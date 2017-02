Horoscope du mercredi 8 février 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



Vos relations avec votre partenaire seront tendues. Vous aurez besoin qu’il vous manifeste son amour avec ardeur et enthousiasme. S’il ne réagit pas comme vous le voulez, ce sera notamment le cas d’un natif du Taureau, vous le prendrez fort mal. Essayez de vous mettre à sa place, de l’accepter tel qu’il est, afin de ne pas envenimer la situation.

Argent



Vous aurez plutôt tendance à vous laisser aller au gré des courants, adoptant une attitude indifférente devant les événements, qu’ils soient bons ou mauvais. Pourtant, la chance pourrait vous visiter aujourd’hui et vous fournir l’occasion d’arrondir sensiblement votre budget. Si vous gagnez des sommes rondelettes, n’hésitez pas à envisager un placement immobilier, car il sera très favorisé.

Travail



Soyez persuadé que vos mérites seront reconnus en temps utile ; d’ailleurs. En attendant, sachez que vous avez encore de nombreux efforts à fournir avant de réaliser vos plus grandes ambitions professionnelles.

Famille



Une vieille querelle reviendra sur le tapis et provoquera des heurts avec votre conjoint. C’est seulement avec beaucoup de tact et d’humour de votre part que les choses pourront se calmer progressivement.

Loisirs



Des relations particulièrement agréables en perspective ce jour si vous vous montrez prêt à entendre les désirs des autres et à y répondre pleinement. Rappelez-vous par ailleurs que « nous plaisons plus souvent dans le commerce de la vie par nos défauts que par nos qualités » (La Rochefoucauld).

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Vierge et Poissons

Chiffres de chance : 5 3 6







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Vous demanderez l’impossible, vous rêverez d’un homme (d’une femme) inaccessible. Ah, non ! Revenez vite à la réalité. Sachez qu’aujourd’hui, les aspects harmoniques du ciel vous aideront à plaire, à séduire ou à établir un lien privilégié avec une autre personne, intelligente, inventive, brillante et non-conformiste - de quoi vous intéresser et vous tenir délicieusement en haleine. « Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras » (La Fontaine). D’accord ?

Argent



Tâchez de mettre vos finances à jour avant la fin de la journée, autrement les astres vous infligeront une surprise très désagréable. Réglez vos comptes à la maison et au bureau, et n’oubliez pas que « qui paie ses dettes s’enrichit » (proverbe français).

Travail



Si vous poursuivrez des études, si vous êtes en recyclage ou en formation professionnelle, vous obtiendrez de brillants résultats aujourd’hui, à condition, bien entendu, que vous y mettiez du vôtre.

Famille



Si vous avez des soucis familiaux, il faudra prendre votre mal en patience. En effet, pour l’instant, vous ne pourrez pas discuter avec vos proches pour trouver des solutions, chacun campant fermement sur ses positions. Mais la situation pourra se débloquer par la suite si vous faites preuve de patience et de tolérance.

Loisirs



Vos relations avec vos proches ne seront guère amicales. Votre attitude anticonformiste, parfois même délibérément provocatrice, ne sera évidemment pas du goût de tout le monde. Il y aura de la bagarre dans l’air !

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Sagittaire et Capricorne

Chiffres de chance : 3 6 4







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



Comme dernièrement, certains couples feront les frais de la présence d’un influx perturbateur dans le Ciel. Rien de grave, mais quelques fausses notes qui pourraient se faire entendre, avec des désaccords ou un esprit de contradiction permanent. C’est sans doute passager mais, en attendant, essayez de vous contrôler, pour ne pas vous enfermer sur des positions qui vous éloigneraient davantage l’un de l’autre. Une rencontre ou un rapprochement est possible en ce moment. Ensuite, il ne se passera rien de très significatif pour les célibataires. Mais si vous cherchez de la compagnie, il y aura vos amis et votre famille.

Argent



Le domaine financier ne devrait pas vous causer de souci, car aucune planète ne viendra l’influencer. Vous n’aurez pas à craindre de difficulté majeure ; mais, à l’inverse, ne vous attendez pas non plus au soutien de la chance pure. À condition de ne pas faire de folies, vous devriez sans trop de mal parvenir à équilibrer votre budget. Mais si vous envisagez de vous lancer dans un achat immobilier, il faudra sûrement songer à augmenter votre capacité d’épargne.

Travail



Prudence sur le plan professionnel ! Un petit relâchement pourrait se produire et vous conduire à prendre de mauvaises décisions, à faire des choix peu judicieux. Mais, vous reprendrez rapidement vos esprits, et vous entamerez une belle progression qui devrait vous conduire à obtenir une promotion flatteuse.

Famille



Vous serez bien décidé à faire un effort si des heurts continuent à vous opposer à vos parents ou à certains membres de votre famille. Une belle réconciliation devrait clore définitivement la dissension qui infestait l’atmosphère familiale depuis bien longtemps.

Loisirs



Que vous soyez homme ou femme, ce sont les relations féminines qui présenteront pour vous le plus grand intérêt.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Taureau et Verseau

Chiffres de chance : 4 8 6







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Vos émotions seront à un comble et vous sentirez que l’amour n’est pour vous qu’une ombre insaisissable. Ne désespérez pas. Avec cet aspect de votre ciel astral, tout pourra arriver à tout instant. L’essentiel, c’est de provoquer la chance et d’être toujours prêt à l’attraper au vol. Sortez avec plusieurs personnes différentes et acceptez toutes les invitations ; participez aux activités de divers cercles et clubs. Si vous suivez ce conseil, une rencontre exaltante et décisive pourrait très bien avoir lieu aujourd’hui même.

Argent



Le secteur financier sera assez bien protégé. Vous pourriez avoir l’agréable surprise de recevoir une rentrée d’argent provenant d’un placement. Le ciel en aspect harmonique pourrait aussi vous donner de bonnes idées pour améliorer vos ressources. Un bémol cependant : un influx risque de vous rendre très dépensier ou de vous entraîner dans des investissements aventureux. Évitez de céder à ces tentations, sous peine de voir la chance se retourner contre vous.

Travail



Votre situation professionnelle va s’améliorer nettement aujourd’hui, et des rentrées d’argent inattendues vont surgir, ce qui aura pour effet de vous redonner un peu de courage pour repartir d’un bon pied.

Famille



Bonne ambiance en famille pour la majorité d’entre vous. Les quelques natifs qui subissent depuis quelque temps sur le plan familial l’impact négatif de certains influx vont voir les choses commencer à s’améliorer. Les influx astraux actuels vous permettront de régler rapidement et définitivement les problèmes récents concernant vos parents et vos enfants.

Loisirs



Une affaire importante vous préoccupera. Une personne sérieuse, nettement plus âgée que vous, vous montrera comment vous sortir de vos problèmes personnels ; écoutez ses conseils, ils sont judicieux.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Bélier et Capricorne

Chiffres de chance : 2 6 1







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



Une vie de couple axée sur l’amélioration de votre confort domestique et sur les petits bonheurs tranquilles en famille : voilà l’ambiance du moment. Certes, c’est un peu routinier ; mais avec l’énergie que vous consacrerez à la progression de votre carrière, un havre de paix dans lequel vous reposer et vous ressourcé devrait largement vous suffire ! Célibataire, entre les deux votre cœur balance ? Cela peut être amusant ; mais dites-vous que, si le choix ne vous paraît pas évident, c’est qu’aucun des deux n’est vraiment fait pour vous. Alors ne vous prenez pas la tête, et profitez plutôt de votre célibat, qui a aussi ses avantages !

Argent



La zone de votre thème natal liée à l’argent hébergera un influx assez inquiétant. Il faudra vous méfier de cet impact, qui pourra se traduire par une stagnation de vos revenus, voire, dans certains cas, par une chute momentanée de votre niveau de vie. Un conseil, donc : évitez toute dépense inutile ; ce ne sera pas le moment de jouer les insouciants !

Travail



Évitez de programmer des rendez-vous d’affaires importants aujourd’hui. Vous risquez de prendre de mauvaises décisions ou de juger vos interlocuteurs de façon trop arbitraire ou subjective. Veillez aussi à faire taire votre esprit de critique, qui sera accru cette fois, sinon vous n’échapperez pas à un conflit inutile dans votre travail.

Famille



Vous vous faites de votre foyer une idée trop idéaliste. Ce sera le moment de revenir sur terre et de vous attaquer aux problèmes immédiats. Si l’un de vos enfants est particulièrement difficile, agissez avec diplomatie et ruse à la fois ; en devenant son complice, vous pourrez le ramener à la raison sans trop de difficulté.

Loisirs



Vous vous parerez de vertus et de qualités que vous ne possédez pas. Craignez qu’on ne vous prenne au mot et que vous ne vous retrouviez vite en position embarrassante. La modestie vous siérait mieux.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Gémeaux et Cancer

Chiffres de chance : 8 2 6







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



Pour nombre de solitaires, un influx astral pourra entraîner aujourd’hui une rencontre importante et - réjouissez-vous, vous qui aimez l’intensité - tout à fait bouleversante ! Une grande aventure à vivre sans réserve, comme vous en rêvez. Celui (ou celle) que vous allez croiser saura vibrer au même niveau que vous, et partagera votre sens de l’absolu et votre besoin de sexualité explosive.

Argent



La journée sera dangereuse et pleine d’embûches sur le plan financier. Une imprudence, un défaut de jugement, pourraient entraîner de lourdes pertes. Portez à vos affaires l’attention le plus soutenue possible ; contrôlez la gestion de votre budget et la tenue de vos livres comptables avec la plus grande sévérité.

Travail



Le ciel mal aspecté vous verra partagé entre la timidité et l’audace. Osez défendre votre point de vue. Vous affirmerez de la sorte votre personnalité, et ce sera tout bénéfice pour votre carrière.

Famille



Cet aspect du ciel risque d’occasionner de petites tensions dans votre foyer. Pour les éviter, essayez de ne pas vous montrer trop exigeant avec votre entourage. Si vos enfants affichent des goûts que vous réprouvez ou si des membres de votre famille ont un style de vie différent du vôtre, acceptez-les ainsi, en faisant preuve d’une plus grande tolérance.

Loisirs



Vous jouirez d’une certaine popularité, ce qui vous aidera à renforcer votre position sociale. Un coup d’éclat sera possible si vous ne négligez pas vos engagements. Attention à votre manque de psychologie : vous agirez peut-être avec une étonnante naïveté, n’hésitant pas à introduire le loup dans la bergerie.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Capricorne et Verseau

Chiffres de chance : 8 4 2









Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Votre Ciel sentimental tournera à l’orage, et vous en porterez principalement la responsabilité. Il faudra bien admettre que c’est votre comportement qui a électrifié l’atmosphère. Pourquoi diable voulez-vous toujours provoquer vos partenaires par votre façon un peu rude de faire des remarques qui pourtant gagneraient à être exprimées avec un minimum de diplomatie ? Ce n’est pas parce qu’on s’aime qu’on est dispensé des égards l’un vis-à-vis de l’autre !

Argent



Vous réaliserez ce jour des gains inattendus, mais devrez aussi faire des dépenses imprévues. Ne vous affligez pas pour autant. Dites-vous que, heureusement, vous avez pu vous en sortir. Gardez toujours le sourire afin de vous attirer plus de chance dans l’avenir.

Travail



Avec cet environnement astral, vous pourrez gérer votre travail comme vous l’entendez. Il devrait vous permettre de poser des jalons pour des orientations professionnelles futures. Mais attention : un influx rétrograde pourra provoquer des retards ou des difficultés de communication.

Famille



Vous aurez les meilleures intentions du monde - mais sachez que « l’enfer est pavé de bonnes intentions » (Samuel Johnson). Votre amour envahissant sera très mal accepté par vos enfants, et votre attitude à leur égard pourrait vous causer de graves ennuis. Gare à la possessivité étouffante !

Loisirs



Il se trouve parmi vos amis quelques-uns qu’il vaudrait mieux temporairement éloigner, car leurs propres relations sont douteuses et susceptibles de vous entraîner dans des situations pour le moins inconfortables.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Lion et Sagittaire

Chiffres de chance : 6 1 9







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Après l’euphorie des premiers jours de votre idylle actuelle, vous devrez vous attendre à des rapports plus compliqués, plus embrouillés. La communication ne passera pas aussi facilement qu’au début.

Argent



Cet aspect du ciel laisse augurer une période relativement protégée pour vos finances. Qu’il s’agisse d’une augmentation inattendue ou de placements qui commencent à vous rapporter, vous pourrez compter sur des surprises agréables.

Travail



Si vous estimez que votre présent emploi ne correspond pas exactement à vos goûts et à vos aspirations, refusez de subir plus longtemps cette situation. Vous pourrez profiter de l’appui du ciel aujourd’hui pour prendre des contacts et prospecter. Mais restez quand même prudent et ne lâchez pas la proie pour l’ombre. Si vous devez passer un examen ou un test important durant aujourd’hui, il y aura de la réussite dans l’air.

Famille



Le ciel en cet aspect ne favorisera guère la communication avec votre entourage familial, et pourra rendre le climat assez morose. Non seulement vous ne ferez aucun effort pour rompre le silence, mais vous aurez de surcroît beaucoup de mal à réprimer votre agacement quand le comportement de vos proches vous dérangera.

Loisirs



Vous serez très sensible aux marques de reconnaissance, surtout quand celles-ci viennent de vos enfants. Vous-même d’ailleurs, vous n’oublierez jamais de dire merci aux gens qui vous auront rendu un service. Quand on mange un fruit, dit un proverbe vietnamien, on doit avoir une pensée pour celui qui a planté l’arbre.

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Balance et Scorpion

Chiffres de chance : 8 2 4







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Vous aurez tendance aujourd’hui à vous laisser emporter par vos désirs et par vos émotions. Si vous tombez amoureux, vous ne résisterez pas à l’envie de déclare immédiatement votre flamme... quitte à faire fuir celui ou celle qui vous a ainsi ému !

Argent



C’est surtout dans les affaires financières que vous pourrez obtenir le plus d’avantages, soit par le biais des affections, soit par des protections haut placées et agissantes. Profitez à fond de ces circonstances favorables.

Travail



Vous donnerez votre maximum dans votre travail. Malheureusement, vous laisserez voir un peu trop clairement votre ferme intention d’éliminer tous les gêneurs ou ceux qui pourraient vous faire de l’ombre. Si vous voulez atteindre vos objectifs, il faudra changer de tactique et mettre de l’eau dans votre vin.

Famille



Vous aurez intérêt à ménager la susceptibilité de vos proches : compte tenu de l’électricité dans le ciel astral, une maladresse de votre part pourrait avoir de graves conséquences. Méfiez-vous surtout des paroles qui dépasseraient largement vos pensées.

Loisirs



Le ciel ajoutera son grain de sel au côté positif de votre comportement, en apportant d’heureuses conséquences dans votre vie relationnelle. Cependant, vous devrez vous attacher à vaincre votre pudeur excessive, qui est souvent interprétée par vos proches comme un signe d’indifférence. Laissez-vous aller parfois aux confidences, sans pour autant livrer complètement votre jardin secret, bien entendu.

Couleur porte-bonheur : Bleu

Affinités astrales : Lion et Capricorne

Chiffres de chance : 8 4 2







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Une grande prudence devra être observée dans vos relations sentimentales aujourd’hui. En effet, que vous soyez marié ou non, et malgré une certaine fidélité dont vous avez fait preuve, vous allez être fortement tenté par l’aventure amoureuse. Attendez-vous à ce qu’au foyer le moindre changement d’attitude de votre part, même inconscient, ne passe pas inaperçu. Et, la jalousie aidant, vous risquez de provoquer une rupture dont vous ne voulez pas.

Argent



Sur le plan financier, le ciel mal aspecté pourrait inviter certains natifs à s’engager dans des affaires louches ou des travaux au noir. Ce ne serait pas sans risque, bien entendu, et ces sujets pourraient être victimes de personnes qui ne respectent pas la parole donnée ou qui chercheraient à les exploiter sans vergogne.

Travail



Avec cet aspect du ciel, il y aura lieu de craindre quelques tracasseries dans votre travail. Blocages, retards dans l’avancement de vos projets et conflits avec vos collègues : voilà un échantillon des désagréments que vous risquez de connaître cette fois. Heureusement, grâce au soutien des étoiles fixes, vous saurez faire face sans vous affoler. Il est même possible, grâce à ces étoiles, qu’une personne influente intervienne en votre faveur.

Famille



Le ciel vous accordera une journée de répit, en vous insufflant optimisme, insouciance et euphorie. Vous goûterez pleinement aux joies de la famille et passerez d’agréables moments avec la jeunesse.

Loisirs



Cet aspect du ciel vous soumettra à un brutal tiraillement entre deux tendances contradictoires. D’un côté, vous aurez bien envie d’améliorer votre image de marque et d’être l’objet de l’admiration générale, aussi bien dans votre milieu professionnel que social. Mais, d’un autre côté, vous n’aurez aucune intention de faire des concessions et entendrez n’en faire qu’à votre tête. Cruel dilemme, que vous seul serez capable de résoudre ! Mais avec une forte dose de bon sens, vous pourrez y arriver.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Sagittaire et Capricorne

Chiffres de chance : 9 5 3







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Cet aspect des astres vous soumettra à un brutal tiraillement entre deux tendances contradictoires. D’un côté, vous aurez bien envie d’améliorer votre image de marque et d’être l’objet de l’admiration générale, aussi bien dans votre milieu professionnel que social. Mais, d’un autre côté, vous n’aurez aucune intention de faire des concessions et entendrez n’en faire qu’à votre tête. Cruel dilemme, que vous seul serez capable de résoudre ! Mais avec une forte dose de bon sens, vous pourrez y arriver.

Argent



Il n’est jamais évident que les cailles puissent tomber toutes rôties dans votre bouche. Vous n’aurez qu’un seul moyen d’améliorer votre situation matérielle présente : cesser de rêver et travailler avec acharnement. Inutile de compter sur un hypothétique coup de chance durant cette journée, car certaines planètes seront là pour vous barrer la route. « Travaillez, prenez de la peine ; c’est le fonds qui manque le moins » (La Fontaine).

Travail



Tâchez de régler les questions administratives ou matérielles, qui prennent du temps, et de vous débarrasser de certaines tâches domestiques. Ainsi, vous serez après tout à fait libre pour profiter à fond de l’influence dynamisant des astres. Alors, vous serez l’efficacité personnifiée.

Famille



En principe, votre vie familiale ne devrait pas poser de problème. Les secteurs de votre thème liés à vos parents et à vos enfants n’hébergent en effet en ce moment aucune planète. Cela ne veut pas dire qu’il ne se passera rien, mais ce sera plutôt le train-train de la vie quotidienne, avec ses nombreux plaisirs et ses inévitables petits désagréments. À vous de préserver la complicité avec vos proches.

Loisirs



Cette journée mettra en pleine lumière votre position sociale, votre autorité, votre prestige. Imprimez votre style et montrez que vous avez le courage de vos convictions.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Gémeaux et Cancer

Chiffres de chance : 3 5 4







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Climat de tensions et d’affrontements en perspective. Il y aura des frictions provoquées par l’orgueil ou la fierté, personne ne voulant céder ou avoir l’air de subir le caprice de l’autre.

Argent



Le ciel formera des combinaisons astrales négatives. Pour certains natifs du deuxième décan, cela se traduira par des retards de paiement, ou même par un litige impliquant des questions pécuniaires délicates. Pour les autres, tout ira bien. Mais vous vous débrouillerez peut-être alors pour saper votre équilibre en vous lançant dans un achat ruineux !

Travail



Ne faites pas trop confiance à vos collègues, même si vous travaillez avec eux depuis des années. Vous éviterez une cruelle déception, car le ciel en cet aspect les incitera à vous jouer un sale tour.

Famille



Vous reprendrez contact un vieil ami ou aurez à vous occuper d’un proche. Cela vous donnera une joie immense en vous sentant utile et vous fera évoquer de bons souvenirs auxquels vous êtes très sensible.

Loisirs



Votre magnétisme sera à son apogée. Vous forcerez le respect et l’admiration par votre volonté farouche de réussir ce que vous entreprendrez.