Horoscope du mardi 17 octobre 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



Avis aux fiancés : la journée ne sera pas des meilleures pour convoler en justes noces. Si vous en avez la patience, attendez encore quelques journées, lorsque les influx seront nettement plus favorables, car « mieux vaut être bien pendu que mal marié » (proverbe allemand).

Argent



Vos finances passeront au premier plan de vos préoccupations. Il faut dire qu’il sera grand temps de songer à la gestion de vos comptes. D’ailleurs, si vous ne vous en souciez pas, votre banquier va finir par vous rappeler à l’ordre. Comme vous avez tendance à jouer au yoyo avec votre argent, cela va vous demander un effort. Mais ce sera utile, d’autant que le mauvais aspect du ciel risque de vous valoir quelques déboires si vous vous êtes montré insouciant.

Travail



Au travail, les choses iront plus vite qu’auparavant. Vous aurez pas mal à faire, certaines obligations vous pèseront, mais vous aurez des idées géniales et une veine insolente. Sus aux importuns !

Famille



Le domaine de la vie familiale pourra être momentanément affecté par les planètes mal placées. Cela pourra en effet faire surgir des difficultés dans vos relations avec vos proches. Méfiez-vous, l’ambiance sera assez électrique, et ce ne sera pas le moment de provoquer des disputes. Ces perturbations célestes pourront aussi entraîner des surprises liées à votre domicile. En revanche, vos enfants ne devraient en principe poser aucun problème.

Loisirs



À vous la vedette ! Vous serez le point de mire, vous vous retrouverez au centre de tout ce qui bouge. Dans votre métier comme dans votre vie privée, vous parviendrez à monopoliser l’attention de votre entourage amical. C’est aussi durant cette journée que vous réussirez le mieux à inspirer confiance et à obtenir un surcroît de responsabilités.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Cancer et Lion

Chiffres de chance : 4 2 9







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Cette journée devrait vous apporter un épanouissement amoureux exceptionnel, des satisfactions dans le sens de la stabilité, de la constance et de la fidélité totale à l’être aimé. Loin de rechercher l’aventure, c’est au contraire vers la sécurité amoureuse que vous vous tournerez, d’autant plus que vous trouverez auprès de l’autre une plénitude sensuelle qui vous transportera d’aise. Votre bonheur sera à son comble si votre partenaire est du signe du Cancer.

Argent



Cette journée invitera à la prudence dans les transactions commerciales, achats, ventes. Vous voudrez aller de l’avant, c’est très bien, mais ne vous hâtez pas d’investir vos bénéfices dès maintenant.

Travail



Vous avez pris une vitesse de croisière. Tout ira maintenant pour le mieux dans votre vie professionnelle grâce à l’appui du ciel en bel aspect. Vous allez faire preuve d’initiative, et celle-ci s’avérera heureuse.

Famille



Les journées se suivent mais ne se ressemblent pas toujours. Dernièrement, vous meniez vos proches par le bout du cœur, et ils vous passaient tous vos caprices. Cette fois-ci, vous vous heurterez à de sérieuses résistances, et vos relations avec votre entourage familial seront souvent conflictuelles.

Loisirs



Votre émotivité à fleur de peau vous fera souvent réagir de façon exacerbée. Attention aux paroles maladroites qui pourraient blesser les êtres qui vous entourent. Montrez-vous très vigilant sur ce point.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Taureau et Poissons

Chiffres de chance : 5 7 2







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



Les astres vont vous offrir une embellie sur le plan amoureux. Si vous êtes marié, l’horizon sera vraiment dégagé, et votre vie de couple sera harmonieuse et agréable. Pour les solitaires, les cieux promettent une journée euphorique. Votre charme sera en hausse, et une belle rencontre est tout à fait probable.

Argent



Nombreux sont les natifs qui bénéficieront d’une chance assez appréciable dans le domaine des placements et des spéculations financières aujourd’hui. Chance aux jeux accrue.

Travail



Dynamique, vous bénéficierez de grands coups de chance. Résultat : vous pourriez décrocher le contrat du siècle ou obtenir le poste que vous convoitez depuis longtemps.

Famille



Les responsabilités familiales vous paraîtront bien lourdes à assumer. Essayez déjà de moins materner vos proches. Si vos enfants ne réussissent pas parfaitement à l’école, prenez la chose avec humour et philosophie.

Loisirs



Si vous convoitez un poste à responsabilités ou une fonction honorifique, tâchez de ne pas trop faire de forcing : vous ne réussiriez qu’à provoquer un sentiment général d’hostilité à votre égard. Bientôt, vous aurez beaucoup plus de chances d’obtenir ce que vous désirez.

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Capricorne et Verseau

Chiffres de chance : 3 9 4







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Vous serez favorisé par les astres en bel aspect. Résultat : vos relations affectives deviendront plus intenses. Célibataires, vous ne saurez plus où donner du cœur ; attention, toutefois, aux partenaires trop possessifs.

Argent



C’est le moment pour vous occuper de vos comptes, rencontrer votre banquier, négocier un emprunt ou l’étalement d’une dette, réorganiser vos placements. Bref, mettez vos cellules grises au service de l’amélioration de votre situation financière.

Travail



L’impatience est, on s’en doute, un de vos gros défauts : vous voulez tout, tout de suite. Sur le plan professionnel, cette précipitation vous vaudra aujourd’hui de nombreux déboires inutiles.

Famille



Vous vous montrerez très nerveux et irritable. Attendez une journée plus propice pour discuter avec vos proches de problèmes familiaux épineux. Vous maîtriserez alors mieux vos émotions.

Loisirs



Si vous vous trouvez entre deux feux, ménagez la chèvre et le chou : vous aurez tout à y gagner et rien à y perdre, bien que cette attitude conciliante ne vous plaise guère.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Vierge et Balance

Chiffres de chance : 2 9 3







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



Une crise conjugale menacera votre Ciel bleu. Vous aurez beau faire semblant de vous en moquer éperdument et continuer à cueillir gaiement les roses de la vie, la situation risque d’empirer avec ces dissonances astrales. Gardez tout votre sang-froid en cherchant des solutions rationnelles et réalisables. Sachez qu’aucun problème n’est vraiment insoluble.

Argent



Bien que la sécurité matérielle fasse toujours partie de vos priorités, vous risquez de vous intéresser d’un peu moins près que dernièrement à l’état de vos finances. Et surtout, n’étant plus soumis à l’influence rigoureuse et raisonnable des astres vous pourriez vous permettre quelques dérapages plus ou moins contrôlés, qui auront de fâcheux effets sur l’équilibre de votre budget. C’est pourquoi vous devrez vous surveiller de très près.

Travail



Seul, vous ne réussirez rien. Mais vous aurez tellement tendance à jouer les petits chefs qu’il y aura des grincements de dents au sein de votre équipe de travail. Allons, acceptez de déléguer certaines responsabilités. « L’ouvrage de plusieurs est plus grand, et plus grand est le profit » (Hésiode).

Famille



Strict et volontaire presque à outrance dans votre travail, vous aurez besoin, une fois rentré chez vous, de vous laisser aller et de vous faire chouchouter. Hélas, vos proches donneront l’impression qu’ils sont incapables de s’en tirer tout seuls et, encore une fois, c’est vous qui assumerez toutes les responsabilités.

Loisirs



Répondez favorablement à vos amis qui font appel à vous dans leur détresse. Vous seriez impardonnable si vous faisiez la sourde oreille ou si vous invoquiez de vagues prétextes pour vous dérober. « L’ami véritable est l’ami des heures difficiles » (Ennius). Soyez digne du nom d’ami.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Taureau et Gémeaux

Chiffres de chance : 9 6 2







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



Les conflits qui ont perturbé votre vie affective s’apaiseront, et les liens se resserreront. Savourez comme il faut la douceur de cette embellie. Certains d’entre vous feront des retrouvailles aussi émouvantes qu’inattendues. Tous les natifs pourront atteindre une meilleure communication avec la personne aimée. Les messages d’amour passeront sept sur sept.

Argent



Votre équilibre budgétaire devrait être solide. Voilà une journée propice à l’obtention d’une augmentation de salaire ou à la négociation d’un nouveau contrat. Si vous décidez de souscrire de nouveaux placements, vous saurez faire preuve d’une habileté qui servira au mieux vos intérêts.

Travail



Vous atteindrez un objectif professionnel, en supplantant un concurrent coriace ou en emportant un marché juteux. Restez cependant vigilant, car le plus grand péril se trouve souvent au moment de la victoire.

Famille



Ce secteur de votre vie sera sous l’impact d’un influx mal aspecté. Des conflits avec vos proches sont donc possibles, notamment avec les personnes âgées de votre entourage. S’il s’agit de vos parents, tâchez de ne pas envenimer les choses. Il ne servirait à rien de vous braquer. Seuls le dialogue et la négociation seront payants.

Loisirs



Vous entretenez d’excellentes relations avec vos amis. Cependant, n’accordez pas une entière confiance à certains d’entre eux, car il y aura des risques de déloyauté, plus par faiblesse que par méchanceté.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Capricorne et Verseau

Chiffres de chance : 2 5 1







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Nette accalmie sur le front amoureux. Les influx astraux favoriseront les solitaires. Mais attention : vous ne serez pas toujours très lucide. Avant de vous laisser emporter par vos émotions, prenez le temps de réfléchir.

Argent



Avec les efforts que vous avez déployés, l’argent finira par rentrer, et ne soyez pas étonné s’il coule à flots. Méfiez-vous cependant des dépenses impulsives : vous ne savez pas toujours résister, et c’est ainsi que vous pourrez vous retrouver avec des acquisitions qui ne servent pas à grand-chose.

Travail



Vos réactions seront imprévisibles : ceci pourrait vous nuire dans le cadre de votre travail et vous valoir des ennuis avec un supérieur.

Famille



Votre vie familiale sera placée sous le signe de la joie de vivre et du dialogue. Vos proches, qu’il s’agisse de vos parents ou de vos enfants, feront preuve d’une grande vitalité et auront à cœur de réussir ce qu’ils entreprennent.

Loisirs



Les natifs croyants pourront profiter de cette journée astralement neutre et calme pour remercier Dieu de tous les bienfaits dont Il les a comblés. La reconnaissance envers l’Être Suprême sera pour eux un acte de foi de premier ordre.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Taureau et Gémeaux

Chiffres de chance : 7 6 4







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Vous trouverez que la stabilité sentimentale, ce n’est pas si mal ! Et vous n’hésiterez pas à faire quelques concessions, à sacrifier un peu de votre chère liberté, pour renforcer l’entente avec votre conjoint ou partenaire.

Argent



Le hasard et les spéculations pourront vous réussir aujourd’hui. Mais ne vous fiez pas à votre seule intuition. Demandez aussi conseil à votre entourage ou à des experts. Ainsi, vous décrocherez peut-être la timbale. N’oubliez pas de consulter votre nombre de chance.

Travail



Aujourd’hui l’énergie ne vous fera pas défaut. Mais vous aurez vraisemblablement tendance à la gaspiller. Pour mieux cadrer votre tonus, vous mettre au sport serait une bonne idée, à condition de bien respecter l’échauffement, histoire de ne pas risquer une entorse ou un claquage musculaire.

Famille



Soyez ferme avec vos enfants et ne cédez pas à tous leurs caprices. Méfiez-vous de votre comportement débonnaire, qui leur fera à la longue plus de mal que de bien. Souvenez-vous que, malgré les apparences, ils aimeront être bien encadrés au lieu d’être livrés à eux-mêmes.

Loisirs



Ne jouez pas au moulin à paroles aujourd’hui comme d’habitude. Si vous ne prenez garde, de sérieux problèmes vont s’abattre sur vous. Sachez que celui qui parle beaucoup est souvent réduit au silence.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Cancer et Poissons

Chiffres de chance : 8 9 6







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Le climat astral favorisera tous les natifs, mais plus particulièrement ceux du premier décan. Très propice à l’épanouissement affectif, il conjuguera à la fois le romanesque, le sérieux, le sens du devoir, l’entente aisée avec les êtres que l’on aime, surtout dans le cadre du mariage ou dans la vie commune. Vous bénéficierez d’une grande sérénité en même temps que d’élans passionnés.

Argent



L’immobilier sera nettement défavorisé aujourd’hui. N’effectuez donc aucune transaction, qu’il s’agisse d’achat ou de vente. Même si vous trouvez un appartement ou une maison à votre goût, mieux vaudra temporiser.

Travail



Dans votre métier, on vous mettra des bâtons dans les roues. Vous rencontrerez des obstacles difficiles à surmonter, notamment à travers des manifestations d’hostilité. Vous découvrirez non sans surprise que vous avez suscité de très tenaces jalousies et que l’on fera tout pour vous barrer la route. Mais soyez sans crainte, car le ciel sera votre allié inconditionnel ce jour.

Famille



Vos relations avec vos parents et vos enfants seront sans nuages. Votre dynamisme et votre optimisme communicatif feront même régner une certaine animation dans la vie quotidienne : vous serez toujours partant pour participer aux activités des uns et des autres, et pour ouvrir les portes de votre foyer aux amis de la famille. Seuls ceux d’entre vous qui ont en ce moment de grosses difficultés en couple auront un peu plus de mal à faire régner l’harmonie parmi leurs proches.

Loisirs



Nombre de personnes prendront contact avec vous aujourd’hui, les unes intéressantes, les autres intéressées. Ne prenez pas tout ce qu’elles vous raconteront pour argent comptant. Fiez-vous à votre intuition, qui sera excellente, pour séparer le bon grain de l’ivraie.

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Taureau et Sagittaire

Chiffres de chance : 4 3 6







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Dans vos relations amoureuses, vous serez très idéaliste. Vous croirez pouvoir éviter tous les problèmes et vous arranger pour que votre bel amour ne prenne pas une ride. Gare au manque de lucidité ! Descendez vite de votre petit nuage rose et sachez que vos rêves n’ont que peu de rapport avec la réalité. Avec le temps, les relations entre deux êtres évoluent obligatoirement, et les grands élans romantiques s’atténuent. Si vous refusez d’admettre cette évidence, vous risquez d’aller, tôt ou tard, au-devant de graves ennuis conjugaux.

Argent



C’est une journée de chance que vous allez vivre ! Vous bénéficierez d’une rentrée d’argent inattendue, ou d’une opportunité soudaine de déménager et de vous installer dans un cadre plus agréable.

Travail



On sera plus exigeant avec vous dans votre travail. De votre côté, vous chercherez à bien faire. Moins dispersé que d’habitude, vous ne lancerez de nouveaux projets qu’une fois vos activités en cours déjà bien organisées.

Famille



Vos relations avec votre famille risquent d’être reléguées au second plan, derrière vos préoccupations professionnelles ou autres. Par chance, votre entourage sera suffisamment tolérant pour accepter votre attitude. N’en abusez pas tout de même. Vos enfants seront pour vous une source de satisfaction et de fierté. De bons résultats scolaires ou sportifs pour les plus jeunes, un mariage ou une naissance pour ceux qui sont adultes !

Loisirs



Vous ne ralentirez pas du tout votre rythme et la cadence de vos activités, loin de là, mais vous y apporterez plus de souplesse et de déconcentration. En conséquence, vos relations avec autrui seront plus détendues. Vous serez habile dans les négociations, et beau parleur.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Lion et Vierge

Chiffres de chance : 9 5 1







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Ah, l’amour ! Il vous en fera faire des folies. En tout cas, votre vie sentimentale s’annonce fort animée et tout à fait passionnante. Mais vous risquez de passer sans transition de l’extase la plus forte au désespoir le plus profond.

Argent



Il est possible que vous ayez aujourd’hui l’occasion de modifier votre équilibre budgétaire. Pour certains, c’est même un changement important qui pourra intervenir : des gains imprévus sont possibles ; ou au contraire une diminution de vos revenus, mais qui s’accompagnera d’une diminution de vos dépenses, ce qui fait que vous vous y retrouverez.

Travail



Votre vie professionnelle aura de grandes chances de s’exercer dans des conditions particulièrement favorables, harmonieuses ou sympathiques. Si vous recherchez un associé ou quelqu’un avec qui partager certaines chances professionnelles, l’occasion vous en sera donnée aujourd’hui. De toute façon, prenez le temps de réfléchir. L’intuition devra vous guider efficacement.

Famille



Le ciel vous incitera à vous concilier les bonnes grâces de votre entourage familial afin de préserver une ambiance harmonieuse. Mais ce ne sera pas une raison pour vous laisser marcher sur les pieds. Écartez toute personne qui essaierait de s’immiscer dans votre vie privée.

Loisirs



À partir d’aujourd’hui, les contacts commenceront à se multiplier, et vous saurez vous mettre en valeur par vos capacités et vos dons de persuasion. Tout ce qui concerne les occupations intellectuelles sera favorisé, et cela d’autant plus que vous prendrez une part active à ce qui se passe autour de vous.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Taureau et Capricorne

Chiffres de chance : 6 4 2







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Le climat astral de cette période vous incitera à savourer des amours simples, tranquilles, bucoliques même. Il ne sera donc pas question de se lancer dans des aventures tumultueuses. Méfiez-vous d’une poussée de jalousie ou de possessivité de nature à incommoder votre partenaire, qui pourrait en prendre ombrage. Célibataire, exalté et sensuel à l’extrême, vous ne vous sentirez bien ce jour que si vous êtes amoureux, et pas forcément de la même personne ! Et en plus, vous pourriez bien être tenté de céder au goût délicieux du fruit défendu !

Argent



Voilà le moment idéal pour mettre au point une stratégie financière de premier ordre. Vous saurez évaluer au plus juste les risques à prendre afin de faire fructifier vos ressources sans compromettre l’équilibre de votre situation matérielle actuelle.

Travail



Vos projets professionnels auront toutes les chances de se réaliser au mieux. Ce ne sera pas sans mal, mais vous allez mettre sur pied quelque chose de stimulant qui vous conviendra tout à fait. Pensez à l’avenir.

Famille



Votre vie familiale devrait être satisfaisante. Le seul défaut c’est que vous aurez envie de profiter de la vie sans souci, et de négliger les tâches répétitives et ennuyeuses. Il faudra peut-être vous reprendre en main et veillez à assumer vos responsabilités avec philosophie.

Loisirs



À vous la vedette ! Vous aurez l’art de capter l’attention et de charmer avec une incroyable aisance. De plus, vous saurez très bien exploiter ce sens de la communication et en tirer un parti très positif.