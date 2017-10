Horoscope du lundi 30 octobre 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



En ménage, évitez surtout l’autorité aveugle que vous serez enclin d’exercer sous l’impulsion de Jupiter. Expliquez plus volontiers à votre conjoint ou partenaire les raisons de ce que vous faites ou demandez. En un mot, soyez diplomate et souple. Célibataire, vous ne serez pas vraiment tenté par un engagement sérieux ; mais une aventure passagère, pourquoi pas ? Un coup de cœur pour l’instant, ça ne se refuse pas !

Argent



Votre équilibre financier sera protégé. Ceux d’entre vous qui sortent d’une période de vaches maigres vont même pouvoir compter sur des rentrées d’argent un peu plus conséquentes. Les conditions sont donc réunies pour gérer au mieux votre budget.

Santé



Dans l’ensemble, l’aspect de votre ciel astral devrait vous valoir solidité et dynamisme, et devrait vous valoir une bonne résistance physique et morale. Evitez tout de même de trop tirer sur la corde.

Travail



Les astres vont être généreux envers vous. Ils provoqueront de soudaines opportunités dans votre travail, et votre problème sera de savoir en choisir les meilleures afin d’atteindre vos objectifs sans vous disperser inutilement. Malgré ce vent en poupe, ne précipitez pas trop les choses, car cela aura tendance à vous rendre imprudent sinon téméraire.

Famille



L’ambiance chez vous sera tonique et animée, avec des moments de joie de vivre. Vos enfants feront preuve d’enthousiasme. Et, si vous savez les encourager comme ils le méritent, ils rapporteront de bonnes notes de l’école ou de superbes résultats sportifs qui vous feront très plaisir.

Loisirs



Cette journée favorisera la vitalité et l’optimisme. Les natifs se montreront volontiers gais, ouverts, disponibles, ce qui leur vaudra des chances de se faire d’intéressantes amitiés ou des aventures et rencontres passionnantes.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Sagittaire et Capricorne

Chiffres de chance : 7 6 1







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Vous pouvez vous attendre à une journée de bonheur sans nuages. Célibataire, bel épanouissement amoureux, enthousiasme et élan du cœur. Voilà les perspectives de cette journée, qui permettra par ailleurs de redorer son blason amoureux ou de connaître une aventure tonifiante, exaltante, telle que vous la souhaitez.

Argent



Vos gains et vos revenus suivront une courbe ascendante. Si vous êtes salarié, vous pourriez obtenir une prime quelconque. Mais sachez que vous, et vous seul, qui ferez votre chance, en prenant de bonnes initiatives.

Santé



Vous bénéficierez d’un excellent équilibre physique et nerveux. Les insomnies, les troubles psychosomatiques liés au stress seront en régression. Si vous souffrez de troubles hépatiques et biliaires, vous pourrez entreprendre des traitements qui se révéleront très efficaces. Mais gare aux risques de chutes ou d’accidents pouvant entraîner des fractures, notamment si vous marchez sur une chaussée mouillée.

Travail



Malgré vos efforts, encore du retard dans votre charge de travail. Dépêchez-vous de remédier à cela : il faudra que tout soit rentré dans l’ordre dans les délais prévus. Pas de nouvelles perspectives d’emploi intéressant. N’écoutez pas les faux bruits qui circulent autour de vous.

Famille



Beaucoup d’incidences entre la vie professionnelle et le foyer à prévoir. Néanmoins, l’ambiance familiale sera suffisamment paisible. Avec vos parents, bonnes relations. Mais un vieux conflit avec un frère ou une sœur pourra revenir sur le tapis ; cette fois, il faudra affronter la réalité et trouver une solution durable.

Loisirs



Ne laissez pas un de vos amis continuer à abuser de votre gentillesse. Il faudra y mettre le holà, car il y a des limites à tout. Si vous ne le faites pas, vous serez continuellement gêné par cet ami indélicat.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Vierge et Balance

Chiffres de chance : 2 3 8







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



La vie sera facilitée pour la plupart des couples, qui devraient en profiter pour renforcer leur complicité ou se réconcilier durablement en cas de petite brouille. Si vos emplois du temps respectifs et vos obligations familiales vous en laissent la possibilité, filez en amoureux ! Célibataire, vous allez faire mentir ceux qui vous considèrent comme un glaçon. Vous ne serez pas cette fois du genre à rester sur la réserve ni à vous contenter d’une affaire platonique !

Argent



Vous pourrez être amené à revoir vos placements financiers ou à réorganiser votre budget. Ne faites pas preuve de négligence, sinon vous n’échapperez probablement pas à une tempête. Réduisez vos dépenses, malgré les incitations au contraire.

Santé



Vous bénéficierez d’un bon équilibre nerveux et d’un excellent moral. Deux atouts majeurs pour être en grande forme. Il faudra juste vous méfier d’une tendance à abuser des plaisirs de la table. Eh oui, même si vous êtes généralement assez mince, vous appréciez autant le bon vin que les petits plats et, aujourd’hui, vous résisterez moins bien aux excès.

Travail



Dans le travail, vous retrouverez votre saine agressivité ; mais en même temps vous sentirez la nécessité d’agir à la fois avec tact et fermeté, à faire usage concurremment de la carotte et du bâton.

Famille



Vous serez bien inspiré de vous montrer plus diplomate, plus conciliant avec votre entourage familial. Sans quoi, vous ne tarderez pas à entrer en conflit avec vos êtres chers, et votre situation sera des plus inconfortables.

Loisirs



Des discussions oiseuses entre amis vous feront perdre votre temps et entameront dangereusement votre capital patience. Essayez de garder votre calme malgré tout puisqu’il vous est impossible de vous dérober à cette nuisance. « Ce qui ne peut être évité, il le faut embrasser » (Shakespeare).

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Scorpion et Sagittaire

Chiffres de chance : 5 9 1







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Climat contrasté dans le domaine amoureux. Si vous tombez amoureux, ne vous jetez pas à la tête de celui ou celle qui vous séduit : prenez le temps de tâter le terrain, la précipitation ne semblant pas recommandée ! La journée sera sans doute plus facile à vivre si vous êtes marié. Des moments de passion alterneront avec des instants où chaque partenaire vaquera tranquillement à ses occupations sans trop se soucier de l’autre.

Argent



Votre situation financière est dans son ensemble saine. Mais vous devrez vous méfier des mauvais aspects du ciel. Evitez toute dépense importante, et attendez un moment plus favorable pour réorganiser vos placements et vos investissements.

Santé



Vous résisterez particulièrement bien aux attaques microbiennes et virales. De plus, les personnes souffrant de troubles dont l’origine est mal connue pourront enfin bénéficier de traitements efficaces.

Travail



Il pourrait être question d’une difficulté subite dans votre travail. Attention, on ne tolérera pas de votre part une opposition ouverte ! On vous demandera probablement des comptes, et vous devrez vous révéler capable d’en rendre aussitôt si vous voulez que les événements tournent plus sûrement en votre faveur.

Famille



Les astres vous rendront plutôt autoritaire. Mais vous serez suffisamment habile pour que votre conjoint ne voie là qu’un remarquable esprit d’initiative. Il approuvera toutes les décisions que vous prendrez. Mais vous ne profiterez pas de la situation pour vous conduire en tyran domestique. Bravo !

Loisirs



Cette journée, plutôt calme et harmonieuse, vous aidera peut-être à vous rendre compte que vous n’avez pas assez investi dans les rapports amicaux. Reprenez contact avec vos anciens amis, et trouvez-en de nouveaux. Ce sont eux qui vous permettront d’évoluer.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Gémeaux et Cancer

Chiffres de chance : 8 3 4







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



Climat conjugal nettement agréable, bien que vous nourrissiez quelques doutes. Faites sérieusement votre examen de conscience, vous trouverez peut-être une ou deux choses à vous reprocher. Célibataire, tâchez de modérer vos passions amoureuses, car elles seront très intenses et risquent de vous pousser aux erreurs ou d’entraîner des désillusions. Ici comme ailleurs, la pondération et la patience seront vos meilleurs atouts. Laissez plutôt les bonnes choses venir à vous.

Argent



Aucune planète n’affectera directement les secteurs d’argent de votre thème, et vous pourrez gérer tranquillement votre budget, vous pourrez peut-être même améliorer vos revenus ou faire des économies. Attention, simplement, à ne pas tout dépenser sur un coup de tête, et de surcroît pour quelque chose qui n’en vaudra pas la peine.

Santé



Belle énergie, bonne résistance dans l’ensemble ; vous serez plutôt en forme. Raison de plus pour l’entretenir, en pratiquant une activité sportive douce qui saura à la fois vous détendre et renforcer votre endurance.

Travail



Les planètes qui influencent en ce moment votre secteur carrière ne sont pas particulièrement faciles à vivre, ce qui fait que l’ambiance risque d’être parfois un peu pesante. Mais en revanche, comme ces planètes ne formeront aucune configuration négative, vous serez à l’abri des pépins qui ont jalonné votre vie professionnelle ces dernières semaines.

Famille



Dans votre foyer, vous exercerez une autorité incontestée, vous serez le grand chef. Mais vous éviterez habilement le piège de la dictature. Vous encouragerez vos proches, toujours prêt à les soutenir.

Loisirs



Ne désespérez pas des autres malgré vos expériences douloureuses. Après tout, rien n’est complètement blanc ou complètement noir en ce monde. Nous sommes tous faits à la fois d’ombre et de lumière. Alors, « il faut prendre les hommes comme ils sont » (Plaute).

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Vierge et Balance

Chiffres de chance : 3 2 7







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



Célibataire, vous éprouverez le désir de partager vos joies et vos peines avec un compagnon (une compagne) capable de vous comprendre et de vous accepter tel que vous êtes. Eh bien, préparez-vous à faire une rencontre décisive suivant vos souhaits. C’est surtout dans votre vie de couple que vous risquez de ressentir l’influence pesante des astres. La routine sera plus dure à supporter que jamais, et vous aurez du mal à dialoguer avec votre conjoint ou partenaire, comme si un mur de silence et d’incompréhension se dressait entre vous.

Argent



Sur le plan financier, vous ne serez pas du tout disposé à suivre les conseils de prudence de votre entourage familial. Il le faudrait, pourtant ! Si vous vous laissiez aller à multiplier les dépenses inutiles, vous pourriez avoir de gros soucis très bientôt.

Santé



Vous bénéficierez d’un excellent équilibre nerveux, et votre moral sera au beau fixe. Les troubles circulatoires seront également en nette diminution. Les convalescents devraient alors se rétablir rapidement.

Travail



Les astres en bel aspect vont réveiller votre ambition et votre envie de briller dans votre métier. Mais en même temps, ils pourront vous mettre face à des difficultés imprévues. Tout ira bien si vous vous montrez patient. Mais si vous adoptez une attitude provocante ou revendicatrice, vous irez droit au-devant des ennuis.

Famille



Quelques problème risquent de surgir entre générations, car les enfants seront survoltés ; faites preuve de compréhension et lâchez davantage la bride, leur personnalité ayant besoin de s’affirmer.

Loisirs



Journée assez difficile à vivre. Vous aimeriez pouvoir faire confiance à ceux qui vous entourent mais, en même temps, vous vous rendrez bien compte que certains soi-disant amis vous poignardent dans le dos.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Capricorne et Poissons

Chiffres de chance : 2 6 3







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Vous serez fortement tenté de construire une muraille autour de votre nid d’amour et de vous y enfermer avec votre conjoint ou partenaire, totalement à l’écart du monde extérieur. Si vous pensez que c’est la meilleure façon de protéger votre amour, vous aurez tort. Le protectionnisme conjugal est dangereux, car il comporte le risque d’asphyxie. Célibataire, n’adoptez pas une attitude trop désinvolte envers ceux (celles) que vous voulez conquérir, ou vous aurez droit à des refus catégoriques. Et alors votre amour-propre en prendra un sacré coup !

Argent



Le Ciel ne s’occupera pas de votre équilibre financier cette fois. Vous aurez donc droit à une situation stable si vous avez correctement géré votre budget, et devrez affronter de petites difficultés vite réglées si vous avez fait preuve de négligence. Mais attention : vous risquez par moments d’être la proie de tentations ruineuses ; retenez-vous, ne craquez pas !

Santé



Tout vous sera propice pour vous refaire une santé et en finir avec ces coups de pompe si fréquents. Nagez, promenez-vous et aérez-vous au maximum. Cure de soleil - sans abus - et aussi de légumes et de vitamines. Evitez tout excès, alimentaire et sexuel notamment.

Travail



Votre manque de souplesse dans votre travail risque de faire surgir certains obstacles difficiles à franchir. « Mieux vaut ployer que rompre » (proverbe français) ! En tout cas, ne dramatisez aucun événement.

Famille



Le secteur famille devrait jouir d’un bon climat général. Vous aurez à cœur de rendre votre maison plus chaleureuse et plus accueillante en procédant à quelques aménagements. Des discussions animées ayant pour thème un projet de voyage auront lieu.

Loisirs



Vous aurez la chance dans votre manche. Elle jouera pour vous comme un facteur de protection sur le plan administratif et juridique. Cette journée sera donc faste pour intenter un procès ou régler une affaire litigieuse. Vous serez aussi en mesure de vous défendre efficacement contre les mesures de la dictature fiscale que vous jugez abusives. Alors, foncez, vous aurez certainement gain de cause.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Vierge et Balance

Chiffres de chance : 9 4 2







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Vous serez en parfaite osmose avec votre conjoint ou partenaire, et vous vous amuserez ensemble comme des adolescents ! Pour bien des célibataires, les flirts, même les plus anodins en apparence, pourront cette fois donner lieu à des relations plus profondes et même conduire au mariage de la plus pure tradition !

Argent



Les influx planétaires seront dans l’ensemble favorables à vos finances. Mais il vous faudra tout de même veiller à garder le contrôle de la situation. Si vous dépensez trop, ou si vous vous lancez dans des investissements aventureux, vous risquez de voir la chance se retourner contre vous. Restez raisonnable, même si vous avez droit à un coup de pouce du Ciel.

Santé



Votre équilibre physique ne sera pas encore parfait. Vous vous sentirez assez bien dans l’ensemble ; mais faites attention, vos défenses immunitaires seront toujours en baisse. Vous réagirez mal au froid et serez moins résistant que d’habitude face aux maladies virales. Certains d’entre vous pourront aussi connaître des problèmes de dos ou d’articulations, ou encore des infections dentaires.

Travail



Côté professionnel, pour l’instant, vous aurez intérêt à rester un peu sur la réserve, en vous appliquant à bien faire votre travail quotidien. Si vous avez des aspirations artistiques ou créatrices, ce serait aussi le moment d’essayer de les concrétiser ou de faire un effort dans le calme et la régularité.

Famille



Les planètes influençant le secteur famille pourront semer une certaine perturbation dans vos relations avec vos proches. Attention à ce que les questions d’argent ne viennent pas empoisonner vos rapports avec vos parents ou frères et sœurs.

Loisirs



Méfiez-vous de votre émotivité. Elle obscurcira totalement votre jugement et pourrait vous pousser à commettre de graves injustices vis-à-vis de certains de vos amis ou relations. Faites un effort d’objectivité.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Vierge et Balance

Chiffres de chance : 1 5 9







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Ce climat planétaire favorisera davantage les relations paisibles que les coups de foudre remuants. Si vous êtes marié, il est donc probable que votre vie de couple se poursuivra dans une certaine routine où les questions liées à l’intendance du foyer seront dominantes. Les solitaires pourront faire une rencontre, mais inutile de vous raconter des histoires : le grand amour ne sera pas pour cette fois !

Argent



Vous aurez intérêt à vous montrer prudent et économe. Non que votre équilibre budgétaire soit sérieusement menacé ; mais plus vous serez prévoyant et mieux vous vous sortirez au cours des semaines à venir, qui seront par moments chahutées.

Santé



Dans l’ensemble, cette fois, vous pourrez compter sur l’efficacité de vos défenses naturelles. Ainsi, vous échapperez aux affections microbiennes ou virales. Mais attention aux tendinites, claquages et autres ennuis musculaires si vous pratiquez un sport violent ou à risques.

Travail



Vous n’aurez aucun mal à faire face à vos obligations professionnelles. Votre attitude positive et conquérante vous aidera à abattre un travail considérable, tout en établissant des relations chaleureuses avec vos collègues.

Famille



C’est un influx positif qui s’occupera de votre secteur famille. Il en résultera une ambiance joyeuse et dynamique au sein de votre foyer, et peut-être un déménagement en vue.

Loisirs



Le secteur lié aux déplacements et notamment aux voyages à l’étranger sera mis en valeur. Si vous pouvez prendre vos vacances aujourd’hui, n’hésitez pas à prendre un billet d’avion et partez à l’aventure au bout du monde. Vous découvrirez un pays qui vous plaira et dont la culture vous intéressera beaucoup, sans parler de la possibilité d’une rencontre sentimentale de premier ordre.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Scorpion et Sagittaire

Chiffres de chance : 2 7 3







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Certains problèmes conjugaux occuperont le devant de la scène. Ayez le courage de les affronter directement pour les régler une fois pour toutes. Célibataire, vos amours s’épanouiront à un rythme endiablé. Vous n’aurez pas à vous plaindre : on vous admirera et on vous aimera. Plus vos sentiments seront intenses, plus vous entraînerez de cœurs après vous, et plus vous connaîtrez des joies partagées !

Argent



Vous serez tenté d’économiser plus que nécessaire par crainte de l’avenir ; cela n’a rien de mauvais et peut même être utile, à condition que votre moral n’en soit pas affecté. Une certaine chance dans les placements sera de votre côté. Des héritages, des legs, des gains aux jeux seront à l’ordre du jour.

Santé



L’influence du Ciel en excellent aspect décuplera votre envie de vous dépenser physiquement et de pratiquer régulièrement un sport. Voilà le meilleur moyen pour vous de conserver une belle silhouette. Sachez que la natation peut vous être très bénéfique.

Travail



Votre Ciel astral mettra l’accent sur certaines rivalités qui vous opposent à des collègues ou collaborateurs. Bref, des conflits risquent bien d’éclater au grand jour. Tâchez de minimiser ces incidents.

Famille



L’ambiance de votre foyer sera aujourd’hui entièrement tributaire de votre attitude et surtout de votre humeur. Rien ne sera facile, aussi serait-il sage d’attendre avec patience des jours meilleurs. Au lieu d’attaquer les obstacles de front, contournez-les. En vous dominant, vous éviterez le pire.

Loisirs



Il y aura des rayons contradictoires sur votre Ciel astrologique. Evitez les désaccords en vous tenant tranquille. Mais si par hasard il vous arrive d’être mêlé à une affaire embrouillée, assurez-vous de votre bonne position et restez sur vos gardes ; en aucun cas ne prenez l’initiative de lancer une attaque.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Cancer et Lion

Chiffres de chance : 8 7 2







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Tous ceux d’entre vous qui viennent de passer par une phase difficile de leur vie conjugale pourront souffler ! Si vous avez réussi à éviter la rupture, vous pourrez désormais repartir sur de bonnes bases. Vous serez moins nerveux et, surtout, votre partenaire sera beaucoup plus facile à vivre, moins exigeant et plus tolérant. Si vous vivez seul, le présent mouvement céleste vous sera favorable. Au lieu de rêver à un grand amour idéal, tellement idéal qu’il est impossible, vous accepterez la vie telle qu’elle est et aurez donc une chance accrue de faire une rencontre.

Argent



Sur le plan financier, il ne faudra pas vous laisser aller, même si les choses vous paraissent plus faciles, car toute imprévoyance ou toute négligence pourraient encore vous coûter cher.

Santé



Vous n’aurez rien de grave à craindre, mais vous devrez toutefois vous mettre dans la tête que le moindre écart de régime alimentaire ou de rythme de vie se traduira immédiatement par de la fatigue. Alors, soyez le plus raisonnable possible.

Travail



Votre situation professionnelle se présentera fort bien. Vous marquerez des points importants et vous aurez la possibilité de consolider votre position. Attention tout de même aux soucis personnels qui occuperont votre esprit.

Famille



La famille et les enfants seront aujourd’hui au centre de vos préoccupations. Ce sera très bien car, en agissant ainsi, vous arriverez à faire régner l’harmonie et la tendresse chez vous et adoucir certains points de friction entre vous et votre conjoint.

Loisirs



Si vous vous adonnez à de nouveaux loisirs, ils seront vécus avec beaucoup de passion, d’enthousiasme et avec un état d’esprit très jeune. La chance vous accompagnera dans la pratique de ces loisirs.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Vierge et Balance

Chiffres de chance : 6 2 7







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Tendresse, bonne entente sur le plan conjugal. Il y aura quand même une tendance à trop rêver, ce qui ne vous mettra pas à l’abri de déceptions. Il est possible que vous soyez attiré par un être très différent de vous ; résistez à la tentation, pour le bien de votre couple ! Célibataire, voilà une journée où l’âme sœur a bien peu de chances de vous faire signe. Si vous craquez pour quelqu’un qui feint l’indifférence à votre égard, le ciel vous conseillera de jouer la carte de l’amour courtois et de laisser les choses se faire.

Argent



Tout ira bien sur le front financier si vous évitez de prendre des décisions trop hâtives, et si vous vérifiez plutôt deux fois qu’une les contrats que vous signerez.

Santé



Vous vous sentirez sollicité par les activités du corps comme par celles de l’esprit. Essayez, pour votre plus grand bien, de concilier les deux en pratiquant régulièrement un exercice physique qui demande une participation du mental - par exemple le yoga, la relaxation, la sophrologie, les arts martiaux et la danse. Les implications spirituelles de toutes ces disciplines peuvent être très grandes et très profitables pour vous.

Travail



Sur le plan professionnel, vous ne vous sentirez à l’aise que si vous exercez une activité qui vous plaît vraiment. Sans quoi, vous n’aurez pas de cœur à l’ouvrage, et vous risquez même de fournir de mauvaises prestations. Alors, n’hésitez pas à changer d’orientation professionnelle ou encore à effectuer des stages de formation pour pouvoir accéder aux postes qui vous intéressent. Le succès sera au bout du chemin.

Famille



Vous serez plus tolérant en famille. Du coup, vos proches se sentiront en confiance, et le dialogue passera mieux. Certains natifs pourront se réconcilier avec des personnes de leur famille qu’ils ne voyaient plus.

Loisirs



Au nom des grands sentiments, de la justice ou de l’honnêteté, vous prendrez la défense d’un de vos amis, lequel s’est mis dans une fâcheuse position. On ne pourra qu’admirer votre courage, et votre prestige grandira.