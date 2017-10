Horoscope du mardi 31 octobre 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



Vous voilà pris à votre propre piège, à force de promettre monts et merveilles à vos partenaires amoureux. Vous serez dans l’obligation de tenir certains de vos engagements, ce qui vous pèsera lourdement.

Argent



Montrez-vous prudent et tenez bien serrés les cordons de votre bourse, qui risque de se vider rapidement. Votre boulimie de dépense sera très forte, presque irrésistible, et ne commencera à lâcher sa pression de sitôt.

Travail



Des opportunités très intéressantes se présenteront, et, si vous manœuvrez habilement, vous pourrez améliorer votre situation professionnelle de façon spectaculaire. Mais il faudra veiller à faire preuve de diplomatie ; vous n’aurez rien à gagner à vous heurter à certains de vos collègues ou collaborateurs.

Famille



Malgré votre grand besoin d’entreprendre, évitez toute transformation dans laquelle votre famille serait impliquée. Le bien-être de vos proches est chose trop précieuse pour leur faire courir des risques.

Loisirs



Les projets de création réalisés en commun avec des amis seront favorisés. Si vous avez l’intention de créer une affaire avec quelques intimes, vous aurez le vent en poupe.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Bélier et Taureau

Chiffres de chance : 2 3 4







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Une journée prometteuse et haute en couleur côté cœur. L’amour se présentera sous les plus heureux auspices. Même le célibataire le plus endurci, le dragueur le plus blasé ou l’amoureux le plus timide pourront connaître le coup de foudre susceptible de bouleverser non seulement leurs idées et leurs options habituelles, mais encore leur existence entière.

Argent



Vous avez pris la fâcheuse habitude de dépenser beaucoup d’argent pour calmer vos angoisses ou compenser vos déceptions. Ne continuez plus à vivre au-dessus de vos moyens, sinon vous risquez d’avoir bientôt sur le bras de graves problèmes. Prenez la ferme résolution d’exercer un contrôle sévère sur votre compte en banque ; « n’achetez pas ce qui est utile, mais ce qui est nécessaire » (Caton le Censeur).

Travail



Votre détermination de réussir sera décuplée aujourd’hui par les influx atraux. Vous n’aurez qu’une obsession : aller jusqu’au bout de vos idées, de vos projets, réaliser vos ambitions, sans vous écarter d’un pouce de la voie que vous vous êtes tracée. Malheureusement, des obstacles de taille se dresseront sur votre route et risquent de vous faire péricliter si vous n’y prenez garde.

Famille



Si vous envisagez de déménager, vous aurez à surmonter bien des obstacles, et vous aurez l’impression que tout se ligue contre vous pour vous en empêcher. Ne cherchez pas à précipiter les choses car, vu les influx astraux de la journée, ce sera tout à fait fortuitement que vous découvrirez l’endroit idéal pour votre nouvelle installation.

Loisirs



Cette journée pourrait vous valoir certaines protections occultes réelles mais qu’il est malaisé de définir. Pour ceux qui sont nés du troisième décan, au contraire, elle pourrait être responsable de certaines inimitiés secrètes et mystérieuses. En tous cas, soyez à l’écoute de votre intuition, qui vous dictera ce que vous auriez intérêt à faire ou à éviter.

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Balance et Poissons

Chiffres de chance : 4 8 1







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



Moins vous le rechercherez et plus l’amour vous poursuivra aujourd’hui. Vous ferez preuve d’une sensibilité très fleur bleue qui enchantera plus d’un. Félicitations !

Argent



Vous prendrez des décisions dans le sens de vos intérêts réels. Concernant les questions financières, tenez compte de vos expériences passées. Bonne chance aux jeux.

Travail



Vous aimerez donner libre cours à votre esprit d’entreprise, mais vous rencontrerez des opposants. Calmez-les, du moins dans un premier temps, en les invitant à vous exposer leurs propres projets. Mais ne les écoutez surtout pas !

Famille



Vous vous faites de votre foyer une idée trop idéaliste. Ce sera le moment de revenir sur terre et de vous attaquer aux problèmes immédiats. Si l’un de vos enfants est particulièrement difficile, agissez avec diplomatie et ruse à la fois ; en devenant son complice, vous pourrez le ramener à la raison sans trop de difficulté.

Loisirs



Pas question d’être diplomate ! Vous aurez au contraire une envie folle de mettre les pieds dans le plat, histoire de voir les réactions de vos proches. Votre attitude provocatrice choquera pas mal de gens dans votre entourage amical.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Lion et Verseau

Chiffres de chance : 8 3 1







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Tout pourra arriver sur le plan amoureux. Certaines planètes décupleront votre sensualité et favoriseront les rencontres, les coups de foudre. D’autres de leur côté, menaceront votre vie conjugale. Différents scénarios sont donc possibles. Certains natifs, mariés, vont tomber sous le charme de quelqu’un d’autre, ce qui les mettra dans une situation délicate. D’autres, tout en traversant quelques zones difficiles en couple, sauront séduire leur conjoint ou partenaire et lui faire oublier tous ses griefs. D’autres, enfin, dont le cœur est libre, sont les plus favorisés : ils auront en effet de fortes chances de croiser la personne avec qui ils auront envie de partager leur vie.

Argent



Il vous faudra faire attention aujourd’hui, où des aspects planétaires pourront compliquer les choses sur le plan financier. Mais, pour les natifs du deuxième décan une rentrée d’argent surprise est possible, qu’il s’agisse de gains aux jeux, de vieilles dettes oubliées que l’on leur remboursera, ou d’un petit héritage.

Travail



Seuls les projets qui auront été minutieusement mis au point seront profitables. Par ailleurs, n’engagez pas votre parole si vous n’êtes pas absolument sûr de pouvoir tenir vos promesses. Soignez votre mise.

Famille



Avec votre entourage familial, il y aura probablement quelques désaccords. Essayez de ne pas faire une fixation sur ces problèmes. Cherchez à passer l’éponge, et vous verrez que les choses s’arrangeront bien plus vite.

Loisirs



Priorité à votre vie sociale ! Vous brillerez de tous vos feux, et vous mènerez grand train. Bref, vous serez aux anges. Mais attention à certains amis qui, malgré leur gentillesse apparente, chercheront à vous exploiter.

Couleur porte-bonheur : Rouge

Affinités astrales : Scorpion et Sagittaire

Chiffres de chance : 2 9 3







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



Dans la vie amoureuse, la prudence sera nécessaire. Ne succombez pas aux charmes des belles paroles. Vous risquez d’être abusé car en ce moment vous serez influençable. Réfléchissez bien ou prenez vos distances, ne vous engagez pas trop vite, sinon vous pourriez aboutir à une impasse totale.

Argent



Si vous avez quelques bijoux de famille auxquels vous êtes attaché, une photo risque d’être insuffisante pour évaluer le préjudice en cas de destruction ou de vol. Conservez les factures ; faites établir dès maintenant par votre bijoutier une description détaillée, joignez-y des photos, et conservez le tout à l’abri de l’incendie, par exemple dans un coffre que vous pouvez louer auprès de votre banque.

Travail



Certes, les obstacles et les freins qui ont retardé vos progrès professionnels dernièrement seront levés. Mais ce ne sera tout de même pas une raison pour foncer sans réfléchir, au risque d’essuyer de cuisants échecs. Or, vous savez mieux que personne à quel point vous détestez les défaites. Alors, acceptez de faire un effort sur vous-même et pensez à élaborer une stratégie à moyen terme, que vous suivrez point par point. Ce sera le meilleur moyen d’endiguer vos élans imprudents. Veillez, aussi, à vous montrer plus diplomate envers votre entourage de travail.

Famille



En famille, vous perdrez facilement patience. Si vos proches se rebellent, vous serez tenté de vous retrancher dans le mutisme plutôt que de vous ouvrir au dialogue. Contrôlez parfaitement votre budget.

Loisirs



Dans vos rapports avec les autres, vous ne saurez plus très bien quelle ligne de conduite tenir : la confiance ou la méfiance ? Dans ce cas comme dans bien d’autres, le juste milieu s’avère le meilleur.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Capricorne et Poissons

Chiffres de chance : 9 6 5







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



L’idée du mariage et de la fondation d’un foyer vous séduira, même si jusqu’ici elle vous a fait horreur. Après avoir hésité entre plusieurs personnes, vous allez avoir un choix spécifique en tête. Mais prenez garde à ce que l’amour ne soit pas uniquement de votre côté ; si tel est le cas, oubliez-le vite. Il ne peut y avoir d’union durable sans un amour partagé. Pensez-y et passez votre chemin sans vous arrêter.

Argent



Si vous jouez à des jeux de pur hasard, comme le Loto national par exemple, dites-vous bien clairement, une fois pour toutes, que tout remue-ménage s’avère complètement futile, que toute combinaison plus ou moins savante n’augmente en rien votre chance. L’issue des jeux vous échappe totalement ; vous n’avez absolument aucun pouvoir de l’influencer - et les soi-disant voyants non plus ! N’accordez donc aucun crédit à ce que ces derniers prétendent ; ne les engraissez pas à vos dépens !

Travail



Si vous songez à créer une association d’affaires, ne vous lancez pas dans des entreprises risquées, à moins d’avoir la certitude d’être épaulé efficacement par vos partenaires dont la loyauté est sans faille.

Famille



Laissez votre conjoint jouer au chef et tenir les rênes du ménage. S’il a envie de se conduire ainsi, inutile de le contrarier ; vous aurez ainsi l’esprit plus tranquille pour penser à autre chose.

Loisirs



Un petit conflit vous opposera à l’un de vos voisins. Tâchez de résoudre le problème à l’amiable au lieu de chercher à utiliser les grands moyens. « Un mauvais accommodement vaut mieux qu’un bon procès » (proverbe français).

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Bélier et Balance

Chiffres de chance : 1 4 2







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Le coup de foudre sera réciproque et vous n’aurez aucune raison de regretter votre choix. Certains célibataires endurcis pourraient bien décider aujourd’hui de se marier sur un coup de tête. C’est le ciel, qui sera à l’origine de cette douce folie. Félicitations et tous mes vœux, tout de même !

Argent



Une aubaine financière ou professionnelle pourrait occasionner un climat de mésentente avec votre partenaire. S’il est de tempérament jaloux, peut-être ne supportera-t-il pas de vous voir le point de mire. Ou, sans avoir un caractère envieux, peut-être craint-il de ne pas être à la hauteur, de vous décevoir ou d’être abandonné au profit de quelqu’un d’autre. À vous de vous montrer diplomate si vous tenez à la stabilité de votre couple.

Travail



Le ciel vous aidera à faire face à vos responsabilités professionnelles. Mais attention : Vous devrez donc veiller à bien doser vos efforts pour ne pas vous épuiser. Si vous avez beaucoup à faire, organisez-vous pour établir une hiérarchie dans vos tâches et pour remettre à plus tard ce qui n’est pas urgent.

Famille



Votre attitude vous poussera à la fermeté dans vos relations de couple. Plus question de faire des efforts pour ménager la chèvre et le chou et pour maintenir un climat familial harmonieux. Si vous estimez que votre conjoint ne joue pas le jeu, vous n’hésiterez pas à vous montrer intransigeant et entier dans vos jugements et vous prendrez certaines décisions tout seul.

Loisirs



Les aspects planétaires favoriseront aujourd’hui la rencontre d’un être spirituellement évolué qui vous fera changer beaucoup sur le plan des idées. Son influence peut se révéler déterminante non seulement en ce qui concerne votre façon de vivre mais aussi votre vision du monde.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Taureau et Cancer

Chiffres de chance : 5 7 4







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Des heurts risquent de vous opposer à votre partenaire. Ce dernier pourrait vous reprocher de perdre beaucoup de temps par manque d’organisation. Écoutez ses conseils, et vous vous en porterez fort bien.

Argent



Ce sera une journée de chance sur le plan financier, où votre savoir-faire et votre sens critique vous permettront d’agir d’une manière beaucoup plus avantageuse que d’habitude. Les finances seront plus solides et vous aurez un flair pour rentabiliser vos bénéfices. Toutefois, il ne faudra pas vous laisser aller, même si les choses vous paraissent plus faciles, car toute imprévoyance ou toute négligence pourraient encore vous coûter cher.

Travail



Attention à la question de l’organisation. Ce n’est pourtant pas votre habitude, mais vous risquez de commettre des erreurs parce que votre travail sera mal préparé. Alors, redoublez de vigilance.

Famille



Vous serez sujet à l’agressivité. Vous aurez beaucoup de mal à supporter les faiblesses des êtres que vous aimez, et vous leur décocherez des flèches cruelles. Autant dire que le climat familial ne sera pas détendu.

Loisirs



Vous pourrez faire un très agréable voyage plus ou moins long en compagnie de gens que vous aimez beaucoup. Cela n’exclura pas une vie sociale intéressante et pleine de contacts, des échanges positifs avec vos amis.

Couleur porte-bonheur : Rouge

Affinités astrales : Vierge et Poissons

Chiffres de chance : 5 8 7









Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Si vous êtes un cœur à prendre, vous ferez une rencontre capitale aujourd’hui, probablement au cours d’une réunion chez des parents proches. Affaire à suivre !

Argent



Le secteur argent subira des configurations célestes négatives. Cela ne vous menacera pas d’une ruine soudaine, rassurez-vous. Mais plutôt de retard dans les paiements que vous attendez, au moment où des échéances risquent de vous tomber dessus. Prudence, donc !

Travail



Les affaires ressembleront à un véritable champ de bataille. Vous devrez, dès le départ, disposer avec le plus grand soin tous vos pions sur l’échiquier si vous souhaitez remporter tous les succès escomptés. Ensuite, allez de l’avant, sautez les obstacles.

Famille



Vous serez bien décidé à prendre en main les rênes de votre foyer. Il y aura pourtant des péripéties, voire des affrontements avec certains membres de votre famille qu’il vous sera impossible d’éviter. Ne vous inquiétez pas outre mesure : « Il n’est pas de cuiller qui ne heurte jamais le bord de la marmite » (proverbe chinois). Essayez quand même de limiter les dégâts.

Loisirs



Vous vous contrôlerez assez mal ce jour. En particulier, vous aurez tendance à hausser le ton pour obtenir ce que vous estimez être votre dû. Il semble que vous ayez intérêt à savoir qu’ « on réussit souvent mieux avec la queue du renard qu’avec la griffe du lion » (Chancelier Oxenstierna). La douceur et la diplomatie n’ont jamais tué personne et pourtant elles font toujours des merveilles.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Taureau et Capricorne

Chiffres de chance : 7 9 3







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Une journée particulièrement bénéfique pour se fiancer, se marier, sous les meilleurs auspices possible, dans une ambiance chaleureuse, gaie et jeune. Les couples déjà formés connaîtront un renouveau délicieux de leur entente. Coup de foudre assuré pour ceux qui n’ont pas encore d’attache, à condition qu’ils ne restent pas à bouder dans un coin.

Argent



Le ciel aura un impact direct sur vos finances ; vous ne devriez donc pas avoir de souci en la matière. Mais attention : vous risquez de prendre une décision inadaptée. Si vous envisagez de réorganiser vos placements ou de vous lancer dans un investissement, mieux vaudrait attendre quelque temps.

Travail



Le Ciel sera bénéfique sur le plan professionnel, et influencera votre secteur de travail. Profitez-en pour prendre de l’envergure : le succès sera au rendez-vous. Si vous souhaitez modifier votre activité professionnelle, la journée sera également très faste. Ceux qui veulent s’installer à leur compte et travailler en indépendants devraient pouvoir sauter le pas dans de bonnes conditions.

Famille



Vous déciderez d’aborder directement les problèmes, et de ne pas fuir devant vos responsabilités. Mais n’essayez pas de provoquer une explication avec vos proches aujourd’hui : il y aura trop d’électricité dans l’air !

Loisirs



Le ciel créera une atmosphère favorisant le racisme et la xénophobie. Vous devrez être particulièrement vigilant, d’autant plus que ces deux sentiments existent à des degrés divers chez tout être humain. Soyez assez lucide pour faire la distinction entre la lutte contre l’immigration clandestine et le racisme, entre la xénophobie et la nécessité d’un contrôle strict du flux migratoire. « En méprisant les autres, on se méprise soi-même », disait un philosophe chinois.

Couleur porte-bonheur : Bleu

Affinités astrales : Scorpion et Sagittaire

Chiffres de chance : 7 3 1







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Le ciel sera favorable à la vie amoureuse. Sous son influence aujourd’hui, les natifs du signe se montreront particulièrement ouverts et disponibles. Ils seront plus humains qu’à l’habitude et plus désireux de vivre une relation vraiment motivante. C’est au point que de nombreux couples ne manqueront pas de se former durant cette journée. Chez les gens mariés, le climat sera au beau fixe, et l’attention se portera surtout sur les enfants, qui seront l’objet de beaucoup de sollicitude et de dévouement.

Argent



Ce sera une journée où vous aurez intérêt à tenter votre chance à quelque jeu de hasard ou, éventuellement, à réclamer une augmentation. N’oubliez pas de consulter votre nombre de chance.

Travail



Des complications sont à prévoir dans votre vie professionnelle. Méfiez-vous notamment de l’excès d’agressivité, tant venant des autres que de vous-même. Vous pourrez être également victime de blocages et de retards imprévus, qui vous demanderont un surcroît de travail et vous vaudront une dose de stress supplémentaire. Mais ne paniquez pas pour autant : la journée ne sera certes pas facile à vivre, mais votre position n’en sera pas fortement menacée ; ne vivez pas dans la hantise d’un licenciement, par exemple.

Famille



Si vous avez des enfants, vous devrez essayer d’être disponible. Il est possible que l’un d’eux ait une forte déception sentimentale et dans ce cas c’est vers vous qu’il se tournera

Loisirs



Il vaudra mieux éviter d’effectuer des démarches importantes, d’entreprendre un voyage, de démarrer un projet. En cas d’examen, de compétition, il conviendra de faire un gros effort de concentration.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Gémeaux et Poissons

Chiffres de chance : 2 6 7







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Vous éprouverez certainement beaucoup de difficultés de communication et d’entendement avec votre partenaire. Les situations déjà tendues pourront s’envenimer jusqu’à la rupture, surtout si l’un des partenaires est du deuxième décan.

Argent



Sachez que, si le marché de rêve peut être si florissant malgré toutes les idioties et absurdités qui le sous-tendent, c’est grâce à la crédulité et le comportement irrationnel de beaucoup de gens. Si vous voulez vous conduire de façon raisonnable, si vous tenez à votre vrai bonheur, il faut vous défaire définitivement de vos illusions concernant la chance pure. Ne perdez pas inutilement votre argent si durement gagné pour engraisser les charlatans.

Travail



Les accords signés aujourd’hui auront de grandes chances de prospérité. L’ennui, c’est qu’il ne vous sera pas facile d’en conclure : Le ciel vous inclinera à l’impulsivité et au franc-parler excessif, de sorte que vos qualités de diplomatie feront défaut dans les discussions et négociations que vous allez engager.

Famille



Si votre enfant scolarisé rapporte de mauvaises notes, ne vous mettez pas immédiatement dans tous vos états. Les notes ne sont qu’un repère pour suivre l’évolution des résultats d’un enfant. Elles ne sont pas le seul moyen d’apprécier son travail. D’autre part, elles reflètent sa situation présente, mais pas son avenir. Il faut surtout prendre en compte leur progression d’un trimestre à l’autre. C’est d’ailleurs ce que fait le conseil de classe.

Loisirs



Une fois de plus, vous vous trouverez pris entre deux feux. Il faudra encore vous contrôler pour ne pas vous laisser emporter par une mauvaise humeur qui gâcherait vos rapports humains en créant un climat d’animosité autour de vous.