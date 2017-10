Horoscope du mercredi 25 octobre 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



Tout ne semble pas aller pour le mieux dans votre ménage, car un vent de contestation et de liberté mal placée soufflera sur votre couple. Vous vous sentirez l’envie de faire peau neuve et de sortir du train-train quotidien. Soyez réaliste et réfléchissez à ce que vos aspirations ont de difficile, voire d’impossible dans le contexte de votre vie actuelle. Les natifs solitaires ne seront pas très audacieux en ce moment. Plus mûr, plus exigeant, vous voilà en quête de profondeur et de sérieux.

Argent



Cela faisait quelque temps, qu’une une planète assez difficile à vivre, avait la mainmise sur votre argent. Inutile de dire que cette configuration ne favorise pas la réussite financière, et nombre d’entre vous viennent de passer par une période de stagnation dans ce domaine. Or, cet astre cesse définitivement d’influencer le secteur finances de votre thème. Résultat : vous allez rapidement pouvoir améliorer votre pouvoir d’achat.

Santé



L’influence du Ciel dans le secteur santé de votre thème devrait vous inciter à la prudence. Si vous vous sentez fatigué, une visite chez l’homéopathe ou l’acupuncteur serait recommandée. Vous serez en meilleure forme si vous faites du sport ou de l’exercice, si vous dormez davantage ou, mieux, si vous faites une petite sieste au cours de la journée.

Travail



Les trois astres influençant actuellement votre secteur carrière ne vous seront pas particulièrement favorables. L’un pourra en effet provoquer une certaine instabilité dans votre métier, tandis que les autres feront régner une certaine confusion. Vous vous en sortirez sans mal si vous gardez votre calme, et faites l’effort de vous adapter aux modifications en cours.

Famille



Rien de très notable à signaler dans le secteur famille, qui ne recevra cette fois la visite d’aucune planète. Les choses suivront leur cours normal, et vos relations familiales seront assez faciles.

Loisirs



Testez la sincérité de vos amis en leur demandant un service ou un petit prêt d’argent. Leur réaction vous fournira une indication claire et nette de leur valeur.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Lion et Scorpion

Chiffres de chance : 7 4 3







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Le Ciel en aspect difficile pourra provoquer des disputes au sein de votre couple. Mais en principe, ces petits accrochages ne porteront pas à conséquence. D’autant que cela a aussi pour effet de réveiller le désir, et c’est le plus souvent sur l’oreiller que vous vous réconcilierez avec votre cher et tendre. Célibataire, vous serez à la recherche de la douceur, de la tendresse. Mais vous ne serez pas disposé à prendre la peine de choisir le partenaire adapté à vos besoins. Allons, soyez raisonnable, faites un effort !

Argent



L’environnement astral vous apportera une certaine aisance matérielle. Cela vous permettra notamment de vous dégager de certaines dettes ou de faire certaines dépenses urgentes. Les opérations financières auront une grande chance de réussite malgré peut-être quelques déceptions dans vos démarches initiales.

Santé



Le Ciel astral dans cet aspect pourrait vous faire vivre selon un rythme trop rapide, vous rendant particulièrement émotif et de ce fait vulnérable du côté de l’estomac et des intestins. Résistez à son influence néfaste en essayant d’avoir un comportement décontracté, quelque peu nonchalant même. Abstenez-vous de tout excitant et buvez beaucoup d’eau durant la journée.

Travail



Votre vie quotidienne dans le cadre de votre travail ne sera pas facile ; mais si vous faites face sans affolement, vous devriez pouvoir progresser quand même. De très nombreuses planètes risquent de vous valoir un emploi du temps surchargé et une ambiance de travail assez tendue.

Famille



Vous qui passez habituellement le plus clair de votre vie dehors, accumulant activités professionnelles et sorties avec vos amis, vous aurez cette fois envie de passer davantage de temps chez vous.

Loisirs



Excellents influx dans le domaine relationnel. Vos amis vous entoureront d’affection. Mais ne vous laissez pas étouffer : « Le zèle des amis est parfois plus néfaste que la haine des ennemis » (Schiller).

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Lion et Scorpion

Chiffres de chance : 5 8 6







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



Ne laissez personne intervenir dans votre vie conjugale. L’entente avec votre conjoint ou partenaire dépendra cette fois de la fermeté dont vous ferez preuve vis-à-vis de tous ceux qui, même avec la meilleure intention du monde, se mêlent un peu trop de ce qui ne les regarde pas. Célibataire, vous serez un vrai bourreau des cœurs. Mais cette accumulation de conquêtes masque une profonde insatisfaction. Eh bien, réjouissez-vous : une rencontre décisive pourrait bientôt changer votre vie !

Argent



La prudence devra être de rigueur : L »aspect de votre Ciel astral fera craindre une certaine impulsivité dans les dépenses, surtout les dépenses pour l’amour, de manière à oublier les réels problèmes du jour.

Santé



Vous serez en assez bonne forme. Tous les systèmes vitaux de votre corps fonctionneront sans accroc et votre stabilité psychique se maintiendra sans faille. Ceux d’entre vous qui souffrent d’une maladie chronique profiteront certainement d’un répit, qu’ils pourront mettre à profit pour rencontrer de nouveaux médecins et chercher une thérapie mieux adaptée à leur cas.

Travail



Un surcroît de travail ou de responsabilités vous fatiguera et vous irritera, contribuant ainsi à rendre votre humeur encore moins agréable. Gardez, malgré tout, de bons rapports avec vos collègues de travail si vous voulez éviter d’interminables discussions qui ne feraient qu’empirer les choses.

Famille



Les rapports avec vos parents devraient être un peu plus suivis. Prenez le temps d’aller les voir et d’échanger des idées avec eux : cela vous sera très bénéfique à plusieurs égards.

Loisirs



N’essayez pas de vous isoler et de bouder dans un coin. Soyez plus ouvert et plus sociable, et alors vos problèmes sembleront moins ardus parce que vous aurez la sympathie et le soutien des autres. « Quand tu ris, tout le monde le remarque ; quand tu pleures, personne ne le voit » (proverbe yiddish).

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Taureau et Gémeaux

Chiffres de chance : 6 5 8







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Cette ambiance planétaire devrait entraîner une diminution des soucis divers vous permettant d’être plus reposé, plus détendu, plus gai, plus attirant et plus réceptif à l’amour. Cependant, tout ne sera pas simple. Vous pourriez vous amouracher d’une personne peu libre, nettement plus jeune ou moins mûre que vous. Ou encore votre partenaire, saisi d’une humeur volage, vous en fera voir de toutes les couleurs.

Argent



Vous aurez de la chance dans vos transactions financières ou immobilières. Toutefois, ne prenez pas de risques excessifs : votre compte en banque ne les supporterait pas ! Sachez modérer votre ardeur.

Santé



Tout ce qui touche à l’eau vous sera plus bénéfique que jamais, justement parce que l’élément Eau sera en vedette aujourd’hui. Si vous souffrez d’une affection quelconque, pensez à la thalassothérapie ; vous n’en serez probablement pas déçu.

Travail



Dans le travail, faites preuve d’une absolue honnêteté et d’une loyauté irréprochable. Tout manquement pourrait avoir des répercussions catastrophiques sur votre crédibilité. Méfiez-vous des risques de tromperie.

Famille



Cette position des astres pourra faire surgir des tensions en famille liées au passé que vous pensiez réglées. Vous devrez sans doute à nouveau vous expliquer et mettre les choses au point avant que le climat familial ne s’envenime.

Loisirs



Galvanisé par le climat solaire, vous serez impulsif et fougueux, capable également du meilleur comme du pire. Surveillez donc soigneusement vos propos et méfiez-vous de vos réactions, qui pourront être violentes et souvent suivies d’actions irréfléchies. Veillez aussi à éviter les affrontements inutiles avec votre entourage amical.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Vierge et Scorpion

Chiffres de chance : 5 3 9







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



Célibataire, vous serez tout ce qu’on veut, sauf compréhensible et indulgent. Tâchez de vous montrer sous un jour meilleur et d’être un peu plus sociable afin de rendre votre vie affective plus harmonieuse. Natifs vivant en couple, vous réussirez à mieux affronter les réalités de la vie à deux. Vous éviterez cette fois d’idéaliser votre partenaire, de lui attribuer des qualités qu’il n’a pas. Et vous veillerez à consolider vos liens conjugaux en fondant votre relation avec votre bien-aimé(e) sur l’authenticité, l’estime et le respect mutuels.

Argent



Avec cet aspect des Cieux, un coup de chance est possible sur le plan financier. Vous pourrez donc vous faire plaisir en vous offrant un beau vêtement ou une séance chez l’esthéticienne !

Santé



Les planètes seront cette fois d’une bienveillante neutralité. Aucune d’elles ne viendra exercer une action néfaste quelconque. A vous donc de jouer avec sagesse pour préserver et augmenter votre vitalité. Pensez à avoir une alimentation plus saine et mieux équilibrée. Pensez aussi à faire quotidiennement des exercices. Et surtout ne vous précipitez pas sur des médicaments dès la moindre indisposition.

Travail



A votre labeur quotidien se mêlera un peu d’inquiétude et de nervosité. Vous aspirerez au changement à un niveau ou à un autre. N’en faites cependant rien, et continuez à viser les objectifs que vous vous êtes assignés.

Famille



Vie familiale harmonieuse et sans histoire. Vos relations avec vos proches ne poseront en principe aucun problème. Cela tombera bien, car en ce moment vous aurez davantage tendance à vous occuper de vos projets personnels que de votre entourage. Cela ne tirera pas à conséquence, et vous pourrez vous offrir une petite crise d’égoïsme en toute impunité !

Loisirs



Gare à la déprime ! Plus susceptible que jamais, vous prendrez très mal des remarques anodines et vous penserez volontiers que le monde entier vous en veut. Tâchez d’être plus objectif afin d’éviter des souffrances.

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Lion et Capricorne

Chiffres de chance : 2 5 8







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



Cet impact de votre Ciel astral sera léger pour la plupart d’entre vous, faisant régner une certaine confusion dans votre vie amoureuse. Seuls quelques natifs dont le couple traverse une crise sérieuse risquent de voir les choses s’aggraver. Pour les solitaires, attention aux enthousiasmes illusoires, qui ne pourraient mener qu’à une déception.

Argent



Attention, vous feriez bien d’éviter toute opération financière d’envergure en ce moment. Deux planètes liées à l’argent, seront en mauvaise posture, ce qui non seulement va annuler leur impact protecteur mais pourra même se traduire par des problèmes momentanés. Ne provoquez pas le sort !

Santé



Si vous vous trouvez un peu trop enrobé, ce sera le moment de faire un petit régime. Sans vous martyriser, surveillez votre alimentation en privilégiant les produits allégés et faites un peu d’exercice. D’ici peu, vos efforts porteront leurs fruits.

Travail



Ne perdez pas de temps à caresser de vastes projets que vous n’auriez pas la possibilité de réaliser. Pensez que la vie est trop courte pour qu’on puisse faire tout ce qu’on veut. Visez le court terme.

Famille



L’ambiance de votre foyer risque d’être tributaire d’interventions extérieures. Ne laissez personne se mêler de votre vie privée et écartez les importuns, quels qu’ils soient.

Loisirs



Le climat astral de la présente journée vous poussera à vous affirmer, à attirer l’attention sur vous. Cette attitude posera parfois quelques problèmes, mais vous vous en moquerez éperdument. Au moins, vous aurez le sentiment d’exister, et le regard d’autrui, même hostile, vous sera nécessaire.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Gémeaux et Balance

Chiffres de chance : 8 3 4







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Si votre partenaire n’est pas une réplique exacte d’Apollon (ou de Vénus), il courra le grand risque d’être malmené par vous aujourd’hui. En effet, comme vous placez toujours très haut les canons de la beauté, vous serez moins enclin que jamais à pardonner à l’autre de vous décevoir ! Célibataires, vous ressentirez une puissante attraction pour l’autre sexe. Mais les hommes, rendus peu réalistes, connaîtront des échecs, alors que les natives seront mieux protégées.

Argent



Un astre puissant, influencera votre secteur argent. Etant la planète de l’habileté, de l’intelligence et du commerce, elle devrait vous aider à bien gérer votre budget ou à trouver le moyen d’améliorer vos revenus. D’autres influx, qui influenceront aussi votre vie financière, risquent cependant par moments de vous souffler des idées un peu confuses ou trop audacieuses.

Santé



Le Ciel vous recommandera d’accorder à vos repas tout le temps qu’il faudra. Evitez surtout d’avaler en toute hâte votre petit déjeuner, qui devrait représenter au moins le quart de votre ration alimentaire quotidienne.

Travail



Cette journée, réveillera votre ambition professionnelle, légèrement en sommeil dernièrement. Car une planète de chance et de succès, vous promet une journée marquée par un net essor. Simplement, il vous faudra faire preuve de lucidité : ne voyez pas trop grand, ne visez pas trop haut, et ne prenez pas de risques inconsidérés.

Famille



Surveillez bien la santé de vos enfants. Un examen semestriel de routine ne sera pas inutile, même s’ils ne présentent aucun symptôme inquiétant : il vaut toujours mieux prévenir que guérir.

Loisirs



Il est possible que vous receviez le choc en retour de vos problèmes relationnels d’il y a quelque temps. Si c’est le cas, pas d’huile sur le feu. Tenez-vous tranquille, et l’orage passera sans causer trop de dommages.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Balance et Verseau

Chiffres de chance : 3 9 7







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Tout irait bien si vous ne laissiez pas les soucis extérieurs assombrir vos rapports conjugaux. D’ailleurs, vous aurez tendance à les grossir à plaisir, peut-être dans l’intention inconsciente de vous faire dorloter. Attention quand même : il y a des limites à ne pas dépasser ! Si vous vivez seul, le bonheur passera à portée de main : une rencontre très importante aura lieu de façon tout à fait inattendue. Soyez prêt pour l’événement.

Argent



Evitez les opérations financières trop risquées. Vous manquerez d’objectivité et vous aurez tendance à vouloir brûler les étapes. Autant d’éléments jouant en votre défaveur et qui pourraient vous valoir de sérieux déboires.

Santé



Vous serez en excellente forme. Vous déborderez de dynamisme et de joie de vivre ; et même si vous attrapez un rhume ou une indigestion, vous vous remettrez en un temps record. Mais attention : le Ciel décuplera la gourmandise, et votre tour de taille risque d’en souffrir.

Travail



Un astre puissant influencera le secteur carrière de votre thème. Au positif, il vous apportera enfin des opportunités intéressantes dans votre travail. Au négatif, attention, il pourra vous incliner à affirmer vos revendications avec maladresse, au point de gâcher vos chances !

Famille



Vous déciderez d’aborder directement vos problèmes familiaux, et de ne pas fuir devant vos responsabilités. Mais n’essayez pas de provoquer une explication avec vos proches aujourd’hui : il y aura trop d’électricité dans l’air !

Loisirs



Une discussion animée avec un ami risque fort de tourner au vinaigre. Méfiez-vous ! Cette algarade pourrait finalement provoquer une rupture, et vous seriez malheureux d’en arriver là.

Couleur porte-bonheur : Noir

Affinités astrales : Gémeaux et Poissons

Chiffres de chance : 7 2 5







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Bien que dominée par la routine et les questions familiales, votre vie de couple jouira néanmoins d’un bon équilibre. Gentils et respectueux l’un envers l’autre, vous apprécierez votre bonheur d’être ensemble en multipliant les occasions de vous souder un peu plus. Célibataire, si quelqu’un vous adresse des mots doux, ne fuyez pas. Apprenez à mieux connaître l’autre, car c’est peut-être la personne que vous attendez !

Argent



L’immobilier ne sera pas des plus favorables aux natifs du signe durant cette journée. Il pourrait réserver bien des imprévus et des surprises négatives. Le moment ne sera donc pas indiqué pour acheter un appartement ou une maison ; attendez des circonstances plus favorables.

Santé



Le Ciel vous conseillera de vous lancer dans une opération anti-âge. On n’a pas encore trouvé le moyen de rester jeune éternellement ; mais il est possible de ralentir les signes de la vieillesse. Adoptez une bonne hygiène de vie en évitant le surmenage, la fatigue nerveuse, l’abus de soleil, de tabac et d’alcool. Tous ces excès sont aptes à perturber les mécanismes biochimiques dont notre corps est doté et qui protègent nos cellules contre l’usure. Sachez aussi que le sélénium est un oligo-élément de premier ordre ayant la propriété de lutter efficacement contre le dépérissement cellulaire ; vous pouvez le trouver en pharmacie.

Travail



Le bon influx du Ciel vous donnera un sens aigu de l’organisation dans le travail. Mais il ne faudrait pas élargir démesurément votre sphère d’activités : vous risqueriez de ne plus les contrôler.

Famille



Le Ciel en cet aspect vous laissera en paix concernant votre famille, se contentant dans quelques cas de compliquer vos relations avec vos frères et sœurs. Tout ce qui concerne vos parents ou vos enfants sera sans nuage. Tout le monde ira bien, et vos enfants se montreront dynamiques et curieux de tout. S’ils ont envie de pratiquer un sport ou de s’initier à un art, encouragez-les

Loisirs



Le caractère néfaste des sectes n’est plus à démontrer : suicides collectives, dépersonnalisation, aliénation de la liberté, soumission aveugle au gourou... Ce fléau des temps modernes doit être combattu avec vigueur et détermination. Soyez vigilant.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Vierge et Scorpion

Chiffres de chance : 2 4 9







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Un influx astral sera de votre côté, intensifiant votre besoin de liberté. De plus, comme il sera en étroite relation avec d’autres planètes, il pourra vous pousser à adopter une attitude plus autoritaire que d’habitude. Voilà qui peut compromettre votre vie de couple ! Essayez de négocier avec votre conjoint plutôt que de lui imposer vos quatre volontés. Si vous vivez seul, vous vous lancerez dans n’importe quelle aventure, au risque d’être déçu. Mais un coup de foudre retentissant est possible pour certains natifs du troisième décan.

Argent



Une planète par nature bénéfique, vous protégera et vous évitera les difficultés financières importantes. Mais attention : vous risquez d’être amené à dépenser plus que prévu pour équiper la maison ou plaire à des membres de la famille. Méfiez-vous, vous dépasserez votre budget avant même de vous en être aperçu ! Surveillez vos comptes de près et remettez à plus tard les achats qui ne sont pas indispensables.

Santé



Le Ciel influençant le secteur santé, c’est l’assurance d’une vitalité au top, mais aussi le risque de petits déséquilibres énergétiques. Si vous avez trop tiré sur la corde en vous livrant à des activités titanesques, quelques soirées tranquilles chez vous seront le meilleur des remèdes.

Travail



Cette journée annonce la réussite par le travail personnel plutôt que par la chance. Il faudra être plus circonspect et ne pas vous laisser couper l’herbe sous les pieds par des concurrents de taille.

Famille



Vous accorderez la priorité à votre vie familiale et consacrerez le maximum de temps à vos proches. Pourtant, il y aura des heurts, notamment avec vos enfants, qui contesteront votre autorité.

Loisirs



Avec cette phase de votre Ciel astral, vous chercherez ou trouverez votre équilibre par le biais de la vie sociale. Votre image de marque pourra présenter un rapport avec la population, la foule, les groupements, les familles, les femmes, la nature, les animaux. Vous jouirez d’une plus grande popularité grâce à votre capacité accrue d’appréhender les situations sous divers angles et à votre faculté de jouer plusieurs rôles

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Taureau et Balance

Chiffres de chance : 3 2 8







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



La merveilleuse influence conjuguée de plusieurs planètes liées à l’amour et à la sexualité exaltera les plaisirs sensuels. Si vous avez déjà noué des liens solides avec un partenaire digne de vos extases, il est probable qu’il vous révélera cette fois-ci les trésors cachés de sa sensualité. Tout ce qu’il ne vous avait pas encore accordé de caresses, de baisers, il vous l’offrira dans un magnifique élan de prodigalité. Et vous serez submergé par les flots tourbillonnants du désir. Quelle belle perspective !

Argent



Vous serez tenté par l’achat d’un tas de choses inutiles mais qui vous paraissent sur l’heure indispensables. Aussi, vous aurez un peu tendance à oublier les factures en souffrance. Montrez-vous plus raisonnable afin d’éviter des complications ultérieures.

Santé



Même si vous n’êtes pas trop du genre à céder aux excès de table ou de bons vins, les astres pourraient temporairement inverser la tendance. Sans aller jusqu’à faire de la diète, évitez les débordements gastronomiques, sinon bonjour une crise de foie ! Evitez également les excès sexuels.

Travail



Si vos associés d’affaires se montrent réfractaires à vos idées et prennent des initiatives, n’en faites pas un drame, même si votre amour-propre en souffre. Ce sera peut-être dans votre intérêt. Au travail, ne bâclez pas vos tâches les plus routinières, les plus fastidieuses.

Famille



Vos rapports avec les enfants seront plus détendus et plus chaleureux que d’habitude. Des possibilités nouvelles s’offriront à eux si vous savez les aider et les conseiller utilement.

Loisirs



L’action combinée des astres favorisera l’affirmation de soi, les échanges, les contacts. Elle orientera les centres d’intérêts des natifs vers l’étranger, les voyages lointains. Votre magnétisme sera irrésistible, et vous plairez à tout le monde.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Gémeaux et Capricorne

Chiffres de chance : 2 6 4







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



L’environnement astral de la journée sera tel que vous oscillerez entre deux tendances : d’un côté, une envie de vous évader et de connaître de nouvelles sensations fortes ; et de l’autre, une envie de stabiliser votre vie conjugale et de consolider votre couple. Célibataire, la personne que vous rencontrerez cette fois devrait s’installer pour un bon moment dans votre vie et pour votre plus grand plaisir !

Argent



Il faudra vous montrer modéré et circonspect dans vos dépenses. Réglez vos créanciers si vous ne voulez pas avoir de sérieux ennuis.

Santé



Hélas, l’énergie pourra parfois vous faire défaut, surtout si vous devez assumer une vie professionnelle et une vie privée bien remplies. Adoptez des solutions simples : du repos, du sommeil et une alimentation largement protéinée. Méditez le plus souvent possible, au contact de la nature : c’est ce qui vous ressourcera le mieux.

Travail



Plusieurs planètes influenceront votre signe et favoriseront un grand projet professionnel. Vous investirez beaucoup dans cette initiative ambitieuse. Ces planètes devraient vous soutenir dans vos efforts, vous assurant une bonne intuition, en plus d’une belle puissance de travail.

Famille



Vous risquez de connaître des contrariétés à cause de l’attitude ou du comportement de vos enfants. Et ces contrariétés, si elles ne sont pas bien maîtrisées, pourraient vous conduire à un profond sentiment de d’amertume et de découragement. Tâchez de prendre un peu de recul par rapport à ce problème.

Loisirs



Montrez-vous prudent dans le choix de vos relations et de vos amitiés. Vous plairez et attirerez par votre originalité ; mais l’intérêt que l’on vous témoignera ne sera pas toujours sincère et sans arrière-pensée.