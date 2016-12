Horoscope du mercredi 21 décembre 2016



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



Le Ciel en cet aspect promet aux natifs vivant en couple monts et merveilles dans le domaine de l’amour. Toutes vos initiatives se révéleront bénéfiques, tandis que l’extase sera au rendez-vous. Réalisez aujourd’hui vos souhaits les plus intimes et aidez votre partenaire à exprimer ses désirs. Pour les célibataires, un merveilleux coup de foudre est possible. En tout cas, la chance amoureuse de tous les natifs du signe sera très vive.

Argent



La présente ambiance planétaire va vous aider à améliorer votre situation financière. Un astre vous vaudra le soutien de la chance. Et l’autre, lui, provoquera des événements imprévus, positifs pour la plupart.

Santé



Seule planète à régir votre secteur santé, elle doit vous inciter à redoubler de prudence. Non qu’elle vous menace gravement, mais connaissant ses façons soudaines, il peut indiquer un léger risque accidentel. Ce serait dommage de vous fouler une cheville ou d’accrocher votre voiture ! Alors il faudra faire plus attention que d’habitude dans vos mouvements et déplacements.

Travail



Vous ferez bien de vous méfier de certains collègues pas très francs du collier. Soyez constamment sur vos gardes et tâchez de déjouer leurs manœuvres. Tous les travailleurs du signe tireront de grandes satisfactions de leur activité.

Famille



L’influence astrale vous incitera à resserrer vos liens familiaux. Si vous avez quelques différends avec certains de vos proches, ce sera le moment de tout tenter pour parvenir à une réconciliation. Ne vous obstinez pas, essayez d’avoir une vue plus objective du problème, et alors les choses s’amélioreront d’emblée.

Loisirs



Le désarroi et l’inquiétude de certains natifs du signe seront susceptibles de les pousser vers les sectes religieuses. Danger ! Ils risquent de devenir, à la suite d’un lavage de cerveau très subtil, des esclaves dans un système impitoyable.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Scorpion et Capricorne

Chiffres de chance : 2 3 4







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Célibataire, charmeur, séduisant en diable, vous ne laisserez pas passer une seule aventure agréable, d’autant que l’impact astral décuplera votre sex-appeal. Mais vous risquez de vous laisser prendre dans les filets de quelqu’un contre vos prévisions ! Si vous êtes marié, votre couple risque d’être secoué. Vous aurez tant de mal à résister à vos envies. Au mieux, vous imposerez quelques acrobaties surprenantes à votre conjoint. Au pire, vous le tromperez sans vergogne.

Argent



Si vous êtes marié, votre couple risque d’être secoué. Vous aurez tant de mal à résister à vos envies. Au mieux, vous imposerez quelques acrobaties surprenantes à votre conjoint. Au pire, vous le tromperez sans vergogne. Or, comme de son côté, il n’acceptera pas vos frasques !

Santé



Si vos passez sans cesse de l’abattement à l’hyper nervosité, une seule chose à faire : ralentir les cadences et vous accorder des moments de détente, autant que possible dans la nature. « Prenez un peu de repos, afin de finir plus tôt » (George Herbert). D’autre part, allégez vos contraintes, qu’elles soient d’ordre professionnel ou privé. Consacrez un peu moins de temps aux autres et davantage à vous-même : vous en avez grand besoin !

Travail



Vous serez fortement enclin au dilettantisme, voire même à l’amateurisme. Ce comportement, qui ne vous est pas habituel, risque de vous poser quelques sérieux problèmes car, lorsque vous vous laisserez vivre nonchalamment, le travail en retard s’accumulera.

Famille



Votre famille vous demandera davantage d’attention que d’habitude. Ce sont surtout vos relations avec vos enfants qui seront mises en valeur. Pour nombre d’entre vous, ce climat planétaire se traduira simplement par la naissance d’un bébé. Pour tous, l’éducation des enfants sera un souci majeur.

Loisirs



Attention ! Il pourrait y avoir de soudaines complications dans la vie sociale. Vous ne supporterez de bon cœur ni Loi ni contrainte. En fait, vous remettrez beaucoup de choses en question, surtout les conventions sociales, que vous considérerez comme absurdes.

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Bélier et Taureau

Chiffres de chance : 3 1 4







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



Le Ciel vous promet une très belle entente sentimentale et sexuelle avec votre conjoint ou partenaire. Vous deux vibrerez à l’unisson, en connaissant les mêmes émois et les mêmes joies. Peut-être certains d’entre vous qui vivaient jusqu’ici en situation instable seront-ils tentés de consolider leur position ou d’officialiser leur union. Les célibataires peuvent s’attendre à un bouleversement drastique et heureux de leur vie amoureuse.

Argent



Ce n’est pas parce que vous aurez cet aspect positif du Ciel votre thème aujourd’hui que vous allez gagner le gros lot du Loto ou résoudre vos problèmes de trésorerie d’un coup de baguette magique ! Une planète se plaît à remplir votre escarcelle, il est vrai, mais elle n’est favorable qu’aux efforts constructifs et déteste les vœux indolents. Souvenez-vous-en avant de tenter une opération aventureuse.

Santé



Le Ciel formera aujourd’hui un aspect susceptible d’affecter votre santé. Vous ne risquez pas une alerte grave ; mais, en revanche, vous ne pourrez pas éviter les conséquences d’une mauvaise hygiène de vie. Les excès alimentaires, voire les excès d’alcool, se retourneront à coup sûr contre vous. Soyez raisonnable.

Travail



Un astre vous procurera la possibilité de compter sur l’aide de personnes compétentes et efficaces. Sachez vous montrer digne de leur confiance ; ne négligez pas leurs conseils au profit de ceux de personnes moins bien intentionnées à votre égard et qui vous dirigeraient vers une impasse.

Famille



Influences astrales positives : la vie de famille sera animée et, dans l’ensemble, protégée. Mais il faudra tout de même vous méfier de la nervosité ambiante. Ne vous laissez pas gagner par la colère, et n’entamez pas de discussions qui risqueraient de mal tourner.

Loisirs



Votre entourage vous conseillera de modérer votre esprit de critique et de voir le bon côté des gens et des choses. Agissant ainsi, vous aplanirez le chemin devant vous et progresserez mieux dans la voie qui vous intéresse.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Cancer et Lion

Chiffres de chance : 2 9 4







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Célibataire, le Ciel en cet aspect vous fera vivre de grands moments de folie amoureuse. Il mettra votre cœur à feu et à sang, et vous tourneboulera les sens. Attention tout de même à ne pas faire trop de bêtises au nom des grands sentiments ou du plaisir. En toute vraisemblance, vous ne toucherez pas terre durant cette journée. Votre vie conjugale devrait donc vous apporter des joies ineffables. Au programme ? Complicité et sensualité en hausse ; une amélioration de votre cadre de vie.

Argent



Concernant vos finances, vous gérerez votre budget avec beaucoup de sérieux et de rigueur. Si les circonstances vous y obligent, vous n’hésiterez pas à vous serrer la ceinture et à contraindre votre petite famille à faire de même. Vos efforts seront récompensés. Lentement mais sûrement, votre situation matérielle s’améliorera.

Santé



Evitez de consommer trop de viande ou de faire des excès de sucre : votre silhouette risque fort de pâtir de ce régime de plaisir fort peu diététique. La ligne ou la gourmandise, il faut choisir !

Travail



Dans le travail, vous obtiendrez tout ce que vous désirez, que ce soit un titre honorifique, une augmentation de salaire ou un changement de service. Les astres vous soutiendront de tout leur poids. Vous n’aurez rien à craindre.

Famille



Vos relations avec vos parents et les personnes âgées de votre famille seront placées sous le signe de la tendresse et de l’entraide. Si vous avez des enfants, la journée sera sans doute tonique, avec parfois quelques petits écueils, mais sans véritables difficultés.

Loisirs



Les astres vont influencer le secteur entourage, ce qui vous donnera envie d’aller vers les autres : pour mieux les connaître, les revoir si vous les avez perdus de vue, ou les aider s’ils en ont besoin.

Couleur porte-bonheur : Bleu

Affinités astrales : Balance et Scorpion

Chiffres de chance : 9 8 2







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



Si vous ne focalisez pas trop sur les faiblesses et les petits défauts de votre conjoint, cette journée devrait être plutôt agréable à vivre. Vos soucis majeurs seront d’ordre domestique, et vous vous mettrez ensemble à les résoudre, ce qui contribuera à vous rapprocher davantage. Le moral n’y sera pas pour les célibataires, et l’esprit ne sera guère porté à la gaieté. Ne vous engagez à rien de définitif : le moment est mal choisi.

Argent



Compte tenu de cette configuration astrale, vous pouvez espérer une belle éclaircie sur le front financier. Revenus en hausse ou dettes enfin épurées. Quoi qu’il arrive, une chose est sûre : vous serez plus à l’aise.

Santé



En terminant sa visite dans un secteur santé de votre thème, Un astre vous insufflera un tonus que vous conserverez un certain temps. Energique et joyeux à souhait, vous traverserez la vie dans une forme qui fera des envieux autour de vous.

Travail



Sensible et intuitif, vous saurez utiliser votre flair pour faire des étincelles dans votre travail. Votre ambition va se réveiller, et vous serez très motivé pour réussir. De plus, vous trouverez des aides providentielles.

Famille



Attention à ne pas rallumer des jalousies familiales. Cette position des astres sera explosive pour vos relations avec vos frères ou sœurs. En dominant votre impulsivité, vous parviendrez à limiter les dégâts.

Loisirs



Des marchands de religions se présenteront sans doute chez vous. Même si vous avez du temps à perdre, il serait préférable de ne pas les recevoir. Méfiez-vous des sectes. Protégez vos enfants. L’esclavage religieux est en constante progression dans les pays industrialisés et riches.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Verseau et Poissons

Chiffres de chance : 2 3 4







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



Comme dernièrement, certains couples feront les frais de la mauvaise position d’un astre dans le Ciel. Rien de grave, mais quelques fausses notes qui pourraient se faire entendre, avec des désaccords ou un esprit de contradiction permanent. C’est sans doute passager, ne vous inquiétez pas. Célibataire, il ne se passera rien de très significatif pour vous ce jour. Mais si vous cherchez de la compagnie, il y aura vos amis et votre famille.

Argent



Un astre influençant l’un des secteurs d’argent de votre thème natal va vous aider à bien gérer votre budget. De plus, cette planète aura elle aussi des répercussions positives sur le plan financier. Et puis, deux astres plutôt favorables, vont vous aider à faire les bons choix.

Santé



Cette journée, sera très favorable pour commencer un programme d’exercices qui vous permette de rester en bonne forme physique. Même si cela ne vous inspire guère, vous devez pratiquer ces exercices tous les jours, sans jamais chercher un prétexte quelconque pour les éluder. Faites de la gymnastique douce, de la marche à pied ; le yoga et la relaxation vous feraient aussi le plus grand bien. Ne laissez pas votre organisme s’encrasser, sinon vous le regretterez !

Travail



Si vous travaillez pour un patron, vous pourriez être tenu pour responsable de la perte ou de la destruction de documents importants ; aussi soyez encore plus soigneux que d’habitude, ne laissez rien traîner.

Famille



Ce sera le moment de rénover votre intérieur et de le rendre plus confortable, car le Ciel sera là pour vous seconder dans cette entreprise. Ce qui ne sera pas pour déplaire à votre âme amoureuse de coins douillets et chauds.

Loisirs



Vous serez tenté de vous comporter de façon excentrique ou de faire des facéties pour attirer l’attention. Mais c’est une mauvaise façon de procéder. Optez plutôt pour le naturel, et faites preuve de plus de modestie.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Lion et Vierge

Chiffres de chance : 4 31







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Certains natifs mariés du signe vivront dans un climat passionnel frisant presque le délire amoureux ; excellente entente sexuelle avec l’être aimé. Pour d’autres, c’est au niveau psychique, spirituel ou artistique que se réalisera une entente remarquable, qui constituera à la fois une communion et une communication. Célibataire, les influx astraux favoriseront l’amour tendre et cérébral. La séduction intellectuelle aura la cote. Vous amorcerez une nouvelle liaison en privilégiant les échanges écrits ou oraux, en faisant usage notamment de l’e-mail ou du téléphone.

Argent



Vous vous trouverez assailli de toutes parts par de graves soucis matériels : charges, frais, capitaux prêtés, héritages, responsabilités financières, etc. Tout cela pourra vous conduire à vous replier sur vous-même en ressassant des pensées funestes. Il faudra réagir énergiquement contre cette atmosphère trop enfermée et débilitante par divers moyens, par exemple en fréquentant des milieux jeunes et dynamiques.

Santé



Avec un influx négatif au beau milieu de votre Ciel, un petit risque accidentel n’est pas à exclure. Mais le Ciel vous permettra d’être en pleine forme. Plus encore si vous pratiquez un sport et si vous l’associez à un bon régime alimentaire.

Travail



Dans le travail, le Ciel vous réservera des changements salutaires. Ne luttez pas contre le progrès, adaptez-vous sans attendre. D’autre part, ne reculez pas devant des propositions qui heurteraient votre modestie naturelle, autrement vous le regretteriez.

Famille



Ne soyez pas trop possessif avec vos proches, qui pourraient sentir un fardeau trop pesant sur leurs épaules. Tâchez d’aimer de façon moins exclusive, moins suffocante. La tolérance devrait être votre règle d’or de conduite en famille.

Loisirs



Un ami ou une personne de votre parenté aura des problèmes et vous appellera à son secours. Ne faites pas la sourde oreille, comme vous seriez probablement tenté de le faire, en invoquant divers prétextes. « Il se faut entraider : c’est la loi de nature » (La Fontaine).

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Scorpion et Sagittaire

Chiffres de chance : 3 2 7







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Une planète en splendide aspect vous promet monts et merveilles dans le domaine conjugal. Toutes vos initiatives se révéleront bénéfiques tandis que l’extase sera au rendez-vous. Réalisez aujourd’hui vos souhaits les plus intimes et aidez votre conjoint ou partenaire à exprimer ses désirs. Pour les célibataires, un merveilleux coup de foudre est possible. En tout cas, la chance amoureuse de tous les natifs sera très vive.

Argent



Le ciel en cet aspect pourra vous valoir quelques perturbations dans le secteur finances. Mais malgré cela, vous pourrez commencer à compter sur la chance pour vous aider à gonfler votre compte en banque. Si vous avez des décisions financières importantes à prendre, attendez de préférence encore quelques jours.

Santé



Vous vous plaindrez d’insomnie. Cherchez à en éliminer la cause - une vie trop trépidante - plutôt que de prendre des somnifères ; c’est votre système nerveux qui fait des siennes. D’autre part, surveillez vos habitudes alimentaires : vous avez tendance à faire des excès de table qu’il vous faut quelquefois payer d’une bonne indigestion !

Travail



Les influx astraux vous inciteront à être trop égoïste sur votre lieu de travail. Recherchez-en les raisons, elles sont très subjectives, et redevenez naturel. Tous sauront apprécier vos efforts dans ce sens.

Famille



L’ambiance chez vous, ne sera peut-être pas aussi détendue que vous le souhaiteriez. Pourtant, en principe, vos relations avec vos proches ne devraient pas poser de problèmes insurmontables. Simplement, chacun sera préoccupé par ses activités personnelles et aura assez peu de temps à consacrer à la vie en commun.

Loisirs



Les influences dominantes de cette journée tendront à accentuer vos dispositions naturelles à sympathiser avec les autres, prenant à votre compte les intérêts comme les problèmes de ceux qui partagent votre vie ou vous entourent.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Cancer et Capricorne

Chiffres de chance : 3 5 7







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



L’homme ou la femme de votre vie n’aura aucune raison de douter de vos sentiments. Plein d’attentions à son égard, vous lui donnerez mille preuves de votre attachement.. Les célibataires penseront au mariage, mais n’en finiront pas de peser le pour et le contre. Souvent le passé hantera ceux qui ont connu une mésaventure matrimoniale. Ils auront peur de se tromper à nouveau, et cela les bloquera.

Argent



Ce ne sera pas le moment de se lancer dans des spéculations hasardeuses ; tenez-vous-en aux valeurs sûres. N’essayez pas d’imposer votre volonté à contre-courant, vous pourriez être balayé de manière irrémédiable.

Santé



Les bons influx planétaires dynamiseront plus votre mental que votre physique. Quelques problèmes d’ordre nerveux sont à craindre ; mais il n’y aura rien de grave, rassurez-vous.

Travail



Incertitudes sur le plan professionnel, avec des retards, des situations compliquées et risquées où votre tempérament impulsif pourrait vous créer des problèmes supplémentaires. Vous aurez intérêt à vous contrôler. Si vous péchez par excès d’optimisme ou de confiance en vous, vous risquez d’avoir de graves ennuis.

Famille



Petites contrariétés dans votre vie familiale. Tensions et contestations seront monnaie courante, mais elles seront largement imputables à votre attitude trop rigide. Essayez d’être un peu moins directif et laissez vos proches agir et penser à leur guise, comme vous l’exigez pour vous-même. Et alors vos rapports s’amélioreront aussitôt.

Loisirs



Si vous venez de renouer avec de vieux amis qui vivent loin de chez vous, pourquoi ne pas trouver le temps d’aller les voir ? Ils seraient ravis de vous recevoir et d’évoquer les vieux souvenirs.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Taureau et Capricorne

Chiffres de chance : 5 4 1







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Cette journée risque de ne pas être de tout repos pour les natifs vivant en couple. Etant donné cette position des astres, votre conjoint vous fera peu d’effet, alors qu’au contraire les nouvelles rencontres vous plongeront dans un émoi difficilement contrôlable ! Si vous ne pouvez pas résister aux vertiges de l’infidélité, essayez au moins d’être discret ! Célibataire, les auspices seront très favorables à tout ce qui se rapporte de près ou de loin à l’amour. Les influx encourageront les amoureux à déclarer leur flamme à l’élu de leur cœur.

Argent



La protection astrale va s’étendre à votre budget et à tous vos problèmes d’ordre financier. Vous aurez l’occasion de faire des placements avantageux. Avant de vous engager, renseignez-vous juste dans les moindres détails et prenez conseil auprès de spécialistes compétents.

Santé



Avec le soutien musclé des Cieux, vous aurez tout intérêt aujourd’hui à lancer une grande opération « décrispation et détente ». Selon vos goûts, faites de la marche, du yoga, ou jouez au bridge ; l’important, c’est de trouver une activité vous permettant de vous relaxer. Sans quoi, vous ne tarderez pas à avoir les nerfs en pelote et les muscles tout contractés. Et puis, veillez à établir un vrai dialogue avec votre entourage : cela changera tout !

Travail



Avec la bénédiction des astres, vos projets professionnels auront de grandes chances d’aboutir dans les meilleures conditions. Mais il importera d’agir avec discernement. Méfiez-vous d’un comportement trop anarchique : sachez mesurer et coordonner vos efforts ; sporadiques, ils vous empêcheraient d’effectuer une progression harmonieuse en entraînant de nombreuses possibilités d’échec.

Famille



Vous mettrez à profit vos talents de cordon bleu, et l’idée de passer des heures dans votre cuisine pour mitonner de délicieux plats à vos proches ne vous rebutera pas, bien au contraire !

Loisirs



A vous les réunions amicales et la convivialité ! Vous montrerez l’aspect sociable de votre nature et gommerez soigneusement le côté provocateur de votre caractère. Mais il ne faut pas vous asticoter !

Couleur porte-bonheur : Rouge

Affinités astrales : Balance et Scorpion

Chiffres de chance : 3 8 6







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Avec quatre planètes qui influencent votre secteur amour, vous allez augmenter votre capital de séduction et faire des ravages sur votre passage. Ce ne sont pas les occasions qui vont vous manquer. Il va vous falloir faire beaucoup d’efforts pour rester fidèle à votre conjoint ou partenaire ! Célibataire, le Ciel soufflera le chaud et le froid sur vos amours. Des moments d’espoir alterneront avec des instants d’angoisse. Mais on ne peut pas dire que votre vie sentimentale sera dénuée d’émotions fortes.

Argent



Une toute petite amélioration sur le plan financier. Continuez à rester prudent. Si vous vous sabotez ce début d’embellie, vous ne pourriez peut-être plus vous relever complètement, et vous auriez à le regretter amèrement.

Santé



Essayez d’établir un judicieux équilibre entre votre travail et vos moments de détente, de façon à bien ménager vos forces pendant cette journée riche en événements importants et parfois éprouvants pour vos nerfs. Ne cherchez pas à précipiter les choses ; soyez patient.

Travail



Dans votre métier, ne comptez pas sur l’aide des autres, vu cette position des astres. Sachez que, cette fois-ci, le succès de ce que vous avez entrepris dernièrement ou de ce que vous entreprenez maintenant ne dépendra que de vous, de vos compétences, de votre aptitude à œuvrer dans le calme, avec application et persévérance.

Famille



Conseil des Cieux : sachez éviter les orages domestiques en évitant les paroles blessantes. Tâchez d’être aimable et de ne pas céder à des coups de tête que vous regretteriez. Réfléchissez un peu plus, et essayez de contrôler votre tendance à la contradiction.

Loisirs



C’est sur le plan amical que cet aspect du Ciel promet d’être favorable. Vous serez particulièrement soutenu par vos amis fidèles et de longue date, qui devraient vous donner des conseils utiles et empreints de réalisme.

Couleur porte-bonheur : Bleu

Affinités astrales : Cancer et Lion

Chiffres de chance : 2 6 4







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Il est probable que vos rapports conjugaux s’améliorent considérablement au cours de cette journée. Notez cependant que cette amélioration est due beaucoup plus à vos efforts conscients qu’à la stabilisation de l’état de vos finances. Célibataire, pris par vos occupations, vous n’aurez peut-être pas la tête à la romance. Votre tour viendra, rassurez-vous. En attendant, la présence de certains influx astraux indique que, avant d’envisager une nouvelle histoire d’amour, il faudrait faire table rase de vos vieux démons.

Argent



Profitez de l’influence du Ciel pour tenter le sort, demander une prime quelconque, faire des paris aux jeux, ou décider un achat qui vous tient à cœur. Mais ne perdez pas le sens de la mesure.

Santé



Un astre puissant est préposé au secteur santé, c’est l’assurance d’une vitalité au top, mais aussi le risque de petits déséquilibres énergétiques. Si vous avez trop tiré sur la corde en vous livrant à des activités titanesques, quelques soirées tranquilles chez vous seront le meilleur des remèdes.

Travail



Tout bougera autour de vous. Ce sera une journée de changements profonds qui pourrait s’ouvrir sur d’importantes réalisations. Ne surestimez cependant pas vos capacités. Faites un tri sévère dans vos idées et vos projets. Ne choisissez que les projets les plus réalistes, ceux qui peuvent aboutir dans les plus brefs délais, et mettez-vous à l’œuvre sur-le-champ.

Famille



Votre vie familiale promet d’être chaleureuse et agréable. Mais tâchez de bien contrôler votre agressivité. Si nécessaire, isolez-vous souvent, et refusez toute discussion jusqu’à ce que vous vous sentiez de nouveau maître de vous-même.

Loisirs



Avec la présente configuration astrale, personne ne saura vous résister. Votre optimisme et votre énergie vous aideront à mettre tout le monde dans votre poche. Vous serez votre meilleur avocat, capable de convaincre par la parole les auditeurs les plus réticents.