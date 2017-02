Horoscope du mardi 14 février 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



Si vous vivez en couple, ce sera cette fois le bonheur. Votre sensualité contagieuse fera des merveilles. Faites juste attention à une courte phase de moindre complicité. Célibataire, certains conflits intérieurs engendreront des rapports quelque peu difficiles avec l’autre sexe, ce qui ne favorisera pas une vie amoureuse harmonieuse. Essayez de résoudre ces conflits en vous livrant à un examen de conscience approfondi.

Argent



Ne vous contenez pas de réaliser uniquement des opérations financières à court terme ou encore, si vous jouez en Bourse, d’opter uniquement pour l’audace au détriment de la sécurité. Autrement, vous risquez de vous retrouver face à de sérieuses difficultés. Il vous faudra voir plus loin que le bout de votre nez.

Santé



Tâchez de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, au sens propre de l’expression. Votre bon appétit, rendu insatiable par les aspects planétaires tortueux du ciel, vous poussera à frôler l’embonpoint. N’exagérez pas et, si possible, mettez-vous à la diète. Rappelez-vous toujours que « la gueule tue plus de gens que le glaive » (proverbe français).

Travail



Journée placée sous le signe de la réussite professionnelle totale. Efficace, combatif, vous parviendrez à vos fins. Mais, d’une façon générale, veillez à vous montrer plus diplomate, sinon des problèmes pourront surgir brusquement et casser votre bel élan. Il faudra aussi ménager votre organisme afin qu’il puisse assumer vos ambitions.

Famille



Si vous avez des enfants, la journée sera très favorable pour entamer des discussions fructueuses avec eux. Si ce sont des adolescents, parlez-leur de ce qu’ils entendent faire plus tard dans la vie ; et ne vous étonnez pas trop si leurs intentions ne correspondent en rien à ce que vous aviez imaginé. N’essayez pas de les forcer à suivre vos propres idées.

Loisirs



Le ciel en cet aspect vous rendra passablement irritable. Si vous devez vous prêter à un contrôle quelconque, prenez les choses avec calme. Vous énerver reviendrait à les compliquer à votre désavantage.

Couleur porte-bonheur : Bleu

Affinités astrales : Cancer et Scorpion

Chiffres de chance : 2 7 3







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Natifs vivant en couple, le ciel vous promet une journée pleine de complicité. Pensez à organiser un maximum d’activités en commun, ce sera le meilleur moyen de consolider votre entente. Célibataire, débordant d’humeur conquérante, vous vous jetterez avec fougue d’aventures en aventures avec la plus grande conviction. Vous tomberez éperdument amoureux avec une facilité qui laisse plus d’un pantois. A ce jeu, vos conquêtes ne se compteront plus. Mais si l’une d’elles parvient à vous coincer pour de bon, vous vous révélerez à la fois excellent partenaire.

Argent



Ce jour mettra l’accent sur votre situation financière, c’est-à-dire aussi bien sur vos gains ou vos revenus que sur les frais ou les dépenses que vous seriez en train d’engager. Dans l’un et l’autre cas, une extrême prudence vous sera recommandée, car vous serez enclin à vous tromper dans vos calculs ou à faire de mauvaises estimations.

Santé



Vous déborderez de vitalité. Tonique, vous échapperez aux maladies saisonnières grâce à vos défenses naturelles en hausse. Ce sera aussi le moment favorable pour subir une petite intervention chirurgicale ou des soins dentaires délicats.

Travail



Vous ferez des projets professionnels grandioses, projets que vous arriverez d’ailleurs à réaliser en partie. Mais attention aux excès d’ambition qui peuvent fausser votre jugement, aux excès d’impatience qui peuvent vous faire sauter des étapes indispensables à la bonne marche de vos entreprises. Surtout, n’employez pas de moyens expéditifs et n’ayez pas recours à des personnes qui ne vous inspirent pas une confiance totale.

Famille



Vous vous sentirez prisonnier des contraintes familiales, et cela risque de vous chagriner un peu. Sachez cependant que vous avez les qualités nécessaires pour organiser votre vie de manière à rendre ces contraintes moins pesantes. Pensez surtout à déléguer le pouvoir et à vous méfier du perfectionnisme.

Loisirs



Vous vous sentirez attiré par certaines recherches d’ordre spirituel. Profitez-en pour élever le niveau de vos conversations et réunions. Ce sera l’occasion d’établir des contacts suivis avec des personnes intéressantes, susceptibles de vous ouvrir de nouveaux horizons dans bien des domaines.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Verseau et Poissons

Chiffres de chance : 8 3 4







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



Si vous êtes libre, vous rencontrerez probablement l’âme sœur dans le courant de cette journée. Au départ, ce ne pourra être qu’une aventure purement d’attraction physique ; mais un lien sentimental pourra très vite s’établir au point de vous orienter vers la création d’un foyer. De toute façon, la journée, placée sous la protection des influx vénusiens, sera très propice aux affaires de cœur. Les relations conjugales seront aussi très favorisées.

Argent



Cet aspect de votre ciel astral pourra vous fragiliser sur le plan financier. Mais son impact s’atténuera vite pour disparaître complètement. Alors, courage : restez encore un peu raisonnable, la contrainte touchera vite à sa fin.

Santé



Protégez-vous des maladies cardio-vasculaires en consommant régulièrement des poissons gras, au moins trois fois par journée. Maquereau yaboye (hareng sénégalais) et saumon, par exemple, devront figurer plus souvent au menu de vos repas familiaux.

Travail



Il n’est pas impossible, il est même probable que de très importants changements dans votre vie professionnelle s’étalant sur une longue période prendront racine aujourd’hui. Pour vous donner toutes les chances possibles, prenez conseil sans attendre.

Famille



Vous vous montrerez à la hauteur de ce que vos enfants attendent de vous. Les responsabilités parentales sont bien lourdes, il est vrai, mais elles peuvent donner lieu à des joies ineffables et un sens à votre vie.

Loisirs



Ne vous laissez pas trop emporter par votre désir de plaire à tout prix et de rechercher des satisfactions d’amour-propre. Cela ne ferait que vous mettre dans des situations embarrassantes ou compliquées, dont vous avez horreur. Gardez plutôt un profil bas.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Vierge et Balance

Chiffres de chance : 9 3 6







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Si vous vivez une relation suivie, plutôt que de vous laisser tenter par des aventures extraconjugales sans panache, vous feriez bien de vous consacrer à celui (ou celle) qui partage votre vie. Très vite, le plaisir des sens vous entraînera tous les deux dans un tourbillon magique. Pour la plupart des célibataires du signe, la journée sera marquée par les amours enivrantes et les plaisirs sensuels mémorables. Mais pour certains du premier décan, les tendances érotiques seront plutôt purifiées et dépouillées de leur trame charnelle.

Argent



Journée difficile pour vous en raison des contraintes financières extrêmement pénibles. Vous ne pourrez pas faire grand-chose pour remédier à la situation. Mais vous pourrez empêcher de tels déboires de revenir vous importuner dans l’avenir en modifiant vos habitudes de dépense. N’essayez pas de gagner de l’argent par le biais de jeux de hasard ou d’autres paris : le bon argent, ça se mérite !

Santé



Dans l’ensemble, vous vous sentirez en forme. Cet aspect du ciel vous donnera un regain de vitalité. Vous pourrez entreprendre un traitement contre les boutons ou l’acné, avec de fortes chances de réussite.

Travail



Ce sera le moment de concentrer vos forces dans votre travail. Vous bénéficierez ainsi d’une meilleure coordination et organisation, ce qui vous fera gagner du temps et vous empêchera de vous disperser dans des choses et des tâches sans réelle importance.

Famille



Il est possible que vous ayez quelques soucis concernant vos proches. Pour les uns, il s’agira de difficultés momentanées touchant leurs parents. D’autres, au contraire, devront surveiller d’un peu plus près l’évolution de leurs enfants, qui seront soit trop angoissés, soit un peu trop révoltés.

Loisirs



Aujourd’hui, vos rapports amicaux seront en plein essor. Un proche pourra beaucoup vous aider dans vos projets. Cultivez les cœurs à cœurs, ils vous seront très profitables, à un titre ou à un autre !

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Lion et Sagittaire

Chiffres de chance : 2 4 7







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



Spectaculaire éclaircie dans votre vie conjugale, où s’installera un climat très original. Les événements vous fourniront l’occasion de sortir du train-train quotidien et de faire preuve d’imagination et de fantaisie. La monotonie sera ainsi balayée. Célibataire, profitez des bons influx du moment pour trouver une solution à vos problèmes affectifs actuels. Le ciel vous aidera à retrouver le goût de la conquête amoureuse. Vous penserez beaucoup à l’amour, et vous y consacrerez le maximum de temps. Vous jouerez à nouveau les séducteurs.

Argent



Les finances seront soumises à l’instabilité, mais cela pourra provenir de raisons indépendantes de votre volonté ; il faudra donc rester prévoyant et éviter les dépenses au-dessus de vos moyens.

Santé



Votre organisme aura besoin de beaucoup de sels minéraux. Mangez des abricots et des poires, très reminéralisants. Deux à trois fois par semaine, remplacez la viande par des légumes secs, lentilles ou pois cassés, cuits à l’eau parfumée au thym et au laurier, puis assaisonnés de beurre cru. Consommez aussi des produits laitiers, surtout du fromage de chèvre.

Travail



Dans le travail, les propositions qui vous seront faites ce jour manqueront de consistance et pourraient, si d’aventure vous aviez l’imprudence de les accepter, de sérieux inconvénients. Soyez donc très circonspect. Surtout, évitez de courir plusieurs lièvres à la fois.

Famille



Si vous êtes père (ou mère) de famille, ne soyez pas trop rigide envers vos enfants. Ils auront du mal à supporter une discipline trop stricte. Essayez de dialoguer avec eux plutôt que de les contraindre sans cesse.

Loisirs



Vous serez un brin misanthrope aujourd’hui, jugeant sans doute que les autres ne se comportent pas de façon assez raisonnable. Ce pénible sentiment se fera sentir d’autant plus que, malgré une certaine amélioration dans vos relations avec vos amis, la hache de guerre ne sera pas totalement enterrée. Gare à ceux qui perturberont votre tranquillité ; ils auront à le regretter !

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Balance et Capricorne

Chiffres de chance : 3 1 5







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



Plutôt sereine et détendue, la vie à deux ! Il faut dire que, cette fois, les astres favoriseront le dialogue et renforceront votre séduction et votre bonne humeur, sans oublier qu’ils dissiperont les petits malentendus et vous souderont comme au premier jour. Pour bon nombre de célibataires du signe, la solitude semble être de rigueur ; mais vous verrez que cette petite pause ne sera pas inutile.

Argent



Vos finances ne connaîtront pas de variations notoires. Elles se porteront de manière tout à fait satisfaisante. Vous serez convaincant dans vos négociations et transactions, faisant preuve parfois même d’un flair remarquable.

Santé



Cultivez la souplesse. Si vous n’arrivez pas à convaincre vos interlocuteurs du bien-fondé de vos idées, pas la peine de vous énerver et d’épuiser vos forces pour autant. Ecoutez-les, plutôt, et misez sur le dialogue. Pour parvenir à un accord, on n’a pas trouvé mieux !

Travail



Vous serez bien décidé à aller au bout de vos projets. Le ciel vous y aidera, en décuplant votre énergie. Cependant, les travaux de routine ne seront toujours pas votre tasse de thé ; évitez-les au maximum durant cette journée, ou confiez-les à une personne dont vous connaissez bien le sérieux et la ponctualité.

Famille



Les membres de votre famille, des plus âgés aux plus jeunes, seront bien dans leur peau, actifs et optimistes. Vos relations avec eux seront marquées par la tendresse et la compréhension.

Loisirs



Soyez toujours correct mais pas toujours gentil et conciliant envers les autres, surtout envers ceux qui ne veulent pas entendre la raison. La fermeté est quelquefois payante. « Il est dans la nature de l’homme d’opprimer ceux qui cèdent et de respecter ceux qui résistent » (Thucydide).

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Bélier et Cancer

Chiffres de chance : 2 5 8







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Vos amours conjugales vont bénéficier d’un beau coup de pouce. Célibataire, le présent aspect du ciel sera celui d’harmonie. Il créera un désir de briller et, une fois n’est pas coutume, vous fera jouer les vedettes. Les festivités vous inspireront. Au théâtre, au cinéma, dans les concerts de rock ou de musique classique, vous pourrez rencontrer une personne avec laquelle vous aurez beaucoup d’affinités.

Argent



Les astres n’étant pas cléments avec vous sur le plan financier aujourd’hui, vous devrez concentrer vos efforts en vue d’améliorer votre situation. Vous avez les qualités requises pour arriver. Cependant, attention à ne pas compromettre vos chances en recourant à n’importe quel procédé. Soyez raisonnable ; et surtout ne vous jouez pas des lois, car cela est susceptible de ne vous amener que des ennuis.

Santé



Vous serez en bonne forme physique, mais vous risquez en revanche d’être un peu nerveux. Vous ne manquerez pas de dynamisme, et votre résistance immunitaire sera solide. Mais avec des astres influençant votre secteur santé, vous aurez du mal à trouver l’équilibre entre tension et détente, moments d’activité intense et plages de repos. Si vous avez du mal à dormir, une tisane à base de plantes calmantes pourra momentanément vous tirer d’affaire.

Travail



Vous aurez tout intérêt à présenter vos projets de création, à promouvoir vos idées les plus novatrices. Le bel aspect du ciel apportera une aide précieuse, en aiguisant votre intuition et votre créativité.

Famille



Avec la présente configuration astrale, la vie familiale pourrait être assez abrupte et agitée. Sans être vraiment négative, elle pourrait ne pas réserver le calme et la tranquillité auxquels vous aspirez. Prenez les choses avec légèreté et humour.

Loisirs



Il ne faudra pas vous demander de faire des concessions ! Ce serait au-dessus de vos forces. Seulement, à trop vouloir vous retrancher derrière vos positions, vous finirez par faire le vide autour de vous !

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Verseau et Poissons

Chiffres de chance : 3 1 4







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Le domaine conjugal risque d’être riche en sensations fortes, au positif comme au négatif. Si vous êtes heureux en ménage, vous le serez beaucoup plus encore. Ceux dont la vie de couple bat de l’aile pourraient envisager de se séparer, au moins le temps d’y voir plus clair. Célibataire, vous aurez de grandes chances de faire une rencontre décisive cette fois. Votre vie en sera transformée !

Argent



Cet aspect de votre ciel astral n’a rien de négatif et, en principe, devrait même plutôt vous permettre d’améliorer vos revenus, ou tout au moins de voir vos placements devenir plus rentables. Mais en même temps, cet impact pourra vous faire oublier toute prudence. Vous qui, d’habitude, gérez votre budget avec prudence, serez pour une fois tenté par des achats aussi ruineux qu’inutiles !

Santé



Vous n’aurez tout à coup plus aucun mal à respecter une bonne hygiène alimentaire. Le ciel bien aspecté va en effet vous aider à vous montrer raisonnable. Mais en même temps, il pourra affaiblir votre tonus et votre résistance à la fatigue. Il faudra alors être plus prudent, éviter le surmenage, et vous méfier des petites maladies contagieuses.

Travail



Vous vous affirmerez tellement dans votre métier que certains de vos collègues pourraient en prendre ombrage. Soyez sur vos gardes. Mais d’un autre côté les bons aspects des astres favoriseront les réconciliations ; saisissez cette occasion pour neutraliser les hostilités ou les inimitiés, ou vous risquez d’avoir une désagréable surprise avant même la fin de la journée.

Famille



Vous montrerez une ardeur et une spontanéité difficilement contrôlables dans vos émotions comme dans vos impulsions. Vous serez généreux et exubérant. Vos proches, si longtemps habitués à votre réticence et votre discrétion, n’en reviendront pas. Mais ils ne s’en plaindront nullement !

Loisirs



Les tendances de cette journée s’orienteront vers la vie en société, sans cependant pour cela signifier la vie dans les hautes sphères. Ce sont les réunions simples, les activités dans la compagnie de bons copains, qui vous apporteront le plus de satisfactions. Téléphonez ou écrivez à un vieil ami dont vous n’avez pas eu de nouvelles depuis quelque temps ; votre geste pourrait le rendre incroyablement heureux. Vous avez peur de ne pas savoir quoi dire ou quoi écrire ? « On dit bien quand le cœur conduit l’esprit » (Marquise de Tencin).

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Scorpion et Capricorne

Chiffres de chance : 2 8 3







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Votre couple a sans doute été assez perturbé ces derniers temps. Mais cette fois-ci, réjouissez-vous : vous serez débarrassé des influences astrales perturbatrices, et l’harmonie conjugale s’installera pour de bon. Célibataire, vous ferez une rencontre très agréable, mais vous penserez qu’il s’agit d’une simple amourette. En réalité, elle pourrait bien déboucher sur une relation durable. Ne laissez pas passer cette chance !

Argent



Nombre d’entre vous vont donc voir leurs revenus augmenter. Mais attention, il y aura tout de même un bémol. Cet aspect du ciel ne changera en rien le sort des natifs qui gagnent correctement leur vie ; ne seront affectés que ceux dont le salaire ou les revenus sont vraiment très élevés.

Santé



Vous serez le grand favori des astres. Sur le plan physique, ils apporteront une nette amélioration. Après une période de fatigue ou une maladie, ce sera une journée idéale pour récupérer. Elle vous redonnera tonus et vitalité. Mais si vous êtes un natif de type congestif ou pléthorique, attention tout de même aux excès !

Travail



Vos projets avanceront à pas de géant. Mais des difficultés risquent de se présenter et de rompre votre état euphorique. Soyez vigilant, maintenant que vous êtes prévenu.

Famille



Le domaine familial sera favorisé. L’entente sera bonne, car tout le monde y mettra du sien pour rendre la vie agréable. Il faudra profiter de ce havre de paix pour vous détendre au foyer et y trouver le repos qui vous est tellement nécessaire.

Loisirs



Un voyage d’agrément se déroulerait sous d’heureuses influences planétaires. Vous pourrez, si vous le préférez, fixer la date de vos futures vacances en compagnie d’amis ou de l’être cher, car vous saurez en ce moment faire le bon choix et, de plus, bénéficierez d’avantages inattendus ou de facilités.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Bélier et Poissons

Chiffres de chance : 6 7 3







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Avec cet environnement astral, votre vie de couple s’annonce très prometteuse. Les dernières difficultés seront vite oubliées, et vous passerez des moments inoubliables avec l’être aimé. L’harmonie régnera sur vos relations mutuelles. Célibataire, veillez à ne pas mêler l’amour aux affaires ou au travail si vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation cocasse. Plus la cloison entre les deux est étanche, plus vous jouirez de la paix.

Argent



L’ambiance astrale de la journée sera propice à une bonne solution des problèmes financiers qui vous tracassent. Vous aurez intérêt à rechercher l’aide d’autrui. Il y aura la possibilité de contracter un emprunt avantageux grâce à la bonne impression que vous aurez su donner. La solution pourrait même provenir d’un don ou d’un héritage. De toute façon, vous bénéficierez d’appuis astraux efficaces.

Santé



Vous traverserez la journée avec un tonus à toute épreuve et un moral d’acier. C’est ce qu’il vous faudra pour entreprendre le régime qui semble s’imposer. Certains d’entre vous se sentiront même de taille à se lancer dans une nouvelle activité sportive. C’est ce qu’ils feront de mieux, car le ciel les soutiendra dans leurs efforts et les aidera à éliminer facilement leurs kilos superflus.

Travail



Gros plan sur votre vie professionnelle. Ce sera une journée importante qui vous donnera l’occasion de faire vos preuves, de tester vos capacités et vos aptitudes dans la voie que vous avez choisie.

Famille



Votre émotivité pourrait bien vous jouer de mauvais tours. Vous aurez des réactions épidermiques vis-à-vis de vos proches, et votre manque d’objectivité risque de vous rendre injuste. Soyez très vigilant sur ce point.

Loisirs



Une évasion, un petit déplacement se feront sous d’excellents auspices. Vous aurez la possibilité d’entrer dans un nouveau cercle grâce au charme de votre personnalité et d’y fréquenter des gens amusants, un peu superficiels peut-être, mais qui vous feront passer des moments très agréables.

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Gémeaux et Sagittaire

Chiffres de chance : 3 2 1







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Climat astral extrêmement propice aux joies conjugales. Les natifs vivant en couple renforceront leurs rapports et vivront leur union sous le signe de la sentimentalité et du rêve. Célibataire, cette journée pourra marquer pour vous d’excellentes chances de stabilisation de votre vie affective. Ne vous emballez cependant pas trop vite sur les perspectives matérielles que peut vous faire miroiter un mariage dit « de raison ». En général, il serait toujours bon de bien séparer l’amour et l’argent.

Argent



Splendides perspectives sur le plan matériel. Si vous devez effectuer une transaction délicate, un ami vous indiquera les démarches à faire, les pièges à éviter ainsi que le comportement à adopter.

Santé



Pas de gros problèmes de santé à redouter. Mais la vitalité subira un léger fléchissement. Vous saurez ménager votre organisme, et l’on n’aura pas à vous conseiller de prendre un peu plus de repos.

Travail



Puisque vous n’aurez pas énormément d’occasions de vous éclater dans votre travail, profitez des moindres opportunités passant à votre portée. Ainsi, soyez prêt à prendre des initiatives audacieuses et à vous attaquer à des domaines que vous n’aviez jamais osé aborder jusqu’ici. Cet excellent départ vous donnera confiance en vous et vous permettra de poursuivre sur cette belle lancée.

Famille



Le ciel en cet aspect pourra vous rendre assez inquiet en ce qui concerne l’avenir de certains de vos proches. Pourtant, il ne formera aucune combinaison céleste vraiment négative ; tout devrait donc bien se passer. Alors, oubliez vos inquiétudes et, surtout, essayez de ne pas faire peser vos angoisses injustifiées sur vos parents et enfants.

Loisirs



Prenez soin en cette journée de tourner sept fois votre langue dans votre bouche avant de parler. Vous éviterez ainsi de commettre de graves impairs dans vos relations sociales ou amicales.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Scorpion et Poissons

Chiffres de chance : 4 2 9







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Cet aspect de votre ciel astral jouera sur le plan amoureux un rôle globalement favorable. Chez les couples déjà formés, il invitera à approfondir les relations, qui seront probablement davantage axées sur l’attrait commun pour l’écologie et l’ésotérisme. Célibataire, un climat passionné attisera vos sentiments aujourd’hui. Mais, plutôt naïf, vous aurez tendance à croire toutes les promesses que l’on vous fera. Vos enthousiasmes pourraient retomber dans la soirée, ce qui sera à la fois un mal et un bien pour vous !

Argent



Financièrement, vous pourriez connaître des moments difficiles. Mais votre habilité vous donnera le don de passer par le chas de l’aiguille et de redresser les situations les plus compromises.

Santé



Avec les actuelles turbulences astrales, vous sentirez que la morosité menace de vous gagner. Alors, envisagez de changer de décor ! En solo, en couple ou entre copains, profitez de vos week-ends pour vous échapper où vous voulez. Respirer l’air de la mer ou de la campagne sera aussi bénéfique pour votre corps que pour votre mental.

Travail



Galvanisé, vous vous lancerez dans des entreprises audacieuses. Sur le plan professionnel, vous obtiendrez des résultats très honorables et vous forcerez l’admiration de votre entourage.

Famille



La disponibilité et la générosité des astres pourrait s’exprimer en direction des enfants. Plus d’un natif du signe aura une vision, parfois trop idyllique il est vrai, de son rôle de parent et d’éducateur. C’est charmant et c’est généreux ; mais des désillusions ne sont pas à exclure.

Loisirs



La présence d’in influx astral bénéfique dans votre Ciel vous permettra de développer vos talents de diplomate et de les exploiter à fond. Ainsi, vous parviendrez à vos fins sans avoir à consentir de gros sacrifices.