Horoscope du mardi 10 janvier 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



Vous aurez beau mettre une fleur au fusil, votre agressivité sera manifestement mal ressentie par votre conjoint ou partenaire, qui ne partage pas vos ambitions exagérées et ne peut pas suivre votre rythme. Trouvez d’urgence une solution de compromis, ou votre union risque de se briser sur cet écueil. Vous pourriez bien avoir plusieurs points communs importants avec la relation que vous venez d’acquérir. Mais attention ! Bien des gens paraissent trop aimables pour être sincères. Prenez votre temps pour connaître à fond l’autre avant de former des projets sérieux à son sujet.

Argent



Vous aurez intérêt à vous mettre dans la tête que vous entrez aujourd’hui dans une période assez morose sur le plan financier. Un influx astral de restriction, influencera votre secteur argent ; et avec lui, mieux vaut s’attendre à une certaine stagnation.

Santé



Vous serez dans une forme éblouissante. Moins atteint par la fatigue que jamais, vous ferez des étincelles. Entreprenez des exercices de gymnastique douce ou de yoga pour vous décontracter au maximum.

Travail



Le Cielen cet aspect pourrait provoquer une certaine insécurité dans votre travail et même entraîner des modifications qui, à première vue, ne sont pas de votre goût. Pourtant, si vous faites l’effort de vous adapter, vous allez très vite constater que l’évolution en cours ne vous est pas défavorable, loin de là. Alors, courage, gardez confiance en vous et dans l’avenir : vous ne pourrez que vous en féliciter.

Famille



Risques de disputes à la maison en cette journée. Tout le monde sera énervé à cause de vous, et il suffira d’un rien pour mettre le feu aux poudres ! Veillez à ne pas allumer la mèche vous-même, par simple maladresse.

Loisirs



Ne restez pas enfermé seul chez vous. Sortez, acceptez des invitations, inscrivez-vous à un cours d’anglais ou d’informatique, allez visiter vos amis... Ce sera autant d’occasions de rencontrer des gens intéressants et de vous cultiver.

Couleur porte-bonheur : Bleu

Affinités astrales : Capricorne et Poissons

Chiffres de chance : 5 2 6







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Risques d’orages conjugaux, parfois même une rupture. Mais cela ne sera pas totalement négatif : on pourrait y trouver une excellente occasion de provoquer un éclat en déballant tout ce qui ne va pas entre les partenaires. Célibataire, coup de cœur, coup de folie, à tout bout de champ ! Hélas, le plaisir et les ennuis ne tarderont pas à se conjuguer. Un scandale pourrait même éclater par la suite. Soyez donc sur vos gardes et sachez faire la part entre le rêve et la réalité.

Argent



Depuis quelque temps déjà vous n’aviez plus guère envie de vous battre pour augmenter vos revenus ; vous vous laissiez plutôt porter par les événements. Mais tout ça, c’est fini maintenant ! Sous l’impulsion des astres, vous retrouverez toute votre combativité et votre esprit d’initiative. De grands événements positifs vont bientôt survenir.

Santé



Pour contrecarrer l’action néfaste de votre Ciel astral, vous aurez besoin de beaucoup de protéines. Souvenez-vous que les yaourts et les fromages frais maigres sont une mine de protéines. De temps en temps, surtout si vous avez eu un déjeuner d’affaires trop plantureux, prenez comme dîner un sachet de protéines pures ou aromatisées, vendues en pharmacie.

Travail



Prudence dans votre travail : changements imprévus, confusion, manque de clarté dans le comportement des uns et des autres... L’ambiance sera plutôt désagréable. Pour vous protéger, essayez de rester à l’écart des aléas de la journée en vous contentant d’accomplir vos tâches le mieux possible, sans vous plaindre et sans revendiquer.

Famille



Pour une fois, vous refuserez les climats de crise dans lesquels vous vous complaisez parfois. Vous rechercherez au contraire la tranquillité et l’harmonie familiale. Tous vos proches vous prouveront leur affection envers vous.

Loisirs



Les aspects toniques des Cieux vous rendront allergique à la médiocrité. Toujours plus haut, toujours plus fort : telle sera votre devise aujourd’hui. Si, d’aventure, certains imprudents tentent de vous faire de l’ombre, vous saurez les remettre à leur place !

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Taureau et Verseau

Chiffres de chance : 7 9 1







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



Célibataire, malgré les inconvénients évidents, vous mélangerez volontiers amour et travail. Certaines femmes du signe en pinceront pour leur patron, voire un de leurs collègues. Et ceux dont la profession bouge beaucoup inventeront mille rendez-vous d’affaires transformés en bal musette ! Si vous êtes déjà lié, vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront encore plus sensuelles et passionnées que d’habitude !

Argent



Votre esprit sera principalement axé sur le gain. En effet, cet aspect de votre Ciel astral, qui a trait aux biens et à la fortune, favorisera un renouveau d’appétit pour la richesse et la possession. Votre flair pour les bonnes affaires, petites ou grandes, se développera et s’affinera. Vous saurez apprécier avec lucidité les possibilités de bénéfices dans le domaine de la spéculation et des opérations boursières ou commerciales.

Santé



Suivez les conseils des Cieux : agissez et prenez des initiatives radicales pour mettre fin à un état de fatigue physique et morale qui ne vous laisse pas libre de vos actes et de vos choix.

Travail



L’ambiance sur votre lieu de travail sera désagréable, marquée tantôt par des rumeurs ou des trahisons, tantôt par des affrontements et des conflits d’autorité. Essayez de rester objectif, ce sera le meilleur moyen d’atténuer ces perturbations.

Famille



Les influences astrales seront nettement favorables à une vie harmonieuse au foyer. L’entente avec les enfants sera facile, car ils vous sentiront plus disponible. Evitez de mélanger votre vie professionnelle et votre vie familiale.

Loisirs



Votre Ciel astral en mauvaise position : voilà qui laisse craindre un petit refroidissement amical. Ne dramatisez pas, c’est sûrement passager. D’autre part, vous prendrez des nouvelles de vos amis, vous répondrez aux messages ; mais pour se voir, ce sera plus tard.

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Cancer et Vierge

Chiffres de chance : 2 4 6







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Ne montrez pas trop de pudeur dans vos rapports avec votre partenaire amoureux. Celui-ci interprétera certaines de vos réticences comme autant de signes de l’indifférence ou de la tiédeur. Il attend patiemment de vous des faits, des gestes et des paroles concrets, explicites. Et il a raison puisque « ceux-là n’aiment pas qui ne montrent pas leur amour » (Shakespeare).

Argent



Le Ciel sera assez ambigu. D’un côté, un influx astral promet non pas une petite prime quelconque, mais un essor notable de vos revenus. Mais de l’autre, un autre risque de vous souffler une attitude qui saboterait vos chances, soit en vous poussant à dépenser plus que de raison, soit en vous soufflant des revendications excessives qui se retourneront contre vous.

Santé



Vous bouillonnerez d’énergie et vous ressemblerez à une cocotte-minute prête à exploser. Il serait temps de vous décompresser en vous inscrivant à un club de gymnastique. Le jogging solitaire n’est vraisemblablement pas fait pour vous : il vous faut rencontrer des congénères qui vous stimuleront.

Travail



C’est la course aujourd’hui, vous n’arrêterez pas une minute. Vous devrez entreprendre beaucoup de choses à la fois et vous ne saurez plus où donner de la tête. Vous pourriez même en fin de journée décrocher un beau contrat.

Famille



Aujourd’hui vous aimerez le calme et vous vous résoudrez volontiers à être pantouflard. Il serait bon que vous fassiez un petit effort afin de vous montrer plus sociable et plus ouvert.

Loisirs



Vous qui vouez un culte à l’amitié, réjouissez-vous, car une majorité de belles planètes influencera ce secteur. Voilà qui vous promet de la joie et de l’animation : invitation, voyage entre amis... surprise !

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Bélier et Poissons

Chiffres de chance : 2 9 4







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



Ce sera parfois électrique entre vous et votre conjoint. Qu’il soit question d’argent, d’intendance ou de décisions liées à vos enfants, chacun se montrera directif, buté. Inutile de vous dire que si vous continuez sur ce rythme, il risque d’y avoir du sport ! Célibataires, nombre d’entre vous envisageront sérieusement aujourd’hui de légaliser leurs relations amoureuses et de s’installer dans la vie « comme tout le monde ». Vos intentions sont très honorables, et tous mes vœux vous accompagneront.

Argent



Inutile de prendre des risques aux jeux de hasard : les astres ne vous soutiendraient pas, et vous n’arriveriez même pas à sauver votre mise. Il vaudrait bien mieux investir votre argent si durement gagné dans un bon plan d’épargne.

Santé



Un influx astral en cette superbe position dans votre Ciel devrait vous aider à retrouver un bien meilleur tonus. Il vous faudra cependant faire attention à une planète, qui vous incitera à trop en faire ; gare, donc, au surmenage.

Travail



L’influence adverse d’un Ciel astral mal aspecté se fera ressentir. Abstenez-vous de traiter toutes les affaires délicates aujourd’hui : vous ne vous sentirez pas en forme pour cela. Mais votre travail quotidien vous donnera beaucoup de satisfactions.

Famille



Ne laissez pas accumuler les petits problèmes domestiques quotidiens. Mieux vaudra y consacrer un peu de temps chaque jour : ils vous sembleront moins pénibles à assumer.

Loisirs



Votre sens de l’amitié et de la loyauté va vous amener à vouloir dépanner financièrement toutes vos relations dans le besoin. N’allez pas trop loin tout de même. Charité bien ordonnée commence par soi-même, dit le proverbe. En attendant, les autres penseront beaucoup de bien de vous, et cela vous stimulera. Gardez quand même la tête froide.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Lion et Balance

Chiffres de chance : 3 2 7







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



Une journée à marquer d’une pierre blanche pour les célibataires. Un influx astral en aspect harmonique vous promet une vie amoureuse très harmonieuse. Ce d’autant plus que cette planète formera des configurations positives avec d’autres planètes. Soyez confiant : la journée aura de fortes chances d’être marquée par une rencontre importante. Les projets élaborés en commun vous rapprocheront de votre partenaire. Ce sera un excellent trait d’union et un bon moyen de cimenter votre couple. Prenez grand soin d’éviter les luttes d’influence.

Argent



Votre situation financière méritera toute votre attention. Si vous n’y prenez garde, vous risquez d’avoir des ennuis d’argent bientôt. Alors, ne commettez pas d’imprudences, ou l’influx des Cieux vous enfoncera.

Santé



Votre résistance physique et nerveuse sera en hausse, et vous aurez besoin de bouger pour vous sentir bien dans votre peau. Ce sera le moment idéal pour vous mettre à ces cours de gym que vous envisagez vaguement de suivre, ou pour vous remettre au tennis ou au football. La pratique d’un sport vous fera du bien physiquement, mais aussi psychologiquement, car c’est un excellent antistress.

Travail



L’impact astral sera sensible, dans la mesure où elle indique que vous allez cesser de donner la priorité à votre travail. Moins ambitieux, moins avide de reconnaissance sociale, vous vous satisferez de votre situation actuelle, et ferez plutôt porter vos efforts sur un enrichissement personnel passant par la culture, les voyages ou la religion.

Famille



Vous serez très attentif à l’éducation de vos enfants. Vous essaierez de les élever et de les éduquer d’une manière moins sentimentale, moins débonnaire que par le passé, en respectant mieux leur psychologie.

Loisirs



Vous aurez des satisfactions d’amour-propre aujourd’hui en recevant des marques d’affection que vous témoignera un membre de l’autre sexe. Avec un astre en cet aspect dans le secteur relations, c’est la promesse d’une vie amicale riche. Mais prudence tout de même, car en étant plutôt mal aspectée, cette planète risque aussi de vous faire froisser quelques susceptibilités.

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Scorpion et Sagittaire

Chiffres de chance : 2 7 3







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Vous aurez tendance aujourd’hui à vous laisser emporter par vos désirs et par vos émotions. Si vous tombez amoureux, vous ne résisterez pas à l’envie de déclare immédiatement votre flamme... quitte à faire fuir celui ou celle qui vous a ainsi ému ! Vos rapports avec votre conjoint seront placés sous le signe de l’efficacité. Ensemble, vous vous attaquerez à des problèmes concrets, et vous vous efforcerez de les résoudre dans les plus brefs délais.

Argent



Tout ira bien sur le front financier si vous évitez de prendre des décisions trop hâtives, et si vous vérifiez plutôt deux fois qu’une les contrats que vous signerez.

Santé



Les astres vous recommandent de consommer aujourd’hui le kiwi, ce petit fruit excessivement riche en vitamine C dont vous avez besoin pour votre tonus. Il n’est pas nécessaire d’en manger plusieurs dans une journée : un seul kiwi apporte la ration quotidienne en vitamine C d’un adulte. Il vaut mieux l’acheter un peu ferme et le conserver au frais pour que ses vitamines ne se perdent pas.

Travail



Au travail, vous aurez besoin de voir vos talents reconnus. Attention à ne pas trop vous investir émotionnellement, sans quoi votre attitude jugée infantile par d’autres, risque de vous jouer des tours.

Famille



Vous vous sentirez exaspéré par la vie familiale. Le moindre incident prendra à vos yeux des proportions astronomiques. Vous verrez la paille, mais pas la poutre. Essayez de vous dégager de ce climat malsain.

Loisirs



Attention ! Cet aspect de votre Ciel astral agira comme facteur de laisser-aller sur le plan moral. Mal vécu, il pourrait instiller une tendance à la dissimulation, à l’hypocrisie, pouvant conduire parfois à des actes malhonnêtes, plus par faiblesse que par réelle intention de nuire. Méfiez-vous !

Couleur porte-bonheur : Noir

Affinités astrales : Taureau et Scorpion

Chiffres de chance : 8 2 1







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Si vous êtes marié, vous allez bénéficier d’une journée de joie et de paix avec votre douce moitié. Vous verrez s’épanouir vos sentiments mutuels dans un climat harmonieux et conforme à votre nature affectueuse. Célibataire, grâce aux bons offices de Vénus, vos chances dans les rapports avec des membres de l’autre sexe seront excellentes en cette journée. Si une relation a été rompue et que vous souhaitez rétablir les contacts, n’hésitez pas à faire les premiers pas, car l’autre sera très bien disposé à votre égard.

Argent



Excellentes perspectives sur le plan matériel. Si vous devez effectuer une transaction délicate, le Ciel vous indiquera les démarches à faire, les pièges à éviter ainsi que le comportement à adopter.

Santé



Avec un tel Ciel astral pour vous coacher, vous serez très résistant, et vous aurez de quoi augmenter vos performances. Ce sera perceptible dans tous les domaines, mais plus encore si vous êtes sportif où, à force d’entraînement, vous atteindrez un niveau très encourageant.

Travail



Sur le plan professionnel, ça s’annonce très bien. Vous avez eu raison de viser le long terme, car les efforts fournis depuis plusieurs mois commenceront enfin à porter leurs fruits. A vous la réussite !

Famille



Cette journée annonce quelques problèmes domestiques qui sont peut-être dus à votre changement d’attitude concernant le budget familial. Faites preuve de bon sens.

Loisirs



Si vous êtes victime d’opinions défavorables ou de calomnies, ne cherchez pas à vous justifier à coup de mises au point, non seulement parce que cela ne servira à rien mais encore parce que le remède risque d’être pire que le mal. Vous pourriez vous consoler en pensant à ce vieux proverbe chinois : « Une tour se mesure à son ombre, et l’homme de mérite au nombre de ses envieux ».

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Gémeaux et Balance

Chiffres de chance : 6 7 3







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Vous parviendrez plus facilement à vous extérioriser, à exprimer ce que vous ressentez. Voilà un plus pour vos relations conjugales, car jusqu’ici votre réticence vous a fait du tort. Célibataire, voilà une journée qui s’annonce très prometteuse sur le plan conjugal. Sous la férule astrale, vous ne raterez pas une seule occasion de briller en société et de faire des conquêtes mignonnettes. Mais n’envisagez pas trop vite l’éventualité de vous mettre un anneau au doigt : « Mariage prompt, regrets longs » (proverbe russe).

Argent



Deux influx astraux occuperont votre secteur argent : voilà qui ne devrait pas vous déplaire. Ces deux planètes sont en effet positives. Pourtant, il faudra vous méfier des excès. Vous serez peut-être tenté par un achat ruineux, et vous feriez vraiment bien de ne pas céder à la tentation.

Santé



Bienveillante neutralité des astres sur le plan santé. Aucune configuration majeure ne perturbera votre Ciel. Il vous suffira, pour être en bonne forme, de prendre de bonnes habitudes alimentaires - attention aux nourritures trop riches et à l’abus d’alcool ! - et de mener une vie régulière. Veillez aussi à ne pas fournir d’efforts physiques excessifs, notamment en faisant du sport.

Travail



Une excellente nouvelle dans le domaine professionnel : une planète de la chance et du succès, se fera votre allié. Fort du soutien de la planète la plus bénéfique du Ciel, vous pouvez vous préparer à une période de facilité et d’expansion dans votre travail. Les choses pourront bouger très vite en votre faveur. Bien évidemment, si vous êtes au chômage, ce visiteur céleste devrait vous aider à trouver un emploi.

Famille



Autour de vous, votre bonne humeur fera plus d’un heureux. Vous rayonnerez d’enthousiasme, de foi en la vie, et votre famille s’en réjouira. On se sentira tellement bien auprès de vous !

Loisirs



Les mauvais influx astraux ne favoriseront guère l’ouverture d’esprit et la tolérance. Et pourtant c’est ce dont vous devriez faire preuve dans vos relations avec les étrangers vivant autour de vous. Sachez accepter les différences ; considérez-les comme des enrichissements et non comme des bizarreries suspectes. La tolérance est la marque d’un esprit éveillé et d’un cœur noble. « N’ayez d’intolérance que vis-à-vis de l’intolérance », nous conseille Hippolyte Taine.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Bélier et Verseau

Chiffres de chance 5 3 1







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Votre vie amoureuse ne sera pas cette fois sur le devant de la scène, mais cela ne vous empêchera pas d’avoir droit à des moments de bonheur. Résultat : un climat plein de tendresse et de sensualité pour les couples ; et pour les solitaires, une nette envie de tomber amoureux qui, dans quelques cas, se traduira par un joli coup de cœur.

Argent



Rien de bien important à signaler dans le domaine financier, où devrait régner une relative stabilité. Les fourmis seront toutefois mieux favorisées que les cigales. Si vous avez dernièrement dépassé votre budget, vous aurez du mal à boucler le mois. Cette alerte ne sera pas nécessairement négative : elle aura au moins pour effet de vous rendre plus prudent. Ne sombrez pas pour autant dans la pingrerie !

Santé



Dopé par un Ciel en bel aspect, vous pourriez, côté vitalité, avoir tendance à présumer de vos forces. Est-ce bien utile d’attendre de tomber d’épuisement pour réagir ? Des séances de massages rechargeront vos batteries de façon très agréable.

Travail



Le Ciel en cet aspect accroîtra votre imagination et votre réceptivité. Utilisez au mieux ces qualités dans votre travail. Ne vous laissez cependant pas déborder par le flot des idées qui vous assaille.

Famille



Les relations avec certains proches parents seront un peu tendues. Essayez de ne pas mettre d’huile sur le feu. Faites quelques concessions pour faciliter l’amorçage d’un dialogue. Tout ira mieux après.

Loisirs



Relations gratifiantes avec vos amis, toujours ravis de vous rencontré. L’influx du Ciel vous donnera de l’aisance en société et vous assurera des contacts agréables. Sortez, voyez de nouvelles têtes, partout.

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Poissons e Balance

Chiffres de chance : 8 9 3







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Veillez à dialoguer plus souvent avec votre conjoint ou partenaire, au lieu de vous replier sur vous-même et de jouer les mystérieux personnages impossibles à comprendre. Soumettez-lui vos problèmes personnels ou professionnels, et discutez-en ensemble. C’est de cette manière que vous réussirez à créer un vrai climat de confiance entre vous deux. Si vous êtes un cœur à prendre, vous ne serez guère sociable cette fois, et cela ne facilitera pas les rencontres !

Argent



Consolidez patiemment votre situation matérielle, en évitant de chercher à brûler les étapes. Faites toujours preuve de rectitude et de fair-play, même si cela ne vous avance pas aussi vite que vous le souhaitez. Rappelez-vous que « celui qui se hâte de s’enrichir ne sera pas innocent » (Livre des Proverbes).

Santé



Vous vous sentirez bien dans votre peau. Mais alors vous aurez tendance à faire des excès. On ne va pas vous reprocher vos nuits folles et vos repas bien arrosés, mais ne poussez pas vos limites trop loin. Inutile d’avoir des problèmes pour envisager d’être raisonnable !

Travail



Votre détermination à faire aboutir vos projets sera telle que vous pulvériserez les obstacles. En revanche, vous risquez d’entrer en conflit avec tout le monde. Attention, cela pourrait vous desservir.

Famille



Il vous sera malaisé d’oublier vos ennuis extérieurs une fois en famille, et vous aurez plutôt tendance à faire la tête. Cependant, Le Ciel s’évertuera à vous arranger les choses et, au moment où vos proches s’y attendront le moins, vous redeviendrez chaleureux et gai.

Loisirs



Acceptera-t-on de vous rendre les services escomptés avec toute la gentillesse souhaitée ? Ne vous leurrez pas à ce sujet et gardez les pieds sur terre. Dites-vous bien que, malheureusement, souvent « l’homme est un loup pour l’homme » (Plaute).

Couleur porte-bonheur : Rose

Affinités astrales : Cancer et Scorpion

Chiffres de chance : 3 8 6







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Grâce à un cocktail d’influences célestes très positives, votre vie conjugale va avoir droit à l’une des meilleures journées de l’année. Célibataire, la passion vous tombera sur la tête comme un boulet de canon. Elle sera puissante, impétueuse, et vous laissera hagard devant votre téléphone. Bref, votre maladie sera très grave et pratiquement incurable !

Argent



Redoublez de vigilance en matière financière. Vous serez en effet tenté d’accorder trop facilement votre confiance. Ne vous laissez pas entraîner dans des aventures financières hasardeuses par des personnes peu fiables. Ouvrez l’œil ! Evitez, également, de dépenser à tort et à travers. Vous devrez absolument vous résoudre à être plus rigoureux dans la gestion de vos finances, et apprendre à ne plus céder à toutes vos envies d’achat tout en « oubliant » de régler vos charges.

Santé



Votre énergie sera en nette hausse. Vous serez en grande forme physique et morale, et ferez preuve d’un élan qui fera plaisir à voir. Le revers de la médaille, c’est que votre trop-plein d’énergie risque de se changer en stress. Prenez donc vos précautions.

Travail



L’environnement planétaire vous aidera à savoir saisir au vol les occasions intéressantes et à vous mettre habilement en avant, sans pour autant donner l’impression de faire de l’ombre à qui que ce soit. Cependant, vous parviendrez plus difficilement à dominer vote impulsivité, et votre pouvoir de concentration diminuera légèrement.

Famille



Vous serez tenté de montrer de la désinvolture dans vos rapports familiaux. Votre attitude risque de dresser vos proches contre vous-même. Au lieu de vous prendre pour un incompris, essayez d’être plus attentionné, plus engagé. Les relations en seront facilitées, et l’on vous pardonnera plus facilement vos excentricités.

Loisirs



Vous réussirez à faire des concessions, pour avoir la paix. Mais votre patience a des limites, et vous risquez d’avoir des coups de colère noire si l’on vous pousse à bout.