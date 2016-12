Horoscope du mardi 27 décembre 2016



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



La journée se présentera sous de bons auspices, et votre vie sentimentale va redevenir agréable et harmonieuse. Les astres protégeront les célibataires, dont le charme sera en hausse et qui pourront faire une rencontre marquante. Si vous vivez en couple, vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront empreintes de complicité et de tendresse. Attention toutefois à l’impact d’un influx astral mal aspecté : pour certains, il pourra se traduire par une panne de désir, sans relation d’ailleurs avec l’authenticité de vos sentiments.

Argent



Votre compte en banque va bénéficier de soutiens célestes particulièrement bénéfiques. C’est dire que vos efforts devraient enfin porter leurs fruits.

Santé



Pour la plupart d’entre vous, cette journée permettra une bonne récupération. Mais quelques natifs du premier décan, au contraire, vont voir leur santé se dégrader quelque peu. N’attendez pas pour vous soigner : un bon traitement aura rapidement raison de vos difficultés.

Travail



Méfiez-vous de certains collègues qui seront tout sourire devant vous et ne cesseront de vous dénigrer dans votre dos. Si vous parvenez à les démasquer, vous leur ferez passer définitivement l’envie de recommencer !

Famille



Cet aspect de votre Ciel astral sera un « plus » important pour votre vie familiale. Tout marchera à la maison comme sur des roulettes : entente cordiale, ambiance chaleureuse. Pour certains d’entre vous, un changement de résidence, longtemps souhaité, pourra enfin se réaliser.

Loisirs



Toujours présents à l’appel, toujours prêts à régaler vos copains de vos bons petits plats, les astres vous décernent une fois de plus la palme d’or de l’amitié. Vos copains ne perdront pas une occasion de vous dire à quel point ils vous apprécient et vous aiment.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Verseau et Poissons

Chiffres de chance : 9 5 8







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Si vous vivez une relation suivie, vos relations de couple seront en principe riches et harmonieuses. Vous dialoguerez avec votre partenaire et retrouverez avec lui une profonde complicité. Attention simplement, si votre couple bat de l’aile en ce moment, à ne pas aborder de sujets trop épineux : la discussion risquerait alors de tourner à la dispute ! Si vous êtes esseulé, ce sera le moment de soigner votre look : une rencontre agréable sera dans l’air !

Argent



Certaines situations très inconfortables vont enfin se débloquer. Si vous aviez de graves ennuis financiers dernièrement, vous commencerez à entrevoir des solutions à ces problèmes. Mais soyez encore très vigilant quant à vos dépenses.

Santé



Les dégâts que peut causé le tabac ne sont plus à démontrer. Si vous tenez à rester jeune longtemps, pensez dès aujourd’hui à arrêter de fumer. Mais il est évident que la condition impérative, absolue, c’est la volonté : là, c’est à vous de jouer, avec l’aide d’un Ciel astral en aspect favorable !

Travail



Si vous êtes au travail, la journée sera exceptionnellement faste. On pourrait vous proposer un poste plus intéressant, ou une promotion que vous accepterez avec enthousiasme. En fait, vous bénéficierez de la protection des astres durant toute la journée.

Famille



Vous essaierez de réaliser votre équilibre dans la vie familiale ; mais ce ne sera pas chose aisée. Faites les efforts nécessaires pour resserrer les liens qui vous unissent à votre conjoint et vos enfants. Les astres vous soutiendront et vous récompenseront.

Loisirs



Vous n’aurez pas votre pareil pour cultiver les relations utiles et pour vous trouver au bon endroit au bon moment. C’est une force indéniable dont vous bénéficierez aujourd’hui, et vous saurez en tirer le meilleur parti pour assurer votre réussite professionnelle et sentimentale.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Vierge et Balance

Chiffres de chance : 2 4 6







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



L’environnement astral favorisera quelques disputes entre conjoints. Mais il y aura plus de bruit que de mal. Le Ciel interviendra dans ce tohu-bohu. Et alors les couples en désaccord se rabibocheront de belle manière. Célibataire, vous êtes en droit d’espérer beaucoup de cette journée sur le plan amoureux. L’amour redorera votre aura et vous rendra particulièrement attirant. Beaucoup d’entre vous n’accepteront plus les relations médiocres ou les compromis qui étouffent les sentiments vrais.

Argent



Les coups de poker, sur le plan matériel, vous attireront particulièrement aujourd’hui. Attention, vous pourriez perdre gros. Méfiez-vous de votre goût trop prononcé pour le risque.

Santé



Priorité à vos cheveux ! Généralement épais et brillants, ils risquent de devenir ternes, secs et fragiles aujourd’hui avec le transit d’un flux astral négatif dans votre Ciel. Il leur faudra absolument des remontants ! fromage blanc) et des protéines végétales (soja, fruits secs).

Travail



Un astre puissant influencera votre Ciel et renforcera votre besoin d’action. Vous reprendrez des projets abandonnés, et vous vous démènerez pour les faire aboutir. Les résultats ne se feront pas attendre.

Famille



Vous réussirez à vous partager équitablement entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Bref, tout le monde sera content. Et vous vous sentirez revigoré dans la chaleureuse ambiance familiale que vous aurez créée.

Loisirs



Cette journée serait le bon moment pour faire un petit voyage d’agrément ou un séjour de détente en compagnie d’amis. Des sorties se feront aussi dans des conditions très favorables et profitables.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Bélier et Capricorne

Chiffres de chance : 8 3 4







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Les mariages conclus durant cette journée auront toutes les chances d’être stables et heureux à condition, bien entendu, que l’un des partis soit natif de ce signe. Vous partagerez avec votre conjoint ou partenaire le même goût pour une existence sereine. Pour certains célibataires, les flirts pourront donner lieu à des relations plus profondes et plus durables.

Argent



L’impact conjugué de deux influx astraux devrait être positif, le premier étant porteur de chance et d’expansion, et l’autre décuplant le flair. Attention toutefois à ne pas prendre, dans un moment d’euphorie, des engagements que vous aurez ensuite beaucoup de mal à tenir. Evitez notamment les emprunts trop lourds, qui déséquilibreraient rapidement votre budget.

Santé



Votre plus précieux atout pendant cette journée ? Un moral d’acier ! C’est au Ciel, bien sûr, que vous le devrez, et vous pourrez profiter au maximum de cette influence très positive. Même si vous avez quelques petits soucis de santé - qui n’en a pas ? -, vous n’y accorderez pas une importance excessive, et ils passeront bien vite. En revanche, vous aurez tout intérêt à surveiller de très près votre ligne, ou gare à la cellulite et aux kilos superflus !

Travail



Vous débuterez la journée sur les chapeaux de roues ! Bien soutenu par le Ciel, qui vous donnera confiance en vous, vous serez sûr de vos capacités, et vous saurez vous mettre en valeur dans votre travail. De plus, d’autres astres dans votre Ciel s’allieront pour décupler votre dynamisme et votre esprit d’entreprise. Ce sera une excellente journée pour prendre des initiatives audacieuses et pour vous lancer dans des projets ambitieux.

Famille



N’essayez pas systématiquement d’avoir le dernier mot dans vos discussions en famille. Si vous voulez toujours avoir raison, le dialogue deviendra de plus en plus malaisé et sera finalement bloqué. C’est seulement au prix d’efforts de compromis que le contact pourra être rétabli avec vos proches.

Loisirs



Un cadeau exprimera tout ce qu’on n’ose guère vous dire. Alors, appréciez cette délicatesse en affichant explicitement votre satisfaction. Cela vous réjouira le cœur et donnera un immense plaisir à l’autre personne.

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Cancer et Poissons

Chiffres de chance : 7 1 8







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



Une belle journée, marquée par l’amour et les joies du cœur. Les astres décupleront votre envie de dialogue et de complicité. Par chance, votre charme sera aussi à son maximum, et d’autant plus puissant que vous serez loin de votre pays d’origine. Rencontre marquante pour les cœurs solitaires lors des aspects de Pluton. Vous succomberez en toute vraisemblance à un coup de foudre qui se transformera en amour durable.

Argent



Cette fois, vous pourrez relâcher un peu votre vigilance en matière pécuniaire et vous laisser aller à quelques folies... raisonnables ! Mieux vaudra en effet tenir compte de vos possibilités avant de vous lancer dans des achats ruineux.

Santé



Non seulement votre résistance physique, placée sous la protection des astres, sera excellente, mais vous serez également en bonne forme psychique. Ceux d’entre vous qui sortent d’une période marquée par le découragement ou des crises d’angoisse, vont retrouver toute leur joie de vivre et leur confiance en eux. Cette disposition d’esprit aura des répercussions positives sur votre santé, y compris si vous souffrez d’une maladie chronique.

Travail



Vous jouirez d’une énergie considérable. Vos entreprises actuelles auront des retombées favorables dans un proche avenir. Si vous travaillez en collaboration, gare aux conflits avec vos associés, car les astres vous rendront intransigeant. Très bon rendement pour tous les travailleurs du signe.

Famille



Les relations avec les personnes âgées de votre entourage seront plus faciles que d’habitude. Tous ceux d’entre vous qui ont eu dernièrement des difficultés concernant leurs parents vont pouvoir respirer. Ambiance également très détendue avec les jeunes enfants ; vos bambins ne vous poseront aucun problème.

Loisirs



Profitez des influx apaisants d’un Ciel astral serein pour vous débarrasser d’une haine tapie au fond de votre cœur. Pardonnez, et vous vous sentirez soulagé d’un lourd fardeau. Un pardon, dit un proverbe vietnamien, vaut neuf bonnes actions. La haine ne fait pas souffrir votre ennemi, mais vous-même. En pardonnant, vous retrouverez la sérénité, et vos yeux s’ouvriront aux valeurs jusqu’ici insoupçonnées.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Scorpion et Sagittaire

Chiffres de chance : 6 3 4







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



Le Ciel, vous promet une journée très heureuse sur le plan conjugal. Vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront empreintes d’une remarquable complicité et, pour nombre d’entre vous, d’un net réveil de la sensualité. Célibataire, trois astres formeront ce jour des configurations rares et favorables. Voilà qui promet à nombre d’entre vous une vie sentimentale intense, avec une sérieuse possibilité de rencontre significative.

Argent



Réjouissez-vous ! Ce ne sera pas une période de vaches maigres qui commence. Vous pourrez même bénéficier de petits coups de pouce de la chance, qu’il faudra exploiter à fond. Si vous devez effectuer d’importantes transactions financières, et notamment l’achat ou la vente de biens immobiliers, entourez-vous de conseillers efficaces.

Santé



Les secteurs santé de votre thème seront libres de toute influence astrale. En plus d’une santé suffisamment bonne, vous afficherez une joie de vivre qui fera plaisir à voir. Certains d’entre vous connaîtront des embarras gastriques en cas d’abus de bonne chère.

Travail



Vous serez amené à faire des choix professionnels déterminants, et vous aurez souvent l’impression d’être à la croisée des chemins, sans toujours savoir exactement quelle direction prendre. En tout cas, si vous êtes prêt à bousculer vos habitudes, à rénover vos méthodes de travail, à refuser la facilité, vous serez sûr d’être dans la bonne voie.

Famille



Votre vie familiale sera une fois de plus perturbée par un influx astral mal aspecté. Nombre d’entre vous risquent donc de connaître des difficultés avec certains membres de leur famille. Si des conflits éclatent, essayez de garder votre calme et de les régler le plus pacifiquement possible. Pour quelques-uns, la vie de famille sera paisible, mais des perturbations liées à leur domicile seront en revanche possibles.

Loisirs



Vous rencontrerez plus de monde ou visiterez des lieux agréables, mais cela ne vous empêchera pas d’accepter invitations et sorties. Organisez-vous de la manière qui vous convient le mieux, et profitez de ce que les circonstances et les gens vous apportent de plaisant.

Couleur porte-bonheur : Bleu

Affinités astrales : Lion et Vierge

Chiffres de chance : 5 2 7







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Vu l’aspect de votre Ciel astral, votre conjoint n’aura qu’à bien se tenir : les charentaises, les soirées télé, les dimanches en famille... tout ça ne va plus vous suffire ! Comme l’imagination ne vous manquera pas, on vous fait confiance pour surprendre l’autre et réussir à donner un nouvel élan à votre couple. Ambiance plus frileuse pour nombre de célibataires, encore refroidis par une déception ou une rupture mal digérée. La solution ? Une amitié amoureuse qui vous séduit sans vous faire peur.

Argent



Attention, vous allez traverser une journée qui ne vous donnera pas envie de rire. Il pourra y avoir de sérieuses détériorations de vos finances ou de vos conditions de vie, des pertes de biens, d’emplois, dus à un manque de prévoyance ou d’efforts dans le passé, à une escroquerie, ou encore à des circonstances extérieures. Mais si vous savez faire preuve de sang-froid, de courage et de résignation, vous vous en tirerez sans dommage excessif.

Santé



Vous serez en assez bonne forme, à condition de respecter une hygiène de vie correcte. Les excès alimentaires ou le manque de sommeil ne vous vaudraient rien de bon. Il sera nécessaire de faire un peu de sport ou d’exercice et de boire beaucoup d’eau plate.

Travail



L’imagination sera très active, et vous déborderez d’énergie. Cependant, vous devrez être patient, ne rien entamer de manière précipitée, sinon le petit grain de sable que vous n’aviez pas prévu pourrait bien bloquer les rouages de la machine. D’ailleurs, le temps travaillera pour vous.

Famille



Le domaine familial sera favorisé. L’entente sera bonne, car tout le monde y mettra du sien pour rendre la vie agréable. Il faudra profiter de ce havre de paix pour vous détendre au foyer et y trouver le repos qui vous est tellement nécessaire.

Loisirs



Les voyages seront favorisés. Organisez-les néanmoins dans leurs moindres détails, sinon vous risquez d’en rapporter une fatigue intense plus que des satisfactions. Possibilité de rencontre sentimentale au cours d’un périple.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Capricorne et Verseau

Chiffres de chance : 5 6 9







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Vos sentiments seront tellement puissants que, même si la rencontre ne date que de quelques jours, vous voudrez tout de suite sceller officiellement votre amour. Ne vous laissez pas aveugler. Assurez-vous que votre désir de tout immortaliser immédiatement n’est pas une solution de facilité, une façon de vous tranquilliser, de vous dispenser de réfléchir. Donnez-vous le temps et la peine d’approfondir. Réfléchissez ensemble avant de vous décider à vous lier éternellement pour le meilleur et pour le pire. « Qui se marie à la hâte se repent à loisir » (proverbe anglais).

Argent



Vos difficultés financières actuelles ne sont pas fortuites. Elles sont là parce que vous les avez cherchées en déliant trop facilement les cordons de votre bourse. Désormais, soyez plus prudent dans vos dépenses.

Santé



Aucune planète n’affectera directement vos secteurs de santé cette fois. Votre résistance physique devrait donc être assez bonne. Si vous êtes en forme, votre dynamisme et vos défenses immunitaires seront sans faille. Si vous souffrez d’une maladie chronique, cette journée devrait permettre une amélioration ; peut-être faudra-t-il vous astreindre à un traitement demandant quelques efforts, mais vous aurez intérêt à le tenter : c’est sans doute ainsi que vous obtiendrez des résultats positifs.

Travail



Dans le domaine professionnel, vous refuserez de ne pas être reconnu à votre juste valeur. Vous mettrez enfin les points sur les i. Vous aurez aussi l’occasion de manifester votre volonté et d’exprimer vos opinions personnelles très crûment. Cela pourra vous valoir cette fois, contre toute attente, la considération et l’approbation des autres.

Famille



Avec votre entourage familial, vous serez assez directif. Mais vous éviterez tout de même d’imposer trop brutalement votre volonté. Les résultats seront plutôt heureux : on vous obéira, mais avec bonne grâce.

Loisirs



Gare à l’instabilité émotionnelle ! Plutôt irritable, vous devrez vous maîtriser afin d’éviter des querelles inutiles. Vous aurez parfois l’esprit tatillon et votre entourage aura du mal à le supporter. Evitez les engouements aussi bien que les partis pris dans tous les domaines.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Gémeaux et Balance

Chiffres de chance : 3 7 1







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Vos amours conjugales auront la bénédiction des astres ce jour. Les conflits se résorberont, les difficultés s’aplaniront, et vous vous lancerez dans des constructions matérielles solides. Vous aurez droit à de beaux moments d’extase partagés avec l’être aimé. Célibataire, il est probable qu’une amitié déjà ancienne prenne une tournure plus intime. Ne rêvez pas à l’impossible, mais ne laissez pas non plus passer votre chance. Envisagez la situation de façon aussi objective que possible, et prenez une décision qui vous semblera la plus raisonnable.

Argent



Vous serez très tenté d’adopter le mode d’investissement que l’on vous aura proposé, même si cela vous oblige à vous endetter. Les arguments en faveur d’une telle démarche ne manqueront pas. Mais si vous analysez bien la situation, vous vous rendrez compte peut-être que l’opération est susceptible de vous apporter plus d’ennuis que de profits. Pour en avoir le cœur net, étudiez la question avec une personne compétente.

Santé



Avec les puissants influx de votre Ciel astral, la journée semble très favorable pour prendre une bonne résolution en matière de santé. Et pourquoi pas celle, par exemple, d’arrêter définitivement de fumer ? Vous n’aurez rien à perdre qu’un cancer du poumon et des maladies cardio-vasculaires !

Travail



Avec une telle configuration astrale, il semble que vous deviez obtenir aujourd’hui soit une amélioration, soit de nouvelles perspectives dans votre vie professionnelle, à condition toutefois d’accepter des changements ou une certaine mobilité dans l’emploi. Les chances qui vous seront offertes ne sont pas du tout négligeables, vu la conjoncture économique actuelle.

Famille



Les secteurs de votre thème natal liés à vos proches ne seront influencés par aucune planète, ce qui veut dire que la vie familiale sera paisible et sans histoire. En aucun cas vos enfants ne vous poseront de problèmes.

Loisirs



Méfiez-vous de votre crédulité. Il y a beaucoup trop de manipulateurs de par le monde ! Alors, tenez-vous sur vos gardes et n’accordez pas votre confiance à quelqu’un sur sa simple bonne mine.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Taureau et Scorpion

Chiffres de chance : 4 8 5







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Votre vie amoureuse sera agréable ; mais dans l’ensemble, ce domaine vous préoccupera peu. Si vous vivez une union stable, vous pourrez établir des relations de solide complicité avec votre conjoint ou partenaire, qui vous épaulera efficacement. Pour les solitaires, la journée semble propice à une rencontre surprenante ; mais il est difficile de dire si cette nouvelle relation se transformera en amour ou en amitié. Dans un premier temps, en tout cas, c’est surtout une complicité intellectuelle qui vous liera à la personne que vous allez rencontrer.

Argent



La planète Pluton, mal positionnée dans votre Ciel, vous poussera à faire des bêtises, par exemple à jeter l’argent par les fenêtres. Résistez, sinon vous aurez d’inextricables problèmes. Tendance accrue à la kleptomanie.

Santé



On aurait plutôt envie de vous dire de lever le pied ! Quel tonus, quelle activité ! N’en faites pas trop tout de même, vous allez vous épuiser. Il faut dire que les influx seront tellement dynamisants qu’ils vous donneront des ailes.

Travail



Vive incertitude dans le domaine professionnel. Vous serez poussé à prendre d’importantes décisions concernant votre carrière ; mais vous hésiterez, conscient de ne pas être en possession de tous vos moyens.

Famille



Vous serez en pleine forme morale parce que vous vous sentirez aimé par vos proches. Vos relations avec vos enfants seront également très bonnes. Vous voguerez donc sur un petit nuage rose !

Loisirs



Méfiez-vous des conseils qu’on vous prodiguera aujourd’hui. Vous n’en faites généralement qu’à votre tête, et cette fois vous aurez bien raison d’agir ainsi.

Couleur porte-bonheur : Rouge

Affinités astrales : Verseau et Poissons

Chiffres de chance : 2 1 9







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Il y aura une belle réconciliation dans l’air pour les couples en difficulté. Pour les autres, entre tendresse et sensualité régnera une harmonie sans faille. La vie à deux se trouvera donc dans un courant favorable. Célibataire, vous serez plus que jamais désireux de mener une vie amoureuse stable et sécurisante. Cette attitude étonnera votre entourage, habitué à vous voir revendiquer avant tout votre liberté ! Le moment sera favorable à une rencontre très prometteuse, surtout si vous êtes du premier décan.

Argent



Vous aurez des opportunités concernant une transaction financière qui se révélera être avantageuse. Cela pourrait concerner une vente de biens ou de titres, ou encore la possibilité d’un héritage.

Santé



Superbe tonus. Pour maintenir votre résistance physique à un si bon niveau, il est indispensable que vous pratiquiez un sport de façon régulière. Un peu de gymnastique ne suffit pas ; il faut encore courir, jogger ou nager.

Travail



Les radiations astrales vous aideront à mobiliser toutes vos énergies dans la réalisation du projet professionnel qui vous tient le plus à cœur. Vous essuierez sans doute quelques échecs ; vous connaîtrez sûrement des déceptions. Mais accrochez-vous : « Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage » (Boileau).

Famille



C’est surtout votre foyer qui sera touché par les bons influx du Ciel. Vous aurez envie de déménager ou d’acheter une maison, et vos vœux seront favorisés. Climat harmonieux en famille, complicité avec vos enfants.

Loisirs



Sincérité et diplomatie seront exigées de vous aujourd’hui. La tendance sera favorable aux natifs qui ont une attitude positive et constructive.

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Sagittaire et Capricorne

Chiffres de chance : 2 6 9







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Votre vie de couple sera tout, sauf monotone. Ceux qui viennent de se rencontrer penseront à faire le grand plongeon dans la vie commune ; tandis que pour les couples plus anciens, c’est toute une réorganisation de vie qui pourrait être à l’ordre du jour. Les plus exposés seront bien sûr les couples qui s’essoufflent et qui voudraient réfléchir à l’avenir. Célibataire, quelqu’un vous attire en secret, mais pour le moment, vous le maintiendrez à distance. Ne soyez pas si timide, et, sans forcément bousculer les événements, essayez de savoir si cette attirance est réciproque.

Argent



Vous serez sans doute amené à réorganiser vos habitudes financières. Tout se passera au mieux si vous décidez de vous-même de modifier ce qui ne va pas. Dans le cas contraire, la vie pourra se charger de vous y obliger. Prudence, donc !

Santé



Plusieurs éléments célestes se combineront pour vous promettre une journée protégée sur le plan santé. D’un côté, certains influx astraux, vous doteront de solides réserves d’énergie. De l’autre, certains vous vaudront une bonne résistance. Attention simplement à ne pas trop tirer sur la corde.

Travail



Vous rêvez depuis longtemps d’un avancement. Vos supérieurs savent que vous le méritez parfaitement. Mais il vous faudra attendre encore quelque temps avant d’entreprendre des démarches actives à cause de l’influence inhibitrice de certains astres. Sachez que le temps travaille pour vous en ce moment. « A qui sait attendre, le temps ouvre les portes » (proverbe chinois).

Famille



Gronder vos chers bambins, même s’ils sont insupportables, s’avérera au-dessus de vos forces. Pourtant, vous devrez faire preuve de fermeté, autrement la situation deviendra vite incontrôlable.

Loisirs



Vous accepterez très difficilement les critiques. Et pourtant elles permettraient de vous rendre compte des défauts que vous ne voyez pas vous-même. « Nous vivons avec nos défauts comme avec les odeurs que nous portons : nous ne les sentons plus, elles n’incommodent que les autres » (Marquise de Lambert).