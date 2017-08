Horoscope du samedi 19 août 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



Pas la moindre planète influençant le secteur vie à deux de votre thème. Ce qui augure, pour la plupart d’entre vous, d’une vie de couple sans histoires. Même si vous travaillez beaucoup, vous saurez vous montrer présent quand il le faut et réglerez efficacement les problèmes matériels et domestiques. Célibataires, cette journée pourrait vous faire découvrir l’amour sous un jour différent. Pour les uns, ce sera une rencontre chez des amis ou une amitié qui évolue ; pour les autres, il s’agira d’une histoire vécue dans la clandestinité.

Argent



Vous faites aujourd’hui partie des natifs qui auront le vent en poupe financièrement. Ce sera le moment de prendre votre revanche sur les journées passées, durant lesquelles vous avez dû compter davantage sur vous-même que sur la Providence. Jouez donc à un jeu de hasard quelconque, mais n’oubliez pas de consulter votre nombre de chance.

Santé



Le Ciel bien aspecté vous fera bénéficier d’une belle vitalité et d’un excellent dynamisme. De plus, il vous donnera la volonté de poursuivre votre cheminement en vous appuyant sur le temps et sur l’expérience comme facteurs d’évolution.

Travail



Un malentendu empoisonnera plus ou moins votre vie professionnelle. Mais vous en connaissez les causes, et il ne tiendrait qu’à vous de clarifier les choses. Essayez de vous révéler moins ironique.

Famille



Vous aurez à cœur de maintenir un climat d’harmonie et de complicité avec les êtres que vous aimez. Vous ferez de réels efforts dans ce sens. Hélas, vos belles motivations ne seront pas toutes comprises et appréciées, et vos proches prendront parfois mal votre profond désir d’arrondir les angles ! Pourtant, ne désespérez pas. Neptune veillera à ce que votre bonne volonté soit pleinement récompensée.

Loisirs



On vous demandera de prendre des responsabilités au sein d’une organisation dont vous faites partie. On recherchera également des échanges d’idées avec vous, échanges qu’on jugera enrichissants. Quel honneur ! Ne vous dérobez pas, mais gardez la tête froide et un comportement modeste.

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Verseau et Poissons

Chiffres de chance : 3 9 6







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Le climat conjugal se réchauffera singulièrement. Ce ne sera pas encore la passion torride entre vous et votre conjoint ou partenaire, mais les choses auront tendance à s’améliorer à vue d’œil. Encore un peu d’efforts, de dialogue et de compréhension, et vous repartirez pour une nouvelle lune de miel. Célibataire, vous vous sentirez guidé aujourd’hui par une énergie bouillonnante mais aussi une passion dévorante. Vous aimerez à la folie et vous serez aimé tout autant. Excellente journée d’amour et de tendresse.

Argent



Attention aux désillusions financières dues au mauvais calcul du montant de vos ressources disponibles ! De plus, cette position de du Ciel laisse présager soit une rentrée d’argent inespérée, soit, plus certainement, une fâcheuse tendance à gaspiller l’argent du ménage. Les deux pourront arriver en même temps d’ailleurs.

Santé



Vous aborderez cette journée en bonne forme physique, avec beaucoup d’énergie et de ressort. Continuez à surveiller votre foie et votre tension. Tâchez d’éviter les excès, qui ne sont jamais bons.

Travail



Les influx astraux vous donneront une grande autorité dans votre travail. Profitez-en pour accumuler les succès. Ne mêlez pas trop la vie affective et la vie professionnelle : il pourrait s’ensuivre de cruelles déconvenues.

Famille



Un astre influencera toujours dans le secteur famille. C’est une planète qui demande que l’on prenne ses responsabilités, et c’est ce que vous devrez faire cette fois vis-à-vis de vos parents et de vos enfants. Tout se passera bien dans l’ensemble, mais il vous faudra être un peu plus vigilant que d’habitude afin d’éviter disputes et bouderies.

Loisirs



L’action des astres vous rendra un brin misanthrope. Afin de vous protéger contre la tristesse et le découragement provoqués par le comportement déplorable des autres, dites-vous bien que les hommes ne sont pas des anges, mais des êtres entachés de faiblesses. Rappelez-vous souvent cette maxime d’Oscar Wilde : « Comment a-t-on pu dire que l’homme est un animal raisonnable ! Il est tout ce qu’on veut, sauf raisonnable ».

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Scorpion et Sagittaire

Chiffres de chance : 8 1 6







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



La présente configuration astrale est une promesse de gaieté et d’ouverture d’esprit qui devrait profiter à votre vie de couple. Bonne entente, plaisir d’être ensemble et de voir des amis seront au rendez-vous. Pour les plus gâtés, il sera question d’une escapade en amoureux. Célibataire, le Ciel plutôt remuant pourrait vous mettre le cœur à l’envers. Certains verront resurgir un amour du passé, d’autres succomberont au charme d’un voisin de palier ou d’un collègue.

Argent



Attention, vous serez d’humeur à faire des folies dépensières ! Le Cielen cet aspect devrait en principe vous valoir une réelle chance sur le plan financier. Mais un influx mal aspecté a généralement pour effet de rendre terriblement dépensier. Vous feriez bien de fuir les vitrines et de vous abstenir de feuilleter les catalogues !

Santé



Le Ciel, vous accordera bonne forme et équilibre. Mieux : il indique souvent, pour ceux qui souffrent d’une maladie chronique, la découverte d’un traitement plus efficace ou d’un médecin plus compétent. Mais il peut aussi rendre très gourmand, et vous avez déjà par nature tendance à abuser des bonnes choses ! Attention, donc !

Travail



Ce climat planétaire va une fois de plus réveiller votre envie de progresser dans votre carrière. Mais vous ne serez pas pour autant prêt à faire n’importe quelle concession. Vous ne viserez en effet pas le succès pour le succès, mais chercherez plutôt à réaliser les objectifs qui sont prioritaires à vos yeux et en accord avec vos désirs et vos principes.

Famille



Vous aurez des échanges très constructifs avec les membres de votre famille. Mais vous serez tellement prêt à rendre service que certains en abuseront ; sachez être bon sans être débonnaire, être serviable sans être une vache à lait.

Loisirs



Vie sociale très active et favorisée. Vos amis vous distrairont du train-train quotidien. Vous aurez l’occasion de faire de nombreuses rencontres.

Couleur porte-bonheur : Noir

Affinités astrales : Gémeaux et Cancer

Chiffres de chance : 4 9 3







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Si vous êtes seul, vous n’hésiterez pas à vous lancer dans des aventures. Mais attention, ne mélangez pas tout, et ne prenez pas une attirance purement physique pour un grand amour. Pour certains natifs, les difficultés conjugales seront accentuées par l’action de la famille d’origine de l’un ou de l’autre. Des tentations extérieures au couple pourraient également voir le jour.

Argent



Vous bénéficierez de résultats financiers très appréciables, peut-être même exceptionnels. Vous pourrez alors profiter de cette embellie pour améliorer vos conditions de vie et renforcer votre position sociale.

Santé



Cette fois, vous aurez tendance à trop tirer sur vos réserves, ce qui peut finir par mettre à mal votre belle énergie. Pour garder un peu de carburant, évitez de vous éparpiller dans tous les sens ou de faire la fête tous les soirs. Fixez-vous une direction précise, tenez le cap, et ayez un sommeil suffisant.

Travail



Votre situation professionnelle sera bonne dans l’ensemble. Vous allez être gâté malgré quelques petits nuages çà et là : vous aurez des idées originales, et vous serez soutenu et aidé par votre entourage. Votre intuition, très grande cette fois-ci, vous aidera à éviter les peaux de banane qui pourraient être mises sur votre chemin.

Famille



Avec votre entourage familial, soyez arrangeant mais pas coulant. Nuance ! Surtout, ne laissez personne s’immiscer dans votre vie privée, et montrez-vous énergique envers les importuns impénitents.

Loisirs



Votre boîte aux lettres électronique, qu’on appelle « le mél » ou « e-mail », pourra vous apporter aujourd’hui quelques nouvelles plutôt agréables, susceptibles de rendre votre journée moins grise et moins monotone.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Cancer et Sagittaire

Chiffres de chance : 7 5 3







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



Ne jouez pas trop avec le cœur de votre conjoint ou partenaire ! Si vous le mettez sur des charbons ardents et provoquez un peu trop souvent sa jalousie en pensant, à chaque fois, pouvoir le rattraper facilement, vous pourriez avoir une bien mauvaise surprise. Célibataire, vous serez très sollicité, et vous ne risquez pas de souffrir de la solitude. Toutefois, si vous en avez assez d’enchaîner les aventures, l’occasion de vous assagir vous sera offerte : vous ferez alors une rencontre électrisante, qui pourrait bouleverser votre vie.

Argent



A la faveur des beaux aspects astraux, vous aurez la possibilité de mener une transaction financière importante concernant des biens familiaux. Tout sera à la satisfaction de tous et à votre avantage.

Santé



Aucune influence astrale notable dans le secteur santé aujourd’hui. Votre résistance physique sera donc bonne dans l’ensemble. Ceux d’entre vous qui ont souffert dernièrement de l’aspect fatigant de des astres vont cette fois récupérer toute leur énergie. Si vous souffrez d’une maladie chronique, l’amélioration en cours va se confirmer. Surtout, ne changez pas sans raison de traitement si vous commencez à obtenir de bons résultats.

Travail



Le travail vous semblera bien pesant aujourd’hui. Ne vous exténuez pas pour l’instant : le Ciel viendra bientôt rafraîchir votre énergie. Sélectionnez et simplifiez votre emploi du temps, pour être plus efficace.

Famille



Vous manifesterez très probablement un comportement léger, désinvolte et superficiel, qui risque de gâcher la bonne entente avec les vôtres : vos parents, vos enfants, vos frères et sœurs. Par négligence, vous pourriez peiner vos proches ; aussi, de fâcheux malentendus pourraient naître d’une pensée mal exprimée. Entourez de précautions votre correspondance et surveillez vos propos.

Loisirs



Prenez garde dans vos relations amicales. Le manque de discrétion pourra prendre aujourd’hui des proportions fâcheuses. Possible arrivée inopinée d’amis lointains, qui apporteront une certaine effervescence ; ayez donc un réfrigérateur ou, mieux, un congélateur bien garni en prévision de cette visite.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Lion et Scorpion

Chiffres de chance : 6 9 2







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



Il s’agit d’une bonne journée qui commencera pour vous, natif vivant en couple. Le climat sera à une amélioration très nette de vos relations conjugales. Vous aurez besoin de partager un sentiment de complicité et de tendresse avec votre partenaire, et celui-ci répondra allégrement à vos attentes. Célibataire, cette fois, la passion jouera un rôle de premier plan, avec de nombreuses péripéties plus ou moins bouleversantes. Vous mènerez un dur combat ; mais si vous triomphez, vous vivrez un amour merveilleux. À vous de ne pas l’étouffer dès sa naissance, de vous abstenir de critiques virulentes.

Argent



Sur le plan financier, le Ciel mal aspecté pourrait inviter certains natifs du signe à s’engager dans des affaires louches ou des travaux au noir. Ce ne serait pas sans risque, bien entendu, et ces natifs pourraient être victimes de personnes qui ne respectent pas la parole donnée ou qui chercheraient à les exploiter.

Santé



Il y a deux astres mal aspectés en charge de votre santé, ce n’est pas ce qu’on peut trouver de mieux pour vous garantir la pleine forme. Rien de grave ne vous menace, mais vous serez simplement un peu plus fragile que d’habitude. Si vous reposez bien et faites preuve d’optimisme, tout ira bien.

Travail



Tout au long de cette journée, vous allez être obligé de vous surveiller de près. Si vous n’y prenez pas garde, en effet, vous vous montrerez craintif, peu entreprenant dans votre travail, et vous baisserez les bras face au premier obstacle. Attention ! Une telle attitude est encore plus dangereuse en cette période difficile, où la concurrence est féroce.

Famille



D’heureuses circonstances interviendront en votre faveur, vous permettant d’avoir des relations beaucoup plus harmonieuses et chaleureuses avec vos proches. Cela est d’autant plus vrai si vous êtes né au premier décan.

Loisirs



Vos amis vous apporteront une aide précieuse. Ils vous encourageront à réaliser des projets auxquels vous tenez beaucoup et mettront même la main à la pâte. Certains d’entre eux accepteront même de vous prêter de l’argent.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Vierge et Poissons

Chiffres de chance : 4 2 5







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



L’impact astrale s’avérera d’autant plus positive pour vos amours qu’il formera plusieurs configurations harmoniques avec d’autres planètes. La vie à deux sera donc agréable, votre conjoint vous apportant tendresse et soutien. Célibataire, vous ne pourrez absolument plus vous passer d’une présence. Vous envisagerez presque de vous marier sans amour. Réjouissez-vous ! A la faveur du bel aspect du Ciel, vous devriez faire une rencontre décisive ce jour. Ensemble, vous échafauderez des projets d’avenir en un temps record. Tous mes vœux vous suivront !

Argent



Les astres influençant actuellement votre secteur argent sont favorablement disposés, ce qui permet d’espérer une journée très bénéfique sur le plan financier. Une amélioration de votre niveau de vie semble dans l’air. Ces belles influences vont aussi protéger vos placements et se révéleront utiles si vous envisagez un investissement important.

Santé



Un planète mettra aujourd’hui son point d’honneur à s’occuper de votre santé. Elle vous invitera à une certaine frugalité en vous rappelant qu’ « abréger son souper, c’est allonger sa vie » (B. Franklin). Et elle favorisera les efforts de tous ceux qui veulent réduire la consommation de tabac ou d’alcool. Si vous voulez suivre un régime alimentaire qui jusqu’ici vous a toujours rebuté, elle vous donnera le courage d’y aller cette fois-ci.

Travail



Dans votre travail, suivez votre intuition car elle sera excellente en cette journée. Grâce à elle, vous supplanterez facilement des adversaires pourtant coriaces, parce que vous aurez sur eux un énorme avantage psychologique.

Famille



Votre émotivité pourrait bien vous jouer de mauvais tours. Vous aurez des réactions épidermiques vis-à-vis de vos proches, et votre manque d’objectivité risque de vous rendre injuste. Soyez très vigilant sur ce point.

Loisirs



Mû par un vif désir de plaire, un besoin accru de sociabilité, vous vous sentirez attiré vers le brillant, le spectaculaire, les plaisirs, les arts et les hobbies. Si vous entreprenez un nouveau violon d’Ingres, votre apprentissage sera grandement facilité.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Scorpion et Sagittaire

Chiffres de chance : 3 2 9







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Vous serez d’avis que « les nids les plus chauds sont ceux que l’on ne voit pas » (Emilia Cuchet-Albaret). Vous vous retirerez donc dans votre tour d’ivoire avec votre conjoint ou partenaire pour savourer l’amour. Célibataire, avec cet environnement planétaire, vous vous sentirez totalement disponible, libre de vivre au rythme de vos émotions, en oubliant passé et avenir. Profitez de tout ce qui vous paraît agréable, en vous rappelant que tout cela touchera bientôt à sa fin.

Argent



Au supermarché ne vous précipitez pas systématiquement sur les articles dits « premier prix ». Ceux-ci ne sont peut-être intéressants que lorsqu’il ne s’agit pas de produits alimentaires. Préserver sa santé est plus important que de faire des économies.

Santé



Avec cet aspect favorable du Ciel, tout ira certes bien côté santé. Mais pour conserver intact votre capital, un peu de discipline ne peut pas vous faire de mal. Du sport pour évacuer le stress et vous muscler, un régime léger à adopter tous les lendemains d’excès de table...

Travail



Vous éprouverez certes un grand besoin d’évasion. Mais est-ce vraiment le moment idéal pour suspendre votre travail ? Compte tenu du frémissement que vous sentez depuis peu, restez fidèle au poste.

Famille



La présente combinaison astrale pourra provoquer une évolution bénéfique dans vos relations avec vos enfants, vous permettant de mieux comprendre ceux-ci et de mieux les accompagner. Dans quelques cas, il est possible qu’un désaccord ou une dispute soit à l’origine de ce changement.

Loisirs



Vous accepterez volontiers de quitter vos pantoufles pour partir à la découverte du monde ! Si l’on vous propose un voyage à l’étranger, vous direz oui sans hésiter.

Couleur porte-bonheur : Rouge

Affinités astrales : Taureau et Lion

Chiffres de chance : 4 1 7







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



L’environnement astral favorisera quelques disputes entre natifs vivant en couple. Mais il y aura plus de bruit que de mal. Le Ciel interviendra dans ce tohu-bohu. Et alors les couples en désaccord se rabibocheront, et même les plus mal lunés trouveront les mots qui touchent ou les compromis qui sauvent ! Célibataire, vous serez très sollicité, et vous ne risquez pas de souffrir de la solitude. Toutefois, si vous en avez assez d’enchaîner les aventures, l’occasion de vous assagir vous sera bientôt offerte.

Argent



Des dépenses inattendues et incompressibles vous obligeront probablement à réaliser de sérieuses coupes sur d’autres postes de votre budget. Plutôt que de faire de gros sacrifices, examinez la situation pour savoir s’il existe dans vos dépenses des sources de gaspillage qui augmentent vos frais sans améliorer pour autant votre qualité de vie. La planète Saturne vous secondera dans cette tâche.

Santé



Bien soutenus par des aspects planétaires concordants, les natifs du signe devraient jouir aujourd’hui d’une santé du diable. Les sportifs seront favorisés et auront le vent en poupe. Il faudra cependant se méfier des efforts musculaires excessifs, qui pourraient entraîner des problèmes cardiaques.

Travail



Le Ciel en cet aspect vous permettra d’assurer brillamment la promotion de projets personnels dans lesquels vous avez mis beaucoup de vous-même. Vous serez particulièrement convaincant et persuasif.

Famille



Le secteur du foyer sera mis en vedette. La vie familiale ne devrait poser aucun problème. Mais attention : vous risquez d’avoir du mal à concilier vie familiale et vie professionnelle. Ne le faites pas payer à vos proches !

Loisirs



Avec deux planètes en tandem, le moment devrait vous permettre de nouer ou de cultiver des relations très agréables dans votre milieu social ou professionnel. Vous aurez probablement l’embarras du choix, mais votre intuition vous guidera vers les amitiés les plus susceptibles de résister à l’épreuve du temps.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Balance et Verseau

Chiffres de chance : 9 2 6







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Le présent mouvement céleste se traduira par un net allégement du climat dans votre vie conjugale. Il sera favorable à une meilleure entente avec votre conjoint ou partenaire. Toutes les tensions seront résolues, tous les malentendus seront dissipés. Célibataire, la solitude vous pèsera cruellement, et les aventures sans lendemain vous laisseront insatisfait. N’allez pas, pour autant, vous engager à la légère dans le seul but de ne plus être seul. Une rencontre importante se produira bientôt. Alors, prenez patience !

Argent



Ce sera sans doute le début d’une période de vaches maigres ! Vous ne risquez certes pas une catastrophe, mais vous devez vous attendre à voir vos revenus se stabiliser ou même diminuer. Vous vous en sortirez bien si vous faites en effort d’organisation et d’économie. L’ennui, c’est qu’avec cet aspect de Jupiter, vous serez fort tenté de vivre au-dessus de vos moyens. Essayez de vous contrôler afin d’éviter d’être surendetté.

Santé



Quel que soit votre état de santé actuel, vous pouvez vous attendre à une amélioration. Ceux d’entre vous qui souffrent depuis quelques semaines d’une baisse de régime vont retrouver un meilleur tonus. Si vous avez été malade, vous commencerez à beaucoup mieux récupérer cette fois. Même chose si vous souffrez d’une maladie chronique : votre état général devrait désormais être plus satisfaisant.

Travail



Il est probable que vous ayez des soucis dans votre vie professionnelle. Sachez utiliser au mieux votre inspiration particulièrement féconde en ce moment ; elle vous tirera d’embarras.

Famille



Vie familiale agréable, placée sous le signe de la chaleur et de la tendresse. Vos êtres chers vous donneront beaucoup de satisfactions. Mais les aspects astraux présents pourront introduire une petite fausse note. Vous aurez peut-être quelques prises de bec avec votre conjoint sur le budget familial, chaque partie ayant ses propres vues sur les priorités à satisfaire. Mais un compromis sera trouvé.

Loisirs



A la faveur des aspects harmoniques de votre Ciel astral, misez à fond sur votre créativité. Votre imagination sera plus fertile que jamais, et vous aurez des idées qui étonneront plus d’un.

Couleur porte-bonheur : Noir

Affinités astrales : Cancer et Lion

Chiffres de chance : 7 2 4







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Célibataire, vous pourriez ressentir une certaine lassitude vis-à-vis de vos relations amoureuses. Cette lassitude, due en grande partie à des tracas professionnels. Ne vous laissez pas aller à la morosité ou au pessimisme. Brusquement, la personne qui partage votre vie vous apparaîtra sous un jour très différent, et l’incompréhension pourrait s’installer dans votre couple. Seul le dialogue vous évitera d’en arriver là.

Argent



Excellente journée pour se remettre à flot ou augmenter son capital grâce aux bonnes influences des Cieux. Le moment sera favorable pour la signature de contrats et pour réaliser des acquisitions ou effectuer des transactions.

Santé



Vous ne manquerez ni d’allant, ni d’énergie, et vos défenses naturelles fonctionneront efficacement. En outre, les troubles liés à une grande tension nerveuse s’atténueront.

Travail



Dans le travail, vous devrez fournir des efforts soutenus. Ce sera le seul moyen de vous en tirer le mieux possible. Ne vous attaquez pas à tous les problèmes en même temps, mais écartez-les un à un, sans précipitation.

Famille



Vos relations avec vos parents ainsi qu’avec vos frères et sœurs seront aujourd’hui sans histoire. Cependant, il est possible que vos enfants soient nerveux ou agressifs, et que vous ayez du mal à instaurer la discipline à laquelle vous tenez. Il n’y aura pourtant rien de grave, rassurez-vous !

Loisirs



Renouveau dans les amitiés et les contacts. Des intermédiaires pourront vous faciliter les choses. Soyez cependant scrupuleux et sélectif dans votre choix. D’autre part, vous devrez à la fois être prudent dans vos engagements et les tenir une fois pris. Il faudra toujours éviter de vous lier avec des personnes douteuses ou trop intéressées, car elles ne vous apporteront que des soucis et des tracas de toutes sortes.

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Vierge et Balance

Chiffres de chance : 6 8 2







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Si vous pensez avoir négligé votre couple au profit de votre travail ou autres activités, il est temps de changer d’attitude. Le Ciel fait souffler un vent de renouveau sur votre vie conjugale : meilleure disponibilité, dialogue plus étroit avec votre conjoint ou partenaire... Si vous voulez prendre un nouveau départ, c’est maintenant ! Célibataire, les circonstances présentes peuvent vous réserver une belle surprise côté cœur. Tout porte à croire que ce sera sérieux car, malgré votre désir de renouveau, pas question pour vous de craquer pour le premier venu.

Argent



Un astre puissant influencera votre secteur finances. Sa présence augmente toujours le rythme et le volume des dépenses. En outre, vous risquez de vous ruiner littéralement. Alors, prenez les devants et établissez un budget serré pour les semaines à venir.

Santé



Ne négligez pas les bienfaits de la lecture. Elle pourra vous procurer beaucoup de joie et de détente. Mais ne lisez pas les bons livres : il y en a vraiment trop. Lisez uniquement les meilleurs.

Travail



Votre vie professionnelle sera mise en vedette. Les astres vont avoir pour effet de décupler votre ambition. Cette fois, vous ne ménagerez pas vos efforts pour vous imposer. Mais attention : vous pourrez être par moments assez maladroit.

Famille



Une certaine tension dans votre foyer semble inévitable, compte tenu de cette ambiance astrale. Mais tout pourra s’arranger si vous vous montrez tolérant et réceptif. A vrai dire, la racine de vos petits problèmes familiaux actuels se trouve dans votre intransigeance habituelle. N’élevez pas la voix et écoutez bien ce que chaque membre de votre famille a à dire, et alors l’atmosphère se détendra très vite.

Loisirs



Ne soyez pas trop réticent : le silence que vous voudrez observer risque d’ouvrir la porte à bien des idées fausses à votre sujet et de susciter l’irritation de ceux-là mêmes que vous chérissez.