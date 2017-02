Horoscope du lundi 6 février 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



Atmosphère très conflictuelle en vue. Vous serez fortement enclin à vous disputer avec votre partenaire ou conjoint à propos de tout et de rien. S’il ne s’agit que des questions de détail, ce ne sera pas grave, ce sera même salutaire puisque le ronron quotidien sera quelque peu dépoussiéré. Mais si les conflits sont consécutifs à des divergences d’intérêt, alors faites attention pour qu’ils ne prennent pas une tournure dramatique et aboutissent à une rupture que ni l’un ni l’autre ne désire.

Argent



Le ciel aspect harmonique va vous souffler d’excellentes idées pour améliorer votre niveau de vie ou pour rentabiliser vos économies. Prenez rendez-vous avec votre banquier ; vous pourrez alors, grâce à ses conseils, tirer un bon parti de vos intuitions. Cette journée pourra vous valoir une bonne surprise ; mais il vous faudra réagir rapidement pour profiter de l’occasion qui s’offrira à vous.

Travail



Si vous souhaitez trouver un emploi plus en rapport avec vos aspirations, soyez particulièrement à l’affût aujourd’hui : une excellente occasion devrait se présenter. Mais évitez de lâcher la proie pour l’ombre.

Famille



Soyez attentif : il est possible qu’un de vos enfants traverse en ce moment une période de déprime. Aidez-le en vous montrant compréhensif. Encouragez-le à faire chaque jour une chose qui lui fait vraiment plaisir.

Loisirs



Votre vie sociale sera animée et importante. Il est possible que vous soyez très vivement attiré par des natifs du Lion. Si vous en connaissez un depuis longtemps, vous en recevrez de très grandes satisfactions.

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Vierge et Balance

Chiffres de chance : 2 6 7







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Plus sage, plus équilibré, moins anxieux aussi, vous serez en mesure de trouver ou retrouver le bonheur à deux. Vous adopterez une attitude différente vis-à-vis de celui ou celle qui partage votre vie. Et comme, en amour, tout est une question d’échange, votre partenaire modifiera lui aussi son comportement. Ainsi, vous renouerez des liens très forts. Célibataire, vous mènerez vos affaires de cœur tambour battant. Conscient de votre sex-appeal, vous userez de ce pouvoir pour parvenir à vos fins et assouvir vos désirs.

Argent



Si vous jouez au loto ou au tiercé, n’oubliez pas de consulter votre nombre de chance. Avec ce ciel, ce nombre semble pouvoir vous porter chance aujourd’hui.

Travail



N’hésitez pas à forcer votre chance si les choses semblent traîner en longueur. Cela fait déjà trop longtemps que vous attendez une promotion au bureau ou une occasion pour faire passer des idées neuves. Ne vous contentez plus de votre situation présente ; faites le tour du problème et allez-y franchement : cela devrait payer. La journée s’achèvera avec un clin d’œil et quelques belles perspectives à saisir.

Famille



Pour favoriser le travail scolaire de votre enfant, veillez à ce qu’il dorme suffisamment. On constate que les élèves en difficultés scolaires manquent toujours de sommeil. Un enfant en primaire doit dormir douze heures par jour, et un adolescent au moins dix heures.

Loisirs



L’aide des autres vous sera acquise d’office et vous aidera à progresser, car votre personnalité attirera de nombreuses sympathies, des invitations et des succès. Vous serez particulièrement brillant dans la soirée.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Sagittaire et Capricorne

Chiffres de chance : 7 1 3







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



Le ciel fera encore des siennes et perturbera votre vie affective, surtout si vous êtes du premier décan. Cependant, si vous faites les efforts nécessaires, vous pourrez enfin trouver un terrain d’entente avec votre partenaire et enterrez la hache de guerre pour un bon moment.

Argent



Attention : vous serez d’humeur très dépensière sous l’impact d’un influx astral dans le secteur argent. Si vous parvenez à résister à vos envies d’achats, vous aurez la satisfaction d’atteindre la fin du mois avec quelques économies, qui vous seront très utiles dans un avenir proche.

Travail



Du concret, du solide, voilà ce dont vous aurez besoin aujourd’hui. Tâchez d’éviter les projets fumeux. Ce serait une erreur fatale d’essayer de faire table rase de quoi que ce soit aujourd’hui.

Famille



Priorité à vos rapports avec votre entourage ! Votre sensibilité sera encore exacerbée. Hélas, vous aurez plus de mal que jamais à exprimer ce que vous ressentez et les risques d’incompréhension seront nombreux.

Loisirs



Cet aspect de votre ciel astral vous donnera envie de vous défouler, de faire taire votre sens de la retenue au profit de la témérité, de vous éclater, dans la démesure s’il le faut. Ménagez-vous tout de même quelques garde-fous pour ne pas tomber dans le ridicule ou, pire encore, provoquer une catastrophe.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Cancer et Poissons

Chiffres de chance : 6 3 9







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Grande confusion dans la vie sentimentale. Vous vous demanderez souvent pourquoi votre attachement à cette personne est si inconditionnel, alors qu’elle ne cesse de vous décevoir. Mais le cœur a ses raisons...

Argent



La chance pourrait bien vous faire un clin d’œil si vous vous laissez tenter par une mise modérée dans un jeu de hasard quelconque. Mais n’y comptez pas trop. N’oubliez pas de consulter votre nombre de chance.

Travail



Il faut vous attendre à traverser une période délicate dans le travail. Il y aura des risques de mésentente avec vos supérieurs, qui vous mèneront la vie dure et, du même coup, entameront sérieusement votre motivation. Ce sera peut-être le moment d’envisager un changement professionnel ; mais évitez d’agir dans la précipitation, le temps jouera pour vous.

Famille



Vos relations avec vos proches seront faciles. Chacun vaquera à ses occupations sans difficulté notable. Vos enfants pourront toutefois se montrer par moments en peu plus rebelles, ou tout simplement boudeurs. Inutile d’essayer à tout prix de leur imposer votre point de vue : laissez-les vivre leurs états d’âme sans vous en formaliser et sans intervenir. Ils se calmeront rapidement.

Loisirs



Les influences lunaires perverses provoqueront un climat assez tendu, avec des rivalités et des jalousies que vous maîtriserez difficilement et auxquelles vous répondrez souvent par une agressivité qui, bien sûr, ne résoudra rien.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Sagittaire et Capricorne

Chiffres de chance : 4 1 6







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



Les amours seront bonnes ; mais vous aurez du mal à prendre des décisions lorsqu’elles s’imposeront, ce qui pourra vous valoir de nombreuses querelles. Les célibataires auront une vie sentimentale mouvementée, faite de passades, de coups de tête ; a priori, donc, rien de stable. Pourtant, certains natifs seront sérieusement à la recherche du partenaire idéal ; mais ils se montreront plus intellectuels raisonneurs qu’amoureux romantiques.

Argent



Si possible, évitez d’effectuer des transactions financières aujourd’hui, car vous n’aurez pas toute la lucidité requise. Évitez également de traiter une affaire litigieuse quelconque. Temporisez.

Travail



Refaites le plein d’enthousiasme, malgré les petits ou grands obstacles qui se dressent actuellement sur votre chemin. C’est avec une force nouvelle que vous prendrez à bras-le-corps les problèmes quotidiens dans votre métier.

Famille



Il est possible que vous alliez vivre des changements en famille. Soit un changement de résidence, et dans ce cas les pays étrangers vous attireront. Soit un changement dans vos rapports familiaux : les enfants quitteront la maison, une nouvelle naissance chamboulera votre vie ?

Loisirs



Quand on cherche les défauts des autres, on les trouve toujours ; pourquoi pas de même pour leurs qualités ? Mais ce qui vous en revient en échange, ce n’est pas la même chose !

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Balance et Scorpion

Chiffres de chance : 3 5 2







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



L’harmonie conjugale avant tout ! Vous serez bien d’accord sur ce point. Incité par le ciel en superbe aspect, vous vous attacherez à construire un bonheur à deux solide et durable. Il y aura bien quelques tensions, quelques tiraillements ; mais avec votre détermination, vous gagnerez la partie. Célibataire, votre sex-appeal, sera tout simplement irrésistible cette fois. Les succès seront grands auprès de l’autre sexe, et vous aurez toutes les chances de vous faire remarquer d’une manière avantageuse.

Argent



La prudence devra être de rigueur : sans compter certains risques sur le plan professionnel, le ciel fera craindre une certaine impulsivité dans les dépenses, de manière à oublier les problèmes du jour.

Travail



Des contretemps dans votre travail. Ne vous affolez pas, rien de réellement dramatique ne vous menacera. Mais des obstacles momentanés pourront gêner votre essor, à moins que des modifications dans vos conditions de travail ou dans votre entourage professionnel ne vous obligent à des efforts d’adaptation. Quoi qu’il arrive, restez confiant : la chance restera de toute manière à vos côtés.

Famille



Vous aurez peut-être du mal cette fois à concilier vie de famille et vie amoureuse. Votre entourage, qu’il s’agisse de vos parents ou, dans certains cas, de vos enfants, ne comprendra pas votre comportement et risque de vous le reprocher. Prenez le temps de vous expliquer, sans quoi vos proches auront l’impression que vous leur faites des cachotteries, ce qui les blesserait.

Loisirs



Votre sens de la diplomatie, allié à un tact et des aptitudes pour réconcilier les personnes, pourrait faire de vous un véritable conciliateur. Si l’on fait appel à vous, acceptez d’intervenir sans hésiter.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Taureau et Verseau

Chiffres de chance : 2 6 3







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Vous allez commencer à vous enflammer pour une personne que vous connaissez à peine. Votre objectif ne sera pas autre chose que le mariage. Mais vous pourriez avoir affaire à une personne hésitante ou craintive. Organisez un dîner romantique à deux, dans un endroit absolument adorable, et tout se passera le mieux du monde.

Argent



Attention aux opérations financières très risquées au cours de cette journée. C’est tout l’équilibre de votre budget qui pourrait être compromis. Il sera plus sage de renoncer aux transactions importantes et d’attendre des jours plus propices.

Travail



Inutile de le nier, vous rencontrerez des difficultés dans votre travail. Heureusement, vous êtes volontaire, et les obstacles ne vous découragent généralement pas. Et, si vous savez exactement quelles difficultés vous attendent, vous trouverez plus facilement une parade.

Famille



Vous aurez plutôt tendance à mener votre famille à la baguette. Et vous ne demanderez qu’une seule chose : qu’on vous obéisse inconditionnellement. Autant dire que vos proches n’auront pas droit à la parole et que, de ce fait, ils ne vous apprécieront guère. Pensez à modifier votre comportement en temps utile afin d’éviter des heurts inutiles.

Loisirs



Les initiatives et rapports humains que vous prendrez aujourd’hui porteront leurs fruits et vous aideront à démêler une situation confuse. Les démarches que vous effectuerez donneront d’intéressants résultats.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Gémeaux et Poissons

Chiffres de chance : 3 2 8







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Il sera temps que vous établissiez une priorité dans vos aspirations côté cœur. D’une part, vous voulez être entouré d’affection ; mais de l’autre, vous vous accrochez farouchement à votre indépendance. Agissant ainsi, vous allez souvent à l’encontre de vos intérêts.

Argent



Votre situation financière se stabilisera. Songez à réclamer les sommes qui vous restent dues ou à demander une augmentation de salaire qui vous semble méritée : vous serez étonné de ce que vous parviendrez à récupérer ou à obtenir.

Travail



Au travail, c’est de nouveau en faisant preuve d’éloquence que vous pourrez emporter le morceau, que ce soit pour une promotion ou une situation plus en rapport avec vos talents spécifiques. Tâchez de ne pas vous montrer réticent ou effacé.

Famille



Vos relations avec vos proches seront plus faciles que dernièrement. Si vous avez des enfants, cela pourra se traduire par une évolution soudaine, mais sans doute positive, les concernant. Si vos enfants sont de jeunes adultes, ils vont peut-être vous présenter aujourd’hui leur futur conjoint. S’ils sont adolescents, ils auront besoin d’exprimer leur personnalité, et vous aurez tout intérêt à leur faire confiance. Si vos enfants sont plus jeunes, ils feront de grands progrès dans leur évolution, qu’il s’agisse d’apprendre à marcher, à parler ou à écrire.

Loisirs



Vous tenez à vos amis avec lesquels vous partagez vos espoirs et vos projets. Élargissez le cercle de vos relations, les influx astraux y étant favorables, mais insistez sur une sincérité réciproque.

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Cancer et Capricorne

Chiffres de chance : 6 5 2







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Votre savoir-faire, allié à votre réel désir de plaire, vous permettra cette fois de satisfaire certaines de vos ambitions sentimentales. Cependant, soyez attentif à contrôler votre côté paternaliste, sans quoi il y aurait un grand risque de conflits

Argent



Vous soucis pécuniaires s’éloigneront à pas de géant. L’argent d’un peu partout convergera vers votre escarcelle. Même les débiteurs dont vous désespériez paieront leur écot de façon on ne peut plus correcte. Mais vous aurez un nouveau souci, celui de dépenser cet argent ! Comme le disait Lucius Florus, « il est aussi mauvais d’avoir de l’argent que de n’en avoir pas. »

Travail



Méfiez-vous du forcing. Si vous voulez atteindre vos objectifs professionnels, allez-y le plus tranquillement du monde, sans bousculer personne. Sinon, vous risquez de vous faire de dangereux ennemis.

Famille



Vos proches s’en remettront entièrement à vous pour régler tous les problèmes importants, et le fardeau sera plutôt lourd à porter. Mais, au lieu de vous décourager, vous montrerez plus de détermination que jamais.

Loisirs



Soyez avare de critiques et de reproches, car ils pourraient beaucoup vous desservir cette fois. Vous aurez plutôt intérêt à cultiver des relations utiles, qui vous aideraient à donner une plus grande expansion à vos affaires.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Vierge et Balance

Chiffres de chance : 7 9 4







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Beaucoup de sentiments divers se mêleront dans votre vie sentimentale. Deux d’entre eux seront particulièrement notables : d’une part un désir de sécurité, et d’autre part une aspiration à donner ou recevoir une tendresse de forme maternelle. Vous devriez vivre des moments très heureux et détendus auprès de l’être que vous aimez.

Argent



Attendez de préférence encore quelques jours pour tenter de régler des problèmes financiers compliqués. Bien soutenu par le ciel, vous ferez alors preuve d’une extraordinaire lucidité.

Travail



Le ciel en cet aspect vous donnera un sacré coup de fouet. Au lieu d’aller votre petit bonhomme de chemin sans vous hâter, vous presserez le pas. Incroyable, le travail que vous abattrez en une journée !

Famille



Vous aurez bien quelques prises de bec avec votre conjoint, qui vous jugera trop dépensier mais, dans l’ensemble, votre vie familiale se déroulera dans un climat chaleureux, sympathique, épanouissant.

Loisirs



Ce jour ne promet pas d’être confortable ou paisible au niveau de vos relations amicales. Vous devrez faire preuve de diplomatie ; sinon, les risques de rupture sont prévisibles. En revanche, des contacts inattendus sur le plan professionnel seront favorisés.

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Cancer et Lion

Chiffres de chance : 5 4 9







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Aujourd’hui vous aurez l’impression d’être sous l’effet d’un pouvoir magique. Vos émotions et vos pensées pourront changer d’une heure à l’autre. Une idylle se développera et vous réservera de nombreux messages ou des attentions charmantes. Profitez au maximum de ces moments privilégiés !

Argent



Vous vous démènerez pour améliorer votre standing, car il vous plaira plus que jamais de montrer des signes extérieurs de richesse pour épater la galerie. Comme la chance sera de votre côté aujourd’hui grâce au coup de pouce des astres, cela marchera fort pour vous. Attention à ne pas continuer dans cette voie, car « les choses nécessaires coûtent peu, les choses superflues coûtent cher » (Diogène)

Travail



N’avancez pas à tâtons, mais faites face. Prenez votre destin à bras-le-corps, agissez, ne vous laissez pas faire. Les obstacles qui troublent votre parcours professionnel sont parfaitement maîtrisables.

Famille



En famille, échanges de propos assez vifs en perspective. Vous ne ferez guère d’efforts pour être aimable, ce qui est vraiment dommage. Vous rêverez d’évasion vers de lointains paradis car vous supporterez mal les charges familiales que vous trouverez franchement pesantes. Les jeunes seront difficiles, contestataires. Faites un effort pour aller vers eux et engager le dialogue, même si cela vous est extrêmement pénible : mieux vaudra une discussion animée qu’un mutisme source de malentendus.

Loisirs



Pendant toute la journée vos nerfs seront mis à rude épreuve, car les motifs de tension surgiront de toutes parts. Les contradicteurs afflueront et, même si vous déployez un maximum de tact et de courtoisie, vous vous sentirez constamment agressé. Votre susceptibilité légendaire s’en trouvera décuplée. Alors, un conseil : évitez les discussions de toute nature.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Taureau et Poissons

Chiffres de chance : 6 7 1







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Les amoureux pourront compter sur le soutien des astres pour maintenir longtemps leur idylle sur les sommets de la félicité. Ils ne devront pas négliger pour autant leur activité professionnelle.

Argent



Vous pourrez reprendre confiance concernant votre vie matérielle. La période des vaches maigres sera terminée, et vous devriez retrouver un niveau de vie plus satisfaisant. Vous pourrez rembourser vos dettes si vous avez dû emprunter.

Travail



C’est dans le cadre de votre travail qu’une opportunité s’offrira à vous, vous permettant d’œuvrer et de vivre dans des conditions plus agréables. Profitez donc de ces circonstances très bénéfiques sans vous poser de question, et ne sous-estimez pas vos capacités d’assumer de plus lourdes responsabilités.

Famille



Déterminé à réaliser vos projets ou vos ambitions, vous risquez de négliger votre entourage familial. C’est du moins l’impression qu’auront vos proches. Prouvez-leur qu’ils restent en première place dans votre cœur.

Loisirs



La journée semble particulièrement bonne pour se faire de nouveaux amis ou pour renouer avec des amis du passé. Cela pourrait même apporter à terme certains avantages sur le plan professionnel ou pécuniaire.