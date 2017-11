Horoscope du mercredi 8 novembre 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



Journée bénie pour les cœurs solitaires, car la conjoncture astrale favorisera les rencontres, surtout dans l’après-midi. Certaines relations nouées aujourd’hui auront toutes les chances de durer.

Argent



Le ciel, au lieu de vous aider à améliorer votre situation financière, va soit vous souffler des envies d’achats qui pourraient vous mettre sur la paille, soit provoquer une avalanche de vieilles dettes oubliées auxquelles vous devrez maintenant faire face. Prudence, donc !

Travail



Vous serez très affecté par les critiques de vos supérieurs hiérarchiques et de vos collègues. Grand coup de déprime, donc. Vous vous sentirez momentanément démotivé. Mais, vous saurez puiser dans votre force de caractère de quoi rebondir.

Famille



Vous multiplierez les activités familiales. Il est vrai que vos rapports avec vos proches vous combleront de joie. Néanmoins, cette ambiance idyllique risque de s’assombrir au moindre incident fâcheux.

Loisirs



Décision radicale, mais positive, même si elle implique pour vous un sacrifice. Peut-être tenterez-vous de vous dégager d’une influence oppressive et de vous affirmer avec davantage d’indépendance. Ce sera le moment ou jamais de le faire, et vous vous sentirez beaucoup mieux après.

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Gémeaux et Verseau

Chiffres de chance : 9 5 2







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Les amours seront bonnes. Mais il faudra freiner votre tendance à vous laisser dominer excessivement par la sensualité, car c’est ce qui risque de vous faire manquer de sens pratique.

Argent



Excellentes perspectives matérielles. Expansion et consolidation seront à l’ordre du jour. Plusieurs projets intéressants pourront être mis sur pied ; mais prenez votre temps pour les mettre en route.

Travail



Ce climat planétaire mettra à l’honneur vos ambitions professionnelles et vous incitera à placer la barre de plus en plus haute dans ce domaine. Vous réfléchirez aux meilleures stratégies pour donner à votre carrière un tour plus évolutif. Si vous avez le sentiment que vos compétences ont été sous-employées, vous ferez en sorte que la situation progresse à votre avantage. Le contexte astral favorable devrait vous donner les moyens d’y parvenir sans problème.

Famille



Joie de vivre en famille. Excellentes relations avec vos parents, frères et sœurs. L’ambiance familiale sera chaleureuse et réconfortante. Si vous avez des enfants, la journée sera facile pour la plupart d’entre vous. Seuls quelques natifs devraient se montrer un peu plus vigilants : il est en effet possible qu’un de vos enfants passe par une courte période de rébellion. Attention, aussi, dans de rares cas, à un risque de maladie, heureusement sans gravité.

Loisirs



Vous tiendrez à votre liberté comme à la prunelle de vos yeux, et vous vous arrangerez pour que rien ni personne ne puisse l’entraver. Ce ne sera pas toujours facile. Vous risquez même de rencontrer des oppositions.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Taureau et Capricorne

Chiffres de chance : 8 9 6







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



Tout occupé à faire prospérer vos finances ou votre carrière, vous n’aurez guère de temps pour vos amours. De toute façon, aucune planète ne transitera dans ce secteur de votre thème. Si vous êtes marié, vous vous consacrerez avant tout à votre famille au détriment peut-être de votre vie amoureuse, qui sera cette fois sans grand relief. La communication sera réduite au strict minimum. Si vous tentez de séduire quelqu’un, il vaudrait mieux renoncer à votre projet, sous peine d’essuyer une pénible déception.

Argent



Vous ferez bien de surveiller de près l’état de vos finances. Ou bien les ennuis commenceront, beaucoup plus tôt que vous ne croyez. Une augmentation de salaire pourrait arriver comme une bénédiction du ciel !

Travail



Vous ressemblez ce jour à un lion qui sort ses griffes. Vous serez accrocheur, bien décidé à gagner tous vos paris. Parfois même, vous donnerez l’impression de vouloir chercher la bagarre, histoire d’éprouver des émotions fortes ou de tester vos capacités.

Famille



Vos relations avec vos parents ou avec d’autres personnes âgées de votre entourage seront assez faciles, malgré peut-être un léger risque de malentendu, que vous éviterez aisément en vous montrant clair et précis au cours des discussions. Vos enfants, eux, seront en excellente forme. Un peu trop, même, par moments : inscrivez-les à un club de foot ou à un cours de karaté pour qu’ils puissent y exprimer leur trop-plein de tonus !

Loisirs



Le côté sociable et même un brin mondain de votre personnalité ressortira en raison de l’aspect de votre ciel astral. Vous saurez à la fois vous distraire avec de bons copains et cultiver les relations utiles.

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Bélier et Poissons

Chiffres de chance : 2 1 4







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Vous aurez du mal à communiquer avec votre partenaire, et les risques de malentendus seront nombreux. Tâchez de prendre du recul et consacrez-vous à votre travail ou à une occupation absorbante.

Argent



Votre ciel astral sera mal aspecté. Il fragilisera donc votre équilibre financier. Et surtout, il vous soufflera des envies de dépenses auxquelles il sera difficile de résister.

Travail



Grâce aux efforts que vous avez fournis ces derniers temps, vos affaires marcheront sans problème. Il vous sera donc possible maintenant de ralentir le rythme de votre travail, de vous occuper d’activités secondaires et de bien profiter de la vie.

Famille



Des problèmes de relations avec vos êtres chers vous perturberont. Vous n’aurez donc guère l’esprit libre pour vous consacrer totalement à votre travail. Si tel est le cas, ressaisissez-vous.

Loisirs



Il y a dans la vie des malheureux qu’on pourrait qualifier de « professionnels ». Vous leur feriez le plus grand plaisir en prêtant une oreille attentive à leurs interminables jérémiades ou en corroborant leurs funestes thèses. Ne soyez pas assez « indélicat » pour penser à soulager leurs maux réels ou imaginaires. Car « entreprendre de consoler quelqu’un qui veut être inconsolable, c’est lui disputer la seule consolation qui lui reste » (Madame du Deffand).

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Scorpion et Sagittaire

Chiffres de chance : 4 3 9







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



En amour, vous pouvez vous frotter les mains. Vous qui adorez la nouveauté et le changement, vous serez comblé. Si vous êtes un cœur à prendre, le grand amour fera irruption dans votre vie, et vous vous laisserez emporter dans un tourbillon de passion. Et vous n’attendrez pas longtemps pour parler mariage ! Quant à vous qui êtes marié depuis de longues années, vous réussirez, à transformer vos relations avec votre conjoint ou partenaire et à repartir sur de nouvelles bases. Vous vivrez de grands moments de bonheur.

Argent



A priori, cet environnement astral devrait favoriser vos rentrées d’argent, mais la situation se compliquera. Des rappels d’impayés risquent de frapper les plus imprudents d’entre vous. Et comme vous n’aimez guère vous priver, cette influence restrictive aura de quoi vous contrarier.

Travail



Excellents rapports avec votre patron, qui désire vous confier une mission délicate. Il ne regrettera pas d’avoir placé sa confiance en vous car vous saurez faire preuve de diligence.

Famille



Avis de tempête sur le secteur famille, qui sera occupé par des astres agitateurs. Cela vous promet une ambiance explosive à la maison : disputes, coups de colère, malentendus... Ce sera le moment de faire preuve de diplomatie si vous ne voulez pas laisser les choses s’envenimer. Mais il vous en faudra beaucoup, car les astres occasionneront des imprévus contrariants et des situations confuses.

Loisirs



Le ciel vous conseillera de vous adonner à de nouveaux loisirs, qui seront vécus avec beaucoup de passion, d’enthousiasme et avec un état d’esprit très jeune. La chance vous accompagnera dans la pratique de tous ces loisirs.

Couleur porte-bonheur : Rose

Affinités astrales : Lion et Vierge

Chiffres de chance : 8 3 1







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



Si vous venez de rencontrer l’âme sœur et êtes encore dans ces premiers temps de l’amour où tout est enthousiasmant, la journée sera marquée par la tendresse et la complicité. Sinon... Étant donné que les planètes ne s’occuperont absolument de vos amours, il y aura de fortes chances pour que votre vie sentimentale passe nettement au second plan. Dans les couples, ce sera donc sans doute la routine. Si vous vivez seul, vous aurez mille et une autres préoccupations dans la tête, au point que vous en oublierez même de regarder les représentants de l’autre sexe !

Argent



D’excellents influx planétaires dans le secteur argent. Comptez surtout sur la chance. Ce sera le moment ou jamais de demander une augmentation de salaire, ou de revoir vos placements et vos investissements.

Travail



Vous serez plein de force, d’habileté, d’esprit d’initiative et de sens de l’entreprise. Vous aurez droit à de belles victoires. Profitez de ce jour pour entreprendre des démarches délicates qui exigent assurance, dynamisme et audace. Vous obtiendrez facilement la sympathie de ceux que vous rencontrerez.

Famille



Bonne ambiance en famille pour la majorité d’entre vous. Vous ferez preuve d’un dynamisme contagieux dont vos proches vont profiter. Attention toutefois à l’opposition entre certains influx, dont l’impact se fera sentir. Cette configuration épargnera la plupart d’entre vous, mais elle pourra valoir à quelques rares natifs des tensions imprévues en famille, soit avec leurs enfants, soit avec leurs parents. Si c’est le cas, ne vous bloquez pas sur vos positions et essayez de faire des concessions.

Loisirs



Aujourd’hui, votre vie sociale aura tendance à être débordante. Vous risquez de trop vous engager et d’avoir à perdre beaucoup de votre temps et aussi de votre liberté. Ne gaspillez pas votre énergie à vous occuper des causes qui ne vous passionnent pas vraiment.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Cancer et Poissons

Chiffres de chance : 3 9 2







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Si vous êtes solitaire, vous aurez la sensation, au début de la journée, que l’amour vous boude. Mais une rencontre dans l’après-midi va tout changer. Si vous vivez en couple, vous donnerez à votre vie sentimentale l’originalité qui lui manquait jusqu’à présent.

Argent



L’aspect de votre ciel astral, apportera une plus large envergure financière et favorisera des initiatives nouvelles dans un cadre matériel précis et qui a fait ses preuves.

Travail



Aujourd’hui sera particulièrement positif si vous exercez une profession intellectuelle ou demandant un bon sens du contact. Mais d’autres influences pourront momentanément bloquer vos progrès dans votre travail. Elles vont en effet mettre des obstacles sur votre route, et vous devrez faire preuve de patience, une vertu qui vous fait souvent défaut.

Famille



Quelques turbulences dans la vie affective, avec des risques de rupture ou, au moins, d’explications orageuses. La soirée, pourtant, sera favorable à une mise au point agréable, une clarification de la situation, si vous voulez bien faire l’effort pour une fois d’exprimer vos sentiments profonds.

Loisirs



Réjouissez-vous, ça va bouger dans votre vie ! De nouveaux visages apparaîtront et prendront de plus en plus d’importance. Vous pourrez ainsi diversifier vos activités et effectuer de petits déplacements.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Taureau et Gémeaux

Chiffres de chance : 1 3 7







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Si vous êtes secrètement entiché de quelqu’un depuis longtemps, vous devrez continuer ce jour à tracer patiemment et méthodiquement votre sillon. Les astres veilleront à ce que la chance tournera en votre faveur, et vous aurez alors l’occasion de sortir à deux et de faire plus ample connaissance. Pour être sûr du succès, encouragez l’autre à parler de lui-même et écoutez-le avec un intérêt soutenu ; rappelez-vous ce précieux conseil d’Ovide : « Pour plaire, oublie-toi toi-même. »

Argent



Les astres joueront un rôle protecteur en matière financière. La majorité d’entre vous n’auront aucun mal à gérer leur budget. Reste qu’il faudra vous méfier. Vous qui faites habituellement partie des signes les plus raisonnables du Ciel sur ce plan, vous pourriez momentanément être d’humeur à céder à des caprices plutôt onéreux.

Travail



L’Aspect de votre ciel astral risque de vous placer dans une situation embarrassante. Vous serez tiraillé entre le désir de vous imposer dans votre métier et le refus d’accepter toutes les règles du jeu.

Famille



Tout devrait bien se dérouler dans le domaine familial. Vos relations avec vos proches seront sereines. Un point à surveiller, toutefois : pour certains natifs, il pourrai y avoir un déménagement. Or même si c’est pour aller s’installer dans un lieu plus agréable, le moment même du déménagement n’est jamais de tout repos. Essayez donc de bien vous organiser pour éviter la fatigue et l’énervement.

Loisirs



Rien ne vous laissera indifférent. Cette attitude vous permettra à la fois d’élargir vos horizons et d’avoir des contacts plus intenses avec certaines de vos connaissances.

Couleur porte-bonheur : Bleu

Affinités astrales : Vierge et Balance

Chiffres de chance : 5 2 4







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



L’impact bénéfique des planètes promet à nombre d’entre vous des amours de rêve. Si vous vivez seul, soignez votre look et sortez : il y aura de fortes chances pour qu’une rencontre importante vous fasse battre le cœur. Si vous êtes marié, un influx mal aspecté pourra provoquer quelques frictions. Ne laissez pas les disputes dégénérer.

Argent



Vous serez en mesure de réaliser d’excellentes transactions financières. Vous pourrez même consolider votre situation matérielle en envisageant des placements à long terme : la journée y sera particulièrement favorable.

Travail



Vos responsabilités professionnelles pourraient se voir remises en considération. Vous aurez à défendre vos intérêts avec acharnement et opiniâtreté. Mais gardez courage : tout se passera au mieux.

Famille



Pour une fois, vous arriverez à concilier travail et vie de famille. Vous poursuivrez vos objectifs professionnels avec ardeur, et en même temps vous vous occuperez bien de vos êtres chers. Bravo ! Continuez !

Loisirs



Votre standing social recevra un coup de pouce. Vous serez d’emblée admis dans un cercle très fermé, ce qui vous fera éprouver un grand sentiment de fierté et de sécurité. Faites quand même attention aux incidences financières que votre nouvelle situation peut avoir. Et puis, il faudra aussi vous garder d’un certain snobisme, qui risque d’altérer à la longue votre charme naturel.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Bélier et Poissons

Chiffres de chance : 7 8 3







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Vos rapports avec votre partenaire risquent d’être très passionnels, voire fort agressifs. Mais si vous faites un petit effort, vous réussirez à trouver un mode de relation plus détendu et plus satisfaisant.

Argent



Un influx astral, placé votre secteur argent, vous sera très favorable, vous aidant à réaliser de bonnes opérations financières. De plus, il va, va vous aider à améliorer nettement votre équilibre budgétaire. Mais, soyez très vigilant, évitez toute dépense importante et, surtout, ne vous lancez pas dans des spéculations hasardeuses.

Travail



Les natifs qui souhaitent occuper un poste à l’étranger devraient profiter de cette journée bénéfique pour présenter leur candidature ; elle aura de fortes chances de recevoir une suite favorable.

Famille



Vous apprécierez plus que de coutume le confort de votre foyer ; le contraire serait étonnant. Aussi, faites l’effort de laisser vos soucis sur le paillasson et n’ennuyez pas votre conjoint avec vos préoccupations professionnelles.

Loisirs



Prestige, standing ! Voilà des mots qui sonneront agréablement à vos oreilles. Vous vous donnerez du mal pour améliorer votre position sociale. Mais des obstacles se dresseront sur votre route.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Lion et Capricorne

Chiffres de chance : 9 5 3







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Vous allez découvrir un nouvel amour qui vous semblera plus exaltant que tout ce que vous avez connu auparavant. Toutefois, la flamme de cette ardeur sera brève. Vous vous trouverez probablement bientôt au creux de la vague : vous retournerez votre colère contre vous-même lorsque vous aurez compris que vous aviez poursuivi un rêve illusoire. Ah, « amour, fléau du monde, exécrable folie » (A. de Musset) !

Argent



La présence d’influx positifs dans le secteur argent devrait vous aider à améliorer votre situation financière. Les astres seront eux aussi assez positifs. Mais vous devrez quand même veiller à ne pas prendre de décisions trop rapides et à bien vérifier les contrats que vous signerez.

Travail



Vous aurez la possibilité de concrétiser certains de vos désirs grâce à votre détermination et à une certaine chance qui vous accompagnera ce jour. Sachez en tirer parti d’une manière positive. Méfiez-vous de votre caractère plutôt impulsif, qui pourra vous attirer des difficultés inutiles, et faites un peu plus de confiance à votre flair pour vous débarrasser des mauvaises influences extérieures.

Famille



Ne négligez pas votre famille. Sans quoi, vos proches auront beau jeu de dire que vous préférez la compagnie de vos amis ou relations. Attention aux disputes qui risquent de dégénérer.

Loisirs



Des marchands de religions se présenteront sans doute chez vous. Même si vous avez du temps à perdre, il serait préférable de ne pas les recevoir. Méfiez-vous des sectes. Protégez vos enfants. L’esclavage religieux est en constance progression dans les pays industrialisés et riches.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Cancer et Scorpion

Chiffres de chance : 2 6 4







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Recherchez la compagnie des natifs du Bélier. Et avec eux, mettez-vous à l’heure bleue. L’ambiance astrale leur insufflera un romantisme qui vous fera chavirer le cœur et les sens. La journée s’annonce délicieuse pour deux âmes sensibles et amoureuses comme vous.

Argent



Cette position de votre ciel astral signifie que nombre d’entre vous risquent d’avoir à faire face aux conséquences d’actes passés. Si vous avez été raisonnable en matière d’argent et prévoyant, tout ira bien. Mais vous avez joué les cigales, contracté trop d’emprunts ou « oublié » de rembourser des dettes, cette fois, le Ciel va vous rattraper !

Travail



Si vous envisagez de monter votre propre affaire ou de vous engager dans une voie nouvelle, lancez-vous sans hésiter. Vous aurez le punch nécessaire pour gagner votre partie.

Famille



Le moment sera bien choisi pour faire la paix avec les membres de votre famille et en particulier avec vos frères, sœurs et cousins.

Loisirs



Vous devrez déployer des trésors de diplomatie et user de toute votre habileté pour vous tirer d’une affaire dans laquelle vous risquez d’être compromis. Le ciel vous y aidera.