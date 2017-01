Horoscope du mardi 17 janvier 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



À en juger par cette configuration astrale, des mises au point orageuses avec votre bien-aimé vous feront voir rouge aujourd’hui. Tempêtes et ouragans vont perturber votre vie sentimentale, mais sans la menacer.

Argent



Vos chances de réaliser d’excellentes transactions financières ou opérations immobilières seront accrues. Si vous êtes confronté à un problème de succession, vous trouverez une solution judicieuse aujourd’hui.

Travail



Ne soyez pas trop pressé de réaliser certaines de vos ambitions professionnelles. « Qui trop se hâte s’empêche » (proverbe français). Acceptez les contretemps avec philosophie, et sachez profiter de ce que le présent vous offre.

Famille



L’atmosphère familiale mais aussi les commérages pourront être à l’origine d’une humeur morose. Vous aurez l’impression d’être la cible de mauvais génies. Évitez les affrontements de toute nature et occupez votre esprit à quelque chose d’utile ou d’agréable.

Loisirs



Il faudra craindre quelques tensions relationnelles aussi bien dans le travail que dans la vie privée. Les remises en question vous agaceront, mais vous n’arriverez pas à la rupture. Tout finira par rentrer dans l’ordre, et les litiges seront éclaircis

Couleur porte-bonheur : Bleu

Affinités astrales : Cancer et Lion

Chiffres de chance : 9 3 2







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Excellente phase sentimentale, qui influencera heureusement la vie du cœur au cours de cette journée ensoleillée. La chance et le succès dans plusieurs autres domaines viendront étayer cet état de grâce. Ne restez pas sur la touche ; profitez pleinement de ces cadeaux que la vie vous offre.

Argent



Plusieurs influx astraux se combineront pour vous aider à améliorer vos revenus. D’un côté, cela vous vaudra un net courant de chance. De plus, ce sera aussi bénéfique sur le plan financier. Ce sera donc le moment ou jamais de demander une augmentation de salaire.

Travail



N’ayez pas peur de franchir un pas difficile. Si votre salaire vous paraît dérisoire, ou si vous avez quelques rancunes envers votre patron, n’attendez pas que la coupe soit pleine. Parlez-lui sans attendre, et vous verrez bien sa réaction. Il semble que vous ne risquez pas grand-chose. Au contraire, vous pourriez même avoir gain de cause et recevoir quelques avantages.

Famille



Le climat astral dans son ensemble vous contraindra à faire face à des problèmes familiaux dont vous vous passeriez volontiers. Par ailleurs, il vous obligera à vous battre, à faire appel à votre agressivité latente, ce qui est excessivement difficile pour un natif toujours soucieux d’arrondir les angles et d’attirer sur lui un regard bienveillant.

Loisirs



Parfaitement à l’aise dans les situations confuses ou compliquées, vous aurez l’art de dénouer les fils embrouillés et de deviner les mobiles profonds qui animent les uns et les autres. Un grand atout.

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Taureau et Sagittaire

Chiffres de chance : 3 2 4







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



Réjouissez-vous : l’amour sera au rendez-vous ! Vous allez rencontrer une perle rare. Le sentiment naîtra spontanément, et il sera profond car il jaillira du plus intime de vous-même. Durant cette journée de bonheur vous serez envahi d’un merveilleux sentiment de bien-être, même si vous vous sentez incapable de justifier votre choix de façon rationnelle.

Argent



Votre équilibre financier ne devrait subir aucun changement, ni en bien ni en mal. Le ciel, qui vous est toujours favorable, vous aidera cependant à bénéficier d’une certaine chance et à faire les bons choix en matière d’achats ou de placements. N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre banquier pour profiter de cette influence favorable.

Travail



Si vous devez prendre la parole en public dans le cadre de votre travail, vous n’aurez pas à avoir peur du trac, car les influx favorables du ciel vous conféreront une grande confiance en vous. Vous trouverez d’instinct les mots justes et la bonne façon de les dire.

Famille



Les relations des natifs du signe avec leurs parents seront parfois tendues et orageuses. Chez les jeunes enfants, cela pourrait être dû à un excès d’indépendance et une certaine forme de refus de l’autorité parentale. Chez les jeunes adultes, il faudra parler de différences de conception ou de point de vue.

Loisirs



Après avoir tant sué pour consolider votre situation professionnelle, vous songerez maintenant surtout à votre position sociale. Ce ne sera pas trop tôt ! Les influx astraux vous aideront à nouer des relations avec des personnes haut placées, influentes, ou qui s’intéressent réellement à vous et à vos aspirations. N’oubliez pas non plus de profiter au mieux de votre temps de loisirs.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Bélier et Poissons

Chiffres de chance : 6 4 9







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Dans les couples déjà formés, l’ambiance sera bonne. Vous serez comme débarrassé de votre ancien carcan un peu rigide, et vous voilà tout pimpant, bien disposé à laisser votre esprit caustique sur le paillasson. Continuez sur cette lancée de détente cordiale et de coexistence pacifique.

Argent



Vous aurez envie de courir deux lièvres à la fois, partagé entre le désir d’accroître votre patrimoine et celui de le dilapider en menant une grande vie pour éblouir l’élu de votre cœur. Attention ! Prêtez une oreille attentive à la voix de la raison afin de ne pas vous retrouver bientôt sur la paille.

Travail



Problèmes professionnels délicats à résoudre. Mais vous disposerez d’assez de courage et de détermination pour venir à bout de toutes les difficultés. Les bons influx conjugués des astres vous seront d’un grand secours. Il vous faudra seulement, pour réussir, de la patience. « Avec le temps et la patience, la feuille du mûrier devient de la soie », dit un proverbe chinois.

Famille



Vos relations avec vos proches pourront être par moments assez conflictuelles, et votre comportement original et parfois égoïste risque de ne pas être compris. Pourtant, rien ne dit que c’est vous qui serez dans votre tort. Essayez d’être attentif aux demandes des uns et des autres, mais ne cédez pas à toutes les exigences de votre entourage.

Loisirs



Ce jour, votre chemin ne sera pas celui de la solitude. Vous serez comblé si vous rapprochez des êtres que vous aimez, si vous partagez et faites plaisir avec générosité et sincérité. Invitez des amis et, si nécessaire ou souhaitable, donner quelques conseils bien réfléchis. Par ces échanges équilibrés, vous accumulerez des forces supplémentaires pour affronter la vie.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Cancer et Verseau

Chiffres de chance : 2 4 9







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



L’aspect de votre ciel astral vous donnera des ailes et une libido formidable pour vous occuper activement de vos affaires de cœur. Vous connaîtrez les abandons les plus doux, les envolées les plus fougueuses. Mais vous garderez tout le même les pieds sur terre.

Argent



Avec de tels impacts astraux, vous pourrez aussi bien passer par une phase de chance que vous retrouver dans une situation financière embrouillée. Tout dépendra de votre attitude et de votre vigilance.

Travail



Saurez-vous remettre sur pied une affaire qui périclite ? C’est évidemment souhaitable. Mais cela ne dépendra que de la démarche que vous vous imposerez.

Famille



En famille, le Ciel totalement neutre aura pour effet de vous laisser toute latitude pour vivre à votre guise vos relations avec vos proches, qui seront dans l’ensemble faciles et sans surprise. Vos parents, comme vos enfants, seront dans une phase de stabilité, sans problème à affronter, mais sans grand changement non plus.

Loisirs



Pour se faire accepter, les immigrés devront faire un réel effort d’intégration dans la société où ils ont trouvé asile. « Quand tu seras à Rome, agis comme les Romains » (Saint Augustin). Votre bonne volonté sera récompensée.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Gémeaux et Sagittaire

Chiffres de chance : 3 2 9







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



Les astres vous promettent monts et merveilles dans le domaine de l’amour. Toutes vos initiatives se révéleront bénéfiques tandis que l’extase sera au rendez-vous. Réalisez aujourd’hui vos souhaits les plus intimes et aidez votre partenaire à exprimer ses désirs. Pour les célibataires, un merveilleux coup de foudre est possible. En tout cas, la chance amoureuse de tous les natifs sera très vive.

Argent



« La pauvreté arrive comme un voyageur, et l’indigence comme un homme armé. » Cet avertissement du Livre des Proverbes devrait vous faire réfléchir aujourd’hui. De sérieuses difficultés financières pourront s’abattre sur vous.

Travail



Vos projets sont irréprochables, mais tout n’ira pas aussi vite que vous le souhaiteriez. La bureaucratie traînera les pieds, ce qui vous mettra d’une humeur exécrable. Épargnez au moins vos proches collaborateurs.

Famille



L’aspect de votre ciel astral sera sombre. Pourtant, il n’y aura aucune raison pour que les choses se passent mal dans votre foyer. Simplement, il pourra vous rendre plus exigeant que d’habitude avec vos proches, parents ou enfants, ce qui pourra compliquer vos relations avec eux. Essayez de prendre conscience de votre attitude et de comprendre qu’à force d’exiger la perfection, vous allez décourager tout le monde.

Loisirs



Pour les natifs du signe, toujours épris de contacts, l’aspect du ciel est idéal. En effet, il leur permettra d’accroître sensiblement le nombre de leurs relations. Il annonce une vie mondaine ou sociale bien remplie.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Vierge et Capricorne

Chiffres de chance : 7 1 6







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Côté cœur, vous vivrez de grandes émotions. Des moments d’espoir alterneront avec des instants d’angoisse. Mais « l’espérance et la crainte contribuent à augmenter les désirs. C’est du combat de ces deux sentiments que naissent les passions les plus vives » (E. Bonnot).

Argent



Votre chance au jeu sera meilleure que d’habitude. Voilà qui devra vous réjouir un peu et vous aider à combattre le sentiment de défaitisme qui vous assaille depuis un certain temps. Dans la foulée, prenez quelques bonnes résolutions. N’oubliez pas de consulter votre nombre de chance.

Travail



Dans le domaine professionnel, vous aurez d’excellentes ouvertures devant vous. Mais il dépendra de vous de savoir les exploiter et aussi de vous attirer les appuis qui donneront de l’essor à vos ambitions. Examinez tout à l’avance, cela vous évitera de vous tromper et d’agir sans réflexion. Montrez-vous sous votre meilleur jour et déployez votre pouvoir de persuasion.

Famille



L’ambiance dans votre foyer sera très animée. Mais attention : des disputes et conflits ne sont pas impossibles avec vos proches. L’idéal serait de ne pas vous mettre en colère si tout le monde ne vous obéit pas au doigt et à l’œil.

Loisirs



Votre sensibilité sera très vive, et vous éprouverez le besoin de vous sentir très entouré. Pourtant, n’idéalisez pas trop les amis de rencontre ; vous aurez vraiment trop tendance à voir les personnes sous une lumière irréelle.

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Lion et Scorpion

Chiffres de chance : 3 9 4







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Vos amours pourront vous apporter bien des satisfactions. Votre charme et votre besoin de séduire seront décuplés. Mais attention à un influx astral, dont l’impact sera assez difficile à contrôler : vous aurez tendance à vous emballer un peu trop ou, au contraire, à être pris d’une timidité excessive. Si vous êtes solitaire, gare au coup de cœur flamboyant, mais peu durable !

Argent



Cette journée vous rendra fort impatient de régler vos problèmes pécuniaires. Seulement, à vouloir aller trop vite en besogne, vous risquez de commettre de belles erreurs. Le plus sage serait de procéder à faire des coupes sombres dans vos dépenses envisagées et à essayer de gagner un peu plus d’argent en exploitant vos dons artistiques.

Travail



Tout en vous adonnant à cœur joie aux bons plaisirs de la vie, vous ne manquerez pas une occasion de faire valoir vos qualités. Ce sera très positif sur le plan professionnel.

Famille



Excellentes relations avec votre entourage. Vous ferez taire votre esprit de critique, et vous saurez désamorcer l’agressivité de vos proches. Ce ne sera pas toujours facile, mais vous redoublerez d’efforts.

Loisirs



Vous serez très sensible aux appels soi-disant spirituels de diverses sectes ou congrégations. Ainsi prévenu, vous devrez faire preuve de toute la perspicacité et de tout le bon sens dont vous êtes capable afin de ne pas succomber à ces mortels chants de sirènes. Ne permettez à aucun gourou ni à aucun mage de vous exploiter. Veillez aussi à ce que les vôtres ne soient pas crédules et ne deviennent pas des victimes consentantes.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Balance et Capricorne

Chiffres de chance : 4 2 8







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Ce sera le moment de provoquer une explication à cœur ouvert avec votre bien-aimé, si vous avez eu des heurts violents récemment. Plus vous attendrez, plus il sera difficile de trouver un terrain d’entente.

Argent



Côté argent, vos chances seront réelles, mais restez tout de même vigilant : il ne faudra en aucun cas vous lancer dans des affaires risquées ou douteuses. Attention, aussi, à ne pas faire preuve d’impatience devant d’éventuels retards. Et si vous devez négocier un contrat, mieux vaudrait ne pas vous montrer exigeant au point de tout faire échouer.

Travail



L’aspect général de votre ciel astral sera très positif. Vous ferez preuve d’une redoutable efficacité, et rien ne résistera à votre persévérance. Et puis, vous miserez plus sur l’audace que sur la prudence.

Famille



La famille vous préoccupera. S’il s’agit de celle de votre conjoint, écoutez-le avec patience : il aura besoin de s’exprimer et de vous faire part des inquiétudes ou de sa façon d’envisager la situation.

Loisirs



Avec cette configuration astrale, n’hésitez pas à vous adresser à ceux qui sont susceptibles de faire avancer vos projets ou de vous apporter les soutiens dont vous avez besoin pour votre métier.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Taureau et Poissons

Chiffres de chance : 3 2 1







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Vive les coups de foudre, les emballements affectifs, la ferveur suave et forte qui vous feront vous jeter sans réfléchir dans les bras d’un être cher ! Événements agréables, aventures charmantes, rencontres sympathiques en perspective. Vous prendrez un petit coup de jeunesse qui vous rendra bien séduisant !

Argent



Si vous êtes sur le point d’effectuer une importante transaction immobilière, vérifiez soigneusement que tout est bien en règle et qu’il n’y a aucun vice de forme. Vous éviterez ainsi une mauvaise surprise plus tard.

Travail



Le ciel en aspect dysharmonique pourrait être la cause d’un certain ralentissement de votre activité professionnelle. Mais vous n’allez sûrement pas vous décourager pur autant ! S’il occasionne parfois des retards et vous contraint à ne jamais relâcher vos efforts, cela ne sera pas négatif. Il stimulera aussi votre ambition et vous aidera à mettre en valeur vos qualités. Si vous avez des revendications à formuler à votre hiérarchie, ce sera le moment.

Famille



Vous aurez tant de charme, et vous saurez si bien manœuvrer vos proches, qu’ils accepteront tous de travailler à votre place. En retour, vous leur offrirez votre gaieté, votre humour, votre joie de vivre.

Loisirs



« Avoir de l’or faux est un malheur supportable et facile à découvrir ; mais le faux ami, c’est ce qu’il y a de plus pénible à découvrir » (Théognis de Mégare). Pourtant, ne dramatisez pas trop le manque de loyauté d’un de vos amis au moment où vous en aviez eu le plus besoin.

Couleur porte-bonheur : Rose

Affinités astrales : Gémeaux et Cancer

Chiffres de chance : 4 3 6







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



La journée sera marquée par une belle aventure amoureuse. L’ennui, c’est que votre partenaire deviendra vite jaloux et que cette passion exclusive vous paraîtra tout à coup bien envahissante et encombrante.

Argent



Le ciel apportera aux natifs du signe la certitude d’une vie matérielle sans souci et même très confortable. Seuls ceux qui sont du premier décan pourront avoir quelques problèmes concernant le patrimoine, les héritages et les successions ; mais ils sauront défendre leurs intérêts avec la dernière âpreté.

Travail



Cette fois, vos plus hautes ambitions professionnelles seront bien protégées. N’hésitez pas à voir grand. Usez de votre charme plus que de votre autorité. Ainsi, toutes les portes vous seront ouvertes.

Famille



L’agressivité de vos enfants mettra votre patience à rude épreuve. Si vous êtes une femme et que votre fille est une adolescente, celle-ci vous en fera voir de toutes les couleurs. Essayez d’envisager la situation avec une bonne dose d’humour.

Loisirs



Aujourd’hui, vous rencontrerez des personnes avec lesquelles vous avez de nombreuses affinités. L’amabilité colorera tous vos contacts.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Balance et Scorpion

Chiffres de chance : 6 2 5







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Les astres agiront comme facteur de sérieux dans la vie affective. Décourageant les aventures d’un jour et les flirts, ils inviteront les natifs sans attaches à rechercher une situation stable et durable. Des chances importantes sont promises à ceux qui envisagent sérieusement de former un couple ou une union solide.

Argent



Le climat astral de la journée inclinera à prendre des risques pas toujours bien calculés. Méfiez-vous du jeu et des investissements spéculatifs. Encore une fois, sachez que le capital n’est pas forcément le facteur essentiel de la réussite de ce que vous voulez entreprendre ; vos projets ont encore plus besoin d’idées et surtout de sens de l’organisation.

Travail



Les secteurs de votre thème liés à la carrière n’hébergent aucune planète, ce qui indique qu’il ne se passera pas grand-chose dans le cadre de votre travail. La vie quotidienne sur votre lieu de travail sera facile. Attention toutefois à ne pas prêter le flanc à la critique en cédant à des mouvements d’humeur.

Famille



De nombreux désaccords surviendront entre vous et votre conjoint au sujet des enfants. Vous essaierez de les résoudre par le dialogue. Chacun de vous devra faire un gros effort pour comprendre les points de vue de l’autre.

Loisirs



Vous serez bien décidé à faire voler en éclats barrières et obstacles vous séparant de vos objectifs. Si, par exemple, votre vie amoureuse est mal acceptée par votre famille en raison de la différence d’âge, de milieu ou de race de votre partenaire, vous serez prêt à partir en guerre contre les tabous.