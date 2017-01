Horoscope du mardi 3 janvier 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



Votre vie de couple approchera de la perfection ou, en tout cas, de l’image idéale que vous vous en faites. Vous partagerez avec votre conjoint ou partenaire le goût du bien-être et vous prendrez beaucoup de bon temps ensemble. Essayez de faire durer le plus possible cet état de grâce. Célibataire, votre cœur sera émerveillé de multiples satisfactions, et il vous semblera baigner dans une ambiance de renouveau que vous n’aviez pas connu depuis longtemps. Des rencontres en voyage ou déplacements, même de courte durée, vous charmeront l’âme.

Argent



Vous serez sans doute amené à réorganiser vos habitudes financières. Tout se passera au mieux si vous décidez de vous-même de modifier ce qui ne va pas. Dans le cas contraire, la vie pourra se charger de vous y obliger. Prudence, donc !

Santé



Déclarez la guerre aux petits ennuis de santé qui se reproduisent régulièrement. Pour cela, commencez par vous faire faire un check-up médical complet. Puis menez une vie saine, calme, bien ordonnée.

Travail



Tâchez de régler les questions administratives ou matérielles, qui prennent du temps, et de vous débarrasser de certaines tâches routinières. Ainsi, vous serez après tout à fait libre pour profiter à fond de l’influence dynamisant des astres. Alors, vous serez l’efficacité personnifiée.

Famille



Vos proches seront en forme, et vos relations avec eux se dérouleront dans une ambiance relativement facile. Reste que vous serez les uns et les autres très occupés par vos emplois du temps respectifs et que, si vous vous croisez, ce sera plutôt en coup de vent !

Loisirs



Votre goût des contacts sera encouragé et amplement satisfait en raison des influx planétaires favorables. Lors de rencontres aussi insolites qu’intéressantes vous vous apercevrez que vous pouvez vous confier beaucoup plus facilement à des personnes que vous connaissez à peine qu’à vos proches. Cela ne devrait pas vous inquiéter.

Couleur porte-bonheur : Bleu

Affinités astrales : Verseau et Poissons

Chiffres de chance : 4 2 8







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Votre vie de couple manque-t-elle de stabilité ? Vous mettrez alors tout en œuvre pour la consolider. Si votre cœur est libre, vous ne trouverez plus beaucoup d’avantages à la joyeuse vie de célibataire. Les natifs et natives du premier décan seront les plus grands bénéficiaires de ces influx.

Argent



Vous aurez sans doute l’opportunité d’améliorer vos revenus. N’hésitez pas à demander une prime quelconque si vous estimez la mériter. Si vous avez du mal à équilibrer votre budget, demandez de l’aide à vos proches ; ils seront ravis de vous donner un coup de main. Autre solution : allez voir votre banquier ; il sera de bon conseil et vous aidera à mieux gérer votre budget.

Santé



Tâchez de cultiver l’optimisme et le courage, et alors beaucoup de vos petits ennuis de santé disparaîtront comme par enchantement. En effet, il arrive trop souvent que vous vous réfugiez, inconsciemment bien sûr, dans de petites maladies sans importance dès qu’apparaît un problème ou une contrariété d’une certaine gravité. Comme ce mécanisme psychosomatique est si bien rodé, il vous faudra du temps pour le casser, mais cela vaut bien l’effort.

Travail



Vous ne ménagez jamais votre peine pour atteindre vos objectifs professionnels. Pourtant, aujourd’hui, vous aurez l’impression de faire du surplace. Des résistances, au sein de votre équipe de travail, provoqueront des difficultés. Il vous faudra de la patience et de la diplomatie, qualités qu’il vous sera assez difficile de montrer à cause de l’influence inhibitrice du ciel.

Famille



Votre foyer sera probablement le théâtre de profonds changements. Il se pourrait, entre autres événements, que vous deviez procéder à un déménagement. Votre conjoint, vos enfants ou vos autres proches seront en l’occurrence d’un secours précieux, et l’ambiance familiale sera très gaie.

Loisirs



Votre sens de l’amitié et de la loyauté va vous amener à vouloir dépanner financièrement toutes vos relations dans le besoin. N’allez pas trop loin tout de même. Charité bien ordonnée commence par soi-même, dit le proverbe. En attendant, les autres penseront beaucoup de bien de vous, et cela vous stimulera. Gardez quand même la tête froide.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Bélier et Capricorne

Chiffres de chance : 3 2 9







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



Vous ne serez guère porté à l’indulgence aujourd’hui, et vos remarques acides à l’égard de votre conjoint ou partenaire ne favoriseront évidemment pas l’entente conjugale. Attention ! Si vous poussez l’autre dans ses derniers retranchements, il pourrait bien vous réserver quelques mauvaises surprises. Célibataire, vous ferez preuve cette fois de discrétion dans vos amours. Ce sera notamment le cas si vous entretenez une liaison avec un partenaire déjà marié ou beaucoup plus âgé que vous. Mais cette situation ne vous gênera pas !

Argent



Vous n’êtes pas très préoccupé en ce moment par des problèmes d’argent. Efforcez-vous quand même de trouver les moyens d’en gagner davantage car l’argent, bien qu’il ne procure pas le bonheur, y contribue dans une très large mesure, car notre société actuelle est celle de consommation. Vous feriez probablement une bonne affaire en achetant une propriété sur les conseils d’un ami.

Santé



Le ciel en cet aspect vous donnera un superbe tonus. Ce qui vous incitera, comme toujours, à aller jusqu’à l’extrême limite de vos forces. Il faudra pourtant vous méfier, à cause de la présence d’autres astres, peu favorables ceux-là, dans votre Ciel natal.

Travail



La vie quotidienne dans votre travail sera facile et sans histoire. Il y aura sans doute un léger ralentissement, ce qui vous laissera l’esprit libre pour faire des projets d’avenir. Vous aurez probablement envie de vous lancer dans des activités différentes ou de mettre sur pied de nouvelles collaborations

Famille



Ne vous mêlez pas aux discussions qui peuvent secouer vos proches entre eux, ne prenez surtout pas parti, vous ne récolteriez que des reproches de part et d’autre. Restez sur une légère réserve.

Loisirs



Vous réaliserez une belle harmonie entre votre vie privée et votre vie sociale. Cet équilibre que vous souhaitez sans cesse, vous ne serez pas loin de l’atteindre. Vous aurez de nombreuses distractions sans pour autant vous étourdir dans un tourbillon de plaisirs futiles et superficiels.

Couleur porte-bonheur : Bleu

Affinités astrales : Vierge et Balance

Chiffres de chance : 7 1 6







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



L’ambiance de bonne entente ira en s’améliorant si vous y mettez du vôtre et n’en exigez pas trop de votre conjoint ou partenaire. Votre vie de couple reprendra un rythme plus satisfaisant que dernièrement. Célibataire, ce sera le temps de l’instabilité amoureuse parce que vous aurez tendance à vivre un rêve irréalisable, à chercher de bras en bras cet amour impossible que vous réclamez à cor et à cri à la vie.

Argent



Attention à ne pas vous prendre pour Crésus au moment où votre budget doit justement être revu à la baisse ! Si vous avez de l’argent placé en Bourse, attention : la journée semble promise à une grande instabilité ; méfiez-vous des rumeurs et évitez de modifier vos placements sur un coup de tête.

Santé



Vous déborderez d’énergie. Mais attention, il faudra bien canaliser cette énergie pour qu’elle ne se retourne pas contre vous.

Travail



Une proposition de travail pourrait vous être faite ce jour. Ne fixez pas trop haut vos enchères : l’offre est honnête et susceptible d’être d’un bon rapport financier. Rappelez-vous ce bon conseil de La Fontaine : « Ne soyons pas si difficiles : Les plus accommodants, ce sont les plus habiles ». Pour ceux qui travaillent, bon rendement et satisfaction morale.

Famille



Cet environnement astral pourra affecter votre vie familiale, mais vous n’aurez en aucun cas à redouter quelque chose de grave. Simplement, l’un de vos proches pourra tout à coup prendre une décision qui vous surprendra et vous déstabilisera dans un premier temps. A moins que vous ne soyez confronté à un petit problème concernant votre domicile, qu’il faudra alors régler sans attendre.

Loisirs



Les mesquineries et les paroles blessantes de vos voisins ne réussiront pas à troubler votre tranquillité d’âme, car vous serez bien soutenu par les astres. « Les chiens aboient, la caravane passe » (proverbe persan).

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Sagittaire et Capricorne

Chiffres de chance : 5 3 9







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



Les couples dont l’un des membres est de ce signe, pourront accomplir une véritable révolution sous la couette ! Grâce simplement à quelques artifices vestimentaires et à des parfums inhabituels... Célibataire, vous aurez l’air ce jour d’un poète nostalgique, et c’est justement ce qu’il faudra pour que des cœurs sensibles aient grandement envie de vous consoler. L’aventure sera donc à portée de main. À vous de savoir résister ou céder !

Argent



Au cours de cette journée un peu chancelante, gardez-vous de toute spéculation ; laissez ce genre de risque aux aventuriers professionnels. Regardez-y à deux fois avant de prêter de l’argent à des personnes qui ne sont pas tout ce qu’elles s’efforcent de paraître. Certains natifs tireront profit d’un second métier ou d’un passe-temps.

Santé



Vous serez sous l’impact d’un influx puissant, et il va vous aider à rester en grande forme, même si vous avez pas mal de choses à faire en ce moment. Il renforcera votre résistance. Mais attention : il pourra aussi entraîner des moments de grande nervosité ou d’hypertension, ce qu’il faudra surveiller de plus près, surtout si vous êtes déjà sujet à ce type de troubles.

Travail



Les bons aspects des astres provoqueront des changements positifs dans votre vie professionnelle, des propositions de travail qui vous séduiront d’autant plus qu’elles préserveraient assez largement votre indépendance.

Famille



Vous serez sur la même longueur d’ondes que vos enfants, même si ce sont des adolescents. Votre dévouement sera apprécié par eux. Ils vous donneront bien des motifs de satisfaction.

Loisirs



Le secteur relationnel sera sous les meilleurs auspices. Profitez-en pour vous créer des liens nouveaux ou pour contacter des amis influents. C’est par ce biais que vous ouvrirez la voie aux bonnes opportunités dans plus d’un domaine.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Cancer et Lion

Chiffres de chance : 7 1 6







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



C’est sans doute votre conjoint qui aura la vedette. Surtout, ne vous mettez pas en rivalité avec lui, ce serait le meilleur moyen de compromettre votre entente. Essayez au contraire de participer à sa joie et à ses succès. Célibataire, vous vous enthousiasmerez au quart de tour côté cœur. Mais attention à l’influence momentanée d’un influx qui vous fera prendre les vessies pour des lanternes. Si quelqu’un vous fait craquer, attendez quand même un certain temps pour y croire !

Argent



L’immobilier sera nettement défavorisé aujourd’hui. N’effectuez donc aucune transaction, qu’il s’agisse d’achat ou de vente. Même si vous trouvez un appartement ou une maison à votre goût, mieux vaudra temporiser.

Santé



Tâchez de contrer les déséquilibres énergétiques auxquels vous soumettra le ciel. Entre une sédentarité qui ne vous irait pas et des efforts excessifs qui vous épuiseraient, il va falloir trouver un juste milieu. La natation et la marche à pied seraient un bon compromis. D’autre part, des projets qui tombent à l’eau, des promesses non tenues, c’est rageant mais pas dramatique. Mettez-vous en roue libre, vous repartirez d’un meilleur pied.

Travail



Vous aurez la tête remplie d’idées plus géniales les unes que les autres. Mettez tout cela en forme et présentez vos projets dans les meilleurs délais. Le ciel en bel aspect vous soutiendra.

Famille



Influences contrastées dans le secteur familial, mais dont vous pourrez tirer le meilleur. Les astres influenceront en effet votre secteur famille. L’un entraîne un climat sérieux et met l’accent sur vos responsabilités. L’autre, au contraire, joue un rôle tonifiant et provoque un sentiment de camaraderie. Si vous mêlez harmonieusement ces deux tendances, vos relations avec vos proches seront particulièrement réussies.

Loisirs



Cet aspect du ciel astral ne vous incitera pas au pardon. Au contraire, votre désir de vengeance du mal qu’on vous a fait sera exacerbé. Mais en méditant de vous venger, vous ne ferez qu’entretenir vos propres blessures et vous rendre malheureux vous-même !

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Balance et Scorpion

Chiffres de chance : 3 5 7







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Le moment sera favorable pour régler des problèmes anciens, vieilles rancunes ou malentendus persistants, qui empoisonnent l’atmosphère. Montrez plus de raffinement et de sollicitude envers votre conjoint. Célibataire, si vous êtes à la recherche de l’âme sœur, sachez que le ciel en aspect harmonique vous donnera cette fois des chances de rencontrer le partenaire idéal de manière tout à fait inattendue, dans des circonstances inhabituelles. Tenez-vous donc prêt ; soignez votre look et votre état d’esprit.

Argent



Vous devrez surtout résister aujourd’hui à l’impulsion de dépenser, d’acheter des quantités de choses qui ne se révéleront pas indispensables. Prenez note de cet avertissement de Benjamin Franklin : « Si vous achetez ce qui est superflu, vous vendrez bientôt ce qui est nécessaire ».

Santé



Assumer un emploi du temps aussi chargé alors même que vous vous sentez un peu patraque, évidemment, c’est tirer sur vos réserves d’énergie. Pour tenir le coup, soignez votre alimentation, accordez-vous de bonnes nuits de sommeil, et aérez-vous dès que vous en aurez l’occasion.

Travail



D’excellents aspects planétaires serviront vos ambitions professionnelles et vous donneront un moral d’acier. Faites le maximum : le but n’est pas loin. Surtout pas d’extravagance, pas d’exagération. Si vous savez jouer vos atouts, vous pourrez finir la journée en apothéose.

Famille



Ne laissez pas accumuler les petits problèmes domestiques quotidiens. Mieux vaudra y consacrer un peu de temps chaque jour : ils vous sembleront moins pénibles à assumer.

Loisirs



En face des difficultés apparemment insurmontables, vous serez tenté de courber l’échine. Vous pourrez évidemment neutraliser certaines oppositions écrasantes par une attitude passive et quelque peu abjecte ; mais vous aurez quand même intérêt à ne pas aller trop loin dans cette voie, sous peine de porter gravement atteinte à votre dignité.

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Gémeaux et Sagittaire

Chiffres de chance : 9 3 4







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Il y aura du tangage dans votre vie de couple ! Reconnaissez aussi que vous ne ferez guère d’efforts pour entretenir des relations harmonieuses avec votre partenaire. Si vous ne cessez de lui répéter qu’il n’a aucun droit sur vous, l’ambiance sera sinistre. Veillez à ne pas dépasser les limites ! Célibataire, la personne que vous allez rencontrer ce jour vous donnera envie de tenter l’aventure de la vie à deux. Mais cette relation ne durera que si vous consentez à de réels efforts.

Argent



Vos finances ne tourneront pas rond aujourd’hui. Ne sombrez pas dans les idées noires pour autant. Les choses s’éclairciront et prendront bientôt une tournure beaucoup plus encourageante. Donc, pas de coups de colère avec des décisions brutales, car vous le regretteriez. Aussi, soyez fourmi plutôt que cigale.

Santé



Ménagez votre foie, sous peine de vous sentir anormalement fatigué, même en ne faisant pas grand-chose. Un peu de régime, même à titre préventif, ne vous ferait pas de mal, bien au contraire. De toute façon, surveillez votre manière de vous nourrir, mangez moins de graisses, évitez les plats en sauce, que vous affectionnez d’ailleurs, et remplacez-les, temporairement du moins, par du poisson poché ou grillé et des légumes.

Travail



Aujourd’hui, plus que jamais, la précipitation pourrait être une cause d’échec ou du moins de perte de temps. Faites votre travail avec soin et efficacité. Le moment sera tout indiqué pour travailler en équipe, de façon à ce que les travaux puissent être vérifiés par diverses personnes.

Famille



Dans le domaine de la vie familiale, le courant aura sans doute quelque mal à passer. Vous aurez tendance à vous montrer trop exigeant, et vos proches refuseront de faire des concessions. Attention, ne laissez pas perdurer cette atmosphère de tension.

Loisirs



Vous pourriez éprouver une certaine irritation vis-à-vis de quelques amis qui semblent totalement incapables de comprendre la portée de vos ambitions. Afin de ne pas provoquer de frictions, évitez de discuter avec eux de ce sujet, qui, en fin de compte, ne devrait intéresser que vous seul.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Capricorne et Verseau

Chiffres de chance : 1 7 2







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Si votre vie conjugale donne des signes d’essoufflement, vous chercherez ensemble de nouveaux schémas. Vous discuterez beaucoup, et la capacité à vous remettre en question vous offrira des solutions. Si vous vivez seul, l’ambiance astrale du jour laisse supposer que votre vie amoureuse ne connaîtra pas de grands bouleversements.

Argent



Un tel environnement astral a généralement pour effet de faire apparaître au grand jour le résultat d’erreurs passées. Sur le plan financier, vous pouvez donc vous attendre à quelques difficultés si vous avez manqué de prudence dernièrement. Ne tardez pas, cette fois, à réorganiser sérieusement votre budget.

Santé



Avec cet environnement astral, vous aurez besoin de vous calmer et de vous détendre. La gymnastique douce, le yoga ou la natation pourraient être pour vous les meilleurs décontractants possibles. Si vous ne respectez pas ce conseil, vous risquez de souffrir de problèmes digestifs ou intestinaux.

Travail



Avec une telle configuration astrale, il semble que vous deviez obtenir aujourd’hui soit une amélioration, soit de nouvelles perspectives dans votre vie professionnelle, à condition toutefois d’accepter des changements ou une certaine mobilité dans l’emploi. Les chances qui vous seront offertes ne sont pas du tout négligeables, vu la conjoncture économique actuelle.

Famille



L’attitude compréhensive et affectueuse que vous avez décidé d’adopter à l’égard de vos enfants favorisera une ambiance fertile en promesses de bonheur. Ne changez pas de cap.

Loisirs



Ne vous laissez pas jeter de la poudre aux yeux. Servez-vous de votre intelligence pour distinguer les gens de valeur de ceux qui ne méritent pas qu’on s’intéresse à eux, même s’ils occupent une position enviable.

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Taureau et Gémeaux

Chiffres de chance : 2 6 4







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Cette fois, vous ne manquerez pas d’imagination pour agrémenter votre vie conjugale. Votre conjoint ou partenaire sera ravi de votre fantaisie et de votre sens de l’humour. Si vous êtes célibataire, profitez des circonstances qui vous donneront la possibilité de bâtir votre avenir. Ne cherchez pas trop loin un partenaire qui souvent est à proximité ; ouvrez l’œil et regardez autour de vous.

Argent



Pas de planète pour affecter directement votre équilibre financier, qui devrait donc être stable cette fois. Mais un influx formera tout de même quelques combinaisons délicates, ce qui pourrait vous faire perdre les pédales. Vous qui avez tendance à vivre au-dessus de vos moyens, vous feriez bien d’y réfléchir à deux fois avant de vous mettre un nouvel endettement sur le dos.

Santé



Aucun astre ne vous cherchera noise cette fois. Le résultat, c’est que vous disposerez d’une excellente vitalité, de bonnes résistances immunitaires et, ce qui ne gâche rien, d’un moral de vainqueur. Que demander de plus ?

Travail



Côté travail, vous ne manquerez pas d’esprit d’initiative. Il faudra pourtant vous méfier d’un optimisme béat. Evitez de vous lancer dans des entreprises totalement irréalistes, ou vous irez droit à l’échec.

Famille



L’entente avec l’entourage familial s’avérera un peu malaisée. Les enfants seront déconcertants ; leurs préoccupations seront à mille lieues des vôtres, car ils vivent déjà dans le futur alors que vous êtes solidement ancré dans le présent et même encore dans le passé !

Loisirs



Certains natifs ressentiront péniblement les effets de la conduite débauchée dans laquelle ils ont été entraînés par de faux amis dont le but était d’abuser de leur prodigalité et de leur générosité.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Cancer et Lion

Chiffres de chance : 6 2 8







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Célibataires, vous aurez droit à une très belle histoire d’amour, mêlant sentiments et sensualité. Mais à une condition : que vous osiez faire part de votre émoi à celui (ou celle) qui vous attire. Si vous êtes déjà en ménage, cette journée sera sans doute perturbée. Les astres de l’amour influenceront la vie de couple. Ce n’est donc probablement pas votre conjoint ou partenaire qui éveillera votre passion. Et ceux d’entre vous qui céderont à l’appel de leurs sens le feront en cachette !

Argent



Le ciel en cet aspect sera un facteur de chance et de protection sur le plan pécuniaire. Mais attention : il rendra très naïf. N’accordez pas votre confiance sans réflexion, sinon vous seriez la proie idéale pour des escrocs.

Santé



Pas facile alors de vous discipliner ! C’est pourtant ce qu’il faudrait faire pour ne pas gaspiller votre belle énergie : manger équilibré, ne pas vous coucher trop tard, et bannir les excitants. Un effort, oui, mais qui sera très vite payant. Aussi, allez de l’avant sans chercher à brûler les étapes ni voir trop grand dans vos différents projets.

Travail



Dans le travail, l’action bienveillante des astres vous donnera la possibilité de vous affirmer et même de résoudre brillamment des problèmes pratiques, un domaine dans lequel vous n’excellez pourtant pas souvent. Alors, exploitez au maximum cette opportunité et ne vous occupez pas de critiques, d’où qu’elles viennent.

Famille



Vos relations avec vos proches passeront par une phase satisfaisante. Vous établirez avec vos parents des relations pleines de complicité, mais aussi de respect et de solidarité. Si vous avez des enfants, vous assumerez sans effort vos responsabilités. Si vous n’avez pas d’enfants, vous pourriez bien décider... d’en avoir !

Loisirs



Dans le domaine amical, vous vous heurterez à des critiques, à un comportement agressif, à des paroles blessantes. Les choses s’amélioreront par la suite : vos échanges redeviendront agréables et fructueux.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Lion et Sagittaire

Chiffres de chance : 2 9 4







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Votre vie conjugale ne sera marquée par aucun événement important. Le ciel vous promet simplement une journée de bien-être et d’équilibre. Privilégiez la tendresse et le dialogue plutôt que de rêver de passion débridée. Célibataire, vous rejetterez les relations ne pouvant déboucher sur rien de constructif. En revanche, la personne que vous rencontrerez cette fois pourrait bien ressembler au partenaire idéal. Très vite, vous vous mettrez à parler mariage, ou vous envisagerez de vivre ensemble.

Argent



Sachez que certaines transactions financières demandent beaucoup de patience et une longue préparation. Si vous allez trop vite en besogne, vous risquez d’avoir de bien mauvaises surprises. Ne vous laissez pas aveugler.

Santé



Santé en courbe ascendante. L’optimisme sera à l’ordre du jour. Votre moral montera en flèche. Le moment sera bien choisi pour vous attaquer de front aux divers petits problèmes de santé qui vous tracassaient depuis longtemps. Il ne faut tout de même pas que les progrès de la médecine restent pour vous lettre morte !

Travail



Dans le domaine professionnel, avancez avec prudence. On cherchera à vous mettre des bâtons dans les roues. Certains de vos collègues essaieront même de nuire à votre réputation. Vigilance !

Famille



Toutes vos initiatives concernant la famille seront accueillies avec enthousiasme. N’oubliez pas de tenir compte de la personnalité de chaque membre de votre maisonnée, et tout se passera bien. Mais si vous manquez de souplesse et de compréhension, vous obtiendrez l’inverse de ce que vous souhaitez.

Loisirs



Les astres vous rappelleront une fois encore que « charité bien ordonnée commence par soi-même » (proverbe français). Ne soyez plus généreux de façon inconsidérée. Débarrassez-vous de ces pique-assiette et de ces intrigants qui gravitent autour de vous : ils ne pensent qu’à profiter de vous sans rien vous donner en échange. Sachez dire « non » devant toutes les sollicitations qui ne vous semblent pas justifiées.