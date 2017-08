Horoscope du mercredi 16 août 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



Le Ciel en bel aspect donnera aujourd’hui un relief inattendu à vos relations de couple. Vous aurez envie de repeindre votre vie conjugale à neuf, et de lui donner de nouvelles bases plus stables. Vos efforts donneront des résultats merveilleux. Célibataire, votre vie amoureuse risque de rester en veilleuse pendant un certain temps. Il n’y aura là aucune fatalité. Comment, en effet, pourrait-on s’intéresser sérieusement à vous alors que, même si vous vous décidez de vous arrêter un instant quelque part, vous êtes déjà préoccupé de vous retrouver ailleurs ?

Argent



Les questions financières devront retenir votre attention. Souciez-vous de faire rentrer ce qu’on vous doit plutôt que de dépenser votre avoir. Cela dit, la chance sera de votre côté et pourra vous procurer des gains inattendus : vous en aurez besoin pour vos prochaines vacances !

Santé



Le Ciel formera aujourd’hui un aspect positif et vous conseillera de suivre une alimentation riche en calcium. Consommez des jaunes d’oeufs - modérément -, du fromage de chèvre, du chou cru ou cuit, des lentilles.

Travail



Vous tiendrez bien en main les rênes de votre destinée professionnelle, et vous aurez toute latitude pour faire entendre vos idées et mettre en forme les projets qui vous tiennent à cœur. Les créations seront favorisées et pourront être à l’origine de succès inespérés.

Famille



Le bel aspect des Cieux favorisera les projets entrepris avec des proches. Vous surmonterez tous les obstacles. Si vous travaillez avec votre partenaire, vous obtiendrez un beau succès.

Loisirs



Vos amis vous apporteront une aide précieuse. Ils vous encourageront à réaliser des projets auxquels vous tenez beaucoup et mettront même la main à la pâte. Certains d’entre eux accepteront même de vous prêter de l’argent.

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Gémeaux et Poissons

Chiffres de chance : 2 3 7







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



La vie de couple sera très bien influencée. Les partenaires les plus favorisés seront ceux qui travaillent en commun, les artisans ou agriculteurs par exemple, car leur situation se prêtera le moins à des rivalités stériles. Mais si ce n’est pas votre cas, ne vous découragez pas pour autant, car le Ciel vous ménagera d’autres points de rencontre propres à resserrer vos liens. Célibataire, personne ne pourra rester indifférent à votre pouvoir de séduction accru. Vous aurez une vie amoureuse exaltante.

Argent



Le moment est opportun de plonger le nez dans vos comptes et de mettre au point de nouvelles stratégies financières. Si vous avez l’intention d’acquérir une maison, une voiture, vous aurez des idées judicieuses.

Santé



Même si l’aspect astral vous souffle des comportements excessifs, évitez de tomber dans le piège de la démesure : cela risquerait de vous jouer de mauvais tours. Par ailleurs, la pratique régulière de la marche à pied ou de la natation sera un excellent antidote à d’éventuels troubles circulatoires. Si vous êtes tracassé par quelques kilos de trop, une alimentation allégée en graisses et en sucre devrait vous aider à retrouver votre ligne.

Travail



La présente configuration astrale risque de vous placer dans une situation embarrassante. Vous serez tiraillé entre le désir de vous imposer dans votre métier et le refus d’accepter toutes les règles du jeu.

Famille



Votre secteur de la famille sera influencé par trois astres, qui vont tous les trois former des configurations plutôt positives aujourd’hui. Voilà qui fera régner un climat agréable en famille, marqué par la tendresse, mais aussi par de divines surprises.

Loisirs



Vos amis vous adorent, mais, à la longue, vos exigences et vos critiques les fatiguent un peu. De la tolérance, donc ! Ça vous aidera à accepter vos proches, tels qu’ils sont, avec leurs qualités, mais aussi leurs défauts.

Couleur porte-bonheur r : Jaune

Affinités astrales : Taureau et Verseau

Chiffres de chance : 5 9 4







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



Cette journée sera très bénéfique pour l’ensemble des natifs du signe. Les perspectives seront donc bonnes. Vous pourrez exploiter au maximum vos atouts pour séduire et conquérir. Des relations nouvelles et sympathiques se noueront ; elles ne sont peut-être pas destinées à durer, mais cela sera sans importance.

Argent



La journée sera favorable aux investissements pour tous les natifs du signe. Mais peut-être serait-il opportun de consulter un psychologue compétent à propos de vos associés. Le prix d’une bonne consultation n’est pas une dépense superflue, mais un investissement immensément profitable.

Santé



Le Ciel influencera le secteur santé de votre thème. Ce qu’il faut en attendre ? Au positif, une excellente vitalité ; mais au négatif, quelques petits soucis digestifs ou circulatoires. Pas grand-chose mais, à titre préventif, évitez les repas trop riches et faites surveiller votre cholestérol.

Travail



Vos efforts passés vont enfin payer, et vous pourrez toucher du doigt les résultats acquis. Vous en serez fier, avec raison. Mais attention aux jaloux : vous pourriez avoir à vous en défendre. Profitez de la situation pour en tirer certains avantages, en faisant fi de votre modestie habituelle. Ne vous laissez pas voler vos lauriers comme cela vous est déjà arrivé plus d’une fois.

Famille



Vous serez très capable d’harmoniser les rapports familiaux, à condition d’y mettre un peu de bonne volonté. Les enfants auront tendance à faire montre d’une nonchalance rêveuse que vous jugerez très irritante, et vous ne manquerez aucune occasion de les secouer. Faites preuve de tact, tout de même !

Loisirs



Une personne fort cultivée vous ouvrira des horizons insoupçonnés. Vous vous précipiterez à la bibliothèque la plus proche. Pourquoi n’y avez-vous pas pensé longtemps avant ? Mais il n’est jamais trop tard pour se rendre compte que « la science vaut mieux que l’or pur » (Livre des Proverbes). Passez moins de temps à traîner dans les bars et plus de temps à vous instruire ; cela est vital pour vous.

Couleur porte-bonheur : Bleu

Affinités astrales : Gémeaux et Capricorne

Chiffres de chance : 8 2 6







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Les plus avantagés des natifs en cette journée seront bien sûr les célibataires, qui vivront une merveilleuse idylle, en toute quiétude, avec un mélange d’aventures et de passions sans lendemain. Les natifs mariés pourraient connaître une certaine baisse sur le plan sexuel ; certains d’entre eux accuseront une tendance à l’individualisme excessif, qui s’avérera très défavorable à la vie commune.

Argent



Pas de planètes néfastes influençant votre secteur finances. Cependant, deux indices vous mettront en garde contre une augmentation de vos dépenses. Tout d’abord, un astre privilégiera l’économie aux dépens de tout investissement dans les loisirs. En second lieu, la présence de certains influx mettra de nouveau l’accent sur la rigueur financière, notamment en ce qui concerne les finances du conjoint.

Santé



Tout ira passablement bien côté santé. Mais l’influence astral pourrait se répercuter quelque peu sur votre moral : état d’esprit négatif, tendance à ressasser des idées lugubres. Bref, ce sera le moment de vous entourer de personnes toniques, qui vous aideront à surmonter ce petit passage délicat.

Travail



Si vous vivez en association sur le plan professionnel ou financier, sachez qu’une attitude exagérément soupçonneuse pourrait donner naissance à une attitude hostile du partenaire. Soyez plus discret et recherchez avant tout un dialogue ouvert et serein.

Famille



N’oubliez pas que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Voilà qui vous évitera de faire involontairement de la peine à certains membres de votre famille.

Loisirs



Tâchez de maîtriser le côté trop émotif et crédule de votre nature si vous ne voulez pas perdre les avantages que les astres vous accorderont aujourd’hui. Ce sera à vous d’être clair et précis, de vous positionner sans aucune ambiguïté et de remplir vos engagements, sinon vos faiblesses vous mettraient dans l’embarras alors même que la voie sera de plus en plus libre devant vous.

Couleur porte-bonheur : Rouge

Affinités astrales : Cancer et Sagittaire

Chiffres de chance : 3 9 7







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



Célibataire, le cœur ne sera pas sous de trop bonnes influences. Vous aurez tendance à vous reposer sur vos lauriers ou à faire des dépenses inconsidérées pour vos plaisirs. Une attitude de sagesse vous fera surmonter l’agitation des passions. Attention l’impact d’un astre ! Cette planète risque de compliquer la vie conjugale de certains d’entre vous. Dans quelques cas, c’est votre partenaire qui s’enfermera dans le silence et la bouderie, malgré vos efforts de communication

Argent



L’influence d’un astre, planète de l’intelligence et de la communication, va vous aider sur le plan financier. En premier lieu, cette planète vous soufflera des idées inédites qui vont vous permettre de beaucoup mieux gérer votre budget ou, dans quelques cas, de mieux rentabiliser votre travail. De plus, elle sera particulièrement favorable aux négociations financières. Ce sera donc le moment de rencontrer votre banquier.

Santé



Pour l’instant, ce n’est plus de l’énergie vitale, c’est de l’électricité sous haute tension ! A force de cumuler, comme vous le faites, des journées de travail et de soirées qui s’éternisent, c’est votre résistance nerveuse que vous épuisez ! Pensez à la ménager, sinon vous risquez d’avoir des problèmes à la longue.

Travail



Dans le domaine professionnel, les bonnes occasions vous viendront surtout de l’extérieur. Vous aurez donc intérêt à cultiver aujourd’hui les relations qui peuvent vous ouvrir des portes. Vos efforts seront ainsi plus payants et vous pourrez élargir votre champ d’action.

Famille



Vous aimez évoluer dans un cadre agréable. Dépêchez-vous donc d’aménager votre domicile car, bientôt, vous serez trop préoccupé pour vous y consacrer. Demandez à tous les membres de votre famille de vous aider ; cela contribuera grandement à consolider la bonne entente générale.

Loisirs



Placée sous les auspices astraux, cette journée promet d’être très agitée. Ne vous obligez pas à sortir ou à recevoir si vous n’en avez pas envie. Dans tous les cas, conservez un profil bas.

Couleur porte-bonheur : Rose

Affinités astrales : Lion et Scorpion

Chiffres de chance : 2 7 8







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



Avec cette ambiance astrale, les femmes du signe seront provocantes et les hommes très virils. L’occasion fera le larron, et les expériences sexuelles se multiplieront. Mais il sera difficile de prendre une décision dans le sens d’une stabilisation ou d’une légalisation.

Argent



Vous risquez de vous retrouver face à des échéances financières désagréables. Il serait grand temps de vous occuper de votre situation et d’éviter de dépenser à tort et à travers. Si vous vous montrez raisonnable, les choses vont s’arranger pour vous. Dans le cas contraire, des sueurs froides vous sont promises !

Santé



Cinq planètes toniques influenceront vos secteurs santé : ni la vitalité, ni la joie de vivre ne vous feront donc défaut. Cela dit, la présence inopportune d’une planète liée aux fièvres et aux inflammations, doit vous engager à la prudence. Protégez-vous contre le froid et les atmosphères polluées.

Travail



Même si vous avez connu dernièrement certains revers, vous réussirez cette fois-ci à retourner la situation grâce à votre flair accru à dénicher les bonnes affaires. L’argent ne sera pas un problème.

Famille



Pris entre vos obligations familiales et vos responsabilités professionnelles, vous serez tiraillé. Débarrassez-vous de tout sentiment de culpabilité, en vous disant que vous faites pour le mieux. Une affaire familiale embrouillée qui traînait depuis longtemps sera réglée dans les plus brefs délais et à la satisfaction de tous.

Loisirs



Votre sens de l’amitié et de la loyauté va vous amener à vouloir dépanner financièrement toutes vos relations dans le besoin. N’allez pas trop loin tout de même. Charité bien ordonnée commence par soi-même, dit le proverbe. En attendant, les autres penseront beaucoup de bien de vous, et cela vous stimulera. Gardez quand même la tête froide

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Vierge et Balance

Chiffres de chance : 3 4 2







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Il y aura du remue-ménage dans votre vie amoureuse. La passion pourrait bien faire irruption dans votre existence et tout bousculer sur son passage. Vous serez prêt à suivre votre nouvel amour jusqu’au bout du monde, ou encore à divorcer sur-le-champ si votre couple bat de l’aile. Prudence, prudence ! Prenez au moins le temps de la réflexion, ou vous risquez de regrettez amèrement d’avoir agi sur un coup de tête.

Argent



Une personne qui vous est très chère pourrait vous accuser de ne pas être tout à fait désintéressé, et cette flèche acérée vous irait droit au cœur. Evitez toujours, dans toute la mesure du possible, de mêler amour et argent ; un tel mélange n’est jamais bon, pour ne pas dire explosif.

Santé



Très bonne résistance de fond. Vos capacités de récupération seront à leur plus haut niveau. Mais attention : votre dynamisme risque parfois de se transformer en hyper nervosité. En cas d’insomnie, inutile d’avaler des médicaments ; des tisanes relaxantes suffiront à vous rééquilibrer.

Travail



Vous réussirez bien dans le cadre d’une activité politique, publicitaire, hôtelière ou touristique. C’est aussi dans ces domaines, sans compter celui du journalisme et des relations publiques, que vous établirez le plus facilement des contacts fructueux et agréables.

Famille



Tout ce qui a trait à votre foyer, à votre résidence sera pleinement favorisé par les astres. Si vous envisagez des transformations dans ce domaine, elles se réaliseront selon vos vœux.

Loisirs



Quelques tensions dans vos relations amicales, mais aussi des rencontres inattendues, intéressantes. Votre devise devrait être celle de Lénine : « Plus d’amis, moins d’ennemis ».

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Scorpion et Sagittaire

Chiffres de chance : 3 2 6







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Le moment sera bien choisi pour mettre de l’ordre dans votre ménage. Prenez la ferme résolution de faire des concessions réciproques afin d’éviter des conflits aussi prévisibles que dangereux. Célibataire, une liaison verra peut-être le jour aujourd’hui. Elle pourra vous donner beaucoup de satisfactions. Vous n’aurez aucune raison d’y mettre un terme tant qu’elle ne menace pas de causer un quelconque préjudice à qui que ce soit.

Argent



Mettez un peu d’argent de côté, même si vous avez des achats à faire pour la maison et si vous pouvez facilement tout dépenser. Examinez bien vos dépenses envisagées, et vous verrez que vous pouvez parfaitement les réduire çà et là. Savez-vous qu’ « il n’y a pas de source de profits aussi sûre que l’économie » (Publilius Syrus) ?

Santé



Pensez à prévenir les redoutables maladies cardio-vasculaires, qui n’arrivent pas qu’aux autres. Réduisez votre consommation de viande et de beurre. Le poisson et les huiles végétales sont excellents pour vos veines.

Travail



Avec votre entourage professionnel, vous serez parfois à couteaux tirés. En affaires, vous ne ferez pas de sentiment ; si vous avez en face de vous des interlocuteurs coriaces, vous saurez briser leur résistance.

Famille



Bonne ambiance en famille pour la majorité d’entre vous. Dopé par l’influence de bons influx dans votre signe, vous ferez preuve d’un dynamisme contagieux dont vos proches vont profiter.

Loisirs



Vous aurez des satisfactions d’amour-propre aujourd’hui en recevant des marques d’affection que vous témoignera un membre de l’autre sexe. Avec de très bons influx dans le secteur relations, c’est la promesse d’une vie amicale riche. Mais prudence tout de même, car en étant plutôt mal aspectée, cette planète risque aussi de vous faire froisser quelques susceptibilités.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Cancer et Lion

Chiffres de chance : 2 4 3







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



L’ambiance astrale de la journée sera à l’origine d’un certain sentiment de frustration. Bien des natifs et natives du signe éprouveront un besoin impérieux de s’établir plus fermement dans la stabilité conjugale. Célibataire, les rencontres que vous ferez ne vous convaincront guère. Si vous regardiez plutôt du côté de l’amitié ? Le Ciel a sûrement une compagnie agréable à vous proposer !

Argent



Vous donnerez l’impression que la fête n’est jamais terminée en multipliant les dépenses. C’est le Ciel qui vous mettra en tête ces idées, fort agréables mais très coûteuses. Vous aurez pourtant intérêt à retrouver rapidement le contact avec les réalités, sinon votre budget risque d’être sérieusement déstabilisé. Cela dit, vous pourrez redresser la barre grâce à des opérations habilement menées.

Santé



En culminant dans votre Ciel, un astre, véritable concentré d’énergie, devrait vous valoir une grande forme. Mais en même temps, il pourrait vous rendre très impulsif. Un travers qui, hélas, peut augmenter le risque accidentel. Alors, pour éviter d’abîmer vos pare-chocs ou de vous taper sur les doigts si vous bricolez, contrôler votre nervosité, notamment en vous abstenant de tout excitant comme le café, le thé ou le tabac.

Travail



Vous ne vous laisserez pas entraîner dans des projets trop utopiques aujourd’hui. Au contraire, vous saurez vous montrer lucide et objectif, de quoi décourager tous les individus qui auraient bien tenté de vous faire prendre les vessies pour des lanternes.

Famille



Votre besoin viscéral d’indépendance menace de provoquer des désaccords avec les êtres que vous aimez pourtant le plus. Vous ne parviendrez pas à leur faire admettre que vous avez parfois besoin de prendre l’air.

Loisirs



Vous ne serez guère sociable et vous aurez même tendance à vous replier sur vous-même. Vous risquez d’éprouver un sentiment d’insécurité et d’insatisfaction affective : vous vous imaginerez d’être délaissé par tous.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Verseau et Poissons

Chiffres de chance : 2 4 9







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Le climat astral de cette journée vous incitera à savourer en couple des amours simples, tranquilles, bucoliques même. Il ne sera donc pas question de se lancer dans des aventures extraconjugales tumultueuses. Célibataire, exalté et sensuel à l’extrême, vous ne vous sentirez bien ce jour que si vous êtes amoureux, et pas forcément de la même personne !

Argent



A vous la belle vie ! Vous serez plus que jamais décidé à mener une existence aussi agréable que possible. L’amélioration de votre situation matérielle vous permettra de satisfaire certaines envies.

Santé



Ce sera le moment de vous fixer des défis utiles. Ne vous martyrisez pas en vous imposant des performances impossibles, mais fixez-vous au moins un objectif et tentez de vous y tenir : faire un régime ou renoncer à la cigarette, par exemple...

Travail



Dans votre métier, vous pouvez espérer voir votre ténacité récompensée. Mais attention, ne cédez pas à une crise d’impatience, qui pourrait gâcher tous les efforts que vous avez faits ces derniers temps, pour assumer votre rôle sans vous plaindre malgré les contretemps et les blocages.

Famille



Vous vous abstiendrez soigneusement de critiquer à tout bout de champ vos proches. Votre indulgence et votre humour se révéleront le meilleur gage de paix et d’harmonie dans votre foyer.

Loisirs



Certaines discussions entre amis prendront un ton très agressif ou tourneront au dialogue de sourds : chacun s’obstinera dans ses convictions, sans considérer ni admettre la position de l’adversaire.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Bélier et Capricorne

Chiffres de chance : 4 9 7







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



L’amour passera cette fois avant tout le reste, même si vous avez juré de fermer définitivement votre porte à Cupidon. Votre horizon sentimental sera très dégagé. Une charmante rencontre est probable, ou une embellie spectaculaire dans vos relations existantes. À vous tous les plaisirs du cœur et du corps ! Profitez-en au maximum, car ce sont ces plaisirs qui vous donneront le moment de l’infini et de l’éternité.

Argent



Le secteur argent subira des impacts célestes négatifs. Cela ne vous menacera pas d’une ruine soudaine, rassurez-vous. Mais plutôt de retard dans les paiements que vous attendez, au moment où des échéances risquent de vous tomber dessus. Prudence, donc !

Santé



Vous profiterez bien de l’influence positive du Ciel, qui vous donnera une forme éclatante. Voilà pourquoi votre moral grimpera en flèche ! Ceux d’entre vous qui ont souffert de déprime dernièrement retrouveront le goût de la vie et feront preuve d’un optimisme débordant.

Travail



C’est le calme qui régnera. Ce sera le moment d’agir vite. Profitez de l’effet de surprise pour obtenir les résultats désirés. Le Ciel soutiendra vos efforts.

Famille



Vos relations avec vos proches, tant les enfants que les parents, seront sans histoire. Il vous faudra simplement veiller à ce que vos sautes d’humeur, dues à l’action astrale, ne déstabilisent pas ceux qui vous entourent. Méfiez-vous en particulier des réactions de vos enfants, surtout s’ils sont encore petits : ils pourraient ne pas comprendre certaines de vos attitudes.

Loisirs



Vos superbes qualités intellectuelles vous permettront de prendre un bon virage aujourd’hui. Mais tâchez de dominer un esprit de contradiction et une tendance à la discussion systématique, qui vous desserviront plus qu’autre chose. Ne cherchez pas toujours à fendre les cheveux en quatre.

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Lion et Vierge

Chiffres de chance : 2 5 8







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Si vous vous montrez trop possessif à l’égard de votre bien-aimé, il tentera de vous échapper. Célibataire, vous allez vaincre facilement votre timidité. Vous n’aurez plus peur d’être de trop ou de recevoir une rebuffade. Votre langue se déliera, vous permettant de briser la glace et d’entamer sans difficulté d’intéressantes conversations. Vous séduirez donc sans peine l’objet de votre flamme. Profitez de votre nouvelle aisance sans perdre pour autant cette réserve qui fait partie de votre charme habituel.

Argent



Vos finances vont bénéficier d’une belle protection astrale, puisque c’est un astre puissant et bénéfique, qui influencera l’un de vos secteurs d’argent. Ce visiteur devrait vous valoir une période faste avec, pour certains d’entre vous, une véritable embellie, due à une prime ou à une rentrée d’argent inattendue.

Santé



Tout ce qui touche à l’eau vous sera plus bénéfique que jamais, justement parce que l’élément Eau sera en vedette aujourd’hui. Si vous souffrez d’une affection quelconque, pensez à la thalassothérapie ; vous n’en serez probablement pas déçu.

Travail



Une bonne journée pour montrer de la volonté et de la détermination dans la poursuite de vos aspirations professionnelles. Ne craignez point de suivre votre instinct de combativité, et ne vous laissez pas décourager par les obstacles ou retards à vos projets. Ce sera le moment de fournir les efforts nécessaires à leur réalisation.

Famille



Toutes vos initiatives concernant la famille ne seront pas forcément accueillies avec la même fougue que celle avec laquelle vous vous exprimez. Ne vous en formalisez pas pour autant. Tenez compte de la personnalité de chaque membre de votre famille, et tout se passera bien. Mais si vous manquez de souplesse et de compréhension, vous obtiendrez l’inverse de ce que vous souhaitez.

Loisirs



N’acceptez aucun cadeau aujourd’hui : il pourrait être empoisonné, au sens figuré, bien entendu. Gardez une ligne de conduite claire et droite, et vous serez protégé et fortifié par les astres.