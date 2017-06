Horoscope du mercredi 14 juin 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



Si vous êtes déjà en ménage, cette journée devrait vous permettre de vous rapprocher de votre conjoint ou partenaire. Nombre d’entre vous sortiront d’une phase délicate, marquée par une certaine froideur en couple. Dopé par les astres, vous n’aurez aucun mal à dégeler l’atmosphère. Célibataire, il vous faudra absolument garder les pieds sur terre et prendre un peu de recul. Ces démarches vous permettront de faire le point sur les événements amoureux passés et futurs afin de ne pas avoir à regretter tant votre attitude que vos décisions.

Argent



Pour nombre de natifs, des questions d’héritage pourront créer des frictions et des tensions avec la proche famille, chacun ayant son idée fixe à ce sujet. Ne précipitez rien, réfléchissez longuement et n’hésitez pas à demander conseil auprès d’amis désintéressés. De toute manière, le temps arrangera tout cela, et au mieux de vos intérêts.

Santé



Vous êtes en ce moment protégé, et ne risquez donc rien de grave côté santé. Mais le Ciel a la spécialité de provoquer de petits problèmes de santé sans gravité mais agaçants. Ainsi, gare aux petits bobos, aux problèmes rhumatismaux, aux rages de dents, aux douleurs dorsales, foulures et entorses.

Travail



Au bureau ou à l’usine, on tentera de vous refiler une corvée fastidieuse. Ne vous laissez pas faire sous prétexte qu’une fois n’est pas coutume : vous avez vos propres chats à fouetter consciencieusement !

Famille



Donnez à vos enfants les coudées franches. N’entravez pas leur liberté, mais surveillez discrètement leurs occupations. Une complicité profonde fera plus de bien qu’une discipline sévère.

Loisirs



Avec une telle configuration astrale, des conflits sont probables avec vos amis pour des questions d’intérêt. Loin de vous l’idée que « les amis ont tout en commun » (Pythagore). Pourtant, si voulez garder vos amitiés vertes, il vous faudra renoncer à l’attitude consistant à toujours tirer la couverture à vous.

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Vierge et Verseau

Chiffres de chance : 3 2 7







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Vous essaierez sérieusement de pacifier vos relations conjugales ; vous vous efforcerez d’avoir un comportement réaliste et raisonnable. On ne vous reconnaîtra plus ! Continuez dans cette bonne voie, et vous serez heureux en couple. Les célibataires se satisferont fort bien d’amourettes passagères, de flirts sans lendemain, ce en quoi ils auront parfaitement raison, car une liaison commencée maintenant ne pourrait que leur amener des désagréments.

Argent



Vous pourriez bénéficier d’une rentrée d’argent aussi intéressante qu’inattendue. Il reste cependant qu’avec un Ciel en aspect dysharmonique vous risquez d’être mal conseillé si vous choisissez de placer cette somme. Pour vous éviter une déconvenue, ce sera le moment de faire appel à votre sens inné de gestion, ce qui, sous de tels auspices, ne sera pas facile.

Santé



Un influx astral vous dopera. Et alors vous aurez besoin de mener des activités sportives ou de faire des exercices physiques. Cela vous permettra de canaliser votre trop-plein d’énergie avant qu’il ne déborde et ne se retourne contre vous.

Travail



Une journée très propice et productive pour le travail. Le Ciel en bel aspect vous permettra de prendre des initiatives très utiles et des contacts qui pourront beaucoup vous apporter. Vous aurez la possibilité de conclure une affaire importante ou de réaliser des profits appréciables. Ne négligez aucune opportunité qui se présentera.

Famille



Cet aspect des Cieux pourra compliquer votre vie familiale. Non qu’il risque de se passer quelque chose de vraiment ennuyeux. Mais l’ambiance dans votre foyer ne sera pas très agréable. Vos proches seront exigeants ou anxieux. A moins que ce ne soit vous qui aurez tendance à stresser vos enfants en leur demandant d’être parfaits.

Loisirs



L’action des astres vous rendra un brin misanthrope. Afin de vous protéger contre la tristesse et le découragement provoqués par le comportement déplorable des autres, dites-vous bien que les hommes ne sont pas des anges, mais des êtres entachés de faiblesses. Rappelez-vous souvent cette maxime d’Oscar Wilde : « Comment a-t-on pu dire que l’homme est un animal raisonnable ! Il est tout ce qu’on veut, sauf raisonnable ».

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Cancer et Capricorne

Chiffres de chance : 2 8 7







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



Vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront placés sous le signe de l’efficacité. Ensemble, vous vous attaquerez à des problèmes concrets, et vous vous efforcerez de les résoudre dans les plus brefs délais. Excellente stimulation ! Les aspirations romanesques des célibataires auront toutes les chances de se concrétiser. Il est très probable qu’une occasion leur soit offerte de contracter de nouveaux attachements, ou qu’une liaison qui existait déjà prenne une tournure beaucoup plus officielle.

Argent



Avec cette configuration astrale, il faudra prévoir une forte contrainte financière. Des problèmes en rapport avec l’immobilier sont possibles, et cela pourrait se traduire par des dépenses importantes et parfois imprévues. Certains natifs devront avoir à faire aussi des dépenses supplémentaires pour les enfants qui grandissent et dont les besoins sont plus importants qu’auparavant.

Santé



Les secteurs santé de votre thème seront libres de toute influence astrale. En plus d’une santé suffisamment bonne, vous afficherez une joie de vivre qui fera plaisir à voir. Certains d’entre vous connaîtront des embarras gastriques en cas d’abus de bonne chère.

Travail



Votre force de volonté, vous aidera à triompher de tous les obstacles. Vous devrez cependant travailler dur, tout en essayant de ménager certaines personnes haut placées.

Famille



Le Ciel vous donnera assez de finesse psychologique pour régler certains problèmes familiaux pourtant très délicats. En plus, vous aurez l’art et la manière pour écouter et guider vos proches.

Loisirs



Un influx astral sera en aspect dysharmonique : voilà qui peut marquer un peu de distance dans vos relations. Peut-être s’opère-t-il un changement dans votre état d’esprit qui vous éloigne de certaines personnes pour vous en présenter d’autres.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Gémeaux et Verseau

Chiffres de chance : 6 3 8







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



L’amour vous tendra les bras. Passion, séduction, tendresse... il y en aura pour tous les goûts. Si vous êtes libre, jouez le jeu des rencontres et laissez-vous surprendre ! Votre charme fera des ravages et, parmi vos prétendants, se cachera peut-être l’amour de votre vie. Si vous êtes marié, ce sera le moment de solder les motifs de querelle et de trouver un nouvel accord placé sous le signe de l’harmonie et du partage.

Argent



Les aspects de votre Ciel astral vous donneront envie d’améliorer votre intérieur. Ne résistez pas à cette influence. Un cadre de vie agréable sera un facteur d’équilibre pour vous et un soutien pour votre moral.

Santé



Des planètes en querelle peuvent vous causer une petite baisse de forme. A prendre en compte, sans vous inquiéter outre mesure, car il s’agira plus d’une lassitude psychologique que d’un réel épuisement physique. Pensez à changer d’air : cela vous redonnera la pêche en un rien de temps.

Travail



Dans le travail, vous donnerez le meilleur de vous-même si vous n’êtes pas dans l’obligation de rendre continuellement des comptes à quelqu’un d’autre. Mais si ce n’est pas le cas, faites preuve de patience et de résignation afin de ne pas compromettre votre situation présente.

Famille



La présente combinaison astrale pourra provoquer une évolution bénéfique dans vos relations avec vos enfants, vous permettant de mieux comprendre ceux-ci et de mieux les accompagner. Dans quelques cas, il est possible qu’un désaccord ou une dispute soit à l’origine de ce changement.

Loisirs



Loin de refuser les mondanités, vous les rechercherez. Il faut dire qu’avec cet aspect de votre Ciel astral, vous vous sentirez aussi bien à l’aise dans les grandes réunions qu’en petit comité.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Vierge et Balance

Chiffres de chance : 3 2 9







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



La journée s’annonce très prometteuse pour les natifs vivant en couple. Le Ciel bien aspecté vous incitera à cueillir le jour et à savourer toutes les joies de l’existence en compagnie de votre conjoint ou partenaire. Célibataire, si vous êtes un cœur à prendre, voici venir le temps de la construction amoureuse active. Sous l’impulsion astral, vous ne vous contenterez plus des émois partagés, des dîners aux chandelles et des promenades romantiques à deux.

Argent



Des planètes influençant actuellement votre secteur argent devraient vous donner un sacré coup de pouce, en vous aidant notamment à réagir vite et à prendre des risques rentables. Vous pourrez effectuer de juteuses opérations financières.

Santé



Environnement astral propice à une bonne résistance physique. Vous connaîtrez peut-être un petit moment de fatigue, mais vous récupérerez très rapidement en vous couchant un peu plus tôt. Cette journée pourrait permettre à certains natifs atteints d’une maladie chronique de voir leur mal évoluer favorablement, grâce peut-être à un changement de traitement.

Travail



Chance et bonne fortune pour vos activités professionnelles. Profitez-en pour aller de l’avant et élargir le champ de vos activités. Vous maîtriserez mieux vos moyens. Votre image personnelle sera excellente.

Famille



Vos relations avec votre famille seront probablement une source de conflits. Des proches parents seront toujours sur votre dos, à vous demander des services, et vous aurez bien du mal à garder votre calme. Essayez quand même !

Loisirs



On ne pourra pas vous reprocher d’être trop impulsif. Pour une fois, vous agirez avec beaucoup de circonspection. Tant mieux, car vous aurez devant vous une journée fertile en rebondissements surprenants.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Sagittaire et Poissons

Chiffres de chance : 3 6 5







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



La présente journée favorisera le règne de la tranquillité, de la compréhension et de la complicité avec votre conjoint ou partenaire. Vous serez le premier à tenter méthodiquement de créer un climat chaleureux et tendre au sein de votre couple. Célibataire, le coup de foudre pourrait s’abattre sur vous ce jour. En tout cas, le bonheur amoureux passera à portée de la main. À vous de l’attraper ! Ne soyez pas timide ou étourdi au point de rater le coche et d’avoir après à vous en vouloir à mort.

Argent



D’un côté, l’impact d’un influx astral vous incitera à réorganiser votre gestion financière, ce qui est plutôt positif. Mais de l’autre, sous l’influence d’un astre mal aspecté, vous risquez de faire le mauvais choix par excès d’optimisme ou, au contraire, de rater les bonnes occasions parce que vous hésiterez trop longtemps avant de réagir. Une seule solution : faites-vous conseiller par des personnes compétentes.

Santé



Cette fois, vous afficherez un moral d’acier et une énergie à toute épreuve. Et vous serez également disposé à adopter une meilleure hygiène de vie, ainsi qu’à vous débarrasser de certaines habitudes très néfastes à votre santé.

Travail



Un influx astral sera en bonne position dans votre Ciel aujourd’hui. Le moment sera donc bien choisi de prendre des initiatives et d’agir, mais toujours en douceur et sans réactions excessives. C’est en gardant une attitude mesurée et nuancée que vous éviterez les écueils.

Famille



Vous tiendrez fermement les rênes de votre foyer. Pas question que votre partenaire se mêle de vous voler votre autorité ! Avec vos jeunes enfants, évitez la sévérité excessive, et ne laissez pas la crainte faire place à la tendresse.

Loisirs



Attention à ce que vous allez dire ou faire aujourd’hui. Montrez-vous plus souple et conciliant si vous voulez maintenir de bonnes relations avec votre entourage et ne pas vous retrouver seul et incompris

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Cancer et Lion

Chiffres de chance : 2 9 1







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Il vous sera difficile de rester fidèle à votre partenaire : votre cœur aura tellement envie de respirer l’air du large ! Faites des efforts pour vous dominer. Dans quelque temps vous vous rendrez compte que votre fidélité aura été payante. Célibataire, vous vous rendrez compte de la qualité et de la profondeur de votre récente relation sentimentale. Vous pèserez le pour et le contre d’une union éventuelle et vous prendrez sans doute une décision à la fin de la journée. Le Ciel sera avec vous !

Argent



Côté finances, vous aurez de la chance et de belles rentrées d’argent. Vous mènerez à bien des transactions importantes ou des négociations dont vous attendez beaucoup. Habile et compétent, vous défendrez vos intérêts avec panache. Mais vous serez tenté de dépenser tout l’argent que vous aurez gagné !

Santé



Avec la présente ambiance astrale, vous aurez un tonus de tous les diables ! En prime, vous serez un brin tyrannique avec votre entourage professionnel et familial. Tout devra se faire selon vos directives !

Travail



Bonne journée pour réfléchir à la manière dont vous pourriez améliorer votre vie professionnelle. Pensez à doubler votre activité régulière d’un emploi d’appoint, ou à vous mettre à votre compte. Journée faste pour ceux qui ont su travailler en équipe tout en menant un projet personnel à terme et qui vont enfin recueillir les fruits de leurs efforts.

Famille



Pour la plupart d’entre vous, cette journée sera calme sur le front familial. Quelques rares natifs, cependant, pourront être affectés par l’impact de certains influx astraux. Pour ceux-là, un problème concernant un enfant pourra surgir ; il faudra peut-être prendre une décision le concernant.

Loisirs



Si des rabat-joie ou des oiseaux de mauvais augure croisent votre chemin, évitez-les comme la peste. Le bonheur existe bel et bien sur cette terre, à chaque instant de la vie : ne le boudez pas !

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Vierge et Balance

Chiffres de chance : 3 7 2







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Le climat sera peu favorable à l’entente conjugale. Le contact ne passera pas toujours très bien dans les couples. Vous pourrez commettre des gaffes impardonnables. Aussi, vous étourdirez votre partenaire de discours stériles, alors qu’il ne rêvera que d’une seule chose : qu’on lui parle d’amour ! Célibataire, avec cette configuration des Cieux, maximum de charme et de sensualité. Vous ne ferez que séduire. Risque de débordements sentimentaux ou de passions tumultueuses, mais personne ne s’en plaindra. Amusez-vous bien !

Argent



Bonne chance financière grâce aux influx astraux. Vous aurez la possibilité de réaliser d’excellentes transactions. Vous pourrez aussi consolider votre situation matérielle en envisageant des placements sûrs.

Santé



Soutenu par les astres, vous devriez jouir aujourd’hui d’une santé de fer, ou en tout cas d’un bon terrain de base. Ceux qui sont malades auront de bonnes chances de se régénérer ou de guérir grâce à cet aspect très puissant.

Travail



Dans votre travail, ce ne sera pas le moment d’innover. Autant vous pourrez avancer efficacement si vous respectez les traditions, autant, en voulant bousculer les habitudes, vous n’arriverez à rien d’encourageant.

Famille



Un de vos enfants pourra vous causer des tracas en raison de ses relations douteuses. Ne le grondez pas, mais faites-lui partager votre souci, et espérons qu’il se rendra facilement à la raison.

Loisirs



Quelques ennuis avec les autorités administratives pourraient surgir en raison de votre négligence. Vous perdrez un temps précieux à cause de votre désordre et de la paperasserie qui vous envahit. Prenez la ferme résolution de régler désormais rapidement vos affaires dès qu’elles se présenteront. De la sorte, vous aurez toujours l’esprit tranquille et serez à l’abri de mauvaises surprises.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Taureau et Poissons

Chiffres de chance : 6 4 8







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Dans vos relations conjugales, veillez à ménager un créneau de fantaisie et même de folie modérée. « En amour, il n’y a pas de plus affreux désastre que la mort de l’imagination » (George Meredith). Méfiez-vous de la routine et du prosaïsme comme de la peste. Aujourd’hui, cherchez à surprendre votre conjoint ou partenaire. Célibataire, ne prenez pas au tragique vos déceptions amoureuses. Tout le monde sait parfaitement qu’ « il y a autant de douleurs dans l’amour que de coquillages sur la rive » (Ovide). Alors, retrouvez tout votre sens des réalités et ayez le courage de regarder les choses en face.

Argent



Sur le plan financier, vous aurez un extraordinaire sens des opportunités. De plus, vous n’hésiterez pas à prendre quelques risques, et votre audace sera payante.

Santé



Aucune inquiétude à avoir au sujet de votre santé en ce moment. Mais profitez des bons influx astraux pour bien estimer vos moyens et vos limites sur le plan vital, pour savoir prendre les dispositions opportunes, pour trouver les accommodements dont vous avez besoin pour vous détendre, vous reposer et vous rétablir sereinement après l’effort.

Travail



Attention aux imprudences dans votre métier. Evitez, autant que possible, de prendre d’importantes décisions en ce moment. Méfiez-vous, aussi, de certains collègues qui joueront un double jeu à vos dépens.

Famille



Votre vie familiale pourra être momentanément perturbée. C’est plutôt avec les personnes âgées de votre entourage, ou contraire avec les enfants et les jeunes adolescents, que les choses sont susceptibles de déraper. Essayez de maintenir le dialogue et, s’il s’agit de vos enfants, d’éviter tant un excès d’autoritarisme qu’une attitude trop laxiste.

Loisirs



Votre belle franchise, votre façon directe et crue de dire les choses pourront vous causer aujourd’hui de nombreux malentendus avec votre entourage. Voilà la pierre d’achoppement que vous aurez intérêt à contourner si vous voulez vous éviter des heurts avec vos amis. Vous devrez vous rappeler constamment que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, et que la manière de les exprimer est encore plus importante aux yeux de ceux qui les entendent : « Lorsque tu lances la flèche de la vérité, trempe la pointe dans du miel » (proverbe arabe).

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Gémeaux et Capricorne

Chiffres de chance 5 2 6







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Les natifs du signe subiront la double influence des planètes. Autant dire qu’ils auront un sex-appeal du tonnerre et qu’ils s’en serviront fort habilement. Célibataires, vous vivrez des heures inoubliables. Si vous êtes marié ou engagé dans une relation stable, votre partenaire n’aura pas intérêt à vous témoigner de la tiédeur ; vous n’hésiteriez pas en effet à aller chercher votre plaisir ailleurs !

Argent



Il y aura de fortes chances pour que vous décidiez de consacrer une bonne part de votre énergie à améliorer votre équilibre financier. Et vous y arriverez sûrement. Il faudra cependant rester vigilant en raison des mauvais aspects de certains influx astraux ; cette configuration pousse en effet à voir trop grand, à dépenser trop, à choisir des placements trop risqués.

Santé



Vous devriez vous sentir en pleine forme, mais à une légère restriction près : l’influence d’un astre devra vous inciter à la prudence, notamment si vous prenez le volant. Cette planète pourrait en effet accentuer votre nervosité naturelle et être la cause de réactions désordonnées préjudiciables à votre sécurité.

Travail



Vous devinerez que ce sera le moment de concentrer toute votre énergie sur la réalisation de vos objectifs professionnels. La conjoncture vous sera très favorable. Mais attention aux rivalités avec certains collègues, associés ou collaborateurs.

Famille



Enthousiaste et plein d’allant, vous risquez pourtant d’être freiné dans vos progrès par des problèmes familiaux qui vous perturberont. Essayez de garder votre calme.

Loisirs



Après avoir tant sué pour consolider votre situation professionnelle, vous songerez maintenant surtout à votre position sociale. Ce ne sera pas trop tôt ! Les influx astraux vous aideront à nouer des relations avec des personnes haut placées, influentes, ou qui s’intéressent réellement à vous et à vos aspirations. N’oubliez pas non plus de profiter au mieux de votre temps de loisirs.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Lion et Verseau

Chiffres de chance : 2 7 6







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Les astres, se désintéressent momentanément des natifs vivant en couple. Mais vous n’allez pas pour autant sombrer dans les difficultés conjugales. Vous serez juste confronté à un petit passage à vide, avant de retrouver très bientôt tout votre enthousiasme conjugal. Célibataire, ne compliquez pas votre vie amoureuse par insouciance ou par esprit de contradiction. Et tâchez de vous éloigner des mesquineries et des jalousies inutiles. Faites en sorte que l’amour soit pour vous un pré fleuri et non pas un champ d’orties

Argent



Vous aurez la capacité de gérer vos finances avec rigueur, sérieux et efficacité. Si vous avez l’intention de réaliser une importante opération immobilière, attendez encore trois ou quatre jours.

Santé



Tout occupé à savourer les heures intenses de votre vie amoureuse ou à vous battre dans l’arène professionnelle, vous vous porterez comme un charme. Tout au plus pourrez-vous être sujet à un coup de fatigue, ou à des migraines passagères dues à des nuits agréablement agitées.

Travail



Le Ciel en cet aspect mettra l’accent sur certaines rivalités qui vous opposent à des collègues ou collaborateurs. Bref, des conflits risquent bien d’éclater au grand jour. Tâchez de minimiser ces incidents.

Famille



L’impact adverse de l’astre Truong Sinh sera très modéré. Veillez simplement, si un conflit de fond vous oppose à certains membres de votre famille, à ne pas jeter d’huile sur le feu. Il est en effet fort probable qu’une telle intervention se traduirait simplement par un réveil de vieux griefs, ce qui empoisonnerait à nouveau l’ambiance.

Loisirs



La journée semble particulièrement bonne pour se faire de nouveaux amis ou pour renouer avec des amis du passé. Cela pourrait même apporter à terme certains avantages sur le plan social ou professionnel.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Lion et Poissons

Chiffres de chance : 8 3 4







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Cet environnement planétaire est apte à compliquer les relations conjugales, à créer des tensions, des jalousies, des différences de sensibilité, des conflits larvés ou ouverts. Certains couples formés battront de l’aile, car chaque partenaire exigera beaucoup de l’autre. Célibataire, la présence d’un influx astral viendra confirmer de sérieuses remises en question dans le domaine amoureux. Une rencontre insolite pourrait en effet jouer un rôle déclencheur et modifier sensiblement votre conception de l’amour. Voilà qui sera très bénéfique pour la suite !

Argent



Ce climat financier sera assez stable, mais vous devrez tout de même rester quelque peu sur la défensive. Non que les astres soient négatifs, mais tout simplement parce qu’un astre est en aspect dysharmonique. Cette planète risque en effet de décupler votre tendance à trop dépenser. Vous qui n’êtes pas habituellement un modèle de prudence dans ce domaine, vous serez enclin à faire des folies. Et méfiez-vous : aucune planète ne viendra à votre secours.

Santé



Vous vous sentirez assez bien dans l’ensemble ; pas d’inquiétude à avoir ! Cependant, votre équilibre physique ne sera pas encore parfait. Faites attention, vos défenses immunitaires seront quelque peu fragilisées. Vous réagirez mal au froid et serez moins résistant que d’habitude face aux maladies infectieuses. Certains d’entre vous pourront aussi connaître des problèmes de dos ou d’articulations, mais sans gravité.

Travail



Votre situation professionnelle se stabilisera, et la vie quotidienne dans le cadre de votre travail sera assez facile. Attention toutefois à cet aspect du Ciel, qui pourra vous obliger à remettre à plus tard certains de vos projets. Méfiez-vous en outre de tout ce qui manque de clarté, et ne signez rien si vous n’êtes pas absolument sûr de vous.

Famille



Dynamique et gonflé à bloc, vous prendrez des initiatives audacieuses dans votre vie familiale. Votre entourage devra filer doux, ou vous sévirez ! En réalité, vous crierez fort pour la forme, mais ce ne sera pas bien méchant !

Loisirs



Ne vous affligez pas trop des torts qu’on a pu vous causer. Il n’est pas prouvé que nous vivons dans un monde parfait ou que nous sommes tous des anges, bien au contraire. « Tu supportes des injustices ? Console-toi, le vrai malheur est d’en faire » (Démocrite).