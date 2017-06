Horoscope du mardi 13 juin 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



Subissant l’influence déstabilisante des astres, vous serez partagé entre le sens du devoir et l’envie de n’en faire qu’à votre tête. Il vous faudra, si vous êtes marié, faire un réel effort pour ne pas céder à la tentation : quelqu’un passera par là qui vous donnera furieusement envie d’oublier tous vos beaux serments de fidélité. Si vous vivez seul, votre cœur balancera entre deux conquêtes, et vous risquez bien, au bout du compte, de choisir... toutes les deux !

Argent



Ayez le bon réflexe de jeter au panier, sans regarder, toute loterie commerciale que vous trouverez dans votre boîte aux lettres. Ce geste vous épargnera bien des déceptions parfois très douloureuses. Car ces loteries constituent actuellement l’un des pièges favoris des arnaqueurs.

Santé



Le message du Ciel pour vous est clair. Vous épuiser dans des conflits stériles, franchement, c’est sans intérêt. Le mieux à faire ? Tourner la page et remettre les compteurs à zéro dans votre tête comme dans votre vie, pour vous donner les meilleures chances d’avancer.

Travail



Aujourd’hui débutera sous les meilleurs auspices tout ce qui concerne vos activités et votre situation professionnelle. Vos efforts déployés dans le passé seront couronnés d’une promotion, et cette promotion aura d’heureuses conséquences sur votre vie matérielle.

Famille



Cette conjoncture astrale vous aidera à vous réconcilier avec votre conjoint ou vos enfants. Vous trouverez facilement les mots et les gestes qui conviennent pour apaiser les tensions et dissiper les malentendus.

Loisirs



Vous aurez, en toute vraisemblance, l’occasion aujourd’hui de côtoyer des personnes susceptibles de vous amuser et de vous changer les idées. Profitez-en à fond afin de vous rafraîchir physiquement et moralement.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Balance et Gémeaux

Chiffres de chance : 3 8 9







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Natif vivant en couple, vous n’avez guère été à la fête ces derniers temps. Stressé, en butte à des difficultés de communication avec votre partenaire, vous aviez l’impression d’être incompris, mal aimé. Heureusement, cette journée, s’annonce plus détendue. Vous réussirez à renouer le dialogue avec l’homme (ou la femme) de votre vie, et le bonheur écrit avec un grand B sera au rendez-vous. Célibataire, cette journée sera à marquer d’une pierre blanche. Le grand amour devrait faire irruption dans votre existence et transformer radicalement votre vie !

Argent



Sur le plan financier, attention à ne pas déséquilibrer gravement votre budget en faisant de petits achats inutiles. Apprenez à être économe, cela vous évitera bien des désagréments qui vous gâcheraient la vie.

Santé



Cet environnement planétaire vous vaudra un excellent dynamisme, mais pourra aussi se traduire occasionnellement par un excès de tension nerveuse. Tout ira bien si vous prenez le temps de vous détendre dès que vous sentirez la nervosité vous gagner. N’oubliez pas de dépenser votre énergie en faisant du sport ; ce sera le meilleur moyen de retrouver votre équilibre énergétique.

Travail



Prudence sur le plan professionnel ! Un petit relâchement pourrait se produire et vous conduire à prendre de mauvaises décisions, à faire des choix peu judicieux. Mais, vous reprendrez rapidement vos esprits, et vous entamerez une belle progression qui devrait vous conduire à obtenir une promotion flatteuse.

Famille



Séparation provisoire avec une des personnes qui vous sont chères. Vous ressentirez tout à coup un grand vide que rien ne semble pouvoir combler. « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé » (Lamartine).

Loisirs



Vous serez sujet aux agissements indélicats d’un de vos amis. Mais si vous gardez votre sang-froid, un influx astral vous aidera à traverser l’épreuve sans dommage. Débarrassez-vous des amis qui ne méritent pas ce nom.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Verseau et Scorpion

Chiffres de chance : 3 8 7







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



Votre vie de couple sera agréable ; mais dans l’ensemble, ce domaine vous préoccupera peu. Vous pourrez établir des relations de solide complicité avec votre conjoint ou partenaire, qui vous épaulera efficacement. Célibataire, avec plusieurs planètes influençant votre signe, vous aurez besoin de briller et de séduire. Vous bénéficierez en outre du soutien d’un influx astral, qui vous soufflera des désirs intenses. Vous serez prêt à prendre feu à la moindre étincelle.

Argent



Le Ciel en cet aspect se contentera de vous protéger sur le plan financier, à condition, bien sûr, que vous ne vous lanciez pas dans une de ces crises de consommation aiguës dont vous êtes particulièrement friand.

Santé



Pour ceux d’entre vous qui ont connu des ennuis vertébraux, des problèmes d’arthrose, ce jour s’annonce nettement plus favorable. Vous bénéficierez du soutien des planètes . Dynamique, plein de vitalité, vous prendrez des mesures énergiques pour améliorer votre santé. Si une intervention chirurgicale s’avère souhaitable, vous vous en débarrassez le plus vite possible et dans les meilleures conditions.

Travail



Il y a des ennuis que l’on ne prend pas tellement au sérieux, mais qui s’aggravent ensuite et posent alors des problèmes difficiles à résoudre. Ouvrez l’œil et surveillez bien l’évolution de vos affaires.

Famille



Avec l’influence de certains influx astraux dans le secteur de votre thème lié à la famille, ce domaine sera dans l’ensemble protégé. Le Ciel apportera en effet une promesse de vitalité, de dialogue et de tendresse dans vos relations avec vos parents, frères et sœurs ou enfants.

Loisirs



Le climat de cette journée vous donnera des occasions d’occuper le devant de la scène aujourd’hui, et vous ne manquerez pas de les saisir au vol. N’en faites tout de même pas trop, au risque de vous desservir. Par contre, vous saurez aussi mettre votre efficacité et votre détermination au service de votre entourage, ce qui s’avérera très positif.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Sagittaire et Cancer

Chiffres de chance : 2 4 1







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Des moments difficiles à prévoir dans le domaine conjugal. Mieux vaudra ne pas prendre de décisions intempestives ou à chaud à ces moments-là. Mais bientôt le Ciel en bel aspect apportera sérénité, tranquillité, stabilisation ou renforcement des liens actuels. Si vous êtes célibataire, vous serez tel qu’en vous-même : charmeur et prêt à butiner de cœur en cœur sans jamais vous lasser. L’idée de vous consacrer à une seule personne ne vous effleurera pas. Pourtant, dans la soirée, une rencontre électrisante pourrait vous faire changer d’avis !

Argent



Le Ciel vous conseillera de ne pas prêter de l’argent. Si vous ne pouvez l’éviter, prenez au moins toutes les garanties nécessaires pour pouvoir récupérer votre dû dans les délais convenus. Il ne s’agira pas de vous méfier de la bonne foi de votre obligé, mais simplement de prévenir les défaillances qu’il pourrait éventuellement connaître malgré lui.

Santé



Les influx astraux seront tellement positifs qu’ils vous donneront littéralement des ailes. Au bureau, vous réglerez tout en un tournemain, à la maison tout s’organisera comme par enchantement.

Travail



Les influences astrales seront bénéfiques à la profession. Ce sera positif pour assurer un complément de formation, permettant à terme de réaliser des ambitions nouvelles et d’assurer un avancement important. Il sera tout bénéfice pour ceux qui se donneront la peine d’écouter les personnes âgées ou d’expérience qui pourront les conseiller utilement.

Famille



En principe, la vie de famille ne devrait pas connaître de problème. Mais en principe seulement. Il est évident que si vous traversez des difficultés conjugales ou si votre métier vous demande de vous investir davantage, vos relations avec vos proches pourront en être affectées.

Loisirs



Vous pourriez vous sentir attiré par les appels soi-disant spirituels de quelque secte ou d’un prétendu gourou ou mage. Planez autant que vous voudrez pour vous consoler un peu des dures réalités de la vie. Mais refusez catégoriquement des ponctions directes ou indirectes sur votre compte en banque ou sur votre précieux temps. Méfiez-vous également des sollicitations des marchands d’espoir de tous bords.

Couleur porte-bonheur : Rose

Affinités astrales : Taureau et Poissons

Chiffres de chance : 3 4 7







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



Grâce aux beaux aspects du Ciel, vous aurez de quoi savourer tout ce que l’amour peut vous offrir de meilleur. Ils aviveront vos relations de couple. Vous découvrirez chez l’autre des vertus magnifiques qui vous feront l’apprécier davantage. Célibataire, vous aurez un aspect astral discret qui pourrait bien faire surgir dans votre vie un événement nouveau, un sentiment qui ressemble drôlement à de l’amour. Au début, vous n’oserez pas y croire, vous vous montrerez méfiant ou prudent ; mais bientôt, sans doute, vous craquerez !

Argent



Même si de nombreux soucis d’argent vous inquiètent, vous garderez le moral. Cette attitude positive, insufflée par les Cieux, vous aidera à tirer parti d’une occasion inespérée et à redresser la situation.

Santé



N’abusez pas des excitants, vous n’en n’aurez vraiment pas besoin ! Evitez le café, le thé, l’alcool. Tâchez également de réduire votre consommation de viande rouge, de fromages très forts et très salés. En revanche, ne vous privez surtout pas de poissons maigres, grillés, en papillotes ou cuits à la vapeur, et mangez beaucoup de salade.

Travail



L’environnement planétaire de la journée devrait favoriser le secteur du travail de diverses façons. Il est probable que vos rapports avec vos supérieurs et collègues s’améliorent sensiblement, laissant la porte grande ouverte à une montée en grade. Chez les travailleurs indépendants, les influences astrales devraient se traduire par une augmentation sensible du chiffre d’affaire ou de la clientèle.

Famille



Vous n’aspirerez qu’à la tranquillité. Hélas, certaines personnes dans votre entourage familial vous importuneront par leur trop grande curiosité. Vous serez obligé de vous fâcher, pour le leur faire comprendre.

Loisirs



Vous accorderez une grande importance à votre vie sociale et mondaine. Votre personnalité, ainsi que votre énergie et votre charme faciliteront vos rapports. Mais encore faudra-t-il que l’esprit de suite ne vous fasse pas défaut pour que les relations acquises restent opérantes.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Scorpion et Lion

Chiffres de chance : 3 9 2







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



La bonne entente se renforcera dans votre couple. Faites attention à ce que les problèmes de la vie quotidienne ainsi que vos soucis socioprofessionnels ne prennent pas le pas sur votre vie de couple. Sachez équilibrer les choses. Célibataire, vous devriez faire une rencontre marquante ce jour. Mais il n’est pas dit que cette rencontre devrait forcément conduire au mariage ou à une union stable. Profitez quand même de tout ce que vous trouverez de bon.

Argent



Il ne faudra pas relâcher votre vigilance en matière pécuniaire, ni dépenser vos économies à tort et à travers. Cette restriction faite, vous pourrez tout de même compter sur le soutien du Ciel. Il devrait vous protéger efficacement, voire, dans certains cas, vous faire cadeau d’une bonne surprise, sous la forme d’une prime inattendue, par exemple, ou d’une aide bienvenue de votre famille.

Santé



Le Ciel en aspect dysharmonique aura tendance à vous fatiguer et à assombrir vos humeurs. Il faudra donc rester prudent et opter pour une alimentation équilibrée, des vitamines et de bonnes nuits de repos.

Travail



Vous connaîtrez un surcroît de travail qui, tout en menaçant de vous épuiser, vous offrira une occasion inespérée de faire un grand bond en avant. Vous devrez donc gérer sagement vos forces, en vous ménageant des moments de repos durant la journée, sinon vous ne tiendrez pas le coup. Evitez de manger dans des endroits trop bruyants.

Famille



L’astre Truc Phu faisant obstruction, les discussions en famille sont susceptibles aujourd’hui de dégénérer en disputes. Aussi contentez-vous de faire la politique de l’autruche. Un déblocage interviendra rapidement.

Loisirs



Vous ne risquerez pas de vous sentir mal dans votre peau, fatigué, déprimé, car l’influence astrale vous sera très favorable. Elle vous ménagera également des rencontres avec des personnes dynamiques, actives, qui vous stimuleront.

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Vierge et Capricorne

Chiffres de chance : 7 9 1







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Vos amours conjugales s’épanouiront à un rythme endiablé. Vous n’aurez pas à vous plaindre : votre partenaire vous admirera et vous aimera. Plus vos sentiments seront intenses, plus vous connaîtrez des joies partagées ! Célibataire, avec cet environnement astral, sans doute trouverez-vous l’âme sœur avant que ne retentissent les douze coups de minuit, à condition, bien entendu, de bien ouvrir vos yeux et vos oreilles.

Argent



Deux astres s’affronteront en influençant vos finances. Si l’un fortifie votre compte en banque en vous apportant une rentrée d’argent bienvenue, l’autre aurait plutôt tendance à vous entraîner dans une succession de petites dépenses qui, mises bout à bout, risquent de ponctionner sérieusement vos avoirs. Vous devrez donc vous armer de volonté pour ne pas céder aux ruineuses tentations.

Santé



Vous aimez tant jouer les Casanova (ou les Messaline). Sachez que vous n’êtes jamais aussi séduisant que lorsque vous êtes serein, détendu, bien dans votre peau. Pour lutter contre le stress qui provoque des rides, des poches sous les yeux, qui alourdit la silhouette à cause de l’excès de nourriture engloutie par compensation, une seule solution : faites beaucoup de sport, de préférence en plein air. La journée s’y prête bien, non ?

Travail



Faites un effort pour dominer votre susceptibilité. Si vos collègues vous adressent des critiques, vous ne les supporterez pas, et vous vous retrouverez à couteaux tirés avec eux. Il faudra y mettre du vôtre !

Famille



Au foyer, vous serez entouré d’une chaude affection. Vous en profiterez pour mettre au point une foule de détails pratiques et pour améliorer vos relations en général. Entente familiale d’une rare perfection.

Loisirs



Bien soutenu par le Ciel, vous pourrez améliorer sensiblement votre standing. Aussitôt, vous serez admis dans un cercle très fermé, et vous éprouverez une grande fierté et un sentiment de sécurité.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Verseau et Balance

Chiffres de chance : 2 4 6







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Tout ira pour le mieux dans votre vie de couple. Envie de faire rimer amour avec toujours ? Cela se pourrait bien. Pour certains, ce sera le mariage ; pour d’autres, la mise en route d’un bébé ou l’achat d’une maison ensemble. En tout cas, de beaux projets ! Célibataire, une chose est sûre : votre sensualité sera au top. Plus séducteur que jamais, vous serez prêt à tout pour faire tomber dans vos bras la personne qui vous plaît. Et même si ce n’est pas pour la vie, de tels moments méritent que vous les viviez à fond.

Argent



Dans le domaine matériel, vous aurez tout intérêt à mettre un frein à vos extravagances si vous ne voulez pas frôler des précipices ! Soyez particulièrement vigilant. En effet, votre réalisme et votre bon sens légendaires vous feront cruellement défaut. Vous pourriez vous laisser entraîner dans des aventures risquées et perdre de grosses sommes d’argent en raison de mauvais placements, notamment des opérations boursières hasardeuses.

Santé



Avec la présente configuration astrale, vous ne devrez pas totalement relâcher toute vigilance en matière de santé. Mais le Ciel aura un impact positif et va vous aider à retrouver un meilleur équilibre. Si les derniers jours vous ont fatigué, vous commencerez à récupérer, à condition de respecter une bonne hygiène de vie.

Travail



Votre situation professionnelle pourrait connaître un heureux déblocage. Il s’agira d’une promotion si vous travaillez, ou d’un engagement avantageux si vous êtes à la recherche d’un nouvel emploi. Les chômeurs auront de grandes chances de trouver un travail qui leur convient parfaitement.

Famille



Vous étiez un peu inquiet, ne sachant plus très bien si les êtres que vous adorez, notamment vos enfants, vous aiment toujours autant. Mais ces doutes ne seront plus de mise cette fois, tant vos proches vous manifesteront ouvertement leur affection.

Loisirs



Si des écervelés s’adressent à vous, ne consentez pas à payer la note de leurs erreurs. Dites-leur leurs quatre vérités si c’est nécessaire, mais n’oubliez pas d’y mettre les formes comme il se doit !

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Scorpion et Vierge

Chiffres de chance : 4 8 7







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Le climat amoureux du jour ne sera guère confortable. Malentendus et épreuves de force se succéderont. On constatera une contradiction flagrante entre un désir de changement, de libération, de défoulement, et le souci de préserver ce qui a été construit ou du moins ses apparences. On pourra aussi voir une attirance violente peu compréhensible envers quelqu’un de très différent mais finalement complémentaire. Tendance au coup de foudre inexplicable avec tous les risques que cela comporte.

Argent



L’influence de la présente configuration planétaire devrait se faire sentir surtout sur le plan financier. Nombreux sont les natifs qui seront aidés par leurs parents et autres personnes plus âgées de la famille, ce qui leur permettra d’avancer plus rapidement que prévu. Vous pouvez compter sur une suite favorable à votre demande d’aide ou de bourse.

Santé



Les méthodes médicales douces vous conviennent à merveille. En effet, vous redoutez les traitements trop agressifs. De plus, vous risquez de devenir rapidement dépendant des médicaments chimiques. Aussi est-il préférable de les éviter dans la mesure du possible. Vous réagirez particulièrement bien à la naturopathie (traitement à base de plantes), à l’acupuncture ou à l’homéopathie. Si vous êtes un gros fumeur, l’auriculothérapie (stimulation de points de l’oreille) pourra vous aider efficacement à vous débarrasser de cette très mauvaise et dangereuse habitude.

Travail



Dans le travail, les propositions qui vous seront faites ce jour manqueront de consistance et pourraient, si d’aventure vous aviez l’imprudence de les accepter, de sérieux inconvénients. Soyez donc très circonspect. Surtout, évitez de courir plusieurs lièvres à la fois.

Famille



Dans votre vie familiale, vous vous attacherez à rechercher la tranquillité, l’harmonie, et vous réussirez à créer une ambiance très chaleureuse chez vous. Mais ne soyez pas trop faible avec vos enfants ; la difficulté sera d’être ferme sans être tyrannique. Essayez quand même de faire de votre mieux.

Loisirs



Montrez-vous patient envers une personne dont le bavardage intarissable vous irrite généralement au plus haut point ; elle pourra vous fournir cette fois-ci un renseignement utile ou une bonne solution à un problème.

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Sagittaire et Cancer

Chiffres de chance : 8 3 1







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Dans votre vie conjugale, vous rejetterez la routine, les habitudes, et vous compterez sur votre conjoint ou partenaire pour mettre de la fantaisie et du piment dans la vie commune, y compris côté câlins ! Vos vœux seront exaucés, et votre cœur sera en fête. Célibataire, essayez de savoir ce que vous voulez exactement côté cœur au lieu de tourner en rond. Ne commettez surtout pas l’erreur de promettre sans avoir réellement l’intention de tenir, car cela pourrait cette fois vous entraîner bien plus loin que vous ne l’auriez souhaité.

Argent



Si vous avez projeté d’acheter une maison ou un appartement, vous pourriez concrétiser ce rêve aujourd’hui grâce aux bons offices d’un influx astral, qui aura incité certaines personnes, notamment des parents proches, à vous apporter une aide pécuniaire.

Santé



« Qui veut voyager loin ménage sa monture » : vous auriez tout intérêt à suive ce conseil. Evitez de gaspiller votre énergie en agitation inutile, vous en gagnerez en endurance. Il serait peut-être temps de suivre des cours de relaxation ou de yoga. Moment favorable pour toutes interventions chirurgicales.

Travail



Vous mènerez tambour battant votre carrière, favorisé par une excellente ambiance et un climat stimulant de sympathie et de gentillesse. Nombreux déplacements lucratifs, succès dans les transactions. Mais ne prenez pas de responsabilités plus que vous ne pouvez en assumer. Méfiez-vous de votre tendance à voir trop grand, à vouloir trop embrasser.

Famille



Vous saurez vous montrer gentil et affectueux avec vos proches. Et vous consacrerez le maximum de temps à vos enfants, sachant qu’ils ont particulièrement besoin de votre attention en ce moment.

Loisirs



Les aspects astraux affineront votre sens des contacts. Vous aurez moins peur des autres et, pour un temps, vous réussirez à dominer votre timidité latente. Vous saurez prouver à vos employeurs que vous êtes indispensable, ce qui vous permettra de dicter vos conditions. Mais il ne faudra en aucun cas faire preuve de manque de diplomatie.

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Lion et Taureau

Chiffres de chance : 4 2 6







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Méfiance ! Un influx astral influence le secteur amour, ce qui ne se prêtera, hélas, ni à des débats torrides, ni à des échanges très compréhensifs. Pour passer ce cap un peu délicat, le mieux sera de n’aborder aucun sujet qui fâche, et encore moins de façon frontale. Célibataire, vous ne serez guère en ce moment d’humeur à nouer une relation sérieuse ; mais une aventure passagère ou une amitié amoureuse, pourquoi pas ?

Argent



Un influx astral, en bonne position, communiquera à ceux qui manient l’argent et à tous les financiers une habileté particulière. Vous pourrez réussir une opération financière de très grande envergure. La chance vous sourira dans vos opérations et transactions, malgré la conjoncture défavorable à d’autres signes.

Santé



Ne vous tracassez pas pour votre santé. C’est de repos que vous avez le plus grand besoin actuellement. Certaines situations pénibles vont se débloquer d’elles-mêmes, vous permettant de vous sentir revigoré.

Travail



Si vous envisagez d’entreprendre des projets d’envergure ou de monter votre propre affaire, le moment sera excellent pour vous jeter à l’eau. Le climat astral vous donnera une pêche du tonnerre, et de la chance.

Famille



Vie de famille sans histoire sous l’œil indulgent des astres, même si vous êtes contraint de revoir à la baisse certaines dépenses agréables mais non indispensables pour la maisonnée. Cultivez la tolérance.

Loisirs



L’action astrale du Ciel sera négative mais pas très méchante. Elle pourrait se traduire avant tout par un excès de confiance et d’optimisme chez les natifs, ayant pour conséquence des erreurs de jugement et un manque notoire d’esprit critique. Un certain manque de chance est probable sur le plan associatif, où il vaudrait mieux ne pas s’engager aujourd’hui.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Gémeaux et Scorpion

Chiffres de chance : 7 9 8







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Votre vie amoureuse sera mise en vedette. La passion sera au rendez-vous, provoquant un regain d’enthousiasme pour les couples, ou un coup de foudre pour de nombreux solitaires, mais entraînant aussi un net risque de disputes ! Essayez de ne pas jeter de l’huile sur le feu.

Argent



Certaines situations très inconfortables vont enfin se débloquer. Si vous aviez de graves ennuis financiers dernièrement, vous commencerez à entrevoir des solutions à ces problèmes. Mais soyez encore très vigilant quant à vos dépenses.

Santé



La journée s’avérera favorable côté santé. Si vous souffrez de troubles inflammatoires, ils s’atténueront sensiblement grâce aux bons offices d’un Ciel astral bien aspecté. Vous serez en bonne forme. Mais il faudra quand même vous méfier des risques d’intoxication et d’ennuis gastriques. Evitez les conserves, les plats gras, les sauces relevées.

Travail



Une planète bien aspectée freinera votre impulsivité et votre impatience, en interdisant certains projets qui ne reposent sur aucune base valable ou qui manquent d’une étude sérieuse préalable. Mais d’un autre côté, elle appuiera de tout son poids et avec toute sa détermination les projets les plus solides, surtout ceux qui paraissent avoir des chances importantes de réussite à long terme.

Famille



En famille, l’ambiance sera très bon enfant. Vous saurez faire les concessions nécessaires pour maintenir un climat harmonieux et chaleureux. Vous maîtriserez soigneusement votre redoutable esprit de critique, et vous vous montrerez très tolérant envers vos proches. Le bonheur domestique sera au rendez-vous.

Loisirs



Le Ciel en cet aspect vous incitera à franchir un cap, à faire un grand pas en avant, à prendre vos distances, à couper le cordon qui vous relierait encore à votre milieu habituel. Concrètement, vous chercherez à élargir vos horizons par tous les moyens possibles.