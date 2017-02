Horoscope du samedi 11 février 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



Le climat amoureux du jour ne sera guère confortable. Malentendus et épreuves de force se succéderont. On constatera une contradiction flagrante entre un désir de changement, de libération, de défoulement, et le souci de préserver ce qui a été construit ou du moins ses apparences. On pourra aussi voir une attirance violente peu compréhensible envers quelqu’un de très différent mais finalement complémentaire. Tendance au coup de foudre inexplicable avec tous les risques que cela comporte.

Argent



Bon équilibre financier, en principe. Les impacts planétaires de la journée devraient vous permettre d’améliorer légèrement vos revenus ou, tout au moins, de mieux organiser votre budget, ce qui vous permettra d’éviter certaines dépenses inutiles.

Santé



A cause du volume considérable du travail qui vous attend et d’autres obligations, il vous sera difficile d’éviter la fatigue. Mais ayez confiance le Ciel, qui vous soutiendra. Surveillez votre alimentation et ne vous dopez pas d’une façon ou d’une autre. Protégez-vous des importuns. Et surtout ménagez-vous dans la journée des moments où vous ne ferez absolument rien : « Prenez un peu de repos, afin de finir plus vite » (George Herbert).

Travail



Les astres mèneront le jeu concernant votre travail. Plutôt positives, elles vous pousseront à vous fier à votre intuition et à prendre des risques pour vous renouveler ou modifier votre activité. Tout se passera selon vos espérances.

Famille



Une planète bénéfique, aura un impact sur vos proches cette fois. Les membres de votre famille, des plus âgés aux plus jeunes, seront bien dans leur peau, actifs et optimistes. Vos relations avec eux seront marquées par la tendresse et la compréhension.

Loisirs



Evitez les prises de position trop tranchées et les initiatives impulsives, dictées par un Ciel mal aspecté. Veillez à vous montrer plus souple, plus diplomate, plus tolérant.

Couleur porte-bonheur : Rose

Affinités astrales : Gémeaux et Cancer

Chiffres de chance : 4 3 9







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Les rapports avec votre conjoint ou partenaire seront de plus en plus compliqués. Vous vous sentirez obligé de recourir à des demi-vérités ou même à des mensonges. Et comme « un mensonge en entraîne un autre » (Térence), vous risquez de vous empêtrer dans des situations inconfortables. Que les natifs solitaires se rassurent : la période de pénitence s’achève en ce moment. L’âme sœur se présentera où et quand vous ne vous y attendrez pas

Argent



Dans le domaine financier, la présente configuration astrale vous procurera chance et protection ainsi qu’aisance matérielle. Mais il vaudra mieux vous abstenir de spéculer car la chance pure n’est pas évidente. Vous n’aurez pourtant aucun mal à finir votre mois en beauté, et peut-être un héritage ou une donation vous aidera-t-il à réaliser un projet que vous caressez depuis longtemps.

Santé



Vous ne devriez pas avoir de problème de santé. Vous vous sentirez bien dans votre peau, les secteurs de votre thème liés à la santé n’étant influencés par aucune planète. Les natifs atteints d’une maladie chronique passeront par une phase stable ; leur état n’empira pas, mais ils ne doivent pas non plus s’attendre à une amélioration spectaculaire.

Travail



Au travail, finis les retards, les contretemps, les obstacles dressés constamment sur votre route ! Après avoir subi récemment bien des déboires, vous pourrez enfin bénéficier d’une grande liberté d’action. Mais attention : il ne faudra surtout pas que vous alliez d’un extrême à l’autre. C’est là le danger qui vous guettera.

Famille



Vous serez soumis à des tensions dans votre famille. Des soucis pour la santé d’un de vos proches, ou des problèmes avec vos enfants perturberont votre tranquillité d’esprit. Fort heureusement, le Ciel vous fera libérer vous ressources intérieures, et alors vous ferez preuve d’un courage insoupçonné. Tenez bon, vous finirez par triompher des épreuves !

Loisirs



Des opportunités et des occasions se présenteront spontanément à vous aujourd’hui. Cette journée ira même jusqu’à inciter une personne native du Bélier ou du Lion à vous aider de ses conseils et peut-être même de ses finances. Profitez-en vite pour réaliser vos projets les plus chers, car « la Fortune est de verre ; au moment où elle brille le plus, elle se brise » (Publilius Syrus).

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Vierge et Sagittaire

Chiffres de chance : 5 9 3







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



Le Ciel vous gratifiera d’une journée très heureuse sur le plan conjugal. Vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront empreintes d’une remarquable complicité et, pour nombre d’entre vous, d’un net réveil de la sensualité. Célibataire, quatre astres formeront cette fois des configurations rares et favorables. Voilà qui promet à nombre d’entre vous une vie amoureuse intense, avec une sérieuse possibilité de rencontre et, parfois, une possibilité plus sérieuse encore d’engagement définitif.

Argent



L’accent sera mis sur les questions d’argent. Vous aurez plus de chance dans ce domaine que d’habitude. Restez quand même prudent. Sachez exactement jusqu’où vous pouvez aller en demandant conseil à des experts.

Santé



Côté santé, rien de bien méchant ne vous menace. Soyez sans crainte. Mais certains d’entre vous pourraient en passer par une petite inflammation au niveau des yeux ou de la gorge. A part cela, pleine forme garantie !

Travail



Vous obtiendrez vraisemblablement aujourd’hui une promotion longtemps convoitée, surtout si vous êtes du premier décan. Sinon, vous réaliserez brillamment un projet sur lequel vous avez sué sang et eau durant des semaines, voire des mois.

Famille



Tout ira très bien chez vous, et vous n’aurez aucun souci à vous faire concernant vos proches. Vos enfants se porteront comme des charmes ; ils ramèneront de bons résultats scolaires, sportifs ou artistiques, et vos parents vaqueront à des activités qui les intéressent.

Loisirs



De nouvelles expériences ou rencontres vous rassureront et vous donneront l’impulsion nécessaire qui vous manquait jusque-là pour élargir un peu votre cadre de vie habituel. Les tendances astrales favoriseront l’action calculée, organisée, méthodique. Il n’y aura pas de climat plus favorable pour faire le point, prendre conseil et repartir d’un bon pied vers de nouvelles aventures.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Verseau et Poissons

Chiffres de chance : 3 8 4







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Vous aurez droit cette fois à une vie conjugale facile. Les astres, vont en effet vous protéger. Vos relations avec votre conjoint seront plus chaleureuses. C’est vrai, une planète mal aspectée influence toujours le secteur de la vie à deux, mais elle sera beaucoup moins influente, et le climat un peu tendu de ces derniers temps va laisser la place à la tendresse. Célibataire, vous en aurez assez de la solitude. Cela tombe bien, car vous devriez rencontrer le grand amour cette fois.

Argent



Journée très instable concernant vos finances. Gardez-vous de prendre des décisions en ce moment, tout au moins celles qui vous engageront personnellement. Suivez les conseils d’un Cancer ou d’un Scorpion.

Santé



Le Cielen cet aspect vous conseillera de veiller davantage sur votre santé. Certes, vous avez beaucoup à faire, mais ne négligez pas pour autant votre forme physique. Et si vous sautiez le pas pour entreprendre une activité sportive régulière ? Pour vous motiver, autant que pour tenir sur la durée, entraînez un ami dans vos efforts, ou inscrivez-vous dans des cours collectifs.

Travail



Double obsession pour vous malgré une chance insolente. D’une part, l’envie de tout dominer. De l’autre, la crainte d’échouer. Ce qui vous rendra singulièrement nerveux, voire injuste avec votre entourage professionnel.

Famille



L’aspect de votre Ciel astral favorisera tous les bons sentiments en famille. Votre affectivité sera une source de joies nombreuses. Vous passerez des moments inoubliables avec les êtres que vous chérissez. Surveillez vos propos.

Loisirs



Vous vous sentirez bien dans votre peau et éprouverez beaucoup de joie de vivre. Tout cela aura un heureux effet sur votre caractère, qui vous vaudra de nouvelles et charmantes relations. Mais attention ! Vous rêverez un peu trop et risquez de perdre le contact avec la réalité.

Couleur porte-bonheur : Bleu

Affinités astrales : Balance et Scorpion

Chiffres de chance : 2 8 1







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



Pour les couples, journée harmonieuse : tous ceux d’entre vous qui sortent d’une période de bouderies et de petites disputes devraient pouvoir trouver un terrain d’entente. Célibataire, les influx astraux auront pour principal effet de permettre à vos lettres d’amour de ne pas rester sans écho. Vos tendres paroles ou vos discours habiles, eux non plus, ne tomberont pas sur des oreilles distraites. Vous aurez carte blanche pour poursuivre avec succès la conquête.

Argent



Financièrement, vous pourriez connaître des moments difficiles. Mais le Ciel vous donnera le don de passer par le chas de l’aiguille et de redresser les situations les plus compromises.

Santé



Si vous gérez assez sagement votre capital énergie, vous serez en bonne forme aujourd’hui. Sachez, toutefois, que vous avez des points faibles. Ainsi, redoublez de précautions contre les claquages, tendinites et autres accidents musculaires.

Travail



Votre tonus et votre vitalité témoigneront des faveurs des astres. Excellent équilibre général. Vous échapperez aux ennuis de santé propres à cette saison. Inscrivez-vous à un cours de yoga ou de danse.

Famille



Vous ne vous sentirez pas très bien dans votre peau. Des problèmes personnels accapareront votre attention et risquent de vous empêcher de vous concentrer sur votre travail. Essayez de vous reprendre afin d’éviter des ennuis.

Loisirs



Vous aurez des relations privilégiées avec vos enfants. Vous en profiterez pour les aider à régler un problème personnel ou scolaire qui les perturbe. Participez à une de leurs activités.

Couleur porte-bonheur </u : Indigo

Affinités astrales : Capricorne et Verseau

Chiffres de chance : 5 3 1







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



Natifs vivant en couple, vous allez entrer dans une phase beaucoup plus épanouissante que récemment. Vous vous sentirez renaître. Optimiste, chaleureux et sûr de vous, vous redeviendrez un compagnon (une compagne) agréable à vivre et verrez aussitôt vos amours de couple prendre un tour plus heureux. Célibataire, vous allez entrer dans une période beaucoup plus calme sur le plan amoureux. Les influences planétaires seront favorables à une rencontre, et nombre d’entre vous se lanceront sans doute dans une aventure à deux.

Argent



La journée sera favorable aux investissements. Mais il serait peut-être opportun de consulter un psychologue à propos de vos associés. Aujourd’hui, vos intérêts financiers seront bien soutenus, et vos affaires devraient connaître une activité supérieure à la normale.

Santé



Vous serez en très bonne forme grâce à l’influence d’un astre en belle aspect. La protection de cette planète vous vaudra un moral en nette hausse, ce qui aura des répercussions positives sur votre résistance physique.

Travail



La journée se déroulera sans heurts dans votre travail. Vous n’aurez sans doute pas grand-chose à faire, et vous vous contenterez d’expédier sereinement des tâches plutôt routinières.

Famille



Le cercle de famille va se restreindre ou s’élargir. Quelqu’un partira, ou quelqu’un arrivera. Les habitudes seront chamboulées, et il va falloir vous résigner à redéfinir votre rythme ou votre espace.

Loisirs



Attiré par le prestige, vous serez sélectif dans vos relations sociales et essaierez de côtoyer les êtres les plus en vue. Vous aurez tous les atouts requis pour assouvir vos aspirations.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Balance et Sagittaire

Chiffres de chance : 3 7 8







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Impossible de rêver des circonstances meilleures pour votre vie conjugale que celle du moment. Les malentendus et animosités récents feront place à une douce harmonie. Renforcez vos liens par tous les moyens. Célibataire, le présent aspect du Ciel vous rendra particulièrement positif, chaleureux, intense et passionné. C’est un indice très sûr d’un coup de foudre, d’une rencontre amoureuse imprévue, d’une vigoureuse relance sentimentale, d’une ferveur passionnelle hors du commun...

Argent



Votre situation financière s’améliorera aujourd’hui et évoluera vers une plus grande stabilité. Soyez désormais plus responsable et mieux réfléchi dans ce domaine si vous voulez conquérir la confiance d’autrui avec une plus grande facilité. Observez la plus grande prudence en ce qui concerne les associations financières, et veillez à bien vérifier les clauses de vos accords avant de vous engager.

Santé



Si vous souffrez souvent de crampes ou douleurs musculaires, vous constaterez un mieux sensible aujourd’hui. En revanche, des difficultés respiratoires ou digestives sont probables pour les natifs qui y sont prédisposés. Couvrez-vous bien, car un refroidissement vous serait préjudiciable à plusieurs égards en ce moment. Mangez du gingembre, qui est un des meilleurs antiseptiques.

Travail



Si votre avenir vous paraît peu brillant dans le métier que vous exercez actuellement, ou dans la société qui vous emploie, des occasions intéressantes de changement sont susceptibles de se présenter. Soyez prêt à les saisir au vol.

Famille



Vous serez très ouvert au dialogue. Profitez-en pour liquider définitivement certains malentendus qui infestaient vos relations avec votre entourage familial.

Loisirs



L’ambiance astrale vous soumettra à des fluctuations d’humeur notables. Il vous sera difficile d’adopter une ligne de conduite précise avec votre entourage : tantôt vous serez chaleureux et prévenant, tantôt renfermé et agressif. Les relations, dans ces conditions, ne sauront être aisées et satisfaisantes. Le seul moyen de remédier à la situation serait d’essayer de vous reposer et de vous changer les idées.

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Lion et Vierge

Chiffres de chance : 6 2 5







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Tout ne sera pas encore parfaitement rose sur le plan conjugal, mais vous pourrez tout de même compter sur les Cieux pour mettre des couleurs dans votre vie de couple. De plus, un astre intensifiera votre désir pour votre conjoint ou partenaire. Les influx feront perdre la boussole à nombre de célibataires. Les règles du jeu amoureux vous échapperont, et vous risquez de tourner longtemps autour du pot. Les gaffes parsemées de mots drôles risquent de s’accumuler et les initiatives osées pourront très bien tomber à côté du but visé.

Argent



Vos finances ne tourneront pas rond. Ne sombrez pas dans les idées noires pour autant. Les choses s’éclaireront et prendront une bonne tournure bientôt. Donc, pas de coups de colère avec des décisions brutales, car vous le regretteriez.

Santé



Dans l’ensemble, vous bénéficierez d’une bonne résistance physique et, avec un peu de chance, vous passerez même au travers des rhumes ou autres. Et comme votre moral suivra, ces petits maux psychosomatiques qui vous empoisonnent de temps à autre la vie vous épargneront. Seule ombre au tableau : l’influence d’un astre pourrait accentuer votre nervosité et perturber votre sommeil. Pour y remédier sans délai, tâchez de vous relaxer, de prendre bains chauds et tisanes apaisantes.

Travail



Vous risquez d’avoir affaire, dans votre vie professionnelle, à quelques personnes qui ont une personnalité difficile, voire impossible : parano, maniaque, narcissique, colérique, etc. Mais cela ne devrait pas vous empêcher de prendre la vie avec humour et de faire correctement votre travail.

Famille



Vous ferez de réels efforts pour être plus à l’écoute de vos êtres chers et pour anticiper leurs désirs. Cela s’avérera bénéfique, et votre foyer connaîtra un net regain de joyeuse animation.

Loisirs



Méfiez-vous des gens que vous allez rencontrer aujourd’hui, que ce soit dans le cadre de votre activité professionnelle ou dans la sphère de vos relations sociales. Vous risquez en effet de vous laisser entraîner par ces gens dans des aventures apparemment intéressantes mais en réalité dangereuses à un titre ou à un autre. Ne prenez pas pour argent comptant ce qu’ils vous débiteront, car il y aura de la tricherie dans l’air.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Taureau et Gémeaux

Chiffres de chance : 2 6 4







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Cet aspect de votre Ciel astral est une promesse de gaieté et d’ouverture d’esprit qui devrait profiter à votre vie de couple. Bonne entente, plaisir d’être ensemble seront au rendez-vous. Pour les plus gâtés, il sera question d’une escapade en amoureux. Célibataire, le présent aspect du Ciel pourra se traduire de diverses façons : rencontre, coup de foudre, bouleversement heureux dans la vie sentimentale, évolution inattendue des sentiments ou des intentions de l’être aimé. En fait, avec cet aspect, tout est possible, mais dans le bon sens.

Argent



Cette fois, vous n’aurez rien d’une cigale imprévoyante. Mettre le maximum de chances de votre côté pour vous assurer un avenir à l’abri du besoin, et une retraite prospère, telle sera votre préoccupation majeure. Vous aurez la possibilité d’effectuer des placements habiles, qui se révéleront profitables à long terme.

Santé



Ne tirez pas trop sur vos réserves. C’est en effet aujourd’hui que commencera à se faire sentir l’une des configurations célestes les plus délicates de l’année. Vous aurez de la chance : cette combinaison qui va gêner bien des signes vous touchera à peine. Reste qu’elle pourra momentanément vous affaiblir physiquement. Ne craignez rien : vous n’aurez ni maladie ni accident grave à redouter. Plus simplement, votre résistance à la fatigue sera sans doute en légère baisse ; vous devrez donc veiller à bien gérer votre vie quotidienne pour éviter la surcharge de travail ou d’activités.

Travail



Dans le travail, l’action bienveillante des Cieux vous donnera la possibilité de vous affirmer et même de résoudre brillamment des problèmes pratiques, un domaine dans lequel vous n’excellez pourtant pas souvent. Alors, exploitez au maximum cette opportunité et ne vous occupez pas de critiques, d’où qu’elles viennent.

Famille



Le ciel se dégagera, et votre vie de famille sera beaucoup plus facile que dernièrement. Vos relations avec vos frères et sœurs seront même l’occasion d’un beau moment de complicité.

Loisirs



Observez la plus grande prudence dans vos confidences si vous ne voulez pas regretter d’avoir eu la langue trop longue. « Tu dis ton secret à ton ami, mais ton ami à un ami aussi » (proverbe turc).

Couleur porte-bonheur : Bleu

Affinités astrales : Bélier et Verseau

Chiffres de chance : 7 5 9







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Si vous vivez une relation suivie, attention à l’instabilité d’humeur ! Le climat de tension qui règne depuis quelque temps dans votre couple risque de s’aggraver. Aussi, tâchez de provoquer une explication à cœur ouvert avec l’homme (ou la femme) de votre vie. Une certaine insouciance pourra faire du tort aux célibataires, qui se laisseront aller à des dépenses exagérées pour l’objet de leurs amours. De même, ils risquent de faire des promesses inconsidérées, promesses qu’ils ne pourront pas tenir et qui les mettront dans une situation des plus inconfortables.

Argent



Cet aspect conflictuel des astres pourrait vous jouer des tours, notamment en vous donnant envie de vous livrer à des dépenses excessives pour vos enfants ou pour l’objet de votre flamme. Prenez garde !

Santé



Vous bénéficierez d’une bonne résistance de base. Mais vous aurez parfois le sentiment de naviguer dans le brouillard. Détendez-vous, faites le vide dans votre esprit. Vous retrouverez ainsi vite la confiance en vous. Et pourquoi ne pas vous inscrire à un sport collectif, histoire de bénéficier de la bonne émulation dégagée par le groupe ?

Travail



Dans le domaine professionnel, laissez s’exprimer votre imagination et votre créativité, qui seront portées aujourd’hui à leur paroxysme. Vous pourrez faire des suggestions et des propositions originales, qui seront approuvées avec enthousiasme par vos supérieurs. Alors, lancez-vous, et vous aurez la gloire.

Famille



Vos proches seront en excellente forme, et chacun vaquera à ses occupations avec enthousiasme. Tout devrait donc aller pour le mieux dans le meilleur des mondes s’il n’y avait cette configuration de Pluton, qui va échauffer le caractère de certains d’entre vous. Alors, attention, ne vous fichez pas en boule !

Loisirs



Les tendances très contradictoires de votre personnalité seront exacerbées aujourd’hui. Tantôt vous partirez en guerre contre toutes les formes de dépendance, tantôt vous serez prêt à faire des concessions pour avoir la paix.

Couleur porte-bonheur : Rouge

Affinités astrales : Cancer et Lion

Chiffres de chance : 3 2 7







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Un grand vent de gaieté soufflera dans votre vie de couple. Vous recréerez avec votre partenaire des liens privilégiés, faits de sensualité, de compréhension profonde, et d’une certaine désinvolture. Vous pratiquerez avec l’autre le seul sport présentant un réel intérêt à vos yeux : l’amour physique. Célibataire, faites attention : une personne aussi habile que séduisante pourrait trouver le moyen infaillible de vous prendre dans ses filets !

Argent



Journée facile et sans souci en ce qui concerne les finances. Le Ciel vous soufflera de bonnes idées pour améliorer vos revenus ou votre gestion. Et cela, vous vaudra une bonne dose de chance.

Santé



Dopé par le Ciel en magnifique aspect, vous pourriez, côté vitalité, avoir tendance à présumer de vos forces. Est-ce bien utile d’attendre de tomber d’épuisement pour réagir ? Des séances de massages rechargeront vos batteries de façon très agréable.

Travail



Actif, dynamique, vous refuserez de vous laisser enfermer dans des situations sans issue. Pas question, non plus, d’accepter les voies de garage. Vos efforts professionnels porteront bientôt leurs fruits.

Famille



Vous risquez d’avoir un peu de mal à assumer vos responsabilités familiales. Vous vous en sortirez bien si vous vous exprimez explicitement et demandez à vos proches de faire preuve de la même honnêteté. Cette attitude permettra un dialogue ouvert et vous évitera des malentendus pesants, que ce soit avec vos parents ou avec vos enfants.

Loisirs



Il serait temps pour vous de remettre en question vos liens amicaux avec une personne de l’autre sexe. Car si cette amitié se transformait un jour en amour, vous auriez à résoudre mille problèmes épineux.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Sagittaire et Capricorne

Chiffres de chance : 3 8 4







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Natifs du signe, vous subirez influence des planètes . Autant dire que vous aurez un sex-appeal du tonnerre et que vous vous en servirez fort habilement. Célibataires, vous vivrez des heures inoubliables. Si vous êtes mariés ou engagés dans une relation stable, votre conjoint ou partenaire n’aura pas intérêt à vous délaisser : vous n’hésiterez pas en effet à aller chercher votre plaisir ailleurs !

Argent



Tous ceux qui ont dernièrement fait preuve d’imprudences en matière financière vont probablement connaître quelques difficultés. Mettez de l’ordre dans vos comptes, et attendez que le Ciel se dégage sans commettre d’autres folies.

Santé



Vous allez bénéficier du soutien astral. Excellent dynamisme, donc. Votre résistance fond sera sans faille. Ceux d’entre vous qui souffrent d’une maladie grave ou de maux chroniques vont voir leur état s’améliorer. Tous les traitements visant au rééquilibrage énergétique vous seront profitables.

Travail



Vous marquerez habilement votre territoire, et vous saurez prendre les dispositions nécessaires pour affronter tout problème dans votre travail. Mais les retards pourraient avoir raison de votre calme.

Famille



Malgré vos multiples obligations sociales et professionnelles, veillez à ne pas négliger votre entourage familial. On a besoin de votre présence, de votre attention, de votre tendresse. Si on ne peut vous voir qu’entre deux portes, comment peut-on vous apporter la chaleur et le réconfort dont vous avez besoin ? Tâchez d’être plus à l’écoute de votre conjoint et de vos enfants, et tenez compte de leurs désirs.

Loisirs



Faites toujours preuve de rectitude et de moralité dans vos activités, même si des moyens tortueux vous semblent pour l’heure beaucoup plus rentables. En agissant ainsi, vous vous éviterez des complications toujours possibles, et, ayant une conscience tranquille, vous pourrez avancer de pied ferme.