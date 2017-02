Horoscope du mardi 7 février 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



L’ambiance amoureuse sera passionnée, mais d’une manière plus constructive et beaucoup plus chaleureuse que par le passé récent. Les natifs célibataires peuvent s’attendre à un coup de foudre fulgurant, une rencontre insolite, qui remettront leur vie en question. Harmonie délicieuse avec votre conjoint ou partenaire, qui vous fera éclaircir tout malentendu. Votre intuition fera merveille.

Argent



Le Ciel cessera d’influencer votre secteur argent. Voilà un mouvement céleste dont vous ne pourrez que vous féliciter. En effet, débarrassé de cet influx, vous allez enfin pouvoir compter sur la chance pour améliorer vos revenus.

Santé



Si vous n’avez pas la possibilité ou la volonté de faire régulièrement du sport, pensez à faire de la marche pour entretenir le bon fonctionnement de votre corps. Voilà l’activité physique la plus simple et qui semble bien vous convenir. Elle a sur vous un effet calmant et vous permet, en outre, de bien digérer, ce qui sera surtout important aujourd’hui.

Travail



Ces heures a venir pourront provoquer quelques contretemps dans votre vie professionnelle. Mais un influx astral, influencera lui aussi le secteur carrière, vous aidant à faire front. Et puis, surtout, va vous faire bénéficier de sa puissante protection. Il promet le triomphe !

Famille



Il y aura de l’électricité dans l’air à la maison, vu cette ambiance astrale ! Tout le monde sera un peu nerveux, tendu, sur le pied de guerre. Surveillez bien vos faits et gestes pour ne pas mettre le feu aux poudres. Gardez-vous d’aborder des sujets tabous.

Loisirs



Ne vous laissez pas apitoyer par les déboires que l’on vous présentera sous un jour délibérément tragique. Assurez-vous du bien-fondé de ce que l’on vous raconte avant d’accorder votre aide. Rappelez-vous d’ailleurs que « charité bien ordonnée commence par soi-même » (proverbe général).

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Cancer et Verseau

Chiffres de chance : 4 2 3







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



A vous cette fois-ci les exploits amoureux sans précédent, les découvertes sensuelles et les performances inédites en couple ! Vous vous régalerez plus que jamais, et l’amour n’aura pas fini d’exciter votre curiosité. Les couples connaîtront le souffle de vents venus d’ailleurs. Célibataire, voici une journée où vous vivrez des heures passionnées mais discrètes ; vous chercherez à écarter les intrus qui essaient de troubler votre intimité ou percer votre secret.

Argent



Vous aurez envie de courir deux lièvres à la fois, partagé entre le désir d’accroître votre patrimoine et celui de le dilapider en menant une grande vie pour éblouir l’élu de votre cœur. Attention ! Prêtez oreille à la voix de la raison.

Santé



Résistance physique toujours protégée grâce à l’influence du Ciel dans le secteur santé. Seul petit problème : Un influx astral qui poussera à la consommation. Méfiez-vous des abus de viandes, de produits gras et d’alcool, qui ne vous font en général aucun bien.

Travail



Certains problèmes professionnels réclameront toute votre attention. Si vous niez leur évidence, vous ne tarderez pas à vous retrouver dans une situation sans issue.

Famille



Espérons que vos enfants savent se faire cuire un œuf tout seuls ! Vous serez tellement occupé par votre travail et par vos soucis personnels que vous n’aurez guère le temps de traîner devant vos fourneaux ! Cela dit, pour la plupart d’entre vous, tout se passera bien en famille. Vos proches se prendront en charge, les plus âgés s’occupant de bonne grâce des plus jeunes.

Loisirs



Ecartez-vous des personnes qui font tout pour vous faire avaler leurs conseils que vous ne sollicitez même pas. Ne soyez pas exagérément brusque, mais ne vous arrêtez pas trop non plus à mesurer le degré des susceptibilités blessées de ceux qui ne veulent pas se résigner à vous laisser en paix.

Couleur porte-bonheur : Bleu

Affinités astrales : Balance et Scorpion

Chiffres de chance : 1 5 9







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



Habituellement, vous appréciez bien votre conjoint ou partenaire ; mais vous serez porté aujourd’hui à trop vous appesantir sur ses péchés mignons. Et pourtant, la sagesse indienne dit : « Un diamant avec quelques défauts est préférable à une simple pierre qui n’en a pas ». Réfléchissez-y ! Célibataire, si vous analysez bien la cause de vos déboires amoureux passés, vous vous rendrez compte que, en vous révoltant à la moindre contrainte et en n’ayant pour règle de conduite que vos caprices personnels, vous finirez par lasser vos partenaires.

Argent



Vous aurez des alliés célestes sur le plan argent. D’un côté, un influx bénéfique, va influencer votre secteur d’argent, ce qui protégera votre équilibre financier. De l’autre, la présence d’un autre influx sera également bénéfique pour votre compte en banque. Cela sera plus vrai encore si vous êtes du premier décan.

Santé



Grâce à une ambiance astrale tonifiante, la santé des natifs du signe sera très favorisée aujourd’hui. Les malades, même graves, trouveront une bonne possibilité de guérison, peut-être par les médecines parallèles ou de nouvelles thérapies. Beaucoup d’entre vous retrouveront une forme éblouissante, sans même comprendre pourquoi. Méfiez-vous cependant de votre péché mignon : la gourmandise. Sachez que les pâtisseries et les crèmes glacées peuvent être, à doses exagérées, semblables à des poisons.

Travail



Aucune planète n’aura d’influence sur votre vie professionnelle. Vous pourrez donc organiser votre travail à votre guise, et vous disposerez de suffisamment de temps et d’acuité mentale pour réfléchir à des projets à long terme. Notez vos idées, elles seront bonnes, même si ce n’est pas encore le moment de les mettre en pratique.

Famille



Vos relations avec votre entourage ne manqueront pas de piment ! Il faut dire que vos proches seront étonnés de votre brusque sévérité. Le Ciel vous rendra tout d’un coup autoritaire, pour ne pas dire tyrannique. Mais ce sursaut sera heureusement de très courte durée, et vous vous bonifierez presque aussitôt, sauvant ainsi l’ambiance familiale.

Loisirs



Des rencontres importantes se profilent à l’horizon. Certaines d’entre elles auront une influence décisive sur votre vie. Les autres relèveront du pur plaisir, de l’échange intellectuel fructueux.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Vierge et Capricorne

Chiffres de chance : 2 5 8







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Cette ambiance planétaire devrait entraîner une diminution des soucis divers vous permettant d’être plus reposé, plus détendu, plus gai, plus attirant et plus réceptif à l’amour. Cependant, tout ne sera pas simple. Vous pourriez vous amouracher d’une personne peu libre, nettement plus jeune ou moins mûre que vous. Ou encore votre partenaire, saisi d’une humeur volage, vous en fera voir de toutes les couleurs.

Argent



Bonnes perspectives matérielles. N’hésitez pas à innover, à sortir des sentiers battus. Vos idées vaudront de l’or. En matière de placements, misez aussi sur la nouveauté.

Santé



Ambiance astrale ambiguë, pas facile de s’y retrouver ! D’un côté, un influx astral laisse présager dynamisme et bon moral. Un autre mal aspecté annonce de la fatigue et une tendance à ressasser des idées lugubres. C’est à vous de chercher à pencher du bon côté !

Travail



La tendance planétaire générale semble très favorable aux professions libérales. Les entreprises conçues auparavant pourront prendre une tournure de plus en plus profitable pour vous. L’essentiel sera, pour l’instant, de faire preuve de plus d’initiative, afin de transformer le bon courant actuel en réussite totale et définitive.

Famille



Si vous avez un problème familial important à régler, attaquez-vous-y tout de suite. Toute procrastination sera hautement néfaste, car l’influence favorable du Ciel sera très fugace.

Loisirs



Vous pourriez être tenté de vous lancer dans une action judiciaire, pour obtenir réparation de torts commis à votre encontre. Abandonnez cette idée, non seulement parce que le moment ne s’y prêtera guère, mais aussi parce qu’ « une année de procès engendre dix années de rancune » (proverbe chinois).

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Scorpion et Sagittaire

Chiffres de chance : 1 3 4







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



Même si vos échanges avec votre conjoint ou partenaire sont principalement axés sur des questions familiales ou domestiques, vous pourriez avoir envie de dégager du temps pour vous retrouver tous les deux, hors de votre cadre habituel. Célibataire, vous devriez succomber aujourd’hui à un coup de foudre dont vous ne vous relèverez que très difficilement. Ce sera un régal pour votre cœur, mais la raison pourrait très bien y perdre son latin !

Argent



Une somme sur laquelle vous comptiez pourrait être moins importante que prévue ou tarder à vous parvenir. Si vous envisagiez de faire un voyage, vous serez contraint de le remettre. Mais pour éviter d’aggraver votre situation, ce sera la seule solution !

Santé



Vous bénéficierez d’un excellent équilibre nerveux et, en plus, vous gérerez efficacement votre capital énergie. Résultat : votre dynamisme fera bien des envieux.

Travail



Aucune planète ne venant influencer le secteur travail de votre thème, il n’y aura pas d’événement notable à signaler de ce côté-là. Ne croyez pas pour autant que vous serez en vacances. Vous mettrez à profit cette journée de calme relatif pour asseoir votre influence et renforcer votre position.

Famille



Vos rapports avec les membres de votre famille vous demanderont de la patience. Vous établirez sans doute des relations de confiance avec vos parents, mais il est possible qu’ils aient besoin de votre aide, et ce ne sera pas le moment de la leur refuser. Si vous avez des enfants, vous devrez prendre votre rôle de parent au sérieux.

Loisirs



N’hésitez pas à vous étourdir dans un tourbillon d’activités et de distractions. Ce sera le meilleur moyen de vous changer les idées. Arrangez-vous pour voir des amis gais et chaleureux, qui sauront vous communiquer leur joie de vivre. Allez au cinéma, au théâtre ; votre fibre artistique en vibrera de plaisir !

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Vierge et Balance

Chiffres de chance : 6 2 8







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



Les influx planétaires de la journée vous rendront très pointilleux vis-à-vis de votre conjoint ou partenaire. Celui-ci sera surpris de vos réactions, qui seront beaucoup plus brusques et vives qu’à l’ordinaire, et se sentira désemparé. Essayez de contrôler votre comportement afin d’éviter des complications inutiles. Célibataire, les rencontres amoureuses seront nombreuses, les flirts et les aventures ne manqueront pas. Ce tourbillon pourrait peut-être combler certains de vos désirs. Toutefois, ne vous laissez pas trop prendre à ce jeu assez dangereux.

Argent



Un influx bénéfique et devrait vous porter chance en matière pécuniaire. Il faudra pourtant éviter de prendre trop de risques et vous méfier des envies d’achat déraisonnables.

Santé



Vous aborderez cette journée en bonne forme physique, avec beaucoup d’énergie et de ressort. Continuez à surveiller votre foie et votre tension. Tâchez d’éviter les excès, qui ne sont jamais bons.

Travail



Cet aspect de votre Ciel astral fait craindre des soucis dans la vie professionnelle ou des préoccupations concernant des affaires actuellement bloquées ou menacées. Attention à tout ce qui pourrait, sur le plan légal, vous atteindre : évitez toute infraction aux lois et n’agissez pas sans vous entourer de conseillers efficaces.

Famille



Vous aurez envie de vous rendre plus disponible envers vos enfants qu’à l’habitude. Vous vous sentirez aussi désireux de vous entourer de personnes jeunes, souvent des amis de vos enfants, que vous accueillerez avec bienveillance. Le sens de l’hospitalité sera mis en relief, et la vie au foyer connaîtra une animation exceptionnellement joyeuse.

Loisirs



Le sang-froid, l’aptitude à se contrôler dans les situations les plus éprouvantes pour les nerfs ne seront pas votre point fort cette fois-ci. Vous aurez même tendance à monter sur vos grands chevaux pour un oui ou pour un non, surtout avec les paresseux et les incompétents. Attention donc !

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Cancer et Lion

Chiffres de chance : 2 9 4







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Les influx astraux provoqueront pour bon nombre de natifs du signe une atmosphère amoureuse assez lourde. Tensions et malentendus, si on n’y prenait garde, pourraient créer de véritables affrontements pénibles. Vous aurez le sentiment de ne pas être compris. Mais de votre côté, vous ne serez pas prêt à faire les efforts nécessaires et suffisants pour inspirer confiance et tendresse.

Argent



Le Ciel communiquera à ceux qui manient l’argent et à tous les financiers une habileté particulière. Vous pourrez réussir une opération financière de très grande envergure. La chance vous sourira dans vos opérations et transactions, malgré la conjoncture défavorable à d’autres signes.

Santé



Vous serez très pris par vos diverses obligations. Mais ne négligez pas pour autant votre forme physique. Envie de faire du sport ? Très bonne idée, vous aurez besoin de vous dépenser. Seul conseil : allez-y progressivement et ne négligez pas l’échauffement

Travail



Vous aurez encore plus d’idées originales que d’habitude, et votre esprit inventif fera l’admiration et l’envie de votre entourage professionnel. En tous cas, ce sera votre principal atout aujourd’hui, et vous aurez intérêt à l’exploiter à fond. Vous pourrez assurer avec succès la promotion de projets créatifs. Souvenez-vous, aussi, que la fortune sourit aux audacieux. Vous pourrez grimper rapidement les échelons de la hiérarchie en prenant des initiatives hardies.

Famille



Vous bénéficierez de la complicité des astres. L’harmonie régnera dans votre foyer. Vous vous comprendrez à demi-mot avec votre conjoint. Quant à vos enfants, ils apprécieront votre tolérance.

Loisirs



Le climat de votre Ciel astral vous poussera à vous rapprocher de vos amis, à rechercher leur compagnie, à réchauffer vos relations avec tous les êtres que vous affectionnez. Il en résultera une atmosphère de chaleur et de bonne entente qui vous enchantera.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Vierge et Balance

Chiffres de chance : 2 9 3







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Journée de satisfaction et de folie amoureuse en couple. Avec un zeste de passion, un doigt de tendresse et un soupçon de mystère, vous parviendrez à confectionner un cocktail explosif ! Frissons et palpitations garantis ! Célibataire, il y aura probablement un beau coup de foudre dans l’air. Perdant tous vos moyens, vous y succomberez sans opposer de résistance !

Argent



Le pronostic concernant votre vie financière est dans l’ensemble assez encourageant. Bien des indices font penser à une hausse de vos revenus courants. Mais n’essayez pas de dépenser l’argent que vous n’aurez pas effectivement empoché.

Santé



Vous retrouverez un meilleur équilibre physique et surtout psychique. Veillez tout de même à respecter une bonne hygiène de vie : cela permettra à votre santé de toujours rester à ce haut niveau.

Travail



Vous aurez la vedette quand il s’agira de mettre sur pied un projet inédit. Vos idées claires feront l’unanimité autour de vous ; et les résultats, sans être immédiats, vous combleront bientôt d’aise.

Famille



Une journée de chance importante pour votre vie au foyer. Vous aurez l’occasion de trouver des solutions idéales aux petits problèmes qui perturbaient jusqu’ici l’harmonie de votre vie familiale.

Loisirs



Vous auriez tort de refuser l’aide de l’un de vos amis ; elle est vraiment désintéressée et pourrait simplifier singulièrement votre tâche. Bien sûr, il est louable de chercher à se débrouiller tout seul ; mais un bon coup de pouce ne ferait pas de mal.

Couleur porte-bonheur : Rose

Affinités astrales : Capricorne et Verseau

Chiffres de chance : 2 1 6







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Pour certains natifs, les difficultés conjugales habituelles disparaîtront comme par enchantement. Les tentations extérieures au couple s’apaiseront de façon significative. Célibataire, la journée qui s’annonce sera l’une des meilleures de l’année pour une rencontre promise à un bel avenir. Si quelqu’un vous fait battre le cœur, ne jouez pas les timides : expliquez-vous clairement. Ce serait trop dommage de rater une si belle occasion !

Argent



Le Ciel en cet aspect se contentera de vous protéger sur le plan financier, à condition, bien sûr, que vous ne vous lanciez pas dans une de ces crises de consommation aiguës dont vous êtes particulièrement friand.

Santé



Vous feriez bien de vous montrer un peu plus vigilant que d’habitude sur le plan santé. Vous ne risquez rien de vraiment grave, mais trop de négligence en matière d’hygiène de vie aurait des conséquences néfastes.

Travail



Tous les efforts que vous avez fournis depuis de longs mois pour améliorer votre situation professionnelle aboutiront enfin. Vous obtiendrez une réelle promotion. Et vous aurez passé un cap important.

Famille



Vous ressentirez le besoin d’être entouré et apprécié. Vous essaierez de vous tenir disponible pour vos proches et de leur rendre la vie agréable de mille façons. On ne pourrait qu’applaudir vos bonnes intentions et dispositions, et l’on vous souhaite de réussir dans cette entreprise.

Loisirs



Cette journée incitera à la diplomatie et à la souplesse. Cependant, il faudra veiller à ne pas se livrer à un excès de bienveillance ou d’indulgence envers autrui et envers soi-même.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Balance et Poissons

Chiffres de chance : 8 2 1







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Ce cocktail planétaire vous promet l’une des journées les plus porteuses de l’année sur le plan conjugal. Votre vie de couple sera plus envoûtante que jamais. Vous passerez des moments heureux en compagnie de votre conjoint ou partenaire. Célibataire, cette journée va favoriser une rencontre mémorable, qui pourrait bien se concrétiser, à plus ou moins court terme, par un mariage.

Argent



Hâtez-vous de régler factures, contraventions éventuelles, impôts, de payer vos dettes. Vous éviterez ainsi d’attirer des complications et des poursuites qui vous mettraient de très mauvaise humeur et vous coûteraient inutilement cher. Les astres ne vous feront pas de cadeaux aujourd’hui.

Santé



Bon tonus de base, mais vous devrez vous méfier des excès. Les influences planétaires vont en effet vous inciter à mener une vie trop désordonnée, ce qui pourra saper votre résistance et vont réveiller votre gourmandise, tout en vous fragilisant momentanément sur le plan digestif. Mieux vaudrait donc résister à votre envie de jouer les Gargantua, et surveiller votre consommation d’alcool.

Travail



Ne comptez pas sur les autres pour régler vos problèmes professionnels, d’abord parce qu’ils ont leurs propres chats à fouetter, ensuite parce qu’ils seront contents de vous savoir ennuyé.

Famille



Donnez à vos enfants les coudées franches. N’entravez pas leur liberté, mais surveillez discrètement leurs occupations. Une complicité profonde fera plus de bien qu’une discipline sévère.

Loisirs



Le climat planétaire favorisera un redémarrage : il vous donnera la possibilité d’exprimer vos talents, de partager votre joie de vivre et de nouer des contacts qui se révéleront, par la suite, intéressants.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Scorpion et Sagittaire

Chiffres de chance : 7 9 3







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Il sera temps de faire une sérieuse mise au point pour clarifier vos relations conjugales. Cette discussion promet d’être orageuse ; mais si vous et votre partenaire faites preuve de bonne volonté, elle aura l’avantage de résoudre définitivement un bon nombre de problèmes qui perturbaient votre union. Célibataire, une aventure sentimentale parfaitement anodine au début pourrait prendre une importance insoupçonnée dans votre vie ce jour. Votre petit cœur en prendra un coup sérieux mais merveilleux !

Argent



Ne vous lancez pas ce jour dans des opérations financières trop audacieuses : les influx n’y seront pas favorables. Au lieu de n’en faire qu’à votre tête, écoutez plutôt les conseils avisés de certains de vos proches.

Santé



Le ciel bien aspecté vous incitera à préserver votre santé par tous les moyens possibles. Il vous fera comprendre viscéralement qu’ « il n’y a pas de richesse préférable à la santé du corps » (l’Ecclésiastique). Vous devrez surtout vous méfier du surmenage ; en effet, à quoi sert d’assurer votre avenir si vous y laissez la vie !

Travail



Vous aurez intérêt à écouter les conseils que vous prodiguera votre entourage de travail. Certes, ils ne vous plairont pas outre mesure, car on vous prêchera surtout la modération, qualité que vous n’aimeriez pas avoir. Pourtant, vous aurez intérêt à en tenir compte si vous voulez éviter les pires déboires qui vous attendent.

Famille



Vous aurez bien du mal à établir le dialogue avec votre entourage familial. Les malentendus et les incompréhensions se multiplieront aujourd’hui. Vous ne réglerez pas le problème en montant sur vos grands chevaux, ni en vous enfermant dans un silence boudeur. Essayez d’établir un dialogue dans le calme et la confiance. Vos efforts porteront alors d’heureux fruits.

Loisirs



Si vous pratique un sport un peu violent, soyez vigilant. Le Ciel en son aspect ne vous mettra pas à l’abri d’un mauvais coup.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Lion et Vierge

Chiffres de chance : 7 4 1







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Vous n’aurez pas trop le moral, et vos relations avec votre conjoint ou partenaire s’en ressentiront cruellement. Au lieu de chercher à renforcer vos liens de complicité avec lui, vous lui reprocherez de ne pas vous comprendre et de vous aimer mal ou pas assez. Célibataire, vous aurez une grisante impression de liberté, une envie de paysages nouveaux. Un conseil : fuyez les interférences et les curiosités malsaines.

Argent



Il est possible qu’une occasion de placement à long terme se présente à vous aujourd’hui. Réfléchissez bien avant de vous lancer. Mais n’hésitez pas si tous les facteurs vous paraissent favorables. En tout cas, vos chances seront nettement meilleures aujourd’hui que jusqu’ici.

Santé



Votre énergie vitale sera excellente, et vous fera enchaîner les activités avec un dynamisme qui fera l’admiration de tous. Si on vous propose de tester une activité sportive ou de partir en voyage, sautez sur l’occasion !

Travail



Ne restez pas les deux pieds dans le même sabot. Vos projets novateurs seront particulièrement appréciés et, à condition de vous adapter vite et bien, vous pourrez profiter des nouvelles ouvertures qui vous seront faites.

Famille



Vous aurez peut-être quelques petits problèmes de voisinage : bruit, animaux, enfants, etc. Préférez le dialogue ou le silence à l’affrontement. Vos voisins se rendent-ils ridicules par leur comportement ? Aucune loi, ni divine ni humaine, ne vous oblige à les imiter !

Loisirs



Prenez soin d’installer une cloison étanche entre l’amitié et l’argent. Il est toujours mauvais de les mélanger d’une façon ou d’une autre. En conséquence, ne comptez pas sur vos amis pour résoudre vos problèmes pécuniaires, même s’ils sont prêts à vous aider. Et surtout, ne prêtez jamais, car « si vous redemandez l’argent que vous avez prêté, vous trouverez souvent que d’un ami votre bonté vous a fait un ennemi » (Plaute).