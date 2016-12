Horoscope du mardi 20 décembre 2016



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



Si vous êtes libre, vous ferez tout pour le rester ! Eh oui, les brèves rencontres et les passions torrides vous conviendront parfaitement, et vous n’aurez pas du tout envie de vous fixer en ce moment. Natif vivant en couple, le stress ne vous ayant pas épargné, vous serez assez nerveux et impatient aujourd’hui. Votre conjoint ou partenaire risque donc d’en ressentir les désagréments et de ne pas recevoir la tendresse quotidienne à laquelle il aspire. Des frictions et même des prises de bec ne sont pas à exclure.

Argent



Vous devrez agir avec habileté et lucidité si vous voulez tirer votre épingle du jeu. Mais si vous vous en donnez la peine, les résultats pourront être substantiels. Le Ciel pourrait bien vous gratifier d’un beau coup de chance.

Santé



Cet aspect de votre Ciel astral ne contribuera pas à rétablir totalement votre forme physique. Ne vous laissez surtout pas aller à l’angoisse, d’autant qu’il vous est promis une agréable surprise sentimentale.

Travail



Galvanisé, vous ne serez pas d’humeur à badiner avec l’efficacité. Aussi serez-vous décidé à secouer les paresseux et les tire-au-flanc dans votre équipe de travail. Doucement quand même !

Famille



Cette journée vous permettra d’améliorer vos relations avec votre entourage familial. Vous aurez moins de mal à exprimer ce que vous ressentez, et les risques de malentendus seront diminués d’autant.

Loisirs



Un courant de chance s’amorcera aujourd’hui si vous ne le gâchez pas par des humeurs capricieuses ou des exigences excessives. Préparez le terrain dès à présent en vous occupant de vous, et vous serez d’attaque pour les bonnes choses qui se préparent ou pour des inattendus heureux. Cultivez vos avantages aussi en ce qui concerne vos dons ou un penchant artistique ou créateur.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Lion et Vierge

Chiffres de chance : 8 6 4







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Vous pourriez vivre une très belle expérience, à condition de dépasser votre habituelle peur des événements nouveaux. Les couples en perte de vitesse retrouveront une nouvelle énergie. Nombreux sont les natifs célibataires du signe qui voudront faire rimer amour avec toujours. En tout cas, sous l’aiguillon d’un CIel en bel aspect, vous ne ménagerez pas vos efforts pour consolider vos relations amoureuses et les faire aboutir.

Argent



La chance en argent sera là, mais vous devrez tout de même faire un effort. Cette chance, c’est le Ciel, qui va une fois de plus vous apporter sa protection. Mais un influx astral sera aussi dans votre Ciel. Or, il a un gros défaut : il rend terriblement impulsif et dépensier. Essayez de vous retenir.

Santé



Les pâtisseries et les sucreries ont votre faveur spéciale, et vous ne vous y adonnez que trop souvent pour compenser vos frustrations ou calmer vos angoisses ! Ensuite, vous vous en voulez d’avoir manqué de volonté et vous vous culpabilisez. Pour mettre fin à cette situation, il faut que vous arriviez à enlever aux aliments toute connotation affective, à ne leur accorder qu’une valeur strictement nutritive. Quand vous y serez parvenu, vous aurez déjà accompli un immense progrès : vous n’aurez plus le mauvais réflexe de vous remonter le moral à coups de fourchette !

Travail



La journée ne sera pas facile. Vous devrez accorder tous vos soins à vos activités professionnelles, même si la rentabilité ne vous paraît pas en rapport avec l’effort à fournir.

Famille



Des transformations importantes devraient intervenir dans votre environnement familial. Vous avez beau redouter l’inconnu, vous ne serez pas mécontent d’avoir à modifier vos habitudes cette fois-ci. Pour certains natifs, un changement de résidence pourrait avoir lieu. Pour d’autres, s’annoncera la prochaine venue d’un nouveau bébé.

Loisirs



Vous avez bien des atouts en main, mais voilà que vous commencerez à les gâcher en embrouillant tout par une vision erronée des choses et des gens. Vous ne saurez pas apprécier les marques de sympathie qu’on vous témoigne, vous négligerez ceux qui tiennent à vous, ou encore vous froisserez ceux qui peuvent vous aider !

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Capricorne et Verseau

Chiffres de chance : 3 2 4







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



L’amour conjugal sera sous de bons auspices. Si vous avez un peu négligé votre conjoint ou partenaire ces derniers temps, vous aurez tout loisir de vous occuper de lui et de gagner - ou regagner - ses faveurs. La journée sera propice aux bons rapports de couple et aux exquises complicités. Célibataire, vous estimerez avoir profité à fond de votre liberté, et vous songerez maintenant à fonder un foyer. Réjouissez-vous ! La personne idéale, vous aurez de grandes chances de la rencontrer au cours de cette journée.

Argent



Regardez-y à deux fois avant de vous embarquer dans des opérations financières ou immobilières : le domaine spéculatif cachera bien des embûches aujourd’hui, vu les obscurs aspects du Ciel. Ce conseil de prudence est particulièrement valable si les opérations envisagées sont proposées par des partenaires faisant jouer la fibre sentimentale en même temps que l’intérêt matériel.

Santé



Tout ira bien côté santé. Mais vous devrez éviter l’excès de fatigue. Détendez-vous, marchez ou faites un peu de sport non violent, et veillez à dormir suffisamment. Pour certains natifs, risques de rage des dents.

Travail



Si vous exercez une profession libérale ou commerciale, pensez qu’un contrôle fiscal ou juridique vous menace comme l’épée de Damoclès. Mettez toutes vos affaires en ordre et vérifiez vos livres de comptes.

Famille



Calme et sérénité pourraient régner chez vous. Mais si vous ne renoncez pas à votre autoritarisme, le climat familial pourrait bien devenir explosif. Des conflits seraient susceptibles d’éclater avec certains de vos proches.

Loisirs



Saturne en bonne position dans votre Ciel vous invitera à défaire les nœuds qui se sont accumulés dans vos relations amicales. S’il y a eu brouille ou rupture, faites votre mea culpa. Ne laissez pas les choses s’aggraver. Ne cherchez pas à avoir raison à tout prix, reconnaissez volontiers vos torts.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Vierge et Balance

Chiffres de chance : 5 3 4







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Célibataire, vos relations amoureuses risquent de tourner à l’orage, à moins que vous ne preniez la précaution de vous montrer extrêmement conciliant et compréhensif. Si vous vivez en couple, attention aux conflits pour des questions d’argent. Sachez que le compte joint, que les banques ont l’habitude d’exiger de leurs clients mariés, est souvent source de graves disputes, car chacun des conjoints pourrait y puiser à sa guise.

Argent



Un prêt financier peut vous aider à vous tirer d’un mauvais pas. Avec un peu de débrouillardise, vous pourrez en bénéficier. Rappelez-vous toutefois qu’ « argent emprunté s’en va en riant et revient en pleurant » (proverbe turc).

Santé



Les astres, influençant le secteur santé, vous devriez vous sentir en bonne forme. Ceux d’entre vous qui souffrent d’une maladie chronique devraient chercher de nouvelles méthodes de soins : le Ciel indiquera la possibilité de rencontrer un thérapeute qui saura vous aider et vous soulager. Si vous êtes en bonne santé, attention aux excès de table.

Travail



Bien soutenu par le bon influx des astres, vous pourrez mener à bien des démarches délicates et faire avancer vos projets importants grâce à votre esprit d’initiative. Vos proches vous soutiendront.

Famille



Ce sera le moment d’être très attentif à ce qui se passe chez vous. Si vous vous êtes montré négligent et que vous avez laissé perdurer un malentendu ou une situation de crise, vous allez devoir dissiper le malaise. Cela ne sera pas trop difficile, car vos proches seront de bonne composition.

Loisirs



Venez en aide à ceux de vos amis qui en ont besoin. Ne vous dérobez pas sous divers prétextes. « On connaît une bonne source dans la sécheresse et un bon ami dans l’adversité » (proverbe chinois).

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Scorpion et Sagittaire

Chiffres de chance : 8 6 2







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



Le climat conjugal sera à la fois explosif et tendre, sous l’effet des influx astraux. Vous ferez tout hors du commun. Un vrai feu d’artifice : vous aimerez avec fougue et passion, vous en perdrez la raison et le cœur. Laissez-vous aller afin d’entretenir votre joie de vivre ; néanmoins, conservez quelques garde-fous indispensables. Les célibataires pourront faire une rencontre enthousiasmante ce jour. Mais ils ne devraient pas penser au mariage aussitôt, car ils pourraient bien se tromper sur ce qu’ils désirent vraiment.

Argent



Vous pouvez espérer une belle éclaircie sur le front financier. Revenus en hausse ou dettes enfin épurées. Quoi qu’il arrive, une chose est sûre : vous serez plus à l’aise.

Santé



Cette journée vous vaudra cette fois un tonus physique et moral sans faille. De plus, aucune planète n’occupant les secteurs de votre thème liés à la santé, vous ne devriez rien avoir à redouter. Si vous souffrez régulièrement d’une certaine maladie, une amélioration momentanée est probable.

Travail



Côté travail, le Ciel vous rendra ambitieux, très ambitieux même. Il va vous transformer en requin ! Avec de nettes chances de succès. Vous irez au bout de vos idées et de vos projets. Mais attention : il est fort possible que vous ayez quelques collines à gravir et quelques murailles à faire tomber avant de monter sur le podium. Rassurez-vous, vous saurez le faire, aucun obstacle ne pourra vous résister !

Famille



Avec vos parents ou les membres plus âgés de la famille, il vous faudra veiller à ne pas évoquer inutilement des sujets de discorde : les disputes éclateraient à tous les coups, et vous ne tarderiez pas à regretter d’avoir ainsi ouvert la porte au désaccord.

Loisirs



Vos relations avec les autres risquent de devenir difficiles dans la mesure où vous n’en ferez qu’à votre tête et défendrez vos opinions avec une obstination d’adolescent en crise. Vous n’aurez pas les idées particulièrement claires, ce qui ne vous empêchera pourtant pas de vouloir à tout prix les appliquer !

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Cancer et Lion

Chiffres de chance : 4 2 5







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



Si vous vivez en couple, votre partenaire en arrivera à regretter que vous possédiez un tel magnétisme sexuel. En effet, l’intérêt passionné que vous susciterez l’inquiétera. D’autant plus que vous ne vous gênerez pas pour en rajouter et attiser sa jalousie ! Célibataire, les aspects harmoniques du Ciel vous aideront à plaire, à séduire ou à établir un lien privilégié avec une personne intelligente, inventive, brillante, non conformiste et attachée à sa liberté - de quoi vous intéresser et vous tenir délicieusement en haleine !

Argent



Pour améliorer votre pouvoir d’achat et réaliser de judicieux placements, vous aurez ce jour des idées de première classe. Plus audacieux qu’à l’ordinaire, vous n’hésiterez pas à prendre quelques risques, à forcer la chance sans pourtant vous aventurer trop loin. Bravo ! Ce comportement de gagneur vous réussira très bien et vous permettra d’effectuer de fructueuses opérations.

Santé



Si possible, réservez cette journée à la détente, les astres y étant très favorables. Une promenade en forêt ou en brousse ne vous ferait pas de tort. Faites plus étalage de ce que vous pensez et ressentez.

Travail



Le climat astral de la journée paraît, pour beaucoup, très favorablement orienté sur le plan professionnel. Le travail, la persévérance et les appuis utiles seront les clés de votre réussite. Vous pourrez compter sur des amitiés solides qui, dans certains cas, se révéleront déterminantes.

Famille



Si vous cultivez la tolérance, vous aurez les meilleures relations du monde avec vos proches. Hélas, vous serez tenté d’adopter des attitudes intransigeantes, et vos rapports avec votre entourage risquent de s’altérer.

Loisirs



Le Ciel vous incitera à accorder à l’amitié une meilleure place dans votre vie. Vous vous rendrez compte maintenant que « l’amitié double les joies et réduit de moitié les peines » (Francis Bacon). Vos intimes seront toujours là, présents et prêts à vous remonter le moral ou à vous donner un bon conseil si vous en avez besoin. Et cette chaleur qu’ils vous dispensent vous fera le plus grand bien.

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Taureau et Gémeaux

Chiffres de chance : 2 7 1







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Calme, patience et une oreille attentive de votre part seront nécessaires pour vous éviter des ennuis conjugaux aujourd’hui. Si vous céder aux impulsions perverses des astres, en adoptant une attitude bouillante et dominatrice, vous risquez d’être soumis au régime de la douche écossaise, et ce sera tant pis pour vous ! Si vous vivez seul, vous vous lancerez dans n’importe quelle aventure, au risque d’être déçu. Mais un coup de foudre retentissant est possible pour certains natifs du premier et du troisième décan.

Argent



Dans le domaine financier, vous aurez de la chance et de belles rentrées d’argent. Vous mènerez à bien des transactions importantes ou des négociations dont vous attendez beaucoup. Habile et compétent, vous défendrez vos intérêts avec panache. Mais vous serez tenté de dépenser tout l’argent que vous aurez gagné.

Santé



Vous n’aurez tout à coup plus aucun mal à respecter une bonne hygiène alimentaire. Le Ciel bien aspecté va en effet vous aider à vous montrer raisonnable. Mais en même temps, il pourra affaiblir votre tonus et votre résistance à la fatigue. Il faudra alors être plus prudent, éviter le surmenage, et vous méfier des petites maladies contagieuses.

Travail



Votre vie professionnelle comportera quelques tensions assez vives ; mini-crise possible avec les associés ou partenaires éventuels. Les choses seront plus faciles à vivre si vous exercez une profession libérale ou artistique. Si vous faites de la politique, attendez-vous à des relations musclées : pas de laxisme ; la fermeté sera plus convaincante et plus payante.

Famille



Le secteur famille sera momentanément influencé par un influx astral. Des problèmes familiaux sans gravité mais assez agaçants sont donc possibles. Si vous avez des enfants, ils joueront les anguilles pour échapper à votre autorité ; mettez-y rapidement le holà. De petites contrariétés sont également possibles concernant votre domicile. Méfiez-vous des fuites d’eau et des pannes.

Loisirs



Les bons aspects des astres exalteront votre bon sens et votre clairvoyance. Rien ne vous donnera la grosse tête, pas même les plus brillantes réussites. Et vous saurez vous défier des flatteurs et de ceux qui ne pensent qu’à vivre à vos dépens.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Scorpion et Sagittaire

Chiffres de chance : 7 4 8







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Natifs vivant en couple, cette phase de votre Ciel astral aura sur vous une influence très électrique. Vos rapports conjugaux pourraient être singulièrement harmonisés : vous allez probablement vivre une seconde lune de miel. Célibataire, vous entrerez dans une journée où votre vie amoureuse sera plutôt favorisée. Ayez confiance en vous et n’hésitez pas à multiplier les rencontres, car celles-ci pourront déboucher sur une union durable, notamment pour les solitaires du premier décan.

Argent



Les influx des astres vous inclineront à faire des économies. Aussi sera-t-on très étonné de votre réticence à ouvrir votre portefeuille aujourd’hui, ce qui n’est pas dans vos habitudes. Continuez dans cette voie.

Santé



Surveillez soigneusement votre poids. Si vous avez un peu trop abusé de la bonne chère dernièrement, entreprenez maintenant un petit régime et faites de l’exercice, les astres y étant très favorables. D’autre part, si vous décidez de cesser de fumer ou de boire de l’alcool, vous tiendrez, grâce à votre volonté renforcée. Attention aux risques de chutes et aux états infectieux.

Travail



Beaucoup de problèmes dans votre travail. Vous hésiterez à les aborder de front. Vous aurez peut-être raison d’agir ainsi : les résultats seront meilleurs si vous éliminez d’abord les questions les moins complexes.

Famille



Vos rapports familiaux vous causeront quelque irritation au cours de cette journée. Vous ne serez pas enclin à vous montrer sous votre meilleur angle ; vous aurez tendance à vous conduire de façon autoritaire. Votre proche entourage acceptera très mal votre comportement

Loisirs



Il vous faudra faire appel à tout votre sens de la diplomatie pour éviter les frictions et conflits inutiles. Vous serez, en effet, nettement enclin à l’intolérance et au dogmatisme.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Bélier er Balance

Chiffres de chance : 5 7 1







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Ce sera une très bonne journée pour les sentiments. Vous ressentirez de plus en plus un besoin d’harmonie et de douceur dans votre vie conjugale. Comme vous serez prêt, à concéder des efforts nécessaires pour y arriver, il est certain que vos relations de couple s’en trouveront tout à fait favorisées. Célibataire, vous pourriez, par le biais de votre travail, faire des rencontres qui vous contraindront à modifier certains projets. Soyez réaliste et veillez à ne pas trop perturber votre vie professionnelle au profit de votre cœur.

Argent



Ce sera le top départ à une longue période favorable sur le plan financier. Tous ceux d’entre vous qui sont en difficulté pourront reprendre espoir : votre niveau de vie devrait en effet s’améliorer. Si vous faites partie des privilégiés qui n’ont aucun souci d’argent, la journée sera, pour vous, favorable à la réorganisation de vos placements ou de vos investissements.

Santé



La santé sera bonne si vous y mettez du vôtre en évitant le froid et l’humidité. Le foie et la vésicule biliaire devront être ménagés. Veillez au bon fonctionnement des reins et à la circulation artérielle.

Travail



Fouetté par les aspects dynamisant des astres, vous serez farouchement décidé à mener à bien vos grands projets. Vous réussirez à galvaniser vos proches et à obtenir d’eux toute l’aide nécessaire. Cependant, ne vous contentez pas seulement de recevoir ; sachez aussi donner : « Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir » (Bible).

Famille



Vos rapports avec ceux que vous aimez auront la priorité. Vous entretiendrez un climat chaleureux et tendre dans votre foyer.

Loisirs



Un influx astral mal aspecté va créer un climat propice à la nervosité. Par mesure de prudence, évitez les discussions dans toute la mesure du possible. Ne laissez pas les petits problèmes de la vie quotidienne vous agacer.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Lion et Vierge

Chiffres de chance : 6 8 2







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Plus sage, plus équilibré, moins anxieux aussi, vous serez en mesure de trouver ou retrouver le bonheur à deux. Vous adopterez une attitude différente vis-à-vis de votre conjoint ou partenaire. Et comme, en amour, tout est une question d’échange, l’autre modifiera lui aussi son comportement. Ainsi, vous renouerez des liens très forts. Célibataire, vous mènerez vos affaires de cœur tambour battant. Conscient de votre sex-appeal, vous userez de ce pouvoir pour parvenir à vos fins et assouvir vos désirs.

Argent



Peut-être envisagez-vous une association d’affaires actuellement ? Songez à votre susceptibilité, à votre tendance à vous replier sur vous-même dès qu’il y a un problème. Alors, ne vous pressez pas de conclure sans avoir examiné soigneusement toutes les données de la situation : vous pourriez vous en mordre les doigts.

Santé



Votre énergie sera en baisse à cause des turbulences astrales. Pour la doper, commencez par une bonne cure de vitamines aux extraits d’algue ou de bois de cèdre. Et si ce n’est pas suffisant, offrez-vous une séance de remise en forme en institut. Aussi, ne cherchez plus à tout contrôler, mais apprenez à rebondir sur des situations imprévues.

Travail



Dans votre travail, ne prenez pas un échec ponctuel et temporaire pour une défaite permanente. Votre plan d’action était probablement mal conçu ou comportait une petite faille dont vous ne vous étiez pas aperçu ; changez-le ou modifiez-le, tout simplement, sans états d’âme inutiles. Si vous savez garder le courage, vous constaterez que « l’échec est le fondement de la réussite » (Lao-Tseu).

Famille



Très sentimental, vous sortirez de votre réserve pour manifester clairement l’amour que vous portez à votre conjoint et à vos enfants. On sera ravi de votre expansivité retrouvée.

Loisirs



Journée propice pour commencer a faire un sport pas trop violent. La marche ou la natation vous sont conseillés par les astres.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Gémeaux et Capricorne

Chiffres de chance : 8 4 6







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Cette journée vous promet tendresse et sensualité en couple, mais aussi stabilité et fidélité. Certains d’entre vous décideront de s’offrir plus souvent des escapades, sans enfant ni téléphone portable ; d’autres choisiront de partir de temps en temps, chaque conjoint de leur côté, histoire de se retrouver encore plus complices et plus amoureux. Célibataire, les astres influenceront votre secteur amour. Attention, donc, si votre cœur s’emballe, à ne pas vous lancer sans réfléchir dans une histoire qui finirait par vous décevoir.

Argent



L’influence astrale vous inclinera à améliorer vos revenus. Mais attention, car elle qui pourra dans le même temps vous pousser à trop dépenser. Restez raisonnable si vous tenez à mettre quelques économies de côté pour vos vacances ou autres.

Santé



Votre secteur santé sera sous la bonne garde des astres, ce qui devrait vous valoir du punch, mais aussi, en raison de ses turbulences, quelques possibles soucis hépatiques ou digestifs. Pour contrôler ceux-ci, veillez à ne consommer que des produits d’extrême fraîcheur et, si possible, en quantité modérée.

Travail



Pour le moment, seule la réalisation de vos projets professionnels occupera votre esprit. Il n’y aura rien de mal à cela. Soyez réaliste, pragmatique, et faites preuve de bon sens.

Famille



Dans votre vie familiale, paix et tendresse régneront. Si vous avez quelque chose sur le cœur, vous le direz nettement, ce qui pourrait déplaire, mais aura au moins l’avantage appréciable de clarifier la situation.

Loisirs



Très bonne journée pour les contacts de toutes espèces. Prenez l’initiative. Téléphonez si vous n’avez pas de réponse à vos courriers. Les démarches personnelles auront plus de chance d’aboutir.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Balance et Scorpion

Chiffres de chance : 2 4 6







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Un influx astral en mauvais aspects pourrait jouer pour les natifs vivant en couple à la manière d’une fatalité extérieure contre laquelle il sera très difficile de lutter. Certains natifs, par exemple, verront avec déplaisir leur partenaire ou leur conjoint changer brutalement. Il s’agira alors d’accepter l’épreuve avec calme et résignation, en évitant des scènes intempestives et inutiles. Célibataire, vous serez convoité, mais il sera bien difficile de vous mettre la corde au cou ! Indépendant jusqu’au bout des ongles, vous n’aurez guère envie de sacrifier votre liberté.

Argent



Prenez le taureau par les cornes et attaquez-vous à des problèmes matériels qui commencent à prendre des proportions inquiétantes. Sans quoi, vous risquez d’avoir de très mauvaises surprises.

Santé



Côté santé, vous n’aurez pas grand-chose à craindre. Les astres vous garantiront un excellent tonus général et un optimisme à toute épreuve. Seul un influx astral pourrait affaiblir vos défenses immunitaires en vous rendant plus vulnérable aux virus ambiants. Prenez des vitamines et des oligo-éléments.

Travail



Aujourd’hui, sera tout bénéfice pour les étudiants et les travailleurs intellectuels en général, dans la mesure où le Ciel les aidera à travailler avec persévérance et discipline ; voilà qui est très profitable pour les travaux de longue haleine. Tous ceux qui doivent passer des concours, qui envisagent des publications, notamment les étudiants qui doivent présenter un mémoire ou une thèse, seront avantagés.

Famille



Il vous plaît de mener votre petit monde à la baguette. Cependant, cette fois-ci, vous ne vous contenterez pas d’imposer votre volonté ; vous saurez aussi écouter et prodiguer des paroles réconfortantes.

Loisirs



Vous tenez à vos amis avec lesquels vous partagez vos espoirs et vos projets. Elargissez le cercle de vos relations, les influx astraux y étant favorables, mais insistez sur une sincérité réciproque.