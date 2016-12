Horoscope du mercredi 28 décembre 2016



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



Plaisir et bien-être en couple ! Voilà le programme fort alléchant qui vous attend. Vous serez bien dans votre peau, et vos relations avec votre conjoint ou partenaire y gagneront en harmonie. Vous saurez lui communiquer votre optimisme, et l’entente sexuelle sera excellente. Célibataire, vous vivrez en ce moment une grande passion, aussi brève qu’intense. Profitez bien de la vie, mais songez quand même à vous stabiliser car, malgré tout, vous avez besoin de sécurité sur le plan amoureux.

Argent



Même en l’absence de dissonances astrales, l’influence des dans le secteur finances doit vous inciter à la prudence. Un de ces astres a souvent tendance à provoquer des imprévus qui ne sont pas toujours faciles à gérer. L’autre, lui, brouille votre raisonnement et peut nuire à la clarté de vos idées. Pour être en mesure d’assumer des dépenses que vous n’auriez pas prévues, faites des économies suffisantes et remettez à plus tard des décisions financières risquées.

Santé



L’exercice et le sport ne vous tenteront guère, car l’énergie ne sera pas toujours au rendez-vous. Sans vous martyriser, astreignez-vous tout de même à marcher le plus possible au grand air. Vous fortifierez ainsi vos muscles et votre système respiratoire.

Travail



Vous pourrez, dans le travail, avoir en main aujourd’hui tous les atouts pour vaincre les résistances et faire triompher vos points de vue. On ne pourra rien vous refuser, et votre chemin vers le succès et la gloire sera considérablement élargie. Mais ce ne sera pas une raison pour vous attaquer à des montagnes ou, pire encore, à des moulins à vents. Gardez le sens des réalités.

Famille



Si vous cultivez la tolérance, vous aurez les meilleures relations du monde avec vos proches. Hélas, vous serez tenté d’adopter des attitudes intransigeantes, et vos rapports avec votre entourage risquent de s’altérer.

Loisirs



L’influence astrale vous sera nettement profitable. Elle laisse présager des chances dans le domaine de l’amitié. De plus, elle permettra à bon nombre de natifs concernés d’utiliser leurs relations personnelles pour en tirer un avantage substantiel sur le plan du travail ou de la carrière.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Sagittaire et Capricorne

Chiffres de chance : 8 2 9







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Sous l’influence astrale, vous allez vous poser pas mal de questions. Avez-vous jusque-là bien choisi vos partenaires ? Êtes-vous heureux dans votre couple ? Qu’attendez-vous au juste d’une relation amoureuse ? Au bout du compte, vous en arriverez peut-être à faire des choix ou des ajustements importants côté cœur. Entre engagement et aventure, entre fidélité et liberté, à vous de voir ce qui vous convient le mieux !

Argent



Vous aurez la possibilité d’effectuer de bons placements à long terme. Evitez de traiter des affaires importantes : vous serez très impulsif et prêt à prendre trop de risques.

Santé



Avec les astres en excellente position dans votre Ciel, le dynamisme ne vous manquera pas. Mais vous aurez tendance à faire quelques excès de table ou de sexe, ce qui pourrait vous fatiguer ou fragiliser votre foie. Soyez donc raisonnable.

Travail



Vous deviendrez plus sérieux. Vos objectifs : améliorer votre statut professionnel, vous perfectionner afin d’obtenir une meilleure rémunération au travail. En fait, vous allez conclure avec succès des projets longuement mijotés, et vous vous lancerez dans de nouvelles entreprises.

Famille



Si vous avez des enfants, vous essaierez d’être plus indulgent à leur égard, un peu moins à cheval sur la discipline, et votre conjoint appréciera vos efforts.

Loisirs



Influençant ensemble le secteur contacts, les astres vous promettent une vie sociale riche et animée, qui devrait élargir votre cercle amical et vous permettre de cultiver des relations professionnelles utiles.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Taureau et Verseau

Chiffres de chance : 6 3 1







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



L’amour vous sourira à nouveau. Un influx astral vous permettra de mettre de l’ordre dans vos sentiments que vous soyez célibataire ou viviez en couple. Ce sera aussi une bonne journée pour rompre, si vraiment cette décision s’avère inéluctable. La même planète vous sera alors d’un grand secours en vous aidant à arrondir les angles.

Argent



Comme d’habitude, vous serez relativement bien protégé sur le plan matériel. Sachez apprécier votre privilège et prenez-le comme une compensation pour vos possibles déboires dans d’autres domaines de la vie. Ne persistez pas à dédaigner ce dont vous pouvez effectivement jouir en ce moment et à convoiter ce qui vous échappe encore. « Quand on n’a pas ce que l’on aime, il faut aimer ce que l’on a » (Bussy-Rabutin).

Santé



Un surcroît de travail pourra vous échoir. Même si tout se passe bien, ne vous surmenez pas, car votre résistance a des limites qu’il serait dangereux de dépasser. Prenez du repos avant de vous sentir fatigué.

Travail



Dans le domaine professionnel, vous travaillerez d’arrache-pied, élaborant tout un programme même pour l’année à venir. Vous ferez appel à votre intuition, ce qui n’est pas si fréquent. Vos ambitions seront vastes mais justifiées. Attaquez-vous à ce qui vous tient le plus à cœur afin de concrétiser les choses dans les meilleurs délais.

Famille



Les astres vous rendront plutôt autoritaire. Mais vous serez suffisamment habile pour que votre conjoint ne voie là qu’un remarquable esprit d’initiative. Il approuvera toutes les décisions que vous prendrez. Ne profitez tout de même pas de la situation pour vous conduire en vrai tyran domestique !

Loisirs



Le complexe de supériorité chez certains natifs du signe leur attirera des inimitiés tenaces. Cela se produira surtout dans la vie amicale. Soyez modeste et gardez un profil bas.

Couleur porte-bonheur : Rose

Affinités astrales : Gémeaux et Capricorne

Chiffres de chance : 3 2 5







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Avec une ambiance astrale si instable, le doute vous effleurera quant à sincérité des sentiments d’amour de votre conjoint ou partenaire. Mettez-le à l’épreuve, et vous saurez à quoi vous en tenir. Célibataire, il est possible, il est même probable que vous tombiez amoureux d’une personne nettement plus âgée que vous, du fait que pour le moment vous apprécierez les gens qui ont de la maturité et de la sagesse. Mais cette donnée seule ne constituera pas une bonne base pour un amour qui doit durer. Réfléchissez-y deux fois plutôt qu’une.

Argent



Quelques problèmes financiers risquent de vous empoisonner l’existence. Pourtant, incapable de vous empêché de vivre au-dessus de vos moyens, vous ne pourrez vous en prendre qu’à vous-même. Quoi qu’il arrive, il faudra bien que vous finissiez par payer vos dettes.

Santé



Si on vous dit que les astres influencent ensemble en ce moment votre secteur santé, vous aurez compris que c’est le secteur à surveiller. Rien de vraiment inquiétant, rassurez-vous. Mais votre résistance sera en baisse, ce qui peut vous rendre vulnérable aux petits virus. Sans parler de votre moral qui jouera les caméléons.

Travail



Le Ciel vous dynamisera et vous permettra de gagner tous vos combats dans l’arène professionnelle. Bien que la concurrence vous irrite, pour une fois, ne baissez pas les bras et affrontez l’adversaire sans crainte. Le Ciel vous soutiendra.

Famille



Profitez des influences favorables pour régler les petits différends familiaux et faire régner l’harmonie dans votre foyer. Passée la journée, il vous sera beaucoup plus difficile de trouver un terrain d’entente avec vos proches, tout simplement parce que vous aurez moins envie d’être conciliant.

Loisirs



Ne refusez pas les tendresses ou les sentiments que l’on vous accordera, sous prétexte de fatigue ou que vous avez des soucis. Cela vous détendra et vous aidera efficacement à supporter cette journée délicate.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Scorpion et Sagittaire

Chiffres de chance : 2 1 6







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



Journée facile à vivre côté cœur. Les natifs solitaires se sentiront bien mieux dans leur peau que dernièrement et auront droit à une vie amoureuse mieux épanouie. Pour les couples, le Ciel sera dégagé, et la complicité une fois compromise va revenir en force. Ceux d’entre vous qui ont divorcé feraient bien de ne pas se précipiter tête baissée dans une nouvelle relation simplement par peur de la solitude ; ils auront au contraire intérêt à faire le point pour ne pas commettre les mêmes erreurs.

Argent



Sur le plan financier, de bonnes occasions sont possibles et même probables. Mais pour en tirer profit, il faudra soigneusement vous renseigner, de manière à prendre la bonne décision.

Santé



Vous disposerez d’un punch étonnant. Profitez-en pour régler des affaires en instance ou pour vous débarrasser d’un engagement qui vous pesait. Pas d’imprudence ou de précipitation !

Travail



Aujourd’hui, il faudra vous mobiliser et partir en guerre pour vous vendre à tout prix si vous êtes au chômage, ou pour consolider votre emploi si vous en avez un. Vous pourrez réaliser un beau coup. Dans tous les cas, souvenez-vous que vos efforts personnels joueront un rôle capital.

Famille



De l’amour, encore de l’amour ! Vous prodiguerez des tonnes d’affection et de chaleureuse tendresse à vos êtres chers. Cependant, veillez à respecter la liberté de vos proches, ou ça se passera moins bien.

Loisirs



De la présence, une fidélité à toute épreuve, une grande capacité d’écoute et de conseil, sans oublier une bonne dose d’humour, telles sont les qualités que, cette fois encore, vous mettrez au service de vos amis. Pas étonnant que vous soyez si recherché !

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Vierge et Balance

Chiffres de chance : 5 2 7







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



Vous vous efforcerez de transformer vos rêves en réalité. Comme vous aspirez à une vie conjugale harmonieuse, fondée sur une bonne communication intellectuelle et spirituelle avec votre partenaire, vous mettrez tout en œuvre pour y parvenir. Célibataire, vous aurez tendance à mettre la barre si haute que bien peu de prétendants trouveront grâce à vos yeux. Mais, en même temps, le Ciel pourrait vous proposer un bon compromis : un lien tendre, pour partager des loisirs et de la complicité... et plus si affinités !

Argent



C’est sur le plan financier que les astres pourraient vous venir en aide en ce moment. Vous allez bénéficier d’une certaine chance, tout en ayant de bonnes idées pour rentabiliser au mieux vos rentrées d’argent. Attention simplement à l’impact d’un influx astral aspecté : cet astre habituellement bénéfique pourra vous souffler des envies d’achat impulsif plutôt inutiles. Méfiez-vous : ce serait trop dommage de claquer bêtement vos quelques économies au lieu de les mettre de côté pour un projet plus intéressant.

Santé



C’est en ménageant vos forces que vous tirerez le meilleur parti de cette journée, ainsi qu’en développant vos capacités d’organisation dans la sérénité de l’esprit et le bon état physique. Pour cela, vous aurez besoin de prendre du repos durant la journée.

Travail



Un astre bénéfique, influençant votre secteur vie professionnelle, vous permettra d’élaborer des projets très intéressants et fort originaux. En revanche, vous aurez plus de mal à trouver des débouchés commerciaux.

Famille



Cette journée vous promet une ambiance harmonieuse et agréable dans votre foyer. Cependant, pour certains natifs du troisième décan, il y aura un désaccord avec leurs parents. Mais pas de panique : il ne s’agira de rien de grave, et les désagréments ne dureront pas.

Loisirs



Sans le vouloir vraiment vous risquez de faire souffrir quelqu’un dans votre entourage. Montrez-vous plus souple dans vos rapports, on ne pourra que vous en aimer davantage.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Cancer et Lion

Chiffres de chance : 3 2 1







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Vous aurez de la chance : votre vie conjugale continuera à bénéficier de très solides protections astrales. Le bonheur à deux sera au rendez-vous, dans un climat tendre et sensuel. Si un problème survient, il sera réglé sur-le-champ dans un bel esprit de compréhension et de complicité. Célibataire, le climat astral sera excellent pour vos amours. Il y aura fort peu de risques pour que vous continuiez à rester seul. Préparez-vous à une rencontre mémorable !

Argent



Vous éprouverez une envie pratiquement irrépressible de dépenser votre argent. Afin de prévenir une catastrophe, arrangez-vous pour vous mettre dans l’impossibilité de bourse délier : pas d’argent liquide sur vous, chéquiers et cartes de crédit mis sous clé, etc. ; ou tâchez d’acheter utile, même si ce mot vous fait frissonner d’horreur.

Santé



Consultez votre médecin sans attendre en cas de problème de santé au lieu de le traiter par le mépris. Reposez-vous avant de vous sentir fatigué. Ayez une alimentation saine et équilibrée. Si vous faites du sport, tenez compte de votre âge et de votre condition physique du moment ; ne cherchez pas à vous surpasser, à battre des records.

Travail



Beaucoup de propositions intéressantes vous seront faites aujourd’hui. Dans l’ensemble, d’ailleurs, vous aurez la possibilité de développer votre situation professionnelle.

Famille



Profitez de cette journée favorable pour renforcer vos liens familiaux. Ce sera le meilleur moyen de limiter les dégâts prochains, lorsque les problèmes de communication risquent de perturber vos relations avec vos proches.

Loisirs



Sans parler de solitude, le Ciel pourrait vous placer un peu en retrait ou vous inciter à faire un tri, histoire de ne garder parmi tous ceux qui vous entourent, que les gens auxquels vous tenez vraiment.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Taureau et Gémeaux

Chiffres de chance : 5 2 4







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Impossible de rester indifférent un astre influençant le secteur astral des rencontres, à plus forte raison si vous êtes un cœur à prendre. Même si cela vous fait peur, la puissance exceptionnelle de ces influx astraux devrait balayer vos dernières résistances. Si vous vivez en couple, ce sera non à la routine ! Eh oui, tout arrive ! Et quand c’est le Ciel qui mène le jeu, même vous, qui supportez plutôt bien les habitudes, aurez besoin de stimuler vos relations conjugales avec de la nouveauté, des activités inédites !

Argent



Vous devrez surtout résister aujourd’hui à l’impulsion de dépenser, d’acheter des quantités de choses qui ne se révéleront pas indispensables. Prenez note de cet avertissement de Benjamin Franklin : « Si vous achetez ce qui est superflu, vous vendrez bientôt ce qui est nécessaire ».

Santé



Vous serez plutôt gâté sur le plan santé, à condition de prendre un minimum de précautions. Au positif, cette planète vous réserve une excellente vitalité ; mais au négatif, hélas, quelques troubles du métabolisme digestif ou circulatoire sont possibles. Rien de grave, certes, mais mieux vaudrait proscrire les repas trop riches et faire surveiller votre cholestérol.

Travail



« Nul n’est prophète dans son pays et dans sa maison » (Evangile). Si l’on ne veut toujours pas reconnaître vos mérites, allez proposer vos services à une autre entreprise. Vous ne le regretterez pas.

Famille



Au foyer, vous subirez encore les conséquences de vos soucis professionnels et sociaux. Mais vous aurez la possibilité, si vous le désirez, de passer au travers de l’orage sans dommage en mettant en avant vos qualités de sensibilité et d’inspiration.

Loisirs



Vous n’approuvez pas les opinions d’un de vos amis ? Et alors ? Même si vous brûlez de le lui dire, ce n’est pas forcément la chose à faire. Respecter les différences, c’est un paramètre essentiel de l’amitié, et vous le savez mieux que personne !

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Vierge et Balance

Chiffres de chance : 7 1 9







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Un astre influencera fortement le secteur des amours. Cette planète de la stabilité, de la fidélité et de l’engagement à long terme, devrait vous permettre d’approfondir vos liens conjugaux et d’en éprouver la solidité. Vous passerez des heures délicieuses en compagnie de votre conjoint ou partenaire. Célibataire, timide, vous ? Non, du moins pas cette fois-ci. Vous serez très entreprenant en amour. C’est vous qui prendrez l’initiative. Réfléchissez pourtant bien avant de déclarer votre flamme et d’engager votre avenir amoureux.

Argent



L’aspect de votre Ciel astral ne gênera en rien la prospérité financière ; mais lorsqu’il est, comme en ce moment, en position délicate, un retournement de tendance est possible. Tout ira bien si vous vous montrez raisonnable et faites des économies au lieu de dilapider vos réserves. Dans le cas contraire, vous aurez ensuite du mal à remonter la pente.

Santé



Savez-vous ce qui vous ressourcera le mieux en ce moment ? Le contact avec l’eau. Si cela vous est possible, offrez-vous un petit dépaysement au bord de la mer, et respirez à fond l’air iodé. A défaut, nager régulièrement dans la piscine de votre quartier vous fera le plus grand bien.

Travail



Les natifs du signe qui font carrière dans les arts, ou qui utilisent toutes les formes de l’imagination et de la création, tels les musiciens et les chanteurs, seront spécialement favorisés durant cette journée. Ils trouveront dans l’expression de leurs œuvres des joies intenses, et le succès sera à la mesure de leurs efforts. Bon rendement pour les autres travailleurs.

Famille



Vous vous entendrez exceptionnellement bien avec vos parents âgés, et ils ne vous donneront aucun sujet de souci. En plus, vous profiterez bien de l’expérience et de la philosophie qu’ils ont pu acquérir au cours de leur longue existence.

Loisirs



Si vous prenez la peine de sortir de votre cocon habituel et d’établir de bons rapports avec les autres, vous passerez de nombreux moments en agréable compagnie. De nouvelles rencontres vous feront mieux apprécier les plaisirs et les joies de l’existence. Des milieux différents et nouveaux vous apporteront un souffle d’air frais.

Couleur porte-bonheur :: Orange

Affinités astrales : Cancer et Lion

Chiffres de chance : 4 2 9







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Vous attendrez beaucoup de votre conjoint ou partenaire. Trop, sans doute. Ce qui risque de poser quelques problèmes dans votre vie de couple. Efforcez-vous d’être plus réaliste, et ne demandez pas à l’être aimé ce qu’il n’est pas en mesure de vous apporter. Célibataire, l’impact astral sera si puissant qu’il suffira à entretenir la flamme pour tous les natifs amoureux. Et le Ciel, saura dynamiser cette flambée, pour votre bonheur. Nombre de célibataires auront du mal à échapper au coup de foudre ce jour.

Argent



Quelques-uns d’entre les natifs du signe profiteront de cette journée pour organiser au mieux leur situation financière. Il n’est pas exclu que vous bénéficiiez d’un héritage ou d’un don inattendu ; essayez de ne pas le dilapider uniquement pour vos plaisirs passagers !

Santé



Concernant votre santé, les planètes seront d’une bienveillante neutralité. Aucune d’elles ne viendra exercer une action néfaste quelconque. A vous donc de jouer avec sagesse pour préserver et augmenter votre vitalité. Une alimentation saine, équilibrée, et des exercices quotidiens vous feront beaucoup de bien.

Travail



Bien influencé, vous saurez flairer la direction du vent et vous adapter à toutes les circonstances, même les plus imprévues. Voilà qui vous facilitera bien la tâche sur le plan professionnel.

Famille



Tout ira bien au foyer. Vous vous sentirez entouré d’affection : tous ceux qui vous sont proches vous prouveront leur attachement. La vie de famille sera agréable et douce.

Loisirs



Le Ciel vous conseillera de profiter de cette journée pour vous adresser à ceux qui sont susceptibles de vous procurer conseils et appuis. Vous bénéficierez d’un accueil chaleureux, compréhensif.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Taureau et Gémeaux

Chiffres de chance : 6 1 8







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Votre couple pourrait connaître quelques poussées d’adrénaline. Si vous êtes bien ensemble, pas de souci : ce sera une virée ailleurs, un changement de cadre de vie ou un bébé surprise. Mais si l’éloignement a déjà accompli son œuvre, vous pourriez dire oui à une aventure ! Si vous êtes seul, vous ne serez pas du genre à accepter les avances du premier venu. Sélectif et prudent, vous prendrez le temps de savoir si votre histoire a des chances de marcher durablement.

Argent



N’oubliez pas de mettre vos comptes à jour, et assurez-vous que vous avez bien payé toutes vos factures. Sinon, vous risquez d’avoir de mauvaises surprises et de payer très cher votre étourderie.

Santé



On aurait plutôt envie de vous dire de lever le pied ! Quel tonus, quelle activité ! N’en faites pas trop tout de même, vous allez vous épuiser. Il faut dire que les influx seront tellement dynamisant qu’ils vous donneront des ailes.

Travail



Grande activité professionnelle, mais l’ambiance de travail ne sera guère joyeuse et pourrait influencer désagréablement votre comportement. Si vous êtes fonctionnaire, attendez-vous à recevoir une mutation ; ce changement vous plaira en définitive mieux que prévu.

Famille



Vous déborderez d’énergie et vous entreprendrez de transformer la décoration de votre intérieur ou de mener à bien d’autres grands projets pour votre habitation.

Loisirs



Un conflit d’intérêts vous opposera à votre meilleur ami. Veillez à ce que les discussions ne dégénèrent pas en disputes et injures. « On peut difficilement se faire un ami en un an, on peut aisément le perdre en une heure » (proverbe chinois).

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Verseau et Poissons

Chiffres de chance : 8 2 1







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Trois astres, tous gentils, dorloteront votre cœur. Vous conjuguerez le verbe aimer sur tous les tons, tous les registres. Harmonie et équilibre conjugal sur toute la ligne. Célibataire, cet aspect du Ciel laisse espérer quelque chose de très enthousiasmant sur le plan amoureux - une aventure ou un amour. Il est possible qu’une personne que vous avez connue auparavant resurgisse alors que vous ne comptiez plus sur elle. Vos amis, qui vous auront consolé à ce moment-là, n’y comprendront plus rien du tout !

Argent



Tâchez de mettre vos finances à jour avant la fin de la journée, autrement les astres vous infligeront une surprise très désagréable. Réglez vos comptes à la maison et au bureau, et n’oubliez pas que « qui paie ses dettes s’enrichit » (proverbe français).

Santé



Quelle santé ! Ce n’est sans doute pas en ce moment que vous rendrez visite à un médecin ! L’astre, qui s’occupe de votre secteur santé, sera aidé par de nombreuses planètes positives, ce qui renforcera votre capacité à lutter contre microbes et virus. La maladie vous évitera soigneusement !

Travail



Dans votre travail, vous devrez vous discipliner et prendre un certain recul de façon à préparer le terrain pour des développements futurs. Il faudra écarter tout ce qui peut vous distraire de vos tâches et vous concentrer sur des objectifs précis. Il y aura des efforts à faire, mais ils seront payants en fin de compte.

Famille



Vous mettrez toute la douceur du monde dans vos propos pour ne pas céder à un caprice déraisonnable d’un de vos enfants. Vous aurez parfaitement raison d’agir ainsi car « une main douce conduit l’éléphant avec un cheveu » (proverbe persan).

Loisirs



Oui, le plaisir ne sera pas à prendre avec des pincettes, mais à la pelle. Ne pas trop réfléchir, profiter pleinement des bons moments et s’amuser de tout et de rien... voilà les priorités actuelles. Mettez votre personnalité en valeur, paraissez sous votre plus beau jour.