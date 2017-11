Horoscope du mardi 7 novembre 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



Dans votre vie affective, vous saurez prendre d’heureuses initiatives et mettre fin à certaines situations qui ne pouvaient plus durer.

Argent



Ce passage d’un influx astral dans l’un des secteurs de votre thème liés à l’argent devrait être positif pour vos finances. Votre situation financière est saine ; mais les jours à venir pourront être un peu plus difficiles. Si vous avez des économies, évitez donc de les dépenser : il est en effet beaucoup plus sage en ce moment de vous comporter en fourmi qu’en cigale.

Travail



Vous serez tenté d’entreprendre plusieurs projets à la fois, obsédé par l’idée que vous êtes venu trop tard dans le monde. Attention ! « Qui court deux lièvres à la fois n’en attrape aucun » (Ésope). Votre ambition démesurée et déraisonnable ne ferait que vous surmener et abuser vos forces. Faites appel à tout votre sens pratique et analytique pour faire un choix judicieux dans vos activités.

Famille



Les liens avec les membres de votre famille se resserreront, et les enfants vous apporteront de grandes joies. Que voulez-vous en plus de la vie ?

Loisirs



Gardez-vous des impulsions qui vous pousseront à trop parler de vos idées ou de vos problèmes. Il vaudra mieux, du moins pour le moment, rester plutôt discret afin que certaines personnes mal intentionnées n’essaient pas d’en tirer parti. Veillez à préserver vos intérêts personnels en restant modéré en toute circonstance.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Taureau et Gémeaux

Chiffres de chance : 2 6 4







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Le ciel vous rendra hardi et passionné, presque trop ! Il ne faudrait pas, dans un accès de fièvre, rompre une entente amoureuse valable sous bien des aspects. Vous aurez grand besoin de relations stables, avec quelqu’un qui accepte vos emportements capricieux et dont la personnalité reflète fidèlement la vôtre. Ne vous laissez donc pas tourner la tête par des passions passagères.

Argent



Les aspects du ciel vous donneront envie d’améliorer votre intérieur. Ne résistez pas à cette influence. Un cadre de vie agréable sera un facteur d’équilibre pour vous et un soutien pour votre moral.

Travail



Vous ne devrez pas vous attendre à une période de facilité. Cela ne veut en aucun cas dire que vous aurez des problèmes à coup sûr, mais simplement que vous n’obtiendrez que ce que vous méritez vraiment. Vos efforts seront récompensés, mais les natifs paresseux ou trop insouciants ne pourront pas compter sur la chance pour leur assurer une promotion.

Famille



Il est fort probable que vous n’agirez pas toujours avec assez d’objectivité dans vos relations familiales, surtout vis-à-vis de vos enfants. Si ce sont déjà des adolescents, il pourra y avoir là une source de conflits qui pourraient facilement être évités en y mettant un peu du vôtre. Prenez conscience de cet état d’esprit qui vous animera au cours de cette journée, et méfiez-vous des paroles qui dépassent vos pensées.

Loisirs



Les relations sociales auront une grande importance, tant sur le plan affectif que professionnel. Cependant, sachez faire le choix judicieux qui vous évitera de perdre du temps et de l’argent avec des personnes trop superficielles.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Balance et Scorpion

Chiffres de chance : 3 5 4







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



Vous aurez tendance à douter de vos choix, à hésiter, à vous poser des questions. Essayez de dépasser ces inquiétudes ; vous vous rendrez compte qu’elles n’ont pas de raison d’être. Si vous êtes solitaire, une rencontre très importante pourrait même se produire cette fois ; ne ratez pas le coche !

Argent



Votre ciel astral devrait vous aider à rééquilibrer votre budget, voire même à faire quelques économies. Mais attention : un influx en aspect dysharmonique pourra vous souffler des idées de dépenses excessives. Restez donc raisonnable et évitez de prendre des décisions financières délicates, concernant un achat important ou un placement par exemple.

Travail



Beaucoup d’allant et d’énergie au menu du jour. Cependant, soyez vigilant : à cause des aspects dissonants du ciel, vous risquez de faire de mauvais choix sur le plan professionnel.

Famille



Vous aurez besoin de vous sentir sécurisé dans votre foyer afin de pouvoir affronter avec courage les difficultés de votre vie professionnelle. Et si vous jugez que vos proches ne sont pas suffisamment gentils, affectueux ou attentionnés envers vous, vous en souffrirez beaucoup. Tâchez d’être plus compréhensif, moins exigeant, et vous verrez que vous n’avez vraiment pas à vous plaindre.

Loisirs



Une envie de voyager ou de partir vous reposer quelques jours ? N’hésitez plus, allez-y sans attendre. Tout vous sera favorable.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Bélier et Poissons

Chiffres de chance : 2 9 7







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



L’important, cette fois, c’est de ne pas vous dérober à vos responsabilités conjugales. Votre conjoint vous le pardonnerait très difficilement. En revanche, si vous trouvez le courage de prendre certaines décisions difficiles mais indispensables, vous pourrez renforcer vos liens avec l’autre.

Argent



Les astres vous seront très favorables sur le plan matériel. Vous qui n’êtes pas un gestionnaire-né, vous pourrez effectuer de fructueuses transactions. Vous développerez de façon très sensible votre situation financière.

Travail



Sur le plan professionnel, vous devrez compter aujourd’hui avec un influx rétrogade. Les opportunités se feront plus rares, et vous devrez redoubler d’énergie pour obtenir des résultats corrects. Pourtant, si vous refusez de baisser les bras, vous finirez par surmonter les obstacles.

Famille



Une certaine tension dans votre foyer semble inévitable, compte tenu de cette ambiance astrale. Mais tout pourra s’arranger si vous vous montrez tolérant et réceptif. À vrai dire, la racine de vos problèmes familiaux actuels se trouve dans votre intransigeance habituelle. N’élevez pas la voix et écoutez bien ce que chaque membre de votre famille aura à dire, et alors l’atmosphère se détendra très vite.

Loisirs



Vous aurez besoin d’ordre et de stabilité pour vous sentir bien dans votre peau. Commencez par régler vos factures en souffrance et par trier le courrier en retard. Si vous laissez en attente des problèmes administratifs, ils se rappelleront à l’ordre.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Gémeaux et Poissons

Chiffres de chance : 7 5 3







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



Le plan sentimental sera assez bien influencé. Mais votre comportement laissera à désirer ; en effet, vous ne saurez pas très bien ce que vous voulez. Les célibataires connaîtront une certaine instabilité dans leur vie sentimentale, pas toujours de leur faute d’ailleurs, car il semble qu’on les quittera sans qu’ils sachent vraiment pourquoi.

Argent



Sur le plan financier, Attention simplement à ne pas prendre de décisions trop rapides en matière pécuniaire : vous n’aurez pas toujours les idées très claires.

Travail



Une belle concentration de planètes bénéfiques dans la Maison V ce jour ! Autant dire que le succès dans votre travail ne pourra pas vous échapper. Profitez de la situation favorable pour vous mettre un peu plus en avant, surtout si vous estimez que votre valeur professionnelle n’est pas suffisamment reconnue et appréciée.

Famille



Avec un bon influx en Maison V, vous déploierez une belle énergie. Vous mettrez sur pied de vastes projets concernant votre famille. Mais, si vous ne demandez pas son avis à votre conjoint, bonjour les disputes !

Loisirs



Il y aura des retards ; il n’est pas impossible qu’on les ait provoqués dans le but de vous nuire. Au lieu de vous impatienter, relancez les services concernés. Une démarche personnelle est souhaitable.

Couleur porte-bonheur : Noir

Affinités astrales : Scorpion et Poissons

Chiffres de chance : 3 6 4







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



Si vous vivez en couple, les astres ne parviendront pas à vous déstabiliser sérieusement. Vous connaîtrez peut-être quelques disputes ou bouderies. Si vous êtes un cœur solitaire, la journée sera agréable à vivre, avec peut-être une aventure distrayante, mais sans grand avenir.

Argent



Ne soyez pas en retard dans vos paiements. Surveillez attentivement votre budget. Ne comptez que sur votre salaire. Ne rêvez pas : la chance ne sera pas dans votre camp pour combler les trous ; ne jouez pas gros aux jeux de hasard cette fois-ci.

Travail



Côté affaires, des promesses à la pelle, mais lorsqu’il s’agira de les tenir, bonjour les dégâts ! Heureusement, vous pourrez alors envisager d’autres issues. Mais tout cela aura constitué, pour vous, une perte de temps qu’il faudrait éviter.

Famille



Certains d’entre vous pourraient se faire beaucoup de soucis au sujet de la santé d’un chien ou d’un chat. Si vous voulez en avoir le cœur net, n’hésitez pas à consulter un vétérinaire plutôt que de laisser traîner les choses.

Loisirs



Vous ne serez pas tout à fait dans votre assiette. Le ciel, vous rendra plutôt pessimiste et mélancolique. Ce ne sera pas grave ; il faudra simplement faire un effort d’objectivité, de lucidité, vis-à-vis des êtres que vous aimez.

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Taureau et Sagittaire

Chiffres de chance : 9 5 1







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Vous mènerez bien vos amours. Il n’y aura de place ni pour les sentiments tièdes, ni pour les pannes sexuelles. Vous trouverez des recettes choc pour ranimer ou soutenir la flamme de votre partenaire.

Argent



Journée délicate financièrement. Faites le dos rond et attendez en espérant des jours meilleurs, qui ne sauraient tarder à venir. Ne vous laissez pas entraîner par votre impatience, car vos coups de tête vous feraient tomber dans le vide. En cas d’affaire litigieuse, demandez l’avis d’un expert au lieu de chercher à vous débattre seul. Décidez-vous à ne faire aucun achat important aujourd’hui, malgré les incitations de la part des vendeurs ou le caractère apparemment urgent des objets que vous vous proposerez d’acquérir.

Travail



Le moment sera donc faste pour prendre des initiatives et rechercher des appuis qui aideraient à votre réussite professionnelle. Foncez et vous réussirez, surtout si vous déployez tous vos pouvoirs de persuasion.

Famille



La présence de certains influx dans votre Ciel laisse présager de l’animation si vous avez des enfants. Vos allez voir vos rejetons affirmer leur personnalité avec une belle assurance. Dans la plupart des cas, tout se passera bien, et vous pourrez être fier d’eux et de leurs succès. Mais quelques-uns d’entre vous auront du mal à accepter cette attitude conquérante, surtout si elle se teinte de rébellion.

Loisirs



Cette journée pourra correspondre à la découverte d’une passion dans un domaine artistique - la photographie, la sculpture ou la peinture, par exemple. Vous pourrez vous y donner à cœur joie, et ce sera tant mieux pour vous puisque vous n’aurez pas l’occasion de vous ennuyer.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Vierge et Balance

Chiffres de chance : 8 7 6







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Si vous vivez en couple, le ciel va vous offrir une belle journée de tendresse et de complicité. Si vous vivez seul, il fera mieux encore : il se pourrait bien, en effet, qu’il vous vaille une rencontre importante. Pour certains d’entre vous, il y aura même un mariage en perspective !

Argent



Dans le domaine matériel, vous serez peu disposé à vous montrer raisonnable. Il le faudra, pourtant, sinon vous serez confronté à de gros soucis d’argent. Sans aller jusqu’à vous serrer la ceinture, essayez, au moins, de limiter les dépenses superflues. De plus, ne vous laissez pas entraîner dans des opérations financières hasardeuses.

Travail



Votre esprit de compétition sera exacerbé et les obstacles ne feront que vous stimuler. D’ailleurs, vous aurez la possibilité de mener à bon port une entreprise ambitieuse, qui vous vaudra l’estime de votre entourage professionnel.

Famille



Votre vie familiale ne sera affectée par aucun impact planétaire notable. Cela ne veut pas dire qu’il ne se passera rien, mais tout simplement que vos relations avec vos proches se dérouleront dans un climat paisible et sans histoire. Si vous avez des enfants, ils seront en bonne forme, et vous établirez de bons rapports avec eux, même s’ils se montrent parfois contestataires.

Loisirs



Tout au long de la journée, les influences planétaires favoriseront les relations amicales durables et profitables. Vous saurez faire preuve de la diplomatie nécessaire pour vaincre les réticences ou résistances et obtenir ce que vous désirez.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Gémeaux et Poissons

Chiffres de chance : 2 3 1







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Les natifs qui ne sont pas mariés feront des projets d’avenir sur des bases solides.

Argent



Concernant vos finances, vous gérerez votre budget avec beaucoup de sérieux et de rigueur. Si les circonstances vous y obligent, vous n’hésiterez pas à vous serrer la ceinture et à contraindre votre petite famille à faire de même. Vos efforts seront récompensés. Lentement mais sûrement, votre situation matérielle s’améliorera.

Travail



Le ciel va vous donner un sérieux coup de fouet. Vous qui, ces derniers temps, vous investissiez un peu moins dans le travail, vous allez cette fois reprendre le collier avec votre habituelle ambition. Mais attention : un influx en dysharmonie risque de provoquer des tensions. En cas de difficulté, évitez les affrontements, sinon vous seriez aussitôt perdant !

Famille



Vos rapports avec les enfants seront plus détendus et plus chaleureux que d’habitude, très largement grâce au ciel en bel aspect. Montrez-vous davantage leur complice et leur conseiller.

Loisirs



Le stationnement d’un influx dans votre ciel natal toute la journée se fera au bénéfice de tous les natifs du signe, qui feront preuve d’un grand dynamisme. Il tendra à favoriser leurs démarches et contacts en tous genres. Il donnera aussi beaucoup de clairvoyance et d’assurance aux étudiants lors des examens ou aux candidats à un poste lors d’entretiens.

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Bélier et Verseau

Chiffres de chance : 4 2 5







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Le ciel accroîtra votre ténacité dans la quête de l’amour vrai. Vous serez très réaliste dans vos choix et, peu soucieux des apparences, vous préférerez les personnes de votre propre milieu social. Vous éprouverez un penchant pour celles qui gravitent directement dans votre univers professionnel, même si elles occupent un poste subalterne.

Argent



Vous serez habile en matière pécuniaire. Vous ferez même preuve d’un flair vraiment exceptionnel. Vous parviendrez notamment à récupérer des biens qui vous appartiennent mais dont vous n’aviez pas la jouissance pleine et entière.

Travail



Vous pourrez prendre de nouveaux contacts très intéressants et concrétiser les projets qui vous tiennent le plus à cœur. Votre esprit d’initiative sera développé, mais vous éviterez malgré tout les risques excessifs.

Famille



À en juger par ce climat astral, on peut croire que les questions familiales ne seront pas au centre de vos préoccupations en ce moment. Plus désireux d’établir une relation forte avec votre conjoint, vous vous soucierez peu de vos enfants. Et, par chance, ils n’auront guère besoin de vous !

Loisirs



On doit s’attendre à des tensions, des heurts, des relations souvent passionnées mais difficiles. Vous pourrez avoir à subir la jalousie d’une personne qui vous aime mais de manière trop exclusive. Ou inversement, c’est peut-être vous qui aurez ce genre de relations et de réaction.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Taureau et Sagittaire

Chiffres de chance : 6 3 7







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Vous démarrerez la journée avec un coup de foudre retentissant. Votre nature passionnée s’épanouira dans cette relation amoureuse.

Argent



Votre instinct vous conseillera de ne pas prêter de l’argent. Si vous ne pouvez l’éviter, prenez au moins toutes les garanties nécessaires pour pouvoir récupérer votre dû dans les délais convenus. Il ne s’agira pas de vous méfier de la bonne foi de votre obligé, mais simplement de prévenir les défaillances qu’il pourrait éventuellement connaître malgré lui.

Travail



Dans votre profession, vous voudrez aller toujours plus loin et toujours plus vite. Mais vous risquez de vous égarer. Ralentissez un peu le rythme et renforcez les acquis. Prenez également le temps de mieux écouter vos collaborateurs.

Famille



Vos relations avec vos proches seront sous la protection des planètes. Ces astres d’une nature bénéfique vont mettre en vedette les zones de votre thème liées à la vie de famille. Vous passerez des moments délicieux avec vos parents et vos frères et sœurs. Ces retrouvailles se dérouleront dans un climat de bonheur et de solide complicité. Si vous avez des enfants, ils seront en pleine forme, et vous passerez de bons moments en leur compagnie.

Loisirs



Dans le domaine amical, votre vie sera agréable, distrayante, intéressante. Les amis étrangers seront aux petits soins à votre égard. Vous apprécierez particulièrement les idées d’un natif du taureau, avec lequel vous vous entendrez parfaitement.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Cancer et Scorpion

Chiffres de chance : 8 7 9







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Attention, vos passions bouillonneront ! Et vos pulsions sexuelles risquent de vous précipiter dans une situation complexe d’où vous aurez du mal à sortir si vous prenez des engagements imprudents.

Argent



Votre ciel astral en aspect dysharmonique pourra avoir une incidence sur votre niveau de vie. Dans quelques cas, en raréfiant vos revenus. Pour la plupart d’entre vous, en se contentant de vous inciter à gérer très sagement votre budget. Quelques natifs décideront de diminuer notablement leur train de vie pour des raisons politiques ou écologiques.

Travail



Vous pouvez vous attendre à traverser une période pleine de défis, mais constructive, dans votre travail. Des changements vous obligeront à vous adapter à des situations nouvelles, ce qui vous demandera un effort, mais vous promet de belles perspectives d’évolution. Votre carrière pourrait même se poursuivre, au moins momentanément, au-delà des frontières.

Famille



Le ciel va mettre en lumière votre secteur de la famille. Il aura un rôle plutôt protecteur. Par ailleurs, le passage d’un influx astral sera totalement bénéfique pour votre vie familiale. L’astre de la chance aura en effet un impact direct sur ce secteur de votre thème natal. Au programme : joie de vivre en famille, et, pour certains, possible naissance d’un bébé.

Loisirs



Bavard comme vous l’êtes, il vous sera difficile de garder le secret qu’un ami intime vient de vous confier. Mais malheur à vous si vous le trahissez !