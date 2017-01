Horoscope du mardi 31 janvier 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



Si l’on vous invite à un mariage ou une fête familiale, ne refusez pas. Célibataire, vous y feriez une rencontre passionnante. Et même marié, vous vous amuserez et vous détendrez merveilleusement.

Argent



Vous pourriez envisager de changer de résidence : une affaire immobilière intéressante devrait se présenter aujourd’hui. Ne laissez pas cette occasion vous passer sous le nez.

Travail



Vous pourrez prendre d’intéressants contacts pour élargir vos horizons professionnels ou trouver un emploi plus adapté à vos capacités. Cette journée sera aussi favorable aux projets à long terme.

Famille



Sachez éviter les orages domestiques en évitant les paroles blessantes. Tâchez d’être aimable et de ne pas céder à des coups de tête que vous regretteriez. Réfléchissez un peu plus, et essayez de contrôler votre tendance à la contradiction.

Loisirs



Avec vos amis, ne laissez pas les discussions enflammées vous entraîner trop loin sur la voie de la discorde. Évitez soigneusement les sujets délicats comme la politique ou la religion. Parlez moins, écoutez plus.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Bélier et Capricorne

Chiffres de chance : 2 9 4







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Dans les moments de tête à tête avec votre partenaire, ne vous laissez pas entraîner dans de trop longues discussions qui tourneraient facilement à l’aigre. Il sera aussi sage d’éviter certains sujets.

Argent



Certains natifs pourront voir un brusque accroissement de leurs revenus ou de leur patrimoine. D’autres auront la possibilité de faire fructifier leurs idées. Bref, une journée intéressante sur le plan financier.

Travail



La journée pourra être assez difficile à vivre dans votre travail. Non que des ennuis indépendants de votre volonté vous menaceront ; c’est plutôt vous qui allez vous sentir assez insatisfait de votre vie professionnelle. Deux facteurs célestes vont jouer : Un influx pourra vous donner envie de changer d’orientation, tandis que l’autre risque de provoquer des blocages. Vous vous sentirez alors pris au piège, ce que vous supporterez encore plus mal que d’habitude.

Famille



Hyperémotif et plus sensible que jamais aux ambiances, vous serez facilement touché, blessé même, par des questions de détail. Vos relations avec votre entourage familial risquent de vous perturber sérieusement

Loisirs



Il y aura de la déception dans l’air en ce qui concerne les relations sociales. N’abusez pas des réunions mondaines. Une déconvenue est également à prévoir si vous touchez au domaine artistique.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Gémeaux et Poissons

Chiffres de chance : 2 7 1







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



Un influx négatif s’installera dans la zone liée à l’amour et à la vie à deux. Il va rester quelque temps dans cette position, faisant régner par moments un climat un peu plus morose au sein de votre couple. Mais rassurez-vous, son impact ne suffira pas à provoquer des disputes graves ou une rupture. Si vous vivez seul, cet influx ainsi placé vous rendra très exigeant. Si exigeant que pratiquement personne n’aura la chance de vous séduire. Si vous souhaitez faire une rencontre significative, peut-être faudrait-il placer la barre un peu moins haut !

Argent



Vous aurez de grandes chances de faire des bénéfices ce jour grâce aux influx planétaires qui vous seront fort propices. Vous devrez votre succès à votre énergie redoutable et à votre bonne fortune. Vous ferez aussi des étincelles. Vous envisagerez peut-être même un voyage à l’autre bout de la terre pour aller chercher l’argent là où il se trouve. Tout cela sera très excitant !

Travail



Des influx astraux actuellement dans votre secteur carrière ne vous seront pas particulièrement favorables. Un, pourra en effet provoquer une certaine instabilité dans votre métier, tandis que les autres feront régner une certaine confusion. Vous vous en sortirez sans mal si vous gardez votre calme, et faites l’effort de vous adapter aux modifications en cours. Exprimez-vous avec clarté, et faites-vous expliquer ce que vous ne comprenez pas pour éviter les malentendus.

Famille



La vie familiale sera aujourd’hui encore passablement agitée : chacun voudra imposer son point de vue, ce qui se traduira parfois par des disputes homériques. Si vous avez des enfants, il y a de fortes probabilités pour qu’ils revendiquent haut et fort une plus grande liberté, surtout s’ils sont adolescents. À vous de trouver une attitude juste, à mi-chemin entre discipline et dialogue, qui leur permette d’exprimer leurs désirs sans pour autant sombrer dans une révolte stérile.

Loisirs



Vous aurez besoin d’avoir des rapports chaleureux et ouverts avec votre entourage. Au bureau comme ailleurs, faites les premiers pas, au lieu d’attendre, comme à votre habitude, qu’on vienne à vous. Cette attitude constructive vous procurera de belles satisfactions. Si vous avez eu des différends avec un de vos amis, vous trouverez un terrain d’entente si vous le cherchez consciencieusement.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Taureau et Capricorne

Chiffres de chance : 4 5 3







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Les projets d’union seront favorisés, car le ciel en cet aspect prend toujours un malin plaisir à vous mettre la corde au cou. Mais il ne cherchera pas à empêcher de céder aux coups de tête. Tâchez donc de reconnaître la personne entre plusieurs qui présente un intérêt réel pour vous. Ne gâchez pas vos chances par orgueil ou par vanité. Recherchez des discussions franches avec votre partenaire éventuel.

Argent



Vous n’aurez pas envie de vous serrer la ceinture. Autrement dit, le mot « austérité » ne sonnera pas bien à votre oreille. Vous vous passerez tous vos caprices, qu’il s’agisse de babioles ou d’achats plus coûteux. Heureusement pour vous, certains placements se révéleront très profitables. Sachez cependant que « celui qui sait se passer du superflu est le plus proche des dieux » (Socrate).

Travail



Ce jour, les natifs du signe auront le vent en poupe dans le domaine du travail, et ils auront tout intérêt à frapper un grand coup. Pour certains, il s’agira de postuler un premier emploi. Pour d’autres, il faudra passer un examen permettant de monter en grade. Pour d’autres encore, ce pourrait être le début d’une occupation indépendante ou encore l’occasion de se lancer dans une profession libérale. Les plus favorisés seront ceux du premier décan.

Famille



Vos rapports avec votre entourage familial seront placés sous le signe de la détente et du bien-être. Finies les discussions qui tournaient systématiquement à la tragédie grecque ! Vous apprécierez à nouveau la vie de famille.

Loisirs



Avec vos amis, vous ferez de nombreux projets de voyages. Ne vous engagez pourtant pas au-delà de vos disponibilités, en temps comme en argent.

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Bélier et Verseau

Chiffres de chance : 8 9 3







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



De nature très exclusive, vous supportez mal que votre partenaire flirte à droite et à gauche. De plus, en raison de votre forte personnalité, vous cherchez à le dominer complètement, et il tente d’échapper à votre emprise. Vous risquez donc de jouer sans cesse à cache-cache. Pour avoir des relations plus harmonieuses, il vous faudra modifier votre comportement. Le ciel soutiendra vos efforts dans ce sens.

Argent



Méfiez-vous des conseils erronés de certains de vos proches en matière de placements et investissements. Demandez plutôt conseil à de vrais spécialistes. Cette journée sera favorable à une décision dans ce domaine.

Travail



Votre lucidité et la facilité que vous aurez à vous concentrer, bien soutenues par les astres, vous permettront de progresser sur le plan professionnel. Ne cherchez pas à brûler les étapes.

Famille



Le ciel en aspect dysharmonique pourra affecter vos relations avec vos proches. Un conflit est possible avec vos parents ou vos enfants si vous adoptez une attitude trop critique ou intolérante. Tout se passera bien si vous parvenez à contrôler votre tendance actuelle à tout diriger. Laissez vos proches agir à leur guise, et vous éviterez la tempête. En revanche, si vous décidez d’imposer votre point de vue coûte que coûte, sans tenir compte de la volonté des autres, la bagarre risque d’éclater sans attendre.

Loisirs



Votre charme personnel sera décuplé, d’autant que vous aurez décidé de mettre tout le monde dans votre poche. Vous multiplierez les contacts, et votre curiosité sera sans limites. Dans la foulée, vous vous ferez une rencontre imprévue qui pourra vous être très utile sur le plan professionnel.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Cancer et Vierge

Chiffres de chance : 2 6 1







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



Que vous le vouliez ou non, il va bien falloir faire des choix. La présence d’un influx perturbateur imposera une atmosphère confuse, et vous n’arriverez plus à démêler l’écheveau complexe de vos liens de cœur. Isolez-vous pour essayer de voir plus clair. Si, jusqu’ici, vous avez savouré l’amour avec insouciance, des événements indépendants de votre volonté vous obligeront maintenant à vous poser des questions.

Argent



Des problèmes de succession risquent de se poser avec acuité. Essayez de vous en débarrasser au plus vite ou ils vous empoisonneront indéfiniment la vie.

Travail



Les natifs de professions indépendantes ou libérales, subissant d’influx contraires, connaîtront un certain manque de chance aujourd’hui. Des erreurs sont à prévoir en ce qui concerne la gestion des stocks, souvent dues à un excès d’optimisme ou au mauvais choix des produits. Il faut aussi craindre un manque de patience vis-à-vis de la clientèle, manque susceptible de provoquer la désaffection.

Famille



Un manque de souplesse et de tolérance dans votre vie familiale risque fort de vous apporter quelques antipathies. Ne soyez pas aussi intransigeant, acceptez de reconnaître vos erreurs de jugement.

Loisirs



Vous serez généreux et magnanime. Généreux, vous ne refuserez pas quelques pièces à un SDF (sans domicile fixe) qui vous tend la main. Magnanime, vous pardonnerez à un voisin qui aura raconté des choses peu aimables à votre égard. Continuez dans cette voie : c’est celle du bonheur.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Taureau et Poissons

Chiffres de chance : 2 9 1







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Un influx trônera dans le secteur des amours. Cet influx de la stabilité, de la fidélité et de l’engagement à long terme, devrait vous permettre d’approfondir vos liens affectifs et d’en éprouver la solidité.

Argent



Limitez vos dépenses. En principe, cela ne devrait pas vous être trop difficile. Mais ce ne sera pas le moment de craquer pour un ordinateur de haute volée, par exemple, même si vous en rêvez depuis plusieurs mois.

Travail



Le ciel aura un impact sur votre vie professionnelle, et ce ne sera pas un vrai cadeau ! Cet influx astral est par nature contraignant, et provoque des retards et des contretemps. De plus, des modifications soudaines sont donc possibles dans le cadre de votre métier. Il faudra vous adapter rapidement, quitte, si nécessaire, à fournir un effort supplémentaire.

Famille



Si vos relations avec certains de vos proches ont été tendues dernièrement, vous devriez pouvoir renouer le dialogue avec eux. Tout ce qui touche à vos enfants sera placé sous la protection du ciel. Vous pouvez donc vous attendre à ce que tout ce qui les concerne soit heureux et harmonieux. S’ils sont petits, ils déborderont de joie de vivre et auront à cœur d’apprendre ; plus âgés, ils réussiront dans leurs diverses entreprises.

Loisirs



Vous devrez à la fois être prudent dans vos engagements et les tenir une fois pris. Il faudra toujours éviter de vous lier avec des personnes douteuses ou trop intéressées, car elles ne vous apporteront que des soucis et des tracas de toutes sortes.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Cancer et Scorpion

Chiffres de chance : 7 5 3







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



La sensualité et l’érotisme seront particulièrement aiguisés durant cette journée. Vous aurez un tempérament exubérant et démonstratif. C’est une influence classique des coups de foudre et des imprudences charnelles. N’oubliez pas la pilule et le préservatif si vous ne voulez encourir des complications d’aucune sorte.

Argent



Ce sera le moment idéal pour consolider votre situation matérielle, pour réaliser des transactions immobilières. Mais ne vous lancez pas dans des spéculations hasardeuses, tenez-vous-en aux valeurs sûres.

Travail



Un influx du dynamisme et de l’esprit de compétition, se trouvera dans votre ciel. Profitez-en pour vous attaquer à des tâches difficiles qui demandent du punch et même un brin d’agressivité.

Famille



Il serait temps de vous occuper plus sérieusement de vos enfants, de prendre part à leurs soucis et à leurs projets. Les liens affectifs s’en resserreront et pourront conduire à une vraie complicité.

Loisirs



Essayez de rester aussi objectif que possible, ce qui sera plus facile à dire qu’à faire ! Ne portez pas de jugement hâtif sur les êtres qui vous entourent : il n’en résulterait que des malentendus.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Lion et Vierge

Chiffres de chance : 5 3 6







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Influx très favorables sur le plan conjugal. L’entente parfaite que vous connaîtrez dans votre vie de couple se reflétera sur toutes vos autres activités. Souvenez-vous que l’amour est une fleur extrêmement fragile qu’il faut entretenir avec mille soins constants. Célibataire, le bonheur continue. Après une période très protégée sur le plan sentimental, vous allez avoir droit, cette fois, au soutien d’une configuration céleste exceptionnelle. Une rencontre de rêve vous attend. Lorsque vous croiserez l’âme sœur, ne la laissez pas repartir loin de vous sans réagir !

Argent



Méfiez-vous des opérations boursières ou immobilières aujourd’hui. N’allez pas non plus vous endetter pour mettre sur pied des projets qui ont peu de chance de voir le jour, tant ils manqueront de bases solides.

Travail



Vous aurez la possibilité de donner une nouvelle orientation à votre vie professionnelle si vous n’avez pas obtenu toute satisfaction jusqu’ici. De très bons aspects astraux vous aideront à avoir une vue claire de votre situation et à faire jouer vos atouts. Vous n’aurez aucun mal à obtenir divers avantages. Si vous avez besoin de capitaux pour donner plus d’envergure à vos affaires, ou même pour réaliser un projet d’ordre privé, ce sera le moment de vous en occuper.

Famille



Cette configuration de votre ciel astral n’est pas négative ; elle risque simplement d’entraîner des bouleversements dans votre vie quotidienne en famille. Mais ce sont souvent des événements heureux qui ont des conséquences : la naissance d’un bébé par exemple, ou un déménagement.

Loisirs



Votre ciel sera en aspect harmonique. Voilà qui vous promet des rencontres amicales intéressantes. Voilà, aussi, qui vous aidera à participer davantage à la vie collective, que ce soit au niveau de votre commune, d’un syndicat ou d’une organisation politique.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Gémeaux et Poissons

Chiffres de chance : 3 4 6







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Côté cœur, des changements sont à prévoir dans le sens d’une nette amélioration. La mauvaise humeur n’aura plus droit de cité chez vous, et la place sera réservée à la sérénité. Vous vous sentirez d’ailleurs plus équilibré et davantage enclin aux concessions et aux confidences, ce qui est parfait.

Argent



Les circonstances ne se prêteront pas au changement mais à la continuité dans le domaine professionnel. Ne cherchez pas à précipiter les choses. Profitez de l’accalmie pour peaufiner vos projets et fourbir vos armes.

Travail



Vous serez tenté de recourir à des méthodes et des pratiques peu orthodoxes afin d’atteindre plus vite vos objectifs. Erreur ! Rappelez-vous à temps qu’en affaires, la suprême habileté ne réside pas dans des expédients plus ou moins douteux mais dans une honnêteté sans faille.

Famille



Vous ne risquez pas de vous ennuyer aujourd’hui car l’environnement astral vous obligera à bouger pour animer et agrémenter votre vie familiale. Vous envisagerez donc l’amélioration de votre cadre de vie en faisant effectuer des travaux d’installation ou d’embellissement ; vous rechercherez un confort plus grand par l’achat de nouveaux appareils électroménagers, et peut-être même d’un micro-ordinateur personnel que vous considérerez comme indispensable. Bref, vous aurez des projets plein la tête et ils ne vous feront pas peur !

Loisirs



Le ciel en excellente position, vous rendra tout miel tout sucre. Il vous poussera à rechercher l’entente cordiale dans vos relations avec votre entourage. Vous aurez le talent de désamorcer l’agressivité, et on fera appel à vous pour servir de médiateur dans les conflits.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Taureau et Verseau

Chiffres de chance : 2 4 1







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Sûr de votre pouvoir de séduction, vous croirez pouvoir mener votre bien-aimé par le bout du cœur. Vous y parviendrez sans doute cette fois-ci. Vous auriez tort, pourtant, de croire que son amour vous est acquis définitivement. Si vous ne faites aucun effort pour maintenir un climat chaleureux et complice entre vous, vos relations se détérioreront peu à peu, sans que vous en preniez conscience.

Argent



Attention, pas de prudence excessive en matière de placements financiers. Cela confinerait à l’immobilisme ; des occasions uniques de réaliser des bénéfices vous échapperaient. Soyez un peu plus audacieux.

Travail



Gare aux confidences ! Vous risquez de voir vos meilleures idées récupérées par d’autres qui sont en concurrence avec vous. Garder le silence, car « on peut tout sonder, sauf le silence d’un homme » (proverbe serbo-croate).

Famille



Les rapports avec les parents proches seront sous de bons auspices. Vous aurez assez de patience et de bonne humeur pour subir les visites, pas toujours désintéressées d’ailleurs, que l’on vous rendra impromptu. N’hésitez pourtant pas à résister vigoureusement si quelqu’un essaie de s’immiscer dans votre vie privée, notamment dans vos relations avec votre conjoint ou dans la gestion de votre patrimoine.

Loisirs



Sachez tenir votre langue malgré l’incitation des planètes à vous épancher. Pas de confidences intimes aux amis et relations, car très vite elles deviendraient le secret de polichinelle et vous vous en mordriez le doigt. « Dis ton secret à ton ami, et il te tiendra le pied sur la gorge » (proverbe espagnol).

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Cancer et Lion

Chiffres de chance : 5 2 4







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Une journée assez calme côté amour. Il faudra compter avec le ciel, qui poussera à idéaliser l’être aimé, pour le meilleur mais aussi pour le pire. Si vous êtes célibataire, attention à ne pas vous faire trop d’illusions ; vous risquez d’enjoliver la réalité et de prêter des qualités remarquables à une personne somme toute banale !

Argent



Les questions financières seront particulièrement intéressantes. Vous saurez vous battre pour obtenir gain de cause quand il le faudra. Toutefois, vous saurez aussi contourner les obstacles quand cela s’avérera nécessaire. Ne profitez pas de ce climat d’euphorie pour jeter l’argent par les fenêtres ; restez modéré.

Travail



Vous vous sentirez projeté en avant, poussé par un enthousiasme débordant qui vous incitera à prendre des initiatives audacieuses. Sachez que vos proches vous soutiennent à fond et vous faciliteront la tâche. Voilà qui décuplera votre envie de réussir.

Famille



Votre vie familiale risque d’être fortement touchée par les turbulences planétaires de la journée. Bien que le foyer reste toujours très important pour vous, il serait nécessaire de faire une mise au point. Votre conjoint a du mal à vous comprendre, car vos raisonnements sont souvent en contradiction avec vos agissements. Aussi ne serait-il pas inutile que vous fassiez un petit examen de conscience ; vous y verrez plus clair par la suite.

Loisirs



Vous traverserez une zone de turbulence aujourd’hui. Il vous faudra déployer une extrême prudence pour éviter les hostilités et les dangers qui vous guettent. Ne dites rien, ne faites rien d’inhabituel et, surtout, n’exprimez pas vos opinions politiques ou religieuses. Si vous faites l’objet de provocations, laissez-les glisser comme de l’eau sur la tête d’un canard. Agissant ainsi, vous vous en sortirez très bien.