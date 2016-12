Horoscope du lundi 26 décembre 2016



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



Vous rejetterez les faux-semblants et les situations floues en amour. Et, si de graves différends vous ont opposé dernièrement à votre conjoint ou partenaire, vous tâcherez de régler définitivement ces problèmes, afin que votre couple puisse repartir sur de nouvelles bases. Vos efforts porteront rapidement leurs fruits, et le bonheur conjugal sera au rendez-vous. Célibataire, vous aurez de grandes chances de faire une rencontre décisive cette fois. Votre vie en sera transformée !

Argent



La journée semble très calme sur le plan pécuniaire. Il faudra toutefois vous méfier d’un astre. Cette planète n’est pas négative par nature ; elle va même réveiller votre envie d’améliorer votre équilibre financier, ce qui est évidemment une bonne chose. Mais attention, elle peut aussi, dans le même mouvement, décupler votre envie d’achats. Il vous faudra donc veiller de très près à ne pas dépasser vos limites.

Santé



Vous serez probablement en proie au doute ou aux idées négatives. Prenez soin de vous en vous offrant une séance en institut de beauté ou un massage. Rien de tel pour vous détendre, relancer vos circuits énergétiques et soutenir votre moral.

Travail



Vous ferez preuve d’une volonté de fer, malgré votre sourire et vos manières fort urbaines. Quels que soient vos objectifs, vous les atteindrez parce que vous lancerez toutes vos forces vives dans la bataille. Et vous serez d’autant plus efficace que vous réussirez très bien à contrôler votre impulsivité, à canaliser soigneusement votre énergie.

Famille



Attention, si une affaire d’argent vient sur le tapis chez vous, à ménager la sensibilité des uns et des autres. Vous pourriez en effet, sans même vous en apercevoir, lancer quelques remarques assez blessantes.

Loisirs



Les choses et les gens viendront à vous tout naturellement, ce qui vous fera passer des moments agréables. Les sorties, les invitations et tout ce qui peut vous faire rêver seront sous les influences des plus favorables.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Lion et Vierge

Chiffres de chance : 3 9 5







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Une journée assez calme côté vie conjugale ! Célibataire, inutile de vous battre contre les influx inhibiteurs des astres ! Laissez vos grands élans amoureux de côté pour un certain temps : les intérêts intellectuels et les occupations de l’esprit en général vous seront plus profitables actuellement que les rôles d’amoureux transis.

Argent



Vous ne devriez pas avoir de difficultés pécuniaires particulières en ce moment. Ne comptez cependant pas sur une augmentation surprise de vos revenus. Si vous envisagez une transaction importante, vérifiez bien toutes les données du problème ; il est possible qu’un détail bloque momentanément cette opération.

Santé



Les planètes faisant preuve aujourd’hui d’une bienveillante neutralité à votre égard, vous pourrez vous laisser aller quelque peu à la gourmandise. Cependant, vous feriez bien de ne pas trop craquer sur les gâteaux et friandises : attention à l’excès de sucre dans le sang, le risque de diabète ne sera pas loin !

Travail



Des risques de désaccords avec des personnages importants devront vous inciter à n’effectuer ce jour que les démarches indispensables. Mieux vaudra éviter les rencontres qui ne pourront que dégénérer en discussions oiseuses.

Famille



Des changements très favorables devraient intervenir dans votre environnement familial. Nombreux sont les natifs qui décideront de changer de résidence pour emménager dans un logement plus spacieux. Il y aura aussi d’heureux événements dans l’air.

Loisirs



Cette configuration des Cieux vous soumettra au brutal tiraillement entre deux tendances contradictoires. D’un côté, vous aurez bien envie d’améliorer votre image de marque et d’être l’objet de l’admiration générale, aussi bien dans votre milieu amical que social. Mais, d’un autre côté, vous n’aurez aucune intention de faire des concessions et entendrez n’en faire qu’à votre tête. Cruel dilemme, que vous seul serez capable de résoudre ; mais avec un peu de bon sens, vous pourrez y arriver.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Balance et Scorpion

Chiffres de chance : 7 4 1







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



Envie de vous faire mutuellement plaisir, complicité... L’influx qui influence votre secteur couple se prête aux rapprochements. Seul danger : il peut vous exposer à de trop nombreuses sollicitations extérieures, pas toujours au goût de votre conjoint ou partenaire ! Célibataire votre vie amoureuse va prendre une tournure enrichissante, notamment par la transformation d’une amitié en un sentiment beaucoup plus tendre.

Argent



Une certaine chance sur le plan financier semble probable, vu cet environnement astral. Les contraintes qui vous pesaient auront tendance à se relâcher, et vous ferez bien une petite rentrée plutôt inattendue. Mais vous devrez éviter de voir trop grand dans vos entreprises, car vous pourriez vous laisser tenter par des risques excessifs susceptibles d’entraîner de lourdes pertes. La prudence restera toujours de mise.

Santé



Ce qui soutiendra le mieux votre santé en ce moment ? Le contact avec la nature. Si vous habitez la mer ou la campagne, profitez de vos privilèges pour vous aérer au maximum. Si vous habitez la ville, offrez-vous de grandes marches en plein air : ce sera déjà très bien.

Travail



Les astres semblent favorables à tous ceux qui feront preuve de courage et d’ambition raisonnable dans le domaine professionnel. La réussite sera à vous si vous savez vous orienter vers les secteurs modernes et qui prendront une importance plus grande dans l’avenir, comme par exemple l’informatique et l’industrie du loisir. Pensez donc à compléter sérieusement votre formation ou à vous recycler, en faisant des sacrifices aujourd’hui pour mieux réussir demain.

Famille



La vie au foyer sera particulièrement agréable et harmonieuse. Certains d’entre vous changeront leur style de vie, leur manière d’être à travers une nouvelle installation, des acquis immobiliers...

Loisirs



Vous serez animé par un sens religieux ou un désir de justice qui vous poussera puissamment à agir pour contribuer à l’élaboration d’un monde meilleur. Vous aimerez participer à divers mouvements de lutte ou organisations charitables. Vous aimerez aussi vous sentir en communion d’idées avec un entourage au sein duquel vous pouvez vous faire apprécier. Que tout cela ne reste pas des vœux pieux !

Couleur porte-bonheur : Noir

Affinités astrales : Gémeaux et Verseau

Chiffres de chance : 8 9 3







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Vous figurerez parmi les privilégiés aujourd’hui, en ce sens que l’amour pourra vous apparaître dans tout son éclat. Après bien des déconvenues dans le domaine sentimental, vous seriez peut-être un peu désabusé ou sceptique. Mais vous auriez tout à fait tort cette fois-ci de douter de l’amour ou de bouder le plaisir : ceux-ci vont certainement vous enchanter et prendront parfois des formes insolites.

Argent



Vous aurez de la chance dans les finances. Ce sera le moment d’investir ou de jouer gros. En revanche, ne dépensez pas trop pour votre plaisir ou pour l’amour.

Santé



Vous aurez besoin de beaucoup de sommeil, calme et profond, si vous voulez conserver une parfaite forme physique et morale. Mangez léger le soir et prenez une infusion de fleur d’oranger ou de camomille avant d’aller vous coucher ; sachez que le tilleul peut avoir une action contraire, apaisante ou excitante, suivant les individus. Pensez à quelque chose de très agréable, par exemple en vous livrant à un fantasme amoureux, en essayant de vous endormir.

Travail



Les astres vont vous aider à progresser dans votre carrière. Dopé, vous saurez vous donner les moyens de réussir. Ceux d’entre vous qui ne sont pas satisfaits de leur activité actuelle pourront commencer à mettre en place les conditions d’une reconversion répondant à leurs souhaits. Enfin, si vous êtes au chômage, vous aurez des chances de trouver rapidement un emploi.

Famille



Le Ciel vous accordera une vie familiale de rêve, en vous insufflant optimisme, insouciance et euphorie. Vous goûterez pleinement aux joies du foyer et passerez d’agréables moments avec la jeunesse.

Loisirs



Vous serez nombreux à vouloir prendre du recul, à chercher des réponses à des questions fondamentales. Si c’est votre cas, vous envisagerez, par exemple, de faire une retraite dans un monastère, ou de découvrir d’autres écoles de pensée et de spiritualité comme le bouddhisme.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Lion et Vierge

Chiffres de chance : 2 5 7







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



Célibataire, ce sont vos amours que le Ciel va mettre à l’honneur. Sortez de chez vous, soyez ouvert aux autres : vous aurez rendez-vous avec l’âme sœur. Si votre couple est déjà bien installé, vous pourrez lancer des projets plus sérieux encore ! Les influences astrales vous conduiront aussi à prendre pleinement conscience de l’attachement que vous portez à votre conjoint ou partenaire. Il ne tiendra alors qu’à vous de consolider votre union.

Argent



Côté finances, vous allez entrer dans une période privilégiée. Avec un Ciel en excellent aspect, vos revenus vont s’améliorer, et les dettes et autres obligations qui alourdissaient vos dépenses vont s’alléger. Vous pourrez vous constituer rapidement un capital !

Santé



Physiquement, vous vous porterez bien. Bonne résistance nerveuse, tonus et capacité de récupération remarquables. Les natifs du deuxième décan devront surveiller davantage leur alimentation afin d’éviter de possibles lourdeurs stomacales.

Travail



Professionnellement, écartez-vous résolument des sentiers battus. Vous gagnerez à jouer la carte de l’originalité et de la créativité. Balayez vos doutes, vos craintes, et n’hésitez pas à prendre quelques risques bien calculés. Vous ne regretterez pas d’avoir agi ainsi.

Famille



Le présent aspect du Ciel vous permettra d’améliorer vos relations avec votre entourage familial. Vous exprimerez vos bons sentiments plus facilement, et les risques de malentendus seront diminués d’autant.

Loisirs



Vos relations avec les autres joueront un rôle important. Soyez ouvert à ceux que vous rencontrerez, écoutez-les : cela vous apprendra beaucoup et vous inclinera à exploiter avantageusement vos idées.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Scorpion et Verseau

Chiffres de chance : 3 6 4







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



Les amours clandestines auront une saveur de fruit défendu particulièrement agréable à votre palais ce jour. Mais gare au scandale ! En outre, que vous en ayez envie ou non, les circonstances pourraient vous obliger à opérer des changements dans votre vie sentimentale.

Argent



Votre situation financière sera directement affectée par les astres aujourd’hui. Il est possible donc qu’elle subisse des modifications. Qu’il s’agisse d’une légère baisse ou, au contraire, d’une amélioration, ne nourrissez pas d’inquiétudes excessives : vous saurez vous adapter gracieusement.

Santé



Pensez à faire beaucoup de sport ou d’exercice pour vous tenir en une forme resplendissante. Plus vous vous dépenserez physiquement et plus vous vous sentirez heureux. Cependant, il faudra savoir aussi doser ses efforts. Ne présumez pas trop de vos forces, ou vous paierez cher votre imprudence. Attention aux accidents musculaires !

Travail



Votre vie professionnelle sera favorisée grâce au petit coup de pouce des Cieux. Votre chance sera maximum si vous occupez un emploi salarié ou si vous êtes fonctionnaire ; n’ayez pas peur de réclamer un avancement ou une augmentation de salaire, car les circonstances s’y prêteront bien.

Famille



Vie familiale sans histoire pour la plupart d’entre vous. Vos relations avec vos enfants et vos parents passeront par une phase harmonieuse et heureuse. Les uns et les autres mèneront leur vie sans difficulté particulière.

Loisirs



Un vent peu favorable soufflera sur vos relations avec les autres. Ne soyez pas trop sûr de vous, car il y aura des risques de malentendus ou d’entraves. Les soutiens qui vous ont été promis pourraient être retirés si vous commettez des maladresses ou des imprudences.

Couleur porte-bonheur : Bleu

Affinités astrales : Lion et Vierge

Chiffres de chance : 7 4 2







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Vous avez de la chance : votre vie amoureuse continuera à bénéficier de très solides protections astrales. Si vous êtes solitaire, la journée semble particulièrement favorable à une rencontre importante. Si vous êtes déjà lié, le bonheur sera au rendez-vous, dans un climat très tendre et excessivement sensuel.

Argent



Le climat sera quelque peu confus dans le domaine financier. Imprévoyance et manque d’organisation pourront valoir à certains natifs de sérieux soucis matériels. Ne ménagez pas vos efforts pour stabiliser la situation.

Santé



Ce jour l’énergie ne vous fera pas défaut. Mais vous aurez vraisemblablement tendance à la gaspiller. Pour mieux cadrer votre tonus, vous mettre au sport serait une bonne idée, à condition de bien respecter l’échauffement, histoire de ne pas risquer une entorse ou un claquage musculaire.

Travail



Vous risquez de commettre une petite faute professionnelle ce jour. Ne consacrez pas trop de temps à réparer cette erreur. Il est possible en effet, grâce à la bienveillance de votre Ciel astral, que d’un mal sorte un bien et que vous soyez involontairement à l’origine d’une amélioration dont vous serez le bénéficiaire. « Le bonheur naît du malheur, le malheur est caché au sein du bonheur » (Lao-Tseu).

Famille



Vous trouverez au sein de votre foyer le havre de paix auquel vous aspirez. Votre partenaire saura créer un climat de chaleur et de tendresse partagé aujourd’hui. Vous passerez de bien agréables moments en famille, et vous oublierez toutes vos peines.

Loisirs



L’environnement planétaire favorisera des amitiés nouvelles et des rencontres sympathiques, ainsi que des activités créatrices. Vous serez très ouvert et inventif durant cette journée.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Verseau et Poissons

Chiffres de chance : 6 3 8







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Le Ciel, devient votre allié en influençant un signe bien relié au vôtre. Voilà qui vous promet une journée harmonieuse sur le plan conjugal. Quelques rares natifs pourront avoir des difficultés de communication en couple. Célibataire, vous serez d’humeur au flirt, mais pas vraiment prêt à vous engager sérieusement. Grâce à la complicité d’un influx en bel aspect, vous bénéficierez de bonnes fortunes amoureuses.

Argent



Les astres vont vous donner un coup de main pour consolider ou améliorer votre situation financière. Nombre d’entre vous auront même droit à une augmentation de leurs revenus. Mais ne vous reposez pas sur vos lauriers, et n’oubliez pas de profiter de cette journée de chance pour penser à l’avenir.

Santé



Une planète de nature essentiellement bénéfique, sera en charge de votre santé, ce qui a de quoi vous rassurer. Bonne forme, dynamisme, optimisme, vous aurez la « positive attitude », et tout votre entourage en profitera.

Travail



Pensez que l’image que vous renvoyez à vos interlocuteurs compte énormément et peut être un élément décisif dans vos diverses négociations et démarches. Soignez donc votre look, surtout par le biais d’une nouvelle garde-robe : « Dans l’homme que l’on connaît, on respecte la vertu ; dans l’homme que l’on ne connaît pas, on regarde l’habit » (proverbe chinois).

Famille



Jetez un coup d’œil sur les activités extrascolaires de votre enfant, si vous en avez un. Il se peut qu’il ait besoin de vous sans oser vous faire part de ses désirs. Et pourquoi ne pas être son complice en poursuivant ces mêmes activités vous-même ? Cela sera profitable non seulement à votre rejeton mais aussi à vous-même, car vous obtiendrez une merveilleuse sensation de rajeunissement.

Loisirs



Si vous réussissez à maîtriser votre agressivité et à la transformer en énergie positive, vous aurez une excellente journée. Soyez vigilant, sans quoi vous risquez de vous fâcher avec pas mal de monde.

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Taureau et Gémeaux

Chiffres de chance : 5 3 9







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Aujourd’hui, sortez, évoluez dans le grand monde : vous devriez y rencontrer un partenaire hors pair qui vous entraînera dès les premiers instants dans un tourbillon de bonheur sentimental. Mais ne parlez pas trop tôt de cohabitation ou de mariage. Cela ne devrait avoir lieu que beaucoup plus tard, lorsque vous aurez repris vos esprits. Rappelez-vous cet avertissement de Publilius Syrus : « On ne saurait être sage quand on aime, ni aimer quand on est sage ». Si vous vivez en ménage, vous vous sentirez satisfait et heureux de votre situation amoureuse actuelle.

Argent



Attention, votre chemin sera semé d’embûches ! Des risques, encore des risques dans le domaine financier. Vous serez tenté de prendre un malin plaisir à vous lancer dans les entreprises les plus audacieuses. Seulement, vous pourriez vous en mordre les doigts très rapidement. Le temps sera à la prudence et non pas à l’audace. Alors, réfléchissez bien avant de sauter.

Santé



Le Ciel vous conseillera de prendre grand soin de votre santé, car « qui a santé, il a tout ; qui n’a santé, il n’a rien » (proverbe français). Ne tombez pourtant pas dans l’hypocondrie. Ne prenez des médicaments qu’en cas de réelle nécessité, et sur avis médical.

Travail



Vous serez très impulsif, ce qui sera mauvais actuellement. Prenez du recul vis-à-vis des affaires en cours ; ne prenez aucun engagement sans avoir tout bien considéré.

Famille



Aujourd’hui, ne vous laissez pas influencer par votre entourage familial. Les conseils de vos proches ne réussiront qu’à vous brouiller un peu plus les idées au lieu de les clarifier. Ne vous fiez qu’à votre propre jugement, qui sera fiable grâce au soutien de votre Ciel astral.

Loisirs



Le Ciel vous conseillera de penser à consacrer un peu de votre temps et de votre énergie à la vie intellectuelle et surtout aux activités philanthropiques. Vous éprouverez de grandes satisfactions à tenter d’élargir vos horizons ou de soulager la misère d’autrui. Oubliez quelque peu vos propres soucis d’ordre matériel.

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Capricorne et Verseau

Chiffres de chance : 3 4 2







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Célibataire, méfiez-vous plus que jamais de l’esclavage sensuel. Vous serez probablement attiré aujourd’hui par une personne perverse ou délicieusement diabolique, et il vous sera difficile de résister à son magnétisme comme à son art consommé de l’amour. Mais si vous en réchappez, l’aventure sera certainement peu banale ! Si vous avez connu dernièrement quelques déboires conjugaux, il sera temps maintenant de reprendre courage.

Argent



Soyez tout particulièrement prudent aujourd’hui en ce qui concerne le domaine financier, où votre jugement ne sera pas toujours excellent. Evitez d’engager des sommes trop importantes par rapport à vos moyens dans des affaires dont vous n’êtes pas absolument sûr de l’issue. Vigilance également dans le domaine immobilier : un contrat peut ne pas être très net et laisser la porte ouverte à d’épineux problèmes juridiques.

Santé



Seul un astre influera sur votre santé. Mais comme il sera plutôt harmonieux, vous devriez vous porter comme un charme : grande forme, bonne résistance et joie de vivre vous accompagneront donc. Ceux d’entre vous qui sont suivis depuis longtemps pour une maladie chronique devraient bénéficier d’un nouveau traitement, mieux à même de les soulager.

Travail



Vous devrez être en pleine possession de vos moyens physiques et intellectuels. Il vous sera donc possible, côté travail, de réussir tout ce que vous entreprendrez, à condition, bien entendu, de rester dans les limites de vos possibilités. Ne demandez pas la lune !

Famille



Avec votre entourage familial, il y aura probablement quelques désaccords. Essayez de ne pas faire une fixation sur ces problèmes. Cherchez à passer l’éponge, et vous verrez que les choses s’arrangeront bien plus vite.

Loisirs



Grâce à une ambiance astrale des plus favorables, l’harmonie et l’équilibre régneront. Si vous avez eu des problèmes relationnels, tout semblera s’éclaircir de façon heureuse.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Cancer et Balance

Chiffres de chance : 9 6 4







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Le Ciel influencera fortement le secteur des amours. Cette planète de la stabilité, de la fidélité et de l’engagement à long terme, devrait vous permettre d’approfondir vos liens conjugaux et d’en éprouver la solidité. Vous passerez des heures délicieuses en compagnie de votre conjoint ou partenaire. Célibataire, timide, vous ? Non, du moins pas cette fois-ci. Vous serez très entreprenant en amour. C’est vous qui prendrez l’initiative. Réfléchissez pourtant bien avant de déclarer votre flamme et d’engager votre avenir amoureux.

Argent



Deux éléments distincts joueront en votre faveur. Tout d’abord, l’influence d’un astre garantira une journée protégée sur le plan financier. Ensuite, deux influx astraux vous seront favorables. Ce qui vous attend, ce ne sera pas un moment de chance pure, mais une journée d’aisance et de facilité pécuniaire.

Santé



Votre système neurovégétatif réagira au moindre décalage. Aussi, mangez lentement, à heures régulières, et de façon équilibrée. Ce sera maintenant le bon moment pour éclaircir les problèmes de santé en suspens.

Travail



Vous aurez la tête remplie de projets en tous genres, plus excitants les uns que les autres. Mais vous n’en resterez pas au stade des projets : vous vous démènerez pour les réaliser.

Famille



Votre vie de famille se déroulera dans un climat détendu. Aucune planète n’aura d’impact direct sur les secteurs de votre thème liés à vos enfants et à vos parents. Ce sera donc la routine, mais une routine agréable. Vos enfants seront en une forme superbe, et leur scolarité ou activités sportives ou culturelles se dérouleront sans accroc particulier.

Loisirs



Montrez-vous beau joueur, acceptez votre désavantage avec grâce, et vous attirerez la chance pour l’avenir. Rappelez-vous que ceux qui ne savent jamais perdre ne savent jamais gagner non plus. Il arrive, en effet, qu’ « il y a des occasions où il vaut mieux perdre que gagner » (Plaute).

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Sagittaire et Capricorne

Chiffres de chance : 2 1 6







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Après une phase de sérieux, vous revoilà fantasque ! Par moments, vous êtes aux petits soins pour votre partenaire, parfois vous le délaissez. Ne jouez pas trop avec les sentiments de l’autre, ou votre belle complicité pourrait en être affectée. Célibataire, vous vivrez beaucoup au rythme de vos battements de cœur. Un coup de foudre pourrait bien se produire. Mais ce sera un feu de paille. Et vous continuerez à multiplier les conquêtes. Pourtant, une simple aventure pourrait prendre les allures de grand amour !

Argent



Une planète va vous aider à améliorer vos revenus ainsi qu’à bien gérer votre budget. Seul petit risque : la déesse de l’amour et de la beauté pourrait vous inciter à des dépenses pour votre look (vêtements, crèmes de soins, par exemple), ou pour faire plaisir exagérément à ceux que vous aimez. Modérez-vous si votre situation n’est pas suffisamment solide.

Santé



Votre résistance physique et nerveuse sera en hausse, et vous aurez besoin de bouger pour vous sentir bien dans votre peau. Ce sera le moment idéal pour vous mettre à ces cours de gym que vous envisagez vaguement de suivre, ou pour vous remettre au tennis ou au football. La pratique d’un sport vous fera du bien physiquement, mais aussi psychologiquement, car c’est un excellent antistress.

Travail



Votre vie professionnelle se déroulera sans anicroche, mais sans grand changement non plus. En revanche, vous fourmillerez de projets pour l’avenir, et trouverez sans doute des appuis qui vous permettront de bientôt les concrétiser. Le Ciel en aspect favorable réveillera votre ambition et vous aidera à faire les bons choix.

Famille



Avec les mauvais influx des Cieux, qui vous affecteront, vous vous ferez beaucoup de souci pour les êtres que vous aimez. Essayez de dominer votre anxiété injustifiée, qui ne contribuera qu’à compliquer les choses.

Loisirs



Vous qui adorez vivre entouré d’amis, allez être bien servi ! Influençant le secteur relations, le Ciel ne demande qu’à vous faire plaisir : nouvelles agréables, fêtes, retrouvailles avec d’anciens copains... il y aura de la joie et de l’émotion !