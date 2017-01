Horoscope du lundi 23 janvier 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



Sans compter quelques malentendus provoqués par des problèmes extérieurs, l’entente au sein de votre couple sera bien meilleure qu’à d’autres journées. En effet, vous serez tout prêt à faire des concessions, à faire preuve de tolérance et de compréhension à l’égard de votre conjoint ou partenaire. Célibataire, vous subirez la double influence des planètes. Autant dire que vous aurez un sex-appeal du tonnerre et que vous vous en servirez fort habilement. Vous vivrez donc des heures inoubliables !

Argent



Il est temps que vous vous montriez plus économe, sinon vous devrez constamment courir après votre budget. « N’achetez pas ce qui est utile, mais ce qui est nécessaire » (Caton le Censeur). Cela dit, n’hésitez pas à vous payer un cours privé ou un stage onéreux pour parfaire ou améliorer vos qualifications professionnelles ; il s’agit là d’un investissement des plus profitables.

Santé



Bouger, bouger, voilà le conseil que vous donnera le Ciel. Faites du sport, ou du moins un peu d’exercice, si vous voulez faire tourner votre cerveau à plein régime. « Mon esprit ne va pas, si les jambes ne l’agitent » (Montaigne). C’est la régularité de l’exercice physique qui importe, non son intensité. Donc, n’attendez pas vos prochaines vacances pour vous remuer !

Travail



Professionnellement, tout ira bien si vous êtes comédien ou artiste ; vous travaillerez dans la fièvre créatrice avec succès, malgré l’agitation ambiante. Mais si vous êtes fonctionnaire ou titulaire d’un travail ponctuel, organisé, balisé, cette journée ne vous sera guère agréable ; il en sera de même si vous êtes dans une société d’import-export ou ayant des ramifications internationales.

Famille



En famille, les discussions risquent de tourner au vinaigre. Pensez à mettre du miel sur le bout de votre langue et gardez votre sang-froid. Il serait dangereux de vouloir à tout prix avoir le dernier mot.

Loisirs



Vous vous enflammerez pour de grandes causes, et vous serez capable de remuer ciel et terre pour défendre des personnes de votre entourage, victimes d’injustices. Toutefois, méfiez-vous : sachez doser votre enthousiasme.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Vierge et Sagittaire

Chiffres de chance : 1 8 3







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Côté cœur, vous serez excessivement enclin à courir après tout ce qui bouge. Vous papillonnerez avec conviction, et vous éprouverez le besoin de vous renouveler dans des amours nouvelles, souvent simultanées. Vous déploierez des trésors d’éloquence pour arriver à vos fins. Il va sans dire que ces admirables joutes oratoires préluderont aux rapprochements, tant il est vrai que « l’oreille est le chemin du cœur » (Madeleine de Scudéry).

Argent



Les natifs du signe bénéficieront ce jour d’un des aspects financiers les plus prestigieux qui soient. Pour les uns, cela pourra représenter la fortune ; pour d’autres, le succès et la réussite des affaires importantes ; pour d’autres encore, une chance souveraine aux jeux de hasard ; et pour d’autres enfin, le gain d’une affaire litigieuse ou d’un procès d’envergure. Toutes mes félicitations !

Santé



Une petite sieste d’une demi-heure vous permettra d’affronter avec énergie un après-midi plutôt stressant et fatigant. Pas besoin de vous allonger pour cela : tâchez de vous assoupir même à votre lieu de travail ou dans un parc.

Travail



Il est inscrit dans le Ciel astrologique que tout ce que vous entreprenez aujourd’hui vous conduira inéluctablement à la réussite, à condition toutefois que vous ne cherchiez pas à réaliser ce qui dépasse manifestement vos forces. Fini les appréhensions vagues qui vous assaillaient auparavant ! L’heure sera maintenant à l’efficacité.

Famille



Vous serez bien décidé à prendre en main les rênes du foyer. Vous mènerez votre petit monde à la baguette. Votre entourage devra marcher droit et se conformer à vos exigences. Votre attitude sera assez bien acceptée dans l’ensemble.

Loisirs



Cet aspect du Ciel aura pour effet de renforcer votre jugement et votre intuition. Vous pourriez vous fier aveuglément à votre flair : vous percerez à jour ceux que vous rencontrerez, pressentirez leurs véritables intentions. En fait, il sera très difficile cette fois de vous tromper, voire de vous cacher quelque chose.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Gémeaux et Lion

Chiffres de chance : 5 2 6







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



Cet aspect de votre Ciel astral sera nettement favorable aux célibataires sur le plan amoureux. Il vous accordera toute la souplesse nécessaire pour nager entre deux eaux ou pour réussir une belle poursuite dans les chasses gardées de vos concurrents. Mais attention, ne lâchez pas la proie pour l’ombre ! Vous aurez sans doute du mal à trouver un terrain d’harmonie avec votre conjoint ou partenaire. Ce dernier risque de se montrer exigeant et hautain, surtout si vous êtes du troisième décan.

Argent



Vous n’aurez pas de souci à vous faire côté sous. L’argent arrivera régulièrement sur vos comptes. Par ailleurs, vous avez fait depuis quelque temps déjà des placements dont vous avez toutes les chances de récolter les fruits maintenant. Vous voilà récompensé pour votre saine gestion et votre aptitude à économiser. A présent, vous pouvez envisager de réaliser un projet qui vous tient à cœur.

Santé



Aucun souci de santé à craindre. Mais vous devrez ménager vos forces, en évitant toute possibilité de surmenage dans votre travail. Le stress pourrait en effet commencer à vous envahir, et alors vous vous sentiriez en perte de vitesse. Détendez-vous.

Travail



Concernant le travail, l’heure sera toute à l’ambition : ambition de réussir chez les étudiants, de monter en grade et d’occuper un poste plus important chez les travailleurs, ambition de pouvoir se lancer dans une profession indépendante chez nombre de natifs.

Famille



L’aspect d’un influx astral, qui valait à certains d’entre vous des déceptions ou des soucis concernant leurs enfants, va quitter votre Ciel. Son départ devrait se traduire par une nette amélioration. Les planètes qui influencent en ce moment les secteurs de votre thème liés à la famille, sont plus faciles à vivre. Vos relations avec vos enfants seront donc beaucoup plus harmonieuses. Bonne ambiance, aussi, avec vos parents.

Loisirs



L’action d’une planète mal aspectée sera très négative : elle vous rendra particulièrement agressif aujourd’hui. Vous ne supporterez aucune contradiction et aucune autorité. Vous ne voudrez agir qu’à votre tête, quitte à vous obstiner dans l’erreur.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Vierge et Sagittaire

Chiffres de chance : 7 8 4







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Il vous semble bien qu’aujourd’hui votre conjoint ou partenaire doive se faire tirer l’oreille pour suivre vos opinions ou votre façon de voir les choses. Vous n’aimez pas en général que l’on remette en cause votre autorité. Célibataire, ce sera la passion ! Vous oublierez le reste du monde, tant vos amours vous accapareront. Vous laisserez volontiers de côté vos problèmes professionnels ou autres pour ne plus être qu’à l’écoute de votre cœur.

Argent



Regardez-y à deux fois avant de vous embarquer dans des opérations financières ou immobilières : le domaine spéculatif cachera bien des embûches aujourd’hui. Ce conseil de prudence est particulièrement valable si les opérations envisagées sont proposées par des partenaires faisant jouer la fibre sentimentale en même temps que l’intérêt matériel.

Santé



Le Ciel vous incitera à vous soucier de votre santé. Ne soyez pas réfractaire à son action car souvent, dans le feu de l’action, vous oubliez que vous êtes un organisme qui a besoin d’être bien entretenu pour fonctionner correctement et efficacement. Mais ne sombrez pas non plus dans l’hypocondrie ; ne vivez pas, par exemple, dans la hantise d’une possible contagion ou contamination si vous avez déjà pris les précautions nécessaires.

Travail



Vous penserez par moments que vous n’utilisez pas toutes vos capacités et que vous valez mieux que ce que vous faites actuellement. Patience ! Vos qualités ne tarderont pas à être mises en valeur ; elles vous permettront d’agir en confiance, et vos efforts personnels seront récompensés.

Famille



Attention à l’impact astrale, qui pourra par moments vous mettre de mauvaise humeur, sans aucune raison apparente. Ne vous défoulez pas sur vos proches, ils n’y sont pour rien et seront peut-être plus perturbés que vous ne le pensez.

Loisirs



Tout ce qui vient des autres va vous apporter chaleur et joie, surtout si vous y mettez du vôtre et déployez vos meilleurs côtés. Votre charmante humeur vous attirera les sympathies et les marques d’intérêt. Les plaisirs et les joies partagés ne manqueront donc pas !

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Scorpion et Verseau

Chiffres de chance : 5 2 6







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



Le Ciel en aspect harmonique protégera votre vie conjugale. Cette journée sera agréable à vivre, marquée par un regain de sensualité et de passion. Mais attention : si votre couple traverse une crise importante, il ne parviendra pas à redresser la situation, et vous ne devrez donc pas vous faire trop d’illusions. Célibataire, vous ferez de véritables ravages. Attention à ceux qui vous entourent ! Pourtant, même si vous jonglez avec les cœurs, vous vous arrangerez pour éviter les complications.

Argent



Vous pourrez consolider votre situation matérielle, à condition de gérer votre budget avec une grande rigueur. Mission difficile, mais pas impossible ! Allez voir votre banquier ; il sera de bon conseil et vous aidera à mieux gérer votre budget ou votre patrimoine.

Santé



Vous bénéficierez d’une énergie vitale intense, contenue, concentrée, qui vous rendra prudent, résistant. Vous saurez donc prendre toutes les précautions nécessaires à la préservation de votre santé.

Travail



Votre travail devrait vous apporter quelques belles joies en plus des gains confortables. Plus brillant et créatif que d’habitude, vous aurez probablement l’occasion de quitter le rôle de second violon pour jouer les vedettes. Ne vous occupez donc plus beaucoup des détails : foncez plutôt sans trop regarder en arrière.

Famille



Les personnes de votre famille plus âgées que vous et les enfants en bas âge ne poseront aucun problème. En revanche, les enfants d’âge scolaire pourront vous donner un peu de fil à retordre. Sûrs d’eux et facilement contestataires, ils auront tendance à se révolter contre l’autorité. Vous risquez de très mal le tolérer.

Loisirs



Votre sérénité, insufflée par les aspects lénifiants des astres, séduira tous ceux qui vous rencontreront aujourd’hui. Ils se sentiront apaisés, rassurés. Rien d’étonnant que votre compagnie sera très recherchée.

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Taureau et Cancer

Chiffres de chance : 8 7 4







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



Cette position de l’certains astres dans votre Ciel pourra faire surgir des difficultés dans votre vie amoureuse. Pas de panique pourtant ! Seuls les couples dont l’entente laisse déjà nettement à désirer pourront passer par une phase critique. Si c’est votre cas, faites attention : il y aura carrément de la rupture dans l’air. Pour les célibataires, cet impact astral se traduira simplement par une plus grande exigence. Vous ne serez alors pas d’humeur à tomber amoureux de n’importe qui !

Argent



Vous aurez plus envie de vous faire plaisir que de vous serrer la ceinture ! Cela peut arriver à tout le monde, même aux plus raisonnables ! Cependant, surveillez tout de même de près l’équilibre de votre budget. En revanche, vous aurez la possibilité d’effectuer de fructueuses transactions financières.

Santé



Vous serez en assez bonne forme et pourrez jouir à fond de la vie. Cet aspect du Ciel vous permettra de retrouver un meilleur tonus que dernièrement. La vitalité ne sera pas encore au top niveau, mais l’amélioration générale sera tout de même très notable.

Travail



Galvanisé par les planètes, vous n’aurez rien d’un dilettante. Tout au contraire, vous vous acharnerez à mener à bien vos projets, ne ménageant ni vos efforts ni votre temps. Par chance, la récompense ne sera pas très longue à venir, ce qui vous motivera encore plus pour persévérer.

Famille



Votre vie familiale sera moins prenante que dernièrement, et vous l’aborderez avec davantage de recul, ce qui vous permettra de vous montrer plus détendu avec vos proches.

Loisirs



Peut-on assassiner des innocents au nom de Dieu ? Faut-il se laisser mourir plutôt que d’accepter une transfusion sanguine ? Est-il sensé de bannir le préservatif sous prétexte qu’il n’est pas « naturel » ? De telles questions touchant à la morale religieuse ne vous laisseront pas indifférent. Pour y répondre, méfiez-vous des partis pris, faites appel à votre simple bon sens.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Cancer et Sagittaire

Chiffres de chance : 4 2 6







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



D’excellents influx planétaires protégeront votre vie conjugale. L’action simultanée de trois planètes promet une seconde lune de miel. Ces planètes vous aideront à établir une relation de confiance et de respect mutuel avec votre conjoint ou partenaire. Si vous êtes seul, le Ciel formera de très bons aspects dans votre Ciel. Vous partirez donc à la conquête des cœurs avec un fabuleux enthousiasme. Toutefois, des complications sentimentales pourraient survenir en raison de la mauvaise position d’un astre. L’important sera de savoir exactement ce que vous voulez.

Argent



Le fait est tout simplement incontestable : l’argent peut bien rendre notre vie plus confortable à plusieurs égards. Mais c’est à peu près tout ce dont il est capable. Il a peu d’influence sur notre vrai bonheur. Les astres vous conseilleront donc aujourd’hui d’accorder moins d’importance aux gains pécuniaires et de rechercher activement le contentement et la paix de l’âme. Ils vous diront qu’ « en face du vrai bonheur, les richesses valent l’ombre d’une fumée » (Sophocle).

Santé



Pour retrouver votre bon équilibre physique et moral, vous devrez mener une vie calme et régulière. Pratiquez un sport, qui sera capable de calmer les tensions et l’énergie débordante qui vous habitent.

Travail



Dans le travail, finies les idées sombres qui vous ont assailli ces derniers temps. Vous serez maintenant optimiste, vous attachant à voir l’aspect positif de toute situation. Faites preuve de confiance en vous, et le succès ne se fera plus attendre.

Famille



Vous devrez affronter l’entourage familial, avec son lot de tensions et d’obligations. A vous de veiller à éviter les conflits domestiques, notamment en parlant moins et à propos.

Loisirs



Cette position de votre Ciel astral incitera à la diplomatie et à la souplesse. Cependant, il faudra veiller à ne pas se livrer à un excès de bienveillance ou d’indulgence envers autrui et envers soi-même.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Gémeaux et Poissons

Chiffres de chance : 2 6 3







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



L’harmonie conjugale devrait être au rendez-vous. Vous vivrez donc votre vie de couple comme un poisson dans l’eau. Mais il faudra vous mettre davantage à l’écoute de votre conjoint ou partenaire. Allez-y, le moindre petit effort portera ses fruits. Célibataire, les amours seront intenses et susceptibles de durer. Mais il faudra vous méfier de votre attirance pour les apparences, qui risquent dans certains cas de primer les sentiments et provoquer quelques tiraillements dans votre vie amoureuse.

Argent



Attention, ne mélangez pas les questions d’argent avec le sentiment, car cela risque de vous causer des problèmes difficiles à résoudre. Aussi, évitez d’accorder un prêt d’argent, car il est possible qu’il ne vous soit jamais remboursé malgré la bonne volonté réelle du débiteur.

Santé



Cette journée vous recommandera d’accorder à vos repas tout le temps qu’il faudra. Evitez surtout d’avaler en toute hâte votre petit déjeuner, qui devrait représenter au moins le quart de votre ration alimentaire quotidienne.

Travail



Vos ambitions professionnelles et sociales seront très élevées. Toutefois, vous devrez cultiver la patience et l’habileté si vous voulez atteindre vos objectifs.

Famille



Si vous êtes père (ou mère) de famille, ne soyez pas trop rigide envers vos enfants. Ils auront du mal à supporter une discipline trop stricte. Essayez de dialoguer avec eux plutôt que de les contraindre sans cesse.

Loisirs



Ne négligez pas votre courrier dont la rédaction ne doit plus attendre. Soyez très prudent avec tous les écrits concernant vos affaires ou votre vie privée, car vous pourriez être victime d’une indiscrétion.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Sagittaire et Verseau

Chiffres de chance : 3 2 6







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Les secteurs d’amour de votre thème natal ne sont influencés en ce moment par aucune planète, ce qui laisse supposer que votre vie conjugale sera à l’abri de grands bouleversements. Vous allez même bénéficier du soutien d’un puissant influx astral. Cette protection vous aidera à établir des relations agréables avec votre conjoint ou partenaire. Pour les célibataires, cette ambiance astrale sera très stimulante. De nouvelles rencontres apporteront une grande joie de vivre, et les rapports amoureux seront imprégnés de sentimentalité et de rêves.

Argent



Journée tout indiquée pour mettre de l’ordre dans votre budget. Bon moment aussi pour avancer vers la solution d’un épineux problème financier. Mettez-vous en règle avec l’administration fiscale.

Santé



Les turbulences des Cieux vous mettront les nerfs en pelote ! Pour réguler vos tensions nerveuses, pourquoi ne pas vous mettre à la natation ? Rien de tel en effet que des longueurs de piscine pour dépenser votre énergie tout en vous relaxant.

Travail



Cet aspect des planètes fait craindre des soucis dans la vie professionnelle ou des préoccupations concernant des affaires actuellement bloquées ou menacées. Attention à tout ce qui pourrait, sur le plan légal, vous atteindre : évitez toute infraction aux lois et n’agissez pas sans vous entourer de conseillers efficaces.

Famille



Cette journée sera le bon moment de prendre des initiatives pour améliorer votre confort domestique ou faire des achats destinés à l’embellissement de votre foyer et de votre décor.

Loisirs



Un astre influençant le secteur relations : voilà qui pourrait augurer des moments conviviaux. Mais un autre astre étant mal positionné dans votre Ciel, ça risque d’être moins cool que prévu. Selon les moments, vous serez d’humeur très susceptible, ou vous n’aurez envie de voir personne !

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Taureau et Vierge

Chiffres de chance : 2 4 9







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Si vous êtes un cœur solitaire, vous vous ferez beaucoup de souci pour votre avenir amoureux. Ne soyez pas négatif, car cela n’arrangerait rien. Ayez confiance en votre Ciel astral : sachez que vous n’aurez pas de problème pour trouver l’âme sœur dans les semaines à venir. Un influx en bonne position dans votre Ciel rendra les natifs vivant en couple plus raisonnables que dernièrement. Ils chercheront donc, avant tout, à vivre en harmonie avec leur partenaire... et à lui faire oublier les moments difficiles qu’il a vécus récemment.

Argent



Cet environnement planétaire pourrait être à l’origine d’une occasion exceptionnelle de gagner de l’argent. Saisissez la chance quand elle se présentera. D’une manière ou d’une autre, cela devrait changer peu ou prou votre vie matérielle.

Santé



Les astres vous inciteront et vous aideront à retrouver ou à conserver votre équilibre physique et psychologique. Apprenez à mieux gérer votre capital énergie en dosant vos efforts et en misant sur une bonne hygiène de vie. Sans oublier de vous entourer de personnes positives, qui vous transmettront leur optimisme.

Travail



Très motivé pour réaliser vos ambitions professionnelles, vous devrez cependant vous tenir sur vos gardes. En effet, certains collègues ou rivaux chercheront à nuire à votre réputation. En tout cas, vous aurez de l’énergie à revendre, et il faudrait bien plus pour vous décourager.

Famille



Vie de famille satisfaisante. Les planètes influençant actuellement les zones de votre thème liées à la famille sont en effet bénéfiques dans l’ensemble, ce qui signifie que vos relations avec vos proches seront très chaleureuses. Vos parents vous aideront à concrétiser certains de vos projets, tandis que vos enfants se montreront inventifs et bien dans leur peau.

Loisirs



Choisissez bien vos amis et n’accordez votre confiance qu’à ceux qui la méritent vraiment. Sachez que « Chacun se dit ami ; mais fou qui s’y repose : Rien n’est plus commun que le nom, Rien n’est plus rare que la chose » (La Fontaine).

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Gémeaux et Balance

Chiffres de chance : 6 5 4







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Consolidation de vos liens conjugaux, auxquels vous ne refuserez pas quelques soins particuliers. Vous ne prêterez pas oreille à des personnes mal intentionnées qui chercheront à vous influencer. Célibataire, cette fois, on ne pourra pas vous reprocher de tout prendre au sérieux. En amour au moins, vous montrerez principalement la facette légère de votre caractère, et vous vous amuserez justement à flirter et à marivauder. Faites attention tout de même pour ne pas vous attirer de fâcheuses complications.

Argent



Ce sera le moment de réfléchir à ce qui peut vous apporter des gains ou faire avancer vos affaires. Vous serez en mesure de développer une entreprise dans laquelle vous vous êtes engagé corps et âme. Faites vos comptes et renseignez-vous sur les bons placements que vous pourriez faire.

Santé



Bonne vitalité. Mais un clignotant s’allumera pour vous signaler que vos deux principaux défauts sont prêts à s’activer : la tendance aux excès, qui peut vous causer quelques problèmes sur la route ou dans la pratique des sports ; et la tendance aux imprudences. Limitez au strict minimum votre consommation d’alcool, et veillez à la parfaite fraîcheur de vos aliments.

Travail



Dans le domaine professionnel, vous aurez à assumer d’importantes responsabilités. Profitez de cette occasion pour faire une belle démonstration de vos capacités personnelles. Maîtrisez vos nerfs. Soyez persuadé que vous êtes capable, pour peu que vous ne manquiez pas de confiance en vous-même, de conclure des accords, d’emporter des contrats longuement attendus.

Famille



Cet aspect du Ciel vous permettra d’améliorer vos relations avec votre entourage familial. Vous aurez moins de mal à exprimer ce que vous ressentez, et les risques de malentendus seront diminués d’autant.

Loisirs



N’exigez-vous pas trop des autres ? Il faudra vous faire une raison : en dépit de vos discours, vous ne pouvez changer les mentalités d’un seul coup. Apprenez la tolérance : pour vivre, laissez vivre !

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Cancer et Scorpion

Chiffres de chance : 8 6 4







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Ce climat astral vous incitera à une certaine paresse, une certaine passivité dans le domaine amoureux. Ce sera à votre conjoint ou partenaire de donner le coup d’envoi aujourd’hui ! C’est lui qui prendra l’initiative d’embellir votre vie de couple. Si vous êtes solitaire, votre magnétisme devrait vous valoir une rencontre qui vous promet des heures brûlantes.

Argent



Ne remettez pas au lendemain le règlement de problèmes pécuniaires importants. Profitez des bons influx de votre voute astrale pour vous attaquer sérieusement à ces questions : vous aurez de grandes chances de réussir.

Santé



Le Ciel vous conseillera cette fois de faire régulièrement des exercices physiques. Si vous savez user raisonnablement de votre constitution et profiter de votre capital santé, vous pourriez accomplir des prouesses dans bien des domaines.

Travail



Rappelez-vous que faire carrière est une chose, être heureux dans son travail en est une autre. Une bonne ambiance de travail, cela se crée, vous avez un rôle à jouer. N’attendez pas que vos collègues fassent le premier pas. Sachez que certains supérieurs hiérarchiques vous observent.

Famille



Votre vie familiale risque de vous poser quelques problèmes. Vos enfants, même s’ils sont assez jeunes, accepteront mal de se plier à votre autorité. Prenez-les en douceur pour obtenir de meilleurs résultats.

Loisirs



Ecartez-vous des personnes qui font tout pour vous faire avaler leurs conseils que vous ne sollicitez même pas. Ne soyez pas exagérément brusque, mais ne vous arrêtez pas trop non plus à mesurer le degré des susceptibilités blessées de ceux qui ne veulent pas se résigner à vous laisser en paix.