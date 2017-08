Horoscope du mardi 15 août 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



Célibataire, vous risquez de vivre aujourd’hui des orages et des réconciliations qui vous donneront l’illusion de vivre intensément mais qui, en définitive, peuvent laisser un goût de cendres. Possibilité de conflits entre l’amour et l’intérêt, conflits qui ne seront pas toujours faciles à résoudre sans sacrifices. Grâce à un environnement planétaire favorable, les problèmes de communication, qui ont souvent déstabilisé votre couple ces derniers temps, ne seront plus d’actualité. Vous serez très attentif à entretenir un vrai dialogue avec votre conjoint ou partenaire.

Argent



Cet aspect du Ciel pourra momentanément fragiliser votre équilibre budgétaire, d’autant plus qu’un influx, mal aspecté, n’a en général pas une influence très faste sur le plan financier. Par précaution, donc, mieux vaudra éviter de vous lancer dans des dépenses trop importantes. Si tout va bien, vous pourrez vous rattraper un peu plus tard.

Santé



Faites de l’exercice en respectant votre propre rythme. Il serait inutile et même dangereux de vouloir transformer tout entraînement en compétition où vous devez à tout prix gagner.

Travail



Si vous envisagez de changer de situation professionnelle, soyez très prudent avant d’engager votre avenir. Prenez tous les renseignements utiles, car vous pourriez bien vous retrouver dans une entreprise chancelante.

Famille



L’ambiance familiale sera extrêmement animée, chaleureuse, chacun proposant mille et une activités. Attention, cependant, à un risque de malentendu. Ne vous fâchez pas avant d’avoir fait toute la lumière sur la question.

Loisirs



Vous attirerez naturellement des sympathies et créerez autour de vous un climat de confiance. C’est un privilège qu’il faudra savoir apprécier et dont il conviendra de tirer le meilleur parti. Ne repoussez pas ceux qui viendront vous conter leurs malheurs : vous éprouverez une grande satisfaction à pouvoir les aider, ne serait-ce qu’en leur prêtant une oreille attentive.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Cancer et Sagittaire

Chiffres de chance : 3 4 2







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Il y aura très probablement de grands chambardements dans votre vie conjugale. Vous connaîtrez des moments de bonheur absolu ; mais vous devrez aussi faire face à des situations difficiles, des choix homériques. Célibataire, vous risquez de vous enliser dans une situation sans issue ; il faudra, pourtant, trancher un jour ou l’autre. Alors, prenez le taureau par les cornes et optez pour la décision qui s’impose, avec l’aide d’Uranus en bel aspect.

Argent



Votre Ciel astral, devrait en principe vous valoir une période très faste sur le plan financier. Malheureusement, il sera en même temps en aspect dysharmonique, ce qui risque de vous rendre excessivement imprudent. Vous devrez absolument contrôler les envies d’achats qui vous passeront par la tête, sans quoi vous basculerez dans le rouge et mettrez ensuite des semaines à retrouver l’équilibre.

Santé



Aujourd’hui, vous devriez être en pleine forme. Alors, essayez pour une fois de mettre un mouchoir sur les mille et une inquiétudes que vous entretenez habituellement concernant votre état de santé. Vous vous sentez bien ? Profitez-en sans arrière-pensée au lieu de vous miner le moral et de vous inventer des insomnies, en vous demandant quel genre de catastrophe vous attend pour demain !

Travail



Vous aimerez donner libre cours à votre esprit d’entreprise, mais vous rencontrerez des opposants. Calmez-les, du moins dans un premier temps, en les invitant à vous exposer leurs propres projets. Mais ne les écoutez surtout pas !

Famille



En famille, vous userez de votre pouvoir de séduction avec un art consommé. Personne ne pourra vous résister, ni votre conjoint, que vous mènerez par le bout du nez, ni vos enfants, qui vous porteront aux nues.

Loisirs



Avec une telle disposition planétaire, déplacements et voyages seront à l’ordre du jour, et ils devraient se dérouler d’une manière agréable et sans imprévus fâcheux. La fréquentation de clubs et de groupements sera positive et profitable.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Cancer et Vierge

Chiffres de chance : 2 5 9







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



L’impact astral va vous rendre plus intransigeant que d’habitude envers votre conjoint ou partenaire, qui, ne sera pas prêt à faire des concessions. Des désaccords sont donc possibles. Si vous vivez seul, le Ciel se contentera de vous donner envie de stabilité et de sécurité en amour.

Argent



Méfiez-vous des escrocs de tous poils qui chercheront à abuser de votre confiance, à profiter de votre crédulité. Attention aussi aux transactions financières risquées : « Mieux vaut perdre la laine que le mouton » (proverbe italien).

Santé



Vous aurez de l’énergie et du dynamisme... pour quatre ! Peut-être aurez-vous un peu trop tendance à abuser de la viande rouge et des plats épicés, mais vous les supporterez bien. Il n’y aura donc pas péril en la demeure. Consommez tout de même assez de légumes verts, qui ne doivent pas être trop cuits, c’est-à-dire qu’ils doivent rester encore quelque peu croquants.

Travail



Sur le plan professionnel, vous pourrez mener votre barque comme vous l’entendez. Et vous parviendrez à développer votre situation en adoptant une attitude entreprenante et en refusant de garder les deux pieds dans le même sabot. Bref, il ne faudra surtout pas être timoré ou immobiliste. Sans quoi, vous le paierez cher bientôt.

Famille



Vous envisagerez sérieusement d’augmenter le confort matériel de votre foyer. Il pourrait même être question de changer de lieu de résidence dans le but de continuer à profiter des facilités de la vie moderne sans en subir les inconvénients. Allez-y, les circonstances sont favorables.

Loisirs



Le Ciel suggère des échanges basés sur des discussions sérieuses ou avec des personnes plus âgées que vous, qui vous feront profiter de leur expérience. Si vous avez des problèmes de couple ou des difficultés familiales, confiez-vous à un ami, il vous soutiendra en vous permettant d’avoir une vue objective et salutaire de votre situation.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Capricorne et Poissons

Chiffres de chance : 3 7 4







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Vous serez si occupé par votre carrière et vos projets personnels que vous n’accorderez pas suffisamment d’attention aux états d’âme de votre partenaire, qui risque de mal réagir. Au lieu de fuir le problème, comme vous en aurez envie, faites l’effort d’écouter les revendications de l’autre. Célibataire, un astre, qui influencera votre signe, vous fera aimer la bagatelle. Que de marivaudages ! De surcroît, l’inspiration ne vous fera guère défaut. Bien difficile aussi de résister à votre esprit, à votre humour et à vos manières pleines de charme.

Argent



Il pourra se passer aujourd’hui bien des choses sur le front financier. Au positif, les planètes vous pousseront à prendre des décisions importantes. Mais attention, comme il y aura des configurations négatives, vous devrez vous méfier de votre impulsivité. Ce ne sera pas le moment de prendre des risques. Vous vous en sortirez sans dommage si vous prenez le temps de planifier à long terme.

Santé



Les astres auront un effet plutôt protecteur sur votre santé. Il faudra simplement veiller à ce qu’un influx astral ne vous rende pas trop nerveux. Un autre influx astral, lui, sera bénéfique, et vous aidera à perdre du poids en renforçant votre volonté d’en prendre les mesures nécessaires et judicieuses.

Travail



Au travail, la situation s’améliorera sensiblement, et vous aurez même de grandes chances d’atteindre d’importants objectifs. Pourtant, vous aurez tendance à vous endormir sur vos lauriers, ce qui n’est pas dans vos habitudes. Alors, redressez vite la barre, et veillez à consolider vos acquis.

Famille



Les influences astrales seront nettement favorables à une vie harmonieuse au foyer. L’entente avec les enfants sera facile, car ils vous sentiront plus disponible. Evitez de mélanger votre vie professionnelle et votre vie familiale.

Loisirs



Ne tournez pas systématiquement le dos à tous ceux qui se plaignent de leurs malheurs, les prenant pour des lâches ou les accusant de mauvaise foi. Il faut bien reconnaître que les difficultés de l’existence, sous tous les cieux et à toutes les époques, exercent sur beaucoup de gens une influence démoralisante, voire traumatisante. Ils se trouvent désarmés, désemparés, découragés, en proie à un sentiment d’impuissance et de futilité. Dans ce cas, leur incapacité d’être de joyeux convives au festin de la vie mérite notre compréhension.

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Scorpion et Verseau

Chiffres de chance : 7 3 1







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



Il est possible que certains d’entre vous passent par une phase assez morose sur le plan amoureux : vous aurez l’impression que votre partenaire ne vous comprend pas, ou qu’il vous demande trop. Mais attention, c’est peut-être vous qui vous montrerez trop exigeant. Si vous êtes solitaire, cette journée marquera pour vous le commencement de quelque chose d’important et de nouveau. Une rencontre pourra jouer un rôle déterminant et de façon fulgurante - rencontre que vous pourrez nouer au cours d’un dîner chez des amis ou dans le cadre d’un mariage.

Argent



Vous éprouverez un goût très prononcé pour les objets luxueux et les plaisirs. Ne vous privez de rien tant que cela n’est pas susceptible de vous causer des problèmes financiers. Gâtez-vous un peu afin de conserver la joie de vivre.

Santé



Bonne forme dans l’ensemble, malgré une certaine nervosité due à l’influence mitigée d’un Ciel en aspect dysharmonique. Si vous vous sentez tendu ou stressé, essayez de vous relaxer en faisant du sport ou en marchant au grand air. Si vous sortez d’une maladie, la journée promet une amélioration sensible. Et si vous souffrez d’une maladie chronique, votre état va également s’améliorer, à condition que vous gardiez confiance et poursuiviez sérieusement votre traitement.

Travail



Dans votre métier, plusieurs possibilités s’ouvriront devant vous, et vous saurez faire le bon choix dans une voie qui demande du tact, de l’habileté et de bons contacts humains. Vos activités deviendront intenses, et vous saurez à faire preuve de compétence. Le travail bien fait va vous apporter de grandes satisfactions.

Famille



Les membres de votre famille, tant vos enfants que vos parents ou frères et sœurs, ne manqueront aujourd’hui ni de dynamisme ni d’optimisme. Voilà qui vous fera un bien fou : vous aurez droit à une journée sans le moindre souci concernant votre famille.

Loisirs



Il faudra vous méfier de vos sautes d’humeur, qui produiront des effets néfastes sur votre entourage et vous empêcheront de vivre en bonne intelligence avec ses membres. Ne vous entêtez pas, et sachez reconnaître vos erreurs quand c’est nécessaire ; cela détendra l’atmosphère. Evitez aussi de faire montre de trop d’esprit de contradiction, car cela pourra créer des malentendus inutiles.

Couleur porte-bonheur : Bleu

Affinités astrales : Lion et Vierge

Chiffres de chance : 7 2 4







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



Natifs vivant en couple, voilà une bonne journée qui commencera pour vous. Le climat sera à une amélioration très nette de vos relations conjugales. Vous aurez besoin de partager un sentiment de complicité et de tendresse avec votre partenaire. Célibataire, aujourd’hui, la passion jouera un rôle de premier plan, avec de nombreuses péripéties plus ou moins bouleversantes. Vous mènerez un dur combat ; mais si vous triomphez, vous vivrez un amour merveilleux. A vous de ne pas l’étouffer dès sa naissance, de vous abstenir de critiques acerbes.

Argent



Avec cette configuration astrale, le pronostic est fort bon en ce qui concerne les placements et les obligations. Les natifs du signe seront bien inspirés dans leurs transactions. L’on pourrait même ajouter qu’ils bénéficieront d’une chance aux jeux de hasard plus grande qu’à l’habitude.

Santé



Un astre en position inconfortable dans votre Ciel ne va pas vous favoriser sur le plan santé. Pour retrouver un tonus qui peut vous faire défaut, optez pour une cure de vitamines et, si vous le pouvez, pour des massages tonifiants, qui stimuleront les points d’énergie de votre corps. Il est également question de prise de conscience ou de transformation concernant notre vitalité. Ce sera encore plus vrai si vous suivez une psychothérapie.

Travail



Si vous occupez un emploi subalterne, vous constaterez que vos supérieurs adoptent une attitude plus bienveillante à votre égard et qu’ils vous considèrent comme un collaborateur plutôt que comme un vague sous-ordre.

Famille



La vie de famille ira son chemin, sans heurts significatifs, sans moments exceptionnels non plus. Vos proches seront les uns et les autres pris par leurs activités personnelles, et vous-même aurez beaucoup à faire. Mais cela ne vous empêchera pas de passer de bons moments de détente ensemble.

Loisirs



Brillante vie sociale au programme. Vous ne perdrez pourtant pas votre temps en mondanités futiles. Habilement, vous fréquenterez des personnalités influentes. Vous réussirez à vous introduire dans un cercle fermé.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Balance et Scorpion

Chiffres de chance : 6 1 4







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Vous serez peut-être déçu par votre conjoint ou partenaire, à moins que vos relations ne passent par une phase de froideur. Mais cela vous gênera-t-il vraiment ? On peut en douter. Célibataire, vous serez très entouré et ferez de nombreuses rencontres. Vous serez, de plus, si occupé par vos projets personnels que vous n’aurez pas le temps de vous soucier vraiment de votre vie amoureuse.

Argent



Rien ne sera facile dans les finances. La prudence s’imposera donc dans vos affaires. Peut-être une petite chance aux jeux en fin de journée, mais n’y comptez pas trop.

Santé



Bourré d’énergie et résolument optimiste, vous croquerez la vie à pleines dents. Pas étonnant lorsqu’on sait que deux astres, exercent leur protection sur votre secteur santé. Cependant, un influx mal positionné pourrait exposer certains natifs à une suractivité et à des désordres qui pourraient jouer sur leur point faible : la nervosité. La solution pour retrouver l’équilibre ? Mener une vie saine, se relaxer, et dormir davantage.

Travail



Ce climat planétaire pourra provoquer des retards ou des contretemps imprévus dans votre travail. Vous ne disposerez pas des moyens nécessaires pour débloquer la situation. Si vous vous acharnez à vouloir faire évoluer en votre faveur, vous risquez au contraire de tout aggraver. Mieux vaudra donc prendre patience.

Famille



Vous aurez avec vos proches des rapports privilégiés, fondés sur la tendresse et la confiance. Il y aura bien quelques désaccords, mais ils n’entameront en rien cette belle entente. Continuez dans cette voie.

Loisirs



Ne comptez pas trop sur vos amis pour résoudre vos problèmes d’argent. Et surtout, ne gaspillez pas vos deniers dans des prêts à fonds perdus à une personne de l’autre sexe que vous adorez.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Bélier et Cancer

Chiffres de chance : 2 7 9







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



La routine et les habitudes étant les pires ennemis dans la vie d’un couple, vous devrez faire preuve de plus d’imagination. Faute de quoi, votre vie conjugale connaîtra des moments plutôt délicats. Célibataires du signe, ce sera pour vous la journée des amours paisibles et des moments heureux. Nombre d’entre vous constateront peut-être l’évolution d’une amitié vers une relation franchement amoureuse.

Argent



Vous saurez améliorer vos revenus, mais vous risquez également de vous montrer plus dépensier. Le Ciel vous donnera en effet envie de briller et de vous faire plaisir par des moyens onéreux. Attention, donc, à ne pas dépasser vos possibilités, car vous auriez ensuite beaucoup de mal à rééquilibrer votre budget.

Santé



Votre vitalité et votre dynamisme seront intacts grâce à la protection des Cieux. Seul petit problème possible : une certaine nervosité. Quelques natifs auront du mal à s’endormir.

Travail



Pour vous cette fois, amour et travail seront étroitement liés. Si vous vivez une idylle de bureau, veillez à faire preuve de la plus extrême discrétion ; sans quoi, vous risquez d’avoir pas mal d’ennuis.

Famille



La vie de famille sera sans histoire. Vous n’aurez rien de grave à redouter. Mais vos relations avec vos proches seront dans l’ensemble assez monotones. Une exception : vos frères et sœurs, ou cousins et cousines, seront en excellente forme et prêts à resserrer leurs liens avec vous. Si jamais un différend vous oppose à l’un d’entre eux, ce sera le moment d’opérer un rapprochement.

Loisirs



Excellentes perspectives dans votre vie sociale. Des occasions en or se présenteront à vous, vous permettant de réaliser une percée spectaculaire. Ce ne sera pas le moment de vous montrer timide, hésitant. Vous devrez cependant veiller à ne pas accorder trop facilement votre confiance : certaines personnes pourraient vous cacher leurs véritables mobiles.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Taureau et Gémeaux

Chiffres de chance : 7 2 4







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Célibataire, saisissez aujourd’hui votre chance de faire une rencontre exceptionnelle que vous ménageront les influx astraux très sympathiques. La journée vous permettra de connaître une personne aussi sérieuse que brillante. Tenez-vous prêt ! Soignez votre look et tout spécialement votre sourire. Le Ciel en cet aspect favorisera la tendresse et la complicité en couple. Mais attention : vous manquerez de lucidité et risquez d’être la proie d’un coup de cœur qui vous mènerait droit à la désillusion. Redoublez de vigilance.

Argent



La journée sera vraisemblablement assez mouvementée. Vous aurez tout à coup envie de vous passer tous vos caprices, d’acheter un objet très coûteux mais plutôt inutile. Cependant, vous pouvez vous attendre à des rentrées d’argent imprévues, mais il y aura également des dépenses à prévoir ; soyez à jour dans vos échéances.

Santé



Les astres exerceront toujours une influence sur vos secteurs santé ; mais la bonne nouvelle est qu’ils seront maintenant beaucoup moins gênants qu’avant. Vous devriez donc être en bonne forme. Les plus âgés d’entre vous pourraient simplement avoir un petit souci articulaire, ou faire quelques cauchemars ; mais ce ne sera que passager.

Travail



Les influx planétaires de la journée permettront à certains natifs d’avancer vite et d’aller plus loin dans leur travail. Cela vaudra pour les étudiants, mais aussi pour tous ceux qui travaillent dans une administration ou qui font un travail de secrétariat. Ces influx favoriseront également ceux qui tentent d’entrer dans une administration internationale ou une entreprise en contact direct avec l’étranger.

Famille



Votre vie familiale pourra se dérouler comme un rêve si vous remplissez une condition essentielle : respecter la liberté de vos proches comme vous voulez qu’ils respectent la vôtre. Si vous vous mettez à vous conduire en tyran domestique, attention aux réactions négatives de ceux-là mêmes que vous aimez le plus au monde.

Loisirs



Votre côté moralisateur sera accentué aujourd’hui. Il vous sera difficile de résister à l’envie de donner des leçons de bonne conduite à vos proches. A haute dose, cela risque évidemment de les agacer un peu. Evitez surtout de prodiguer des conseils si personne ne vous en demande, étant donné qu’ « il est plus aisé d’être sage pour les autres que pour soi-même » (La Rochefoucauld).

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Lion et Balance

Chiffres de chance : 9 4 1







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Le Ciel vous fera comprendre qu’il n’est pas toujours souhaitable de mettre ses sentiments sous le contrôle de la raison, car une telle attitude risque d’être considérée par le partenaire comme la marque d’un cœur sec, beaucoup plus apte à observer de loin les réactions sentimentales des autres qu’à payer de sa personne. Si vous recherchez les aventures qui ne dérangent pas, ne vous plaignez pas de la qualité des partenaires que vous rencontrerez aujourd’hui.

Argent



Vous pourriez bénéficier d’une rentrée d’argent aussi intéressante qu’inattendue. Il reste cependant qu’avec un influx en aspect dysharmonique vous risquez d’être mal conseillé si vous choisissez de placer cette somme. Pour vous éviter une déconvenue, ce sera le moment de faire appel à votre sens inné de gestion, ce qui, sous de tels auspices, ne sera pas facile.

Santé



Mal aspectés, les astres pourront vous souffler des envies néfastes à votre santé. Résistez aux tentations désastreuses. Concentrez vos efforts sur une bonne hygiène de vie et une pratique sportive régulière. Vous serez vous-même surpris d’en ressentir les bienfaits aussi rapidement.

Travail



Il n’y aura pas de meilleure journée que celle-ci pour mener à bien un projet professionnel d’envergure. Les obstacles, auxquels vous vous butiez violemment, disparaîtront tout d’un coup comme par enchantement, vous permettant de donner le meilleur de vous-même. Comme la voie est maintenant libre, vous n’aurez plus aucune raison d’hésiter, de tergiverser. Il faudra simplement rester prudent et réaliste.

Famille



Avec votre entourage familial, il y aura probablement quelques désaccords aujourd’hui. Essayez de ne pas faire une fixation sur ces problèmes. Cherchez à passer l’éponge, et vous verrez que les choses s’arrangeront bien plus vite.

Loisirs



Le secteur le plus favorisé en aujourd’hui : les voyages. Si vous pouvez prendre vos vacances, profitez-en pour vous rendre à l’étranger. Votre périple sera à la fois agréable et enrichissant à plusieurs points de vue.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Taureau et Verseau

Chiffres de chance : 2 8 1







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Si vous parliez depuis un moment de faire des transformations chez vous, le Ciel pourrait vous décider à prendre les choses en main, et votre conjoint ou partenaire sera ravi de se reposer sur vous. La journée ne semble pas idéale pour les célibataires qui souhaitent se marier, sauf si l’union est décidée depuis longtemps et si vous connaissez bien le caractère de celui (celle) que vous souhaitez épouser. Sinon, il existe de fortes probabilités de rupture à brève échéance.

Argent



Financièrement, vous bénéficierez d’une trêve appréciable grâce au bon climat astral général. Mais un influx astral, lui, vous donnera des envies d’achat presque irrésistibles. Modérez vos ardeurs !

Santé



Avec la présente configuration astrale, vous allez bénéficier d’un bien meilleur tonus et de bonnes défenses immunitaires. Même les natifs qui souffrent d’une affection de longue durée vont voir leur état s’améliorer. Si vous êtes en bonne forme, ce sera le moment de vous remettre à la pratique régulière d’un sport.

Travail



Dans le travail, si vous partez ce jour avec une mentalité de vainqueur, vous aurez déjà gagné la moitié d’une partie qui promet d’être difficile. Mais si vous doutez un seul instant de vos chances de réussir, Ciel ne vous le pardonnera pas, et il sera inutile de persévérer dans cette affaire.

Famille



Votre vie familiale semblera cette fois encore reléguée à l’arrière-plan. Vos proches seront dans l’ensemble bien dans leur peau et ne vous causeront aucun souci. Vos relations avec vos enfants seront, elles, peut-être un peu plus compliquées.

Loisirs



Vous aurez l’art de joindre l’utile à l’agréable. Si vous participez à des réunions mondaines, vous vous arrangerez pour être présenté à des gens influents, et pour leur glisser un mot de vos projets.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Bélier et Sagittaire

Chiffres de chance : 3 4 6







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



L’amour se fera paresseux pour les célibataires. La mauvaise position de votre Ciel astral contrariera vos projets ; votre cœur et vos sens ne marcheront plus à l’unisson. Quant aux couples déjà formés, ils resteront stables mais préféreront se consacrer ensemble à l’accroissement de leur bien-être matériel ou à la consolidation de leur position sociale ; en d’autres termes, l’amour pur et dur sera relégué au second plan.

Argent



Peut-être envisagez-vous une association d’affaires actuellement ? Songez à votre susceptibilité, à votre tendance à vous replier sur vous-même dès qu’il y a un problème. Alors, ne vous pressez pas de conclure sans avoir examiné soigneusement toutes les données de la situation : vous pourriez vous en mordre les doigts.

Santé



Vous ne manquerez ni d’allant, ni d’énergie, et vos défenses naturelles fonctionneront efficacement. En outre, les troubles liés à une grande tension nerveuse s’atténueront.

Travail



Les voyages d’études, les stages de recyclage ou de perfectionnement seront favorisés. Vous pourrez aussi envisager une restructuration de votre métier ou une transformation de vos méthodes de travail.

Famille



Vie familiale très agréable. Votre foyer vous procurera de vives satisfactions, ce qui vous fera oublier toutes vos peines. Vos proches vous manifesteront sans réserve leur affection et leur admiration. Vous serez l’âme de votre petit monde, et heureux de l’être. Ah, « Où peut-on être mieux qu’au sein de sa famille ? » (Marmontel).

Loisirs



A vous les réunions amicales et la convivialité ! Vous montrerez l’aspect sociable de votre nature et gommerez soigneusement le côté provocateur de votre caractère. Mais il ne faut pas vous asticoter !