le Ciel vous sera cette fois plutôt favorable côté argent. C’est pourquoi vous aurez sans doute l’opportunité d’améliorer votre pouvoir d’achat. Vous devrez toutefois veiller à ne pas prendre des risques exagérés. Certes, votre situation est stable ; mais si vous vous lancez dans des acquisitions trop grandioses, vous aller finir par tout déséquilibrer.

Santé



Votre truc, c’est plutôt la fête et les soirées prolongées. Mais vous avez aussi un corps et, parfois, il dit stop. Pour prendre soin de lui et le recharger d’une énergie qui peut lui faire défaut, ne tirez pas trop sur la corde. Uranus vous aidera à être plus raisonnable et à vous discipliner.

Travail



Dans votre métier, vous serez très diplomate, habile. Vous saurez obtenir beaucoup de tout le monde. Et vous pourrez imposer vos décisions ou votre vision des choses.

Famille



Côté vie familiale, rien de bien important à signaler. Seuls ceux d’entre vous qui traversent en ce moment une crise familiale notable pourront voir les choses évoluer favorablement : une mise au point pourra alors intervenir, qui permettra de clarifier les choses.

Loisirs



Des astres influenceront le secteur amitiés, ce qui promet des relations animées de ce côté-là. Mais selon les moments, vous serez d’humeur très susceptible ou d’une franchise qui ne plaira pas à tout le monde.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Vierge et Scorpion

Chiffres de chance : 8 3 2







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Vous vous montrerez diablement autoritaire. Si votre partenaire accepte cette situation, tout ira pour le mieux, et vous déploierez alors des trésors de tendresse et de prévenance. Mais si l’autre est réfractaire à votre comportement, il y aura lieu de craindre des frictions. Célibataire, les rencontres seront nombreuses, les flirts et les aventures ne manqueront pas. Ce tourbillon pourrait peut-être combler certains de vos désirs, car vous souffrez en ce moment d’un pénible sentiment de solitude. Toutefois, ne vous laissez pas trop prendre à ce jeu assez dangereux, car « on ne badine pas avec l’amour » (Alfred de Musset).

Argent



L’argent filera entre vos doigts à une vitesse vertigineuse. Même si vous dépensez beaucoup pour améliorer le confort de votre famille, votre conjoint vous reprochera d’être aussi peu économe.

Santé



Aucune planète ne passera dans les secteurs santé de votre thème, et c’est tant mieux ! Gai, optimiste et plein d’allant, vous voilà prêt à traverser la vie dans une forme éclatante. Seul point à surveiller : vos yeux, qui risquent parfois d’être irrités, surtout si vous passez beaucoup de temps devant l’ordinateur ou la télévision.

Travail



Dans le travail, on mijote autour de vous des changements dont vous n’êtes pas informé, et vous vous inquiéterez déjà des répercussions de ces bouleversements. Pas de panique ! Vous allez vite trouver ce virage passionnant.

Famille



Des changements très favorables devraient intervenir dans votre environnement familial. Nombreux sont les natifs qui décideront de changer de résidence pour emménager dans un appartement plus spacieux. Il y aura aussi d’heureux événements dans l’air, notamment l’arrivée d’un nouveau bébé.

Loisirs



Votre attitude, habituellement très ouverte, fera place à une grande méfiance. La hiérarchie vous insupportera, et vous n’aurez pas l’intention de vous faire marcher sur les pieds. Qu’on se le dise !