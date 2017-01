Horoscope du mercredi 18 janvier 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



En guise de cadeau, le Ciel vous offre la vie de couple dont nous rêvons tous : assez de fantaisie pour vous préserver de l’ennui, même si vous vivez ensemble depuis longtemps, et des sentiments en béton pour vous garantir la sécurité dont vous avez tant besoin ! Célibataire, tomber amoureux, vous en rêvez ; mais vous craignez tellement de souffrir ou de vous embarquer dans une histoire sans issue que, bien souvent, vous restez sur la défensive. Comment vous faire changer d’avis ? En envoyant dans le secteur amours une planète qui vous propose un véritable avenir. Détendez-vous, ce sera chose faite dès maintenant.

Argent



Excellente journée pour réorganiser la gestion de vos biens matériels afin de gagner en efficacité. Même si vous ne possédez que quelques économies, autant les faires fructifiés du mieux possible.

Travail



Vous aurez l’occasion de tirer avantage d’une circonstance inattendue, et de vous retrouver ainsi dans une situation enviable, certes, mais qui vous vaudra plus de responsabilités à assumer, de tâches à accomplir. Les obstacles et les difficultés ne manqueront pas ; mais si vous y pourvoyez bien, vous en récolterez vite les fruits.

Famille



Si vous avez des enfants, la journée sera très favorable pour entamer des discussions fructueuses avec eux. Si ce sont des adolescents, parlez-leur de ce qu’ils entendent faire plus tard dans la vie ; et ne vous étonnez pas trop si leurs intentions ne correspondent en rien à ce que vous aviez imaginé. N’essayez pas de les forcer à suivre vos propres idées.

Loisirs



Des paroles ou des écrits imprudents ont pu vous desservir. Il serait préférable maintenant de modérer votre nervosité et votre impatience en essayant de résoudre ces difficultés par un esprit de conciliation qui arrondirait les angles.

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Sagittaire et Verseau

Chiffres de chance : 3 9 2







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Les liens de votre couple seront bons. Vous saurez trouver une certaine indépendance chacun de votre côté, tout en vous retrouvant sur des idées ou des projets communs. Ne laissez pas votre vie professionnelle empiéter trop sur votre vie sentimentale.

Argent



Le présent mouvement astral vous incitera à équilibrer votre budget, voire, pour certains d’entre vous, à améliorer vos revenus. Si vous avez des économies à placer, prenez le temps d’étudier attentivement toutes les possibilités qui s’offrent à vous avant de vous décider, et même demandez conseil à un professionnel.

Travail



Au travail, les circonstances vous seront très favorables, et vous n’aurez pas à vous donner beaucoup de mal pour atteindre vos objectifs ou encore décrocher le poste que vous convoitez depuis un bon moment. Que cela ne vous incite pourtant pas à recourir à des facilités, voire à faire preuve négligence.

Famille



Il se peut que les aléas d’autres secteurs de votre vie aient des répercussions néfastes sur vos relations avec vos proches. Votre entourage ne comprendra pas votre attitude, et vous devrez faire un effort pour clarifier la situation.

Loisirs



L’aisance avec laquelle vous évoluerez en société et le bonheur que vous découvrez dans vos nouvelles relations amicales feront de vous un être comblé. Ne soyez pas trop méfiant, et pensez que l’amitié peut bien un jour devenir de l’amour, pour votre plus grande joie.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Lion et Vierge

Chiffres de chance : 2 3 4







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



Non à l’amour-popote ! Ce sera, plus que jamais, votre devise, et vous entraînerez votre conjoint ou partenaire dans le monde merveilleux de l’imprévu, histoire de rompre avec la routine. Cependant, si l’autre est plutôt sédentaire et attaché à ses habitudes, sachez respecter son rythme de vie et ses goûts. Autrement, malgré votre horreur des affrontements, quelques heurts pourraient se produire entre vous deux. Si vous êtes libre, vous ferez tout pour le rester ! Eh oui, les brèves rencontres et les passions torrides vous conviendront parfaitement, et vous n’aurez pas du tout envie de vous fixer en ce moment.

Argent



Vous rêvez de doubler vos revenus ? Ce n’est sans doute pas cette fois que vous y arriverez. Vous avez peur de vous retrouver sans le sou ? Ce n’est pas maintenant que votre équilibre financier va s’effondrer. Aucune planète de poids n’aura en effet d’impact direct sur les secteurs financiers de votre Ciel. Ce sera donc plutôt le statu quo côté argent.

Travail



Le ciel sera bien aspectée aujourd’hui, ce qui devrait vous aider à prendre de grandes décisions et des risques indispensables. Des changements s’avéreront inévitables mais vous saurez négocier ce virage délicat.

Famille



Les rapports entre parents et enfants risquent d’être un peu tendus ; mettez de l’eau dans votre vin, soyez moins exigeants.

Loisirs



Vous vous demanderez comment vous rendre utile à la société. Ce que vous pourrez faire immédiatement, c’est de demander une carte de donneur de don d’organes. Par ce simple geste, vous sauverez peut-être des vies humaines.

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Balance et Poissons

Chiffres de chance : 7 5 6







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Ne tombez pas victime des commérages en voulant rompre avec votre partenaire sur un coup de tête. Votre jalousie semble totalement injustifiée. Sachez qu’il est bien plus difficile de construire que de détruire.

Argent



Sur le plan des finances, vos évaluations passées s’avéreront inexactes. Revoyez chaque poste et faites-en une estimation plus sévère. Vous verrez qu’il est nécessaire de prendre des mesures draconiennes.

Travail



Avec Jupiter en bonne place dans votre ciel, vous mènerez fort habilement votre carrière. Très concret et conscient des réalités, vous vous arrangerez pour que votre salaire soit en rapport avec vos capacités.

Famille



Rien de bien important à signaler sur le plan familial. Les relations avec les personnes plus âgées de votre famille seront harmonieuses. Si vous êtes père (ou mère) de famille, soyez un peu plus attentif : l’un de vos enfants traverse peut-être une phase de doute et d’angoisse. Parlez avec lui : rien ne saurait lui faire plus de bien que votre confiance et votre soutien.

Loisirs



« La modestie est au mérite ce que les ombres sont aux figures dans un tableau : elle lui donne de la force et du relief » (La Bruyère). Ne cherchez pas à vanter vos qualités et vos mérites ; cela ne peut que vous desservir. Votre valeur sera d’autant plus reconnue que vous vous taisez.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Capricorne et Verseau

Chiffres de chance : 3 1 8







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



L’amour vous sourira à nouveau. Le ciel vous permettra de mettre de l’ordre dans vos sentiments. Ce sera aussi une bonne journée pour rompre, si vraiment cette décision s’avère inéluctable. Le ciel vous sera alors d’un grand secours en vous aidant à arrondir les angles.

Argent



Sur le plan financier, il faudra vous attendre à une journée de vaches maigres, car le ciel en cet aspect non seulement ne vous concédera aucune chance mais encore vous obligera à faire des dépenses tout à fait inattendues. La seule attitude correcte à adopter dans de telles circonstances serait de composer gracieusement avec les événements : « Tendre les bras à son destin, c’est de tous les moyens le plus infaillible pour en adoucir les rigueurs » (Chancelier Oxenstierna).

Travail



Progrès notables sur le plan du travail, en tout cas si vous veillez à ne pas embrasser trop de choses à la fois. Concentrez-vous sur les plus importantes, en leur apportant tout le soin nécessaire.

Famille



Votre vie de famille sera en vedette. Ce sont surtout vos relations avec vos parents qui seront concernées. Et comme cet impact est positif, tout devrait bien se passer. À condition, bien sûr, que vous ne vous barricadiez pas sur des positions que vos parents ne supportent pas. Pour quelques-uns d’entre vous, c’est leur domicile qui sera au centre de leurs préoccupations. Travaux d’aménagement ? Déménagement ? Tout est possible.

Loisirs



On notera aujourd’hui chez tous les natifs du signe un renforcement manifeste du sens de la justice et une attitude plus circonspecte ou plus critique vis-à-vis les différents systèmes idéologiques, philosophiques ou religieux.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Gémeaux et Cancer

Chiffres de chance : 2 4 9







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



Les amours tendront vers une certaine stabilité ; mais cela ne vous empêchera pas de vivre une vie sentimentale plus intense. Dans le couple, prenez les choses au sérieux et ne laissez pas traîner les discussions ; vous pourrez consolider vos liens par une certaine complicité très agréable. Pour les célibataires, un changement pourra être très favorable et basé sur une union stable et sérieuse.

Argent



Aujourd’hui, les astres prescriront le succès aux affaires d’argent. En particulier, les activités comportant l’achat ou la vente ou se rapportant à une promotion seront favorisées. Attaquez-vous à des projets à longue échéance qui attendent une conclusion. Concentrez aussi votre attention sur toute affaire qui commence à s’agiter et qui mérite que vous vous en occupiez. Ne négligez pas les bons conseils que vous pourrez trouver.

Travail



Vous serez sujet à l’insatisfaction dans votre vie professionnelle, ayant l’impression que tout va mal. Et pourtant, vous serez en mesure de résoudre un certain nombre de problèmes dans votre travail.

Famille



Un influx astra qui favorise la vie au foyer lorsqu’il est bien aspecté, fera de cette journée une journée idéale pour effectuer des transformations dans votre maison. Toutefois, il faudra veiller à ne pas dépasser votre budget, et surtout à ne pas faire d’emprunt.

Loisirs



Qu’on ne vienne surtout pas vous déranger dans votre intimité. Même avec votre entourage amical, vous serez plus distant que d’habitude. Vous aurez besoin de calme pour voir plus clair en vous-même.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Balance et Scorpion

Chiffres de chance : 2 5 8







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



L’amour sera un domaine de votre vie dans lequel les tensions du moment ne se feront pas sentir. Dans ces conditions, votre vie à deux va retrouver tout son sens et sa profondeur. Célibataire, voilà l’une des périodes les plus fastes de l’année sur le plan amoureux. Vous aurez de réelles chances de faire une rencontre importante. Sachez profiter des présentes configurations astrales exceptionnellement bénéfiques.

Argent



Vous sentirez votre besoin d’argent de façon plus aiguë que jamais, et vous vous poserez des questions sur les moyens d’arrondir vos fins de mois. Disons tout de suite qu’il n’existe pas de recette pour vous en sortir vite et sans efforts, et qu’il serait stupide de gaspiller vos deniers pour engraisser ces charlatans qui vous proposent des combinaisons biscornues. En fin de compte, une bonne organisation, de la persévérance et des efforts bien dirigés sont pour vous - et pour tout le monde aussi - la seule combinaison toujours gagnante.

Travail



Vous réaliserez un coup d’éclat dans votre travail. Mais votre réussite fera des jaloux et risque de vous isoler du reste de votre équipe. Prenez la chose avec philosophie.

Famille



Séduisant en diable, vous mènerez votre entourage par le bout du nez. Ce qui plaira le plus à vos proches ? Votre dynamisme, votre optimisme communicatif.

Loisirs



La journée sera favorable à la communication avec vos amis et à la réalisation de vos idées. Ce sera le temps des initiatives, de l’originalité et de l’esprit d’aventure. La patience sera votre alliée précieuse.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Gémeaux et Cancer

Chiffres de chance : 1 4 7







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



La tentation sera forte d’imposer votre volonté à votre conjoint ou partenaire et de faire preuve d’une grande intransigeance à son égard. Cependant, si vous acceptez d’établir un vrai dialogue avec l’autre et de traiter d’égal à égal avec lui, vous vous apercevrez vite que cette relation est infiniment plus satisfaisante pour vous deux. D’ailleurs, l’occasion vous sera offerte de renforcer vos liens de complicité avec l’autre.

Argent



Certains déplacements s’avéreront rentables aujourd’hui et vous ne pourriez vous y soustraire sans un manque à gagner. Hélas, les sorties tardives et les voyages d’affaires pourront éveiller les soupçons de votre conjoint ou partenaire et amener de vifs reproches. Pour arrondir les angles, rapportez-lui un cadeau, même de prix, et jurez-lui copieusement votre infaillible fidélité.

Travail



Grâce au soutien des astres, vos efforts porteront leurs fruits. Méfiez-vous simplement de l’influence de votre tempérament, qui pourrait vous faire par moments viser un peu plus haut que vous ne le devriez.

Famille



Il est possible que vous ayez du mal à établir de bonnes relations avec certains membres de votre famille. De profondes différences de caractère ou des divergences d’opinion pourront éclater au grand jour. Vous serez sans doute obligé de faire des concessions si vous voulez sauvegarder l’harmonie

Loisirs



Les influx favorables vous rendront charmant, sociable, ouvert. Vous vous sentirez bien dans votre peau et vous communiquerez votre joie de vivre à vos proches. Vous bénéficierez d’une grande concentration de toutes vos énergies. Vous ferez preuve de plus de volonté encore et laisserez moins à votre entourage la possibilité d’avoir prise sur vous. Vos buts seront plus précis et mieux cernés.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Vierge et Verseau

Chiffres de chance : 3 6 9







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Remous et passion dans votre vie amoureuse. Des liens se noueront ou se dénoueront, et quelques natifs feront une rencontre qui bouleversa leur existence. Essayez de vivre tout cela sans dégâts.

Argent



Dans le domaine matériel, vous risquez de subir des retards dans vos rentrées habituelles d’argent, et vous aurez tout intérêt à faire preuve de rigueur dans la gestion de vos finances. Bref, gardez-vous de jeter de l’argent par les fenêtres !

Travail



Ne misez pas sur la facilité. Ce n’est pas parce que tout marchera comme sur des roulettes pour vous que vous pourrez vous endormir sur vos lauriers ; le réveil pourrait être brutal. Il faudrait penser à engranger pendant la belle saison en prévision des mauvais jours à venir.

Famille



Attention aux problèmes de communication avec votre entourage familial. Si vous éludez les questions délicates, il n’y aura bientôt plus aucun dialogue avec vos proches. Faites un effort sur vous-même en prenant l’initiative.

Loisirs



Séparez-vous de ces soi-disant camarades dont l’occupation majeure consiste à s’accrocher à vos basques, sans pour cela apporter une contribution à votre vie sociale, intellectuelle ou financière.

Couleur porte-bonheur : Rose

Affinités astrales : Taureau et Sagittaire

Chiffres de chance : 7 5 3







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Le domaine amoureux risque d’être riche en sensations fortes, au positif comme au négatif. Pour les célibataires, il y aura un coup de foudre dans l’air, car le ciel vous rendra très attractif et, du même coup, facilitera vos conquêtes. Ceux dont la vie de couple bat de l’aile pourraient envisager de se séparer, au moins le temps d’y voir plus clair.

Argent



Efforcez-vous de gérer votre situation matérielle avec le maximum de rigueur. Vérifiez que vous avez bien réglé toutes vos traites et vos impôts. La moindre erreur aurait de graves conséquences.

Travail



Il est probable que vous ayez des soucis dans votre vie professionnelle. Sachez utiliser au mieux votre inspiration particulièrement féconde en ce moment ; elle vous tirera d’embarras.

Famille



Vous vous sentirez emprisonné dans une situation sans issue, sur le plan familial. Attendez, sans céder à l’angoisse ou au découragement. Une solution s’imposera d’elle-même dans quelques jours.

Loisirs



Un courant de risque et de violence traversera votre ciel. Tout ce qui vous vient des autres sera mal disposé, et vous aurez tendance à vous précipiter au-devant des dangers ou des affrontements. Vous aurez tout intérêt à ne rien faire qui sorte de l’ordinaire, et à prendre garde aux accidents ou disputes durant toute cette journée.

Couleur porte-bonheur : Bleu

Affinités astrales : Cancer et Poissons

Chiffres de chance : 6 2 8







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Vous serez bien soutenu par le ciel bien aspecté, qui vous permettra de maintenir la stabilité des relations affectives, de vivre une relation sécurisante et solide avec un être sûr et sur lequel vous pouvez vous appuyer sans crainte.

Argent



Journée tout indiquée pour mettre de l’ordre dans votre budget. Bon moment aussi pour avancer vers la solution d’un épineux problème financier. Mettez-vous en règle avec l’administration fiscale.

Travail



Aujourd’hui, votre charme personnel sera votre plus sûr atout pour mener à bien des projets que vous voulez absolument voir aboutir. Vous serez diaboliquement persuasif, et l’on ne pourra rien vous refuser. Mais il faudra éviter le piège de l’égocentrisme.

Famille



Ne vous laissez pas démonter par les critiques de votre entourage. Si vous montrez que vous êtes sensible aux remarques de certains parents proches, ceux-ci ne cesseront plus de vous importuner.

Loisirs



Sous l’impulsion perverse des astres en dissonance, vous attacherez une importance accrue au prestige, aux signes extérieurs de richesse. Attention, ne tombez pas dans le piège de la dissipation pour le futile plaisir de paraître. « On se ruine souvent pour soutenir qu’on est riche » (Gustave Le Bon).

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Balance et Verseau

Chiffres de chance : 1 4 7







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Vos sentiments seront profonds ; mais, au grand désespoir de votre partenaire, vous ne serez pas enclin à les extérioriser. Une petite tendance au repli sur vous-même inquiétera votre conjoint, qui cherchera à vous faire réagir en suscitant votre jalousie. Ce sera d’ailleurs en pure perte, car vous vous retrancherez dans votre tour d’ivoire.

Argent



Vous gérerez le budget familial avec assurance et doigté. Vous pourrez même effectuer une importante transaction à la faveur du ciel en aspect harmonique. Ne faites pas encore ce gros achat envisagé depuis peu.

Travail



De beaux aspects planétaires protégeront votre vie professionnelle, et vous devriez pouvoir consolider votre position. Ne lâchez surtout pas la proie pour l’ombre ; c’est en traçant votre sillon avec constance et rigueur que vous mettrez toutes les chances de votre côté, et non en vous éparpillant dans plusieurs directions à la fois.

Famille



Vous pouvez vous attendre à ce que vos relations avec vos proches soient empreintes de tendresse. Cela dit, comme, il est possible que des membres de votre famille réclament une attention que vous n’êtes pas prêt à leur accorder. Dans quelques cas, cela pourra se traduire par des problèmes sentimentaux concernant vos parents.

Loisirs



Très émotif, vous aurez, plus que jamais, une sensibilité à fleur de peau. Les réactions des êtres que vous aimez, vous blesseront fortement ou vous plongeront dans l’extase. Bref, votre moral sera très fluctuant.